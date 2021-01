Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 15 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día viernes 15 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

Control de vuelo

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás información de un texto de divulgación, representarás e interpretarás la información en tablas de doble entrada, será necesario realizar algunos cálculos para responder preguntas relacionadas con la información del texto.

Lee con atención la siguiente situación:

Ignacio mando una carta para solicitarnos apoyo desde la Escuela Unión y Progreso de Oaxaca, porque no recuerda muy bien cómo elaborar una tabla de doble entrada y le han pedido realizar una con la información que tiene un texto.

Por lo tanto, hoy recordarás y trabajarás nuevamente el tema de la elaboración de tablas de doble entrada, para ayudar a Ignacio.

Ignacio y sus compañeros de la escuela primaria Unión y Progreso de Oaxaca estarán muy contentos de ver que vamos a ayudarle.

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente información:

En un aeropuerto con 4 pistas de aterrizaje, llegan en promedio 57 aviones por hora. Esto significa que las 4 pistas siempre deben de estar preparadas para recibir a los aviones; en caso de que una pista se encuentre en revisión por mantenimiento, los aviones tienen que repartirse entre las 3 pistas restantes.

Las personas que se encuentran en la torre de control de vuelos llevan un registro en una tabla de doble entrada, pero Esteban que es un empleado nuevo sin experiencia, apoyó tomando nota de los aterrizajes en las pistas. Escribió la información de manera desorganizada y pensó que podría organizarla después con más tiempo.

Veamos cómo podría Esteban tener la información mejor organizada con una tabla de doble entrada, la cual sería mucho más fácil de leer.

El siguiente párrafo, es la forma en la que lo escribió Esteban.

“Hoy a las 10 horas en la pista 1 aterrizaron 20 aviones, en la pista 2 aterrizaron 17 aviones y en la pista 4, 20 aviones. A las 11 horas aterrizaron en la pista 4, 5 aviones; en la pista 3, 22 aviones; en la pista 1, 15 aviones y en la pista 2, 15. A las 12 horas en la pista 2, 20 aviones; en la pista 3, 14 aviones y en la pista 1, 23 aviones. Y a las 13 h en la pista 1, 25 aviones; en la pista 3, 22 aviones y en la pista 4, 10 aviones”.

Como puedes darte cuenta, son muchos datos, pero creo que eso es fácil de organizar en una tabla para que quede clara toda la información.

Recuerda que una tabla ayuda mucho para organizar la información y tener claridad acerca de lo que sucede.

¿Quieres ayudar a organizarla? ¿Cómo te imaginas que podrías organizar la información?

Lo que hayas realizado, compáralo con la siguiente información.

Para poder lograr la organización de los datos, primero hay que identificar cuántas columnas se necesitan. Una será para poner el horario de llegada de los aviones y en las otras el número de cada pista de aterrizaje.

Ahora se van a necesitar 4 filas en donde se puedan anotar las horas de aterrizaje, esto es, las 10 horas, las 11, las 12 y las 13 horas. Donde se cruzan anotaremos la cantidad de aviones que aterrizó en cada pista.

Ahora ya podemos empezar a registrar los datos:

Hora de llegada Cantidad de aviones. Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 10 h 20 17 20 11 h 15 15 22 5 12 h 23 20 14 13 h 25 22 10

Ya concluida la tabla, puedes ver que la información es más clara y fácil de interpretar que el texto que escribió Esteban.

El siguiente ejemplo también puede ayudarte a recordar cómo realizar una tabla de doble entrada.

Teresa tiene una canasta llena de frutos, de cuando fue al País de las Matefáciles, y las organizo en una tabla de doble entrada para saber a qué árbol podía pertenecer cada fruta.

Árbol amarillo Árbol Verde Árbol Azul Árbol Café 1 3 5 7 9

En la canasta traía los frutos de diferentes árboles y quería guardarlos de forma ordenada. Fue sacándolos uno por uno y los fue registrando en su tabla.

Al final, su tabla se completó de la siguiente forma:

Fruto Árbol amarillo Árbol Verde Árbol Azul Árbol Café 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9

Ahora que ya recordaste el tema, seguramente podrás ayudar a Ignacio.

Recuerda que las tablas de doble entrada te ayudan a organizar información y así poder identificarla más fácilmente.

