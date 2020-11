Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 12 de noviembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 12 de noviembre del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del jueves 12 de noviembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de segundo de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy jueves 12 de noviembre.

Aprende en Casa: Actividades de segundo de primaria

INGLÉS: Reconoce información sobre objetos del hogar

¿Qué vamos a aprender?

Elaborarás señalamientos para el salón.

“Hello! Good morning! Good afternoon? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Buenas tardes? How are you today? ¿Cómo estas en este día?

Para esta sesión necesitas los siguientes materiales:

Es importante que tengas a la mano tus materiales, para hacer tus anotaciones durante la sesión.

¿Qué hacemos?

¿Qué te parece si comienzas por recordar algunos colores?

What color is this?

Very good! ¡Muy bien! ¿Ahora puedes repetirlos? Sure! ¡Claro!

El dibujo de los colores es una casa, ¿Sabes cómo se dice en inglés casa? House! It’s a house. Es una casa, ¿Y qué encuentras dentro de una casa? ¡Paredes! ¿Cuartos? ¿Cómo cuáles?

¿Sabes cómo se dice cocina en inglés? no te preocupes, si no sabes, se dice Kitchen. Repeat: Kitchen.

Menciona qué objetos puedes encontrar en una cocina.

Estos objetos son los que vas a aprender el día de hoy. Are you ready? ¿Estás lista o listo?

What is it? It’s a table; repeat: it’s a table and some kitchen objects, ¿Qué es? es una mesa, repite, es una mesa y algunos objetos de cocina.

What is it? ¿Qué es? It’s a cup. Esta es una taza. Como la taza en la que tomas leche, té o atole.

What is it? It’s a plate, ¿Qué es? este es un plato, donde sirven su deliciosa y nutritiva comida.

¿Cómo se dice vaso? What is it? It’s a glass. Lo utilizas para tomar agua o jugo de frutas.

¿Cómo se dice cuchara? Spoon repeat it’s a spoon.

¿Cómo se dice cuchillo? Knife, What is it? It’s a knife

Recuerda que este objeto sólo lo utilizan los adultos o si vas a usarlo necesitas que te ayude una persona adulta.

Al inicio de la sesión se mencionaron algunos colores; pues es momento de ponerlos en práctica.

Observa las siguientes imágenes son objetos. En inglés primero se dice el color y después el objeto. For example. Por ejemplo: A yellow table / una mesa amarilla.

What is it? It’s a yellow table, repeat, it’s a yellow table. Es una mesa amarilla.

What is it? It’s a green cup, repeat, it’s a green cup. Es una taza verde.

What is it? It’s a red plate, repeat, it’s a red plate. Es un plato rojo.

What is it? It’s an orange glass, repeat, it’s an orange glass. Es un vaso naranja.

What is it? It’s a pink spoon, repeat, it’s a pink spoon. Es una cuchara rosa.

What is it? It’s a blue knife, repeat, it’s a blue knife. Es un cuchillo azul.

¿Te gustan los rompecabezas? Here we have together the kitchen objects. Aquí tenemos todos los objetos de la cocina.

Un repaso veloz.

Here I have a table. Aquí tengo una mesa.

Here I have a cup. Aquí tengo una taza.

Here I have a plate. Aquí tengo un plato.

Here I have a glass. Aquí tengo un vaso.

Here I have a spoon. Aquí tengo una cuchara.

Here I have a knife. Aquí tengo un cuchillo.

Están desordenados por lo que los tendrás que ordenar. Are you ready? ¿Están listas y listos?

Mientras lo vas armando repite los elementos en inglés y del lado derecho coloca el nombre de los objetos

Debe de quedarte de la siguiente manera:

Awesome! ¡Asombroso!

También tú puedes elaborar tu propio rompecabezas en casa. Dibuja cada uno de los objetos y con la ayuda de un adulto puedes recortarlos en dos o más piezas, luego puedes jugar con algún integrante de tu familia y armar los rompecabezas juntos.

Let’s go to the next game. Vamos al siguiente juego, ya sabes cómo se pronuncian estos objetos, ahora se mostrarán las palabras y tú tienes que identificar de qué objeto se trata.

Anota en tu cuaderno lo que has aprendido.

¿Cómo te fue? ¿Lograste anotar todo en tu cuaderno?

El Reto de Hoy:

Time to sing / Hora de cantar.

I have a plate. I have a plate, plate, plate.

I have a spoon. I have a spoon, spoon, spoon.

I have a table. I have a table, table, table.

I have a cup. I have a cup, cup, cup.

I have a glass. I have a glass, glass, glass.

I have a knife. I have a knife, knife, knife.

Very good! ¡Muy bien!

Te invito a que sigas repasando en casa.

Good bye, see you later, Adiós, hasta luego.

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieres compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo [email protected]

Si quieres practicar más visita esta página: https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: El huerto de mi escuela

Resolverás problemas de multiplicación con números naturales menores que 10.

En tu libro de texto de Matemáticas, resuelve el ejercicio en la página 49.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/49

¿Qué hacemos?

Construye el huerto de tu escuela, para lo cual vas a iniciar con un juego en el que simularás que los tapetes de colores es el área en donde quieres plantar zanahorias, pero el director aún no sabe cuántas filas destinar para ello, así que vas a ayudarlo, sugiriéndole varias opciones, además con este juego recordarás lo que trabajamos en la sesión anterior, necesitas una pirinola.

Como puedes observar tienes lo que representa el área donde se quiere sembrar zanahorias, vas a tirar la pirinola y en el número que caiga va a hacer el número de filas que se ocupan para sembrar y en cada cuadrado coloca una zanahoria, ¿Recuerdas lo que es una FILA? son aquellos cuadrados de tu tapete de colores que se encuentran acomodados de manera horizontal.

Observa los tapetes, ¿Cuántas zanahorias puedes plantar en esta área? 6 zanahorias. ¿Cómo lo supiste?

Por una sucesión numérica del 2, como son 3 filas cuenta de 2 en 2 en cada una de las filas y obtienes 6. También puedes realizar una suma repetida, que es sumar 3 veces el número 2 y da como resultado 6.

Observa el siguiente huerto donde el sembradío será de lechuga en el huerto ya están divididas las áreas en cuadrados y preparada la tierra, pero ya no se puede ver cuántos cuadrados se usarán, ya que la tierra que prepararon no permite ver todo.

¿Cuántos cuadrados hay en esta parte del huerto? ¿Cómo lo podrías determinar?

Es parecido a lo que hiciste con las zanahorias, puedes contar los cuadrados de arriba que son los que se pueden ver más completos, ¿Cómo se les llama a esos cuadrados? Son las filas.

¿Cuántas columnas se tienen? recuerda que una columna son todos aquellos cuadrados de tu tapete de colores que se encuentran acomodados de manera vertical. Tienes 6.

Ahora cómo vas a saber, ¿Cuántos cuadrados hay en cada columna?

Ayuda al director en un área más del huerto en donde se van a sembrar jitomates.

¿Cómo puedes determinar el número de cuadrados? utiliza el procedimiento anterior.

Realiza sumas con el mismo sumando o usa secuencias de números, pero para ambos procesos necesitas conocer, ¿De cuántas filas está integrado?

Observa que hay 6 columnas y 7 filas, ¿Con esos datos ya puedes resolverlo?

Realiza la sucesión numérica del 6. Anota en tu cuaderno la suma:

6+6+6+6+6+6+6=42

Tienes 42 cuadros en total para plantar jitomate.

Observa el área que tienes con tus tapetes de foami que trabajaste al inicio de la sesión y que representa lo que vas a sembrar, brócoli, en el huerto de la escuela.

¿Cuántos cuadrados forman esta área? realiza los mismos procedimientos que los anteriores.

Utiliza una hoja suelta tamaño carta, vas a colocarla de manera horizontal y hacer los dobleces para ir formando las filas. Observa, ¿Cuántas filas forman tu cuadrado? 4. Entonces dobla tu hoja horizontalmente a manera que te queden 4 filas.

¿Cuántas columnas hay en cada fila? observa, por los lados en donde se puede ver. Tiene 4 columnas cada fila entonces ahora doblará la hoja de manera vertical en 4 partes.

Extiende tu hoja, te debieron quedar los dobleces de todos los cuadros, imagina que el tapete es tu hoja, ¿Cuántos cuadrados tiene en total el área de los brócolis? suma 4 veces el sumando 4 dando un total de 16 cuadrados. Comprueba contando los cuadros que representaban el área.

El Reto de Hoy:

Ya se aproxima el desfile del 20 de noviembre, resuelve el siguiente problema jugando y haciendo la tabla en tu cuaderno colocando bolitas de papel en cada casilla.

En el desfile, los deportistas formaron 10 filas con 8 deportistas cada una, ¿Cuántos deportistas son en total? comenta a un familiar y a tu maestra o maestro el resultado.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – CONOCIMIENTO DEL MEDIO: Lo que necesitan los animales

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el impacto de acciones propias y de otros en el medio ambiente, y participarás en su cuidado.

Reconocerás algunas necesidades básicas de los animales, con el fin de proponer acciones para el cuidado del medio en el que viven.

Si tienes tu libro de texto de Conocimiento del Medio, Segundo grado, realiza las actividades que se encuentran en la página 22.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2COA.htm?#page/22

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, a partir del minuto 1:08 a 3:06 y del 5:02 a 7:19 si deseas verlo completo adelante, en este video algunas niñas y niños comentan, ¿Cuál es su animal favorito? ¿Por qué? y ¿Por qué creen que es importante cuidar la naturaleza?

Momentos para recordar de Naturaleza en once Niños.

¿Qué te pareció lo que opinan las niñas y los niños?

¿Qué animales silvestres conoces?

¿Qué es lo que necesitan los animales para vivir?

¿Qué podemos hacer para que vivan mejor?

Los animales silvestres para vivir requieren de alimento, agua, la luz del Sol, de un refugio, de un medio limpio, así como de no sentirse amenazados.

Este tema lo puedes encontrar en tu libro de texto de Conocimiento del Medio, de segundo grado en la página 46.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/46

Como lo has aprendido en sesiones anteriores, los animales viven en diferentes lugares, estos son su hogar: La selva, el bosque, la montaña, los ríos, lagos, etc. en estos lugares obtienen sus alimentos y viven tranquilos.

Pero, por las actividades que realizamos los seres humanos, el lugar donde viven, como sus refugios, se ven amenazados, por ello es necesario que se realicen diversas acciones para preservarlos y probablemente los animales puedan seguir viviendo tranquilamente.

Observa el siguiente video.

Un fantasma animal. Pastizal.

¿Qué opinas del video? este video te invita a reflexionar sobre la importancia de respetar el lugar donde viven los animales para que estén en condiciones adecuadas.

Reflexiona sobre lo que necesitan los animales para vivir tranquilos. Contesta las siguientes preguntas con cada uno de los animales que se te presentan.

¿Dónde viven?

¿Qué necesitan para vivir?

¿Qué pasaría si estos animales no tuvieran lo que necesitan para vivir?

Un pez.

Un pájaro.

Un lobo.

Una tortuga.

Una mariposa.

Es responsabilidad de los seres humanos respetar y conservar el lugar en donde viven los animales.

Observa y escucha a Lucy sobre la importancia de diferenciar a los animales que pueden vivir contigo y los que debes dejar que vivan en la naturaleza de manera libre, es decir de forma silvestre, ve el siguiente video.

Preguntas de planeta.

Sabes que hay muchos animales en nuestro planeta, algunos los puedes tener como mascotas, como los gatos o los perros, pero hay más animales silvestres que deben de vivir de manera libre en la naturaleza, como las aves, las zorras, los venados, los chimpancés, entre otros, y todos ellos como has conocido en la sesión que necesitan de alimento, agua, la luz del Sol, lugares seguros y limpios para poder vivir y desarrollarse.

Tú puedes contribuir cuidando su entorno realizando las siguientes acciones:

Evitar tirar basura cuando salgan a pasear con su familia. No arrojar basura o desechos en los ríos, lagos, mares porque los animales pueden enfermar o morir de hambre si contaminamos su alimento. No comprar animales silvestres como mascotas, por ejemplo, tortugas, pericos, iguanas, entre otras, ya que cada uno de ellos tiene una función importante en el entorno. Respetar a todos los animales desde los más pequeñitos hasta los más grandes.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Las abuelas y abuelos nos enseñan

Qué vamos a aprender?

Buscarás información por ti mismo, utilizando las fuentes de información a tu alcance.

Consultarás con tus familiares cercanos el significado de tu comunidad y lo escribirás para compartirlo con tus compañeros.

¿Qué hacemos?

En el programa televisivo se contará con el profesor Pedro Muñiz López quien estará hablando en Lengua Indígena Kuáxa’tana.

Primero conocerás un poco acerca de él, encontrarás su descripción primero en su lengua indígena y posteriormente en español.

¿E’inyí sana’a sáh nyo’itye tanyúuka etsé?

Ɨnyáa Pedro Muñiz López nú ántygua, Kuáxa’ta nú há’ma’kan, nyáuche’e nú ranyúu náayari ti’nyúuka, aɨhnú abe’nyúu Kuáxa’taka tɨ gua’nyúuka. Amannú Chuísetye tigua’muatye, yantánnetse, mahkúh yáa tya’mua’mua yée Barrio Guadalupe kastíran kɨn.

Ijíi, náanu ti’netyamua’be’e, e’inyí tanyúuka jéigua mú tyáɨtye ranamuáhran, satɨ’sahtá muán.

Tyámua’bira’a pú nyatsáhta’a séihre’e aɨhna kɨn tyáh ijíi tyi’tamua’tyen, ayáhna matɨ’ɨ tyiraaxáhtaka’a nyú’u ɨmɨ́ tyeséira’a.

Ayáana’a ¡Sáuh tajamuán tyi’góuhmua’tyaa!

¡Buen día! ¿Cómo están todos?

Mi nombre es Pedro Muñiz López, soy originario del estado de Nayarit, vivo en la localidad de San Francisco en el municipio de Del Nayar; actualmente, estoy laborando en el Barrio de Guadalupe en Jesús María, dentro del mismo municipio. Soy nativo y hablante de la lengua y cultura náayeri en su variante lingüística Kuáxa’tana.

Este día, es histórico para mí, pues mi lengua y cultura tienen la posibilidad de viajar a todo México.

Es un enorme placer estar hoy con ustedes a la distancia, ¡Bienvenidos todos a nuestra clase!

Comentará sobre su comunidad, el nombre de esta y su significado.

A’unyáh a’ráhraa, Kuáxa’ta pú tya’ráhtyawa. Watyébiiya jéiwa mú tyejíiwahma’a muá’kɨ áɨhme tyáakuhse Kuáxa’ri matá’ntya’ru. I’guapɨ́’ɨ tɨpu’á merí tyíbiiye tyámu’a, kamú a’chú a’tyeeren mejíiwa, ahpú náa tyá’xa’pɨn tɨ tyu’wástyen ta’h tyu’kɨ́ɨri.

Mi comunidad en mi lengua materna el náayeri, se llama Kuáxa’ta, el nombre resulta de un sapito de nombre Kuáxa’a, y -ta, es un sufijo de lugar, por lo tanto, Kuáxa’ta, significa: Lugar donde abunda el sapito Kuáxa’a. Cuando este anfibio comience a cantar, es momento de sembrar para obtener una buena cosecha.

En México tenemos muchos lugares donde vivir, algunos en lugares rodeados de la naturaleza, otros, viven en las ciudades; algunos vivimos en comunidades y otros en colonias. Independientemente del lugar donde vivimos, cada lugar sea colonia o comunidad tiene un nombre.

¿Saben el nombre del lugar donde viven?

¿Conocen el significado del nombre de su comunidad o colonia?

Aprenderás sobre cómo puedes indagar el nombre completo del lugar donde vives y su significado.

Los nombres de las comunidades o colonias tienen algún significado, así como que en México muchos lugares en su nombre llevan alguna palabra indígena o su nombre completo es indígena. También algunos lugares tienen dos nombres, el que le da la gente que vive ahí y el que aparece en los registros oficiales.

Algunos ejemplos de las comunidades de la tierra del profesor:

Nombre Significado Guaibéhre’e Lugar de halcones. Tyάurite’eTyάuri -te’eBetónicꭤ-dentro Lugar de muchas bentónicas. XꭤliscoXꭤlli -ixcoArenꭤs-entre lꭤs Lugar entre las arenas. WꭤrάꭤtꭤWꭤrάꭤ-tꭤ TunάꭤritꭤTunάꭤri-tꭤDiosꭤ -en Lugar en la casa de la diosa. Mɨ’kάntꭤ’ꭤmɨ’kά –n -tꭤ’ꭤcordel-prtc-adentro Lugar de los cordeles.

Quizá te estés preguntando, ¿Cómo voy a saber el significado del lugar donde vivo?

Bueno, pues para indagar o investigar sobre algún tema que desconoces puedes obtener información de dos maneras.

Consultando textos escritos como libros, revistas, periódicos, folletos. Consultando a las personas que saben del tema.

Los sabios de la comunidad tienen conocimientos importantes, por eso, es bueno hablar con ellos para que compartan sus conocimientos de todo aquello que te interese aprender, pero, debes hacerlo con respeto, también puedes preguntar a tus abuelos y padres para que te apoyen.

En los pueblos no indígenas también existen muchas personas sabias, tus abuelos, tus abuelas, gente mayor que a partir de su experiencia y de haber aprendido de otros posee muchos conocimientos que puede compartir.

¿Cómo consultar a los sabios?

Ten claro que quieres saber. Nombre de mi comunidad y su significado

Prepárate para ir. Pregunta a tus padres cómo se acostumbra en tu lugar de origen, consultar a los mayores.

Tal vez para algunos solo se trata de ir y preguntar, pero en muchos lugares, no es así, en las comunidades indígenas si un niño quiere consultar a un sabio o abuelo, tiene que ir con un adulto a casa del abuelo sabio o abuela sabia, y a través de un familiar (del abuelo) se le pregunta si puede dedicar parte de su tiempo, el familiar le comenta al abuelo y él dirá si está dispuesto y cuando le atenderá.

El día de la cita, es bueno llegar con algún presente, un pan, una fruta, o según sea la costumbre, no son cosas de alto valor, más bien son formas de mostrar respeto.

Por eso es necesario que antes de acudir prepares lo necesario.

Saber escuchar.

En el momento que el abuelo o la abuela te reciba, el adulto que te acompaña expresará su reconocimiento con reverencias propias del contexto, y planteará el tema que ocupa.

Luego, la abuela o el abuelo, hablará de la forma que él o ella acostumbran y al niño o niña le corresponde escuchar atentamente y con respeto. Cuando el sabio termina de hablar, se agradece con el presente y parte de su casa.

Procesa la información.

El niño o la niña recuerda lo dicho por el abuelo o la abuela y se enfoca en el tema de interés, en este caso: El nombre de su comunidad y su significado. Toma notas.

Comparte la información.

Ya que el niño o la niña tiene la información que necesita, la comparte con sus compañeros.

Así se indaga con los abuelos en las comunidades indígenas, ¿Cómo lo harían ustedes?

Niños y niñas, no importa donde vivan, les invito a que no pierdan el respeto por los sabios, las sabias, las abuelas y los abuelos, ellos pueden enseñarnos muchísimas cosas.

Recuerda hay dos formas para tener información:

Los textos escritos. Las personas sabias del lugar donde vives.

El Reto de Hoy:

Anímate a preguntar a los sabios, abuelos, abuelas sobre el nombre y el significado de tu comunidad. Hazlo con respeto y tomando las medidas sanitarias correspondientes.