Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 11 de febrero

Hoy jueves 11 de febrero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Hagámoslo más grande…

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el factor constante de proporcionalidad al resolver problemas de escala.

¿Qué hacemos?

En nuestra sesión de hoy seguiremos revisando el factor constante de proporcionalidad y aprenderás cómo reproducir a escala un dibujo y a encontrar la relación que se presenta entre los lados de las dos figuras.

En un correo de Jorge, alumno de Aguililla, Michoacán. Nos dice que el paisaje en su comunidad ha cambiado. Porque antes viajaban a caballo o a pie, subiendo y bajando una montaña de grandes pinos.

Ahora su comunidad ya tiene un camino para vehículos, ha llegado el servicio eléctrico y el traslado al centro de salud es rápido. Sin embargo, no todo es bueno. El paisaje se ha deteriorado y cada vez hay menos pinos.

Por lo que, Jorge y sus compañeros se han organizado para sensibilizar a la comunidad de que hay que modernizarse, pero también hay que cuidar el medio ambiente.

Jorge explica que ha elegido un símbolo o logotipo para esta campaña ecológica. Ha seleccionado el dibujo de un pino y manda la siguiente imagen.

Jorge ha diseñado esta imagen de pino como símbolo de su proyecto, pero quiere reproducir otra más grande sin que se deforme la figura. Lo que quiere Jorge es una imagen más grande sin perder la forma de la figura de referencia, por eso, la pregunta es:

¿Cómo se puede reproducir la imagen del pino en tamaño más grande manteniendo una relación proporcional entre sus medidas?

Jorge manda la figura original con sus medidas, y dice que quiere reproducirla, de tal manera que el lado que mide 3 mm mida 21 mm.

¿Qué hay que hacer primero?

Se debe reproducir el pino original a escala.

¿Qué significa reproducir una figura a escala?

Reproducir una figura a escala es hacer otra figura de igual forma, pero de diferente tamaño; es decir, una figura está a escala de otra cuando las medidas de los lados de ambas son proporcionales.

El problema para resolver es de escala.

Pon mucha atención, para empezar la reproducción de la figura, primero hay que calcular las medidas de los lados.

Calcularemos las medidas de la nueva imagen para reproducir una imagen a escala de la original.

Vamos a resolver este desafío. La pista es que el lado que mide 3 mm en la figura original en la nueva figura medirá 21 mm.

Analizando la figura, observamos que algunas medidas están repetidas. Las medidas son 3mm, 4mm, 6mm, 9mm y 10mm.

Ahora, con base en la pista y después de conocer las medidas de la figura de referencia, calcula las medidas de la nueva figura.

Veamos dos procedimientos:

Procedimiento 1. Los cálculos de las medidas de la figura nueva son los siguientes:

Procedimiento 2. Aquí te muestro otros cálculos:

Procedimiento 1. En la tabla el lado que mide 3mm ahora debe medir 21mm y que aumentó 18mm. Así que, a cada medida se le aumentó 18 mm a cada medida de la figura original.

Procedimiento 2. En la tabla se encontró que entre el 3 y 21, hay una relación de división y dividiendo 21 entre 3, se obtiene 7. Así que a las demás medidas las multiplique por 7.

Ahora reproduciendo la figura de referencia con los datos encontrados en el procedimiento 1, veamos qué figura resulta.

El pino no se parece al de Jorge, ¿Qué pasaría?

Los errores son también oportunidades para aprender. Aquí se ve que, sumando un mismo valor a las medidas dadas, la figura que resulta no es proporcional.

¡Ahora veamos la otra figura!

Procedimiento 2. En los cálculos de la segunda tabla, el pino sí muestra la proporcionalidad en sus medidas, es decir, sí está a escala.

Fue importante presentarte los dos procedimientos. Hasta ahorita vemos que al sumar una misma cantidad a cada lado se obtienen datos erróneos y una figura deformada (procedimiento 1).

Multiplicar por una misma cantidad las medidas de todos los lados da como resultado otra figura más grande manteniendo la proporcionalidad (procedimiento 2).

Para recuperar lo aprendido, dime ¿Qué relación existe entre las medidas de la figura de referencia y las medidas de la figura construida?

