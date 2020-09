Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 15 de septiembre

Compartir esta publicación













Transcurre la quinta semana de Aprende en Casa y estos son los temas de este 15 de septiembre, para tercero de primaria.

Aprende en Casa: Leguaje

¡Redactemos nuestro reglamento!

Aprendizaje esperado: Conoce las características y la función de los reglamentos y las emplea en la redacción del reglamento para la Biblioteca de Aula.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la función y las características del reglamento para el uso de tu biblioteca.

Recuerda que en la sesión anterior instalaste tu biblioteca personal y clasificaste tus libro de texto gratuito, cuadrinos, cuentos y todos los materiales que tienes.

En esta sesión conocerás las características y función de un reglamento de biblioteca. ¿Conoces algún reglamento?, seguramente en tu escuela has manejado alguno, ¿recuerdas de qué trata y cuál es su función?

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Español de 3º de primaria, de las páginas 9 a la 17 “La información de los reglamentos” y resolver las actividades del Bloque 1.

Si no los tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o también en Internet. Revísalos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades:

Abre tu libro en la página 10, donde se presenta el ejemplo de un reglamento de la Biblioteca José Vasconcelos; observa qué contiene: Identifica las características del reglamento:

• ¿Puedes ver el título?, es importante tener claro cuál es su finalidad, en este caso es para establecer las normas para el uso de la biblioteca.

• Observa que está organizado en varias secciones, en este ejemplo son tres capítulos que van de lo general a lo particular.

• En el Capítulo I están los aspectos generales donde se encuentra establecido cómo es el servicio de esta biblioteca, la forma en que se accede a ella y los horarios de servicio.

• En el Capítulo II se encuentran las reglas para acceder a los servicios que ofrece: cómo es el préstamo de libro (préstamo interno) y el préstamo a domicilio en el caso de la biblioteca familiar.

Recuerda pedir prestados los libros que no son de tu propiedad.

• Por último, en el Capítulo III están marcados los compromisos de los usuarios para el servicio de la biblioteca: regresar los libros al lugar del que los tomaste, no escribir o dibujar en los libros con lápiz o tinta, no doblar o rasgar los libros.

Escribe en tu cuaderno, el reglamento para tu biblioteca personal que instalaste la sesión pasada. Anota por lo menos 5 reglas. Puedes guiarte con el ejemplo anterior. ¡Este será el primer borrador!

Comparte con tu familia el reglamento que acabas de realizar de tu biblioteca personal.

Platica con ellos lo que has aprendido hoy sobre la función y características de los reglamentos, quizás ellos te puedan decir algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

Aprende en casa: Matemáticas

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

Desarmar números

Aprendizaje esperado: Uso de la descomposición de números en unidades, decenas, centenas y unidades de millar para resolver diversos problemas.

Énfasis: Vincular el valor posicional con el valor absoluto al componer o descomponer números.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás y practicarás la descomposición de números en unidades, decenas centenas y unidades de millar para resolver diversos problemas.

¿Te gusta desarmar cosas? Piensa en tres objetos que hayas desarmado. Seguro fue un control de videojuegos, tal vez un carrito de carreras. ¿Sabías que también los números se pueden desarmar? ¿Te gustaría aprender a desarmar números?

Para saber más sobre la descomposición de números explora los libros que tengas en tu casa sobre el tema, o en Internet.

¿Qué hacemos?

Resuelve el siguiente problema:

1. Pancho se acaba de ganar 165 chocolates en la feria, pero cree que le dieron menos., así que necesita contarlos.



Para hacerlo, analiza y contesta las siguientes preguntas:

• En la caja hay 10 bolsas con 10 chocolates cada una, ¿cuánto es 10 veces 10?, (puedes usar tus dedos para contar)10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,90 y 100

• Si ahora son 6 bolsas con 10 chocolates cada una, ¿cuánto es 6 veces 10?10, 20, 30, 40,50 y 60

¡Muy bien! 10 bolsas con 10 chocolates cada una, son 100 chocolates.6 bolsas con 10 chocolates cada una, son 60 chocolates.

2. Comprueba que a Pancho sí le dieron 165 chocolates. Para hacerlo, recuerda primero lo que son las unidades, decenas y centenas:Una centena es cien, una decenas 10 y una unidad es 1.

Entonces, el número 165 ¿a cuántas centenas, cuántas decenas y cuántas unidades es igual? Observa la siguiente tabla para resolverlo:

Centenas Decenas Unidades 1 6 5

Una centena que es 100, 6 decenas que es 60 y 5 unidades que es 5.

165=100+60+5

¿Crees que a Pancho le dieron los chocolates que le correspondían?

¡Si verdad! 100 equivalen a la caja, 60 a las seis bolsas y 5 a los chocolates sueltos.

Si Pancho se hubieras ganado 242 chocolates, ¿cómo se los hubieran entregado?

Centenas Decenas Unidades 2 4 2

¡Muy fácil! En 2 cajas, 4 bolsas y 2 chocolates sueltos.

3. Resuelve los ejercicios de tu libro de Desafíos matemáticos de 3º de primaria de la página 10:

Contesta la pregunta a)

Qué piensas, crees que ¿entregó bien el hijo de Don Justino?, en la primera entrega. Para responder, analiza lo siguiente:

Le pidieron que entregara 807 chocolates y su descomposición sería de la siguiente manera:807= 800+0+7

Es decir, tuvo que haber entregado 8 cajas, 0 bolsas y 7 chocolates sueltos

Si entregó 8 cajas y 7 bolsas, entregó 870 chocolates (800 +70+0= 870) y no 807.

4. Resuelve la pregunta b):

¿Lo entrego bien? Analiza lo siguiente:

Si se descompone el 845= 800+40+5, podrás ver que se debió entregar 8 cajas, 4 bolsas y 5 chocolates sueltos.

El error está en las cajas, que sólo entregó 7. Las bolsas y los chocolates sueltos están bien.

Recuerda que para descomponer un número de tres cifras como 357, es necesario ver el lugar que ocupa cada cifra para conocer el valor que representa, por ejemplo en este caso el 3 vale 300 porque está en el lugar de las centenas, el 5 vale 50 porque está en el lugar de las decenas y el 7 vale lo mismo porque está en el lugar de las unidades.

Platica en familia lo que aprendiste, seguro entre todos pueden practicar desarmando números, o te podrán decir algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprende en Casa: Civismo

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

Civísmo

Lo que somos capaces de hacer

Aprendizaje esperado: Reconoce las capacidades y potencialidades personales que le dotan de singularidad, y que le ayudan a actuar con responsabilidad ante los retos de su entorno.

Énfasis: Identifica sus capacidades y potencialidades en actividades que sabe hacer muy bien y que disfruta realizar.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás tus capacidades y potencialidades, y reflexionarás sobre lo que sabes hacer y disfrutas realizar.

Para empezar, lee el siguiente texto que señala el valor que tiene cada persona:

Cada persona es única, valiosa y tiene características que la hacen especial: rasgos físicos, sentimientos, gustos, intereses, así como capacidades, por ejemplo, para estudiar o habilidades para andar en bicicleta; todo ello forma parte de nuestra identidad personal. Conocerte y valorarte fortalece tu autoestima, porque así descubres quién eres y la capacidad que tienes para lograr tus metas. Secretaría de Educación Pública (2019). Cuaderno de actividades para el alumno. Tercer grado. Educación primaria del Programa Nacional de Convivencia Escolar. México, SEP página 10.

En este periodo largo que has estado en casa debido al confinamiento por la epidemia de la COVID-19, ¿qué actividades haces? ¿Has realizado alguna actividad nueva que antes no hacías? ¿Has aprendido a hacer algo nuevo? ¿Qué tal lo haces? ¿Has descubierto alguna habilidad que no sabías que tenías? En esta sesión vas a reflexionar sobre tus capacidades y habilidades, pero sobre todo, de lo que te gusta hacer.

TE PUEDE INTERESAR Aprende en Casa para quinto:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 15 de septiembre

TE PUEDE INTERESAR Aprende en Casa para cuarto:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 15 de septiembre

Puedes consultar tu cuaderno de actividades para el alumno del Programa Nacional de Convivencia Escolar, de 3º grado, en el tema I, “Autoestima. Me conozco y me quiero como soy”, podrás estudiar más sobre este tema.

Si no los tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o también en Internet. Revísalos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video donde conocerás las historias de niñas y niños talentosos, que realizan muy bien ciertas actividades, son muy inteligentes o hábiles y por eso se les llama sobredotados.

1. Documental – Niños sobredotados

¡Qué impresionantes son las capacidades de las niñas y niños que acabas de observar! Todas las niñas y niños poseen capacidades para realizar diferentes actividades.

¿Tú te has preguntado que talento tienes?

Puedes dibujarte o tomarte una fotografía haciendo lo que más les gusta: bailar, cantar, dibujar, jugar futbol, etc. Compártela con tu familia.

Sin embargo, no siempre reconocemos nuestros talentos y las personas que nos rodean a veces tampoco los valoran. Eso le pasó a la protagonista de la siguiente historia: Aurelia

Observa la historia de “Aurelia y los colores”:

2. Kipatla: Aurelia y los colores (capítulo 02 de la segunda temporada)

Como pudiste ver Aurelia no es muy hábil para los deportes y no disfruta mucho las actividades físicas. Sin embargo, tiene otros talentos. ¿Te diste cuenta de cuáles?

Aurelia es muy buena para dibujar, también sabe mucho acerca de los insectos, sabe su nombre, dónde viven, qué características tienen y hasta cómo reaccionan cuando sienten que están en peligro, etc.

¿Tú qué opinas del caso de Aurelia?, analiza su caso, contestando las siguientes preguntas

• ¿Cuál es el talento de Aurelia?

• ¿Cómo reaccionaron sus compañeros al observar el desempeño de Aurelia?

• ¿A quiénes les costó más reconocer el talento de Aurelia?

• ¿Qué pasó al final?

Y tú:

¿Para qué crees eres buena o bueno?

¿En qué te desempeñas mejor? ¿Han reconocido tu talento las demás personas?

Durante esta situación de pandemia, has tenido mucho tiempo para poder realizar cosas y aprender otras, tú:

• ¿Qué has hecho durante este tiempo?

• ¿Qué es lo que más te ha apasionado hacer durante de las actividades que realizas?

• En las actividades que realizas, ¿en cuáles crees ser mejor?

• ¿Qué hiciste para perfeccionar estas actividades cada día?

• ¿Y cómo fue que te diste cuenta de que eres buena o bueno en ello?

En esta sesión aprendiste que todas las personas son únicas, valiosas y que tienen diferentes capacidades y potencialidades que pueden aprovechar para hacer muchas cosas, y reflexionaste sobre lo que tú puedes y sabes hacer muy bien.

Aprende en casa

Recuerda que conocerse y valorarse fortalece tu autoestima, porque así puedes descubrir quién eres y las capacidades que tienes para lograr tus metas.

El Reto de Hoy:

Organiza en casa con tus familiares una “Feria de talentos”. Cada integrante mostrará a los demás algo que sepa hacer muy bien. Por ejemplo, cantar, bailar, hacer figuras de sombras, contar chistes o historias, saltar la cuerda muy alto, entre otras cosas. Monten un escenario en algún lugar de la casa y una vez que tengan todo listo, ¡Que comience la feria de talentos!

Falta poco para terminar el Aprende en Casa de este martes…

Platica en familia lo que aprendiste, seguro se animarán a realizar el reto.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

Aprende en Casa: Ciencias Naturales

¿Qué son las frutas y verduras?

Aprendizaje esperado: Argumenta la importancia del consumo diario de alimentos de los tres grupos representados en el Plato del Bien Comer y de agua simple potable para el crecimiento y el buen funcionamiento del cuerpo.

Énfasis: Explicar los grupos de alimentos del Plato del Bien Comer: verduras y fruta

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás qué alimentos corresponden a cada uno de los grupos del Plato del Bien Comer.

En la sesión anterior aprendiste qué es el Plato del Bien comer. En esta sesión aprenderás qué alimentos pertenecen a cada grupo o color, por ejemplo: el arroz ¿es un cereal o una leguminosa?, ¿el queso en qué color va?, o sabes cómo diferenciar una verdura de una fruta, por ejemplo, para la mayor parte de la gente la calabaza es una verdura, pero no es así, es una fruta.

Esto y muchas otras cosas vas a aprender hoy.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales en las páginas de la 34 a la 36.

Si no los tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa, tal vez de nutrición, o en Internet.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades:

1. Lee el siguiente texto para recordar lo que es el Plato del Bien Comer.

El Plato del Bien Comer es una guía gráfica de alimentación que forma parte de la Norma Oficial Mexicana. Fue creada por científicos y puede adecuarse a las necesidades y características de todas las personas.”

El Plato del Bien Comer facilita que identifiques los tres grupos de alimentos (verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y proteínas de origen animal), para que puedas combinarlos en los menús diarios y así dar a tu cuerpo la energía y nutrientes necesarios para crecer sano”.

Ahora que ya recordaste qué es y para qué sirve el Plato del bien comer, vas a aprender qué alimentos pertenecen a cada color.

2. Observa el siguiente video:

Grupos de alimentos: verduras y frutas.

Es importante que consideres que el color verde (frutas y verduras) es el que se debe consumir en mayor medida porque los alimentos que pertenecen a esta categoría proporcionan al cuerpo vitaminas fibras y minerales.

Aprende más, ya falta poco…

“Las frutas y las verduras son fuente de vitaminas, minerales y fibra que te ayudan al buen funcionamiento de tu cuerpo. Eso te servirá para crecer y desarrollarte saludablemente. La naturaleza proporciona los nutrientes que necesitamos en frutas y verduras de cada estación”.

Es importante que sepas, que hay algunas verduras que comes, que en realidad son frutas. Lo que nosotros denominamos frutas tiene que ver con la concentración de azúcar, por eso algunas frutas como el jitomate, el pepino y la calabaza, aunque de origen son frutas, por su bajo contenido en azúcar los denominamos verduras, por eso tu mamá los usa principalmente para los guisados y las ensaladas y no para preparar dulces.

El Reto de Hoy:

De los siguientes alimentos di que crees que sea, fruta o verdura. Puedes pedirle ayuda a mamá, papá o a algún familiar: calabaza, nopal, arroz, piña, cebolla, betabel, zanahoria, plátano, tortillas, papaya, sandía, frijoles, naranjas, chayotes, limón…

Para verificar tus respuestas, puedes consultar el Internet o algún libro sobre el tema que tengas en casa.

Casi terminas el Aprende en casa de hoy…

Ahora ya puedes ir acomodando las frutas y las verduras del Plato del Bien Comer.

Recuerda que si tienen dudas, puedes consultar tu Libro de Texto en las páginas 34 y 35.

En esta sesión aprendiste que las frutas y las verduras se colocan en la zona verde y son los alimentos que más debes consumir.

En la siguiente clase aprenderás a elegir los alimentos que van en la sección de color amarillo.

Platica en familia lo que aprendiste, seguro te dirán algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

Así concluye hoy el aprende en casa