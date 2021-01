Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 14 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 14 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Sistema nervioso

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás repasando algunos temas que ya has visto. Recordarás qué es el sistema nervioso y cómo trabaja este sistema.

¿Recuerdas en que nos quedamos ayer?

Nuestra amiga Fernanda de la Escuela Primaria Pública 25 de octubre de 1697, de Loreto Baja California Sur, pidió que repasáramos sobre los tres sistemas que participan en el movimiento del cuerpo.

El día de ayer comenzamos con el sistema óseo y el muscular, recordamos que órganos los conforman y el trabajo en conjunto que realizan.

Pero recordemos que este es un trabajo de tres, en el que el sistema nervioso cumple la importante tarea de coordinar a los otros dos.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente modelo que te ayudará a repasar más acerca del sistema nervioso, levantaremos las capas que nos cubren hasta llegar al sistema que controla todo.

Primero descubramos nuestra piel, que es la capa más externa y la que nos protege de nuestro entorno.

Después podemos ver nuestros músculos, sabemos que tenemos más de 600, los cuales tienen propiedades muy características como son la elasticidad, lo que les permite estirarse y regresar a su forma original y además trabajan en conjunto con el sistema óseo para generar el movimiento.

En el interior ubicamos al sistema óseo que está formado principalmente por los huesos, los cuales se unen mediante articulaciones y ligamentos.

Su función es proteger órganos, darnos estructura y permitir el movimiento de nuestro cuerpo.

Hasta muy adentro ubicamos el sistema más importante, el que nos permite reaccionar a los cambios en el entorno y controla nuestros movimientos. Es el sistema nervioso.

En este modelo ubicaremos las partes principales del sistema nervioso que son:

El cerebro es el centro de control. Tiene un lóbulo derecho y un izquierdo y está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico.

La médula espinal es la autopista principal que conecta con él.

Los nervios transmiten mensajes hacia el cuerpo y desde éste para que el cerebro los interprete y actúe como corresponda.

¿Recuerdas cuál es su función?

El sistema nervioso controla todo lo que hacemos; por ejemplo, la respiración, el caminar, lo que piensas y lo que sientes.

Para entender mejor la interacción cerebro movimiento debes identificar que nuestro cuerpo realiza dos tipos de movimientos, los cuales son:

Movimiento voluntario: Son movimientos corporales que se controlan y dirigen por la decisión de realizarlos con una intención específica.

Movimiento involuntario: Son movimientos corporales que ocurren sin que haya un control o una decisión para realizarlos o no.

Observa el siguiente modelo que fue elaborado por Luis, porque el día que se estudió el tema del sistema nervioso, decidió buscar otra forma de observarlo.

Hizo este juego que consiste en que la pelota pase por todos los tubos siguiendo el orden numérico que tienen en la parte superior de cada tubo.

Realiza la actividad cronometrando el tiempo que tardan en pasar la pelota por todos los tubos.

Vaya que fue un reto, pero es muy interesante porque nuestro cerebro debía regular muy bien la fuerza y los movimientos de nuestros brazos para que la pelota pasara por el tubo correcto.

Con este juego mueves tú cuerpo, como puedes ver en la imagen requieres de mucha precisión para lograr el objetivo.

Como te puedes dar cuenta, el cuerpo trabaja en conjunto y más para movernos y realizar nuestras actividades cotidianas.

El conjunto de estos 3 sistemas es conocido como “Aparato locomotor” y a través del siguiente cuadro podrás obtener la información de esta clase.

APARATO LOCOMOTOR ESTA CONFORMADO POR SU FUNCIÓN ES… SISTEMA OSEO HUESOS TENDONES ARTICULACIONES DARLE SOPORTE Y MOVIMIENTO AL CUERPO SISTEMA MUSCULAR MUSCULOS PROTEGER A LOS HUESOS PROTEGER A LOS ÓRGANOS SISTEMA NERVIOSO CEREBRO MEDULA ESPINAL NERVIOS CONTROLAR LAS ACCIONES DEL CUERPO COMO PENSAR Y MOVERNOS

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

El nacimiento de las tortugas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a usar caminos cortos para realizar multiplicaciones con dígitos por 10 o por sus múltiplos.

Espero que te encuentres muy bien en compañía de toda tu familia. ¿Cómo terminaste el año? ¿Te reuniste con familiares o decidiste guardar sana distancia?

Oscar decidió quedarse en casa, y nos comenta lo siguiente: Ya que no es conveniente tener reuniones, estuve leyendo, jugando juegos de mesa con mis papás, viendo películas en casa y también aproveché para arreglar algunas cosas que estaban descompuestas y que no había tenido tiempo de componer.

Y tú, ¿Qué hiciste?

Lucia nos dice: Yo también aproveché que tenía tiempo libre para hacer algunos arreglos en casa. Tuve oportunidad de ver también algunos programas que me interesaban y platiqué con la familia a través de video llamadas.

Y ahora que estamos de regreso a clases en este nuevo año, esperemos que todos hayan pasado bien estos días y que hagamos el compromiso de portarnos bien con nuestra familia para que podamos vivir en mayor armonía.

Si cada uno de nosotros trata de hacer cosas buenas, todos viviremos mejor.

Bien, por lo pronto, lee con atención este hermoso cuento llamado “El nacimiento de las tortugas”.

El nacimiento de las tortugas.

Autor: Pedro Pablo Sacristán

Amanda estaba emocionadísima. Habían tenido que esperar muchos días, pero por fin, aquella noche nacerían las tortuguitas en la playa ¡y su papá le iba a llevar a verlas!

Se levantaron cuando aún era de noche, tomaron las linternas y fueron a la playa con mucho cuidado. Su padre le había hecho prometer que respetaría a las tortugas bebé, que no haría ruido y obedecería al momento, y ella estaba dispuesta casi a cumplir cualquier cosa con tal de poder ver cómo nacían las tortugas. No sabía muy bien cómo sería aquello, pero había oído a su hermano mayor que las tortugas nacían en la playa, a pocos metros del agua, y luego corrían hacia el mar; todo eso le pareció muy emocionante.

Agazapados y sin hacer ruido, sólo con la pequeña luz de una linterna muy suave, estuvieron esperando. Amanda miraba a todas partes, esperando ver a la tortuga mamá, y casi se pierde la aparición de la primera tortuguita. ¡Era tan chiquitina! Se movía muy torpemente, se notaba que era un bebé, pero sin esperar ni a sus hermanos ni a la tortuga mamá comenzó a correr hacia el mar. Enseguida aparecieron más y más tortuguitas, y todas comenzaron a correr hacia la orilla.

Ellos seguían escondidos y quietos, observando el bello espectáculo de aquella carrera loca. Pero enseguida ocurrió algo que a Amanda le pareció horrible: llegaron algunas gaviotas y otras aves que comenzaron a comerse algunas de las tortuguitas. Amanda seguía buscando por todas partes para ver si aparecía el papá tortuga y les daba una buena zurra a aquellos pajarracos, pero no apareció por ningún sitio. La niña siguió observando todo con una lagrimita en los ojos y, cuando por fin las primeras tortuguitas llegaron al agua y se pusieron a salvo de los pájaros, dio un gritito de alegría. Aunque los pájaros se comieron bastantes tortuguitas, finalmente otras muchas consiguieron llegar a la orilla, lo que hizo muy feliz a Amanda.

Cuando volvían a casa, su papá, que había visto la lagrimita de Amanda, le explicó que las tortugas nacían así; mamá tortuga ponía muchos huevos, escondiéndolos en la arena, y luego se marchaba; y cuando nacían las tortuguitas debían tratar de llegar a la orilla por sus propios medios. Por eso nacían tantas,porque muchas se las comían otros animales, y no sólo en la arena, sino también en el agua. Y le explicó que, las pocas que conseguían ser mayores, vivían muchísimos años.

Amanda se alegró mucho de aprender tanto sobre las tortugas, pero mientras volvía a casa, sólo podía pensar en lo contenta que estaba de tener una familia, de que sus papás y sus hermanos la hubieran ayudado y cuidado tanto desde pequeñita.

¿Qué hacemos?

¿Qué te pareció el cuento? te gustó, nos muestra que no en todas las especies del reino animal los papás cuidan de sus hijos.

En el caso de las tortugas, la mamá tortuga entierra los huevos en la arena y se regresa al mar y las tortuguitas quedan expuestas a que se las coman otros animales.

Por cierto. ¿Sabías que en nuestro país hay leyes que protegen a las tortugas pues se considera un animal en peligro de extinción?

Mucha gente se come los huevos o mata a las tortugas para comerciar con su carne, por lo que ahora en México hay una gran vigilancia para evitar este tipo de actos.

¿Qué crees? precisamente hoy, vamos a resolver unos problemas que se relacionan con tortugas.

Sabías que llegan muchísimas tortugas a desovar a las playas, sobre todo de México, y nosotros vamos a trabajar con lo que tenemos en esta tabla.

¡Qué interesante tabla! ¿Sabías cuántos huevos ponía cada especie de tortuga?

Te preguntarás, ¿Qué vamos a hacer con esta tabla?

Resolverás algunos problemas así que alista tu cuaderno y un lápiz, porque deberás escribir la respuesta. Es importante que hagas tus cálculos mentalmente y sólo anotes el resultado.

Si a la playa llegan a desovar 9 tortugas carey. ¿Cuántos huevos habrán dejado? De 7 tortugas laúd. ¿Cuántos huevos habrá en la playa? Llegaron 60 tortugas mediterráneas. ¿Cuántos huevos habrán enterrado en la arena? Si llegaron 80 tortugas Cantor a desovar. ¿Cuántos huevos habrá en la playa? Si llegaron a la playa 10 tortugas marinas verdes. ¿Cuántos huevos habrán dejado enterrados?

¿Ya están listas todas tus respuestas?

En la pregunta 1, la respuesta es mil ochocientos huevos. Como las tortugas carey ponen 200 huevos, pues 9 x 200 y eso da mil ochocientos.

Explicación de cómo se hizo ese cálculo mentalmente.

Se multiplicó el 9 por 2 que es 18 y a este resultado se le aumentó los dos ceros que tiene 200; así se obtuvo rápidamente 1800.

¿Estás de acuerdo? Si aún tienen dudas, verifica la respuesta con una calculadora.

Hay otra forma fácil de calcular ese resultado.

Mientras tengamos más estrategias para llegar a lo mismo es mejor, porque así podemos elegir la que se nos facilite más.

9 x 200 es dos veces 9 x 100, entonces 9 x 100 son novecientos y dos veces 900 son 1800.

Esa es otra forma de pensar esa multiplicación.

La segunda pregunta fue que de 7 tortugas laúd cuántos huevos habrá en la playa. A mí me dio como resultado 770. Como una tortuga laúd pone 110 huevos, se multiplico ese número por 7, se puede hacer igual que antes, sólo multiplicar por 7 x 11 que son 77 y se le aumenta el cero de 110, lo que da 770.

Podemos multiplicar sólo las cifras diferentes a cero y luego aumentar los ceros que tengamos en los factores. Tú, ¿Hiciste lo mismo o lo resolviste de otra forma?

También hay otra forma de resolver esa multiplicación.

La multiplicación son 110 x 7, entonces se puede descomponer el 110 en 100 más 10 y multiplicar por 7 cada uno de estos números que se obtuvieron. Entonces da… 100 x 7 o 7 por 100 son 700 y 10 x 7 son 70, sumo 700 más 70 y el resultado final es 770 también.

¡Qué bueno que tengas varias formas de resolver esas operaciones! ¿Ustedes cómo les parece que es más fácil? usen el camino que se les facilite más.

Vamos con la pregunta 3. En la tabla dice que la tortuga mediterránea pone 5 huevos, así que, si son 60 tortugas, hay que multiplicar 5 x 60 o 60 x 5. Nuevamente multipliqué 5 x 6 y al final aumenté un cero, así que la respuesta es 300 huevos.

¿Estás de acuerdo? La respuesta es 300 huevos.

Vamos con la 4. Cada tortuga Cantor desova 40 huevos y llegaron 80, entonces se tiene que multiplicar 80 x 40 o 40 x 80, recordemos que de las dos formas es el mismo resultado.

Para resolver mentalmente multiplica el 8 por 4 que son 32 y como los dos factores tienen un cero al final, al resultado se le agregan esos dos ceros, por lo tanto, da como resultado 3200.

¿Obtuviste el mismo resultado?

Vamos con la respuesta a la pregunta 5. La respuesta es 1200 huevos. Cada tortuga marina verde desova 120 huevos y como llegaron 10, hay que multiplicar 10 x 120. Recuerda que cualquier número multiplicado por 10, se repite y sólo se le agrega un cero al resultado, por lo tanto, como es 120, al aumentar un cero es 1200.

Pero fíjate que ahorita podríamos proponer una de las formas que ya se habían comentado antes, mira, como los dos tienen cero al final, multiplico los números que no son ceros, es decir, 12 x 1 y al resultado le aumento los dos ceros que tienen los dos factores. ¿Ya viste? te da el mismo resultado.

Hay varios caminos para llegar al mismo resultado, además, estas formas de resolver estas multiplicaciones me gustan mucho porque son más rápidas que hacerlas con la calculadora.

Y también ejercitas tu cerebro.

Ahora jugaremos a la urna caliente para practicar multiplicaciones.

Usaremos nuestro decaedro, recuerda que es un dado de 10 caras, y una urna con 9 pelotas azules numeradas del 1 al 9, que representan las unidades; 9 pelotas amarillas, también numeradas del 1 al 9 y que representan las decenas; 9 pelotas verdes, igual numeradas del 1 al 9 que representan las centenas; y 9 pelotas rojas, también numeradas del 1 al 9 y que representan las unidades de millar.

Unidades de millar Centenas Decenas Unidades

El juego se realiza entre dos participantes, el primer competidor tira el dado y el segundo saca una pelota. El que tiró el dado tiene que efectuar la multiplicación del número que cayó por el valor de la pelota. El número de cada pelota tomará el valor de acuerdo con el color. Por ejemplo, la amarilla que tiene el 5 valdrá 50, la verde que tiene el 4 vale 400, 9 roja son 9000 y así todas.

El que tira el dado tiene que responder en menos de 5 segundos, si no lo hace o lo hace incorrectamente, pierde.

Se juega una ronda de 5 tiros cada participante, el que tenga más aciertos, gana.

Observa el ejemplo y después tú realizo en casa con tu familia.

Participante 1: Lanza el decaedro y cae 3.

Participante 2: Saca la pelota es 8 verde.

Participante 1: Entonces tengo que multiplicar 3 x 800 que son 2 400.

Participante 2: Le toca tirar el dado. De acuerdo.

Este juego es otra forma de hacer divertido lo que hemos aprendido. Ustedes pueden sustituir las pelotas por tarjetas de colores.

Con este juego se termina la clase de hoy. Pero ya sabes que practicar las multiplicaciones y aprender las tablas puede ser algo divertido.

Además, recuerda que cuando multiplicamos un número por números como 10, 20, 30, 40, 100, 200, etcétera, podemos sólo multiplicar los números que son diferentes de cero y al resultado que obtenemos al final le aumentamos los ceros, de los factores.

También esperamos que el cuento sobre el nacimiento de las tortugas te haya gustado y recuerda que, si vives cerca de una playa a donde llegan las tortugas a dejar sus huevos, puedes ayudar a que las tortuguitas vivan cuidando que la gente no se coma los huevos, ni mate a las tortugas mamás.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

LENGUAJE

Ñuhu. Relatos e historias de mi comunidad

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás los relatos e historias que cuentan los sabios de una comunidad, considerando el inicio, desarrollo, desenlace y moraleja.

¡Saludos, niñas y niños!

Hats’i zi mute ne si ts’ u nt u.

¿Cómo están en casa?

¿Beä gi hathoju ha ni ngu?

Es un gusto estar contigo, el día de hoy conocerás algunos relatos e historias que cuentan los sabios de mi comunidad.

Mi nombre es María Luisa Hernández Vargas.

Ma thuhu María Luisa Hernández Vargas.

Soy del estado de Hidalgo.

Da mengu ra xekä h a i Hñ u nthe.

Vivo en Tenango de Doria.

Di būi ha ra hnini Nju nge.

Municipio de Tenago de Doria y soy una maestra bilingüe.

Ra Da hnini Nju, di xambate yohñä.

Hablo español y ñuhu.

Di ñanf o ne di ñuhu.

Los ñuhu habitamos principalmente en el estado de Hidalgo. Hidalgo en mi lengua se dice: Hñunthe.

Ya ñuhu di b u k a je ha ra h a i Hñunthe.

En la sierra deTenango de Doria.

Ha ra Xänth o Nju.

Huehuetla y San Bartolo.

Ma‘vida ne Mafani.

¿Conoces algunos de estos poblados?

¿Gi padi ra ya hnini da xiäi?

¿Has oído hablar de alguno de ellos?

¿Ga o de ná ra hma ge nu u ?

¿Conoces algún cuento o relato de la comunidad o colonia?

Como se mencionó hace algunos días, antes de la radio y la televisión, y antes de que hubiera luz eléctrica, era muy común en los hogares que la familia, alumbrada a veces por la luz de un quinqué o por el resplandor de una vela o una leña en el fogón, se reuniera después de la cena a conversar de hechos ocurridos en el tiempo o a escuchar narraciones de leyendas e historias que pasaban de generación en generación.

El relato es una breve narración estructurada que se trata de un único tema en la que se presentan sucesos a través del lenguaje. El relato construye a los personajes, a los acontecimientos, tiempos y espacios.

El relato es un conocimiento que se transmite generalmente de forma detallada respecto a un cierto hecho. Es más corto que una novela. Un relato busca un mayor impacto con menos palabras.

Los relatos pueden ser ficticios sobre hechos sobrenaturales o reales, como las noticias. El relato trasciende la literatura y la palabra escrita. Cuando una persona le cuenta algo a otra, está relatando una situación, es decir construye un relato.

Para escribir un relato se elige un tema, piensa en una escena concreta y escribe de forma concreta lo que sucede ahí sin dar detalles de los sucesos. El narrador debe ser siempre el mismo. Elije tus personajes que no deben ser más de tres. Todo relato tiene un inicio, un desarrollo y un final.

¿Qué hacemos?

Lee con atención los siguientes dos relatos breves que se cuentan en mi comunidad, se irán indicando las partes del mismo.

El relato o cuento se llama Eclipse “Ra du ra zänä”

Inicio:

Cuentan los abuelos que un día la luna dejo de existir y que en lugar de brillar se obscureció totalmente, quedó negra, muy negra como una enorme bola de barro negro, todos los que la vieron se asustaron demasiado.

Mang u ya xita ge mayab u nua n´a ra pa ra zänä bi du ne in mi neki, bi b e xüi g a tho, eme bi poki tengu ná ra nd a t’a xanoho ge ra ‘boh a i, g a tho to’o bi nu eme bi pidi.

Desarrollo:

Estaban todos en el patio platicando cuando de pronto, Doña María una anciana muy sabia dijo, ¡La luna ha muerto, ha dejado de existir!

Mi bui ya jäi ha ra thi mi ñä g a tho nubu me o de ge, nua Nda Maya n´a ra zi nxu eme mi padi bi ena- ¡Bi du ra zänä, ya in gi ja ra te!

¡El Sol la ha quemado y quizás nunca más volveremos a ver la luz del día, nos quedaremos para siempre en la obscuridad! exclamaba llena de miedo.

¡Ra hyadi bi nts’ o xama in ma n’ndi ga nuj u ra neki ra pa, ga kohmu pa tsäntho ha ra b e xui -mi ena getho eme mi ntsü!

Todas las personas que se encontraban en el lugar se quedaron muy asombradas y asustadas por el suceso.

G a tho ya jäi mi b u p u bi k a nfeni ne bi pidi na ngea bi nja.

De pronto se escuchó la voz de Don Lucio quien dijo: No se asusten, no pasa nada, la luna no ha muerto, el sol la ha cubierto mientras daba un paseo, pero en un rato más volverá a brillar y a alumbrarnos con su hermosa luz.

Mefa bi nt o de ge bi ña nda Lucho ne bi ñena__ o gi ntsubi te di nja, nu’a ra zänä in bi du, nu’a ra hyadi bi´ ko’mi menta mi pa ba ny’o pe maxoma di neki ne da ‘yorgaj u ko ra neki mahotho.

Final o Desenlace:

Todos miraban a la luna con la esperanza de que volviera a iluminar el cielo, pero los minutos pasaban y pasaban y la luna seguía igual. De pronto todos empezaron a llorar y entre el llanto le pedían que volviera a vivir, que no los abandonara en la obscuridad. Pareciera que la luna había escuchado la súplica de las personas porque lenta pero muy lentamente empezó a iluminar el pueblo y a las personas que sollozaban de alegría porque la luna había vuelto a brillar.

G a tho mi handi ra zänä getho mi nepe da ‘ñoti ne di neki ra hëts’i, pe te mi nja, mi thogi ne mi thogi rap a xi nua ra zäna raingu mi ja. Nub u tho g a tho bi m u di bi nzoni ne mi a pi ge in da du, mi xifi ge in da tsogi ha ra b e xüi. Ena que nuä ra zänä bi o de getho bi mudi bi yot’i gotho ra hnini ne ya jäi ge mi zoni ko ra johya getho nu’a ra zäna bi neki max o ma.

Contesta las siguientes preguntas.

¿Quiénes fueron los personajes principales?

¿Cuál es el acontecimiento principal?

¿Cuál es la secuencia lógica de esta narración?

Los personajes principales fueron: Doña María y Don Lucio.

¿Estás seguro?

También podrían ser la luna y el sol, pero pensándolo mejor, el personaje principal es la luna, ya que todo lo que sucede gira alrededor de ella.

El acontecimiento principal es el eclipse. En este relato se presenta como la muerte o deceso de la luna.

La secuencia del relato presentado es: Inicio, Desarrollo y Desenlace o final, así se fueron mencionando.

Segundo relato, se llama “El Tigre perdido” “Ra zate bi mb’edi” y dice así.

Inicio:

Cuentan que hace muchos años, cerca del pueblo de San Nicolás andaba rondando un pequeño tigre que era muy mansito por eso la gente pensaba que se había escapado de una jaula.

Ena ya jäi ge mayab u , herpu ha ra hnini S e sni mi y’ob u n’a ra t’u zate ge bi ragi jab u mi b u i in mi dondo mi ne in mi xaxte.

Desarrollo:

Un día 3 muchachas (Modesta, Ana y Juana), fueron a buscar leña al Cirio, una de ellas era Ana quien no le gustaba mucho caminar, por eso siempre se quedaba hasta atrás muy alejada de sus compañeras, ella iba caminando muy despacio cuando de pronto vio algo que se movía entre los arbustos, se quedó muy quietecita pensando que sus compañera querían asustarla, pero cuál fue su sorpresa cuando al voltear vio que salía la cara de un tigre, la chica trato de correr para avisarle a sus compañeras pero el tigre la alcanzo y ya no pudo hacerlo.

Cuando el tigre estaba muy cerca de ella, con sus garras la jalaba del rebozo como diciéndole ¡no me dejes!; como la chica estaba cansada de tanto correr, se detuvo y se sentó sobre el pasto esperando la reacción del tigre, pero para su sorpresa el tigre se hecho junto a ella sin causarle ningún daño.

N’a pa hñu ya mute(Desta, Ana ne Juanä), bi m aba honi ra ya za ja ra dapo tempi Cirio, nu’a n’a ra mute na thuhu Ana mi roki zi ts u ne in gi ts a di ño xanho, janangea zantho mi kohi ne mi befa ya ñoui, mi y’o jatetho nub u mi handi ge ja bea mi äni j ara paxi, bi nhe ne in bi kuehe getho mi ena ge xama geu ya ñoui mi nepe da pidi pe nub u mi p a t’i bi nü ge bi p o ts’e ra hmi n’a ra zate, nuä zi mute mi ne di tihi pa da xifi ya ñoui beä mi ja pe nu’a ra zate bi z u di ne te bi ts a bi o t’e.

Nubu mi ts u di nu’a ra zate bi j u ’na ra bayu ko ya x a ena mi xifi __ ¡da mi gohi o gi sogagi!; nu’a ra mute eme bi y a gi getho ya’atho bi tihi, bi b’ a i ne bi ñudi ha ra dapo ne mi to’mi b e a da ts a ’ni ra zate, pe nua te bi japi h o nth o bi hudi japu mi nts a ya ra mute pe te ma ng u bi japi.

Final o desenlace:

La joven al ver que el tigre no le hacía ningún daño, se levantó y se fue caminando sola con él de regreso al pueblo, pues sus compañeras ya no la esperaron.

Lo llevó a su casa y ahí lo tuvo un buen tiempo, hasta que los dueños de tanto buscarlo, al fin dieron con su paradero y se lo llevaron. Cuentan que al poco tiempo de que él tigre se fue, la chica murió de tristeza por haber perdido a su amigo.

Nu’a ra mute nub u mi handi ge te ma ng u bi japi, bi nangi ne bi y’o ko ra zate, bi bengi ha ra hnini, geto nu’ u ya ñoui in bi ‘t o ’mi.

Bi tsixpu ha ra ngu ne bi mb u p u ra ya pa, hakeb u ya hmu bi tini getho eme bi honi ne bi tsits’i. Ena ya jäi ge nua ra mute eme mi ndumui getho bi nzäi ko ra zate ne bi du.

Contesta las siguientes preguntas:

¿Cuál es el acontecimiento principal?

¿Quiénes fueron los personajes principales?

El acontecimiento principal es: el afecto que surge entre el tigre y Ana, una de las muchachas del relato.

Los personajes principales son Ana y el tigre. Se mencionan a otras dos muchachas, pero ellas no aparecen en las acciones del relato.

Este relato también tiene inicio, desarrollo y cierre.

Los relatos que les he presentado son historias sencillas y cálidas, con pocos personajes y un lenguaje que les resulte comprensible, pero ya saben que, si no conocen alguna palabra, deben acudir al diccionario para despejar la duda y lograr una mayor comprensión de los textos que lean o escuchen.

Nos interesa mucho que te intereses por la lectura primeramente de textos breves y poco a poco busques lecturas más extensas que resulten de tu interés.

Estos relatos o historias son algunos ejemplos deuna breve narración estructurada que trata de un único tema en la que se presentan sucesos a través del lenguaje. El relato construye a los personajes, a los acontecimientos, sus tiempos y espacios.

Los relatos pueden ser ficticios, sobre hechos sobrenaturales o reales, como las noticias.

Ahora para finalizar te compartimos un breve relato de Jhoanna Bolriv, que se llama “A este lado”.

Aun sin abrir los ojos la luz le derrite las retinas. No puede evitar soltar un grito largo, seguido del llanto.

¿Quién es el personaje principal?

Te invito a escribir en tu cuaderno un relato que recuerdes o hayas escuchado en tu localidad o aquí en “Aprende en Casa”, tomando en cuenta el inicio, el desarrollo y el final.

Si es uno que ya tienes escrito, revisa la redacción y la ortografía. Si alguna idea no es clara, corrígela.

Te invitamos a escribir hoy en tú libreta todo lo que hayas aprendido el día de hoy.

¡Hasta pronto!

¡Ga ñathu ma ndanti!

¡Gracias!

¡Jamädi!

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

ARTES

El estilo figurativo

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás una recopilación de diversas manifestaciones de obras figurativas para recordar sus características y realizar una de tú propia autoría.

Recuerda que el estilo figurativo es de las primeras manifestaciones de arte bidimensional.

Como esta figura, la recuerdas.

El arte figurativo está presente desde la pintura rupestre hace más de 73000 años.

George Pierre Seurat, (1859-1891).

“Tiempo Gris, ca.” 1886-1888. Libro de Educación Artística 6°, SEP. 2019 pp. 12.

Extraído de https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm#page/12

También recordemos algunas pinturas observadas en clases anteriores, por ejemplo “Tiempo Gris, ca.” de George Pierre Seurat, que se elaboró con la técnica de puntillismo y “Autorretrato” de Leonardo da Vinci, el cual fue hecho con tiza sobre tela, estas dos pinturas están clasificadas como figurativas, es decir, que representan objetos reales y estos son reconocibles, a pesar de ser dos técnicas distintas; en la primera se puede observar claramente un lago y en la segunda un rostro, ambas representan una figura real y por eso se llama figurativo.

Leonardo da Vinci (1452-1519) “Autorretrato” [dibujo], pág. 40, libro de texto SEP, tercer grado 2011.

Extraído de https://historico.conaliteg.gob.mx/H2011P3ED309.htm#page/44

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

“Las figuras del Figurativo”

Observa diversas obras bidimensionales figurativas de clases anteriores para recordar sus características.

La primera obra es de Vicent Van Gogh, (1888) llamada “El dormitorio”.

Vicent Van Gogh (1888) “El dormitorio” [pintura], pág. 47.

Libro de texto SEP, tercer grado 2011.

Extraído de https://historico.conaliteg.gob.mx/H2011P3ED309.htm#page/47

Contesta lo siguiente:

¿Qué observas? una habitación con una mesa, silla y objetos. ¿Te provoca alguna sensación? calma, tranquilidad. ¿Qué colores sobresalen? se observan colores fríos que son azul, blanco, verde, café y negro. ¿Cuáles figuras u objetos reales identificas? mesas, silla, cama, ventana, etc.

Observa la obra de Leonardo Da Vinci (1503-1519). “La Gioconda”, analiza y comenta.

Leonardo Da Vinci (1503-1519), “La Gioconda” [Pintura], pág. 119.

Libro de texto SEP, Historia 6°, 2019.

Extraído de https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/119.

Contesta las preguntas:

¿Qué colores sobresalen? tonos oscuros y claros: negro, café, verdes. Colores fríos.

¿En esta obra se logra identificar una figura real? una mujer y naturaleza o paisaje.

¿Observas alguna expresión en el rostro de la mujer? seria, tranquila, sonrisa, neutro.

Como dato interesante de la obra, es la pieza artística más visitada en el mundo y que se encuentra en el museo del Louvre (en francés, Musée du Louvre) ubicado en París.

Finalizamos con la obra de Luis Alberto Ruiz, “Riachuelo” (2007) y reflexiona.

Luis Alberto Ruiz, Riachuelo (2007) acuarela.

Libro de texto SEP, segundo grado, 2011.

Extraído de https://historico.conaliteg.gob.mx/H2011P2ED302.htm#page/11

Contesta lo que se te pide:

¿Qué se observa? un parque, gente, naturaleza.

¿Qué colores sobresalen? rojo, azul, amarillo, verde, negro, café, etc.

¿Qué emoción representa? alegría.

¿Idénticas alguna forma o figura real? gente, árboles, un riachuelo, etc.

Esta obra está realizada con acuarela y tinta, y que, aunque no están tan definidas sus figuras o formas, sí se pueden identificar.

Observa el video, ¿Sabes que es el arte figurativo y abstracto?

¿Sabes que es el arte figurativo y abstracto?

https://www.facebook.com/543835372480648/videos/2175962439184190/?sfnsn=scwspwa

Hay que recordar que el arte figurativo es una representación de la realidad.

Las Figurativas son así:

Con las siguientes palabras reafirmarás las características del estilo Figurativo.

Figura.

Realidad.

Representan.

Estilo.

Bidimensional.

Primera.

Manifestación.

Imitar.

Objetos.

Las características de las obras observadas y con el apoyo de las palabras antes mencionadas concluiremos que todas obras mostradas son del estilo figurativo, aunque no compartan la misma técnica y época de elaboración.

Mi momento figurativo.

Ahora que has reafirmado las características del arte figurativo y además has analizado algunas representaciones de este estilo, es el turno de realizar una obra figurativa propia.

Material: 1/8 de papel ilustración, pintura vinílica, pinceles, agua, recipientes y una franela.

Escoge un objeto. (Puede ser una maceta).

Pinta un fondo del color de su preferencia, en especial un color claro.

Pinta la maceta con un tono anaranjado.

Pinta con café oscuro el tallo y las ramas.

Pinta las hojas con verde claro.

Una vez terminada Tu obra figurativa, puedes comentarla con tu familia.

En esta clase retomaste algunas obras bidimensionales del estilo figurativo para reafirmar lo aprendido.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

