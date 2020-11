Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 12 de noviembre

It was one of my cousin’s celebration. There were lots of people.

We went to the beach and the party was in front of the sea.

We danced and ate mole.

What is this event?

It is a Weeding.

Fue una celebración de una de mis primas.

Había muchas personas.

Fuimos a la playa y la fiesta fue frente al mar.

Bailamos y comimos mole. ¿Cuál es este evento?

Es una boda.