Si te es posible consulta otros libros, platica en familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

INGLÉS

Let’s play!

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás el contenido de un diálogo. Explorarás anuncios y avisos de espacios públicos. Conocerás diálogos en los que se utilizan expresiones para obtener lo que se quiere. Intercambiarás expresiones para obtener lo que se necesita.

No olvides tener tu cuaderno, así como lápices de colores para que apuntes o dibujes lo que más te llame la atención y así puedas revisarlo en cualquier momento.

Today we are going to make a review of the last lessons. El día de hoy vamos a hacer un repaso de las lecciones anteriores.

La intención es que recuerdes los temas, las palabras que aprendiste y así puedas continuar con los nuevos temas y continúes practicando este idioma.

Ahora que estuviste de vacaciones, seguramente, repasaste tus notas, y si no, vamos a aprovechar ésta y la siguiente sesión para ponerte al corriente.

¿Qué hacemos?

Before we start, I want to ask you a question boys and girls. Antes de empezar quisiera hacerles una pregunta niñas y niños. What are you going to do in this New Year 2021?

¿Qué van a hacer en este año nuevo 2021?

Seguramente te has propuesto muchas más cosas buenas, para este año nuevo.

Aquí tengo unas imágenes para que tu anotes en su cuaderno algunos ejemplos de los que podrían ser tus nuevos propósitos y al finalizar el ciclo escolar los revises y veas si cumpliste con tus expectativas.

Realiza las siguientes actividades:

Practica tu pronunciación.

I am going to get good grades. Buenas notas. I am going to behave well. Portarse bien. I am going to learn English. Voy aprender inglés. I am going to study hard. Estudiar. I am going to exercise. Hacer ejercicio. I am going to eat healthy. Comer saludable.

I am going to do my homework. Hacer tarea.

Awesome! ¡Sorprendente!

Ahora que ya anotaste que lo que podrías hacer en este año nuevo en inglés y en español, vamos a continuar.

Recordemos el siguiente tema.

Complete the advertisement. Completa el anuncio.

En el programa televisivo se presentará un anuncio que vende un oso Teddy.

La intención es completar los datos que debe llevar el anuncio con las tarjetas con las siguientes frases.

Count on me.

Don’t worry.

It’s great.

I can help you.

I don’t know.

Coloca las tarjetas en sus lugares correspondientes. También repasa la pronunciación de estos elementos.

Mime the situation and discover the solution. Imita la situación y descubre la solución.

Aquí tengo unas tarjetas que tienen escritas algunas situaciones.

My friend doesn’t understand the homework. Mi amiga o amigo no entiende la tarea. A friend is locked in the room and he can’t get out. Un amigo está encerrado en el cuarto y no puede salir. A friend can’t open the bottle of water. Una amiga no puede abrir la botella de agua. Do you know where the map is? ¿Sabes dónde está el mapa? A friend is happy to find a $100 pesos bill. Un amigo está feliz de encontrar un billete de 100 pesos.

Tú harás la mímica de esas situaciones y alguno de tus familiares en casa descubrirán qué significa en español, luego analicen qué respuesta le corresponde a partir de las siguientes tarjetas.

I don’t know I can help you It’s great Don’t worry Count on me

Una vez que concluyas la actividad repasa la pronunciación.

My friend doesn’t understand the homework. Mi amiga o amigo no entiende la tarea. Count on me, I can help you with your homework. Cuenta conmigo, puedo ayudarte con tu tarea. A friend is locked in the room and he can’t get out. Un amigo está encerrado en el cuarto y no puede salir. Don’t worry, I have the key. No te preocupes, tengo la llave. A friend can’t open the bottle of water. Una amiga no puede abrir la botella de agua. I can help you open it. Te puedo ayudar a abrirla. Do you know where the map is? ¿Sabes dónde está el mapa? I don’t know, I’m sorry. No sé, lo siento. A friend is happy to find a $100 pesos bill. Un amigo está feliz de encontrar un billete de 100 pesos. -It’s great, now I know why he is so happy. Es grandioso, ahora sé por qué está tan feliz.

Good job! ¡Buen trabajo!

Sigue repasando.

Observa el siguiente video que nos compartió en una clase anterior la maestra Ramona.

Making a Request.

¿Te sirvió ver este video?

Espero si haya sido de tu agrado y que con el lograras recordar más sobre el énfasis que la maestra Ramona hace sobre pedir siempre las cosas por favor.

¿Recuerdas que esas frases se mostraron con una canción?

¿Te parece si volvemos a ver el video para que te acuerdes muy bien?

May I have an Apple please song.

¿Te gustó la canción?

¿Memorizaste todo?

Compruébalo con el siguiente juego.

¿Conoces el juego Tic Tac Toe?

Quizás lo conoces como “Gato” que es su nombre en español.

Cada casilla tiene una frase incompleta. Para poder marcar con un círculo o un tache la casilla que escojas debes antes completar la frase. Pide a algún familiar que juegue contigo.

Las frases pueden ser las que se mencionan al principio, puedes colocarlas incompletas e ir marcando con la X o O, gana quien complete más frases y haciendo gato.

Actividad extra: Play with letters.

Con ayuda de una familiar elabora letras de foamy desordenadas con las cuales puedas formar algunas palabras vistas en la clase, por ejemplo: help, great, hello. Refuerza tu pronunciación y anótalas en cuaderno.

Excellent! ¡Excelente! Take care of you and your family. Cuídense y cuiden a su familia.

Espero que hayas aprendido mucho y que te hayas divertido.

Recuerda que es muy importante que todo lo que vimos hoy lo sigas poniendo en práctica.

Bye! ¡Adiós!

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

ARTES

La bidimensión abstracta

¿Qué vamos a aprender?

Harás una recapitulación y observación de diversas obras artísticas bidimensionales de estilo abstracto para identificar sus características.

Durante las clases de Aprende en casa II has conoció muchos estilos artísticos, por ejemplo, el estilo abstracto.

¿Recuerdas que en sesiones anteriores reconociste este estilo y que es uno de los más sobresalientes en artes? para recordarlo, mira algunos ejemplos e identifica sus características.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

“Recordando el arte abstracto”

Mira el siguiente video, en donde hablan un poco más de este estilo.

“Propuesta de la imagen realista y no realista”

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/propuesta-imagen-realista-no-realista-216.html

Recordarás que lo sorprendente es cómo este estilo ya no trata de representar la realidad como el estilo figurativo, sino el mundo interior y la sensibilidad del artista.

Analizarán diversas obras bidimensionales abstractas.

¿Recuerdas la obra “El oro azul” de Joan Miró? observa la pintura y analiza lo siguiente:

¿Qué observas?

¿Identificas alguna figura o forma geométrica?

Obsérvala un poco más detalladamente, ¿Qué crees que el autor trató de representar?

Joan Miró (1967) “El oro de azur” [pintura], pág. 45.

Libro de texto SEP, artes tercer grado 2011.

Extraído de https://historico.conaliteg.gob.mx/H2011P3ED309.htm# sus pinturas.

En la obra se pueden apreciar colores como el azul y el amarillo, así como líneas, curvas y puntos.

Además, se pueden identificar figuras como el circulo, si miras con detalle puedes que logres identificar que el autor trato de representar la mente humana.

Observa la siguiente obra bidimensional de Jackson Pollock. “White Light”.

Analiza y comentarán lo siguiente:

¿Qué observas en la obra?

¿Te provoca alguna sensación al verla?

¿Qué colores encuentras?

¿identificas alguna figura o forma geométrica?

Jackson Pollock (1912-1952) “White Light” [pintura], pág.. 48-49. Libro de texto SEP sexto grado 2011. Extraído de https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm#page/48

En la obra se pueden apreciar muchos colores fríos y trazos. Puede ser que provoque un poco de desorden y fuerza. Los colores que se puede apreciar son el negro, el blanco, amarillo, rojo y el café. Si aprecias bien, podrás identificar líneas rectas, paralelas y perpendiculares, así como algunos cuadriláteros.

Jackson Pollock utilizaba una técnica muy interesante, él colocaba en el piso el soporte sobre el que trabajaba y dejaba caer pintura con las manos, pinceles o directo de los botes, buscando expresar sus ideas o emociones. Se muestra imagen 2 de Pollock realizando sus pinturas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm?#page/49

La siguiente pintura es de Vasili Kandinsky. Amarillo, rojo y azul.

Comentarán lo siguiente:

¿Qué observas de la pintura? hay líneas rectas, curvas, círculos, más colores, figuras más detalladas.

¿Puedes identificar alguna forma o figura geométrica? círculos, caras y objetos.

¿Qué colores resaltan? rojo, amarillo y azul, colores secundarios.

Vasili Kandinsky, “Amarillo, rojo y azul” [pintura] (1925), Libro de texto SEP.

Libro de preescolar, Primer grado, Láminas didácticas 2020, pp. 21.

Extraído de: https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1LAM.htm#page/21

En esta obra se puedes apreciar líneas rectas, curvas, círculos, más colores y figuras más detalladas como círculos, caras y objetos.

Como recordarás en clases anteriores, esta pintura fue creada en 1925 por el pintor ruso, Vasili Kandinsky quien fue un gran precursor del arte abstracto.

Se pintó de dos formas: formas geométricas del lado izquierdo y formas libres del lado derecho.

El énfasis principal está en los tres colores primarios: amarillo, rojo y azul.

Recuerda que con los colores podemos transmitir sensaciones. El color amarillo da una sensación de calidez y movimiento mientras que el azul da una sensación de frío en la obra.

Los bordes están pintados con azul púrpura que da la sensación de cielo con nubes y amarillo que muestra la luminosidad.

Con estas obras de arte, que vimos en clases pasadas, observaste algunas características de pinturas abstractas. A continuación, mira un video que muestra cómo podemos crear una obra abstracta en casa.

“Arte abstracto para niños”

Pudiste recordar en el video que el Cubismo es una corriente abstracta.

Recordando el concepto abstracto.

Recuerda algunas de las características del estilo abstracto, apóyate de las imágenes observadas al inicio de la sesión y a través de una lluvia de ideas en compañía de uno o varios de tus familiares, escriban palabras clave tales como: expresión, técnica, no figurativo, vanguardista, nueva realidad, emoción, ideas, líneas, formas geométricas.

Al terminar de escribirlas reflexionen sobre la importancia de recapitular este estilo.

Nuestra pintura es abstracta.

Realiza una pintura abstracta para hacer un repaso del tema. La actividad se dividirá en tres momentos.

Para realizarla, requieres de los siguientes materiales: plumones de colores, brochas de 1 pulgada o pincel grueso, pintura vinílica (colores primarios), soporte papel ilustración ⅛ (2 piezas).

Momento 1. Las líneas de Kandinsky.

En el soporte realiza líneas con el plumón con la condición de no despegarlo. Éstas

líneas las trazarás de acuerdo con el sentimiento o emoción que te transmita la música de La 5a Sinfonía de Beethoven.

La 5a Sinfonía de Beethoven.

Momento 2. Los colores de la abstracción de Pollock.

Coloca el soporte en el suelo (sobre un hule de protección para proteger el piso) pinta con la brocha y los diferentes colores diferentes trazos, déjate llevar por las emociones o sentimientos que les provoca la música, si la emoción te permite pueden salpicar levemente el soporte con la pintura.

La 5a Sinfonía de Beethoven.

Momento 3. Las formas no definidas.

Tomate un momento para observar tu creación, usando tu imaginación y creatividad busca formas no definidas en tu obra, por ejemplo, un ojo, alguna cara o incluso figura geométrica como en el Cubismo. Si es necesario puedes tomar el plumón o el pincel para marcar o pintar la forma, cuidando que no caiga en la obviedad.

La 5a Sinfonía de Beethoven.

Observa tu obra terminada y analiza lo siguiente:

¿Plasmé alguna forma geométrica?

¿Qué colores sobresalen?

¿Plasmé algún sentimiento?

¿Cómo me sentí al realizar estas técnicas abstractas?

Coloca un nombre a tu obra abstracta.

El estilo abstracto permite expresar emociones, sentimiento e ideas a través de obras bidimensionales.

En esta sesión pudiste recapitular sobre algunas obras bidimensionales con estilo abstracto y con ello, recordar sus características, para después realizar una obra abstracta con diferentes estilos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

VALORES

Navegando en el mar de las emociones

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás las emociones básicas y la forma en que se manifiestan en nuestro cuerpo. Emplearás tu imaginación para navegar en el mar de las emociones.

Lee con atención lo que comenta Lucy:

Recuerdo que Adriana me enseñó la forma de hacer un barco algún día. Ya me enseñó a hacer un avioncito, también la caja del tesoro emocional, pero no me acuerdo de los dobleces para el barco.

¿Tú recuerdas como hacer un barquito de papel? ¡No! entonces esperemos a Adriana, seguro ella sí se acuerda.

Adriana: ¡Qué tal niñas y niños! ¡Es un placer volver a verlos! Hola Lucy, ¿Cómo estás?

Lucy: Estoy bien, aunque un poco confundido porque no me acuerdo cómo se hace un barquito de papel, ya me habías dicho, pero como no lo he practicado, ¡ya se me olvidó!

¡Justo ese barquito nos queda perfecto para la sesión de hoy! Así que en un rato les enseño a hacerlo otra vez.

Adriana tiene unos tapetes y Lucy le pregunta, ¿Y esos tapetes para qué son? ¿Practicaremos yoga o gimnasia?

Adriana: Jajaja ¡No! vamos a jugar a navegar en el mar de las emociones. Ya sabes que en Educación Socioemocional nos encanta aprender jugando, así recordarás las emociones básicas y la forma en que se manifiestan en nuestro cuerpo.

¿Qué hacemos?

Lee con atención lo que comenta Gael.

Gael es un niño del estado de Colima que tiene dudas sobre las emociones y cuáles son las principales.

Si tú también tienes algunas dudas, mira el siguiente video para recordar junto a Gael todo acerca de las emociones.

Cápsula Lego.

¿Podrías expresar con tu cuerpo la tristeza, el miedo y la ira?

Tal vez la alegría se pueda expresar cantando y el desagrado haciendo un gesto con tu rostro y boca.

Lee lo siguiente e identifica las emociones de los personajes.

Adriana y Lucy esperaban con ansias a Angélica para comenzar la sesión.

Adriana deseaba que ya no tardarapara que así pudieran jugar juntas. Tenían planeado utilizar su imaginación.

Adriana le pidió a Lucy que se fueran preparando.

-Agarremos un tapete cada una, este será nuestro barco, los colocaremos en el piso, que es el mar. Al sentarnos en el tapete simularemos que vamos navegando.

De pronto alguien toco la puerta.

– ¡Es Angélica! Dijo Lucy.

-Me pone muy feliz que ya haya llegado. Expreso Adriana.

– ¡A mí también! Iré a abrirle la puerta.

Angélica entro muy contenta; estaba muy contenta por poder ver a Andriana y a Lucy de nuevo.

Adriana se apresuró a darle la bienvenida.

– ¡Bienvenida, amiga! ¡Qué gusto que hayas llegado! ¡Me siento muy feliz de tenerte aquí!

Lucy también le brindo un muy agradable recibimiento.

– ¡Hola Angélica bienvenida, te estábamos esperando!

Angélica agradeció tan lindo recibimiento por parte de Lucy y Adriana.

-Llegaste justo a tiempo para jugar a navegar en el mar de las emociones, así que agarra tu tapete, siéntate con nosotras y sigue las indicaciones. Le Invito Adriana.

-Me encanta este juego. ¡Empecemos ya!

Adriana comenzó a guiar la actividad.

-Imaginen que cada persona es un gran barco y que la vida es un mar infinito en el que navega ese barco. A veces, el mar está tranquilo y el barco puede navegar sencillamente y dejarse balancear.

Angélica comentó que,en otras ocasiones, el mar está revuelto o agitado y no hay quien tenga paz en ese barco.

– ¿Cómo puede salir a flote ese barco, sin importar que sean aguas calmadas o agitadas? pregunto Angélica.

A esto, Adriana contestó.

– ¡Por su tripulación! dentro de cada barco, hay una tripulación que nos pone en alerta, nos moviliza y lleva a cabo acciones para que el barco no se hunda. Esa tripulación, son las emociones. Si estamos atentas a los mensajes que nos da la tripulación, entonces llegaremos a buen puerto.

-Si, ya entiendo, entonces. ¿El barco es nuestro cuerpo? preguntó Lucy.

Angélica le hizo saber a Lucy que estaba en lo correcto.

-La tripulación son las emociones y estas nos ayudan a atender las situaciones de la vida. En ella pasamos por un montón de experiencias y situaciones, que nuestro cuerpo las siente y las expresa de diferentes formas a través de las emociones básicas. Por ejemplo: el otro día comí un alimento con demasiada grasa y sentí asco. Mi cuerpo me avisó que algo andaba mal.

Lucy agrego comento su experiencia.

-Yo me topé con una rata que salió de la coladera y brinqué de puro miedo.

-Sí, también podemos poner como ejemplo la llegada de Angélica, nosotras nos pusimos felices. Dijo Adriana.

Angélica continúo explicando.

-Así como los capitanes y capitanas de barco conocen a su tripulación, nosotras también debemos conocer las nuestras. Las emociones nos ayudan a adaptarnos y, a través de ellas nos conocemos mejor. Cuando aprendemos a utilizarlas a nuestro favor, nos permiten tomar decisiones para al igual que un barco, llegar con bien a nuestro destino.

-Se me ocurrió una idea. Dijo Adriana. -Aprovechemos este tema del mar para cantar una canción, se llama “El mar de las emociones” y nos servirá para elegir una emoción básica.

Muy emocionadas Lucy y Angélica dijeron que estaban de acuerdo.

-Entonces, ¡Todas y todos a cantar!

Las tres muy animadas aplaudían con un buen ritmo.

¡Muy buen ritmo! siento mucha energía en mi cuerpo. Les hizo saber Lucy a las demás.

-Yo sigo bailando y hasta se me quitó el cansancio que tenía, dijo Angélica.

Adriana continuo.

-Justo eso que están sintiendo, son algunas de las formas en las que se manifiesta la felicidad en nuestro cuerpo.

Observa el siguiente video.

Creciendo juntos – Autoestima.

Lucy se anticipó a comentar:

-Justo así me sentí el día que me dieron la noticia de que formaría parte de la escolta. Me sentí muy feliz y orgullosa porque me esforcé muchísimo para poder tener un buen promedio.

-A mí me gustaría compartirles algo. Dijo Angélica.

-Quiero compartir otro juego que me encanta y que nos ayudará a elegir otra emoción básica. ¡Aplaudan conmigo y síganme!

Mientras aplaudían Angélicamuy asustada se revisa las bolsas: ¡Esperen, esperen! ¡Mi monedero! ¿Dónde está? ¡Aquí lo traía!

Adriana y Lucy voltean a los lados para ver si ven el monedero de Angélica.

Angélicasuspirando y dijo: ¡Ay, ya me acordé! Está en mi mochila ¡Qué susto!

Lucy y Adriana gritaron dijeron al mismo tiempo: ¡Un bolillo!

Angélica se les quedo viendo muy raro, pues no entendía porque la expresión del bolillo.

– ¿Un bolillo, para qué?

– ¡Pues para el susto! Contestó Lucy.

Angélica seguía con cara de confusión.

Adriana propuso mostrarle el video de Don Leopoldo a Angélica para que pudiera entender el increíble remedio para el susto!

“Don Leopoldo y el bolillo para el susto”

Al terminar de ver el video Adriana, Angélica y Lucy soltaron una gran carcajada.

– ¡Ya entiendo! a partir de mañana, me compro una bolsa de bolillos para el susto. No, pero ya en serio, sí me llevé un buen susto. Todo mi dinero estaba en el monedero. La boca se me secó, sentí escalofrío, me sudaron frío las manos y sentí que el estómago se me hacía chiquito.

Lucy se agarró la panza mientras decía¡Yo también me habría espantado si me pasa algo así! Adriana, ya casi tengo que irme y aún nos faltan algunas emociones básicas por describir y ¿Podemos hacer un barquito?

-Las emociones que nos faltan, las describiremos en la siguiente sesión. El barquito lo haremos en este momento.

Tú también que estás leyendo esto, ve por una hoja y colores para hacer un barquito, sino sabes cómo hacerlo puedes pedirle a algún familiar que te ayude.

Esta ha sido una sesión muy productiva y divertida ¿No crees?

Aprendiste que, conocer las emociones básicas, nos sirve para relacionarnos mejor con nosotras y con el mundo.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

