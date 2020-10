Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 15 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy jueves 15 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS

Decimales: problemas de suma y resta

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas que implican sumar o restar números decimales utilizando los algoritmos convencionales.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Julia, compró tela para hacer los uniformes de sus hijos. Primero compró 2.3 metros; después, 3.15 metros; y al final 3.5 metros. ¿Cuánta tela compró Julia en total?

Antes de resolver el problema reflexiona: ¿qué datos tienes?, ¿qué te pregunta el problema?, ¿qué operación debes realizar para solucionar el problema?

Una vez identificado los datos, lo que pide el problema y la operación a realizar, vas a proceder a darle solución, para ello organiza la información:

Aunque puedes resolver la suma horizontalmente como está planteada en la tabla anterior, puedes también resolverla de manera vertical, para practicar la alineación de las cantidades sobre el punto decimal y realizarla correctamente.

Observa la siguiente forma en que se ha escrito la suma, ¿es correcta?

Como puedes ver, hay un error; recuerda que se deben alinear las cantidades por el punto decimal, es decir, el punto decimal en la misma dirección y lugar. Entonces lo correcto sería de la siguiente manera:

Ahora, resuelve la suma de derecha a izquierda, en el siguiente orden:

Primero se suman las cifras que corresponden a los valores menores; en este caso, los centésimos. Como te puedes dar cuenta solo una cantidad tiene cifra de centésimos, entonces el 5 solo se copia en el resultado en la misma posición.

Posteriormente los décimos. Se tienen tres cifras a sumar: 3+1+5=9 que se coloca del lado izquierdo del 5 en el resultado. En esta suma no hay necesidad de realizar transformaciones entre las posiciones.

Se continúa con la suma las unidades. Se tiene 2+3+3=8, que se coloca del lado izquierdo del 9.

Por último, se baja el punto decimal. Queda entre el 8 y 9 como se muestra a continuación:

Y representado en el esquema propuesto de organización de la información, queda de la siguiente manera:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Donde se puede notar que el resultado de la operación responde la pregunta planteada en el problema.

¿Qué te pareció esta forma de organizar los datos del problema para llegar a la solución? ¿Te pareció complicada? Si te resultó de ayuda, puedes emplearla cuando resuelvas cualquier problema.

El Reto de Hoy:

Realiza la siguiente actividad.

Pide a tu mamá o papá que te dicten los precios de algunos productos que hayan adquirido.

Inventa algún problema con estos datos, donde sumes o restes cantidades decimales. Registra y resuelve las operaciones que necesites.

INGLÉS

Expresemos deseos y necesidades

¿Qué vamos a aprender?

Today you will learn expressions that help you us to express wants or needs El día de hoy conocerás expresiones que te ayudan a solicitar lo que quieres y lo que necesitas. Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Do you always have all the school supplies for your classes? ¿Siempre tienen todos sus materiales listos para la clase?

De lo contrario ¿cómo lo solucionas?

Prepare your notebook and your pencil. Prepara tu cuaderno y lápiz.

Para empezar, lee la siguiente canción en inglés para fomentar el lavado de manos.

Inventa una melodía y cántala.

This is the way I wash my hands Wash my hands Wash my hands This is the way I wash my hands, Before and after my classes Esta es la forma que lavo mis manos Lavo mis manos Lavo mis manos Esta es la forma que lavo mis manos Antes y después de mis clases

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Analiza el siguiente diálogo entre Ximena y Matías:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ximena: Hi Matias

Matias: Hi Ximena How are you?

Ximena: I´m great, and you?

Matias: I´m not good, I don´t know where my science notebook is.

Ximena: Oh no!

Matias: Yes, and my science class is after my English class.

MAY I BORROW AN EXTRA NOTEBOOK PLEASE?

Ximena: Yes, of course, Here you are.

Matias: And I NEED an eraser

Ximena: Sorry, I don´t have one.

Matias: OK. Don´t worry, Thanks for the notebook Ximena.

Ximena: You’re welcome.

¿Observaste qué le pregunto Matías a su hermana después de no encontrar su cuaderno? La pregunta que utilizó es:

MAY I BORROW A NOTEBOOK PLEASE? ¿ME PRESTAS UN CUADERNO?

Now, copy the question please Ahora anota la frase por favor

¿Qué otros objetos sueles solicitar en la escuela? ¿Pensaste en un pencil sharpener, sacapuntas? ¿Cómo solicitas este objeto?

MAY I BORROW A PENCIL SHARPENER ¿ME PRESTAS UN SACAPUNTAS?

Estas son algunas de las frases que te ayudarán a solicitar algo que quieres o necesitas.

Analiza el diálogo y descubre otra frase que ocupó Matías para expresar que necesita algo…

Did you get it?, ¿Lo lograste?

La frase es I NEED____ ¿Para qué utilizó Mati esta frase?

Exactly Exactamente

Para expresar una necesidad:

I NEED AN ERASER NECESITO UN BORRADOR

Piensa en algo que necesites en este momento, por ejemplo:

I need a red color Necesito un color rojo I need scissors Necesito unas tijeras I need a book Necesito un libro Aprende en Casa: preguntas y respuestas

LENGUAJE

El trabalenguas

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás sobre las características de los trabalenguas y los juegos de palabras.

¿Sabes algún trabalenguas?

Para empezar, ve el siguiente video para que conozcas algunos:

Trabalenguas con Lety Lata

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee los siguientes trabalenguas. Trata de decirlos varias veces y lo más rápido que puedas.

Cuando yo digo Diego digo digo, y cuando digo digo digo Diego. Por desenredar el enredo que ayer enredé, hoy enredo el desenredo que desenredé ayer.

Pregunta a tu mamá, papá, abuela o abuelo, si conocen algún trabalenguas. Cuando puedan, pídeles que te los digan y ve si puedes pronunciarlos.

Algunos trabalenguas son más fáciles que otros. ¿Conoces el de Pablito clavó un clavito?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Escucha la canción que se presenta en el siguiente video. La canción es complicada, y además habla de un tema muy importante: el cuidado del ambiente.

¡Increíble canción sobre los POPOTES!

¡¡¡Increíble canción sobre los POPOTES!!! La verdadera leyenda de Popotedeplastiquépetl Posted by Hombre Bala Presenta on Thursday, May 2, 2019

Escucha el siguiente trabalenguas muy animado y con mucho ritmo. Después analízalo a partir de las características que acabas de aprender.

Trabalenguas Canciones 11 Niños

Ahora analiza la parte principal de esta canción-trabalenguas, con las características que acabas de aprender. La letra dice:

¿Cuál característica alcanzas a ver?

Palabras idénticas que se repiten: traba y lengua

Palabras que pertenecen a la misma familia: traba y trabar.

Palabras que riman porque terminan en la misma vocal:

Como puedes ver, esta canción-trabalenguas, tiene algunas de las características que ya viste y que registraste.

El Reto de Hoy:

Realiza la siguiente actividad.

Inventa tu propio trabalenguas usando las características que aprendiste.

