Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 11 de marzo

MEZTLI: ¡Ah hola, bienvenidos a una emisión más de GRANDES OBRAS!

Yo me llamo Dietrich y este calvito es Everard, es más o menos el año 1230 y nos encontramos en la Abadía conocida como Bura en Baviera, Alemania.

DAVID: No, todavía no se llama Alemania.

MEZTLI: Ah cierto, cierto, bueno, el caso es que hoy les contaremos sobre “Carmina Burana” una obra inspirada en poemas medievales.

DAVID: Ya llevamos recopilados 228 poemas de muchos lugares, que tratan temas como el amor, nuestra vida cotidiana y la naturaleza.

MEZTLI: Al final tienen una sección de juegos y chistes, acá entre nos, dicen las malas lenguas que los escribieron monjes retirados.

DAVID: Pues a nosotros se nos hacen muy interesantes estos poemas porque critican a todos, pobres, ricos, monjes, reyes y hasta animales, además, tienen muchos dibujitos hasta de una página entera, me encantan.

MEZTLI: Pensamos titular a la compilación “Carmina Burana” Qué tal, ¿eh? ¿Qué porqué así? Pues fácil, Carmina en latín quiere decir Poema. Y Burana porque es la región de Bura donde los estamos reuniendo, así que serán los “POEMAS DE BURA”.

DAVID: Bueno aceptamos que no nos quebramos la cabeza en el título. Dejaremos esto aquí como cápsula del tiempo hasta que sean descubiertos por Carl Orff, para que se sepa más sobre la vida en la edad media.

MEZTLI: En 1936 Carl Orff los va a utilizar para componer una obra a manera de Cantata, con el mismo nombre… bueno más o menos en realidad la titulará: “Canciones laicas para cantantes y coreutas para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas”

MEZTLI: Pero señor Orff no le podemos poner un título tan largo.

DAVID: Ash bueno que se conozca como CARMINA BURANA.

MEZTLI; Orff sólo seleccionará 25 poemas que organizará en una introducción, tres partes y un final. Siendo él: “OOOOh fortuUUUna” el poema más conocido de la composición.

DAVID: ¡Vaya Dietrich! Nos vamos a perder de mucho en el futuro, esta obra será un hitazo gracias a la cantidad de instrumentos que se usarán, a los grandes coros, pero sobre todo a la rítmica que se escogerá.

MEZTLI: Aunque tampoco es de sorprenderse tanto porque Orff compondrá la música con el ritmo en que los poemas se leen en latín, un momento, nosotros no sabemos hablar español puro latín, ¿Porque estamos hablando en español?

DAVID: Quién sabe, pero el chisme no termina aquí, porque en el futuro Alemania será responsable del estallido de la Segunda Guerra Mundial y su líder, un tipo que siempre andará de uniforme, con un perro horrendo, un bigotito muy chistoso y súper gritón será fan de la obra de Orff y la utilizará para animar a las personas y a todos les va a encantar por su majestuosidad y tonalidades un tanto oscuras y a él “Oh fortuna” se le considerará una canción de mal agüero relacionada con plagas, destinos monstruosos, pesadillas pos apocalípticas y al muy temido fin del mundo.

MEZTLI: Qué graciosa la gente en el futuro, si supieran que en este tiempo todos los días pensamos que el mundo se va a acabar, no nos vean así, no hay internet.

DAVID: No cabe duda que Carl Orff entregará una obra casi tan grande como la misma humanidad, su genio trascenderá épocas y él podrá disfrutar de su éxito hasta su muerte en el año de 1982. DAVID: Bueno, los dejamos porque debemos regresar a hablar latín y a otras actividades propias de la edad media como esperar el fin del mundo, gracias, vuelvan pronto.