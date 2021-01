Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 14 de enero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy jueves 14 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

INGLÉS

Let’s play!

¿Qué vamos a aprender?

Reforzarás la pronunciación de las oraciones vistas en la sesión de I am going to.

Welcome to another English Class.

Bienvenidas y bienvenidos a otra clase de inglés.

Are you taking care of you?

Remember to keep in mind these recommendations.

Observa el siguiente video.

Video recomendaciones.

¿Qué hacemos?

Today we are going to make a review of the last lessons.

Vas a hacer un repaso de las lecciones anteriores para que recuerdes los temas, las palabras que aprendiste y así puedas continuar con los nuevos temas y sigas practicando este idioma.

Ahora que estuviste de vacaciones, seguramente, repasaste tus notas, y si no, vas a aprovechar ésta y la siguiente clase para ponerte al corriente.

Before we start, I want to ask you a question boys and girls, antes de empezar quisiera hacerles una pregunta niñas y niños.

What are you going to do in this New Year 2021?

¿Recuerdan qué significa esta pregunta en español? ¿Qué van a hacer en este año nuevo 2021?

Aquí tengo unas imágenes para que anotes en tu cuaderno algunos ejemplos de los que podrían ser sus nuevos propósitos y al finalizar el ciclo escolar lo revisen y vean si cumplieron con sus expectativas.

También repasarán la pronunciación de las oraciones.

I am going to get good grades.

I am going to behave well.

I am going to learn English.

I am going to study hard.

I am going to exercise.

I am going to eat healthy.

I am going to do my homework.

Ahora que ya anotaste lo que podrías hacer en este año nuevo, en inglés y en español, continua con la siguiente actividad.

En un bote coloca algunas frases escritas en papel de varios colores, esto te ayudará a recordar los temas vistos y así posteriormente harás la actividad anotada en cada papelito.

Saca un papel. Complete the advertisement. Completa el anuncio.

Puedes colocar un anuncio que se vende un oso Teddy.

Puedes hacer la dinámica con algún familiar. Vas a completar los datos que debe llevar el anuncio con las tarjetas que están colocadas alrededor. Let’s start! ¡Vamos a empezar!

Count on me.

Don’t worry.

It’s great.

I can help you.

I don’t know.

Continúa sacando los papelitos y colócalos en los lugares correspondientes, repasa la pronunciación de estos elementos.

Realiza la siguiente actividad.

Mime the situation and discover the solution.

Imita la situación y descubre la solución.

¡Vas hacer imitaciones! Integra tarjetas que describan algunas situaciones.

Tú harás la mímica de esas situaciones y otro participante, o familiar, descubrirán qué significa en español, luego analizarás qué respuesta le corresponde a partir de las siguientes tarjetas.

Good! ¡Bien!

Repasa la pronunciación.

My friend doesn’t understand the homework

(mi amiga o amigo no entiende la tarea)

-Count on me, I can help you with your homework

(cuenta conmigo, puedo ayudarte con tu tarea)

A friend is locked in the room and he can’t get out.

(un amigo está encerrado en el cuarto y no puede salir)

-Don’t worry, I have the key

(no te preocupes, tengo la llave)

A friend can’t open the bottle of water.

(una amiga no puede abrir la botella de agua)

-I can help you open it

(te puedo ayudar a abrirla)

Do you know where the map is?

¿Sabes dónde está el mapa?

-I don’t know, I’m sorry (no sé, lo siento)

A friend is happy to find a $100 pesos bill

(Un amigo está feliz de encontrar un billete de 100 pesos)

-It’s great, now I know why he is so happy

(es grandioso, ahora sé por qué está tan feliz)

Good job! ¡Buen trabajo! Continua con tu repaso.

Observa el siguiente video.

Making Requests.

Recuerdas que en sesiones anteriores aprendiste a pedir las cosas por favor. Esto es muy importante.

Con estas frases aprendiste una canción. ¿Recuerda la canción?

May I have an Apple please song.

¿Memorizaste todo? Compruébalo con el siguiente juego.

¿Tic Tac Toe? Conoces su nombre en español “juego de gato”.

Coloca frases incompletas en cada casilla; cuando te toque jugar, podrás marcar con un círculo o un tache la casilla que escojas y debes antes completar la frase.

Gana quien complete las frases y haga “gato”.

Una actividad más.

Prepara letras con material foamy (o cartón) para formar palabras de las que has visto en sesiones anteriores, colócalas de manera desordenadas como, por ejemplo: help, great, hello, etc. Reforzarás la pronunciación.

MATEMÁTICAS

Fracciones decimales

¿Qué vamos a aprender?

Reforzarás lo aprendido en el tema de las fracciones decimales y establecerás comparaciones entre ellas.

¿Qué hacemos?

Para comenzar debes recordar que los números decimales representan partes menores que un entero, cada una de estas partes las puedes expresar o representar como una fracción o como un número a los que puedes llamar decimal y que para su escritura emplea el punto decimal.

Para estos ejercicios vas a utilizar cuadrados-unidad, los cuales ya conoces.

En este primer trimestre has conocido las siguientes representaciones.

1/10 que representan una de 10 partes y se le como un décimo, 1/100 que representa una de cien partes y se lee como un centésimo y 1/1000 que representa una de mil partes y se lee como un milésimo.

La notación decimal escrita en fracciones, o con el puto decimal queda de la siguiente manera:

Un decímetro: 1 /10 = 0.1 Un centímetro: 1/ 100 = 0.01 Un milímetro: 1/ 1000 = 0.001

Vas a dar respuesta a algunos cuestionamientos iniciales.

¿Cuántos décimos caben en una unidad?

Como puedes apreciar en la imagen en una unidad hay 10 décimos.

¿Cuántos centésimos caben en un décimo?

Como puedes apreciar en la imagen en un décimo hay 10 centésimos.

¿Cuántos milésimos caben en un centésimo?

Como puedes apreciar en la imagen en un centésimo hay 10 milésimos.

Así puedes afirmar que:

Vas ahora a representar con el apoyo de los cuadros-unidad las siguientes cantidades: 1 décimo = 1/10 = .1

1 décimo = 1/10 = .1

Ahora representaremos: 8 décimos = 8/10 = .8

8 décimos = 8/10 = .8

Recuerda ¿Qué son las fracciones decimales?

Las fracciones decimales son aquellas en donde el denominador es una potencia de 10, es decir, es el resultado de multiplicar el 10 por sí mismo un número determinado de veces, por ejemplo:

10×1= 10 (multiplicado una vez).

10X10=100 (multiplicado dos veces) 10x10x10= 1000 (multiplicado tres veces).

Las fracciones decimales son aquellas en donde el denominador es una potencia de 10, es decir, es el resultado de multiplicar el 10 por sí mismo un número determinado de veces, por ejemplo: 10 X 1 = 10 (multiplicando una vez). 10 X 10 = 100 (multiplicado dos veces). 10 X 10 X 10 = 1000 (multiplicado tres veces).

Para finalizar recuerda que:

Existen diversas formas matemáticas para representar una misma cantidad, una de ellas es el sistema de numeración decimal que es posicional, donde las cifras de un número tienen un valor que depende de la posición que ocupan, a excepción del cero ya que donde lo escribimos nos indica una ausencia de valor. Por ejemplo: 2890 (2 unidades de millar = 2×1000=2000) (8 centenas = 8 x 100 = 800) (9 decenas = 9 x 10 = 90) (0 unidades = 0x1=0)

GEOGRAFÍA

Los elementos del mapa

¿Qué vamos a aprender?

Reafirmarás los conocimientos sobre los elementos del mapa, herramienta fundamental de la Geografía.

¿Qué hacemos?

Recuerda que los mapas te brindan información de distintos territorios, desde una localidad hasta un país.

Tenemos mapas de distinta escala territorial, por ejemplo, este que observamos es de escala mundial, al que se le denomina planisferio.

Este otro corresponde a una escala geográfica nacional, y representa a la República Mexicana.

El mapa que observamos corresponde a una escala estatal y el espacio cartografiado de Yucatán.

Ahora recuerdo las distintas escalas geográficas que son: mundial, nacional, estatal y local.

¿Qué información nos proporcionan los mapas?

Para saber leer e interpretar la información de un mapa es necesario conocer sus elementos.

Para ello, observa el siguiente video.

Los mapas y su interpretación.

Lee el mapa del Atlas de México de la página 54 para ir identificando sus elementos.

Primero, identifiquemos el título, que se refiere al tema y lugar. En este mapa nos indica que el tema es la “Industria” en México.

Segundo, la rosa de los vientos, esta nos muestra la orientación del mapa con respecto al norte geográfico, este símbolo se encuentra en la parte superior izquierda del mapa.

Tercero, la simbología, que se encuentra en la parte inferior izquierda. Permite entender la información que se representa en el mapa mediante colores, figuras o símbolos; en este caso se utilizan símbolos para señalar la extensión o distribución de algún proceso del espacio geográfico, como los niveles de producción industrial por entidad federativa.

Cuarto, la escala, en el mapa se representa de forma numérica y gráfica, como se muestra en la parte inferior, recordemos que esta nos indica cuanto se redujo la superficie real en el mapa, lo que permite calcular en él la distancia entre dos puntos. La escala que muestra el mapa indica 1:12 000 000, la cual permite conocer que la superficie del territorio mexicano se redujo doce millones de veces.

Quinto, las coordenadas geográficas, son esas líneas horizontales y verticales que se aprecian y sirven para ubicar cualquier lugar en el mapa al señalar su latitud (líneas horizontales) y longitud (líneas verticales).

Sexto, la fuente,se sitúa en la parte inferior izquierda,señala la institución de donde se obtuvo la información para elaborar el mapa o el autor que lo realizó.

Séptimo, la proyección cartográfica, es un sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana.

Con estos elementos se puede leer e interpretar la información del mapa.

A continuación, te mostramos un mapa. La información que brinda es sobre los niveles de producción industrial en México, de acuerdo a la simbología las entidades con el nivel más bajo son: Baja California Sur, Nayarit, Colima, Guerrero, Tlaxcala y Quintana Roo. En contraste, los estados con el nivel más alto son: Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Estado de México. Esta información se obtuvo con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Recuerden que la industria se refiere a fábricas, talleres y laboratorios.

Qué fácil es leer e interpretar la información de un mapa cuando conocemos e identificamos sus elementos.

Hay que mencionar que todo mapa, para que reciba esa distinción, debe contener los 7 elementos que indicamos, de lo contrario, no puede considerarse como una fuente seria y fidedigna, sin embargo, con solo cuatro de los siete que se nombraron puede considerarse mapa.

Esos cuatro elementos mínimos en un mapa son: título, escala, simbología y rosa de los vientos.

¿Te parece si analizamos otro ejemplo? ahora un mapa de escala estatal.

¿Qué ves Alfonso? ¿Qué elementos identificas?

Inténtalo, el título es Hidalgo, por lo tanto, la información que encontraremos es de este bellísimo estado.

También la escala, tanto la numérica como la gráfica, indica que se redujo el terreno real un millón de veces.

Las coordenadas, la cuadrícula de paralelos y meridianos.

Ahí mismo debajo de la escala esta la proyección, dice que es Cónica Conforme de Lambert.

Luego está la rosa de los vientos, está casi oculta, pero se ve en la parte superior del mapa.

No se ve la fuente.

En efecto, no hay fuente, recuerda que no todos los mapas contienen todos los elementos, pero seguramente en el Atlas, en algún apartado de la obra, viene quién lo elaboró y con qué datos. Vas muy bien, falta un elemento.

¿Cuál es la simbología?

Hay mapas que contienen tablas que complementan la información. Recuerda que la simbología son aquellos símbolos, figuras o colores que aparecen dentro del mapa. Con esto que te acabo de decir, ¿Cuál es el cuadro de simbología? Observa con detenimiento.

Si la simbología son figuras, símbolos y colores que hay dentro del mapa, entonces las dos tablas o cuadros de la parte superior son información complementaria, como la población por edad, sexo y el cuadro de datos sobre la entidad.

Por lo tanto, la simbología son los cuadros que se encuentran en la parte inferior del mapa, contienen información muy diversa y completa sobre Hidalgo, desde actividades económicas, localidades más pobladas, rangos elevación del terreno, hasta aspectos culturales y naturales de la entidad. Un mapa con mucha información.

Ahora amplia la información y recuerda un poco sobre la simbología.

Este mapa que te muestro a continuación, viene en de la página 61 “Vías férreas, aeropuertos y puertos de altura” del Atlas de México contiene información representada en forma puntual, como las ciudades; lineal, como las vías férreas, y figuras, así como los aeropuertos y puertos del país.

Hay otro ejemplo, ahora con simbología donde se utilizan colores para representar la información en áreas. Es el caso del mapa de “Climas” de la página 15 del Atlas de México.

Se expresa en áreas ya que señala por zonas, con un color diferente, la información que contiene el mapa.

Puedes ver en el mapa los climas cálidos que están representados en color morado, y están ubicados en las zonas costeras y sur del país.

Revisa los diferentes tipos de mapas que hay en el atlas de México de Cuarto grado y ve la simbología empleada en cada uno.

Como ya vimos la escala representa la relación que existe entre las medidas en un plano o mapa y las medidas en la realidad. Las escalas se representan en dos tipos: numérica y gráfica.

En el mapa que se encuentra en la página 188 en el libro de texto de Geografía, tiene los dos tipos de escala la numérica es de 1: 15 463 917 es decir, para que se pueda ampliar el mapa de tu libro de texto a tamaño real, tendría que hacerse 15 463 917 veces más grande.

Dicho de otra manera, el mapa de tu libro de texto es quince millones cuatrocientos sesenta y tres mil 917 veces más chico en relación al tamaño real de nuestra República Mexicana, ¿Verdad?

Entre más elevado sea el número de la escala numérica, el objeto o lugar representado en el mapa se reduce cada vez más en relación a su tamaño real, quedando un mapa con grandes extensiones de superficie, pero con poco detalle. El caso contrario es cuando el número a la derecha de la escala, después de los dos puntos, conforme disminuye representa zonas menos extensas, pero con mayor detalle y precisión.

¿Esa línea con números qué significa?

Entre más elevado sea el número de la escala numérica, el objeto o lugar representado en el mapa se reduce cada vez más en relación a su tamaño real, quedando un mapa con grandes extensiones de superficie, pero con poco detalle. El caso contrario es cuando el número a la derecha de la escala, después de los dos puntos, conforme disminuye representa zonas menos extensas, pero con mayor detalle y precisión.

¿Esa línea con números qué significa? vamos a descubrirla juntos, ¿Te parece? toma tu regla, abre tu libro de Geografía, en la página 188, ahí encontrarás el mapa de las “Carreteras y principales ciudades de México”, ahora mide con tu regla la longitud que tiene la línea de la escala.

¿Cuánto mide? ¡Cuatro centímetros!

Lo que significa es que cada dos centímetros de la Línea de Escala en el mapa equivalen a 300 kilómetros en la realidad.

Has un ejercicio:

Localiza en tu mapa el punto señalado con el número 21, es la Ciudad de México, ahora localiza Guadalajara, está señalada con el número 15. Toma tu regla y dime ¿Cuántos centímetros hay entre ambos puntos? tres centímetros.

Lo que significa que, según la escala del mapa, la distancia en línea recta que hay entre la Ciudad de México y Guadalajara es de 450 kilómetros aproximadamente.

Entonces la escala gráfica nos ayuda a medir distancias entre un punto y otro en el mapa.

Tanto la escala gráfica como la numérica tienen esa función, pero con la gráfica se puede hacer de forma más práctica.

A manera de conclusión podemos decir: Que los mapas contienen siete elementos que nos ayudan a su lectura e interpretación. La información que nos brindan es muy variada, desde aspectos económicos, naturales, sociales, políticos, hasta culturales del espacio geográfico.

LENGUAJE

Resumen del resumen

¿Qué vamos a aprender?

Reforzarás los pasos para elaborar un resumen. También reforzarás tus conocimientos de cómo descubrir el significado de las palabras que no conoces al hacer una lectura.

¿Qué hacemos?

En la última clase mostraste las respuestas que elaboraste a las preguntas sobre los delfines. Qué tan inteligentes son, cómo se comunican y cómo se alimentan.

Hiciste una cita textual, una paráfrasis y construiste una respuesta propia. ¿Comprendiste todas las palabras de los artículos que leíste? pusiste en práctica lo que viste aquí en clases pasadas.

Algunas palabras las buscaste en el glosario de los textos, otras en el diccionario y de algunas más inferiste el significado.

¿Cuáles son los glosarios?

Observa que nos dijo don Leopoldo sobre el glosario en aquella clase.

Cápsula de Don Leopoldo.

Algunos textos tienen glosario y viene en la parte final. Los glosarios, igual que los diccionarios, vienen en orden alfabético. En lo que tengo duda es en eso de que “inferiste” el significado de algunas palabras, inferir es una buena estrategia.

¿Qué te parece si ves otra vez lo que nos explicó don Leopoldo en aquella ocasión sobre “inferir”?

Cápsula de Don Leopoldo 2.

Recuerdas que, para hacer la paráfrasis y la respuesta propia, hiciste uso del resumen.

Resumir información es muy difícil, ¿No es cierto?

No si sigues los pasos adecuados. ¿Y cuáles son?

Te propongo un juego, ¿De qué se trata?

Vas a recordar cuáles son los pasos para elaborar un resumen.

Hay una serie de pasos, pero no todos sirven para hacer resúmenes.

De la lista de pasos que aparecen a continuación vas a elegir los que sirvan para hacer un resumen. Si atinas a lo que está debajo, ganarás un punto y el que haga más puntos gana. ¿Qué te parece?

1.- Subrayar lo más importante, es un paso para hacer un resumen.

Si deseas hacer un resumen, debes subrayar sólo lo más importante del texto. En el resumen, deben estar las ideas centrales.

2. Las anécdotas son importantes. No. Aunque las anécdotas pueden ser divertidas o interesantes, no siempre constituyen la idea principal de un texto. Por eso es mejor no incluirlas, la mayoría de las veces, sirven para apoyar la idea central.

3.- Resaltar toda la información. Si resaltas toda la información ya no sería un resumen, tienes que buscar siempre las ideas principales.

4.- Buscar ideas principales. Siempre debes buscar las ideas principales del texto, en ellas está contenido lo que el texto realmente intenta comunicar, la idea central o más importante.

Es muy importante reconocer cuando algo te cuesta trabajo, porque así puedes obtener ayudar.

Observa el siguiente video.

Cápsula de Divo y Cupertino 3.

“Subrayar ideas secundarias”

Las ideas secundarias, aunque son útiles para comprender la idea principal, pueden quedar fuera del resumen, son ideas de apoyo, nada más

“Omitir explicaciones y detalles”

Las explicaciones y detalles son sólo ideas de apoyo, también pueden ser interesantes, pero su función solamente es facilitar la comprensión de las ideas principales,

“Subrayar dos o más veces una idea principal”

En ocasiones podemos encontrarnos con la idea una, dos o más veces en un texto, pero como se trata de la misma idea, es suficiente con subrayarla e incluirla en el resumen una sola vez.

“Omitir los ejemplos”

Los ejemplos también pueden ser muy útiles para comprender la idea principal, pero sólo son de apoyo, por lo que pueden quedar fuera del resumen.

¿Qué te pareció? ¿Tú también acertaste a las respuestas?

El día de hoy recordaste los pasos para elaborar un resumen, algunos de los cuales son buscar las ideas principales, omitir los ejemplos o subrayar lo más relevante.

También recordaste cómo identificar las ideas principales en un texto y viste cómo encontrar el significado de las palabras que no conoces.

