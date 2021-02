Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 12 de febrero

Compartir esta publicación













Hoy viernes 12 de febrero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

¡Un conflicto, una oportunidad!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconstruir un estilo de comunicación asertiva para manejar el enojo al resolver un conflicto dentro de tu comunidad.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase voy a decirte que la comunicación asertiva, es cuando expresas tus emociones, en este caso el enojo, con claridad y respeto. Por ejemplo, si estás molesto, debes detenerte un poco antes de decir algo, y así evitar herir a los demás.

Te invito a observar el siguiente video del segundo 00:23 al minuto 07:58

Vitamina Sé. Trucas

Siempre hay una forma de hacer algo con las emociones para que te sientas mejor.

Por ejemplo, a él le gusta pintar, dibujar, crear y cantar, a ti, ¿qué te gusta hacer con tus emociones? ¿Qué haces cuando te sientes enojada o enojado?

Es importante reconocer lo que sientes. Especialmente cuando es una emoción tan intensa y a veces incontrolable, como el enojo.

En el siguiente video observarás algunas técnicas para controlar el enojo, mira el video del inicio al minuto 01:40

Manejo de la Ira. Agustín y Carola.

¿Viste qué hace Agustín con su enojo?

Expresa su enojo sin considerar las emociones y los sentimientos de su amiga.

¿Cómo se siente Carola por el enojo de Agustín?

Se siente confundida y sin saber qué hacer. No sabe cómo ayudar a su amigo y por eso y por cómo le habló, se siente triste.

Agustín expresa de forma agresiva su enojo; eso ocurre cuando las actitudes se guían por el impulso. No nos damos cuenta de que hacemos sentir mal a nuestras amigas o amigos.

¿Cómo debe ser, la comunicación asertiva? Observa nuevamente video del minuto 01:42 al 03:11

Manejo de la Ira. Agustín y Carola

Como observaste, es muy claro que Agustín tiene una actitud reflexiva, sin embargo, no toma las decisiones más favorables.

Agustín se va a jugar porque es lo que quiere, pero ¿Y la tarea?

Tomó decisiones inadecuadas, dejó para después sus responsabilidades y seguramente tendrá sus consecuencias.

Algunas podrían ser que no obtendrá buenas calificaciones, tal vez si hubiera considerado las consecuencias antes, podría prevenir eso y evitar un enojo más.

Ahora observa el video del minuto 03:12 al 05:29y verasqué ocurre cuando la decisión es comunicarte asertivamente.

Manejo de la Ira. Agustín y Carola

En el video hay un diálogo interior que es el que hace que Agustín tome las mejores decisiones, también hay una actitud de respeto y empatía con sus amigos, como cuando Carola le pregunta qué necesita y Agustín le pide que lo apoye en sus tareas.

La forma de comunicarnos determina nuestro estado de bienestar.

El enojo es una emoción que puede llevarnos a tener respuestas agresivas que lastiman a los demás; y que, aunque es una emoción básica de la vida, depende de nosotros aprender a regularlo, además de protegernos ante una situación aflictiva, también aprendemos a convivir con los demás.

LENGUAJE

Aprendiendo a leer y escribir en lengua indígena y en español Ix skatma ik tsoknun nakin tachiuinkan.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a producir textos bilingües en lengua indígena y español.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy aprenderás a escribir en lengua tutunaku y en español.

Para empezar, quiero comentarte que son pocos los maestros que han empezado a escribir en tutunaku, entre ellos destacan:

Manuel Saínos. Poeta Totonaco de Ixtepec Puebla. Sus textos los escribe sobre la cultura totonaca, sobre la naturaleza.

Pedro Pérez Luna es otro de los escritores, ha traducido textos en lengua indígena como por ejemplo El Principito, un libro que seguramente ya conoces, ahora ya hay una versión en totonaco.

Pedro también escribe cuentos y elabora materiales didácticos para niños.

También es importante mencionar que hay varios hombres y mujeres totonacos que están investigando sobre la escritura de esa lengua, entre los que recuerdo ahora: José Santiago de Filomeno Mata, Adela Juárez de la Sierra de Puebla, Jorge Tino Antonio de Olintla Puebla y otros más investigadores expertos en la escritura de la lengua totonaca. Te invito a que también te animes a escribir y leer de forma bilingüe.

Chu uaj na skatauj chi na tsoknunauj li tutunaku e na chu uachi español.

Pulh nak kauaniyani, lha tanlhú ua makelhtauakena ti ta tsukulhtsa tatsoknun li tutunaku, uacha uanikan chixku Manelh Sinos, xla tokuili ix talakapastakni tu anan nak kalakchini.

Chu uachi Pedro Pérez Luna, xla tsokuililhtsa nak li tutunaku ua uanikan likelhtauaka xapuku aktsu kgausa. Na chu uachi tsokluili tu na ta likelhtauaka lakstin.

Na anan makelhtauakena ti ta lakputsamanan ix li tatastukat kin tachiunkan tutunaku, uacha uanikan Juse Santiago xa la nak Filomneo Mata, Adela Juarez xa la ix kilhpakxtu Pebla, Jorge Tino xa la nak Olintla Puebla, e lhua makelhtauakena ti lha ik ti ka mapakuikgolh.

Uixinan tsumajan e kamanan ij kauaniyani ka tsoknuntit li tutunakuj e ka li kelhtauakatit.

Para empezar, vamos a identificar las normas de escritura en lengua tutunakú. Te recomiendo que preguntes a tu maestro acerca del material titulado Xa limakgatsokni tutunaku. Normas de escritura de la lengua tutuaku, en ella pueden consultar para aprender a escribir en totonaco. El alfabeto totonaco consta de 23 letras como se muestra a continuación.

Chu uaj na skatauj chi na limakatsoknunauj kin tachiunkan totonaco e nachu uachi español.

Pulh na litsukuyauj na lakgapasauj xa li makatsoknu tutunaku. Ka kelhaskinitit mi makelhtauakenakan xpalakata ua uanikan xa li makgatsokni tutunaku, na li skatatit chi tsoknunkan li tutunaku. Anan lakgapuxama tutun litsokni li tutunaku. Ka laktsintit tu tasuyuma.

Grafías del totonaco

Letras del tutunaku:

a, kg, t, i, u, s, n, k, p, l, lh, x, m, ts, w, ch, e, o, y, tl, j, ’ (glotal) y r.

Estas letras pueden ir al principio, en medio y al final.

Es interesante saber que la lengua tutunaku también cuenta con su propia norma de escritura y que muchas personas hablantes han empezado a investigar y escribir en lengua tutunaku, ya que ello permite registrar los conocimientos de los pueblos indígenas.

Una forma de preservar y promover las lenguas indígenas es escribiendo lo que los abuelos y padres cuentan para que queden registrados en la historia y no se pierda.

Es importante que te animes a escribir en lengua indígena, puedes empezar escribiendo algún cuento, algún poema, leyendas, cantos, poemas entre otros.

Ahora vamos a realizar una pequeña actividad de escritura, de la lista elige una letra y piensa en 5 palabras que empiecen con la letra que tú elijas. Después de que tengas tus palabras, escribe una pequeña historia en lengua tutunaku con esas palabras, por ejemplo, yo elijo la letra X y mis palabras son:

XANAT – FLOR.

XPIPILEK – MARIPOSA.

XAWAT – MILPA.

XI’UAN – JUAN.

XIWIT – PELO DE ELOTE.

Xlikanaj, tu lha ka litsankalh y na li mauixkaniyauj kin tachiuinkan, ka tsokuilij tu kin kauaniyani kin tatakan.

Xlijuesa ti kelhtauakenanin k ata tsoknulh li tutunaku, tse na ta litsuku ta tsokuili talakapastakni, ta kilhtlin.

Chu’uaj na makgatsoknuna’uj. Tu tsa laktsintit xa limakatsokni li tutunakuj, ka laksaktit lakgatin tatsokni e ka lakapastaktit lakgakitsis tachiuin. Chi na lakapastak kgoyatit, chuaj na tsokgatit lakatin talanan, uachi chi ua nak kamalaktsiniyanni, kit ix laksakli ua uanikan X:

Producto de estas palabras escribí una historia breve que la he titulado: La milpa de Juan.

Tu kit ik lakapastakli tachiuin ik tsokuililh lakgatin talanana uanikan: Ix xauat xiuan. Kit nak likelhtoka li tutunaku e ti ua kin kakilhtiyalemani na li kelhtauaka li español.

Ix xauat xiuan.

Xiuan chatin kgauachu ti lakgati skuja nak katakuxtu. Tsisaj taki, ix tsit tlauani ix taua tu na uataki e na len. Tiya ix tej, kuma makat tla´uan lhan chanit ix kuxi.

Chu´uajtsa pulhmantsá ix xauat, tsukunitsa xa xiuit, palajtsa na makgala tsaktsa.

Tseuanit tasuyu ix kaxauatna, xpipilekg ta kgelhpukgostla´uan.

Esta es una forma de iniciarse en la lecto- escritura de la lengua tutunaku. Recuerda que la escritura del tutunaku va a ser distinto al español en el orden de las palabras y frases. Pueden empezar escribiendo en la lengua que ustedes prefieran: español o totonaco, la actividad que acabamos de ver yo la escribí primero en totonaco y luego en español.

Uachi chi uama na litsukuyatit tsoknunatit nak tutunaku. Ka lakapastaktit, chi tsok kan li tutunaku e español, xtunknu chi ix li tatastukat tachiun. Tsea na li tsukuyatit tsoknunatit tachiuin tu uixinan lakgatiyatit palh tutunaku o español. Kit ik litsukulh ik tsokunun nak totonako e alistan ik tsokuililh li español.

La técnica que se acaba de mostrar para escribir en totonaco y español es muy interesante ya que promueve la creatividad de los estudiantes para escribir de forma libre lo que a ellos les guste escribir.

También aprendes a elaborar tus propios textos en lengua indígena y español. No te desanimes a la primera, la habilidad para escribir y leer será de forma gradual.

Na uachi kit ik pastaka. Tu limakuan, kelhtauakenanin kata tsokuililh ix talakapastaknikan xa li tutunaku e na chu uachi español. Lha ka tamakxtaktiti, ka li tuxkanitit tsoknunatit e na chu uachi li kelhtauakayatit li tutunaku, lakgatsuku na skatatit.

INGLÉS

Peticiones, peticiones

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

¿Qué hacemos?

Para nuestra clase de hoy vas a necesitar:

Notebook –Cuaderno.

Pencil –Lápiz.

Recuerda tomar nota de todo lo que te parezca importante. Y a partir de tus notas podrás repasar.

Así le podrás enseñar a alguien todo lo aprendido.

Recuerda que las cosas que valen la pena cuestan trabajo, como el aprender una lengua extranjera, por este motivo pon mucha atención.

Are you ready? – ¿Estás listo?

Para entrar un poco en calor, realiza el siguiente juego.

Do you want to paly? – ¿Quieres jugarlo?

Siempre es muy divertido moverte un poco.

Además de moverte, vas a recordar vocabulario que has usado en lecciones anteriores, fíjate muy bien, se deben de usar las indicaciones de left/right/north/east/south/west varias veces para moverse y entrar en calor con el idioma. Necesitas a una persona que te ayude diciendo las palabras.

Si la otra persona dice “left” brincarás a la izquierda.

Si dice “right” brincarás a la derecha.

Bueno, ya que entraste en calor. Let’s start! – Empecemos.

En esta ocasión vas a leer y explorar intercambios de expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

Para iniciar debemos conocer algunas palabras que te van a servir para conectar ideas:

If. = Que en español significa “si”. Tenías entendido que “si” se dice “yes”.

Pero “if” no es un “sí” afirmativo, es un “si” condicional, y se utiliza cuando quieres hablar de una acción y su consecuencia.

Fíjate muy bien en estos ejemplos:

If you eat all your food, I can give you a dessert.– Si te comes toda tu comida, puedo darte un postre.

En cambio, un “sí” de afirmación se emplea de esta manera:

Do you like apples? – ¿Te gustan las manzanas?

Yes, I do. – Sí me gustan.

¿Ves la diferencia?

Debes de considerar que también en español hay una diferencia:

El “sí” de afirmación tiene acento y el “si” de condición no lleva acento:

Entonces: El “sí” de la afirmación es “yes”.

El “si” de condición es “if”.

¿Qué otras palabras podrías usar para conectar ideas en inglés?

Otras palabras pueden ser:

then – entonces.

and – y.

because – por qué; “because” se usa para dar una razón.

Cuando quieres dar una razón a una acción, usas “because” cómo en este ejemplo:

I like to eat bananas because they are sweet.-Me gusta comer plátanos porque son dulces.

Podrías decirlo en dos oraciones separadas:

I like to eat bananas.– Me gusta comer plátanos.

Bananas (they) are sweet.– Los plátanos son dulces.

Para eso te sirven las palabras y expresiones que conectan ideas, en vez de tener dos oraciones separadas, harás una sola.

Ahora, me gustaría enseñarte algunos ejemplos de cómo hacer peticiones:

Dad, can you give me some money?-Papá, ¿me puedes dar algo de dinero?

Mom, don´t give me chicken, thank you.– Mamá, ya no me des pollo, gracias.

Para hacer peticiones adecuadamente usamos las palabras:

CAN COULD WOULD.

Con las siguientes imágenes podrás entender mejor este tema:

Observa bien la imagen.

¿Podrías generar una conversación a partir de lo que ves?

¿Qué podría ser?

Podría ser que el papá pregunté:

Could you taste the jam? -¿Podrías probar la mermelada?

Y con base en una imagen, puedes crear un diálogo, ¿Verdad?

Pero debe de haber siempre una respuesta.

La forma de aceptar, y como respuesta puede ser: “Yes, I could” Qué significa, sí puedo. Y así se va formando un diálogo, que es la interacción entre dos o más personas.

¿Hay alguna otra forma de decirlo?

Sí, puede ser: “Yes, I would love it”. “Sí, me encantaría”.

Otras expresiones que podemos usar para aceptar algo pueden ser:

“that would be great”, – “eso sería genial” o “Yes, of course”, – “sí, claro”.

¿Podrías realizar tus diálogos?

Inventa 3 diálogos distintos a partir de cada imagen que vayas observando.

Quedamos que el papá preguntaba:

Could you taste the jam?-¿Podrías probar la mermelada?

Y el hijo podría contestar:

Yes, I could. – Sí puedo.

Ahora iniciamos otro diálogo que lo inicia el niño…

Can I have a piece of bread too? – ¿Puedo tener una pieza de pan?

Of course, here you have. – Por supuesto, aquí tienes.

Perfect! – ¡Perfecto!, ya tienes un diálogo más.

Can you share with your brother? – ¿Puedes compartir con tu hermano?

Yes, I can.– Sí, puedo.

Well done. – Bien hecho.

Sigamos con otra imagen.

Observa la imagen. Ahora inventa tres diálogos distintos

Can you imagine? It was terrible. -¿Te lo puedes imaginar? fue terrible.

Yes of course. – Sí, por supuesto.

Good.– Bien otro diálogo…

Could you give me a bite of your bread? – ¿Podrías darme un bocado de tu pan?

No, it is mine. – No, es mío.

Qué malo. – It`s bad-

Vamos hacer un último ejercicio.

Can you eat faster, please? – ¿Puedes comer más rápido, por favor?

Yes! I’s late, right? – ¡Sí! Es tarde ¿verdad?

Observa la siguiente imagen. Vas a inventar tres diálogos distintos.

Could you lend me your marker? – ¿Me prestas tu plumón?

Yes, here you have. – Sí, aquí tienes.

Good. – Bien.

Mira el segundo diálogo.

Can you help me with my drawing?– ¿Puedes ayudarme con mi dibujo?

That would be great! – ¡Eso estará genial!

Awesome!– ¡Sorprendente!

Has el tercero. Ahora uno chistoso:

Would you like to paint my finger Green? – ¿Te gustaría pintar mi dedo de verde?

No, because mom wouldn’t like it. – No, porque no le gustaría a mamá.

Muy creativos esos diálogos.

Mira con la última imagen.

Observa la imagen. Inventa los últimos tres diálogos.

Can you close the window, please? It is windy. – ¿Puedes cerrar la ventana por favor? hace aire.

Yes, I can. – Sí puedo.

Great!– ¡Genial! Siguiente diálogo.

Could you come later? Because my mom is not at home. – ¿Podría venir después? Porque mi mamá no está en casa.

Yes, of course. – Sí, claro.

Good. – Bien.

Ahora el último.

Would you like to go out and play?– ¿Te gustaría salir a jugar?

No, I can’t because of the confinement I have to stay at home. – No, no puedo porque por el confinamiento tengo que quedarme en casa.

Perfect! – ¡Perfecto!

¿Tuviste oportunidad de anotar lo más importante?

See you the next class. – Nos vemos la siguiente clase.

MATEMÁTICAS

Buscando el factor constante entre tablas

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el factor constante de proporcionalidad al establecer las relaciones entre los valores dados en tablas.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy vas a consolidar el concepto de factor constante, al estudiar en tablas de proporcionalidad la relación que existe entre los valores de dos conjuntos de datos.

Te cuento que he recibido un mensaje de Leonardo, un alumno de Ciudad Victoria Tamaulipas. Él cuenta que su abuelo José, se dedica a la venta de naranjas y utiliza una tabla para anotar las ventas del día. Pero se le ensució y se le borraron algunos datos y no sabe lo que vendió. Leonardo quiere que les ayudemos a él y a su abuelo a completar la tabla.

Te muestro la tabla manchada que envió.

El abuelo anotó las ventas del día, pero faltan los datos que se ensuciaron. Y como ahora no sabe lo que cobró en algunas ventas, el problema es: ¿Cómo saber cuáles son los datos que faltan en la tabla de las ventas del día?

Vamos a resolver este problema.

Si ves la tabla, encontrarás los datos que te ayudaran a resolverlo.

Tomando los datos que están completos. Como la pareja del 4 con 16 pesos, encontrarás que si multiplicas el 4 por 4 el resultado es 16.

Luego, en la pareja de 10 y 40 pesos, haz lo mismo: multiplica el 10 por el 4 y da 40.

Y en la pareja de 8 y 32 pesos. El 8 lo multiplicas por el 4 y te dará 32.

Ahora calcula el número que debes multiplicar por el dato de la izquierda para obtener el de la derecha, has encontrado una respuesta al problema.

La tabla tiene dos columnas: el conjunto de datos de la columna de la izquierda y el conjunto de datos de la columna de la derecha. Cada fila tiene una pareja de datos.

¿Qué diferencia encuentras en los datos que tiene la tabla?

Si observas, una columna tiene signo de pesos y la otra no. Los datos de la izquierda son las naranjas y los de la derecha es el dinero que se paga por ellas.

¿Por qué utilizarías la multiplicación?

Para saber cuánto costaba cada naranja.

En la pareja de datos 4 y 16 pesos, el 4 son naranjas y los 16 pesos es lo que pagaron por esas 4 naranjas.

Toma el 4, que son las naranjas y multiplícalo por 4, y el resultado es 16, los 16 pesos que están en la tabla. Los 4 pesos es el valor de cada naranja. El 4 es el número mágico, que te ayudará a identificar el valor faltante.

Ese número mágico, es un número que multiplicando a cualquiera de los datos de la columna izquierda te da como resultado la cantidad correspondiente de la columna derecha.

¿Cómo se le llama al número que multiplicando a cualquiera de los datos de la columna izquierda da como resultado los datos?

R = Se le llama factor constante.

Ahora ve si el 4 es el factor constante en la tabla del abuelo.

Si tomas el 5 que está en la columna de las naranjas y lo multiplicas por el 4, que es el factor constante, te dará como resultado 20 y 20 es el dato que falta en la columna de la derecha. Entonces pagaron 20 pesos por las 5 naranjas. Y lo mismo sucede con las 13 naranjas. Si el 13 se multiplica por 4, el resultado es 52 pesos, que es otro dato que se borró.

¿Y qué sucede con los datos que faltan en la columna izquierda?

Son las naranjas que recibieron por cada pago.

Ahora hay que dividir para resolverlo, si ya tienes el valor constante que es 4, divide los 68 pesos que pagaron por las naranjas entre el 4, y el resultado es 17. Entonces, el dato que falta es 17, son 17 naranjas.

Entonces, en los 104 pesos recibieron 26 naranjas, porque si divides 104 entre 4, que es el factor constante, da como resultado 26.

¿Qué operación utilizaste para encontrar los valores de los datos faltantes?

La multiplicación para saber lo que se pagó por las naranjas. Y la división para saber cuántas naranjas compraron.

Para obtener los datos faltantes en una tabla. ¿Cuál sería la mínima información que debemos tener?

Recuerda que necesitas al menos conocer una pareja de datos. Para encontrar el factor constante.

¿Qué relación hay entre las dos columnas?

Ambas columnas están relacionadas por el factor constante.

Ahora conociendo el factor constante, podrás encontrar los datos de cualquiera de las dos columnas multiplicando o dividiendo.

El reto está en saber cuándo debes multiplicar y cuándo dividir; el mayor secreto es encontrar el factor constante.

¿Qué otra relación se observa entre las dos columnas?

Entre más naranjas más dinero y entre menos dinero menos naranjas. El costo de las naranjas aumenta o disminuye en relación con la cantidad de naranjas compradas.

Por esta razón estas tablas se llaman Tablas de proporcionalidad.

¿Dónde crees que podemos utilizar este tipo de tablas de proporcionalidad?

Algunos ejemplos; en tortillerías, en las taquerías, en el mercado y otros más, este tipo de tablas se usan cuando se manejan magnitudes proporcionales. Como en el caso que envió Leonardo.

Ahora vamos a resolver el desafío 35 “Tablas de proporcionalidad”, que se encuentra en la página 76 de tu libro de Desafíos Matemáticos, tenemos que encontrar el factor constante de las tres tablas que se presentan.

Para encontrar el factor constante de la Tabla 1, toma el primer par de variables de la tabla. Divide el 30 entre el 6 y el resultado es 5. Entonces el factor constante es 5.

Comprueba que dividiendo todos los datos de la columna derecha entre los datos de la izquierda que correspondan, se obtiene como resultado 5.

Otra forma de comprobar es multiplicar los datos de la columna izquierda por el factor constante y ver que los resultados sean los datos de la columna derecha.

Como ya sabes identificar el factor constante en tablas de proporcionalidad, ahora encuentra el factor constante en las dos tablas que faltan.

En la tabla 2, el factor común es 8, porque tomando la tercera fila, al multiplicar el 5 por 8 resulta 40. Y para comprobarlo divide 40 entre 5 y el resultado igualmente es 8. El factor constante es 8. Lo mismo pasa con la última fila.

Para encontrar el factor constante en la tabla 3 toma la menor pareja de datos. El 3 multiplicado por 12 resulta 36. Entonces el factor constante es 12.

Se puede ver una relación de proporcionalidad entre los datos de las dos columnas en todas las tablas y que esa relación tiene que ver con el factor constante y que la multiplicación o la división ayudan a identificar.

Creo que logramos ayudar al abuelo de Leonardo.

Recapitulando lo aprendido:

Aprendiste a determinar, en una tabla, el número que debes multiplicar por los valores de la columna izquierda para obtener los valores de la columna derecha.

Aprendiste que ese número se llama factor constante y que la tabla se llama tabla de proporcionalidad.

Te invito a que sigas explorando y encuentres tus propios caminos y soluciones con estas herramientas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

