Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 14 de enero

Hoy jueves 14 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

¡Anunciando las emociones!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la definición, elementos y el propósito del anuncio público, así como el formato, medio y lugar de exposición.

¿Qué hacemos?

Nuestra clase de hoy será a partir de un repaso de los temas que ya hemos visto, elaboramos una campaña a través de anuncios con un fin social, es decir, textos y recursos visuales para expresar, a las personas que queremos y extrañamos, algún mensaje que les diga lo que sentimos por ellos y al mismo tiempo, los animamos a comunicarse en la distancia.

Comencemos por elaborar un anuncio, en la página 28 de tu libro de texto de español, se menciona lo siguiente:

“Los anuncios están hechos con un propósito específico. Cuando presentan información acerca de un beneficio para las personas y tienen un fin social o político, se denominan “propaganda”. Cuando lo que se persigue es promover o vender un producto, su fin es comercial, por lo que se denominan “anuncios publicitarios”.

Los anuncios publicitarios forman parte de las campañas publicitarias y la propaganda puede ser parte de campañas sociales o políticas, sin embargo, tanto los anuncios publicitarios como la propaganda, pretenden que el público al que van dirigidos adquiera algo. En el caso de los anuncios publicitarios, se trata de un producto o un servicio, generalmente algo que comprar. En el caso de la propaganda, se trata de ideas, conceptos o de realizar acciones que se piensa son benéficas para el público al que están destinadas, sin embargo, ambos utilizan recursos para atraer la atención del público al que están dirigidos.

Como te mencioné anteriormente, tanto la propaganda como el anuncio publicitario utilizan elementos semejantes para cumplir su propósito.

Los elementos de los anuncios son:

Estereotipos. Se usan para representar, de manera esquemática, tipos de personas o actividades.

Adjetivos calificativos. Se utilizan para realzar las cualidades del producto o servicio.

Adverbios. Los usamos para especificar o detallar la forma en que se realiza una acción.

Eslogan. Es la frase publicitaria que utiliza un juego de palabras y cuyo propósito es quedarse en la memoria de quien lee o escucha el anuncio.

Elementos gráficos de los anuncios. Materiales utilizados, colores, imágenes, tipos de letra, tamaño de letra, distribución en el anuncio, extensión de las frases, tamaño, así como color de la tipografía.

Estos elementos los utilizamos cuando elaboramos el anuncio de las gelatinas que vendía Ton y también cuando hicimos el anuncio de los gérmenes, nos falta definir lo siguiente antes de construir nuestro anuncio con fin social.

¿Cuál es el propósito? ¿A quién va dirigida? ¿De qué forma la vamos a compartir?

Vamos a responder esas preguntas.

1.- ¿El propósito de nuestra propaganda es? Que todos los estudiantes que están en casa busquen la forma de comunicarse con la gente que extrañan y quieren.

2.- ¿A quién va dirigida? A los estudiantes de quinto grado.

3.- ¿De qué forma la vamos a compartir? Utilizando todos los canales de comunicación que estén a nuestro alcance, como carteles, cartas, mensajes de texto, correo electrónico, videos, videoconferencias y redes sociales, todo ello con la supervisión de los adultos.

Lo importante es que podamos compartir nuestra propaganda a todas las personas de nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro maravilloso país y, tal vez, a otros países.

Ya podemos comenzar nuestro anuncio para enviar un mensaje positivo a todos los estudiantes y sus familias. Como no les estamos vendiendo ningún producto o servicio, sino fomentando la comunicación entre todos, nuestro anuncio se convierte en propaganda, en este caso, de esperanza y amor.

Recuerda que, si tú hablas alguna lengua indígena, puedes escribir la propaganda en tu lengua o también hacerla en una versión bilingüe, es decir, utilizando las dos lenguas que conoces.

Con la información que tenemos, podemos comenzar, pero necesitamos crear nuestro eslogan.

Un eslogan es una frase breve, que es fácil de recordar y que impacta, el objetivo es que la gente pueda recordar rápidamente esta frase breve.

Les propongo uno: “Comunicando afecto y sonrisas”.

Les tengo uno: “No importa que estemos lejos, lo importante es que estemos unidos”.

Yo tengo otro: “Un poco más y estaremos juntos nuevamente”.

Ahora vamos a elegir uno de estos tres; pero antes, tenemos que analizar que tenga las características que antes mencionamos.

Combinemos las tres ideas, “Recuérdale a quien te extraña que esto pronto pasará”.

Además, le podemos agregar más información a nuestra propaganda utilizando adjetivos calificativos y adverbios, se me ocurre algo así: “Porque la ilusión de verte nuevamente, me da la energía para construir un mundo mejor”.

Si recuerdas las clases pasadas, podrás identificar que, además de adjetivo y adverbio, estás utilizando un recurso retórico para convencer, los recursos retóricos pueden usar tres elementos de la comunicación: persuadir, deleitar y conmover. Y en este caso, el recurso retórico que utilizamos pretende conmover al espectador de nuestro anuncio.

Ya tenemos nuestro eslogan y una oración adicional para reforzar el mensaje. Es momento de armar nuestra propaganda.

Yo sugiero la siguiente imagen.

Aquí se muestran diversas formas de comunicarnos con las personas que de momento no podemos ver. Si observas, podemos identificar mensajes de texto, videos, fotos, memes, cartas, etc. Lo importante es que, a través de la propaganda que difundamos por cualquiera de estas vías, sepan lo que sentimos y que pensamos en ellos. Y sobre todo que, al igual que ellos, esperamos con muchas ganas el día de concluir con esta pandemia.

Recuerda que no tiene un fin comercial sino más bien busca un beneficio para las personas.

La imagen es muy llamativa, me encantan el eslogan y la frase complementaria. Y así queda nuestra propaganda, ahora sí, a compartirla e iniciar nuestra campaña, la podemos llamar: “Comunicarnos, acorta la distancia”.

Antes de enviarla, recuerda revisar la ortografía y la puntuación de nuestro trabajo.

Vamos a darle una revisada más, hay mayúsculas, acentos, el eslogan está resaltado con negritas y con diferente letra, excelente.

Ahora sí necesitamos pensar cómo difundir este tipo específico de anuncio que hoy realizamos, ¿Qué se te ocurre? ya lo habíamos mencionado.

Podemos enviarlo por correo electrónico, una videollamada y así enseñarles lo que hicimos, también podemos hacer un video y compartir a nuestros familiares cómo fue la construcción del anuncio y cómo quedó.

Se me ocurre que también lo podemos pegar afuera de nuestra casa y así lo puede observar el resto de la gente y también nuestros vecinos podrán leerlo y, tal vez, les interese o les motive el anuncio para continuar cuidándonos todos.

Es una muy buena idea, este anuncio invita a la reflexión y, por supuesto, a pensar que nuestra vida es muy importante, al igual que la salud.

Práctica y sigue haciendo anuncios publicitarios, recuerda las diferencias y similitudes entre el anuncio publicitario y la propaganda y te invito a que compartas tus anuncios con tus familiares, porque estoy seguro que les llegarán hasta el corazón.

Si quieres hacer tu propio anuncio, puedes utilizar las siguientes frases para tu eslogan.

“Mi pensamiento está contigo”.

“Verte de nuevo acorta distancias”.

“Escucharte alegra mis días”.

“Nuestro corazón se une con la comunicación”.

“Compartir lo que siento”.

HISTORIA

Repaso: la primera mitad del siglo XIX. Parte 2

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los hechos y procesos que marcaron la historia de México durante la primera mitad del siglo XIX y los ubicarás en el tiempo y en el espacio.

¿Qué hacemos?

Durante esta sesión trataremos hechos que marcaron la primera mitad del siglo XIX, para empezar, vamos a repasar, cuál fue un problema que enfrentó México en sus primeros años de su vida independiente.

Como recordaras, fueron varios problemas, pero tal vez el más importante fue que la economía había quedado muy debilitada después de los once años que duró la guerra de Independencia y muchos comerciantes y agricultores estaban arruinados, además, la sociedad estaba muy dividida por la desigualdad, porque seguía existiendo discriminación hacia muchos grupos sociales y sólo una minoría vivía muy bien mientras que la mayor parte de la población vivía en gran pobreza.

La desigualdad social era una herencia de la época colonial, cuando la sociedad estaba dividida en castas que clasificaban a las personas de acuerdo con su raza, etnia y color de piel. Ya en la época Independiente, la debilidad de la economía era el problema más grave, pero también estaba el endeudamiento del país que trajo consigo problemas políticos y, por supuesto, otro problema fue la falta de acuerdos entre los grupos políticos que querían cosas muy distintas para el país.

Como sabes el primer gobierno de México independiente fue una monarquía, pero ¿Qué es una monarquía?

Una monarquía es un sistema de gobierno en el que una sola persona es la jefa del Estado, o sea, donde un rey o una reina tienen la máxima autoridad a lo largo de toda su vida y luego les heredan el poder político a sus descendientes. En el caso del primer gobierno del México Independiente, el monarca fue el militar criollo Agustín de Iturbide.

Recordemos que Agustín de Iturbide no fue la primera opción para ocupar el trono, porque originalmente se buscaba que el monarca de México fuera un príncipe español, eso decía el Plan de Iguala, pero como España no reconocía nuestra independencia, no envió a ningún príncipe a ocupar el trono, así las cosas, el Congreso mexicano nombró emperador a Agustín de Iturbide, y así se fundó el Imperio mexicano.

Después del fracaso del Imperio de Iturbide, se propuso que México se convirtiera en una República, pero no todos estaban de acuerdo sobre el tipo de República que querían, pero ¿Cuáles fueron las dos formas de República que llegaron a instaurarse durante esta época?

La República Federalista y el otro tipo de República Centralista. Recordemos que la diferencia entre el federalismo y el centralismo estaba en la forma de distribuir el poder político: en el federalismo, cada estado tenía el poder de gobernarse a sí mismo; en el centralismo, el poder se concentraba en la capital y desde ahí se controlaba lo que sucedía en el resto del país.

Además de fortalecer a los estados, los federalistas creían que era necesario un equilibrio entre los poderes del presidente, el Congreso y la Suprema Corte de Justicia. Para los centralistas era muy diferente, porque ellos querían darle más poder al presidente e incluso inventaron un grupo que se llamaba “Supremo Poder Conservador”.

Ese Supremo Poder Conservador era un grupo de 5 personas que se encargaban de supervisar a los otros poderes y ponerles límites. Otra diferencia importantísima era que, con el federalismo, el territorio se dividía en estados donde los habitantes podían elegir ellos mismos a sus gobernadores mediante el voto; pero en el centralismo, como el territorio estaba dividido en departamentos y los habitantes no tenían derecho de votar, era el presidente quien se encargaba de nombrar a los gobernadores.

Continuemos con la siguiente pregunta, ¿Qué países extranjeros tenían interés en México y por qué?

Por supuesto fueron, Inglaterra, España, Francia y Estados Unidos, porque en 1846 le declaró la guerra a nuestro país, estos países estaban tan interesados en México. España no quería reconocer que México ya no era su colonia y quería reconquistarlo. Francia como Inglaterra tenían intereses económicos, pero en el caso de Inglaterra era porque le interesaba que México no dejara de pagarle los préstamos que le había dado, mientras que en el caso de Francia era porque exigía que México le pagara por los daños a sus paisanos que ocasionaban todas las guerras y levantamientos. Por último, Estados Unidos quería expandirse y por eso le interesaba quedarse con parte de nuestro territorio.

Otra interrogante que surge en este momento es, ¿No fue por la gran cantidad de colonos estadounidenses que se habían ido a vivir ahí desde hacía muchos años?

Todos esos colonos estadounidenses empezaron a instalarse en Texas desde que Napoleón Bonaparte le vendió a Estados Unidos los territorios de Luisiana y Florida en 1803. Lo que sucedió con esto fue que se recorrió la frontera entre México y Estados Unidos, y así Texas se volvió una zona más cercana y accesible para los colonos.

Por ahí empezaron a pasar montones de colonos estadounidenses hasta que llegó un momento en que eran muchísimos más los estadounidenses que los mexicanos. En 1834 se calcula que en Texas vivían aproximadamente 30 mil estadounidenses y apenas unos 3 mil mexicanos. Esto también se volvió problemático porque, culturalmente, los mexicanos y los estadounidenses eran muy distintos, unos hablaban español y otros inglés; unos eran católicos y otros eran protestantes; mientras que en México la esclavitud estaba prohibida, en Estados Unidos era la base de una parte grande de su economía.

Es importante mencionar que los colonos que llegaban a vivir a Texas los motivaba la creencia de que Estados Unidos era una nación destinada a crecer y a dominar otros territorios. Los colonos estaban felices viviendo bajo sus propias condiciones en el remoto territorio de Texas, donde era muy difícil que las autoridades mexicanas los obligaran a cambiar sus formas de vida, así que cuando en 1835 se proclamó la República Centralista y los texanos se vieron obligados a someterse a la autoridad central mexicana, se rebelaron.

Veamos la siguiente pregunta, ¿Cómo acabó la Guerra con Texas?

La Guerra contra Texas terminó oficialmente en 1836 con la firma de los Tratados de Velasco, un documento que Antonio López de Santa Anna tuvo que firmar por la fuerza una vez que los texanos rebeldes lograron capturarlo, pero esta es una anécdota muy interesante, así qué tal si vemos un video que lo explica muy bien.

Observa el siguiente video del segundo 00:01 al 00:57

Texas perdido por una siesta.

https://aprende.org/comparte/fx3p23

Podría apostar que no sabías que Texas se había perdido por una siesta, bueno es una razón más para no dormir mientras estamos haciendo algo importante.

De este modo, ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra contra Estados Unidos?

La pérdida de territorio que ocasiono una crisis económica y política. Recordemos que la guerra contra Estados Unidos terminó oficialmente en febrero de 1848, cuando se firmó el tratado de Guadalupe-Hidalgo en el que México aceptaba la pérdida de los territorios de Alta California y de Nuevo México y que estos se integraran a Estados Unidos. Y sí, efectivamente, esta guerra y la pérdida de territorios trajeron en los siguientes años una etapa de crisis política e inestabilidad económica en nuestro país.

Pero además hubo otras consecuencias como:

Se admitió la anexión de Texas a E.U.

Se marcó una nueva frontera norte para el país.

Se perdieron vidas humanas y recursos.

Hubo un despertar de la conciencia nacional.

Crisis política y económica.

El día de hoy terminamos de repasar la primera mitad del siglo XIX los principales acontecimientos que sucedieron en México durante esa época.

La próxima semana estaremos repasando la segunda mitad del siglo, específicamente, desde la etapa de la Reforma Liberal hasta la República Restaurada.

No olvides compartir tus conocimientos y aprendizajes con tus familiares, compañeras (os) y maestras (os) y que siempre puedes recurrir a tu libro de texto de historia y a otras fuentes de consulta para obtener más información.

MATEMÁTICAS

Sobre el valor faltante y el valor unitario

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante, dobles, triples y valor unitario.

El día de hoy vamos a recordar y reforzar lo aprendido en algunas clases y daremos continuidad a ejercicios que te sugerimos resolvieras en casita, con la finalidad de practicar y lograr los aprendizajes esperados.

¿Qué hacemos?

Resolveremos problemas multiplicativos llamados de valor faltante como el doble o el triple. Los datos corresponden a dos conjuntos de cantidades que guardan una relación de proporcionalidad con el valor unitario. Por ello comenzaremos con la clase titulada “Receta de cocina”. ¿La recuerdas?

En esa clase Juan Carlos nos compartió recetas de cocina, que le había mandado su familia, eran para 4 o 5 personas, pero él solo necesitaba preparar una sola porción, donde vimos la resolución de problemas usando el valor unitario.

Aprovechando el tema vamos a ayudar a Juan Carlos con otra receta que le faltó hacer, debe calcular una porción y después calcular para preparar 9 porciones.

En la receta de calabacitas rellenas para 5 porciones se necesitan:

800 gramos de calabacitas alargadas.

250 gramos de salchicha de pavo.

750 gramos de jitomates guaje.

150 gramos cebolla blanca.

Sal y pimienta al gusto.

Para calcular proporcionalmente las cantidades, es importante que Juan Carlos calcule correctamente los ingredientes para que le queden bien las porciones.

Ahora, consideremos que la receta es para 5 personas, tenemos que calcular, primero para una persona y después para 9 personas.

Primero hay que dividir las cantidades entre 5 para saber el valor unitario.

Para obtener el valor para una persona, dividiremos 800 entre 5, igual a 160 gramos de calabacitas; ahora dividimos 250 entre 5 y el resultado es 50 gramos de salchichas de pavo. Continuamos con 750 entre 5 que es igual a 150 gramos de jitomates guaje, por último, dividimos 150 entre 5 que es igual a 30 gramos de cebolla blanca, sal y pimienta al gusto. Ya tenemos el valor unitario.

Ahora debemos conocer que cantidad de cada ingrediente se necesita para 9 porciones.

Para nueve personas se requiere multiplicar el valor unitario por 9. Iniciamos con las calabacitas multiplicando 160 por 9 y es igual a 1440 gramos de calabacitas, continuamos con las salchichas y multiplicamos 50 por 9 y esto es igual a 450 gramos de salchichas de pavo, seguimos con el jitomate y multiplicamos 150 por 9 y esto es igual a 1350 gramos de jitomates guaje y por último la cebolla blanca vamos a multiplicar 30 por 9 es igual a 270 gramos de cebolla blanca, sal y pimienta al gusto.

Con esta receta de cocina, obtuvimos el valor unitario que corresponde a una pieza o unidad, lo cual nos permitió resolver problemas multiplicativos llamados de valor faltante, los datos corresponden a dos conjuntos de cantidades que guardan una relación de proporcionalidad.

Ahora te quiero platicar que después de la clase de “El Huerto” me inspiré a hacer mi propio huerto en casa y de ahí obtengo las calabacitas para cocinar.

Aquella vez te conté que una de las ventajas que tienen los huertos y las granjas es la frescura de los alimentos, en esa clase recibimos un correo del alumno Pablo del estado de Tlaxcala, nos mandó tres tablas, pero en la clase del huerto solo pudimos trabajar con una.

Ahora vamos a resolver la siguiente:

Ahora no tenemos el valor unitario, por lo que se trata de encontrar dos datos o valores, incluido el valor unitario. Tenemos que dividir el precio entre los kilos de manzana, ese dato sí lo tenemos, sería 176 entre 8, y el resultado es 22 pesos que corresponde a un kilo de manzanas.

Ahora sí podemos calcular lo que falta.

Multipliqué el valor unitario por los kilos 10 y 15, sería 10 por 22 es igual a 220 pesos, por último, multiplicamos 15 por 22 que tendrá como resultado 330 pesos.

Vamos a resolver la siguiente tabla:

Nos falta el valor de un kilo, entonces serían 20 pesos, porque si divido 80 entre 4 son 20 y así obtenemos el valor unitario. Así ya puedo calcular lo que falta: de 180 pesos son 9 kilos, porque 20 por 9 es igual a 180 y de 12 kilos son 240 pesos, porque si multiplicas 12 por 20 son 240.

A partir de las actividades resolvimos problemas multiplicativos llamados de valor faltante, que tienen una relación de proporcionalidad.

Para finalizar recordemos la clase sobre “Las ensaladas de Anabel”, observa el siguiente video del segundo 00:44 al 00:56 y del minuto 02:23 al 02:43

Las ensaladas de Anabel.

En aquella ocasión te comenté sobre la variedad de semillas que utilizaba Anabel para sus ensaladas, pero podríamos ayudarla nuevamente para que se pueda organizar y saber también, ¿Cuánto deben pagarle por cada ensalada?

Así Anabel podría obtener más rápido sus precios, recuerda que a veces tiene muchos pedidos y además cuenta con 3 tamaños diferentes de ensaladas: Chica, mediana y grande.

Empecemos con el llenado de la tabla.

Vamos a iniciar con la ensalada chica, el doble de 45 seria 90 porque 45 por 2 igual a 90, para el triple multiplicamos 45 por 3 y el resultado sería 135, para obtener lo cuádruple sumamos dos veces lo doble, 90 más 90 igual a 180 y por último para saber el quíntuple sumamos el triple más el doble que sumaría 225.

Continuamos con la ensalada mediana, pero fíjate bien, ahora para calcular el cuádruple y el quíntuple lo haré de una manera diferente. Pon mucha atención.

Para calcular el doble multiplicamos 2 por 55 es igual a 110, para el triple multiplicamos 55 por 3 y es igual a 165, para el cuádruple multiplicamos 55 por 4 y son 220; por último, el quíntuple, multiplicamos 55 por 5 igual a 275.

Para el doble de 65, sumó 65 más 65 y son 130. Para el triple sumo el 65 más 65, que es el doble, y me da como resultado 130 más 65 y en total suman 195. Para el cuádruple sumo 2 veces el doble de 65, que es lo mismo que 130 más 130, y eso es igual a 260. Por último, sumo el doble más el triple de 65 que es 130 más 195 y nos da 325.

Hoy hemos resuelto problemas multiplicativos llamados de valor faltante como el doble o el triple. Los datos corresponden a dos conjuntos de cantidades que guardan una relación de proporcionalidad con el valor unitario.

ARTES

Y el repaso dice así…

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás bocetos de personajes a partir de buscar la coherencia expresiva entre forma y color.

¿Qué hacemos?

Hoy tendremos una clase muy divertida, porque la dedicaremos a recordar lo que fuimos trabajando, para iniciar vamos a recordar la pregunta que nos hizo el alumno David Ian Córdova, de la escuela Niños Héroes de Atizapán de Zaragoza.

David nos preguntó: ¿Por qué aparece, en el programa de Artes de quinto grado, los temas de ”FORMA” y ”COLOR” como uno de los elementos básicos del TEATRO? ¿Que no esos temas son de las Artes Visuales?

En esa clase se abordó la influencia y la presencia de los colores en nuestra vida cotidiana. También se aclaró cómo, los colores, se relacionan con nuestras emociones. Se dijo que cada color puede representar o evocar ciertas sensaciones, por ejemplo, en un restaurante hay colores naranjas, rojos o amarillos, para crear una sensación de calidez y hambre.

También se dijo que, la publicidad que vemos en la calle, está impregnada de colores.

También se trató el tema de las formas. Se dijo que son parte de los elementos que utilizan los artistas visuales para crear sus obras, se mencionó que existen formas geométricas y orgánicas.

Puntualizamos que, las formas y los colores, no solo se usan en las artes visuales, sino en todo el arte y, por ende, también en el teatro, durante la clase nos enseñaron que se pueden ocupar como un recurso para la creación de personajes.

Estos nos ayudan para realizar el maquillaje y para diseñar el vestuario que los actores también usan, tanto las formas, como los colores, para evocar emociones y para darles forma y personalidad a sus personajes.

Incluso realizamos un juego de cómo usar las formas y colores en un personaje, para recordar.

Observa el siguiente video del minuto 22:46 al 23:47 y del minuto 25:22 al 26:33

1.- Darle forma y color a tu imaginación.

En esa clase aprendiste que, las formas y los colores, nos ayudan tanto en la construcción física y visual del personaje, como en la creación de sus actitudes, su psicología y su personalidad.

Las formas, los colores, los animales, otras personas, ciertos fenómenos, etc. Casi cualquier cosa nos puede servir como inspiración para buscar, encontrar y construir un personaje.

Para que lo entendamos mejor, te invito a ver una cápsula que nos diseñó el maestro Jorge Reza.

2.- Cápsula de Jorge Reza.

Hablando de personajes, recuerdo que también hablamos sobre los títeres, antes de recordar este tema me encantaría recordar la pregunta que nos mandó Fernando Cervantes.

Vamos a escucharla.

3.- Fernando Cervantes.

Fernando nos pregunta:

¿Qué son los títeres?

¿Cómo se hacen?

¿Qué variedades hay?

Debemos de recordar que los personajes no sólo son representados por personas (actores) si no también se representan mediante títeres o marionetas.

Te invito a ver la cápsula de Alejando Montaño, del minuto 12:34 al 0:13:53 y del minuto 13:58 al 14:34

5.- Alejandro Montaño.

Hay muchos tipos de títeres: de guante o guiñol, títeres improvisados, bocones o muppets, varilla o mango, marotte, planos, de varillas y de palo, dedales o digitales, de hilos o marionetas, botargas y mojigangas, animatrónicos, etc.

Espero que esta clase te haya hecho recordar muchos de nuestros temas.

