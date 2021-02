Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 12 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día viernes 12 de febrero del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del viernes 12 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

MATEMÁTICAS

Desinfectante ecológico

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás aprendiendo sobre las unidades de medida.

Estimarás, medirás, compararás y ordenarás longitudes y distancias, pesos y capacidades con unidades no convencionales y el metro no graduado, el kilogramo y el litro, respectivamente.

¿Qué hacemos?

Lee con atención:

Mario está sentado de lado en una mesa con varios recipientes y una jarra de un litro en la mano vaciando un líquido en un recipiente. Como puedes darte cuenta sigue experimentando con los tamaños de los envases.

¿Quieres saber en qué cosas está pensando ahora?

Mario tiene una jarra de un litro y quisiera saber qué envases tienen mayor o menor capacidad.

¿Y cómo crees que puede saber cuál envase tiene mayor o menor capacidad que uno de un litro?

¿Cómo se te ocurre que podamos saber qué envases son mayores y cuáles son menores que un litro?

Resuelve el siguiente problema:

Mario tienes dos envases. ¿Y si los numera para no hacer bolas? Le pondrá 1 al envase más alto y 2 al más chaparro.

Anota en una tabla lo que vayamos descubriendo. ¿Cómo empezamos?

RECIPIENTE MAYOR QUE UN LITRO MENOR QUE UN LITRO 1 2

Una forma sería ver el tamaño y la forma de cada envase. Mire, hay un recipiente más alto que el de un litro y eso significa que les cabe más de un litro y hay otro más chaparrito, así que debe caberle menos de un litro.

¿Qué te parece si verificamos que lo que dices es cierto?

¿Qué opinas?

Para comprobar esto podríamos vaciar el contenido del recipiente de un litro en el envase 1.

Creo que Mario calculó mal (mientras vacía el líquido al recipiente de menos de 1 litro).

Ve anotando en la tabla. Coloca una palomita donde corresponda.

¿Comparamos el otro recipiente? ¿Crees que sea menor o mayor que un litro?

Crees que le quepa un litro, ¡Vamos a verificarlo!

¡Otra vez se equivocó! de veras que las apariencias engañan. Mario: Ya me cansé de equivocarme, jajaja. Voy a registrarlo para que no se me olvide.

RECIPIENTE MAYOR QUE UN LITRO MENOR QUE UN LITRO 1 ü 2 ü

De eso se trata precisamente, que no nos dejemos engañar por las simples apariencias. Bueno, ¿Ya viste que no necesariamente a un recipiente “más alto” le cabe más de un litro? ¿Y que a un recipiente “más chaparro” no necesariamente le cabe menos de un litro?

Es cierto, eso de elegir a simple vista a cuál le cabe más o cuál tiene menos resulta engañoso. Bueno, ya completamos la tabla.

Muchas veces necesitamos estimar diferentes unidades cantidades; a veces estimamos si algo pesa cierta cantidad de kilogramos, pero hoy nos tocó hacer estimaciones con el litro.

Y como hicimos estimaciones, es natural que se tenga un “margen de error”.

¿Estimaciones? ¿Margen de error? ¿Eso, qué significa maestra?

Hacer estimaciones significa que no medimos con precisión y cuando se estima una cantidad es normal tener errores; éstos pueden ser pequeños o grandes. A la diferencia que hay entre una medida exacta y una medida estimada se le llama “margen de error”.

Eso no lo sabías. Se me ocurre que con todo lo que acabamos de ver, puedes responder a lo que se te pide en la lección de la página 97.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/97

Todo esto nos puede servir para resolverlo. Pero, ¿Qué te parece si también aprovechamos lo que acabamos de aprender para limpiar el piso?

Sirve que recordamos que limpiar y desinfectar las superficies en los espacios que ocupamos es una medida más para evitar contagios por COVID19 o cualquier otra enfermedad. Pero, ¿Cómo podría servirnos lo que acabamos de ver para limpiar el piso?

Ya verás que sí nos va a servir, pero primero hagamos un limpiador ecológico.

Necesitamos un litro de vinagre blanco cuatro litros de agua y el jugo de 4 limones; te sugiero que elijas los que ya tienen más tiempo guardados, sirve que no se desperdician. Puedes pedir ayuda en casa si haces el limpiador, con esta cantidad podemos limpiar la mitad de este salón. ¿Crees que quepa todo el desinfectante que necesitamos en esta cubeta?

A esta cubeta le caben 12 litros.

Sabemos que tenemos que preparar el doble de limpiador ecológico del que estamos preparando aquí, así que, ¿Cuál es la capacidad mínima que debe tener el recipiente que hay que usar?

Para esta preparación mínimo debe tener aproximadamente 5 litros, así que el doble sería: 5 + 5 = 10 litros, eso significa que debo tener un recipiente de cuando menos 10 litros o quizá un poquito más porque estamos estimando todas las cantidades.

5 + 5 = 10 litros

¿Cabe o no cabe en esa cubeta el desinfectante que necesitamos para limpiar el piso?

Pues se estima que sí.

Mario: En una ocasión mi niña chiquita, que tiene siete años, me acompañó a la tienda.

Yo necesitaba un litro de aceite.

¿Ibas a cocinar? ¡Qué bien! pero, sígueme contando.

Había tres envases que tenían la misma altura. Mario los reviso con cuidado, los tomo, le dio vuelta a cada uno y por fin escogí uno.

Cuando iba pagarlo, su niña le preguntó qué tanto les revisaba a las botellas de aceite.

¿Y qué tanto les revisabas?

Ándele, eso mismo le preguntó ella.

Mario: Con el tiempo uno se va fijando muy bien en lo que compra así que vi que, aunque los tres envases tenían la misma altura, no contenían la misma cantidad.

¿Cómo te diste cuenta de eso?

Mario: Al revisar los envases me di cuenta que en la etiqueta uno marcaba un litro, otro marcaba ¾ de litro y el otro decía en su etiqueta que tenía más de un litro.

¿Pero las tres botellas tenían la misma altura?

Mario: Así, es, por eso mi niña se imaginó que todas tenían la misma cantidad de aceite.

¿Queremos saber que paso ahí?

Pues el que tenía menos de un litro era un envase más delgado. Como el envase que hace rato vimos, el que tenía un poco más de un litro era más ancho.

Eso sucede con mucha frecuencia. ¿Y qué te dijo tu niña, notó la diferencia?

Mario: ¡Exacto! Le mostré las tres botellas de aceite juntas y las comparó, así se dio cuenta que, aunque la altura de todas era la misma, una estaba más angosta y otra estaba más ancha, por eso podía caber menos o más aceite.

Misterio resuelto, entonces la lección nos sirvió para que tú en casa también te fijes cuando acompañes a alguien de tu familia a comprar líquidos.

Es importante darse cuenta de que los envases pueden parecer todos iguales, pero no es así.

No te dejes engañar por las apariencias.

Como puedes darte cuenta ayer y hoy aprendiste:

Cómo podemos comprobar la capacidad de un envase y darnos cuenta de que muchas veces nos equivocamos al creer que a uno le cabe más o le cabe menos por la forma que tiene, recuerden que no es lo único en lo que tenemos que fijarnos.

Es importante no dejarte de cuidar y cuidar a tu familia para que no se contagien.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Variedad de plantas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a clasificar plantas con base en sus propios criterios: tamaño, presencia o ausencia de flores, otros.

Todo nuestro entorno se encuentra poblado de amigas verdes, me refiero a las plantas. Las podemos encontrar dentro y fuera de las casas, cerca de sus escuelas, y en el parque de su comunidad, incluso hasta en una ventana.

En esta sesión continuarás conociendo información muy importante sobre las plantas y realizarás una nueva y diferente clasificación de ellas.

En la sesión anterior clasificaste plantas por tamaño, tomando en cuenta si eran, árboles, arbustos o yerbas. Lo hiciste a través de la observación y aprendiste a diferenciarlas por su tallo, siendo que el de los árboles es grueso y duro, el de los arbustos es delgado y fuerte y, finalmente el de las yerbas, que es delgado y flexible.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas los dos videos que pedimos que vieras? En uno, unas niñas y niños nos mostraban algunas plantas y en el otro, nos explicaron las diferencias entre árboles, arbustos y la yerba.

Para continuar aprendiendo a clasificar las plantas, te voy a pedir que observes la siguiente imagen y que, con detenimiento revises los diferentes tipos de plantas que hay y qué características a simple vista puedes reconocer.

http://www.paismaravillas.mx/vecinos.html

¿Qué observas?

Es un parque muy bonito y apropiado para poder jugar, ¿Verdad?

¿Ya viste que hay diferentes árboles? Algunos tienen flores, por ahí se ve uno con frutos, otros tienen hojas alargadas, también hay arbustos y yerbas.

Hay árboles: Colorín o zompantle; fresno o madre de agua; ahuehuete, ciprés de Moctezuma o sabino; guaje blanco; cedro blanco, teotate o ciprés.

Con esta información, ¿Cómo podrías hacer una clasificación diferente a la que trabajamos en la clase pasada?

Una opción es clasificarlos también por la forma de sus hojas, si tienen flores, o bien si dan frutos.

Escribe tus ideas en tu libreta y compártela con tu familia y maestros.

Para continuar la sesión será importante que abras tu libro de Conocimiento del medio de segundo grado de la página 92 a la página 97.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/92

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/94

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/96

La clasificación de las plantas se realiza de acuerdo con la presencia, ausencia y forma de sus raíces, tallos, hojas, flores y frutos, por lo tanto, siempre hay que observar muy bien todos los detalles en las plantas.

Para que quede más claro, hablemos primero de las plantas con flores y sin flores

Plantas con flor: Son aquellas que como indica el título, tienen flores, las cuales suelen ser llamativas y tienen diferentes colores e incluso aromas. Tienen semillas que están recubiertas por un fruto que las protege. La mayoría de ellas pueden ser aprovechadas para el consumo humano, e incluso algunas pueden aliviar algunos malestares.

Un ejemplo es la manzanilla, que se toma en infusión (seguro alguna vez en tu casa han preparado un tecito de manzanilla). También a los animales como colibríes y a los insectos como las abejas, les gustan mucho las flores, de ellas toman el polen.

Algunos ejemplos de plantas con flor son el Alhelí.

https://www.inaturalist.org/observations/39669231

Anémona.

https://www.inaturalist.org/observations/38037818

Cala o Alcatraz.

https://www.inaturalist.org/observations/42072571

Si tú conoces a esta flor como Alcatraz y no como Cala, es porque las flores pueden ser conocidas con diferentes nombres dependiendo el lugar.

Clavel.

https://www.inaturalist.org/taxa/60015-Dianthus-barbatus

De esta planta, también hay otras variedades

Crisantemo.

https://www.inaturalist.org/photos/1536142

Jazmín crepé.

https://www.inaturalist.org/photos/2882911

¿Percibes que bonitas y coloridas son?

Esto es solo un pequeño ejemplo de todas las variedades que podemos encontrar.

Ahora pasamos a conocer algunas plantas sin flor.

En esta categoría encontramos por ejemplo a los helechos, colas de caballo, musgos que suelen ser pequeñas y se encuentran en ambientes húmedos, con poca iluminación, también podemos contemplar a los pinos, abetos y cipreses.

Helechos.

https://www.inaturalist.org/photos/5891977

Pinos.

https://www.inaturalist.org/taxa/47561-Pinus

Musgos.

https://www.inaturalist.org/photos/5681396

https://www.inaturalist.org/observations/66849660

Abetos.

https://www.inaturalist.org/observations/46395455

Cipreses.

https://www.inaturalist.org/photos/8606199

¿Te das cuenta de lo diferentes que son entre sí? Es muy interesante ver tanta variedad.

Ahora hablemos de los árboles con frutos: Son todas aquellas plantas arbóreas (árboles) características por su producción de frutos, sin embargo, debido a que todas las plantas con flores producen frutos, este nombre se utiliza de forma específica para aquellos árboles que desarrollan frutos que las personas consumimos. Estos frutos tienen la característica de aportar vitaminas y diversos nutrimentos. Los frutos son variados; pueden ser blandos con hueso o blandos con semilla.

Los siguientes son algunos ejemplos.

Peral.

https://www.inaturalist.org/observations/52673186

Papayo.

https://www.inaturalist.org/observations/18569100

Almendro.

https://www.inaturalist.org/observations/21912812

Pomelo.

https://www.inaturalist.org/observations/56105644

¿Reconoces esta fruta? ¡Es una toronja! En algunos países se le conoce como pomelo, pero para nosotros es toronja.

Cerezo.

https://www.inaturalist.org/observations/53870259

El árbol de Cerezo es un árbol realmente precioso.

Manzano.

https://www.inaturalist.org/observations/16072781

Pasemos ahora a conocer algunas plantas sin fruto que producen semillas. A los árboles de este tipo se les conoce también como árboles coníferos. Entre las variedades existentes que superan las 600, a las coníferas se les conocen como los árboles más altos y viejos. Algunos ejemplos son:

Laurel.

https://www.inaturalist.org/observations/2757686

Eucalipto.

https://www.inaturalist.org/observations/10097572

Sábila.

https://www.inaturalist.org/observations/45543770

El abeto, helecho y musgos también entran en esta clasificación.

¡Qué importante información acabamos de aprender! De esa forma lograrás identificar o hacer un listado de las características que pueden tener las plantas.

Actividad 1

La siguiente actividad te será muy interesante, pues podrás clasificar a las plantas con la nueva información que acabas de aprender.

A continuación, podrás ver distintas imágenes de plantas, debajo de cada de una de ellas escribe la información que se te pide y selecciona las opciones correctas.

Por ejemplo:

En la sección de “Sus hojas son”, debes observar con mucha atención qué forma tienen, si son alargadas, redondas, o de qué otra forma. Anota lo que ves.

En los recuadros de Con flor, o sin flor, solo será necesario rellenar el cuadro que sea correcto. Lo mismo en los recuadros de Con fruto o sin fruto.

En la sesión de hoy has realizado un increíble trabajo, recuerda siempre observar las características de las plantas, ya que todas son diferentes, aunque también tienen características que comparten unas con otras.

Para terminar, hagamos un repaso, recapitulando las ideas más importantes que aprendiste:

Reconociste que hay una gran variedad de plantas.

Aprendiste que es muy importante la observación para definir las características de las plantas y sobre eso, poder realizar clasificaciones.

Aprendiste a diferenciar las plantas que tienen flor y las que no la tienen, los que tienen frutos y los que no.

Observaste que también sus hojas son diferentes entre ellas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

ARTES

Tonana. El canto en lengua indígena

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a hacer secuencias de movimientos inspirados en una secuencia rítmica.

Todos tenemos un instrumento maravilloso dentro de nosotros que es la voz, pero no podemos ver cómo funciona porque está dentro.

En esta sesión además de aprender secuencias de movimientos se te explicará que partes de nuestro cuerpo se ponen en marcha para que cantemos.

¿Qué hacemos?

Construirás instrumentos musicales con objetos de uso cotidiano.

Construcción de un tambourine.

Para construir este instrumento puedes utilizar.

Cachos de papel o tele. Dos aros. Corcholatas.

Una forma de percusión es la pandereta o también llamado tambourine. A menudo verás cantantes con una pandereta porque pueden realizar múltiples tareas con una mano libre para sostener el micrófono. Si buscas una actividad musical divertida para el acto acústico, entonces la pandereta puede ser justo lo que necesita.

Ya estás listo para cantar.

– Realiza ejercicios de respiración, inhala y exhala.

– Puedes cantar la canción que más te guste, usa los movimientos corporales que gustes.

-Desarrolla tú oído interno “la cantas y la escuchas dentro de ti”.

Puedes utilizar una botella de vino, un gorro de fiesta, confetis, puras cosas alusivas a una fiesta, para poder hacer una representación, cuando cantes.

También hay herramientas y accesorios que puedes utilizar e ir narrando una historia del día anterior, puedes pedir ayuda a papá o a mamá.

Has escuchado cantar en alguna lengua. Sabes, ¿Por qué es importante seguir cantando en lenguas indígenas?

En una canción puedes encontrar los siguientes elementos:

El pentagrama; sus líneas: mí, sol, si, re y fa.

Las notas musicales, aprendiendo una canción.

Música y arte primitivo.

Explicación del origen de la música primitiva.

La música prehistórica es la música que se creaba y se tocaba en la Prehistoria, es decir, en culturas anteriores a la invención de la escritura. En ocasiones se la denomina música primitiva, con un término que puede incluir la expresión musical de las culturas primitivas actuales.

Ejemplificación de objetos utilizados como instrumentos musicales.

Estos instrumentos primitivos, que, con ligeras variantes, existen en casi todos los países y culturas, pueden agruparse en estas familias: sonajas, tambores, flautas, trompas e instrumentos de arco. Todos ellos eran fabricados en diversos materiales: piedra, madera, hueso, metal, piel de animales, cañas.

Flauta.

Sonaja.

Tambores.

Toda esta información te puede servir para conocer más sobre la música y las formas de hacer música.

Cómo te pudiste dar cuenta puedes crear tus propios instrumentos, cantar y bailar al ritmo que tú quieras.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

VALORES

Platicando con el enojo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a expresar el enojo de forma asertiva para resolver un problema.

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente situación:

Feferefe y Erik son grandes amigos. A los dos les encanta pasar tiempo juntos.

Un día Feferefe le comento a Erik que en su familia de Feferefes, habían tenido una discusión, al grado de enojarse un poco, por lo que estaba pensando cómo aclarar el problema para que no estuvieran así entre ellos.

Erik le dijo que no se preocupara, que seguramente encontraría la forma de resolverlo. También le dijo que sería importante que aprendiera a expresar el enojo de una forma más asertiva.

¿Sabes a que se refiere con es eso de asertiva?

Erik le explico a Feferefe que ser asertivo, se refiere a hacerlo de forma tranquila y con respeto.

En ese momento Feferefe se encontró una caja y de ella saco un caleidoscopio.

No lo puedo creer. ¡Un caleidoscopio! dijo con mucha emoción Feferefe.

Erik, estaba muy confundido, el jamás había escuchado esa palabra.

Es un caleidoscopio, dijo Feferefe y continúo. Es un objeto que está hecho para que mires por un agujero y que, al moverlo puedas observar cómo se van creando diferentes figuras.

Erik seguía sin entender de lo que le hablada su amigo.

Mientras tanto Feferefe leía para sí, una nota que traía el caleidoscopio

¡Ah, ya entendí! Decía mientras volvía a mirar dentro del caleidoscopio, uummm… puede ser.

Erik estaba sorprendido de la forma en que Feferefe lograba controlar sus emociones, pues ahora ya no estaba preocupado, sino enfocado, poniendo atención a algo.

Feferefe ignoraba totalmente a Erik, mientras él lo miraba con mucha atención.

¿Qué estará mirando? Se preguntaba Erik.

Uummm, esta forma de comunicación puede ser, pero aquí hay otra no, mejor aquella.

Erik comenzaba a molestarse. ¿Qué es tan interesante? Preguntó con tono molesto. ¡Déjame ver lo que pasa!

Feferefe empiezo a darse cuenta de que la visibilidad dentro del caleidoscopio se ponía borrosa. ¡Qué pasa! La comunicación se interrumpe, se vuelve borrosa y no me permite ver claro, decía Feferefe mientras movía el caleidoscopio de un lado a otro para tratar de ver claramente otra vez.

-Feferefe, me estoy enojando porque no me dejas ver lo que pasa…

Antes de que Erik continuará Feferefe interrumpió diciendo. Una interrupción me impide seguir viendo. En la carta me lo dijo mi amigo Saladín, el gran genio de las emociones, quien me prestó esta lámpara para saber cómo controlar o regular el enojo. Me lo advirtió: el enojo no deja ver las cosas claramente. Si hay alguien enojado cerca de ti, no podrás ver claramente dentro de tu caleidoscopio.

Saladín también es mi amigo dijo Erik seguro que también me va a regalar un caleidoscopio.

Por supuesto, Saladín me dio este regalo y me aseguró que las imágenes que proyecta son como las emociones que sentimos.

¡Entonces, ya déjame ver! Insistió Erik aún más molesto.

Por supuesto Erik, pero antes, platícame porque estás enojado.

¡Porque no me dejas ver!

Feferefe observando el cristal que trae el caleidoscopio, comenzó a explicarle a Erik.

El caleidoscopio no nos da respuestas normales como “estás triste” o “estás feliz”, tienes que mirarlo e interpretar las imágenes. Y para poder interpretar las imágenes, debemos estar en calma, así que de nada sirve que te preste el caleidoscopio si no estás en calma.

Si consigo estarlo, entonces ¿Podré ver dentro del caleidoscopio?

Feferefe dijo que justo de eso se trataba. Por su parte Erik le pidió que le ayudara a calmarse un poco.

Para que puedas lograrlo respira, respira y concéntrate en tu respiración. Hazlo un par de veces.

Después de unos segundos de respiración, Erik comenzó a sentirse más calmado y le pidió a Feferefe que le dejara ver.

Primero cuéntame qué te sucede, ¿Por qué estás molesto?

Tuve un problema con mi primo Raúl en año nuevo, nos enojamos porque yo colecciono carritos a escala como estos y hasta la fecha no nos hemos vuelto a hablar.

https://www.pexels.com/es-es/foto/coches-vehiculos-rojo-metal-2691478/

Vaya, vaya. Compartimos la misma situación. Hubo un enojo dentro de la familia por alguna cosita que pasó.

Erik se sonrió y le dijo a Feferefe. Lo bueno es que tenemos a Saladín y que Saladín nos trajo un caleidoscopio para entender qué pasa y qué podemos hacer.

Ahora que los dos estaban en calma seguramente podrían ver mejor.

Erik comenzó a ver a través del Caleidoscopio. Seguro aquí hay un error, pues observo a una niña y a su hermana, enojadas. No veo a mi primo Raúl o a tu familia Feferefe.

No hay ningún error contesto Feferefe, La emoción del enojo es algo que nos pasa a todos.

Veamos con atención la siguiente historia:

El diván de Valentina. ¿Has viajado al espacio? Mira el fragmento del minuto 03:05 a 04:22.

https://canalonce.mx/video/1430

Algo similar al caso de Valentina había pasado con Raúl, el primo de Erik, este se había enojado tanto que después empezó a pelear con quien se le pusiera enfrente.

Actividad 1

Identifiquemos con círculos rojos el nivel de enojo de Valentina.

Puedes usar círculos de menor a mayor tamaño para hacer la identificación del enojo de Valentina, según hayan pasado los hechos.

¿Te fijaste cómo inicio todo el conflicto de Valentina? La hermana mayor, enojada, tacha la hoja de papel y la avienta a Valentina y no conforme con eso la saca de la habitación.

Luego Valentina, cada vez más enojada, empiezo a golpear la puerta y a levantar la voz. Valentina hace tanto ruido que despierta al hermanito, quien dormía en la habitación de al lado. De pronto sale su otro hermano de Valentina muy molesto y le dice que ahora ella va a cuidar al bebé.

Después llega la mamá y, molesta, regaña a Valentina.

Valentina, más enojada, patea su propio juguete, golpea su juguete favorito de tan enojada que está.

Al final, todos se enojan con la niña Valentina y ella se queda con su coraje, sin que nadie le haga caso.

¿Te diste cuenta cómo fue incrementando el enojo?

Feferefe y Erik, realizaron la misma actividad. Después de eso Feferefe observo los círculos rojos, vio al interior de su caleidoscopio, saco un globo y empiezo a enumerar de nueva cuenta los círculos rojos al mismo tiempo que iba inflando poco a poco el globo de color rojo.

Nuevamente Erik, no sabía que era lo que Feferefe estaba haciendo.

¿Qué haces Feferefe?

Platicando con el enojo de Valentina.

¡Platicando! ¿Se puede platicar con el enojo?

Por supuesto que sí, respondió Feferefe y, es más, todas las personas debemos platicar con nuestro enojo.

A Erik le constaba creer lo que le estaba diciendo Feferefe, pensaba que era otra de sus bromas.

Feferefe le explico a Erik que, si platicaba con el enojo lo podía conocer y manejar de una mejor forma.

Erik seguía sin entender y le pido a Feferefe que le explicara mejor.

Te lo explicare con este globo y los círculos rojos, dijo Feferefe. Todo el problema de Valentina empezó cuando la hermana mayor la sacó de la habitación. Luego Valentina empieza a golpear la puerta y a levantar la voz mientras Feferefe decía esto, se dirigió al primer círculo e inflo un poco el globo.

Erik mientras observaba con mucha atención.

Mientras explicaba el momento en el que se despertó el hermanito, Feferefe se dirigió al siguiente círculo e inflo un poco más el globo. Después siguió al siguiente circulo e inflo más el globo para representar el momento en que salió el otro hermano de Valentina muy enojado.

Continúa viendo el video.

El diván de Valentina. ¿Has viajado al espacio? Observa el fragmento del minuto 03:20 a 04:10

https://canalonce.mx/video/1430

Feferefe continúo pasando por cada uno de los círculos e inflaba el globo un poco más.

¿Te das cuenta, estos círculos rojos son las consecuencias de lo que hace Valentina cada que se enoja?

Sí respondió Erik, con el circulo más pequeño podemos identificar que ahí es cuando empieza el enojo. Justo cuando empieza a golpear la puerta.

Exacto, hasta que el globo del coraje es tan grande que estalla y los problemas son cada vez mayores. Concluyo Feferefe.

Eso pasó con el problema de mi primo dijo Erik. Nuestro enojo se hizo cada vez más grande, hasta que estalló, como el globo.

Feferefe le hizo entender a Erik de la importancia de saber platicar con nuestro enojo, pues este puede ir creciendo y si no sabemos controlarlo puede estallar.

Vamos a preguntarle al caleidoscopio mágico qué debemos hacer dijo Erik.

Mejor vamos a buscar la solución nosotros. Recuerda que cada uno conoce la magia de sus emociones. ¿Qué pudo haber hecho Valentina?

Erik consideraba que Valentina debió platicar con la hermana y llegar a un acuerdo.

Y esta en lo correcto, pues lo primero que tenemos que hacer es no enojarnos y tratar de platicar el problema.

Pero Erik pensó que Valentina, ya estaba enojada. Entonces, ¿Qué hacer cuando ya estás enojado o enojada?

Feferefe, se apresuró a contesta la duda de Erik. Le dijo que cuando empiezas a enojarte, lo primero es parar y respirar, concentrarte en tu respiración y volver a respirar. Luego debemos buscar la solución. Valentina debió hablar con su hermana para resolver el problema.

Para Erik eso no es tan fácil. ¿Qué debió decir Valentina a su hermana?

¿Tú qué piensas? Escríbelo en tu cuaderno.

Las siguientes son algunas opiniones de otras niñas y niños como tú.

Alex, del estado de Michoacán, dice que él hablaría con su hermana y le pediría compartir la habitación a cambio de ayudarle en sus retos de la semana.

Rosita, de la bella Mérida, nos aconseja que Valentina pare y respire y luego al platicar con su hermana le diga en forma clara y directa cómo se siente.

Ricardo, de la Ciudad de México, invitaría a toda la familia a platicar la situación con su hermana.

Desde Guanajuato, Aline nos dice que lo mejor es una comunicación directa y franca con la hermana, que le diga que siente y qué quiere.

Después de leer esto Erik, entendió lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que mejorar la comunicación con su primo y decirle que lo sentía y que lo quería.

Feferefe pregunto, ¿Entonces qué le dirías a tu primo?

Erik no sabía muy bien que decir, pero intento expresar lo que le diría a su primo.

Primo Raúl, quiero hablar contigo sobre el problema que tuvimos en año nuevo. Sigo molesto contigo primo, pues rompiste el carrito a escala que me habían regalado en navidad-.

Feferefe tomo el lugar del primo de Erik para recrear el momento y así Erik pudiera seguir expresándose.

Primo, discúlpame, fue un accidente, lo lamento. Me sentí mal porque se rompió tu carrito, pero no lo hice a propósito, fue un accidente. Te propongo ir a comprar un nuevo carrito para que lo tengas otra vez.

Después de que Erik pudo expresarse y escuchar de alguna forma lo que su primo podría decir Feferefe pregunto.

¿Qué te parece esta forma de comunicarte con tu primo Raúl? ¿Crees que funcione?

Seguro que sí, pues yo dije a mi primo lo que sentía y quería.

¿Qué te parece si ahora vamos a ver cómo resuelve Valentina su enojo?

Recuerda que su enojo fue creciendo y sus problemas se fueron haciendo cada vez más grandes. Fíjate bien en el consejo que le da su mamá a Valentina.

El diván de Valentina. ¿Has viajado al espacio? Observa el fragmento del minuto 9:40 a 10:20

https://canalonce.mx/video/1430

“Di lo que sientes, no lo actúes”, es el consejo que le da su mamá a Valentina.

Erik se dio cuenta que eso fue lo mismo que hizo con su primo, pues dijo lo que sentía en lugar de reclamarle.

Cuando uno se enoja, debe parar y respirar.

Cuando uno esté más en calma, entonces, uno debe identificar de dónde surge el enojo, es decir, qué problema o situación provocó el enojo.

Después hay que seguir el consejo de la mamá de Valentina, hay que decir lo que sentimos y no solo actuar.

En la sesión de hoy platicamos con nuestro enojo, esto quiere decir que nos demos cuenta cómo nos enojamos para poder controlar el enojo.

Platicar con el enojo quiere decir también que busquemos la manera de dejar de sentir enojo. Una de las formas más efectivas es decir lo que queremos y sentimos de una forma directa y clara.

Recuerda “Di con palabras lo que sientes, no lo actúes”.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

