Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 11 de marzo

Goldilocks and the three bears. Ricitos de oro y los 3 osos.

Once upon a time, there was a girl called “Goldilocks”. Había una vez una niña llamada Ricitos de oro.

She went for a walk in the forest. Salió a caminar por el bosque.

Later, she saw a cabin. Después, vio una cabaña.

She knocked on the door, but nobody answered. Tocó a la puerta, pero nadie le contestó.

Suddenly, the door was opened. De repente, la puerta se abrió.

She decided to go inside. Decidió entrar a la cabaña.

There was a table and, on the table, there were 3 bowls of delicious food: a big bowl, a medium bowl and a small bowl. Había una mesa y sobre la mesa había 3 platos de comida deliciosa: un plato grande, un plato mediano y un plato pequeño.

She tasted the first bowl and she said: “it’s too hot”, she tasted the second one and she said: “it’s too cold”; finally, she tasted the third one and she said: “it’s perfect”. Probó del primer plato y dijo: “está muy caliente”, probó el segundo y dijo “está muy frío” finalmente probó el tercero y dijo “está perfecto”.

Then, she walked into the living room. She saw 3 chairs: a big chair, a medium chair and a small chair. Después, entró en la sala. Vio 3 sillas: una silla grande, una silla mediana y una silla pequeña.

Goldilocks sat on the first chair (it was too big), she sat on the second chair (it was too big, too) and she sat on the third one (it was perfect) but some seconds later; the chair broke down. Ricitos de oro se sentó en la primera silla (era demasiado grande), se sentó en la segunda silla (también era demasiado grande) y se sentó en la tercera (era perfecta) pero unos segundos después la silla se rompió.

Goldilocks went to the bedroom. There were 3 beds: a big bed, a medium bed and a small bed. Ricitos de oro fue a la recámara. Había 3 camas: una grande, una mediana y una pequeña.

She laid down on the first bed, but it was too hard, so she laid down on the second bed, but it was too soft, finally she laid down on the third bed and it was perfect, and Goldilocks decided to go to sleep on it. Se acostó en la primera cama, pero era muy dura; se acostó en la segunda cama, pero era demasiado suave y finalmente se acostó en tercera cama y era perfecta y Ricitos de oro decidió dormirse en ella.

While Goldilocks was sleeping, the Bear family returned to their cabin. Mientras Ricitos de oro estaba durmiendo, la familia Oso regresó a su cabaña.

Papa Bear saw his bowl and said, “somebody has tasted my food”, Mama Bear saw her bowl and said, “somebody has tasted my food, too” and Baby Bear said, “somebody has eaten all my food” Papá Oso vio su plato y dijo “alguien ha probado mi comida, Mamá Oso vio su plato y dijo “alguien también ha probado mi comida y bebé Oso dijo “alguien se ha comido toda mi comida”

Papa Bear saw his chair and said “somebody has sat on my chair” Papá Oso vio su silla y dijo “alguien se ha sentado en mi silla”.

Mama Bear saw her chair and said “somebody has sat on my chair, too” Mamá Oso vio su silla y dijo “alguien también se ha sentado en mi silla”.

Baby Bear said “somebody has broken my chair” Bebé Oso vio su silla y dijo “alguien ha roto mi silla”.

In the bedroom: Papa Bear saw his bed and said “somebody has slept on my bed”. En la recámara, Papá Oso vio su cama y dijo “alguien ha dormido en mi cama”.

Mama Bear saw her bed and said “somebody has slept on my bed, too”. Mamá Oso vio su cama y dijo “alguien ha dormido en mi cama también”.

Baby Bear said “somebody is sleeping on my bed now”. Bebe Oso dijo: “alguien está durmiendo en mi cama”.

Goldilocks woke up, saw the Bear Family and decided to leave the house. Ricitos de oro se despertó, vio a la Familia Oso y decidió salir de la casa.