Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 14 de diciembre

Compartir esta publicación













Hoy lunes 14 de diciembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa II: preguntas y respuestas 6° de primaria 14 de diciembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

Un búho sabio dijo…

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las emociones que despiertan diversas situaciones adversas y propondrás actividades para enfrentarlas.

¿Qué hacemos?

Cuando surge una enfermedad como el COVID-19, se necesita de muchísimas personas para hacer frente en diferentes áreas, por ejemplo, están quienes investigan su forma de propagación, otras personas examinan y analizan los tratamientos, cuales funcionan mejor y otras tantas personas más están buscando una vacuna que ayude a prevenir el contagio. Entre todas y todos buscando propuestas que nos ayuden a salir adelante, lo más importante, que como esto es una pandemia, se involucran personas de muchísimos países.

Una pandemia es la propagación de una nueva enfermedad que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una región o una localidad. Como el COVID-19 que se originó en Wuhan, una ciudad de China y de ahí, se fue esparciendo rápidamente a casi todo el planeta y como se originó en China comenzaron a buscar maneras de ir ayudando a las personas que se fueron contagiando y al irse expandiendo a otros países, más y más personas se involucraron en la investigación y combate a la enfermedad. Al principio, el sentimiento fue de incredulidad: “No, esto no va a pasar aquí, o no puede estar pasando”.

Después, al hacerse evidente la situación, la emoción cambió a enojo, llegando incluso a la violencia, como una forma de protección y después, al encontrar la causa, el miedo se apoderó de todos.

Afortunadamente, al identificar y conocer nuestras emociones y las de los demás, podemos tranquilizarnos y analizar bien la situación. Esto nos lleva a adoptar medidas que nos benefician, como la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, entre otros, medidas que además de protegernos nos brindan una sensación de alivio y nos hacen sentirnos un poco más seguros, pero estas medidas no pueden ser individuales, necesitamos de todas y todos, creando una solidaridad social para llevar a cabo estas acciones.

No es fácil ponerse todos de acuerdo al exponer situaciones y buscar resultados, se involucran pensamientos, emociones y sentimientos propios y se debe considerar el punto de vista de los demás en forma constructiva y colaborativa.

Reconocer los sentimientos y las emociones propias no es nada fácil, escuchar a los demás, respetando sus propias emociones y sentimientos y llegar a acuerdos, no se ve nada sencillo.

El reconocimiento emocional beneficia porque permite reflexionar sobre los propios estados emocionales y así tomar mejores decisiones. El reconocer las emociones de los demás contribuye a mejorar las relaciones con otras personas.

Todos queremos controlar o eliminar las emociones que nos obstaculizan, pero no siempre sabemos hacerlo, hay veces que ni siquiera podemos reconocer lo que sentimos, para ello, necesitamos aceptar que las emociones tienen una razón de ser y sirven para indicarnos que algo nos está molestando o interfiriendo con nuestros deseos, valores, expectativas o actividades. Nos demuestran que es necesario hacer algo al respecto.

Observa el siguiente video:

Vitamina Sé. Cápsula 179. La enseñanza del venado: la creación del venado (Títeres). Chihuahua.

En el video que acabas de ver, el venado sabía hablar, conocía palabras y lugares, se encontró con personas que no entendían lo que él les decía. Esa era la dificultad a enfrentar y vencer. ¿Si en vez de explicarles, el venado se hubiera enojado? ¿Qué habría sucedido?

Las personas se hubieran ido y no habrían entendido que hacía el venado ahí. ¿Cómo se habría sentido el venado? Enojado, con frustración porque no le entendieron.

¿Cuál fue la solución del venado? Enseñarles a nombrar las cosas para comunicarse.

Eso es lo adecuado, si yo quiero algo y la persona a la que se lo pido, no entiende, en lugar de enojarme, reconozco que no me agrada o me molesta de alguna manera que la otra persona no piense o actúe como yo, pero ese enojo lo transformó en paciencia y me dedico a explicarle lo que necesito y así se obtiene un resultado mejor.

Para comprenderlo mejor lee el siguiente cuento:

La gran inundación del bosque.

Este cuento inicia como muchos otros, con un “había una vez…” un bosque donde los animales que vivían en él buscaban estar en paz y armonía, cada uno de ellos era respetuoso del hábitat de otra especie, y aunque se guiaban por sus instintos, buscaban que hubiera un equilibrio natural entre ellos.

