Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 11 de marzo

Now, you will read legend: The legend of Maize The legend of Maize. Quetzalcóatl and the corn plant. An ancient legend tells the story that before the arrival of the god Quetzalcóatl, the Aztecs only consumed roots and game animals. They did not eat corn because it was beyond their reach, hidden behind the massive mountains surrounding the city. The other gods had already sought to part the mountains for the Aztecs to gain access to this precious food, but they never. The Aztec people sent their priests to ask Quetzalcóatl to help them get the corn. He answered them that he would go and bring them back this precious food. All of the other gods had already tried to move the mountains by using force, Quetzalcóatl decided to use something more powerful, intelligence. Quetzalcóatl was transformed into a small black ant and made his way toward the mountains. The path presented many difficulties, but one by one he overcame them, determined to move forward by the thought of helping the Aztec people. After several days, Quetzalcóatl arrived at the back of the mountains where he found the corn and, being an ant, took a grain between his teeth and began his journey back. What do you think happened next?

Ahora, leerás una leyenda: “La leyenda del maíz” La leyenda del maíz. Quetzalcóatl y la planta de maíz. Una antigua leyenda cuenta que, antes de la llegada del dios Quetzalcóatl, los aztecas sólo consumían raíces y animales de caza. No comían maíz porque estaba fuera de su alcance, oculto tras las enormes montañas que rodeaban la ciudad. Los otros dioses ya habían intentado separar las montañas para que los aztecas tuvieran acceso a este precioso alimento, pero nunca lo consiguieron. El pueblo azteca envió a sus sacerdotes a pedirle a Quetzalcóatl que les ayudara a conseguir el maíz. Él les respondió que iría a traerles este preciado alimento. Todos los demás dioses ya habían intentado mover las montañas utilizando la fuerza, Quetzalcóatl decidió utilizar algo más poderoso, la inteligencia. Quetzalcóatl se transformó en una pequeña hormiga negra y se dirigió hacia las montañas. El camino presentaba muchas dificultades, pero una a una las superó, decidido a seguir adelante con el pensamiento de ayudar al pueblo azteca. Después de varios días, Quetzalcóatl llegó al fondo de las montañas donde encontró el maíz y, siendo una hormiga, tomó un grano entre sus dientes y comenzó su viaje de regreso. ¿Qué crees que haya sucedido después?