Si piensas en la técnica usada para hacer la reproducción correcta. La relación entre las dos medidas de las figuras está en el número 7.

Porque el 7 es el factor común. Es el que se usó para obtener las medidas de la figura nueva, al multiplicarlo por cada medida de la figura de referencia, es decir que, las medidas de la figura nueva son siete veces mayores que las medidas de la figura de referencia.

La relación que existe entre las medidas de la figura de referencia y de la figura construida está dada por el factor común, que en este caso es 7.

Para puntualizar la técnica para encontrar el factor común, responde, ¿Qué operación realizamos para encontrar las medidas de los lados de la nueva figura?

La respuesta es que usamos la división y la multiplicación. Porque primero dividimos la medida de un lado dada en la figura nueva, entre el mismo lado de la figura de referencia. Para obtener el número de veces que es más grande una que la otra.

Así obtuvimos el factor constante, que es el número 7 y lo multiplicamos por cada uno de los lados de la figura de referencia para obtener las medidas de la nueva figura.

Es momento de señalar lo aprendido en esta clase, después de esta experiencia matemática, puntualizaré algunas ideas importantes:

El factor constante se usa para reproducir una figura en base a otra, manteniendo proporcionalmente sus medidas.

Para reconstruir una figura mayor o menor a partir de otra, basta con identificar el factor constante y multiplicar o dividir según sea el caso.

Has aprendido a usar el factor constante de proporcionalidad para resolver problemas de escala.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

HISTORIA

El Centenario de la Independencia

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el Porfiriato.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy continuaremos aprendiendo acerca de las características económicas del Porfiriato, para iniciar nuestra clase, ¿Recuerdas en qué años México luchó por la Independencia?

En 1821 México iniciaba su vida como nación independiente, este año 2021, México va a conmemorar el Bicentenario de su Independencia.

Así como a nosotros nos tocará vivir el Bicentenario de la consumación, durante el Porfiriato les tocó vivir el Centenario, pero del inicio de la Independencia y se festejó a lo grande.

Las celebraciones incluyeron la inauguración de instituciones como el hospital psiquiátrico “La Castañeda”, monumentos como el Ángel de la Independencia y escuelas como la Universidad Nacional de México, en la capital del país y el famoso reloj de Pachuca, en Hidalgo.

Pero antes de avanzar, te invito a ver el siguiente vídeo del segundo 00:05 al minuto 05:30, es sobre cómo se vivió este acontecimiento. Pon mucha atención para que puedas responder las siguientes preguntas:

¿Cuáles fueron los avances tecnológicos de la época? ¿Qué edificios se conservan en la actualidad? ¿Quiénes asistían a los eventos organizados por el régimen? y Rasgos de la vida cotidiana.

Centenario de la Independencia

Vamos a retomar las preguntas, la primera fue sobre los avances tecnológicos de la época, la luz eléctrica fue determinante y comenzó a popularizarse en este periodo, esta innovación cambió completamente la vida de las personas. Gracias al alumbrado público, las personas podían realizar más actividades en las noches, y como se muestra en el video, se empezó a utilizar para decorar algunos edificios.

Va una pregunta, ¿Sabes cuál fue el primer lugar con alumbrado público en nuestro país?

Fue en la Alameda Central.

La siguiente pregunta, ¿qué edificios se conservan en la actualidad?

La Columna del Ángel de la Independencia.

El Hemiciclo a Juárez.

Se inauguraron penitenciarias, hospitales, escuelas y jardines y algunos han dejado de funcionar como el hospital psiquiátrico de “La Castañeda” que fue cerrado, y otros ya tienen otro uso, como la Penitenciaría de Lecumberri, este edificio ya dejó de ser una cárcel, pero se conserva la impresionante construcción, que está llena de historias, actualmente es el Archivo General de la Nación.

Este lugar es donde se resguardan los documentos del país ahí los cuidan y los conservan porque son nuestro patrimonio.

La siguiente pregunta, ¿Quiénes asistían a los eventos organizados por el régimen?

Hubo representantes de los gobiernos e inversionistas extranjeros, hasta desfilaron con carros alegóricos, vinieron de Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos de América, Inglaterra y España.

Recuerda que en las inversiones y las empresas extranjeras era donde recaía la economía porfiriana, ya que estos establecieron industrias y empresas mineras.

Díaz quería proyectar la imagen de un México moderno en el exterior, pero, nada más alejado de la realidad como lo verás más adelante.

La exclusión de los espacios públicos. Díaz en su intención de que la ciudad no se viera “fea” y que sus invitados extranjeros no vieran la desigualdad social que existía en nuestro país, no permitía que la gente de sectores populares se acercara.

De ahí, que después el muralista Diego Rivera pintara su famoso mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”. Ve el siguiente video para que lo puedas conocer.

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

Le dice sueño, porque era muy difícil que ambos sectores, es decir, los ricos y los pobres convivieran en los espacios públicos.

Se apreciaba otro de los inventos el globo aerostático y un quiosco, como los que se pusieron de moda en ese tiempo y en la actualidad hay en casi todas las plazas de nuestro país.

Estos materiales muestran que, durante la consolidación del Porfiriato, se superó la crisis económica y México se encontraba en un momento de estabilidad.

La extracción de materias primas fortaleció a las regiones que las producían, como la fibra de henequén y el palo de tinte de Yucatán o el azúcar de Morelos y Puebla, productos que fueron bien recibidos en el mundo.

Otros recursos que se explotaron fueron las minas de Sonora y Chihuahua, el hierro extraído en Durango y transformado en acero en Monterrey o el algodón de La Laguna, en Coahuila.

Y todo gracias a la red ferroviaria, que favoreció que México se convirtiera en un exportador de materias primas, como minerales y combustibles, necesarias para el desarrollo industrial de los Estados Unidos de América y las potencias europeas.

A finales del siglo XIX, el comercio interno y externo estaba plenamente consolidado gracias a las interconexiones del ramal ferrocarrilero.

Las vías férreas, también cambiaron el paisaje del país, y se generó un crecimiento poblacional y mercantil en los puntos de cruce de las líneas, como Torreón o Irapuato y las estaciones en la frontera con los Estados Unidos de América, como Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, impulsaron el desarrollo de esas localidades.

Las haciendas se convirtieron en emporios agroindustriales, que crecían gracias a los despojos territoriales hechos a los pueblos.

Las haciendas, otra práctica que se popularizó en todo el país fueron las tiendas de raya, que estaban prohibidas en la Constitución. Se les decía así, porque la mayoría de los peones eran analfabetas, por lo que su deuda se anotaba en una hoja, la cual firmaban con una raya.

¿Cómo funcionaban las tiendas de raya? características principales:

La primera era que los hacendados y dueños de fábricas podían pagar a sus empleados con vales aceptados sólo en tiendas administradas por ellos mismos.

Segunda: Los precios no tenían una regulación, por lo que los dueños de las haciendas podían elevarlos en cualquier momento.

Tercera: Cuando el salario no alcanzaba para comprar lo necesario, los trabajadores contraían deudas impagables.

Cuarta: Los trabajadores no podían cambiar de empleador o renunciar y, en caso de morir, la deuda pasaba de los padres a los hijos.

En la hacienda de San Isidro en San Luis Potosí el pago de los empleados era de 25 centavos diarios y el kilogramo de grano de maíz tenía como valor 14 centavos. Sin contar, todo lo demás que debían comprar. Para poder completar la alimentación básica, era necesario que trabajara toda la familia.

Sin duda, en las ciudades y las fábricas también se vivían condiciones poco favorables. Por ejemplo, en uno de los reglamentos emitidos en 1906 se estipulaba una jornada laboral de 6 de la mañana a 8 de la noche, es decir, 12 horas corridas con sólo 45 minutos para comer. Además, tenían prohibidas las visitas y debían pagar los útiles o herramientas que rompieran.

A principios del siglo XX, era notoria la existencia de una dictadura económica y política en detrimento. Las clases populares, supuestas beneficiarias del progreso económico tan publicitado por el régimen, comenzaron a organizarse. La huelga de Cananea, Sonora, en 1906 y la rebelión de Río Blanco, Veracruz, en 1907, dejaron en claro el perfil más oscuro de la dictadura.

El siglo XX afloraron las contradicciones generadas en los años anteriores, como estudiamos, por un lado, teníamos una estabilidad económica que benefició sólo a unos cuantos.

La desigualdad social, la miseria, el rezago y el abandono de la mayoría de la población mexicana eran una realidad a la que el Porfiriato no había dado solución.

El régimen de Porfirio Díaz, que parecía inacabable y que celebró su glorificación durante las fiestas del Centenario de la Independencia de México en septiembre de 1910, cayó estrepitosamente ocho meses después, rebasado por las demandas, movilizaciones y desafíos de nuevos actores y grupos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Entre todos revisamos nuestro trabajo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información.

¿Qué hacemos?

Esta es la última clase sobre mapas conceptuales y cuadros sinópticos, revisaremos algunos de estos recursos visuales a partir de criterios que te ayudarán a evaluar tu trabajo y el de los demás.

Te mostraré algunos trabajos que enviaron algunos niños y niñas. Se les pidió a varios estudiantes que eligieran un video o texto relacionado con temas de Ciencias o de Geografía y que de ahí, tomaran los insumos para hacer ya sea un cuadro sinóptico o un mapa conceptual, estos son los resultados.

Evaluaremos lo que ahora conocemos sobre estos recursos visuales y también tendremos la oportunidad de compartir opiniones sobre el proceso de elaboración de mapas conceptuales y cuadros sinópticos.

Te mostrare un organizador visual con las opiniones de sus autores, pero antes de empezar revisemos una propuesta para evaluar el trabajo que hicimos. Si te es posible copia estas tablas en tu cuaderno.

Los mapas conceptuales se refieren a:

Mapa conceptual Sí No Comentarios Presenta conceptos relacionados de un tema central. Lo determina una pregunta detonadora. Jerarquiza la información y la agrupa en conceptos vinculados, que se distribuyen de arriba hacia abajo. Se utilizan conectores (flechas, líneas). Se utilizan frases de enlace.

Criterios para revisar un cuadro sinóptico.

Cuadro sinóptico Sí No Comentarios Sintetiza la información. Organiza la información, jerarquiza, clasifica y plasma lo más importante. La información se organiza en columnas. La información se distribuye de lo general a lo particular; (ideas principales, secundarias, detalles, ejemplos). Se ponen corchetes o llaves en cada uno de los apartados o secciones que conformarán el cuadro.

La idea es que valores si los trabajos tienen los elementos necesarios, estas tablas te pueden servir. Tendrás que poner sí o no y agregar comentarios si lo consideras.

Y así podrías identificar si el cuadro sinóptico o el mapa conceptual cumple con todos los elementos necesarios, también puedes agregar otros elementos que pueden evaluar tu trabajo. Estos refieren a los dos tipos de organizadores visuales:

Tabla con criterios generales para evaluar recursos visuales de organización.

Sí No Comentarios Se entiende con claridad el texto. No presenta errores de acentuación. Aplica de manera correcta las reglas de acentuación. No presenta faltas de ortografía. Usa mayúsculas de manera correcta.

Para conocer el trabajo de los estudiantes, ve el trabajo de María José, luego el de Julia y al final el de Ton.

Esta es la propuesta de María José.

Me llamo María José y yo hice un cuadro sinóptico de la estructura interna de la Tierra, no vi un video, pero leí un texto de donde saqué la información, decidí poner tres categorías: núcleo, manto y corteza terrestre. De ahí se derivaron otras que al final explico y describo, como por ejemplo la litósfera y la corteza oceánica.

Ella eligió como organizador visual un cuadro sinóptico.

Se puede observar que es un cuadro muy completo, con mucha información relacionada con la estructura interna de la Tierra, cumple con los criterios comentados al inicio de esta actividad; es decir, va de lo general a lo específico, hace una síntesis de la información, la organiza, clasifica y jerarquiza. Usa los corchetes o también conocidos como llaves, además, pone más información debajo de las ideas principales.

María José decidió agregar información sobre dos de las ideas principales, pero no escribió nada sobre la primera, lo que se sugiere como una recomendación es que se agregue esa información para que su estructura sea uniforme. ¿Pudiste notar algo en cuanto a la ortografía o el uso de mayúsculas?

Hay palabras en el texto que necesitan acento, como convección, litósfera, níquel y océanos. No es nada grave, pero se sugiere que los agregue.

En el texto se nota algo muy particular, la palabra “profundidad” ¿Cómo se divide en sílabas? La respuesta es ‘’Pro-fun-di-dad’’.

María José divide la palabra para ir al siguiente renglón, pero la separa así: primero “profu” y luego “ndidad”. Por lo que hay que hacer la corrección a ‘’Pro-fun-di-dad’’.

Gracias a María Fernanda por compartir su trabajo.

El siguiente ejemplo es un trabajo de otra niña. Se llama Julia y ella envió un video, por favor ve el siguiente video para poder revisar su trabajo.

Biodiversidad.

Para saber qué es lo que hizo Julia para ordenar tanta información, si lo hizo en un cuadro sinóptico o un mapa conceptual, ella explica.

Hola mi nombre es Julia Castillo y yo vi un video e investigué en un libro sobre la Biodiversidad en México. Mi mapa conceptual lleva hasta arriba el título o tema, después lo uní a “megadiverso” y fui uniendo hacia abajo los conceptos o ideas que se vinculaban; por sus características geográficas, los ecosistemas, las especies, aquí los conecté a la flora y a la fauna. También hice una articulación al riesgo que corren todas las especies y qué es lo que podemos hacer. Me hubiera gustado poner más ejemplos o dibujos, pero ya no me dio tiempo, hasta luego.

Mapa conceptual de Julia.

En este mapa conceptual se puede leer muy claramente que hay conceptos que se vinculan o se relacionan.

Sin duda realizar un trabajo como éste requirió que Julia organizara muy bien la información del video e hiciera un análisis para seleccionar las ideas que pudieran explicar de manera gráfica la información que observó, tuvo que jerarquizar para ir ordenando y también clasificando, hizo conexiones entre los diferentes conceptos; es decir, relacionó la información.

Fue excelente idea que haya puesto algunos dibujos para ejemplificar la flora y la fauna, así como iconos para referirse al peligro en el cual se encuentran muchas especies o como la representación de las tres Erres.

El trabajo de Julia une las ideas o conceptos con conectores y frases o palabras de enlace. El mapa conceptual que presenta Julia no aparece la pregunta detonadora; sin embargo, puede inferirse tal vez que Julia se preguntará, ¿Cuáles son las características de la biodiversidad en México? y así empezará a identificar las ideas que después conformarían su mapa conceptual.

Julia utilizó colores también para dar a entender que algunos de esos conceptos o ideas están relacionados.

El texto tiene algunos detalles, unas inconsistencias mínimas que se pueden considerar y corregir en un minuto. Por ejemplo, a veces utiliza mayúsculas en palabras que no lo necesitan como en “plantas”, “campos” o “pastizales”. Además, la palabra “pastizales” se repite, está bien colocada en “ecosistemas”, pero no en donde se indican elementos del espacio geográfico.

El siguiente ejemplo es el trabajo de Ton, la información la tomó de un video que se llama “Los plásticos”, te invito a verlo.

Acción Verde – Los plásticos.

Ton nos explica su proceso de trabajo.

Yo hice un cuadro sinóptico muy pequeñito, me concentré más en lo que debemos hacer para evitar la contaminación por plásticos.

Cuadro sinóptico de Ton.

Bueno, del video retomé la información que me pareció relevante, me costó trabajo decidir qué era lo que iba a elegir porque era mucha información y no sabía si debía meterla toda. Transformé lo que yo consideré como ideas principales en preguntas, luego integré información relacionada con las preguntas, en algunos casos, creo que solo en uno traté de explicar con más detalles, incluso puse información complementaria.

Muy buen trabajo el que realizó Ton. Utilizó un medio digital para elaborar su cuadro sinóptico y aprovechó un programa de computadora.

Se puede observar de acuerdo a los criterios de revisión, Ton utilizó todos los elementos que debe tener un cuadro sinóptico; es decir, hay una organización de la información, se jerarquizó, se eligió y se clasificó aquello que contestaba sus preguntas.

La única recomendación para Ton es que debe cuidar el uso de mayúsculas en palabras como calles, carreteras, campos, ríos, mares, lagos, son sustantivos o nombres comunes, no requieren ir en mayúsculas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