Todo parecía en calma, la vida transcurría sin mayor problema, los mayores enseñaban a los animales más pequeños las cosas básicas para sobrevivir y convivir, sin molestar a los demás y sin ponerse en riesgo ellos mismos.

Hasta que un día, el progreso alcanzó a ese hermoso bosque. Sí, el ser humano metió mano en él y quiso adueñarse de los recursos que en él se encontraban, sin tomar en cuenta a los que en él habitaban hacía ya muchas generaciones.

Podaron árboles, cientos de ellos, las máquinas que metían para hacerlo, destruyendo todo a su paso, atravesaron un río sin importar las piedras que estaban estratégicamente acomodadas ahí por una colonia de castores, y al hacer eso, el río se desbordó, se salió de su cauce natural y comenzó a llenar de agua lugares donde antes estaba seco, afectando a otras especies que no podían trepar a árboles para ponerse a salvo.

Aquellos animales que sí sabían trepar, alcanzaron las copas de los pocos árboles que quedaban de pie, y no se atrevieron a ayudar a los menos afortunados.

El agua siguió buscando su cauce, arrasando madrigueras.

Los animales estaban asustados, se estaba perdiendo su comida, su casa, su tranquilidad, pero nadie decía nada. Unos animales estaban asustados, otros molestos por el descuido del hombre y su indiferencia al destruir tanto sus hogares; y otros animales más; eran indiferentes porque al haber destrucción, habría muerte, y eso significaba más alimento para ellos.

Un búho sabio decidió reunir a los animales en una zona que aún estaba seca y no había sido alcanzada por las máquinas del hombre.

“Vecinos, amigos, hemos coexistido en este bosque por generaciones enteras, y está a punto de terminarse. Si no es el hombre quien lo destruya, será el agua quien lo haga, debemos hacer algo ante este problema”.

Una zarigüeya enojada respondió: “Yo me iré de aquí, hagan ustedes lo que quieran, a mí no me importa, este ya no es mi lugar”.

Los castores estaban tristes: “Hemos trabajado mucho, la represa del río ha tenido mantenimiento gracias a nosotros, y no es justo que se pierda todo”.

Los buitres replicaron felices: “A nosotros nos parece maravilloso que no les importe, así, mientras ustedes van muriendo, nuestras familias se alimentarán muy bien, jejejeje”.

El búho sabio levantó sus alas y dijo: “no, eso no es lo importante, todos tenemos sentimientos diferentes, algunos, miedo, otros, enojo, algunos más, decepción, pero debemos unir fuerzas usar lo que sentimos para salir adelante y salvar nuestro hogar”.

“Debemos vencer el miedo al agua, y reparar esa represa, unidos somos más fuertes y podemos hacerlo más rápido”.

Los animales discutieron durante un rato, algunos a favor, otros en contra y otros tantos más se mantenían al margen, hasta que al final lograron ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto para salvar sus hogares.

Entre todos construyeron de nuevo la represa, evitando que se siguiera inundando el bosque. Los peces estaban felices de nuevo en su espacio y agradecidos de que no anduvieran por tantos lugares desconocidos para ellos.

Los castores estaban tranquilos, y su trabajo había valido la pena.

El bosque se había salvado de la inundación, y aunque los buitres no estaban del todo felices, la armonía había regresado y el equilibrio se había restaurado.

El hombre no detuvo la destrucción en nombre del progreso, pero respetó una buena parte del bosque al ver que ahí habitaban tantas criaturas diferentes.

El búho sabio descansó, y contó esta historia a muchas otras generaciones antes de cerrar sus ojos para siempre.

El Búho fue muy inteligente y ayudó a que todos los demás animales pudieran trabajar juntos, lo logró a pesar de que todos tenían sentimientos diferentes. Es importante reconocer y respetar los sentimientos de otros, para que los demás reconozcan y respeten nuestros sentimientos.

Al establecer contacto con esos sentimientos y emociones se pueden identificar y controlar hacia los propósitos que se desean obtener, sin importar los problemas que se deban enfrentar.

Hoy aprendimos que el conocer las emociones que despiertan en nosotros diversas situaciones problemáticas que vamos enfrentando, nos dará la posibilidad de conocernos a nosotros mismos y poder regular nuestras emociones para conseguir las metas que nos proponemos, junto con otras personas.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIENCIAS NATURALES

S.O.S. Especies en peligro

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las causas y consecuencias de la pérdida de especies en el país.

¿Qué hacemos?

En la clase pasada se quedó pendiente un reto, ¿Recuerdas cuál fue? el reto consistió en registrar una especie endémica del lugar en donde vives, en su tu diario de campo, la especie podía ser del país, de la entidad o de alguna zona muy específica de tú localidad, como un río, una montaña o un cenote.

Por ejemplo, hablando de especies endémicas se puede hablar de la azulilla de arroyo de Coatepec, del colibrí o del perrito llanero mexicano.

El colibrí, es una especie endémica del suroeste de México:

De largo, mide entre 8-10 cm.

Como todos los colibríes participan de manera importante en la polinización de plantas en los ecosistemas de los que forma parte.

También se puede alimentar de insectos pequeños.

En el caso del perrito de la pradera:

Es una especie endémica de las zonas semidesérticas entre los límites de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Se alimenta de plantas suaves e insectos.

Frente a un riesgo emite un sonido de alarma parecido a ladridos.

Actualmente se considera una especie en peligro de extinción.

La biodiversidad de México se caracteriza por contar con diferentes especies endémicas y para comprender mejor el tema es necesario abordar. ¿Cuáles son las causas de que las especies desaparezcan? Y de la misma manera, entender. ¿Cuáles son las consecuencias de su pérdida?

Observa el siguiente video del minuto 01:30 al 03:36

Observa el siguiente video para aprender más sobre el tema del inicio al segundo 00:46.

¿Qué es el cambio climático?

Cómo pudiste observar en el video, el cambio climático tiene consecuencias importantes, como las sequías, aumento de la intensidad y frecuencia de las tormentas, mayor probabilidad de incendios forestales, o bien, la elevación del nivel mar.

Quizá te estás preguntando. ¿Todas estas consecuencias afectan a los ecosistemas? La respuesta es sí, porque el cambio climático no sólo afecta a los polos glaciares, sino también al resto de los ecosistemas, provocando cambios en las especies. Por ejemplo, en su alimentación, reproducción o cómo se relacionan con el medio.

Asimismo, también hay más causas que afectan a las especies, como; la destrucción de su hábitat natural.

Para conocer más a fondo sobre el tema, observa el siguiente video del segundo 00:02 al minuto 2:10

Impacto ambiental del ser humano en los últimos 50 años.

Reportaje 14 Especies en peligro de extinción.

Lamentable muchas actividades humanas afectan a los ecosistemas y organismos que viven en ellos, porque al cubrir las necesidades humanas afectamos a los ecosistemas, muchas acciones del ser humano son las responsables de afectar la biodiversidad, poniendo en riesgo muchas especies que habitan en los ecosistemas.

Sin embargo, hay algunas acciones que, aunque son consecuencia del ser humano, ocurren de manera natural, como es el caso de las especies invasoras.

Para saber más sobre las especies invasoras observa los siguientes videos.

¿Qué son las especies invasoras? del inicio al segundo 00:33

¿Cómo llegan las especies invasoras? del inicio al segundo 00:30

Después de observar los vídeos, es necesario especificar que se conocen como especies invasoras a aquellas que no son nativas de un país o de una región geográfica particular, sino que llegaron de manera intencional o accidental, generalmente como resultado de actividades humanas.

Estas especies se establecen en un nuevo sitio, se adaptan rápidamente, se reproducen y al no tener depredadores, se dispersan sin control, causando daños al ecosistema. Para conocer algunos ejemplos de estas especies observa las siguientes imágenes.

Sabías que… En 2019, veinticinco especies fueron declaradas oficialmente extintas, cinco plantas, cinco peces, cuatro aves, cuatro mamíferos incluyendo una subespecie de tigre y otra de rinoceronte, tres anfibios, tres reptiles y un invertebrado.

Es muy importante entender que cada vez que una especie desaparece, se genera un desequilibrio en su ecosistema, ocasionando la muerte de otros animales o la superpoblación de otra especie, lo que hace que el espacio donde estos seres interactúan sufra grandes cambios que pueden incluso afectarnos a nosotros como humanos.

Por ejemplo:

Si quitamos a los carnívoros, ya no hay quien se coma a los herbívoros, sus poblaciones aumentan y se comen todas las plantas. Sin plantas el suelo se pierde y se acaba el agua.

Si quitamos a las plantas, ya no tienen que comer los herbívoros y sus poblaciones desaparecerían. Al desaparecer los herbívoros los carnívoros tampoco tendrían que comer.

Si quitamos a los herbívoros, ya no habrá quién se coma a las plantas. Las plantas aumentarían, los carnívoros no tendrían que comer y desaparecerían.

Por eso debemos respetar y cuidar el lugar donde viven plantas y animales.

Muchas de las cosas que hacemos como tirar basura, gastar agua, cortar árboles, entre otras, pueden ser muy dañinas para la naturaleza y la vida que depende de ella, incluyéndonos a nosotros.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

GEOGRAFÍA

Concentración poblacional en el mundo

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las zonas de mayor concentración poblacional por continente.

¿Qué hacemos?

En esta clase continuaremos revisando el tema de la población, pero ahora con mayor detalle, porque en esta sesión aprenderás sobre los territorios de los continentes que tienen mayor cantidad de población.

El tema que abordaremos el día de hoy, es la existencia de lugares más poblados que otros en nuestro planeta.

Pero antes recordaremos algunos conceptos clave para lograr los aprendizajes del día hoy.

Población: Es la cantidad de personas que habitan un lugar.

Como sabes, existen diversos tipos de poblaciones: las urbanas, las rurales, las migrantes, entre otras, y eso mismo provoca que cada tipo de población tenga sus características y necesidades particulares, incluso, en los lugares donde vive mucha gente, se necesitan servicios diversos para atender sus necesidades.

Además, si una población aumenta descontroladamente en número de habitantes, puede generar problemas como la escasez de agua, de trabajo, contaminación, poca disponibilidad de alimentos o de servicios. Por eso es necesario que los gobiernos y comunidades, tengan políticas públicas y estrategias para mantener un crecimiento estable y sostenido, es decir, es perjudicial que una población crezca demasiado, pero también que decrezca.

Demografía: Es el estudio de las poblaciones y en este caso la estudiaremos como parte de la geografía.

Según esta organización internacional consultada, en 2019, en el mundo habitábamos 7 700 millones de personas y se espera que la población mundial aumente 2 000 millones en los siguientes 30 años, o sea, que en 2050 seremos 9 700 millones de personas y para 2100 seremos 11 000 millones.

Lo antes mencionado representa un aumento en la demanda de servicios, mayor consumo de recursos naturales, necesidad de hospitales, escuelas, trabajo, alimentos y muchas cosas, por ello, es indispensable conocer estos temas y en la medida de lo posible, establecer acciones para enfrentar ese crecimiento poblacional que se anuncia.

Para conocer más sobre el tema observa el siguiente video que nos da una breve reseña sobre la población y que refiere al 11 de julio, día mundial de la población del inicio al minuto 01:14

Haciendo cuentas sobre La Población Cifras a 2017.

Hoy estaremos revisando muchas cifras y tablas. Para iniciar, quiero que observes estas imágenes sobre 5 países, uno por cada continente, para que consideres si se trata de un lugar muy poblado o uno poco poblado.

Se trata de la ciudad de Lima, en Perú.

Es una ciudad con una alta densidad de población, tiene muchos habitantes por kilómetro cuadrado.

De manera específica debemos recordar que densidad de población: es el número de habitantes de un territorio por kilómetro cuadrado.

Volviendo a Perú, este país se encuentra en el continente americano, la fotografía muestra que es una población urbana. Este país es el séptimo país más poblado de América y ya que estamos en este continente, los 5 países con mayor población en América son: Estados Unidos con 331 002 651 habitantes, Brasil con 212 559 417, México con 128 932 753, Colombia con 50 882 891 y Argentina con 45 195 774 habitantes. Como es evidente, estos países concentran la mayor parte de la población en el continente.

Es importante mencionar que todas las cifras que estudiemos hoy son cantidades aproximadas, pues es sumamente difícil conocer la cantidad de personas que habitan en el mundo real, ya que a diario mueren personas, pero también nacen nuevos seres humanos.

Observa la siguiente imagen, ahora es una ciudad europea.

Esta la Ciudad de Berlín, Alemania, la construcción se llama La Puerta de Brandeburgo. Berlín es uno de los países más poblados de Europa, con una gran densidad de población, ya que concentra muchas personas en un territorio pequeño, en comparación con los países americanos.

La situación de Europa es distinta que, en los países de América, porque estas 5 naciones europeas tienen territorios más pequeños, pero bastantes habitantes por kilómetro cuadrado. El país más habitado de Europa es Rusia, en su parte europea, recuerda que también tienen territorio en Asia, esta nación tiene 109 563 403 habitantes, siguen Alemania con 81 881 238, Francia con 63 644 343, Reino Unido con 62 988 626 e Italia con 61 208 911 habitantes.

Ahora observa esta imagen, es la ciudad de Sídney, en Australia.

Aunque es una ciudad con muchos edificios y nos da la idea de tener bastantes habitantes, yo la veo más ordenada, Sídney es una importante ciudad de Australia, este país, es considerado como una de las naciones con mejor calidad de vida y bienestar en el mundo.

Los 5 países más poblados de Oceanía son: Australia, con 7 741 220, Papúa Nueva Guinea con 6 791 317, Nueva Zelanda con 4 474 549, Las islas Fiyi y Salomón con menos de un millón de habitantes cada una.

Para tener una perspectiva más completa sobre la forma en que se distribuye la población en el planeta y en los continentes, te invito a revisar el mapa de la página 80 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

Como vimos en clases pasadas algunos mapas muestran una escala de color que nos ayuda a identificar fácilmente los países más poblados y los menos poblados. Podrás notar que los países en color rojo intenso tienen la mayor cantidad de población, los de color rojo tienen entre 100 y 314 millones de habitantes, los colores naranjas intensos indican entre 50 y 100 millones de habitantes y así hasta llegar al amarillo que son los países con menos de 1 millón de habitantes.

Los continentes más poblados son Asia, África y América, principalmente, porque son los continentes que tienen más países en color rojo y naranja intenso.

Es importante que reconozcas estos territorios con mayor población, porque en la próxima clase estudiaremos los problemas que se derivan de esta situación. Algunos de estos problemas pueden ser económicos, políticos, ambientales, etcétera, los cuales tienen efectos como pobreza, desigualdad, contaminación, insalubridad, falta de educación o alimentación.

Para introducirnos al tema, observa el siguiente video sobre la población del inicio al minuto 01:51

Día Mundial de la Población LA CIUDAD A VUELO DE IMAGEN.

Debemos estar muy conscientes de los problemas que implica el crecimiento descontrolado de las poblaciones, así podremos generar ideas o estrategias de acción adecuadas para atenderlos.

Para complementar el tema, te invito a ver el siguiente video sobre crecimiento poblacional en nuestro país y sus problemas del segundo 00:19 al minuto 03:52.

Sobrepoblación.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

ARTES

¡Vamos, pastores, vamos!

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las principales características de la pastorela tradicional y reconocerás su contribución histórica en la producción y promoción de valores individuales y colectivos, en favor de la convivencia armónica, sana y pacífica.

¿Qué hacemos?

En la clase de hoy abordaremos algunos puntos importantes de las pastorelas, antes de entrar en materia observa el video que nos manda la alumna. Ángeles Yamilet Pacheco Balderas, de la escuela Prof. Miguel Sánchez Rivera, en la alcaldía de Iztapalapa.

Yamilet Pacheco Balderas.

En el video Yamilet nos cometa que está muy emocionada porque ya se acercan los festejos decembrinos y entre estos festejos están las pastorelas y quiere que le digamos, qué son las pastorelas y cuál es su origen.

En el mes de diciembre, para despedir el año que termina, las pastorelas son parte del festejo más importante de la mayoría de las escuelas.

Las pastorelas son una expresión escénica conmemorativa de la natividad, que llegó a México y se quedó como una tradición muy importante, hoy es parte esencial de los festejos decembrinos.

La pastorela mexicana tiene su origen en los autos sacramentales que los misioneros franciscanos trajeron a la Nueva España, cuya finalidad fue la de evangelizar. Posteriormente se fueron alejando de su contenido religioso para adquirir un carácter más popular que refleja las costumbres y formas de vida de la sociedad de ese tiempo.

La primera pastorela de la que se tienen registros fue escrita por fray Andrés de Olmos en 1523 en idioma náhuatl, entre las más antiguas pastorelas en México y entre las más famosas, está la pastorela de Tepotzotlán, escrita por Jaime Saldívar y Miguel Sabido en 1963, que se pone en escena cada año en la hostería del convento de Tepotzotlán, otra de las más tradicionales representaciones de pastorela es la de “Zapotlán”, donde todavía se relata en lengua indígena la primera batalla entre “San Miguel y Lucifer” y la “Pastorela del Altillo” en la Ciudad de México.

La historia base inicia cuando un grupo de pastores recibe la noticia de que ya ha nacido en Belén, el niño Jesús, un nacimiento profetizado que, según esto, traerá la paz al mundo, son precisamente los pastores, quienes llevan casi todo el peso de la obra, a partir de que estos emprenden el camino para Belén, se encuentran con una serie de obstáculos que intentan detenerlos o desviarlos.

El conflicto de la pastorela se genera cuando las fuerzas del mal deciden intervenir para impedir que los pastores lleguen a Belén.

Dentro de una pastorela, los personajes dependen de la visión del dramaturgo y de la versión que se cuente, en toda pastorela encontraremos personajes protagónicos y antagónicos, figurantes, pivote y uno que otro tetragonista y aunque siempre participan los mismos personajes, cada dramaturgo los hará jugar de manera diferente.

Esto quiere decir que hay ciertos personajes de base divididos entre cielo y el infierno, por ejemplo: Arcángel Gabriel, Diablo Lucifer y Tentaciones, los terrenales y los divinos.

Los “personajes divinos” representan el eterno conflicto entre el bien y el mal. El bien está representado por los diferentes ángeles y arcángeles que, a veces van liderados por Gabriel, por Miguel, o por Rafael, etc., quiénes son los encargados de realizar los momentos o cuadros clásicos como la anunciación, en la que los pastores se enteran que deberán dirigirse a Belén o el combate entre el cielo y el infierno, que suele ser una intervención de rescate (deus ex machina), cuando todo indica que los pastores están sucumbiendo ante las tentaciones del mal. Además de momentos de vigilancia, a través del trayecto, para asegurar que se cumpla. Estas figuras se presentan, de forma clásica, cómo capitanes de ejércitos celestiales que, portando espada flamígera, combaten el mal.

Por el contrario, la figura del Diablo representa el mal. La figura del diablo y sus ayudantes, son justamente quienes personifican y promueven las malas conductas, propiciando los tropiezos y retrasos de los pastores, también hay otros personajes divinos como la Estrella de Belén.

Personajes divinos de la pasarela:

Arcángel.

Estrellita.

Diablo.

Chamucos ayudantes.

En la siguiente liga podrás encontrar el texto de la pastorela en dos actos, para tener más conocimientos del tema te invito a leerla.

(José Joaquín Fernández de Lizardi Pastorela en dos actos UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. México, 2015 Edición y presentación Felipe Reyes Palacios) Recuperado de:

Entre los personajes terrenales participan fundamentalmente, los pastores, pero pueden aparecer muchos más.

Los pastores representan a la humanidad y cada uno, por separado, simboliza las diferentes debilidades humanas, suelen ser siete, liderados por un pastor anciano identificado como “El Ermitaño”, él por sus palabras y acciones, suele representar la sabiduría popular, acumulada a través de los años “Gila” (Esposa de Bato) suele ser vanidosa por lo que, usualmente, es quién cae ante los embates de esa tentación. “Bato” (Esposo de Gila) es el comelón del grupo y suele caer ante la tentación de la Gula. Estos tres personajes son básicos y casi nunca cambian, ni de nombre ni de debilidad. El resto puede variar, aunque la asignación más común es la siguiente:

Julia es la pastora más débil ante la Lujuria.

Celfa ante la avaricia.

Fileno ante la envidia.

Menga ante la ira.

Bartolo ante la pereza.

Lucrecia.

Bras.

Sin duda las pastorelas son una gran tradición, que seguimos conservando.

Hoy, traemos para ti unos grandiosos consejos para mejorar tu concentración en casa. 🏠 🕐 📚 🎶 🧘‍♂️📝 ¿Quieres saber cómo? Descúbrelo aquí

👇 pic.twitter.com/BvRFqbxYgs — SEP México (@SEP_mx) December 13, 2020

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende