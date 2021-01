Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 15 de enero

Compartir esta publicación













Hoy viernes 15 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Entre la fracción y el todo…

¿Qué vamos a aprender?

Interpretarás la relación que hay entre una fracción y la unidad a la que se está haciendo referencia.

¿Qué hacemos?

Espero estés muy bien, vamos a continuar nuestro viaje a la memoria, a manera de repaso, de algunos temas en los que nos gustaría profundizar. El día de hoy recordaremos acerca de la relación que hay entre una fracción y la unidad a la que se está haciendo referencia, ya que, aunque avanzamos mucho y cubrimos todo el material previsto, en las dos clases relacionadas con este aprendizaje, quedaron por resolver algunos problemas que ya teníamos preparados y que son excelentes para entrenar lo aprendido.

Vamos a repasar lo visto en las clases denominadas: “Una parte de una parte” y “Los gastos y el ahorro de Javier”.

En la clase de “Una parte y una parte” resolvimos algunos problemas vamos a recordarlos:

Si una persona duerme aproximadamente la tercera parte del día, pero una noche tuvo insomnio y solo durmió la mitad de lo habitual, ¿Qué fracción del día pudo dormir?

Qué fracción es la mitad de un tercio, en pocas palabras, ¿Cuánto es un ½ de â…“?

La mitad de lo que siempre duerme es la mitad de la tercera parte del día.

R = Es â…™

Recuerda que para resolver los problemas puedes apoyarse en gráficos como un círculo, o con rectángulos, rectas numéricas o con cualquier gráfico que te permita representar el resultado.

Para ejemplificar el resultado vamos a utilizar una hoja, primero dividimos la hoja en tercios, porque â…“ del día es lo que duerme una persona y es lo primero que vamos a representar.

½ de â…“ = â…™

¿Qué fracción te ha quedado?

Es â…™, porque esta zona es la sexta parte del total de la hoja, es decir, es el tercio de una mitad.

¿Qué fracción representa ½ de â…“?

½ de â…“ = â…™

Tenemos que definir qué fracción representa lo que se indica en los problemas, ahora vamos a resolver el siguiente problema.

Según la Jarra del Buen Beber, las personas debemos tomar al menos 6 vasos de agua natural al día. Si Pepe ha bebido 1/3 de lo que debe consumir y el resto de agua va a distribuirlo en 4 tomas iguales, ¿Qué fracción representa cada toma?

R = 6 vasitos, serían mi entero, entonces un tercio (1/3) de 6 serían 2 vasos con agua.

Y si el resto lo va a distribuir en 4 tomas iguales, entonces significa un cuarto de dos tercios, lo que es igual a un sexto, que es la cuarta parte de dos tercios.

Vamos con el siguiente problema.

Un paciente con obesidad debe bajar 1/4 de su peso actual para llegar al peso saludable. En su segunda visita al doctor, el nutriólogo le dice que ya ha logrado bajar una cuarta parte del peso que requiere eliminar. ¿Qué fracción de peso total del paciente representa lo que ha bajado?

Un círculo que representa el peso total del paciente, después lo partimos en 4 partes y coloreamos 1/4 que representa el peso que tiene que bajar.

Dividimos otra vez otra vez en 4, ya que el problema dice que ha logrado bajar un cuarto de un cuarto del peso y esto sería igual a un dieciseisavo (1/16).

Tenemos que dividir en cuartos, cada cuarto del círculo, así te darás cuenta que, efectivamente, esta porción es 1/16, o sea, una de 16 partes iguales.

Esta representación gráfica es más clara. No hay duda de que es un dieciseisavo (1/16).

Hasta aquí concluimos los problemas de la clase “Una parte de una parte”. Seguimos con la segunda parte de la clase: “Los gastos y el ahorro de Javier”.

También vamos a resolver problemas, observa la siguiente imagen.

Te platico lo que Javier hace con sus ahorros para que encontremos otras relaciones entre la fracción y la unidad a la que haremos referencia.

Dos veces al año en junio y en diciembre, utiliza una tercera parte de lo que ha ahorrado para comprar ropa y calzado para él y su familia. ¿Qué fracción de sus ahorros gasta en ropa y calzado?

Eso quiere decir que utiliza un tercio (1/3) de sus ahorros. Y sus ahorros representan un octavo (1/8) del total de su salario, como habíamos visto en esa clase.

Voy a representarlo en este rectángulo. Primero escribo un tercio de un octavo es igual a (1/3 de 1/8 =) un veinticuatroavo (1/24).

Ahora lo representaré gráficamente, esta es otra manera de hacerlo: Un tercio del rectángulo lo represento con este sombreado de color lila y un octavo de este mismo rectángulo lo coloreo de otro color amarillo. Podemos ver que la fracción o el cuadrito donde se juntan los dos sombreados se representa la fracción que resulta de la expresión 1/3 de 1/8.

Y efectivamente, comprobamos que la tercera parte de un octavo es un veinticuatroavo (1/24).

Muchas veces es el problema el que nos puede sugerir qué tipo de representación podemos hacer. Por ejemplo, para representar una fracción de un trayecto determinado, es posible que una recta numérica o una línea nos permitan resolverlo mejor.

Vamos a concluir con la distribución que hace Javier.

El resto de sus ahorros lo destina para un viaje familiar, ¿Qué fracción del sueldo de Javier se destina para viajar?

Aquí podemos deducir, que lo que resta de sus ahorros, lo usa para viajar, que son: Dos veinticuatroavos (2/24).

Aquí lo podemos ver (2/24).

Como pudiste ver el día de hoy reafirmamos e interpretamos la relación que hay entre una fracción y la unidad a la que se está haciendo referencia para resolver algunos problemas.

Estos aprendizajes pueden ser muy bien comprendidos si partimos de procedimientos gráficos como los que hemos hecho hoy.

Es importante tener la libertad de usar lo que ya sabemos acerca de las fracciones y su representación, para atrevernos a resolver con procedimientos propios, con representaciones concretas o gráficas que nos ayudarán a deducir los procedimientos formales que, en su momento, tendremos que utilizar.

INGLÉS

Review 1

¿Qué vamos a aprender?

Escucharás noticias vinculadas a contextos familiares y habituales e interpretarás expresiones usadas por interlocutores para organizar reuniones.

¿Qué hacemos?

El inglés es una lengua que se usa en casi todo el mundo así que practicarla te ayudará mucho en tus actividades del día a día.

Pero recuerda que como cualquier lengua que quieras aprender, necesitas tiempo y constancia.

Esta y la siguiente clase las dedicaremos a realizar un review.

Así es. Un repaso. Lo hemos preparado para recordar algunas cosas importantes que aprendimos en clases anteriores para que puedas seguir adelante con lo que nos falta de explorar de la lengua extranjera inglés.

El material que hoy vamos a necesitar es: Notebook and pencil.

Sabemos que aún no podemos ver a nuestras amigas y a nuestros amigos en persona.

Pero eso no quiere decir que no podamos divertirnos en compañía de las personas que viven en nuestra casa, por ejemplo mamá, papá, hermanas, hermanos o todas esas personas que forman parte importante de nuestras vidas.

Tienes razón. So, let’s start our class!

Hablar sirve para comunicarnos, sin importar el idioma, a través de la comunicación podemos expresar ideas, sentimientos y hasta noticias.

También nos sirve para ponernos de acuerdo cuando hay algún trabajo en equipo, proyecto o alguna reunión.

Lo primero que debemos de hacer es conocer el vocabulario que vamos a utilizar en cada una de las diferentes situaciones.

Vamos a completar varias expresiones.

¿Están listas y listos? ¿Are you ready?

¡Pues aquí vamos! ¡Here we go!

Las frases son las siguientes:

I have some exciting news.

I want.

I have.

They could come by car.

They could be at home.

It can be very cold here in the winter.

You can easily get lost in this town.

Ahora vamos a aplicar las frases en un role-play o juego de diálogo.

SITUACIÓN 1

I have some exciting news!

Tengo noticias emocionantes.

What happened?

¿Qué pasó?

Well, do you remember the audition I went to, to be part of Aprende en casa II?

Bueno, ¿Recuerdas la audición que hice para ser parte de Aprende en casa II?

Yes.

Sí.

I have to start soon! I am in!

Yo tengo que empezar pronto, estoy dentro.

That is great news!

¡Eso es una gran noticia!

Congratulations.

Felicidades.

SITUACIÓN 2

Do you remember that I told you about my audition and my new job?

¿Recuerdas que te dije sobre mi audición y mi nuevo trabajo?

Yes, of course.

Si, claro.

Well, I want to celebrate.

Bueno, quiero celebrar.

But we can´t have parties.

Pero no podemos hacer fiestas.

Remember, keep your distance, stay at home.

Recuerda, mantén tu distancia y quédate en casa.

Yes, I know, but we can celebrate online.

Si, lo sé, pero podemos celebrar en línea.

That is an excellent idea.

Esa es una idea excelente.

SITUACIÓN 3

Tell me, who do you want to invite?

¿Dime, a quien te gustaría invitar?

Do you remember Lucy?

¿Recuerdas a Lucy?

Lucy? the short girl with long hair?

Lucy, ¿La niña pequeña de cabello largo?

No, she is Ana.

No, ella es Ana.

Lucy is the thin girl, with short curly hair, small nose, and big brown eyes.

Lucy es la niña delgada, con cabello corto rizado, nariz pequeña y grandes ojos color café.

Ah, now, I remember.

Ya recuerdo ahora.

She lives next to the store, the one that is in front of the park and close to the school.

Ella vive al lado de la tienda, la que está enfrente del parque cerca de la escuela.

Exactly.

Exacto.

She is nice. I would like to see her again.

Ella es agradable, me gustaría verla de nuevo.

Do you want to know how they are going to celebrate?

¿Quieren saber cómo van a festejar?

So do I, and I can learn how to do it at distance.

Yo también, así aprendo y puedo hacerlo yo también a la distancia.

See you the next class. Nos vemos la siguiente clase.

LENGUAJE

Alimentos curativos y sagrados de la región. Koi’ na tu duduadhi’ñ

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las particularidades de la lengua originaria que estudias.

¿Qué hacemos?

Añ japni ch+’ Abraham Ramirez Solis. Jir o’dam iñ, mi’ kio iñ na pai’ pui’ t+t+’ murbat bodamdam korian.

Mi nombre es Abraham Ramírez Solís, hablo la lengua O’DAM soy originario de la comunidad de Muruata, Municipio del Mezquital, Durango.

El nombre de tepehuanes, tepehuanos o tepehuán es sin duda de origen náhuatl, derivado de tépetl, cerro y huan, partícula posesiva, es decir, “dueño de cerros”.

Los tepehuanes nos nombramos o’dam, “los que habitan” y como tepehuanes del sur para distinguirnos de los tepehuanes del norte que viven en el estado de Chihuahua.

Los o’dam habitamos principalmente en el extremo sur del estado de Durango, región que forma una media luna que alcanza a tocar los estados de Nayarit y Zacatecas.

La mayoría de los o’dam formamos parte de siete comunidades ancestrales: San Bernardino Milpillas Chico y San Francisco de Lajas en Pueblo Nuevo, Durango, María Magdalena Taxicaringa, Santiago Teneraca, San Francisco Ocotán y Santa María Ocotán en Mezquital, Durango, San Andrés Milpillas Grande en Huajícori, Nayarit.

Nach jir o’dam bhaan pui’ jich t+t+’ ich gu náhuatl na pui’ kainkam jup jum kaich oidha’tamkam, nach pui’ jich t+t+’ o’dam kuibiñkam dhi korian, nach ba’ bhaan jix maat+’ka’ gu jai’ jich jaaduñ o’dam tai’dhirkam nam bhai’ tu oi’dha’ chihuahua.

Nach pai’ moi oidha’ gu o’dam ya’ jak kuibi’ñ dhi korian, mia’n dhi sakatekas gio Nayarit.

Gu o’dam gu baj+’kd+rkam mi’ jap pui ji tu oiñcham+t na pai’ pui’ t+t+’: mua’lhim Ai’cham,m+iñcham chianarkam, juk’t+r, gɇ’ mua’lhim mu jak’ buajikori.

El día de hoy aprenderemos acerca de los alimentos curativos y sagrados de la región, con el fin de producir y difundir la tradición oral en distintos medios, para promover el registro, documentación, creación y recreación de prácticas sociales del lenguaje o’dam.

Xib ach ya’ machia’ gu koi’ na tu duduadh+’ñ gui’ na ya’ jap jix chu jai’ch nach pai’ tu oi’dha’. Na k+’n bhaan jix maat+ka’ gio na jix kaidhaka’ gu ñi ok’ o’dam bhaan gui’ nam tu mattu’n na ach o’dam bh+x aixim xi chu buadad nach k+’n dudua.

Pero antes de entrar en el tema que hoy nos ocupa te invito a conocer un poco más de nosotros los o´dam.

Bh++pi nachba’ moo bach mamtuxdha’ nach tu’ ya’ machia’ jir am nach xich mamt+da’ ach o’dam.

Observa el siguiente video.

Mi comunidad.

https://ventanaamicomunidad.org/V/GJCqWnck

Ahora que vimos algo más de nuestra comunidad y nuestro entorno, podemos iniciar con nuestro tema con algunas preguntas.

Xib ba’ na chich ba t++ nach pai’ tu oidha’ na tu’ jix jaich bar am nach muy ba t+bgata’ nach tu’ ya’ machia’ bhaan j+’ma’n gu t+’kka.

¿Sabes qué significa para la cultura O’DAM la elaboración de alimentos curativos y sagrados?

¿jix mat ap na jax kainkam pui’ jum ka’ich o’dam na tu bhabhaiñ gu koi’ na tu duduadhi’ñ gio nar jix xidhukam?

¿Conoces algunos de estos alimentos?

¿jix mat ap j+’ma’n dhi koi’?

¿Sabes cuándo y cómo se preparan y para qué nos sirven?

¿jix mat ap na pai’ gio na jaxjak jum bhabhai’ñ gio na tu’ jix bhai’?

Para continuar conoceremos algunos procedimientos para la elaboración de alimentos, curativos y sagrados.

Comida curativa.

Nopales asados: Para la diabetes y caída de cabello; se le quita todas las espinas y se pone en el comal hasta que cuece bien, se hecha poquita sal, se come con tortilla de maíz.

Mole de tomatillo: Evita la tos; se quita la cascara del tomatillo, se muele en el metate, se hecha en una olla y se agrega masa de maíz en atole y se pone a cocer con sus ingredientes, sal, orégano, cebolla, ajo entre otros.

Cabe mencionar que las comidas con propiedades curativas, si bien requieren de un conocimiento específico para su preparación, no tienen la relevancia de los alimentos de uso ceremonial.

Alimentos sagrados.

La elaboración de comidas sagradas está ligada a las celebraciones tradicionales como el Mitote. Estos alimentos sagrados como mole de carne de techalote, de venado, de jabalí, se preparan solamente cuando se realiza el mitote en el patio sagrado (comunitario o familiar).

Mole de carne de chicalote; comida que se prepara al amanecer el último día del mitote. Se separa la pura carne, como deshebrada, se junta en atole de maíz y se cuece en una olla de barro con sus ingredientes.

Tamales sagrados: Son tamales que se elaboran al concluir el mitote están hechos de maíz con frijolitos por dentro.

Pero, ¿Qué son los mitotes?

La religión de los tepehuanes incluye ceremonias de tradición prehispánica llamadas xiotalh (en lengua o’dam) o mitotes (en náhuatl y español) y fiestas en español.

Por ejemplo, durante los mitotes familiares del mes de mayo, todos los niños de la familia que tienen alrededor de un año (cumplido, por lo general) reciben por primera vez, de forma emblemática, tres alimentos sagrados culturalmente muy importantes: el venado (en ocasiones sustituido por una ardilla conocida como chichalote), el maíz, en forma de tamal, y la sal. Sentadas en el piso, las madres de los pequeños los sostienen en brazos mientras que el k+kam los purifica con bocanadas de tabaco makuche y después toca sus labios con los tres alimentos sagrados.

¿tu’ pui jum t+t+’ xiotalh?

Gu o’dam jix xijaim bhaan ya’ tu oi’dha’ ich, t+ n+’da’ iñ gu xiotalh nañ bhaan tu tanda’ gu imda’, ja bui gu jich dhudu’kam jich g+’kora’.

Gu xiotalh taabhakkam bhaan tum ju’n chu’n am gu a alh gui’ nam kia’p+x ma’n oidha’ ba biaka’, katukgab na pai’ dhuk ba ji xialhia gu xiotalh jix chamam tanolh k+’n, gu k+kam ba tu ja chiñmuidha gu t+maich, suimalh piam bho’nkox bakaxk+’n, mi’ xi jadarsai d+rap jab+m gu ja nanam sonpan gu botto’ xia’lhipdh+rjak gio na xi ja kumurat gu bibk+’n bhaan gu duiñkar.

Para los o’dam la expresión oral es la base de su comunicación, a través de ella se dan a conocer sus sentimientos con sus dioses, cuando rezan en una ceremonia en donde presentan comidas como símbolo de agradecimiento por la salud, la lluvia y la buena cosecha, pero también es importante desarrollar y fortalecer la expresión escrita dentro de las propias comunidades y para la sociedad en general, como forma de reconocer y valorar la cultura de los pueblos originarios.

VALORES

Recordar es volver a vivir. Parte II

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las emociones básicas y cómo se manifiestan en tu cuerpo.

Como mencionamos, durante estos primeros días, haremos un repaso de lo visto hasta ahora en nuestras clases.

Vamos a recordar los temas de trabajo en equipo, la escucha atenta, la perseverancia, esas son solo algunas de las cosas que nos han ayudado a conocer nuestras emociones.

¿Qué hacemos?

Es muy útil conocer las emociones y lo que estas nos hacen experimentar. ¿Qué emociones recuerdas?

Vamos a recordar las emociones básicas y cómo se manifiestan en el cuerpo.

Las emociones son algo que todas y todos sentimos, es normal sentirse triste, tener miedo, expresar sorpresa o reír de alegría, pero mira, creo que mis buenos amigos Staff y Lucy lo explican mucho mejor.

Observa el siguiente video.

Ahora sí, ha quedado todo clarísimo, sabes, ¿Cuántas emociones hay?

Hay seis emociones básicas:

Miedo. Enojo. Sorpresa. Asco. Alegría. Tristeza.

Todas las emociones sirven para algo. Cada emoción puede llevar a una acción, por ejemplo, sentir miedo puede llevar a huir de algún peligro, lo cual puede salvar nuestra vida o el enojo, te prepara para defenderte o intentar con muchas más ganas algo.

Pero algo como la tristeza, ¿Para qué sirve? puede ayudarte a que no hagas nada, te obliga a tomar un tiempo de reflexión o recuperarte de algo que te haya lastimado.

La sorpresa nos mantiene interesados y curiosos, y la alegría nos impulsa a continuar haciendo lo que nos brinda bienestar.

Veamos el siguiente video y tú me dices que emoción es la que crees se representa, del minuto 16:47 al 17:37

En los zapatos del otro.

El que sepas lo que sientes, cómo lo sientes y donde lo sientes es muy importante. No solamente es decir “ash, estoy enojado o enojada”. Saber que tenemos emociones que nos ayudan o que nos obstaculizan es bueno para nuestro desarrollo.

¿Te acuerdas de este cuento? para recordarlo observa el video del minuto 11:47 al 16:57

Las dos caras de la moneda.

o sé qué es más fuerte, si el enojo o la tristeza. ¿Tú que sientes cuando te enojas o estas triste?

Respiro para tranquilizarme y no dejar que las emociones me obstaculicen.

Observa el siguiente video del segundo 00:34 al 00:45 y del minuto 01:38 al 01:50 y del minuto 02:39 al 03:04

PRONACE Taller 3, La familia resolver problemas asertivamente.

Qué lástima que todo eso suceda en la vida cotidiana.

¿Qué emociones fueron las que pudiste notar?

Primero, enojo; en el segundo y tercer ejemplo, tristeza, pero tampoco los adultos actuaron de manera correcta.

Ahora veamos una versión en la que por medio de mantener sus emociones reguladas y servir de mediadores, cambia la situación.

Observa el video ahora del minuto 01:30 al 01:54 y del minuto 02:25 al 03:31

Qué diferencia! ahora veo porque es tan importante el no dejar sin regular las emociones y también el darnos cuenta de las emociones de las demás personas.

Tengo un último cuento y me gustaría que apuntes que emociones ves en Ramón y qué opinas de la solución que encontró. ¿Se te ocurre alguna otra? vayamos al cuento.

QUÉ LEES CUENTO. Ramón Preocupón de Anthony Browne.

Aunque hemos terminado por hoy, el viaje por los recuerdos aún no ha terminado. Sigamos la próxima semana, recordando y reviviendo para poder avanzar en este mar de emociones.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

