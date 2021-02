Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 12 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día viernes 12 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

De la tabla a la gráfica de barras

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión revisaremos la información contenida en las tablas y estableceremos la relación que existe entre los datos y la representación en una gráfica, también buscaremos errores comunes cometidos para evitar cometerlos nosotros.

¿Qué hacemos?

Para poder revisar las gráficas, ¿Qué debemos tener primero? ¿Qué creen que nos envió la maestra Carmen?

Estos días, necesitamos una tabla con cada uno de los datos que van en la gráfica. ¿La maestra si le compartió una tabla?

Me comentó que, a partir de la clase de ayer, recordó algunos platillos típicos de México, por lo cual, vía telefónica realizó una encuesta. De manera inmediata, llamó a varias personas para preguntarles, ¿Cuál es su platillo mexicano favorito? también pidió a su esposo e hijos que le ayudaran a llamar. Esta información la registró en una tabla y luego trabajó con sus alumnos la elaboración de gráficas de barras, algunas de las cuales quiere que revisemos.

Platillo Frecuencia Pozole 8 Pescado a la talla 25 Tamales 16 Carne asada 29

Enseguida veremos 2 gráficas para que identifiques si está correcta o hay algún error, ¿Qué observas?

Las frecuencias del eje vertical están en una escala de 2 en 2 ¿Qué le podemos decir a la maestra de esta gráfica? La altura de la barra del pozole está correcta porque en la tabla dice que son 8 personas y la misma cantidad se representa en la gráfica. En el caso del pescado en la tabla aparece con 25 personas y en la gráfica 27, se pasaron. En la tabla dice que a 16 personas les gustan los tamales y ese mismo número está representado en la altura de la barra de la gráfica. Mientras que la altura de la barra de la carne asada tiene un error porque marca 31 y en la tabla 29. Por lo tanto, las cantidades son diferentes. Podemos decir que es necesario corregir en la gráfica el dato de la carne asada y el pescado a la talla. La cantidad de personas a las que les gustan los tamales y el pozole están bien, así aparecen también en la tabla.

Qué otros aspectos creen que le falte a la gráfica para que esté completa.

A la gráfica le falta completar los datos del eje horizontal, es decir, agregar las palabras “platillos mexicanos”. También falta completar el dato del eje vertical, es necesario agregar “frecuencia”. Y algo muy importante, el título.

¿Por qué crees que en la altura de las barras del pescado a la talla y de la carne asada aparece una línea roja punteada?

Eso se debe a que como la escala de las cantidades de la gráfica va de 2 en 2, no aparece escrito el número 27 y el 31, pero si se encuentran, por ejemplo, el 27 está entre el 26 y el 28. Mientras que el 31 está entre el 30 y el 32.

Ahora les comparto la imagen de la segunda gráfica que nos envió la maestra Carmen

ponen atención y ve pensado si está gráfica tiene todos los elementos y de manera correcta, en caso de que encuentren algunos errores pueden escribirlos en tu cuaderno para no olvidarlos.

Para comenzar esta gráfica si tiene los datos del eje horizontal “Platillos mexicanos”, del eje vertical “Frecuencia” y el título “Mi platillo favorito”. Por cierto, la escala de las cantidades del eje vertical es de 4 en 4. En el pozole la altura de la barra llega al 8 y en la tabla también hay 8 personas que lo prefieren. En el caso del pescado a la talla 25 personas aparecen en la tabla y en la gráfica. En los tamales está bien porque 16 personas están representadas en ambos lugares. Por último, en la carne asada hay 29 personas en la tabla y en la gráfica. Esta gráfica sí está correcta, además, usan algunas líneas punteadas para marcar la altura correcta de las barras de las enchiladas y el mole porque la escala de las cantidades va de 4 en 4 como ya lo había mencionado hace algunos momentos, así observamos que la frecuencia del pescado a la talla, 25 está entre el 24 y el 28, mientras que el número 29 que representa la preferencia en la carne asada, se ubican entre el 28 y el 32.

Como puedes observar en la primera gráfica, la escala es de 2 en 2 y, en la segunda, va de 4 en 4. Por lo cual, en estas gráficas marcan algunas líneas punteadas para ubicar la cantidad correcta en cada barra.

¿Si ahora nosotros realizamos una gráfica?

Aquí tengo una lámina con la información de una encuesta que apliqué hace varios meses, pero que ahora podemos usar y así no nos toma mucho tiempo. En esa ocasión pregunté a varias personas, cuál era su agua de fruta favorita. Como ustedes pueden ver en la tabla, en las respuestas de las personas encontré el agua de melón, agua de guayaba, agua de limón, agua de papaya y agua de piña.

Aguas de frutas Frecuencia Melón 15 Guayaba 16 Limón 20 Papaya 18 Piña 11

Para poder realizar la gráfica podemos usar una lámina como se muestra a continuación donde se encuentran marcadas algunas líneas.

¿Qué podemos realizar primero?

Podemos agregar los datos de los ejes.

¿Cómo le podemos llamar a la gráfica si ya les dije de qué se trató la encuesta que realicé?

El título puede ser “mi agua de fruta favorita”. En el eje horizontal debo escribir aguas de frutas y el nombre de cada una de ellas. Por último, en el eje vertical escribir la frecuencia que tiene cada agua de frutas.

¿Cuál es su agua de fruta favorita? Piénsalo y platícalo con tu familia y realicen juntos el ejercicio en casa.

¿Qué tipo de escala te conviene usar?

Te ayudamos con algunos datos que recopilamos previamente

Recuerden que la escala es de 2 en 2

El agua de melón les gusta a 15 personas, el agua de limón, tiene 20 personas que dicen les gustan, el agua de papaya les gusta a 18 personas y el agua de piña les gusta a 11 personas.

¿Qué les gusta más a las personas encuestadas: el agua de papaya o el agua de limón?

¿Cuál es la frecuencia del agua de limón a diferencia del agua de papaya?

Te recomendamos realizar algunas gráficas de barras sobre diferentes temas, como por ejemplo la gráfica que realizaron la semana pasada sobre el nombre preferido para un perrito.

Es muy importante que tomen en cuenta todo lo que hemos visto en estos días, por ejemplo, para elaborar la gráfica de barras del agua de fruta favorita, fue necesario tener la tabla con la información que se recuperó de la encuesta. Después, a partir del contenido de la tabla, definimos el título que llevaría la gráfica, así como los datos del eje horizontal y vertical, los cuales podemos tomar de los títulos de las columnas de la tabla. Otro elemento muy importante es definir la escala para organizar las cantidades en el eje vertical, que, en este caso la dejamos de 2 en 2.

En relación con el contenido de esta gráfica que nos ayudaste a elaborar qué podemos concluir, para qué nos sirve.

Nos permite identificar cuáles son las aguas de fruta favoritas de diferentes personas. También nos ayuda a saber cuál es el agua preferida. En este caso, el agua de limón, también aparece que el agua de piña es la que menos les gusta a algunas personas, además, podemos ver que el agua de limón y el agua de guayaba, les gustan a 31 personas. La misma cantidad de personas a las que les gusta el agua de limón y el agua de piña, pues también son 31 personas.

Para concluir la sesión de hoy te invitamos a ver el programa donde se presentará una pequeña cápsula donde Carola nos cuenta, qué pasó con Cupertino después de que en la sesión de ayer le ayudamos a realizar su tarea. Si no puedes verla te la describo a continuación.

CÁPSULA

Carola: ¡Hola niñas y niños de tercer grado! El día de ayer les conté la historia de Cupertino, un niño que les pidió su ayuda para revisar una gráfica de barras. Enseguida Cupertino les contará qué pasó después.

Cupertino: Amiguitas y amiguitos de tercer grado, les quiero agradecer por su gran ayuda. Después de verlos, me animé a realizar la gráfica de barras correcta. Les quiero compartir algo de lo que realicé:

Antes de elaborar la gráfica revisé la tabla e identifiqué los datos que contenía (en la cápsula aparece la imagen 8).

Después, de la gráfica que me envió la maestra (en la cápsula aparece la imagen 9) tomé el título “Mi fruta favorita”.

Enseguida agregué los datos en cada eje. En el eje horizontal agregué “frutas”. En el eje vertical agregué la frecuencia en una escala de 2 en 2 hasta el 20.

Luego, tracé la altura de la barra de cada fruta, tomando en cuenta la cantidad que aparecía en la tabla.

Cuando terminé de dibujar todas las barras, volví a revisar mi trabajo para ver que no tenía errores, como algunas de las cantidades incorrectas.

Por último, envié mi trabajo a la maestra y ella me contestó que estaba muy bien, que estoy aprendiendo muchas cosas. ¡Eso me hizo sentir muy feliz! Seguramente a ustedes también les pasa.

Bueno amiguitas y amiguitos de tercer año, me despido de ustedes agradeciendo que me hayan motivado a seguir aprendiendo. ¡Gracias!

Carola: Esta fue la historia de Cupertino, un niño que aprendió a elaborar gráficas de barras, pero también a revisarlas. Gracias. ¡Saluditos!

Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy, espero que hayan aprendido mucho, pero sobre todo deseo que sigan aprendiendo más, el tema de las gráficas de barras ya no lo vamos a ver la siguiente semana, pues comenzarán a estudiar un tema nuevo, pero no les cuento de qué trata para que ustedes vayan a descubrirlo.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

INGLÉS

Stoy Time

¿Qué vamos a aprender?

Are you ready for your English class?

¿Están listos para su clase de inglés?

No olvides tener su cuaderno, así como lápices de colores.

para que apunten o dibujen lo que más les llame la atención y así puedan revisarlo en cualquier momento.

Recuerda también que esta clase estará disponible para que la vean las veces que quieran o necesiten.

Kids, do you like reading?

Niñas y niños, ¿les gusta leer?

¡Qué bueno, a mí también me gusta mucho!

Reading is awesome.

Leer es increíble.

Are you ready to read in English?

¿Están listos para leer en inglés?

Today, I will share a legend about some volcanoes.

En esta sesión compartiré la leyenda de unos volcanes.

Do you know it? ¿La conoces?

Me encanta esa leyenda, recuerdo haberla escuchado en la escuela.

Let´s start.

Empecemos.

¿Qué hacemos?

Once upon a time, there was a beautiful princess named Itza.

Había una vez una hermosa princesa llamada Itza.

She was an emperor´s daughter.

Era hija de un emperador.

Warriors travelled from different lands to meet her.

Los Guerreros viajaban de diferentes lugares para conocerla.

They used to bring presents to her.

Solían llevarle regalos.

She was not interested in any of them.

Ella no estaba interesada en ninguno de ellos.

One day, a warrior named Popoca came to see her.

Un día un guerrero llamado Popoca fue a verla.

And said Princess I don’t have expensive gifts to offer.

Y le dijo Princesa no tengo regalos caros que ofrecerte.

But if you marry me, I promise that I will love you as long as Tonatiuh rises and I will stay by your side forever.

Pero si te casas conmigo, te prometo amarte cada vez que el sol (Tonatiuh) salga y permanecer a tu lado por siempre.

As the time passed, Itza fell in love with him.

Al pasar el tiempo, la princesa se enamoró de él.

The Emperor wanted Itza to marry a wealthy and powerful person.

El emperador quería que Itza se casara con un hombre poderoso y rico.

But he also knew that Popoca was the best and bravest warrior in his kingdom.

Pero también sabía que Popoca era el mejor y más valiente guerrero en el reino.

The Emperor had been in a war for years with a neighbor town.

El emperador había tenido guerra por muchos años con un pueblo vecino.

The leader was called Jaguar.

El líder era llamado Jaguar.

So, the emperor talked to Popoca and told him If you defeat Jaguar, I will let you marry my daughter Itza.

Por tanto, el emperador le dijo a Popoca “si vences a Jaguar, te permitiré casarte con mi hija, Itza.

¡Qué difícil decisión!

Veamos unos enunciados que nos ayudará a imaginar la siguiente parte de la leyenda

* fight against Jaguar. Pelear con Jaguar.

*they would soon defeat Jaguar. Ellos muy pronto vencerán a Jaguar.

*to offer her a potion. Para ofrecerle una poción.

*Itza heard the news. Itza escuchó la noticia.

* drink this tea princess. Bebe este té princesa.

Let’s continue the story.

Vamos a continuar con.

Popoca gathered his men and marched to fight against Jaguar.

Popoca reunió a sus hombres y se marcharon para luchar contra Jaguar.

They fought many times, losing some battles.

Ellos pelearon muchas veces, perdiendo algunas batallas.

But when the end seemed near, they began winning them.

Pero cuando el final se acercaba, ellos empezaron a ganar.

It was clear that they would soon defeat Jaguar and his men.

Estaba claro que pronto Popoca y sus hombres los vencerían.

Realizing this, Jaguar had a plan, he sent a Popoca´s messenger to tell Itza that Popoca was dead and told him to offer her a potion to make her sleep.

Jaguar, al darse cuenta de que sería vencido, se le ocurrió un plan, envió un mensajero de Popoca a decirle a Itza, que Popoca había muerto y le sugirió que le ofreciera una poción para que se durmiera.

As soon as Itza heard the news, she cried No that cannot be possible.

Al escuchar la noticia Itza gritó: Eso no puede ser posible.

I know how you feel princess, said the messenger.

Sé cómo te sientes princesa, dijo el mensajero

But drink this tea princess. It will help you to feel better.

Pero toma este té princesa, te ayudará a sentirte mejor.

Itza drank the potion and soon, she fell into a deep sleep.

Itza tomó la poción y cayó en un profundo sueño.

Well done kids. Bien hecho niñas y niños.

Next day, Popoca defeated Jaguar and marched back to the palace.

Al siguiente día cuando Popoca venció a Jaguar, regresó al palacio.

He felt so happy to share the good news with the princess and the emperor.

Iba muy feliz de compartirle la buena noticia al emperador y a la princesa

But when they arrived the emperor said:

Pero al llegar el emperador le dijo:

One of your messengers told us that you were dead! Itza was heartbroken. She drank something strange and now we cannot wake her up.

Un mensajero nos dijo que habías muerto, a la princesa se le rompió el corazón y tomó algo extraño, ahora no la podemos despertar.

This can’t be true! said Popoca.

Esto no puede ser, dijo Popoca.

He ran to her bedroom and held her in his arms.

Corrió a su habitación y la tomó en sus brazos.

He called her name, over and over. But Itza did not wake up.

Él le habló y le habló, pero la princesa no despertó.

Cool air will surely revive her. Popoca told the emperor.

El aire fresco la revivirá, le dijo Popoca al emperador.

He carried Itza outside and laid her on a flower bed.

Él la cargo y la llevó al monte, acostándola en una cama de flores.

He knelt down beside her. Popoca refused to move.

Popoca se hincó al lado de ella y se reusó a moverse de ahí.

He stayed next to Itza, just as he had promised as long as Tonatiuh rises.

Permaneció a su lado como lo prometió, cada vez que Tonatiuh salga. Tonatiuh significa sol en náhuatl

As time passed, the snow covered their bodies.

Al pasar el tiempo sus cuerpos fueron cubiertos por la nieve.

Now they are two of the highest volcanoes.

Ahora son dos de los más altos volcanes.

One is known as Iztaccíhuatl or sleeping woman.

Uno es conocido como el Iztaccihuatl o la mujer dormida.

The other is known as Popocatépetl.

El otro es llamado Popocatépetl.

The End

Fin.

Do you think this is an interesting legend?

Consideran, ¿Qué es una leyenda interesante?

Por supuesto habla de los volcanes de nuestro México querido, pero ¿Dónde están situados?

Limitan con el Estado de México, Morelos y Puebla.

¿Lograste encontrar o imaginar cómo terminaron los relatos de hace dos semanas?

Uno de los relatos era la sopa de piedra.

Recuerda que aquí leímos que eran dos viajeros que llegaron a un poblado y nadie les quería compartir alimento y decidieron preparar una comida mágica, y ¿Qué crees que descubrí?

What?

¿Qué?

Que además de la piedra – Stone que le agregaron a la sopa, también le pusieron algunas de las verduras que vimos.

Like what?

¿Cómo cuáles?

Potatoes,

papas,

tomatoes,

jitomates,

carrots,

zanahorias and celery y apio.

Finalmente, el pueblo pasó un gran momento con los viajeros.

And guess what?

¿Qué crees?

This story appears in cultures around the world.

Este cuento aparece en culturas alrededor del mundo.

For example, it is said that here in Mexico, there´s a version in the time of the Mexican Revolution.

Por ejemplo, se dice que aquí en México, hay una versión que se sitúa en los tiempos de la Revolución Mexicana 1019-1920, cuando los soldados llegaban a San Miguel Allende, Guanajuato, el alcalde ordenaba que no se compartieran los alimentos debido al contexto de pobreza que se vivía. Por tanto, los soldados los invitaban a hacer una sopa de cactus o con las espinas de este mismo.

And, what about the story Why the Cricket chirps?

¿Por qué el grillo canta? Did you have the opportunity to finish reading it or imagine the end? ¿Tuvieron oportunidad de terminar de leer el final del cuento o imaginarlo?

I will share the end.

No se preocupen se los comparto.

Did you remember that once he arrived North, the moose and the owl warned him to look for a shelter to keep from the cold?

¿Recuerdan que cuando el grillo llegó al norte, el alce y el búho le advirtieron refugiarse del frio?

Sí, pero el grillo no les hizo caso.

That’s right!

¡Es correcto!

The cricket did not listen, because crickets do whatever they want.

El grillo no hizo caso, porque los grillos hacen lo que quieren.

¿Y qué pasó con el grillo?

Let´s read the end.

Next morning, the cricket was ready to go home and tell the ant about his trip.

A la mañana siguiente, el grillo estaba listo para irse a casa y contarle su viaje a la hormiga.

But he hopped to start flying, and he couldn’t. Pero el grillo empezó a saltar e intentó volar, y no pudo.

his wings had been frozen.

sus alas se habían congelado.

So, the cricket had to hop all the way home. It took him days to return.

Por tanto, tuvo que regresar a casa saltando, eso le llevó días para llegar.

¡Claro! Estaba muy lejos.

When he arrived home, he found out that when he rubbed wings together, they made a chirping noise.

Cuando llegó a casa descubrió que, al frotar sus alas, emitían un sonido que trinaba.

But he couldn´t fly anymore, just he could hop and rub its wings.

Él ya no pudo volar jamás, solo saltar y frotar sus alas.

It is the sound that he makes when we say he´s singing.

Ese es el sonido que emite cuando decimos que el grillo está cantando.

The End.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

ARTES

Tonana. El canto en lengua indígena

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los aspectos más importantes que trabajan en conjunto dentro de tu organismo para producir la voz y también la importancia de los cantos en lengua indígena.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy el instrumento invitado es la voz. Como sabes todos tenemos un instrumento maravilloso que es la voz, pero no podemos ver cómo funciona porque está dentro, durante la clase trabajarás el tema de a voz, así como también tendrás oportunidad de escuchar el canto de una de las mejores cantantes mexicanas: ¡Tonana!

Para comenzar es importante responder a la siguiente interrogante, ¿Cuáles son las partes de nuestro cuerpo que se ponen en marcha para que cantemos?

Aprendo a respirar correctamente.

Realizo ejercicios de respiración con apoyo del diafragma.

Realizo sonidos largos y cortos con afinación precisa en tono mayor.

A grandes rasgos, las zonas de tu cuerpo causantes de la voz son: pulmones que son los almacenes del aire; el músculo diafragmático colocado justo debajo de ellos, es el que controla la expulsión del aire, le da fuerza y agarre a la voz; para conseguir el sonido tenemos resonadores (cavidades) colocadas en la zona del tronco para la voz grave y en la cabeza para los agudos; las cuerdas vocalesen la laringe, se encargan de colocar las notas y la boca para la dicción.

¿Por qué es importante seguir cantando en lenguas indígenas? Anota en tu cuaderno tu idea, puedes apoyarte preguntando a tus familiares en casa. Te invito a ver el siguiente video.

Tonana. La llorona.

Como pudiste escuchar es bonito conocer nuevas interpretaciones, dado que permiten conocer cultura mexicana y enriquecerte de manera individual.

Las pronunciación de las siguientes notas permite calentar tus cuerdas vocales para cantar de una manera correcta, puedes hacerlo lentamente para que sientas como se prepara cada parte de tu cuerpo para cantar.

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI ascendente.

SI, LA, SOL, FA, MI, RE, DO descendente.

Intenta calentar tus cuerdas vocales antes de cantar tus canciones favoritas y notarás la diferencia en tu pronunciación.

¿Qué le dirías a una niña o un niño que quiere ser cantante y además lo quiere hacer en su lengua materna?, recuerda que puedes ser partícipe de algo maravilloso cuando motivas a alguien a cumplir sus sueños.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

VALORES

La comunicación asertiva contra el enojo

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy aprenderás sobre la emoción del enojo y cómo reaccionar ante situaciones adversas.

¿Qué hacemos?

El asertividad es afirmar nuestras opiniones respetando a los demás. Una persona asertiva dice lo que quiere y desea de una manera directa y franca.

Las personas pasivas, no practican el asertividad, las personas pasivas no comunican lo que quieren.

Ser asertivo es algo contrario a ser agresivo ofender, faltar al respeto o lastimar a los demás.

El enojo no es una emoción fácil de desaparecer, pero aquí en El Universo de las Emociones, es posible llevar a cabo algunas acciones para regularlo, incluso usar esa emoción a nuestro favor.

No podemos evitar que el enojo aparezca, es una emoción básica que nos protege y que estará presente a lo largo de nuestra vida. Es la razón por la que debemos aprender a regularlo y a hacerlo nuestro aliado, porque aparecerá en cualquier momento, cuando menos lo esperemos. Hablando de control, ¿Recuerdan el día que estábamos explorando el universo emocional y nos topamos con una lluvia de meteoritos?

En este caso el enojo fue nuestro aliado y nos sacó adelante en contra de esa terrible tormenta. Nuestro coraje, nuestra fuerza y también nuestras habilidades personales fueron piezas claves para salir de esa complicación.

Y cuando Adri habla de coraje no se refiere a enojo, se refiere a fuerza y determinación. Y cuando habla de nuestras habilidades personales, se refiere a todas las cosas positivas que hemos aprendido y que ponemos en práctica diariamente.

El ser asertivo es decir lo que se quiere o necesita de forma directa y franca, autoafimativa y respetando a la otra persona.

La diferencia entre asertividad, pasividad y agresividad.

El asertividad: Es pedir lo que uno quiere y necesita en forma directa y franca, respetando a la otra persona.

La pasividad: Dejar que los demás hagan lo que quieran, sin impedirlo. Veamos un video que lo ejemplifica muy bien.

Video. Futboleros. En mis zapatos. De 9:23 a 10:27

Te diste cuenta de que la señora que reclamó por la leche que le vendieron en mal estado, no defendió sus argumentos e inconforme se regresó a su casa con la leche en mal estado.

La niña tampoco logró entablar un diálogo en el que pudiera expresarle al señor de la tiendita, los motivos por los cuales le urgía recuperar su zapato. En ambos casos se ve una comunicación pasiva.

Pudimos observar que el señor de la tienda estaba enojado, puede ser que por eso tanto la señora de la leche como la niña del zapato, tuvieran dificultades para ser asertivas.

Sin embargo, es importante que incluso en esas circunstancias, hagamos del enojo un aliado y recurramos a la asertividad. Tratemos siempre de pedir lo que se quiere en forma clara y directa.

La agresividad, se refiere a pedir lo que quiero con violencia, alzar la voz, insultos.

Ve el siguiente video es necesario. Vamos a verlo.

Video Futboleros. Juego de manos. De 4:13 a 4:56

Que te pareció fue feo cuando el niño tomó del brazo a su compañero que estaba sentado y lo jaló. Al parecer esa es la forma en la que ese niño siempre actúa. Me di cuenta porque uno de los compañeros que está sentado, lo acusa de querer arreglar todo con empujones.

Recapitulemos lo aprendido: El color azul es pasividad, el rojo, agresividad y el verde, que es mi favorito, es el de la asertividad. Ya sé que ya lo dije muchas veces, pero es que me encanta compartir con ustedes las cosas que me han servido y que me gustan.

Pedir las cosas de manera clara y directa, pero, sobre todo, respetando al otro, ha hecho que las personas a mi alrededor me entiendan y puedan apoyarme cuando lo necesito.

Ahora veamos un ejemplo en el que una niña se encuentra en una situación adversa y responde de manera asertiva.

Video Futboleros. Todas para una. De 2:58 a 3:30.

Que te pareció consideras que la niña del video fue clara y precisa al expresar lo que quería. Aunque los niños se burlaron, ella decidió no responder a su enojo con ira.

En este fragmento no lo pudimos ver porque el tiempo de la clase es muy corto, pero en el video completo podemos observar cómo la niña ideó una estrategia para poder jugar fútbol.

Tener una actitud pasiva al expresar nuestros deseos lo único que va a garantizarnos es que los demás no nos entiendan o que interpreten algo que no fue nuestra intención expresar.

Lee el siguiente contenido de una capsula para que te ayude a relajarte, pensar lo que quieres decir y utilizar tu coraje para plantear lo que quieres

Capsula 1

Tres amigos, tres colores, tres formas de ser y comunicarse diferentes.

Aníbal, una sombra oscura, azul en medio de la noche, siempre se quedaba callado. Nunca decía lo que quería, aunque lo supiera.

Un día Aníbal caminaba por la feria del pueblo con su papá y con su amigo Robustiano. Aníbal deseaba subirse al juego mecánico de las tazas voladoras, pero a Robustiano le interesaba tirar al blanco, para ganarse un mazo de plástico. ¿Qué les gustaría hacer? preguntó el padre. Aníbal, miro el juego de tazas voladoras, pero se quedó callado. Robustiano, apresurado, dijo, ¡Tiro al blanco! ¡Tiro al blanco!

El padre de Aníbal, observó a su hijo y preguntó con la mirada, pero no encontró respuesta en él. Sin decir palabra, comprendió que al solo escuchar la voz de Robustiano, ambos querían ir al juego de tiro al blanco.

Caminaron por la feria observando la rueda de la fortuna, los caballitos y las tazas voladoras. Aníbal se detuvo por un momento ante ellas, pero, no dijo nada, se quedó callado y así, de nueva cuenta, no expresó lo que sentía y quería.

Muy cerca del tiro al blanco, Aníbal, con el azul de la pasividad en el alma, se recriminaba, se echaba la culpa a sí mismo, por estar en donde no quería estar, por hacer lo que otros deseaban y no lo que él quería. Por su parte, Robustiano, con el rojo ardiente de la agresividad, se había salido una vez más con la suya.

De repente, una voz conocida les digo: “Aníbal, Robustiano, amigos, qué gusto encontrarlos. Voy a la rueda de la fortuna, los invito. ¡Vamos, nos divertiremos mucho! Víctor, con el verde que caracteriza la asertividad, se acercó y preguntó: “¿O es que ya han decidido qué hacer?

El padre de Aníbal quiso contestar, pero Robustiano se adelantó, “Vamos al tiro al blanco”. Aníbal se quedó callado, pero todo su cuerpo decía otra cosa, su cara cambió de color y sus labios, una vez más, se quedaron apretados, sin decir palabra.

Víctor lo comprendió todo de inmediato y dijo. Ustedes dos son mis amigos. Me doy cuenta que no se han puesto de acuerdo en qué quiere cada uno, sin embargo, ya van al Tiro al blanco.” Robustiano se molestó de inmediato, se puso rojo de coraje y quiso decir palabra; Aníbal bajo la mirada, hacia su refugio azul de pasividad.

Déjame hablar Robustiano, por favor”, dijo Víctor. Sé que tu forma de comunicar es imponiendo cosas y levantando la voz, casi hasta el grito. Te es difícil escuchar a los demás. Tal vez por eso, no tengas tantos amigos. Con débil voz, Aníbal, dijo así eres Robustiano, por eso dudaba de invitarte a la feria, pero no tengo más a quién invitar. El padre de Aníbal, lo miró y le dijo: Hijo, debes aprender a decir lo que quieres y necesitas, pues de lo contrario vivirás la vida de otro, de quien decida por ti.

Víctor intervino: Qué les parece si nos divertimos en la feria. ¡Por eso estamos aquí! Vamos a expresar cada quien lo que quiere, siendo empáticos y respetuosos con los demás y, ¡A disfrutar! Los tres amigos, los tres colores, envueltos en una comunicación asertiva, decidieron, en ese orden, volar en las tazas, subirse a la rueda de la fortuna y tirar al blanco.”

¿Te das cuenta de cómo la comunicación asertiva te permite expresar lo que quieres en una forma clara, tranquila, respetuosa y honesta?

Es normal que te moleste el hecho de que alguien tome decisiones por ti y hagamos lo que los demás quieren, sin estar yo de acuerdo.

Precisamente, es cuando el papá de Aníbal le dice que no permita que los demás decidan por él en cuestiones de su vida.

Robustiano tiene que hacerse responsable por lo que hace, pero Aníbal no puede echarle la culpa a Robustiano y esconderse de su falta de asertividad.

No debes esconderte en la falta de habilidad para comunicarte. Debes decir lo que no me gusta de forma tranquila y sin ser agresivo.

Hoy nos hemos dado cuenta de cómo, la asertividad nos permite expresar lo que queremos y deseamos en forma directa y clara. Que la comunicación pasiva garantiza que nunca seas escuchado, que nunca se lleve a cabo lo que quieres.

También aprendimos que un estilo de comunicación agresiva provoca que los demás se alejen de la persona que lo pone en práctica.

Que comunicarse de forma asertiva ayuda a expresar lo que quieres y deseas y sentirte bien contigo mismo.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

