Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 15 de enero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 15 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 14 de enero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

¿Qué vamos a aprender?

Hoy experimentarás y recordarás las emociones básicas y como se manifiestan en tu cuerpo y actitud, es importante conocerlas para aprender a regularlas.

Lee el siguiente texto:

Un día Juan Carlos se encuentra con un cofre, lo mira por un lado y por el otro, con una cara de asombro.

Ale: Hola Juan Carlos, te ves muy sorprendido.

Juan Carlos: No me esperaba encontrarme con este cofre aquí, ¿Sabes que hay dentro Ale?

Ale: No lo sé, yo no lo traje, pero me gustan las sorpresas, ¿Quieres abrirlo?

Juan Carlos: ¡Espera! ¿Y si es algo peligroso? no sabemos de dónde viene y que tiene dentro, como que me está dando miedo.

Ale: En la mesa se encuentra el cofre de las emociones, destápalo y descubre las grandes enseñanzas que contiene.

Juan Carlos: ¿Y si es una trampa? parece muy peligroso.

Ale: ¡Peligroso y arriesgado! supera tus temores y adentrémonos en el cofre de las emociones.

¿Qué hacemos?

Como lo leíste, ante una situación que te causa miedo, puedes buscar más información.

Observa el siguiente video para conocer más sobre las emociones.

Cápsula Lego. Educación Emocional 2.

En el baúl de los recuerdos. Segunda parte: El tesoro de las emociones.

Abramos el cofre para descubrir más sobre las emociones.

Mira estas seis tarjetas de color: azul, rojo, amarillo, verde, morado y naranja, cada una trae un cordón que forma un collar.

¿Y qué dicen? nada, no dicen nada, que raro está esto.

Ese cordón que traen, ¿Servirá de algo? me colgaré la tarjeta azul, ¡Es la tarjeta!

Recuerdas que este es el cofre de las emociones, por lo tanto, cada una de estas tarjetas es una emoción.

¿Qué emoción crees que es la que está sintiendo Juan Carlos?

Tristeza. ¿Sabes cómo te diste cuenta?

Cuando las personas están tristes, puedes notar que suelen elevar sus cejas, los labios apuntan hacia abajo, inclinan la cabeza y miran hacia abajo. Aunque claro, no todas y todos reaccionan de la misma manera. Existen señales que pueden ayudarte a identificar la emoción.

A ti, ¿Qué te hace sentir la tristeza? observa el siguiente video.

Y a ti, ¿Qué te hace sentir triste?

¿Qué te pareció el video? ¿No me puedo quitar esto? ¿Me ayudas? ya no me quiero sentir así, no me gusta.

Sentirse triste es parte de la vida. Todas las emociones que llegas a sentir son útiles, mientras sepas mantenerlas reguladas.

Por ejemplo, la tristeza te ayuda a no hacer nada, a reflexionar y poder recuperarte de situaciones difíciles.

Te permite centrar la atención en ti mismo, pero, si te dejas llevar por ella, puede causarte problemas, por lo que es bueno saber que te ayuda a regular esta emoción, ¿A ti que te ayuda cuando te sientes triste?

Te puede ayudar ver a tus amigos y familia, platicar y contarles tus problemas.

También escuchar música, mientras más alegre mejor, que te den ganas de bailar o cuando te pones a hacer algo que te gusta.

Ahora ya te puedes deshacer de la tarjeta.

¡Ahora yo quiero hacer la que sigue! me pondré la tarjeta verde.

¿Qué pasa? ¿Por qué sacas la lengua, arrugas la nariz y entrecierras los ojos?

Es la tarjeta del asco.

¿Asco? ¡Qué asco! ¿Qué te provoca? ¿Es la misma cara que haces cuando hueles algo que no te agrada o pruebas algo que sabe horrible? ¿Tú que estás sintiendo?

Todas las emociones sirven para algo, ¿De qué sirve sentir asco?

Es tu cuerpo rechazando algo que percibe como tóxico o peligroso para sí mismo. Es como un sistema de advertencia, además de que nos ayuda a mantener hábitos saludables e higiénicos.

Su lado que causa aflicción o malestar puede darse cuando el asco es enseñado en relación con una idea, raza, género, sexualidad o manera de vivir.

Por eso, tienes que aprender a analizarlo y regularlo, respiraré profundo por la nariz, y me lo quitaré.

¿Te animas a probar otra?

Ahora otra tarjeta, esta vez la tarjeta morada.

Muchas veces cuando algo es nuevo, causa temor. Te pueden sudar las manos y te temblar las piernas.

El miedo principalmente sirve para “reaccionar” y escapar eficazmente de cualquier peligro inminente, asegurando nuestra supervivencia.

Ve el siguiente video donde el profesor Esteban y María se enfrentan al miedo.

La balanza.

¿Te ayudo el video? al ver cómo lo solucionaron, te puedes liberar del miedo.

Ahora la tarjeta naranja.

Es la ¡Sorpresa!

La sorpresa es una emoción muy fugaz y de inmediato nos enlaza a otra emoción. Una sorpresa puede llevarte al miedo, a la tristeza, o a la alegría. Es causada por algo inesperado y nos ayuda a adaptarnos.

Toca el turno a la tarjeta amarilla.

La alegría.

La alegría es un sentimiento positivo que puede surgir por muchas cosas, como salir de un malestar, lograr una meta, ver feliz a alguien que quieres o simplemente por ver algo que nos parece hermoso.

Esta emoción, tiene una canción, ¿La escuchas?

Ale Gría.

La alegría te ayuda a regular el estrés y la ansiedad, ya que suelta un neurotransmisor llamado serotonina, además, cuando estas alegres eres más creativos, te gusta más estar con las demás personas, eres más amables y serviciales.

Y además la alegría aumenta tus defensas, se puede decir que una persona alegre es más saludable.

Antes de revisar otra tarjeta te pido paciencia y empatía.

Ahora toca el turno a la tarjeta roja.

Es enojo. ¿Y qué es lo que te provoca enojo?

Cuando hay algo que no quieres hacer, pero no puedes o algo te lo impide.

Por ejemplo: Cuando alguien no sigue las reglas, los que tiran basura en la calle.

Para saber más observa el siguiente video.

El que persevera, alcanza.

Las clases de Educación Socioemocional te ayudan a regular las emociones. Recuerda las técnicas que has visto, para tranquilizarte. El enojo puede ser útil, ya que te prepara para defenderte o incluso te ayuda a esforzarte más en lograr algo que quieres.

Pero como todas las emociones debes aprender a reconocer que las sientes para regularlas antes de que te controlen y puedan causar daño a nosotros o a alguien más, me quitaré la tarjeta roja.

¿Quién diría que dentro de este cofre encontrarías ese maravilloso tesoro que son nuestras emociones?

Las emociones son algo con lo que todas y todos vivimos. Son parte de nosotras y nosotros y en un mundo que se encuentra en una situación como en la que nos encontramos, apenas tienes tiempo de procesar esta información. Por eso, saber regular tus emociones resulta de vital importancia, para lograr nuestro propio bienestar.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

ARTES

Revisemos las técnicas para realizar una escultura

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión pasada, viste las principales características de objetos y piezas artísticas tridimensionales, además de revisar las características que te ayudan a reconocerlas, como: la forma, la textura, el volumen y el peso. Retomamos lo que es un ensamble y aprendimos el concepto de escultura efímera.

Hoy seguirás con la recapitulación y revisarán algunas técnicas escultóricas que trabajaste en sesiones pasadas, principalmente las aditivas, acumulativas y de sustracción.

Te invito a observar el siguiente video.

Comentario del alumno Abraham Sheccid Chora Rendon.

El día de hoy vas a recordar algunas técnicas que se pueden utilizar para crear una obra de arte tridimensional, para esto te apoyarás de un mapa conceptual que te permitirá organizar la información; pon mucha atención ya que después realizarás una actividad con lo que vas a repasar.

¿Qué hacemos?

Recuerda que las técnicas que se utilizan para crear una escultura son por: adición, sustracción y acumulativa. A continuación, verás algunos videos de clases anteriores que te ayudarán a recordar cuáles son esas técnicas y observaras en que actividades las puedes utilizar.

Ve los siguientes videos:

Hagamos un portabrije.

La técnica de adición es una de las técnicas que utilizan los artistas para crear una escultura y consiste en adicionar material, es decir, van agregando o poniendo material poco a poco para ir dando la forma deseada a su material poco a poco para ir dando la forma deseada a su obra. Anteriormente, el especialista en cartonería Alejandro Milet, te enseñó paso a paso cómo se utiliza esta técnica para elaborar un alebrije.

En esta ocasión utilizarás una pieza que se llama portabrije, para ello, ocupas alambre, aglutinado en seco, el cual consiste en colocar tiras de papel alrededor del alambre para irle dando cuerpo a la pieza y posteriormente, se le va agregando tiras de papel con pegamento blanco, a lo que se le conoce como aglutinado húmedo.

El especialista recomienda dejar secar aproximadamente un día para finalmente decorarlo y así terminar la pieza.

A continuación, ve otro ejemplo que también has realizado sobre la técnica de adición.

El arte del modelado.

Recuerda que con la técnica de modelado puedes darle la forma deseada a una materia blanda como puede ser el barro, la arcilla o bien la plastilina como en este caso. El trabajo que realizaste con el especialista Guadalupe Cardozo, utilizaste plastilina, la cual fuiste modelando de tal manera para formar una tortuga a la que le pusiste su cabeza, el caparazón, etcétera.

Ve el siguiente video sobre la técnica de sustracción.

A cada escultura, su técnica.

Recuerda que en la escultura se denomina sustracción a la acción de retirar o quitar material a una pieza que se está elaborando para darle una nueva forma. Anteriormente has utilizado esta técnica para elaborar una pequeña escultura tallada en jabón, para eso hiciste el boceto de un carrito, lo dibujaste y posteriormente fuiste retirando con una espátula los sobrantes del jabón para dar forma a la figura.

El siguiente video es acerca de la técnica acumulativa.

Tridimensionando en casa.

En la escultura se denomina como técnica acumulativa a aquella que permite sumar diferentes elementos para hacer una nueva composición, es decir, unir diversas piezas ya sean del mismo material o de diferente.

Un ejemplo de esta técnica lo hiciste cuando realizaste una composición con tiras de papel de diferentes tamaños y colores, para ello, hiciste diversos dobleces para crear una pieza tridimensional, un claro ejemplo de acumulación con un mismo material.

Colguemos nuestra imaginación en móviles.

La obra de Alexander Calder es un ejemplo de cómo utilizar diferentes materiales para jugar con el peso y el movimiento de cada uno de ellos y darle el equilibrio adecuado convirtiendo la energía cinética en una obra de arte; la profesora Mariana Teutli explicó cómo realizar un móvil y así por medio de la técnica acumulativa, generar propias piezas artísticas.

Puedes observar que se utilizó alambre, hilos y figuras de papel que son materiales distintos, pero al utilizarlos para crear una sola pieza se convierte en una escultura realizada con la técnica acumulativa.

Ahora que has revisado y recordado los distintos tipos de técnicas para elaborar esculturas qué te parece si realizas una actividad para clasificarlas de acuerdo a la técnica que se utilizó para su elaboración. ¿Estás listo?

Actividad 1. Adivinemos la técnica.

Materiales:

Piezas tridimensionales a utilizar (6 piezas).

Botella de vidrio.

3 cajas de cartón decoradas, con el nombre de las diferentes técnicas (adición, sustracción y acumulativa).

Adición Sustracción Acumulativa Vasija de barro. Pieza de piedra. Florero decorativo. Tortuguita en plastilina. Pieza de madera. Jardín zen candiles de adorno.

Instrucciones:

Una persona sacará del baúl del arte las 6 piezas tridimensionales y las acomodará de tal manera que formen un círculo. En el centro se colocará una botella de cristal. Se colocarán las tres cajas correspondientes a cada técnica. Se le pedirá al aprendiz que gire la botella de vidrio, la boquilla de la botella indicará que pieza tomará el compañero o aprendiz para que explique y coloque la pieza donde corresponde para su clasificación.

Conclusión del juego.

Como observaste, cada una de estas piezas son tridimensionales, puedes encontrarlas en casa o varios espacios públicos presentes en nuestra vida diaria y cada una está elaborada con una técnica diferente.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Fracciones decimales 2

¿Qué vamos a aprender?

Reforzarás tus conocimientos para establecer comparaciones entre fracciones decimales. Iniciarás con algunos ejercicios donde identificarás fracciones y números decimales a partir de su representación gráfica.

¿Qué hacemos?

A continuación, realizarás escrituras equivalentes entre fracciones decimales y números decimales. Ve el siguiente ejemplo.

¿Qué cantidad está representada en el cuadro-unidad?

En el cuadro unidad está representada la cantidad de tres décimos.

Observa la siguiente imagen: ¿Qué cantidad está representada en el cuadro-unidad?

En el cuadro unidad está representada la cantidad de veintisiete centésimos.

Fíjate en una tercera imagen.

¿Qué cantidad está representada en el cuadro-unidad?

En el cuadro unidad está representada la cantidad de ochenta y cinco milésimos.

Observa la cuarta imagen: ¿Qué cantidad está representada en el cuadro-unidad?

¿Qué cantidad está representada en el cuadro-unidad?

En el cuadro unidad está representada la cantidad de setenta y cinco centésimos.

¿Qué cantidad está representada en el cuadro-unidad?

A continuación, observa la quinta y última imagen: ¿Qué cantidad está representada en el cuadro-unidad?

En el cuadro unidad está representada la cantidad de 5 décimos.

Vas a realizar a continuación escrituras equivalentes entre fracciones decimales y números decimales. Observa un ejemplo:

¿Cuál es la escritura del número decimal que corresponde a esta fracción?

Dieciséis centésimos se escriben punto dieciséis.

¿Cuál es la escritura del número decimal que corresponde a esta fracción?

Seis milésimos se escribe punto cero seis. Continua con una fracción más.

¿Cuál sería la escritura decimal de esta fracción?

Trece centésimos se escriben punto trece.

¿Cuál sería la escritura decimal de esta cuarta fracción?

Trece milésimos se escriben punto cero trece.

Concluirás esta ronda de ejercicios e identificarás, ¿Cuál sería la escritura decimal de esta última fracción?

Nueve décimos se escriben punto nueve.

Cómo última actividad vas a comparar algunas Fracciones. Si tienes las siguientes fracciones, ¿Cuál es la mayor?

Ve su representación gráfica para tener una idea más clara de la parte de la unidad que representa.

Con esta referencia, puedes establecer que cuarenta y nueve centésimos es mayor que ocho milésimos:

Si tienes las siguientes fracciones, ¿Cuál es mayor?

Para ello, observa su representación gráfica para tener una idea más clara de la parte de la unidad que representan:

Con esta referencia, puedes establecer que cinco décimos es menor que ocho décimos:

Por último, si tienes las siguientes fracciones, ¿Cuál es la mayor?

Fíjate en su representación gráfica para tener una idea más clara de la parte de la unidad que representan:

Con esta referencia, puedes establecer que cuatrocientos milésimos es igual que 4 décimos:

Para finalizar recuerda que:

Si se divide la unidad en 10, 100, 1000 partes iguales, cada una de estas es una parte decimal, designada respectivamente con el nombre de décima, centésima o milésima parte. También estas partes pueden ser respectivamente representadas mediante un número decimal como 0.1, 0.01 y 0.991. Cada unidad de orden decimal vale 10 unidades del orden siguiente; así un entero vale 10 décimas, una décima vale 10 centésimas y una centésima vale 10 milésimas. La representación fraccionaria de estas partes es: 1/10, 1/100, y 1/1000.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

¡In nokame jikkaja! ¡Escucha lo que te explico!

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás sobre los mayos y sus características.

¡Saludos niñas y niños! ¡KETCHE AL´LEYA ILI USI JAMUCHIM ENTOK ILI USI OWIM! ¿Cómo están? ¿JACHISEM ANE? Soy Javier Antonio Contreras García y vivo en Sonora Soy bilingüe porque hablo español y mayo. Inapo javier antonio contreras garcia ta ne tewua, sonora betana ne weyye, inapo woyim nokim ne arawe castia entok ju yoremnokki.

¿Qué hacemos?

Los mayos somos un pueblo amerindio que habita en la zona sur del estado mexicano de Sonora, conocida como Valle del Mayo, y en el norte de Sinaloa, conocido como Valle del Fuerte, en una región costera ubicada entre los ríos Mayo y Fuerte. Nos autonombramos, yoremes que quiere decir “los que respetan sus tradiciones”.

Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Vamos a compartir esta sesión con ustedes, estudiantes de cuarto grado, así como con padres de familia y demás niñas y niños que nos ven. Maij ne al´leya imi enchimaki aneyo, ëni enchim te maxtianake ili usi jamuchim entok ili usi owim kuarto gradopo wemta, entok sïmem batörim itom bichakame.

Me encuentro muy nervioso, ya que mis padres me han pedido que hable, frente a toda mi familia, acerca de los bailes mayos.

¿De verdad? ¡Qué bueno!

Como me han gustado las clases en las que se ha hablado sobre la cultura de los mayos, me puse a investigar sobre algunas de sus costumbres. ¡Y descubrí los bailes mayos! ¡Son increíbles!

¿Y ya sabes lo que vas a decir? ¿Ya organizaste la información?

Ese es el problema. Tengo demasiada información y no sé cómo recordarla toda.

¿De dónde obtuviste la información?

En algunos libros, en los comentarios que hicieron los maestros, en videos donde los abuelos platican que muy pocos jóvenes se interesan en aprender las danzas tradicionales. ¡ojalá que cada vez más niños mayores se interesen por la música y las costumbres que sus abuelos pueden enseñarles!

Yo soy uno de esos niños que se interesó por la música y te voy a mostrar lo que aprendí.

Después, vamos a aprender cómo organizar la información para que todos las niñas y niños que nos ven aprendan a exponer un tema de interés basado en la diversidad cultural y lingüística de México. Éni ikae täyanake jachise em jioxterim entok em nokim jikkajame orenake a nokbechibo, mejiko betana te a yänake bem nokiam betana entok kulturam betana jita em täya betana täbuimmew a noknake pake enchi jikkaijnake.

Para iniciar, vamos a aprender cómo organizar la información para una exposición.

Cuando escuchas una canción o la narración de un cuento mantienes una atención más relajada. Te sientas a disfrutar la melodía o la historia. Ocurre lo mismo cuando ves tu programa de televisión favorito.

Pero cuando te enteras de información relevante, debes estar más atento, pues necesitas retener más datos en tu mente.

Sobre todo, si te interesa transmitir esa información a las personas que no estuvieron ahí para ver o escuchar lo mismo que tú. A veces es muy difícil que esas personas entiendan el mensaje, porque, al estar hablando, es posible que olvides algunas de las ideas importantes.

¿Te ha pasado eso alguna vez? por eso hoy aprenderemos a organizar la información para exponer un tema de interés. ¿Empo ket jita kopkóptia em nokbare betana? Juari bechïbo eni te a täyanake jachini te am orenake jume nokim entok itom jiokterim buetuk enchim a nokbarbechibo.

La comunicación entre las personas debe ser clara y precisa para entender el mensaje que se quiere transmitir, lo mismo para cuando se expone un tema a un grupo de personas, algunas prestarán atención a la información pues desean aprender algo al respecto y habrá otros que simplemente escucharán sin poner atención ya que el tema no será de su interés.

Para exponer:

Primero tienes que elegir el tema que deseas compartir.

De ese tema debes hacer una investigación por medio de preguntas que van a guiarte en la búsqueda de información importante.

Vas a hacer un registro de datos interesantes sobre el tema de la exposición.

También debes crear un guion de apoyo para seguir una secuencia al momento de presentar la información.

Se recomienda hacer uso de recursos gráficos como: ilustraciones, mapas conceptuales o esquema.

Al seguir los pasos antes mencionados lograrás hacer de tu exposición un tema interesante para todos y no olvidarás ningún detalle en tu explicación.

Ahora que ya lo sabes te propongo que investigues acerca de la diversidad lingüística y cultural del estado donde vives.

En tu cuaderno realiza una lista de las etnias indígenas que existen. Apóyate respondiendo las preguntas siguientes:

¿Cuántas etnias indígenas existen en el estado dónde vives?

¿Cuáles son las lenguas indígenas que se hablan en el lugar dónde vives?

Una vez contestadas las preguntas compártelas con tu grupo.

El estado de Sonora, por ejemplo, cuenta con una diversidad cultural y lingüística fascinante, ya que en él habitan 6 grupos indígenas originarios. Entre ellos encontramos a los mayos, Yaquis, Guarijíos, Seri, Pima, Pápago y Cucapá. Algunos de ellos han conservado su lengua materna, tradiciones y costumbres, gracias al respeto de sus habitantes. En cambio, los kikapoo, son un grupo binacional que aún tienen presencia del lado mexicano en el territorio de Sonora y Coahuila. En Estados Unidos están en Oklahoma y Texas y allá son más numerosos. In nokame jikkaja, sonorapo yun kulturam entok nokim jipure, maij tuttulime buetuk busanimme jume indijenanm imi jomeka enchim ne am tejjuabare: mayom, jiakim,buarijiomme, serim, pimaá, papagóm entok jume kukapá, jumë jaikika ketune a jöwa bem amew tösakari bem noki, bem yoremrá entok bem jojóawi, bem jentem a yöre bechibo ama jomeme, jume Kikapö entok sonorapom joakai poroporxtim lütisaka sekäna bicham sakataite ka jaikikam tawa imï sonorapo entok estados unidoxpo. Existen también etnias migrantes de otros estados de nuestro país tales como: Triquis, Mixtecos, Zapotecos, Nahuahablantes, Tarahumara y Huichol. Todos ellos en busca de mejores oportunidades de empleo, educación y vida social. La mayoría se encuentran asentados en la costa de Hermosillo, Caborca y Nogales. Kechim imi jówwa täbuim etniam sekäna betana ábo yajja enchi nam tejjuabare: trikim, mijtekom, sapotekom, nawalm, taraumaram, enttok wicholim, siimem jumerim tekil ta türi jaria, wate jita täyabareka, entok chë tüsi jiapsibareka. Jume wate sïme bawé mayoat tawuala Ermosiopo, kaborkapo entok Nogalimmewi.

Como ya lo viste en el caso de los Kikapú se identifica su procedencia desde Canadá.

Con esta información puedes percatarte de que varias culturas pueden vivir, convivir y compartir un territorio de manera respetuosa, a eso se le llama interculturalidad.

Lee el siguiente texto:

Un niño de mi grupo decidió exponer en clase sobre su grupo étnico, a él le interesaba que todos sus compañeros conocieran su cultura de la etnia Mayo. El siguió todos los pasos para elaborar una exposición y organizó la información de la siguiente manera:

Para hacerlo se apoyó en las siguientes preguntas:

¿Qué tema te gustaría compartir con tus compañeros? Los mayos.

¿Por qué hablar de este tema? Porque me interesa saber más acerca de estas personas.

¿Dónde viven los mayos? A las orillas del Río Mayo, en el sur de Sonora y norte de Sinaloa.

¿Cuáles son las tradiciones y costumbres más representativas? Sus fiestas, como la danza del Pascola, del Venado, de Matachines, música y cantos.

¿Qué comidas típicas preparan? Wakabaki, menudo, pan casero y tortillas de maíz.

¿Cómo es su vestimenta? Las mujeres acostumbran a usar falda y blusa en estampados con flores. Usamos rebozo, huaraches o zapatos, aretes de oro y trenzas en su cabello. Los hombres usan camisas a cuadros, pantalón de mezclilla, huaraches o botas, sombrero y un paño.

¿Qué artesanías elaboran? Huarache masiaqueño, hauris, tapesti, máscaras de fariseo, pascola y venado.

¿Dónde trabajan? En la agricultura, ganadería, como jornaleros, pescadores, artesanos, en las fábricas o realizando algunos oficios: carpinteros, herreros.



Por último, este estudiante se apoyó en recursos gráficos como: dibujos hechos en cartulina, fotos, recortes, palabras clave y apuntes para no olvidar ningún dato importante del tema que preparó para exponer.

Después de conocer la forma en que el niño organizó su información para exponer, es tu turno de elaborar una exposición de tu cultura.

Si tú perteneces a algún grupo indígena del país, seguro te será fácil compartir sus trabajos con compañeros y maestro. Si no, investiga con sus familias y amigos sobre alguno de los grupos originarios que te interese conocer.

Pero, sobre todo.

Ten confianza en ti mismo, para aprender a preparar una exposición, debes confiar en lo que sabes.

Conoce el público a quien vas a dirigir tu exposición, a fin de enfocar tu exposición al interés de los asistentes.

Investiga a fondo el tema.

Organiza tu exposición.

Escribe tu discurso, hazlo con palabras precisas, sencillas, concretas, sin rodeos.

Prepara tu voz, respira bien.

Deseamos que estos consejos te ayuden en tu próxima exposición sobre algún tema.

¡Ha sido un gusto compartir esta clase con ustedes!

Maix ne al´leya enchimak tekipanoa bechibo!

¡Buen trabajo!

¡Türi tekil te yáwua!

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Mariano Azuela fue un médico apasionado por las letras y escribió grandiosas obras como: “Los caciques”, “Pedro Moreno” y “El desquite” Para esta #EstrategiaDeLectura te recomendamos “Los de abajo”, novela revolucionaria que dio gran reconocimiento al escritor. pic.twitter.com/lRgfe9k2Hj — SEP México (@SEP_mx) January 1, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende