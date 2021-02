Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 11 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 11 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 11 de febrero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

¿Cuál tiene más volumen?

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión continuaremos aprendiendo cómo son los materiales y otra de sus propiedades, como el volumen.

¿Qué hacemos?

Todas lo que vemos alrededor está hecho de algún tipo de material, esa es su materia y una de sus propiedades es la masa, que es la cantidad de materia que contienen los objetos. También aprendimos qué hacer para saber cuánta masa tienen las cosas, por ejemplo, utilizar una balanza, como la que hicimos en la sesión pasada.

La masa es una de las propiedades de la materia.

También quedó pendiente estudiar otra de las propiedades de la materia, de los objetos, que es el volumen. Antes de continuar quiero preguntarles, ¿Qué es el volumen? ¿Cómo se mide? ¿Qué ejemplos pueden poner del lugar donde viven que nos sirvan para identificar el volumen de los objetos?

Ya dijimos que los objetos, ocupan un lugar, que podemos distinguir un objeto de otro por su masa, me imagino que también por su tamaño, pero cómo se mide.

Con esto estamos empezando, con reconocer que, además de la cantidad de materia que tienen los objetos, todos tienen un determinado tamaño y ocupan un espacio o un lugar, esto es, tienen volumen. En esta clase nos enfocaremos en esta otra propiedad de la materia, el volumen, y en identificarlo a partir de comparar distintos objetos.

Ya empezamos diciendo que el volumen se relaciona con el tamaño de objetos, que vemos a partir de reconocer que éstas ocupan un lugar, es decir, el volumen se refiere al espacio que ocupa cada cosa u objeto. ¿Se les ocurren algunos ejemplos?

Después de entender que todos lo que nos rodea está formado por materia, podemos identificar que los distintos objetos tienen diferente tamaño, por ejemplo, si comparamos un balón de basquetbol con uno de futbol, es evidente que el de basquetbol ocupa más espacio, por lo tanto, podemos decir que tiene más volumen.

El tamaño del balón de basquetbol nos indica que tiene más volumen que el balón de futbol. En su libro de texto pueden ver esta comparación, aunque también la pueden identificar en sus casas si tienen dos balones de diferente tamaño y diferente deporte.

Esta comparación la podemos hacer a simple vista con estos objetos o con cualquier otro que tengan en casa, es decir, podemos estimar que un objeto determinado tiene más volumen que otro con el simple hecho de verlos juntos.

Creo que aquí es importante regresar a una de las preguntas que nos hiciste al principio, ¿El volumen se puede medir?

Resulta que sí, el volumen se puede medir, es decir, podemos obtener información mediante procedimientos específicos o con instrumentos especiales, con lo cual podríamos obtener información precisa acerca del volumen de los objetos. La unidad de medida del volumen, reconocida internacionalmente, es el metro cúbico, que se representa de la siguiente manera: m3.

Antes de pasar a la siguiente actividad, Te invito a leer una pequeña historia, que nos narra la manera en la que el gran Arquímedes resolvió un problema.

Arquímedes y la corona.

Érase una vez un rey y un sabio. El rey se llamaba Hierón, y el sabio, Arquímedes. Los dos vivían en Siracusa, ciudad-Estado de la Grecia Antigua. El rey mandó hacer una corona toda de oro, pero escuchó rumores de que los orfebres no habían usado oro para hacer la corona y quedó desconfiado. A simple vista la corona era totalmente dorada y se parecía mucho al oro puro, ¿cómo hacer, entonces, para estar seguro sin destruirla?

Es ahí que entra el sabio. Arquímedes ya era renombrado en aquel momento cuando el término filósofo era usado para todos los estudiosos y científicos en general y es conocido hasta hoy por sus descubrimientos en matemáticas, física y por diversas invenciones.

La historia más conocida de Arquímedes es, sin embargo, como dijimos, una leyenda. El rey consultó al filósofo para probar si la corona era toda de oro o no.

Estaba el sabio griego un buen día preparándose para tomar un baño en una bañera, entretenido con esa cuestión, cuando de repente, tuvo una visión de la solución y salió corriendo, desnudo por las calles de la ciudad, gritando “¡Eureka, Eureka!”, que en griego quiere decir “¡Lo he encontrado, lo he encontrado!”.

Así, Arquímedes descubrió mientras tomaba un baño en su tina, que la cantidad de agua que transbordaba era igual en volumen a su propio cuerpo.

Y así se dio cuenta de cómo se podría probar el fraude del orfebre. Señaló que dos bloques con la misma masa, es decir la misma cantidad de materia, uno de plata y otro de oro, elevaban diferentes niveles de agua: porque son de materiales de diferente densidad, los bloques no eran del mismo tamaño (volumen) entonces, sumergió en un recipiente lleno de agua un bloque de oro de masa igual a la de la corona y midió el volumen de agua desalojada. Hizo lo mismo con un bloque de plata. El volumen de agua desalojada por el bloque de oro era menor que el volumen de agua desalojado por el bloque de plata. Repitió la experiencia con la corona y verificó que el volumen de agua desalojada era mayor que el del bloque de oro y menor que el del bloque de plata.

Llegó a la conclusión que la corona no era de oro puro y que los orfebres la habían hecho mezclando metales. Usó este experimento para probar que la corona había sido hecha con una liga (mezcla) de oro y plata.

El rey no debe haberse quedado muy satisfecho con los orfebres.

¡Me imagino la emoción al descubrir la mejor manera de resolver un problema!

Exacto, eso hace la ciencia, observas, investigas, conoces, explicas resuelves y te emocionas.

¿Te parece si replicamos un poco el experimento de Arquímedes?

Hagamos la actividad de la página 80, de su libro de texto.

Te invito a que también, desde tu casa y con la ayuda de un familiar adulto, realicen la actividad. Para llevarla a cabo vamos a necesitar los siguientes materiales que, como verán, pueden tenerlos en casa:

Un biberón de 240 ml o taza medidora.

Arena.

Semillas de frijol.

– Lo primero que vamos a hacer es poner agua en el biberón o taza medidora, de acuerdo con las marcas que tienen, podemos poner 150 ml de agua.

Tenemos una primera medida que es 150 ml de agua, ahora vamos a poner, dentro del biberón o taza medidora, cuatro cucharadas de arena y vamos a observar lo que sucede.

¿Qué es lo que pasó?

Podemos ver que el agua subió de nivel.

Además de ver el cambio de nivel, en el biberón o taza medidora tenemos una escala en mililitros (ml) y, gracias a ella, también podemos decir cuánto subió el nivel del agua. En este caso, ¿Cuánto subió?

Déjame ver, subió a 170 ml.

¡Les parece si vamos registrando los resultados?

Así no perderemos el detalle de lo que encontremos.

Ahora vamos a agregar un puñado de semillas de frijol.

¿Me pueden decir qué pasó ahora?

También subió el nivel del agua, esta vez llegó a 200 ml.

Ahora tenemos el siguiente cuadro completo con todos nuestros hallazgos, es decir, con lo que registramos después de introducir en el biberón con agua, diferentes objetos.

MATERIAL NIVEL DEL AGUA (ml)

Arena 170 ml

Semillas de frijol 200 ml

Con esta información podemos hacernos algunas preguntas, por ejemplo, ¿Por qué subió el agua cuando le pusimos cada uno de los materiales que usamos?

Creo que el agua subió porque cada material la empujó hacia arriba.

La cantidad de arena utilizada, no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Por eso cuando pusimos cada material el agua se desplazó en una cantidad igual al volumen de cada material.

Entonces podemos decir que el volumen del puñado de semillas de frijol usado es de 50 ml. Porque entiendo que tenemos que ver la cantidad de agua que teníamos al principio de la actividad en el biberón y la cantidad de agua que subió cuando agregamos cada material que, en el caso de las semillas de frijol, fue de 200 ml, e decir, desplazó 50 ml de agua.

La unidad de medida del volumen, reconocida internacionalmente, es el metro cúbico, pero esta unidad resulta muy grande cuando queremos medir el volumen de líquidos o materiales que usamos diariamente. En este caso, es mejor usar una unidad mejor, el decímetro cúbico. Dado que hemos obtenido el volumen en ml, necesitamos hacerlo equivalente en decímetros cúbicos.

¿Qué nos dicen estas equivalencias?

Que un decímetro cubico ocupa el mismo espacio que un litro, que es una unidad utilizada comúnmente para medir la capacidad de los recipientes. También, nos dice que un centímetro cúbico es igual a un mililitro (ml), de manera que, si regresamos a nuestra tabla, podemos decir que el volumen calculado de, por ejemplo, las semillas de frijol que utilizamos, es de 50 cm3.

Entonces completemos la tabla, yo anoto.

Esta es la forma correcta de expresar el volumen de los objetos, dado que la unidad de medida del volumen es el metro cúbico (m3), lo que hemos utilizado aquí es una equivalencia porque medimos el volumen de objetos pequeños.

Entonces, el volumen de la arena que usamos en la actividad es de 20 cm3, el de las semillas de frijol fue de 50 cm3.

Estos procedimientos para calcular el volumen de los objetos, nos puede ayudar a tomar diferentes decisiones, por ejemplo, cuando preparamos una receta para cocinar un postre que nos gusta, necesitamos materiales o ingredientes en cantidades exactas.

¿Qué postre vamos a preparar?

¿Qué les parece si ponemos en práctica lo que hemos aprendido acerca de la masa y el volumen de los objetos? Recuerden que éstas son propiedades de los objetos. Con todo esto que ahora sabemos de las propiedades de la materia, les propongo que, en casa, y con la ayuda de alguno de sus familiares, consigan una receta para elaborar un pastel, un panqué, galletas o el postre de su preferencia.

Esta actividad viene en la página 85 de su libro de texto. Les recomiendo que, en la medida de lo posible, la hagan con la ayuda de un adulto. Al hacerla, recuerden tener presente la receta para elaborarla, los diferentes ingredientes o cosas que necesitarán, la importancia de agregarlos de acuerdo con las indicaciones de la receta, los recipientes e instrumentos de medida que usarán, entre otras cosas.

Recapitulando lo aprendido:

Los objetos están hechos de materia.

La materia tiene diferentes propiedades, como son masa y volumen.

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo u objeto y el volumen es el espacio o lugar que ocupa.

La unidad de medida de la masa es el kilogramo (Kg) y gramo (g); y la unidad de medida del volumen es el metro cúbico (m3) o decímetro cúbico (dm3).

Este sistema de medida es un sistema socialmente aceptado, que todos conocemos y utilizamos en nuestras diferentes actividades de la vida diaria.

La masa de un cuerpo no se relaciona ni con su forma ni con su tamaño, se relaciona con el tipo de material del que está hecho.

La cantidad de masa y el espacio ocupado por un objeto son propiedades diferentes e independientes entre sí.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

Mi fruta favorita

¿Qué vamos a aprender?

Espero que estés muy bien y, además, preparado para seguir aprendiendo sobre las gráficas de barras, cómo son, dónde las podemos encontrar y para qué nos sirven.

En esta sesión aprenderemos a leer la información contenida en una tabla y gráficas de barras.

¿Qué hacemos?

Te invito a ver el siguiente video.

Video: La historia de los alimentos.

Después de que escuché la historia, recordé la imagen del video donde viene la lista de ingredientes que Cupertino el explorador encontró en la cocina de su mamá, y seguro están viendo.

Entonces, ¿Qué creen? En ese momento me llamó Lucía, una maestra que es mi amiga. Ella me comentó que en días pasados vio con sus alumnas y alumnos la importancia de alimentarse sanamente, por lo cual, realizó una encuesta para preguntar sobre su verdura favorita, pues recuerden que para mantenernos sanos y fuertes, debemos comer frutas, pero también verduras. Mi amiga me compartió la imagen de la siguiente gráfica de barras que aparece en su pantalla, la cual obtuvo de los resultados de su encuesta.

En la gráfica aparece el pepino, la zanahoria, el aguacate y otras. Sabes a qué se refiere con la palabra “otras” porque esa no es una verdura. Quiere decir que hay niñas y niños que mencionaron otra verdura, por ejemplo, papa, lechuga y jitomate, las cuales no están en las barras anteriores.

Creo que es una buena idea para usarla en esta clase y seguir aprendiendo de este tema, para ello, los quiero invitar a que me digan qué se puede hacer antes de tener una gráfica de barras.

En días pasados comentamos que después de realizar una encuesta, se organizan los datos en una tabla y después se elabora la gráfica.

En esta clase los invito a construir la tabla para la gráfica de la maestra Lucía.

Leamos la siguiente historia y llenemos nuestra tabla con la información que se nos presenta.

Su maestra le platicó que ella y otros maestros de la escuela realizaron una encuesta, preguntaron a varias niñas y niños sobre su fruta favorita. Entonces, le compartió a Cupertino y a sus compañeros del grupo, una tabla con la información que recuperaron, tal como la que pueden ver en pantalla, donde aparece la manzana, guayaba, piña, sandía, naranja y mango, así como su frecuencia.

Fruta Frecuencia Manzana 13 Guayaba 6 Piña 20 Sandía 12 Naranja 16 Mango 9

Después de que la maestra les compartió la tabla anterior, pidió a cada una de las niñas y niños del grupo de Cupertino que realizarán una gráfica de barras con la información de la tabla. ¿Se imaginan qué pasó después? Pues ahora vamos a escuchar a Cupertino.

Luego de que la maestra nos pidió elaborar una gráfica de barras, como muchas que ustedes han realizado, me pasó lo siguiente. Le hablé por teléfono, pues ya ven que por la pandemia debemos estar en casa. Enseguida le dije: “maestra ya le envié la fotografía de la gráfica que elaboré”. Ella me dijo que estaba muy bien, pero que ahora me iba a enviar una imagen de una gráfica que elaboró uno de mis compañeros, para que le ayudara a revisarla.

Después de que observar la gráfica, te voy a pedir que me ayudes a revisarla, aunque yo la estoy revisando en casa con mi familia, pero con su ayuda y la de mi familia esta historia puede tener un final muy feliz, porque la revisión estará más completa, porque es probable que le falte algo a esa gráfica.

Vamos a iniciar con la revisión de la gráfica que Cupertino.

En la tabla aparece que la manzana les gusta a 13 personas y en la gráfica la altura de la barra de la manzana llega un poco arriba del 12, entonces sí marca13. Después, en la tabla, 6 personas dicen que les gusta la guayaba y en la gráfica dicen que son otra vez debemos buscar hasta dónde llega la altura de la barra de la guayaba, creo que está en el 10, está incorrecta la cantidad. Por lo cual, en la gráfica tenemos la cantidad de una fruta correcta y otra incorrecta.

En la tabla, en tercer lugar, aparece la piña y tiene 20, la misma cantidad que aparece en la gráfica, ese número sí aparece. Enseguida está la sandía y tiene 12 como frecuencia, también en la gráfica la altura de la barra de esta fruta llega hasta el 12. Ese número está en la gráfica. En la gráfica llevamos tres barras correctas y una incorrecta. Sólo nos faltan dos frutas de revisar, en la tabla la naranja tiene el número 16, mientras que en la gráfica son me parece que 19, porque la altura de la barra de la naranja está un poco antes del 20. Por lo tanto, la cantidad es incorrecta. Al final de la tabla aparece el mango y 9 personas dicen que les gusta, sin embargo, en la gráfica, la altura de la barra del mango llega al 8 también la cantidad está incorrecta.

En total, en esta gráfica, sólo la manzana, la piña y la sandía tienen la misma frecuencia en la tabla y en la gráfica. Son tres. Pero las cantidades de la guayaba, la naranja y el mango están señaladas de manera incorrecta en la gráfica, pues la altura de las barras no corresponde con el número de la tabla.

Entonces le tenemos que decir a Cupertino que la gráfica tiene tres cantidades de frutas correctas y tres incorrectas. Maestro Lalo, hay algo que me parece interesante en la imagen de la gráfica de Cupertino y que es diferente a la gráfica de la maestra Lucía. En la gráfica de la maestra Lucía, en el eje vertical las cantidades tienen una escala de 1 en 1, pero en la imagen de Cupertino las cantidades están organizadas en una escala de 4 en 4, lo cual también es correcto.

En relación con las frutas correctas e incorrectas en la gráfica que le ayudamos a revisar a Cupertino, él le debe decir a su maestra lo que estamos comentando. Estoy seguro que él nos está escuchando. Bueno, con esto ya le ayudamos a Cupertino con su tarea.

El Reto de Hoy:

Ahora los invito a elaborar la gráfica correcta para la tabla que la maestra le compartió a Cupertino.

Para empezar, le podemos agregar el título que ya tenía la otra gráfica y que sí está bien: “mi fruta favorita”.

Podemos continuar escribiendo los datos que van en el eje horizontal que son los nombres de las frutas y, después, en el eje vertical, escribimos la cantidad de personas que dicen les gusta cada fruta, es decir, la frecuencia.

Pero antes, hay algo que debemos decidir, ¿Cuál va a ser la escala entre cada número del eje vertical? Usemos la escala de 2 en 2, es decir, que en el eje vertical primero escribamos el 0, luego el 2, enseguida el 4 y así hasta llegar al 20.

Fruta Frecuencia Manzana 13 Guayaba 6 Piña 20 Sandía 12 Naranja 16 Mango 9

Usando la información anterior te invito a realizar la gráfica en tu cuaderno.

Haz un resumen de lo que hemos visto en las últimas clases, identifica la importancia del título de una gráfica, los datos que van en el eje horizontal y en el eje vertical, revisa la información de las tablas para validar que las graficas representan correctamente los datos descritas en ellas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

Conociendo nuestra comunidad Ri panraji kja nu ts´ijñiñi

¿Qué vamos a aprender?

Vamos a conocer la historia de una comunidad y sus acontecimientos importantes.

¿Qué hacemos?

Kjimi texeskeji, in chunzgo Angélica Munguía Moreno ri menzïmï Kja ts´iñiñi Dolores Hidalgo, kja ñiñi San Felipe Del Progreso, kja ts´i Bonrro Estado De Mexico, ri ñago Jñatrjo, ri maja Na Punjï ri zenguats´kiji

Saludos niñas y niños, yo soy Angélica Munguía Moreno, soy originaria de la comunidad de Dolores Hidalgo, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, yo hablo la lengua mazahua y estoy muy contenta de saludarles.

Recordemos que, en el Estado de México, según el Censo de población y vivienda del 2010 (INEGI), había 116,240 mazahuas hablantes en el Estado y se asientan en los municipios de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Atlacomulco, San José del Rincón, Temascalcingo, Donato Guerra, Villa Victoria, El Oro, Villa de Allende, Almoloya de Juárez, Jocotitlán, Valle de Bravo e Ixtapa del Oro. Así mismo, en el Estado de Michoacán el mazahua se habla en dos municipios que son Susupuato y Zitácuaro, son muchos hablantes y viven en una gran extensión territorial.

Hace mucho frío en mi comunidad, y para no sentirlo nos abrigamos y acercamos al fogón, como todavía hacemos tortillas a mano, el fogón está disponible en las cocinas, ahí se acerca toda la familia.

Estaba viendo hace unos días un vídeo sobre unas mujeres mazahuas que están aprendiendo a leer y escribir, ellas son de la localidad de Agua Zarca, en Villa Victoria, en el Estado de México.

Jaa mi na joo ko nrixï ko xorïji ñe ko yaxïji, dya mi soo ro moji kja xorungumï ma kja mi ts´ikeji, me na joo ra yaxïji nu jñaa jñatrjo.

Es un gran acontecimiento que haya mujeres que quieran aprender a leer y escribir ya que por diversos motivos no pudieron ir a la escuela en su niñez y es más significativo que aprendan a escribir ¡en mazahua!

Observemos el siguiente vídeo.

Video 1. INEA. Educandos mazahuas en la plaza comunitaria Ts’inrrañi.

Me na joo ra xits´i nu paa dya ra panraji ñe ra pjechiji pjembe ko kjogï jñaa kja ts´ijñiñi.

¿Conoces algunos acontecimientos o hechos de tu comunidad?

¿I Panra yo jñaa kja ts´iñiñi ko ya kjogï?

¿i opjï kja xiskuama?

Vamos a ver qué son los acontecimientos y hechos de una comunidad y después te diré como poder hacer algún registro.

Las narraciones que las personas mayores de una comunidad relatan a las nuevas generaciones son parte de la tradición e historia oral de los pueblos y cumplen con la función de transmitir sistemas de ideas, valores enseñanzas, tradiciones y patrones de conducta, dando un sustento ancestral a la cultura actual de las comunidades, contienen la antigua sabiduría de los pueblos indígenas,por lo que se trata de una literatura oral con un fin educativo o didáctico, estos acontecimientos o hechos de una comunidad son introducidos del largo contacto y fusión de culturas durante los siglos de la colonia y la vida independiente de México, estos acontecimientos llevan un registro a lo largo de la historia de cada comunidad.

Ra panraji pje pezhe yo mboxpale kja t´ijñiñi nguekua yo ch´ii yo kja muziji ra jichiji jarga mimiji na joo ko nu dyojui.

Yo jñïsuba mamï texe yo kjogï mi jingua kja ts´ijñiñi ñe kja B´onrro nguekua ra mbeñeji.

Esos acontecimientos son hechos que pasaron y tuvieron gran importancia, como, por ejemplo, lo que estamos viviendo en estos tiempos sobre el COVID 19. Esto quedara registrado como un acontecimiento o hecho importante de la historia de nuestra comunidad, de México y del mundo entero.

Un acontecimiento es todo lo que sucede y posee un carácter poco común o excepcional, es decir que no sucede a menudo, y que, por su trascendencia o relevancia individual y social, tiene algún impacto sobre la realidad y logra llamar la atención.

Los acontecimientos son recogidos e informados a través de los medios de comunicación. Los acontecimientos nos ayudan a conocer más la historia de nuestra comunidad.

Te voy a contar una breve historia.

Un día se realizó una boda y apareció una serpiente con tres cabezas, la novia corrió, pero el novio no, después de muchos años en el parque apareció una piedra, la gente cuenta que esa piedra es el novio que espera pacientemente a que llegue su novia.

Este relato me encantó, porque ejemplifica como cada lugar tiene sus historias y con ellas podemos conocer bastante de los lugares, además podemos compartir con otras personas estas historias.

Voy a compartirles sobre algunos hechos y acontecimientos de la comunidad de donde soy originaria.

Nu trangumï

Kjogï nu kjee kja ts´ijñiñi Dolores Hidalgo, ya mi bïbï ñii, ya mi bïbï sibi ñe nu nrreje,dya mi päräji nu tr´esijmicha. Yo ts´itr´i ya mi pjoji kja xorungumï ma mi tsi´kjeji mi pjoji ra ma pepji kja juamï kja tr´angumï. Nu ko tr´abota bezo ya mi jiesiji ra pepji yo juamï yo tee, ya mi pjunjï ko ma ngontraji, jueme y tee ma dyorïji mbeko ra ziji, dya mi ngontraji nu bezo, kjanï angeze mi tumbï ko chopjï, ma ya kja ra soo ra ngontraji ngue ko chii nu ko mi ngontr´ï.

Yo ntee ya kja mi neji ra mimiji a kjanï mamï dyäräji mi manji ko daa jñiñi mi chúbi o jmuriji texeji o nrro go ma ke tr´abotabezo o xiji “nu juamï ts´a ko ra pepji”. Nu ko tr´abotabezo o maa dya o soo ro tunï ko chopjï, manji y tee mangua o dyogï kja jomï ma nrrogï nu tr´angumï. Mi b¨bï daa ngumï ko ya mi tuú sibi mangi yo tee mi kjuebiji ma mi chunji.

texe yo pezhe, pezheji y mboxpale yo ts´itr´i ngekua ya ra jñombeñeji ra jñusume kja xiskuama texe yo pärä ba.

La hacienda.

Hace mucho tiempo en la comunidad de Dolores Hidalgo, no había carreteras, ni luz, ni agua potable, tampoco medios de transporte mucho menos un televisor y los niños de ese entonces no tenían la posibilidad de ir a la escuela porque desde muy pequeños trabajaban en una hacienda, el patrón era el dueño de casi todo el pueblo.

La gente trabajaba de sol a sol ganando un sueldo miserable y se endeudaban porque compraban cosas para comer como: azúcar, frijol o maíz en una tienda de “raya” (en esas tiendas se vendía de todo y se le conocía así porque los trabajadores pedían fiado y pagaban con su trabajo).

Esta tienda pertenecía al mismo patrón quien les descontaba prácticamente más de la mitad de su sueldo o a veces ni sueldo había y la deuda crecía tanto que cuando fallecían los padres esa cuenta se heredaba a los hijos para que ellos terminaran de pagar la deuda, así que los obligaban a ir a trabajar.

La gente ya no aguantó más y se escuchó un rumor que en muchos otros lugares los hacendados los corrieron y se levantaron en armas y así se armaron de valor para pelear lo que por derecho les correspondía, sus tierras, (“La tierra es de quien la trabaja”).

Estos acontecimientos dieron origen a la Revolución mexicana.

Cuentan los abuelos que el gachupin dueño de la hacienda huyó cuando el pueblo entero se reunió para pedir justicia dejando atrás un muy buen botín de monedas de oro, pero estas quedaron enterradas cuando cayó parte de la hacienda y en unas cuevas que estaban debajo de la iglesia que también fueron utilizadas para que la gente, se escondiera en esos tiempos de revolución. Las joyas y demás cosas de valor que tenía la hacienda fueron utilizadas para la causa, estos acontecimientos y hechos marcaron la historia de la comunidad pues también cambió de nombre anteriormente se llamaba Primera Cuadrilla, después recibió el nombre de Plutarco Elías Calles en honor al Presidente de la República Mexicana hasta que actualmente se llamó Dolores Hidalgo en honor al cura Hidalgo y a una virgen que se llamaba Dolores nombre que lleva hasta la fecha y de la ex hacienda actualmente es un lugar turístico que la visitan extranjeros Norteamericanos y gente de todo México.

Estos acontecimientos cuentan los abuelos a los niños y niñas y para que no se nos olvide debemos registrarlos en un documento.

Pueden ser en un cartel informativo, en un periódico mural, en un folleto o en una línea de tiempo o en libros o enciclopedias y que seguramente ustedes han leído.

Ahora les contaré otro acontecimiento.

Nu nitsjimi

Kja ts´ijñiñi nu chuu, Dolores Hidalgo, kja ñiñi San Felipe del Progreso, kja ts´ibonrro, Estado de México bïbï da nitsjimi ko o jiobuji, texe y tee ko mi kjarï kja ts´ijñiñi o tsaji dyabu peña, pezhe y mboxpale mangua nu nitsjimi ma o jiobuji o mbotrïji na punkjï yo tee nguekua ya ro dyäträ.

Manji mangua kja nitsjimi o zogïji na punkjï chopjï, mi mborï da mbokjimi ma o chunji o maa na jëë, kjanï ko bezo kje mi chuu Beto ponï texe ko chopjï o ma tuu ko pjadï o tunï texe kja nu ngumï mi pesi na punkjï chopjï o nrromï texe ko mi nee, yo tee mi mangi jango go tsjapjï nu bezo, dya mi päräji ko na joo ko chopjï o dya ma joo. nu nitsjimi na bïbï kja ts´ijñiñi Dolores Hidalgo mi na soo, pezheji na punkjï pezhe.

En Dolores Hidalgo, en el Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Está una iglesia fundada desde hace más de 100 años desde la época colonial, la construyeron todos los campesinos de la comunidad amenazados por el hacendado, era de pura piedra y fue un medio para castellanizar a la comunidad de Dolores Hidalgo.

Cuentan los abuelos que en ese lugar se guardaron muchos centenarios en muchos barriles. Estos centenarios estaban al cuidado de alguien, pero cuando la Revolución llegó corrieron a esa persona dejando todo el tesoro. Se dice que el botín estaba en el sótano de la iglesia en un cuarto oscuro, que daba miedo por eso nadie se atrevía a entrar, hasta que Don Roberto guiado por la curiosidad y la ambición decidió un día buscar y encontró los centenarios. Se cuenta que corrió por sus caballos y su carreta y subió los barriles de centenarios llevándolos a su casa, de la nada “Don Beto” pasó de ser un humilde campesino trabajando en las milpas con su yunta, a ser un empresario muy emprendedor.

En uno de los acontecimientos que hemos leído podemos observar el descontento de la gente que vivía en situación de pobreza y que esto los llevó a revelarse para mejorar sus condiciones de vida. Ese acontecimiento llamado Revolución puso a México en un conflicto armado que duró varios años.

El otro acontecimiento también marcó la vida de la comunidad primero porque para la construcción del lugar se requirió del trabajo de muchas personas. También fue un acontecimiento para Don Beto porque al encontrar los centenarios, su vida cambió ¡muchísimo!

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

ARTES

Los colores y las proporciones

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás la importancia de la proporcionalidad y su relación con la perfección de las cosas, por medio del dibujo y la degradación del color.

¿Qué hacemos?

Aprenderemos a utilizar los principios de composición: la proporción y la gradación para hacer un dibujo; los cuales vimos la sesión anterior en algunas piezas artísticas bidimensionales. Tal vez te estarás preguntando ¿Cómo puedo usar estos principios de proporción y gradación para crear una obra bidimensional? A continuación, podrás resolver esta interrogante.

Antes de iniciar a elaborar nuestra producción artística, vamos a recordar rápidamente los conceptos de proporción y gradación, que revisamos en la clase anterior:

Proporción: La proporción es un principio del arte que se refiere al tamaño, la ubicación o la cantidad de un elemento en relación con otro. Utilizar las proporciones adecuadas da como resultado una armonía. Recordemos que lo vimos en algunas obras de Leonardo Da Vinci, como la Mona Lisa o el hombre de Vitruvio.

Gradación: Es una técnica visual de transición gradual de un tono de color a otro, es decir, un color va cambiando poco a poco hasta transformarse en un color diferente.

Ahora pondremos en práctica estos dos conceptos con las siguientes actividades:

Actividad 1. Rompecabezas de silueta humana.

Observar tu cuerpo y toma en cuenta el tamaño de cada una de tus partes, por ejemplo, el tamaño de tu cabeza, manos, piernas, pies, etc.

La proporción se refiere a la relación que hay entre cada una de las partes de un todo, en este caso de nuestro cuerpo, por ejemplo, no podríamos tener una cabeza que midiera 1 metro, porque no la podríamos cargar y se vería desproporcionada con respecto a nuestro cuerpo.

Actividad 2. Gradación de color.

Recuerda que podemos hacer gradación de color con diferentes materiales y técnicas, con pintura, colores, acuarelas o gises pastel. Hoy por ejemplo puedes utilizar la pintura y para ello necesitamos los siguientes materiales:

Un gotero, un poco de agua, un godete, pintura del color que queramos, hoja y pincel.

Para hacer gradación de color, debes seguir los siguientes pasos:

En uno de los espacios del godete coloca 2 gotas de agua; en el espacio siguiente, del godete, debes poner 4 gotas y en otro espacio, coloca 6 gotas de agua. Coloca 2 gotas de pintura azul en cada uno de los espacios donde habías colocado previamente el agua; de esta manera puedes ver que el tono de la pintura va adquiriendo tonalidades diferentes dependiendo de la cantidad de agua que tenga. Ahora toma el pincel y pintamos utilizando los diferentes tonos que tenemos en el godete, y ve haciendo líneas para observar las tonalidades del color. Finalmente, pinta con la pintura sin degradarla con agua.

Con este sencillo ejercicio puedes ver como el agua nos ayuda crear tonalidades distintas de un mismo color.

Actividad 3. Paisaje marino.

Ahora bien, ¿Te gustaría crear una obra de arte?

Para poner en práctica estos principios de composición. Vas a realizar una composición de algún paisaje degradando el color y utilizando algunos principios. Para eso debes escoger un paisaje en este caso marino como el mar.

Una vez que ya tengas en mente tu paisaje debes elaborar una gradación del color azul que vaya desde un azul intenso hasta uno más suave. Posteriormente, para seguir creando tu paisaje marino, utiliza algunas figuras de animales marinos; como una ballena, un delfín, una tortuga o un pez.

Antes de colocarlos en tu composición, es importante que los fijes muy bien en las proporciones de cada uno de los animales que aquí tenemos, por ejemplo, una ballena es de un tamaño mayor al de una tortuga.

Como aprendiste hoy la proporcionalidad es parte de a vida cotidiana y nos es muy útil para levar a cabo distintas tareas. De esta manera, puedes seguir repasando el tema de diferentes formas incluyendo tu observación diaria de tu entorno, como el cielo o el color de las hojas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

#MásMujeresEnLaCiencia Para concientizar este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es importante potencializar las habilidades de todas nuestras niñas y mujeres y sumar la importancia de su participación en el gremio. pic.twitter.com/4nRfOSFlCU — SEP México (@SEP_mx) February 11, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende