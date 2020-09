Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 14 de septiembre

Compartir esta publicación













Hoy inicia una semana más de aprendizaje y Aprende en Casa trae para los alumnos de cuarto de primaria, los temas tratados este 14 de septiembre.

Aquí las actividades, preguntas y respuestas del Aprende en Casa de hoy.

¿Qué vimos hoy?

VALORES

Expresando mis emociones

Aprendizaje esperado/Énfasis: Practica formas de expresión emocional para reducir el estado de tensión o de estrés generado por una emoción aflictiva.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a expresar tus emociones y conocerás algunas formas de reducir el estrés.

¿Sabías que la preocupación, el nerviosismo, la ansiedad y la agitación son emociones aflictivas?, eso quiere decir, que son emociones que te pueden provocar malestar en el cuerpo, también puede ocurrir que no puedas pensar con claridad porque tus pensamientos van a mil por hora y eso te puede llevar a comportarte de formas que generalmente no tienes y sentirte mal.

Cuando experimentamos una emoción, el cuerpo lo expresa a través de sensaciones o cambios físicos, algunos se ven y otros no, por ejemplo, mejillas sonrojadas, postura del cuerpo, dolor de estómago, orejas rojas o presión en el pecho, entre otros.

Lee con atención los siguientes párrafos que te explican lo que son la angustia y la frustración:

Angustia. Estado de intranquilidad o inquietud que a veces no tiene causa real o precisa. Por ejemplo: Estoy angustiado por saber si aprobé el examen.

Frustración. Sentimiento desagradable por no lograr algo de la forma esperada. Por ejemplo: Me siento frustrado porque no puedo resolver el problema de matemáticas.

Secretaría de Educación Pública (2019). Cuaderno de actividades para el alumno. Cuarto grado. Educación primaria del Programa Nacional de Convivencia Escolar. México, SEP, p. 29

Es importante que sepas que no se pueden evitar las emociones aflictivas porque son parte de nuestra vida, pero SÍ PUEDES APRENDER A CONOCERLAS Y REGULARLAS. Esto quiere decir que puedes aprender a calmarte cuando estás muy enojada o enojado, o a tranquilizarte cuando estás muy triste o angustiado. Conocer y regular tus emociones te va a ayudar a sentirte mejor.

En el Cuaderno de actividades para el alumno. Cuarto grado, del Programa Nacional de Convivencia Escolar, podrás encontrar el tema “Reconozco y manejo mis emociones” de la página 25 a la 39, que te pueden ayudar en esta sesión.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533116/4o-Cuaderno-OK-PNCE.pdf

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes investigar en libros que tengas en tu casa o en Internet, para saber más del tema.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Realiza la siguiente postura para relajarte: Postura de montaña

Busca un lugar cómodo para sentarte

Siéntate con la espalda bien derechita y pon las manos sobre tus piernas

Relaja tu cuerpo y cierra tus ojos

Si es posible, pon una música suave y tranquila mientras estas en esta postura.

Mantente en la postura por un minuto y concéntrate en tu cuerpo y en las sensaciones que tienes.

¿Te sientes mejor? Esta postura puedes hacerla cada vez que te sientas estresado o angustiado, para que puedas sentirte bien.

Investiga en algún libro o en Internet sobre la vida de Ana Frank. Ella fue una niña alemana que tuvo que ocultarse por más de dos años en un escondite, durante la segunda guerra mundial. Mientras estaba oculta, escribió todo lo que le sucedía y sentía en un diario. Investiga y lee un poco sobre su vida y su diario.

Escribir un diario es una forma en que puedes expresar tus emociones, ¿Qué otras formas se te ocurren que puedan servir para expresarlas?

Realiza el siguiente ejercicio de relajación:

Levántate de tu asiento.

Sacude tu cuerpo,

Estírate como si te acabaras de levantar

Haz tres respiraciones profundas, inhala y exhala, relaja tu cuerpo siente tu respiración.

¿Cómo te sientes después de este pequeño ejercicio?

Recuerda que en estos momentos, es probable que tú y tu familia se sientan con emociones aflictivas que les ocasionen estrés, por eso es muy importante que puedan expresarlas y buscar formas de relajarse.

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Juntos pueden seguir descubriendo nuevas prácticas para reducir sus niveles de tensión o estrés. Elige la que más te funciona.

CIVISMO

Todas y todos merecemos un trato digno

Aprendizaje esperado: Reconoce que es una persona valiosa, que merece cuidados y trato digno, y que tiene derecho a la protección de su información al igual que las demás personas.

Énfasis: Analiza que en el trato que da y recibe de otras personas, se expresa el reconocimiento de su dignidad.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a aprender que en el trato cotidiano que tienes con las personas que te rodean, se puede expresar el reconocimiento a la dignidad.

Para empezar, tenemos que saber primero ¿qué es un trato digno y qué es la dignidad? Lee con atención el siguiente texto:

La dignidad es el valor que tenemos como personas, solo por existir somos valiosos, somos capaces de tomar decisiones y responsabilizarnos de nuestros actos, por eso las personas merecen respeto, empezando por nosotras mismas y nosotros mismos, y también podemos reconocer ese valor en todas las demás personas.

Las personas nos otorgan un trato digno cuando nos respetan, se dirigen a nosotros como personas, sin menospreciarnos o burlarse de nosotros o de alguna de nuestras características. Todas las personas debemos ser tratadas de la misma manera, con respeto, independientemente de nuestro sexo, color de piel, edad, ideas, gustos, nacionalidad, cualidades, creencias, preferencias u otra condición.

La dignidad nos permite formar parte e identificarnos como un gran grupo que es la humanidad, pero también nos deja reconocer que todas y todos tenemos características que nos hacen personas únicas, por lo que somos sujetos de derechos, y cada quien tiene la posibilidad de desarrollarse de manera plena.

Reflexiona ahora en las siguientes preguntas:

¿Tú sientes que las personas te tratan bien y con dignidad?, ¿cuándo consideras que te han tratado mal o no han respetado dignidad?, ¿por qué todas las personas merecen un trato digno, independientemente de su edad, color de piel, lugar de origen o nivel económico?

En el Cuaderno de actividades para el alumno. Cuarto grado, del Programa Nacional de Convivencia Escolar, podrás encontrar el tema “Convivo con los demás y los respeto” que te pueden ayudar en esta sesión.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533116/4o-Cuaderno-OK-PNCE.pdf

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar algún libro sobre el tema que tengas en casa, o Internet, para saber más

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades:

Observa el siguiente video, donde conocerás la historia de Cristina en el pueblo de Kipatla. Pon atención a lo que le pasa y cómo actúan los adultos y otras niños y niños que aparecen en la historia. Observa el video del minuto 10:50 a 14:46, pero si lo quieres ver todo, ¡Adelante!

El talento de Cristina

Acabas de ver el caso de Cristina. Ella quería ser la protagonista de la obra de teatro de la escuela, pero había quienes no estaban de acuerdo con eso.

¿Qué opinas de lo que comenta Balbina? ¿Consideras que trata con dignidad a Cristina?

La actitud de Balbina fue discriminatoria, ya que no quiere que Cristina participe igual que Nadia para actuar. Ella piensa que porque su piel es morena y pertenece a una comunidad indígena, no debe ser la protagonista de la obra de teatro.

Como pudiste ver, la maestra de Cristina al principio, elige a Nadia aunque no sepa actuar. Solo por lo que le dijo Balbina.

Sin embargo, las compañeras y compañeros de su clase, expresaron que estaban inconformes con la decisión de la maestra y dijeron que les gustó más la actuación de Cristina que la de Nadia y por eso ella tenía que ser la actriz principal de la obra. Incluso, la maestra aceptó ante todos que Cristina actuaba mejor que ella y por eso merecía el papel de protagonista.

Al final, las dos niñas fueron tratadas con dignidad, ya que pudieron demostrar en igualdad de condiciones quién debería quedarse con el papel y respetar sus derechos.

Recuerda que la dignidad está relacionada con el respeto a los derechos humanos.

Observa el siguiente video, donde conocerás el caso de Yaro, otro niño de Kipatla, quien está buscando una “ndaku”, es decir, un hogar para su familia. Observa el video del minuto 04:16 a 11:56, pero si lo quieres ver todo, ¡Adelante!

Ndaku para yaro

Cómo pudiste observar, Yaro, estaba buscando una “ndaku”, pero se enfrenta ciertas actitudes por parte del dueño de la casa. Reflexiona con base en las siguientes preguntas:

¿Qué te parece el trato que le da el señor Rubén a la familia de Yaro?

¿Te parece que hay un trato digno hacia Yaro y su familia? ¿Por qué?

¿Por qué el señor Rubén piensa eso de la familia de Yaro?

¿Crees que haya personas que piensen así de las personas que vienen de lugares distintos o que tienen una cultura diferente?

Como has visto, existen situaciones donde no se reconoce la dignidad de las personas, y se les discrimina, maltrata o excluye. En los casos de Cristina y de Yaro, pudiste ver que hay personas que piensan que cuando alguien viene de una comunidad indígena, su color de piel es moreno o proviene de un país distinto, no es igual. Sin embargo, también viste que hay personas que no están de acuerdo con esas ideas y buscan defender la dignidad de otras personas. Justamente, en el trato que das a otras personas y en el trato que recibes, puedes reconocer la dignidad.

Observa las siguientes imágenes. Son tres escenas de cosas que pueden pasar en la escuela. Quizá alguna ya te haya ocurrido. Piensa ¿En cuál de las imágenes se muestra respeto a la dignidad de las personas? ¿En cuál no?

Como puedes observar, en la primera imagen, las niñas y niños están platicando y se ven felices y concentrados. Cada uno es diferente, pero todos conviven de manera respetuosa y se escuchan entre sí.

En la segunda imagen, dos niños molestan a otro y se ríen de él. En ese caso, no están respetando la dignidad del niño que usa lentes.

En la última imagen, los niños están muy atentos a lo que dice la maestra. Se ven sonrientes y les gusta aprender. Además la maestra los está observando mientras les explica lo que tienen que hacer. O quizá les está mostrando el trabajo de alguna niña o niño que hizo muy bien su tarea y está reconociendo su esfuerzo.

Piensa y escribe algunas en acciones que podrías llevar a cabo para favorecer un trato digno en tu familia y con tus amigos. Apóyate en las siguientes preguntas:

¿qué puedes hacer para que tus amigos respeten tu dignidad?

¿cómo puedes respetar la dignidad de tus amigos?

¿cómo puedes hacer para que en tu familia se respete tu dignidad?

¿qué puedes hacer para respetar la dignidad de tus familiares

Por ejemplo, tal vez puedes hacer que los demás respeten tu dignidad expresando cuando algo te incomoda o te hace sentir mal. Y también escuchar a otras personas cuando haga algo pueda afectar su dignidad.

En la casa, por ejemplo, puedes escuchar a todos los integrantes para saber cómo se sienten y si piensan que las reglas en la casa respetan la dignidad de todas y todos.

Recuerda que todas las personas merecen un trato digno, independientemente de sus características, gustos, creencias, preferencias u otra condición. Y que al tratar a todos de la misma manera respetas sus derechos, ya que todos somos personas con dignidad.

El Reto de Hoy:

Realiza el siguiente Reto: “Memorama con acciones para un trato digno”.

Necesitas colores, hojas, tijeras y una tapa.

Elabora una lista con 10 acciones: 5 acciones donde se da un trato digno en la casa y la escuela y 5 acciones donde no se da un trato digno en la casa y la escuela.

Traza las cartas con ayuda de una tapa de la forma y tamaño que consigas, pueden ser redondas, cuadradas o de la forma que quieras. Deben ser 20 en total. Recórtalas.

Elabora en ellas los dibujos o frases que representen las acciones. Recuerda que deben ser dobles para poder jugar. No se te olvide, colorearlos como más te guste.

Ahora ¡A jugar! Cada vez que alguien consiga un par, debe comentar si la acción contribuye o no a un trato digno. En caso de que sea una acción que no contribuya al trato digno, digan cómo pueden transformar la situación para que sí se respete la dignidad de las personas.

Realízalo en casa junto con algún familiar y jueguen.

Platica con tu familia lo que aprendiste sobre el trato digno a las personas, seguramente podrán decirte algo más.

CIENCIAS NATURALES

¿Me alimenta o no me alimenta?

Aprendizaje esperado: Compara los alimentos que consume con los de cada grupo del Plato del bien comer, y su aporte nutrimental para mejorar su alimentación.

Énfasis: Relacionar los grupos de alimentos del Plato del Bien Comer con su aporte nutrimental.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a aprender a relacionar los grupos de alimentos del Plato del Bien Comer con su aporte nutrimental.

En tercer grado estudiaste los temas “La alimentación como parte de la nutrición” y “Dieta: los grupos de alimentos”, en tu libro de Ciencias Naturales.

En esta sesión vas a retomar estos temas y vas a reflexionar sobre la forma en que te alimentas, la variedad de alimentos que consumes, pero sobre todo, si eso que comes constituye una dieta balanceada.

Para empezar con esta reflexión, recuerda lo que comiste el día de ayer. Escríbelo o dibújalo en una hoja:

¿Qué comí ayer? Desayuno Comida Cena

Compara lo escribiste con el Plato del Bien Comer, el cual lo puedes encontrar el tu libro de Ciencias Naturales de tercer grado, en la página 35.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3CNA.htm?#page/35

También lo puedes encontrar en el siguiente sitio:

https://www.ciad.mx/images/infografia.jpg

Con lo que comiste ayer, ¿respetaste el Plato del Bien Comer? ¿Llevas una dieta balanceada?

Recuerda que puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales de 3º grado, de la página 28 a 36, para estudiar este tema.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3CNA.htm?#page/28

Si no los tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o también en Internet. Revísalos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa y analiza el Plato del Bien Comer, recuerda que lo puedes consultar en tu libro de Ciencias Naturales de 3º grado, p. 35 o en la infografía que se encuentra en el siguiente sitio:

https://www.ciad.mx/images/infografia.jpg

El plato del bien comer es una guía para una buena alimentación y se divide en tres grupos de alimentos: verduras y frutas; cereales y tubérculos; leguminosas y alimentos de origen animal.

Como pudiste ver en el video, una buena alimentación significa que tu cuerpo obtiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales que necesita para trabajar correctamente.

Para ello, debes aprender a planear tus comidas y colaciones, éstas últimas son alimentos ligeros con poca grasa que se consumen entre comidas y no debe de substituir a las tres principales del día, de modo que sean ricos en nutrientes y bajos en calorías. Por ello, es necesario respetar las porciones en cada plato.

Observa la siguiente tabla y reflexiona sobre los aportes nutrimentales de cada uno de los tres grupos de alimentos que integran el plato del buen comer:

Los tres grupos de alimentos que integran el Plato del bien comer son: Verduras y frutas. Son fuente de vitaminas, minerales y fibra que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo humano, lo que permite un adecuado crecimiento, desarrollo y estado de salud. Cereales y tubérculos. Te aportan una fuente principal de la energía que el organismo utiliza para realizar sus actividades diarias, como: correr, trabajar, jugar, estudiar, bailar, etcétera, también son fuente importante de fibra cuando se consumen enteros. Leguminosas y alimentos de origen animal. Proporcionan principalmente proteínas que son necesarias para el crecimiento y desarrollo de los niños, para la formación y reparación de tejidos.

Compara lo que comiste el día de ayer (listado o dibujo que hiciste), con la propuesta del plato del bien comer. Modifícalo de tal manera que sean comidas balanceadas, ¿qué quitarías?, ¿qué pondrías?

El siguiente esquema es un ejemplo de lo que comió una persona el día de ayer y la modificación que hace, después de analizar el Plato del bien Comer:

Observa el siguiente video, donde verás qué necesitas para estar sano.

Plato del bien comer. Para estar sano, fuerte y feliz come a colores.

Como viste en el video, “comer a colores” te hará una niña o niño fuerte, saludable, inteligente y feliz.

Puedes platicar con tus papás y decirles que cuando compren en el mercado, se fijen en comprar con colores: VERDE que corresponde a las frutas y verduras, AMARILLO cereales y tubérculos y ROJO, leguminosas y alimentos de origen animal. Los tres grupos del plato del bien comer sirven para que crezcas sano y no te enfermes, y así puedas seguir haciendo cosas divertidas junto con tus amigos.

El Reto de hoy:

Realiza el siguiente Reto: “Comiendo de colores”

Junto con tu papá y tu mamá, realicen esta actividad.

Haz un dibujo en casa para que le expliques a tu familia de una forma divertida lo aprendido en esta clase: qué es el plato del bien comer, cuáles son los grupos de alimentos que lo conforman y cómo hacer una dieta balanceada.

Explícales el dibujo, verás que comiendo de forma balanceada, tú y tu familia tendrán más energía, se sentirán mejor y podrán disfrutar más momentos divertidos.

Platica con tu familia para que sean persistentes en comer de forma balanceada, verán que lograrán cambios que favorecerán su salud de manera permanente.

