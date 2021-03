Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 11 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 11 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 10 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1º de primaria

LENGUAJE

Informo en mi lengua

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás un poco más acerca de la comunidad hablante de la lengua Pame o Xi’iuy del Estado de San Luis Potosí.

Identificarás contenido importante sobre un tema de relevancia comunitaria.

Conocerás la importancia del volante como texto informativo.

Elaborarás un texto informativo de interés comunitario (cartel).

¿Qué hacemos?:

Te invito a que observes el siguiente video para que conozcas más acerca de esta comunidad.

Los pames de San Luis Potosí.

Observa desde el inicio hasta el minuto 3:00 o si prefieres puedes observar todo el video.

Es un video muy interesante que te orienta sobre la comunidad lingüística de los pames.

Lee el siguiente relato que trata de las artesanías de la cultura pame, pídele a tu mamá, papá u otro adulto que te acompañen en la lectura.

Te cuento que es difícil encontrar entre los pames a alguien que no pueda elaborar algún producto utilizando los elementos que le ofrece la naturaleza, como son: las fibras de la palma, con las cuales las mujeres hacen chiquihuites, petates y venteadores; piezas de alfarería como comales, cántaros y otros utensilios de cocina. Los hombres elaboran canastos y colotes de carrizo, además de fabricar en madera una serie de implementos necesarios para las labores agrícolas y el menaje doméstico; de este mismo material también fabrican máscaras. La producción artesanal se dedica tanto al autoconsumo como al mercado. Entonces te comparto a ti y a todas las niñas y niños que lo que más me gusta de mi cultura son sus artesanías. Majau tu’ui nutsau’ tigyajaui Pepe. Mu nuseik pu kiñkie xi’iuik im ngul’ajau k’ua ma nakeje su’ua’ se kadd-ep luiju’u ma natsjau sad-ia ri’ip se manake kad-er se kupu limi nkjai pu xijua’a se kje’ pu riñkjiuk vatsjau sad-ia’ ximjia, suljue’ei, nde’eung xich’i maiñ ndejeik niñkie, maiñ vatsjau xich’i’, vatsei sad-ia se rajuk kje’ pu kim’ijip. Pu rikiant rikiant vatsjau mantsa’ ndakal’ xut kje’ ljiy maiñ’ vatsjau sad-ia rik’ip se kje’ ma nal’ajal’ajap kunjua maiñ se make’ kul’us; ranji maiñ kje vatsjau kutau ngukuang. Ranji vatsjau ma nakje maiñ kad-at l’eik kujui mu nuseik jiuk maiñ mi’iat re ly’ik re se kauk im landach kupu se lam’us mi’ia kad-er se k’ua laju’u lutsjau.

Con toda esa tradición, se puede decir que todos los pames aprenden a elaborar algún tipo de artesanía.

Recuerda que en la sesión anterior: “Escribo con ayuda”, hiciste una revisión sobre algunas medidas de prevención del contagio de COVID-19. Vimia’an pu kicjau se nunun ngunjiu’: le’ets se labaik, nunun peuk k’ua ma ne’ei ma latung kad-ep ma nakeje ne COVID-19.

Practicaste el dictado, ¿Recuerdas? Un’esn kad-er ndutsjeiñ ¿tuma’a?

Ahora es momento de que trabajes con esta información para darles a conocer a tus vecinos sobre cómo prevenir contagios. Interesa mucho que las niñas y los niños como tú que están aprendiendo a escribir en su lengua indígena ayuden escribiendo en su lengua para que la información llegue a todas las personas, en cualquier comunidad. Ma tutsjaun nda chi ngul’ajau munukuen’ ranji se ndutsjeiñ k’ua ma nasep pu se lipi kat peuk ma nat’ei ma taljung tamam mu nusem pu ly’ik se manaja tichjau’ l’ets kily’e tikji kunet kupu lat’ei ranji k’ua ndutsjep njua’al kuba’au nimia lal’u.

¡Te das cuenta! Si hablas y escribes una lengua indígena es una gran ventaja, con ese conocimiento puedes ayudar a los demás.

Pide a mamá o papá que te ayuden en la lectura de la siguiente lista de recomendaciones para evitar contagios.

Texto en español.

Texto en tu’un savi.

Texto en pame.

Con estas recomendaciones puedes hacer un cartel, te acuerdas que se tenía pensado hacer volantes, esos que son como de media página y se reparten personalmente, pero considerando que debes evitar el mayor contacto posible con muchas personas, mejor elabora carteles que puedes pegar en lugares visibles. Mu nukuen’ ranji ndutsjeiñ mu nutsjaun nda chi nguk’uix, te’ejem mu nutsjam’ kad-a lyi ly’it ngk’uix ravu se vani’at k’ua letem pu leet lal’ajau, k’ua lama’a kad-ep mvubai ma nanut leet kujui mu nutsjau un’esn ne nguk’uix se lania’at k’ua pum a lakua’al peuk se lania’at lanju.

A propósito, ¿Sabes qué es un cartel?

Es un pliego de papel, cartón o algún material semejante, en el que se escribe información relevante que puede ir acompañada de ilustraciones, con el fin de dar a conocer información relevante para la gente que lo lee. Nda nguk’uix majau masau’ se lania’at k’ua lad-ets nduet kily’e, navu k’ua lad-ets sad-ia li’iajaun ma nal’u maiñ lani’at mamejep sad-ia’ xikji’ik se lat’ei majau lal’u kanen k’ua vumang.

Entonces, la información preventiva la pasas a un pliego de papel, lo puedes hacer en el papel que tengas en casa como: cartón, u otro cartel que tengas, puedes usar la parte de atrás, pídele a tu mamá, papá u otro adulto que te ayuden en esta actividad. Ravu se ndutsjeiñ mu un’ujum nanji nguk’uix, pu ly’ik lania’at latsjau ne nguk’uix se rajuk vumjei: sania’ nguk’uix se lania’at lakje’e pu ma kupeix.

Recuerda que tienes el título y cuatro medidas de precaución, así que antes de que empieces a escribir, esto es muy importante, debes hacer una división del espacio para que la información esté bien distribuida. K’ua lama’a tumem ngunjiu maiñ’ kiñui k’ua ma natsjau ma latung, kutap k’ua ma napup ma nad-ets kily’e , ranji im li’iajaun’, k’ua lumei ma nasa’au re tijiap se ma nateje ma nad-ets.

Puedes incluir ilustraciones, esto muchas veces ayuda a comprender mejor el mensaje entonces, también debes de calcular espacio para las ilustraciones. Lania’at k’ua lamejep sad-ia’ xikji’ik, ranji limi kunju’ vania’at majau k’ua lad-iu’ kanene se tsjep maiñ k’ua lumei nasa’au peuk ma namejep re xikji’ik.

¿Qué te parece si lo vas haciendo en el papel que ya tienes? ¿Ma tutsjaun kiñkie’ nanji nguk’uix kunji makua’al?

Primero en español y después en lengua indígena.

Con tu lápiz vas a distribuir el espacio, después borras las líneas.

A lo mejor te preguntas si, ¿Lo tienes que hacer en forma de lista o puedes distribuirlo diferente?

No tiene que ser a manera de lista, puedes usar creatividad, lo importante es que la información se entienda, o sea que, sí puedes distribuirlo de manera diferente, pero cuidando que la información no se revuelva y ya no se pueda comprender. Kad-ep tumei ma nad-ets likjiu’un, vijaut peuk mane’ei nad-ets, li’iajaun majau lal’u’ lania’at kikiung kad-ep ma lasal kad-er se kimieng kujui kad-ep ma nal’u kanen kimieng.

Distribuye el espacio. Comienza a copiar el texto. Vixa’aup majau kupu se ma napum ma nad-esn kily’e kuvu tumeiñ ma nake’eiñ.

Copia la información, siendo muy cuidadoso, ¿Recuerdas que en sesiones pasadas aprendiste la copia con sentido? Ma tukue’eñ ravu se ndutsjeiñ k’ua lumei majau ma natung nanu, ¿vimia’an pu kichjau se kutap nunun’ k’ua ndunu peuk me’ei make’eik. Te invito a que hagas estos carteles sencillos y los pongas en un lugar que sea visible para mucha gente, por ejemplo, si en tu comunidad hay una tienda, ahí puedes colocarlos. Jiuk chi Kuse.k’ua latejel’ mi’iat pu ly’ik latsjau ranji ngk’uix langjua’an peuk se vud-uant valeik leet, nkjai peuk se l’eik naljaung kupu lania’at langkjua’al.

Desde luego por la pandemia de COVID-19, en este momento los puedes colocar dentro de tu casa.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1º de primaria

ARTES

Títeres en acción

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás una nueva forma de hacer teatro: “El teatro con títeres”

Crearás y representarás una historia a partir de un títere elaborado con materiales sencillos que tengas en casa.

¿Qué hacemos?

En sesiones anteriores has explorado algunas formas de hacer teatro como cuando observaste el kamishibai, el teatro de sombras y el teatro de objetos.

En esta ocasión vas a observar una forma de hacer teatro muy interesante que seguro te gusta mucho, el teatro con títeres.

¿Recuerdas a Don Leopoldo, Cigonha, Carola y Agustín, ¿Amiguitos que te han acompañado en algunas sesiones?

¡Pues ellos son títeres!

¿Estás lista, listo?

Actividad 1. Conociendo la magia de los títeres.

Lee este relato acerca de los títeres, pídele a mamá, papá u otro adulto que te acompañen en la lectura.

Te cuento que el origen de los títeres es tan antiguo como la historia de la humanidad se podría decir que inició en el momento que, la primera persona del mundo, tuvo un juguete y le dio vida con su voz y movimiento. Ahí comenzaría esta forma tan antigua de expresión y juego y con ello las primeras expresiones artísticas.

Existen varios tipos de títeres como: Las marionetas, los guiñoles, títeres de guante, planos, el de varilla, los digitales; entre otros y lo más interesante es que se pueden hacer de cualquier material.

Para que conozcas más sobre el tema, te invito a que observes la siguiente cápsula de tus amigos de TETLI.

Cápsula de especialista. La magia de los títeres. TETLI (títere de mando).

¿Te gustó la cápsula?

¿Te diste cuenta cómo los títeres, te hacen soñar, viajar y conocer otros lugares y personas? Hacen que tu imaginación vuele.

Como un guía que te lleva y te ayuda a expresar lo que sueñas e imaginas.

A través de ellos puedes contar muchas historias y crear diferentes personajes.

Y como muestra, observa el siguiente video, desde el inicio al minuto 3:08 o si prefieres obsérvalo completo.

Vitamina Sé: especial en tu día. La vaca cuenta (Títeres).

Como has observado, con los títeres puedes contar muchas historias y también aprender de ellas. Como en esta historia que habla acerca de la importancia del agua, que es un líquido vital para el planeta y para todos los seres vivos.

Es un tema muy importante y sorprende la diversidad de títeres que existen, como la vaquita que es un títere de varilla y gracias a este mecanismo puede mover los brazos.

Además, si no puedes ver el final de la historia que te están contando lo que puedes hacer y que es muy divertido, es imaginar tu propio final.

En casa, en compañía de tu mamá, papá u otro adulto puedes crear tu propio final o por qué no, contar una nueva historia.

Actividad 2. Aprendiendo hacer títeres.

Ahora sí es momento de que hagas tus propios títeres, ¿Te gusta la idea? observa el siguiente video, desde el inicio hasta el minuto 2:04 o si prefieres obsérvalo completo.

Cómo hacer títeres con limpiapipas. Isabel Ortiz. Sección de Enseñanzas Artísticas del INBAL.

Has aprendido a hacer unos títeres sencillos para tus dedos y te dieron muchas opciones para que puedas realizarlos. Recuerda que esta es sólo una idea, si no tienes el material no te preocupes, puedes hacer títeres con otros materiales.

Puedes hacerlos con tela, con palitos, con hojas e incluso puedes pintar unos ojos en tus dedos. (pídele a tu mamá, papá u otro adulto que te acompañen y ayuden a elaborarlos).

Qué te parece si juegas con tus títeres. Si quieres invita a tu mamá, papá o alguien de tu familia para que juegue contigo.

Improvisa un pequeño diálogo con los títeres.

Ahora observa una cápsula que te va a enseñar cómo contar historias con títeres.

Cápsula especialista. Brenda Aremi Soria Herrera. Contando historias con títeres.

¿Qué te pareció la cápsula? Es muy interesante, te presenta los títeres y de manera muy sencilla te explica cómo contar una historia con títeres, siempre debe tener un inicio, conflicto y desenlace y una vez que la creas.

Actividad 3. Un cuento más con títeres.

Se me ocurre que puedes observar una historia más en la que se utilizan unos títeres. Este es un cuento clásico llamado “La ratoncita presumida” ¿Quieres conocerlo? Observa el siguiente video.

Cápsula de Especialista Margarita Viveros. La ratoncita presumida, cuento.

¿Te das cuenta de todas las posibilidades que te ofrecen los títeres? Aquí acabas de observar que te permiten contar cuentos o tus propias historias, no sólo eso, también a través de ellos puedes compartir en familia algo que has aprendido o expresar cómo te sientes.

Y puedes decidir todo sobre ellos. Quiénes son, cómo hablan, cómo se mueven. Es como si a tu creatividad le salieran pies, manos y ojos.

Lo importante es que eches a volar tu imaginación y utilices cualquier manifestación artística para comunicar tus ideas y sentimientos.

En esta sesión aprendiste algunas formas de hacer títeres.

Exploraste maneras para hacerlos en casa con los materiales que tienes a la mano.

Y también creaste historias. Algunas a partir de algo ya escrito y otras de tu propia creación.

Y es así, cómo a través de estas mil y una maneras de hacer teatro que exploraste durante estas sesiones, puedes crear y jugar a través de las Artes.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1º de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Una historia contada en imágenes

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar los acontecimientos importantes de tu historia personal, ordenándolos y describiéndolos de forma cronológica, es decir, ordenando tu historia, así como ocurrió mencionando lo primero, lo que ocurrió después y al final.

¿Qué hacemos?

Ordenaras la historia personal que se te presentara, la armaras y organizaras a partir de varias imágenes, con ellas formaras un álbum. Siempre de menor a mayor edad. Como fueron ocurriendo, tomando en cuenta que podía hacer el niño en las imágenes que se te presentan.

Ordena las siguientes ocho imágenes para poder crear un álbum y contar una historia personal.

De estas dos imágenes, ¿Cuál crees que vaya primero?

La primera debe ser la del bebé acostado, porque tendrá pocos días de nacido y aun no puede caminar, y luego la del bebé sentado en la cuna.

Entre estas dos imágenes, ¿Cuál sigue en la historia?

Si observas las diferencias te podrás dar cuenta que, a la derecha, el bebé ya puede gatear y anda por la casa o los lugares donde le permitan desplazarse. En la imagen de la izquierda, el bebé ya puede caminar de la mano de su mamá, o de sus hermanas o hermanos mayores.

Las siguientes dos imágenes, ¿observas las diferencias para ordenarlas?

Si analizas con mayor detalle ambas imágenes, en la del lado izquierdo el niño ya puede estar en un lugar determinado, hablar con mayor fluidez y llamar por su nombre a los integrantes de su familia. En la imagen de la derecha, el niño ya está brincando, a veces en dos pies y poco a poco lo hará en un pie, puede estar en preescolar, empieza a jugar con sus compañeros y aprende muchas reglas y formas de trabajo.

Por último, revisa las siguientes dos imágenes y observa sus diferencias. ¿En qué orden deberían ir?

En la imagen de la izquierda, el niño está en la escuela aprendiendo a leer y escribir. En la imagen de la derecha, el niño se ve más grande, ya concluyó su escuela, además juega con sus amigos, empieza a utilizar reglas y tiene horarios para realizar sus actividades.

De esta manera quedan ordenadas las imágenes de manera cronológica, se puede hablar de algunos eventos importantes que sean relevantes en tu historia personal. Puedes realizar tu propia historia, donde destaques los hechos de mayor trascendencia o de los que recuerdes ser importantes.

Lee o pide a tu mamá o papá que te ayuden, una historia que se llama “La Boca Chimuela”, seguro la recuerdas, porque es sobre lo que te ocurre antes, durante y después del periodo de la muda de dientes.

Porque justo empiezas a mudar de dientes.

Generalmente, los dientes de leche comienzan a caerse aproximadamente a los 6 años cuando los incisivos, los dientes centrales delanteros, se aflojan. Los molares posteriores, generalmente se caen entre los 10 y los 12 años, todos estos dientes que se te caen son reemplazados con dientes permanentes, aproximadamente a los 13 años ya tienes todos tus dientes.

Sean dientes de leche o dientes permanentes es necesario cuidarlos, por lo que debes cepillarte los dientes después de cada comida y visitar al dentista de manera regular, así evitas caries y posible pérdida prematura de dientes.

¿Listo, lista? Cuento “La Boca Chimuela”.

A continuación, verifica si pusiste atención a la lectura con las siguientes preguntas:

¿Recuerdas qué le pasó a Susanita cuando tenía aproximadamente un año?

Le salió su primer diente y en su familia todos estaban de fiesta.

¿Cuántos dientes le salieron a Susanita al cumplir casi dos años?

¡Veinte dientes!

¿Cómo se llaman los dientes que le salieron a Susanita?

Se llaman colmillos, muelas, dientes superiores e inferiores, y dientes laterales.

¿Por qué los dientes de Susanita se enfermaron?

Se enfermaron de caries, eso pasa cuando comes muchos dulces y no te cepilles los dientes con frecuencia.

¿Con quién la llevó su mamá al enfermarse los dientes de Susanita?

Fue con el dentista.

El aseo bucal es muy importante, y ya que tienes aproximadamente seis años, es una actividad que ya sabes realizar, ¿Verdad?

¿Qué ocurrió con los dientes de Susanita cuando cumplió aproximadamente a los siete años?

Los dientes inferiores, se empezaron a caer.

¿Cuántos dientes tuvo Susanita durante muchos años?

Susanita tiene 28 dientes, y así como ella, debes cuidarlos mucho porque ya no vuelven a salir.

¿Cuál fue el nombre que tuvo la boca de Susanita cuando tenía 50 años?

Doña Cavidad Bucal.

Observa la siguiente gráfica que representa lo ocurrido a la boca de Susanita:

Si la analizas, los sucesos de la historia están representadas de forma cronológica.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1º de primaria

MATEMÁTICAS

¿Números con la mente?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar los acontecimientos importantes de tu historia personal, ordenándolos y describiéndolos de forma cronológica, es decir, ordenando tu historia, así como ocurrió mencionando lo primero, lo que ocurrió después y al final.

¿Qué hacemos?

Ordenaras la historia personal que se te presentara, la armaras y organizaras a partir de varias imágenes, con ellas formaras un álbum. Siempre de menor a mayor edad. Como fueron ocurriendo, tomando en cuenta que podía hacer el niño en las imágenes que se te presentan.

Ordena las siguientes ocho imágenes para poder crear un álbum y contar una historia personal.

De estas dos imágenes, ¿Cuál crees que vaya primero?

La primera debe ser la del bebé acostado, porque tendrá pocos días de nacido y aun no puede caminar, y luego la del bebé sentado en la cuna.

Entre estas dos imágenes, ¿Cuál sigue en la historia?

Si observas las diferencias te podrás dar cuenta que, a la derecha, el bebé ya puede gatear y anda por la casa o los lugares donde le permitan desplazarse. En la imagen de la izquierda, el bebé ya puede caminar de la mano de su mamá, o de sus hermanas o hermanos mayores.

Las siguientes dos imágenes, ¿observas las diferencias para ordenarlas?

Si analizas con mayor detalle ambas imágenes, en la del lado izquierdo el niño ya puede estar en un lugar determinado, hablar con mayor fluidez y llamar por su nombre a los integrantes de su familia. En la imagen de la derecha, el niño ya está brincando, a veces en dos pies y poco a poco lo hará en un pie, puede estar en preescolar, empieza a jugar con sus compañeros y aprende muchas reglas y formas de trabajo.

Por último, revisa las siguientes dos imágenes y observa sus diferencias. ¿En qué orden deberían ir?

En la imagen de la izquierda, el niño está en la escuela aprendiendo a leer y escribir. En la imagen de la derecha, el niño se ve más grande, ya concluyó su escuela, además juega con sus amigos, empieza a utilizar reglas y tiene horarios para realizar sus actividades.

De esta manera quedan ordenadas las imágenes de manera cronológica, se puede hablar de algunos eventos importantes que sean relevantes en tu historia personal. Puedes realizar tu propia historia, donde destaques los hechos de mayor trascendencia o de los que recuerdes ser importantes.

Lee o pide a tu mamá o papá que te ayuden, una historia que se llama “La Boca Chimuela”, seguro la recuerdas, porque es sobre lo que te ocurre antes, durante y después del periodo de la muda de dientes.

Porque justo empiezas a mudar de dientes.

Generalmente, los dientes de leche comienzan a caerse aproximadamente a los 6 años cuando los incisivos, los dientes centrales delanteros, se aflojan. Los molares posteriores, generalmente se caen entre los 10 y los 12 años, todos estos dientes que se te caen son reemplazados con dientes permanentes, aproximadamente a los 13 años ya tienes todos tus dientes.

Sean dientes de leche o dientes permanentes es necesario cuidarlos, por lo que debes cepillarte los dientes después de cada comida y visitar al dentista de manera regular, así evitas caries y posible pérdida prematura de dientes.

¿Listo, lista? Cuento “La Boca Chimuela”.

A continuación, verifica si pusiste atención a la lectura con las siguientes preguntas:

¿Recuerdas qué le pasó a Susanita cuando tenía aproximadamente un año?

Le salió su primer diente y en su familia todos estaban de fiesta.

¿Cuántos dientes le salieron a Susanita al cumplir casi dos años?

¡Veinte dientes!

¿Cómo se llaman los dientes que le salieron a Susanita?

Se llaman colmillos, muelas, dientes superiores e inferiores, y dientes laterales.

¿Por qué los dientes de Susanita se enfermaron?

Se enfermaron de caries, eso pasa cuando comes muchos dulces y no te cepilles los dientes con frecuencia.

¿Con quién la llevó su mamá al enfermarse los dientes de Susanita?

Fue con el dentista.

El aseo bucal es muy importante, y ya que tienes aproximadamente seis años, es una actividad que ya sabes realizar, ¿Verdad?

¿Qué ocurrió con los dientes de Susanita cuando cumplió aproximadamente a los siete años?

Los dientes inferiores, se empezaron a caer.

¿Cuántos dientes tuvo Susanita durante muchos años?

Susanita tiene 28 dientes, y así como ella, debes cuidarlos mucho porque ya no vuelven a salir.

¿Cuál fue el nombre que tuvo la boca de Susanita cuando tenía 50 años?

Doña Cavidad Bucal.

Observa la siguiente gráfica que representa lo ocurrido a la boca de Susanita:

Si la analizas, los sucesos de la historia están representadas de forma cronológica.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

#EstrategiaDeLectura Descubre el lado más personal de Rosario Castellanos en el libro “Rito de iniciación”. Novela en la que serás testigo de la evolución personal de la protagonista Cecilia Rojas. pic.twitter.com/fraFoarTxP — SEP México (@SEP_mx) March 11, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende