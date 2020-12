Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 16 de diciembre

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 16 de diciembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 16 de diciembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIVISMO

La discriminación y la exclusión en la vida cotidiana

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás las causas de la discriminación de grupos o personas en situaciones cotidiana o que ocurren en otros lugares.

¿Qué hacemos?

En esta clase seguiremos aprendiendo sobre la discriminación y la exclusión, vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada.

La exclusión es apartar y rechazar a las personas por sus diferencias.

La exclusión puede llegar a dañar la autoestima de una persona, además de lastimar su dignidad y derechos humanos.

La exclusión limita el ejercicio de los derechos humanos e impide la convivencia.

La exclusión es: Apartar y rechazar a las personas por sus diferencias.

Con este recordatorio podemos iniciar la clase de hoy para conocer, cómo se expresa la discriminación en la vida cotidiana.

Cuando hablamos de discriminación, nos referimos a la acción de dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Este trato a veces no lo percibimos, pero en algún momento lo hemos causado o recibido.

El hecho de tratar de manera desfavorable o con desprecio a las personas por alguna de sus características físicas o su forma de vida, como: el color de piel, la presencia de alguna discapacidad, el sexo, la edad, el estado de salud y el embarazo, o por la condición social o económica, el origen étnico o nacional, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil. La discriminación puede afectar su autoestima e incidir en el desarrollo personal y social.

Los motivos por las que son discriminadas son, por las características como el color de piel, discapacidad, si son hombres o mujeres, el estado de salud, sus recursos, el origen étnico o sus preferencias sexuales.

Entonces cuando una persona es víctima de discriminación se vulneran sus derechos y eso debilita su paraguas, sin embargo, es muy importante saber cuáles son las causas que nos llevan a discriminar, en ocasiones lo hacemos inconscientemente.

Los prejuicios son una forma de juzgar lo distinto a nosotros sin conocerlo, considerando lo diferente como malo, erróneo, inaceptable o inadecuado, lo cual nos lleva a asignar etiquetas sobre lo que debe ser o lo que puede hacer o no una persona.

Para saber qué nombre reciben estas etiquetas, observa el siguiente video, del minuto 1:31 al 3:28

Creciendo juntos – Estereotipos.

Como obsérvate en el video los estereotipos se refieren a una idea que busca identificar a una persona o grupo de personas con un papel determinado en la familia o la sociedad, o con valores y comportamientos asignados en forma generalizada sin el debido fundamento, es como una etiqueta que indica lo que deben hacer y lo que no.

Es muy importarte diferenciar el estereotipo y el prejuicio, ambas son causas de discriminación. Recuerda que los estereotipos son las etiquetas de una imagen que atribuye características determinadas a un cierto grupo o tipo de personas.

Estas etiquetas muchas veces están influenciadas por lo que vemos en televisión o en las redes sociales, cuando decimos modelo de revista, pensamos en una persona que se dedica a la ciencia, nos viene a la mente la imagen con características muy específicas, o un superhéroe, incluso una bruja o un espía. En ocasiones, puede llegar a convertirse en un modelo a seguir.

Mientras que los prejuicios se forman al juzgar a una persona a la que no se conoce, a partir de cualquier característica, como su apariencia o al grupo cultural al que pertenece.

Recuerda también que los prejuicios son engañosos, porque con la imagen de las personas no podemos conocer su forma de ser, pensar o actuar.

Vamos con el siguiente ejercicio para que nos quede claro cómo influyen los prejuicios en nuestro pensamiento.

Observa las imágenes y con cada una de ellas, las posibles ocupaciones de estas personas, elige la que creas que corresponde:

Yo creo que es una artesana.

Yo creo que se trata de un agricultor.

¿Están seguros de la opción que eligieron?

Vamos a descubrir si están en lo correcto o se dejaron llevar por los prejuicios.

En la imagen 1 encontramos a Rigoberta Menchú, defensora de los derechos humanos, la imagen 2 se trata de Francisco Toledo, gran pintor mexicano.

Precisamente lo que acabamos de ver es un prejuicio, juzgar a las personas por su apariencia. Los prejuicios son también una de las causas de discriminación, la cual genera desigualdades e injusticias que suelen estar asociadas a la pobreza, marginación y violencia.

Observa los siguientes videos, el primero del minuto 1:46 al 3:46 y el segundo del minuto 4:13 al 7:40

TERE, DE SUEÑOS Y ASPIRADORAS – Capítulo 8 de la serie infantil KIPATLA.

NDAKU PARA YARO – Capítulo 11 de la serie infantil KIPATLA.

En historia de Yaro observamos que su familia no logró rentar la casa debido a muchos prejuicios que el dueño mostró hacia ellos, por el color de su piel y origen étnico. Y en la historia de Tere, su papá le negó el acceso a la educación por el simple hecho de ser mujer.

En ambas historias la discriminación de la que fueron víctimas fue una injusticia y generó desigualdad, además de que no se pensó en el daño que les provocó la actitud que tomó el papá de Tere y el dueño de la casa. Casos como los que acabamos de ver, se hacen presentes todos los días y los tipos de discriminación son muchos. Para Tere, Yaro y su familia no se respetó el derecho a no ser discriminados, así como el derecho a la inclusión, además en el caso de Tere el derecho a la educación se vio limitado.

Vamos a analizar algunos casos de personas que sufrieron discriminación y a descifrar las causas que lo provocaron, también comentaremos los efectos que causaron dichas situaciones.

Carlitos es un niño que necesita de una silla de ruedas para moverse de un lugar a otro, su familia tuvo que mudarse de casa debido al empleo de su padre. En la nueva escuela, sus compañeros temen que pueda lastimarse al jugar, por eso prefieren no incluirlo en los juegos a la hora del recreo.

¿Cuál fue la causa de discriminación en este caso?

Fue un prejuicio, porque Carlitos al presentar una discapacidad, los demás niños pensaron que no podía jugar o hacer las cosas que los otros niños, eso provocó que Carlitos se sintiera triste y menospreciado.

La abuela de Nadia desea regresar a trabajar después de muchos años, sin embargo, por su avanzada edad no la quieren contratar en ningún lugar.

La causa de discriminación fue un estereotipo, pues se cree que las personas adultas carecen de energía y por eso ya no pueden realizar muchas cosas. Esto puede generar en la abuela de Nadia, que ya no se sienta útil y que lastime su autoestima.

Las personas de la tercera edad en ocasiones llegan a ser contratadas con salarios muy bajos y sin prestaciones laborales, con el pretexto de que sólo las contratan por “solidaridad”, menospreciando su experiencia y habilidades.

La mamá de Ana está embarazada y por esa situación la despidieron de su empleo, además, esta situación impide que en otras empresas la contraten.

Este caso es una grave injusticia, ninguna condición puede impedir que las personas puedan desarrollarse en sus empleos, la mamá de Ana puede acudir a las autoridades para denunciar este caso de discriminación.

Ninguna persona puede limitar tu derecho a obtener un empleo digno. Casos como este deben denunciarse, pues se está cometiendo un delito contra los derechos humanos.

Cristina, es una niña de origen indígena, en la escuela las niñas y los niños presentarán una audición para la obra de teatro “La bella y la bestia”, Cristina se entusiasma por el papel de bella; sin embargo, por su origen y color de piel le asignan el papel de la bruja del cuento, argumentan que una princesa es de tez blanca y ojos de color.

Aquí se aprecia claramente los estereotipos, a lo largo del tiempo hemos tenido la idea que una princesa es de piel blanca con cabello rubio, mientras que Cristina, aunque posee las habilidades necesarias para el papel, no presenta las características físicas que se cree debe tener una “princesa”.

Por lo tanto, se genera una situación de discriminación que provoca en Cristina un gran daño a su autoestima e incluso puede generar que ella pueda avergonzarse de su origen ante otras personas, menospreciando de esta manera la diversidad cultural.

Manuel trabaja en el campo y necesita transportar sus productos, cuando llega a una agencia de autos, para comprar una camioneta, le niegan la información y le piden que abandone el lugar.

Manuel está siendo discriminado por un prejuicio, pues por su apariencia creen que no tiene los recursos económicos para comprar una camioneta.

Este prejuicio se genera porque se cree que los campesinos son de bajos recursos, lo cual es totalmente una mentira, Manuel como todas las personas tiene el derecho a ser tratado con respeto e igualdad. Es importante resaltar que ante cualquier manifestación de discriminación nuestro deber es denunciarlo ante las autoridades correspondientes.

Como puedes apreciar existen diferentes tipos de discriminación, por lo que, todas y todos estamos expuestas a ella, sin embargo, es importante poder reconocer y valorar las diferencias, recuerda que eso nos hace únicos y valiosos. De esta forma resulta necesario el autoconocimiento, para ello vamos a realizar la siguiente actividad.

En una hoja de tu cuaderno dibújate, puedes apoyarte de un espejo para identificar tus características físicas, apóyate de tu libro de texto Formación Cívica y Ética de 5to. grado en la página 61. Identifica aquellos rasgos por los que podrías ser excluida o excluido.

En la página 62 de tu libro aparece un ejemplo de una situación en la podrías ser discriminado o discriminada. La niña usa lentes y eso puede generar una situación de discriminación, o bien por el hecho de ser niña no la dejan jugar fútbol. Revisa el dibujo que acabas de realizar y analiza sobre una situación en la que te pueden discriminar, si te es posible anótala debajo de tu dibujo.

En mi dibujo puse que puedo sufrir discriminación con los otros niños porque soy muy bajito.

Ante eso tú puedes defender tu derecho a no ser discriminado comentándolo con tus padres o un adulto de confianza, ya que la primera reacción ante algo diferente puede ser de rechazo o incluso miedo, la discriminación puede ser una expresión de desconocimiento, intolerancia y temor a lo desconocido.

Como puedes ver, la discriminación nos afecta a todos, ante ello, es necesario valorar la diversidad como una riqueza.

También, cuidar que no dejen de existir los diferentes modos de pensar, expresarse y ser, ya que constituyen la cultura de todos los pueblos y grupos sociales.

Por eso es muy importante valorar e integrar las diferencias, por eso nuestro México es tan hermoso porque tiene muchas tradiciones y culturas.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Juguemos con el triángulo

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás algunas características de las alturas de un triángulo.

¿Qué hacemos?

Hoy vamos a reafirmar lo aprendido en la clase anterior, respondiendo algunas preguntas.

Pregunta 1. ¿Qué es un triángulo?

R = Un triángulo es una figura geométrica que consta de 3 lados rectos.

Pregunta 2. ¿A qué se le llaman líneas perpendiculares?

R = Son rectas secantes que se interceptan en un punto y forman ángulos de 90°

Pregunta 3. ¿Todos los triángulos tienen 3 alturas?

R = Sí, porque tienen 3 lados y 3 vértices que la determinan.

Pregunta 4. ¿Cómo se clasifican los triángulos con respecto a sus lados?

R = Se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno.

Pregunta 5. ¿Todas las alturas de un triángulo tienen un vértice correspondiente?

R = Sí, porque la altura de un triángulo inicia de un vértice y es perpendicular al lado opuesto.

Pregunta 6. ¿Cuáles son las características principales de un triángulo?

R = Tienen 3 lados rectos, tres vértices y 3 ángulos internos.

Pregunta 7. ¿La altura de un triángulo parte de un vértice a un lado opuesto o su prolongación?

R = Sí, siempre y cuando se forme una línea perpendicular.

Pregunta 8. ¿Todas las alturas son a la vez lados del triángulo?

R = No, por los ejemplos que vimos la clase pasada, recuerda que el triángulo rectángulo, un tipo de triángulo escaleno, tiene dos lados que a la vez son su altura.

Pregunta 9. ¿Todas las alturas están dentro de un triángulo?

R = No, porque en algunas ocasiones la altura está fuera del triángulo, pero esto depende del tipo de triángulo.

Cuando clasificamos los triángulos según sus alturas podemos ver que algunos triángulos isósceles y todos los triángulos escalenos al trazar sus alturas, sólo una de las 3, se puede observar dentro del triángulo.

En la sesión del día de hoy continuamos aprendiendo acerca de algunas características de las alturas de un triángulo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

GEOGRAFÍA

Problemas de la concentración de población

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los problemas de la concentración de población.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior vimos cuáles son los países de cada continente que tienen mayor población, por lo que hoy, primero haremos un repaso sobre los factores relacionados con la sobrepoblación en ciertas zonas del planeta para después, identificar sus consecuencias.

Por ejemplo, algunos de los países más poblados son: India, China, Bangladés, Pakistán, Japón, Corea del Sur e Indonesia, que se encuentran en el continente asiático.

También tenemos otros ejemplos como: Alemania, Francia y Reino Unido, que se encuentran en el continente europeo, y en el continente americano observamos a Estados Unidos, Brasil y México. Como ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, México es el onceavo país más poblado del mundo.

Asimismo, muchos otros países, tiene problemas por la concentración de personas, como sabes la Tierra está poblada aproximadamente por 7 mil 700 millones de personas, también sabemos que su distribución no es uniforme, es decir, hay lugares que concentran mucha población y otros con poca presencia demográfica, porque influyen diferentes factores para ello vamos a clasificarlos en factores físicos y humanos.

El primer factor que influye es el clima.

Las temperaturas extremas y zonas con pocas precipitaciones presentan poca población, debido a la dificultad de soportar el clima extremo y de desarrollar ciertas actividades, como la agricultura, o la posibilidad de satisfacer otras necesidades. En las regiones polares y en los desiertos prácticamente están vacíos demográficamente hablando, en estos espacios es muy difícil que alguien pueda vivir por años.

El segundo factor es el Relieve.

Por ejemplo, las zonas llanas son más favorables para el desarrollo de la agricultura que las zonas de montaña, además, en estos espacios es más fácil diseñar y desarrollar vías de comunicación que permitan otras actividades económicas y, por ello, se concentra la población en estas zonas. Las actividades económicas como la ganadería y agricultura se pueden dar entre otras.

De este modo, la agricultura se relaciona con el tercer factor físico que influye en la distribución de la población: el Suelo.

Las zonas fértiles, son las que históricamente han concentrado al mayor número de población, pero debemos considerar que la distribución de la población no sólo se explica con el factor físico, sino también con el factor humano.

A manera de repaso, entre los factores físicos se encuentran el clima, el relieve y el suelo, y estos factores influyen en la distribución de la población, pero no son los únicos, porque también cuenta el factor humano, de esta manera, los factores humanos se dividen en tres: históricos, políticos y económicos.

Por un lado, los históricos se relacionan con la antigüedad de los asentamientos, lo que explica una mayor concentración de población en zonas con una historia muy antigua, por ejemplo, en Mesopotamia y Egipto.

Te invito a que investigues más sobre lo que vamos comentando, pues nuestras lecciones también se relacionan con otras asignaturas, así que, cuando tengas dudas, puedes buscar en tus libros de texto, en internet o en otras fuentes para profundizar sobre el tema.

Continuemos con los factores políticos como por ejemplo las guerras y los conflictos que alteran la historia de ciudades, e incluso de países enteros, puesto que estos conflictos modifican la concentración poblacional, asimismo, la migración también altera la distribución de personas de un determinado lugar, las familias abandonan un territorio debido a los conflictos que existen y buscan una mejor calidad de vida.

Son muchos aspectos los que influyen en la distribución de la población, y todavía nos falta el factor económico.

Este factor influye considerablemente en la concentración poblacional de un lugar, la gente busca un mejor nivel de vida.

Así como existe migración por cuestiones políticas, también existe la migración por motivos económicos, en la búsqueda por un mejor nivel de vida, la gente migra a países industrializados o a ciudades con más actividades de servicios. En muchas ocasiones estas ciudades, que enfrentan la migración desmedida, se encuentran desbordadas, teniendo un crecimiento desordenado y sin planificación, gracias a la migración se desarrolla una importante riqueza cultural, es importante planear el crecimiento, considerando el fenómeno migratorio.

Es ahí donde vienen los problemas por la concentración de la población, en este caso, la problemática que se genera como consecuencia de la concentración de la población es, por ejemplo: problemas de salubridad y alteraciones al medio ambiente, otro sería la inseguridad y problemas de convivencia.

Estas son acciones que se viven día con día, dado que las personas que vivimos en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Toluca, Ciudad de México, Tijuana y Pachuca, entre otras ciudades del país que cada vez crecen más.

Observa las siguientes imágenes que reflejan parte de los problemas producidos por la alta concentración de personas, y puedes intentar identificar a qué rubro de los que acabamos de mencionar pertenecen.

Debes poner mucha atención, ya que este es un tema súper importante y que, si no lo atendemos ahora, el daño que ocasiona a nuestro medio ambiente puede ser irreparable.

La basura definitivamente pertenece al primer rubro, porque dañamos al medio ambiente y se vuelve un problema de salubridad, genera infecciones y contaminación que altera ríos, lagos y lugares.

El crecimiento de la población es un problema porque muchas veces entre más gente hay, más ruido se hace y este sería un problema social que muchas veces afecta la convivencia, es muy importante el respeto para mantener relaciones sanas y aún más cuando se comparten espacios.

La última imagen representa uno de los mayores problemas que se presentan en las regiones de mayor población que es la inseguridad.

Para continuar, veamos una gráfica donde se muestra cómo hemos crecido en población desde el año 1650 y una proyección que llega hasta el año 2050.

Estos datos los podemos saber por las gráficas de crecimiento de población que tenemos hasta hoy, observando en qué porcentaje ha aumentado cada vez que se hace un censo y de esa manera obtenemos una proyección de cómo podría seguir creciendo la población, se deben implementar acciones para que cuando lleguemos al 2050 tengamos garantía de que tendremos una buena convivencia, pero sobre todo seguridad, salud y un medio ambiente sano.

Es normal que nos preocupe ver estas gráficas, pues al crecer la población, sin duda, es probable que aumenten las problemáticas de las que estábamos hablando. Otro aspecto alarmante es que los recursos naturales que existen en el planeta probablemente serán insuficientes, con el crecimiento desmedido de la población, también afectamos al medio ambiente, esa es otra problemática social.

En la gráfica también puedes observar que, en toda nuestra historia, este es el periodo donde la cantidad de personas ha incrementado más y la población mundial se ha cuadriplicado en el último siglo. Las preguntas en este caso son, ¿Qué pasará en el futuro? ¿Habrá aún mayor crecimiento en las zonas que hoy en día son las más pobladas? es importante ocuparnos desde ahora en cuidar nuestros recursos.

Existen muchas personas que creen que el crecimiento de población incrementará los problemas dentro de la sociedad en que vivimos, pero este crecimiento es parte de una transición demográfica.

La transición demográfica. Consiste esencialmente en el paso de los niveles de natalidad y fecundidad altos y sin control, a niveles bajos y controlados, ello en un período intermedio dentro del cual el descenso de la mortalidad antecede al de la natalidad.

En la gráfica que vimos en la lección pasada en la que observamos, que la cantidad de hombres al nacer era mayor que el de las mujeres y que a lo largo del tiempo los hombres iban disminuyendo.

Resulta que, al pasar de los años, existen estudios que demuestran que habrá más adultos mayores que niños o jóvenes, esto quiere decir que, tal vez para el 2050, la mayor parte de gente que exista sobre el planeta serán personas mayores de 60 años.

Observa la siguiente gráfica que nos indica la transición demográfica.

En la gráfica se observan 4 líneas: la roja es de la mortalidad, la verde es de natalidad, la amarilla la del crecimiento natural y la azul de la población total.

La transición demográfica influye en los problemas de la población, existen 4 etapas por las que atraviesa toda transición demográfica; los países desarrollados ya la han pasado y otros están viviéndola. La transición demográfica permite que las poblaciones entren en equilibrio, pasando de un escenario con tasas de natalidad y mortalidad altas a otro donde ambas son menores.

Observa el siguiente video para conocer las 4 etapas.

La explosión demográfica y el crecimiento urbano en México en el siglo XX

Cuando existe una transición demográfica sigue habiendo problemas sociales, pero también existen mejoras, tal como lo hemos estado viendo en las lecciones pasadas, sabemos que somos muchos y por ello existen problemáticas como la desigualdad social, la mala alimentación, la falta de salud, el deterioro del medio ambiente, etc. Pero con estos cambios también vienen estrategias de mejora para la sociedad.

Así como plantar árboles, los huertos en casa, los jardines en las azoteas, entre otros más, esas propuestas favorecen como alternativas diferentes para los países que implementen dichas acciones.

Por su parte, los países desarrollados han invertido en servicios médicos y seguridad social, lo que incrementa la calidad de vida, esto es lo mejor para que un país crezca.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Boletín informativo, ¡a la vista!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar un boletín informativo.

¿Qué hacemos?

El día de hoy seguiremos elaborando nuestro boletín informativo. Para comenzar, te cometo que nos llegó una carta de Ashley, alumna de quinto grado y te la quiero compartir, te invito a leerla.

“Hola, maestro Francisco:

Me gustaría contarle que, en esta cuarentena, la gente de mi calle se ha vuelto unida, hemos sido muy conscientes al cuidarnos del virus, tomando todas las medidas necesarias y apoyarnos como siempre lo hemos hecho. Sabemos que estos meses han sido difíciles para todos, en no podernos juntar, jugar en el parque, ni ir a la escuela. Me ha enseñado a valorar y extrañar todo lo que me rodea y sé que volveremos a disfrutar de todo eso en algún tiempo. Sólo quiero que todos en el mundo estemos bien y que termine el Covid”.

Yo también extraño muchas cosas, pero como bien mencionas, estoy seguro que volveremos a disfrutar de todo lo que nos gusta, para que podamos salir adelante, de la mejor manera posible, es muy importante contar con información precisa que nos guíe en cuanto a lo que debemos hacer.

Precisamente en eso hemos estado trabajando, un boletín informativo nos puede ayudar. Recuerda que la función de un boletín informativo, si lo decidiéramos realizar de acuerdo a las circunstancias en que nos encontramos, sería brindar a las personas información veraz y confiable, que les ayude a tomar decisiones adecuadas en salvaguarda de su salud.

Debemos tener en cuenta, al momento de realizar nuestro boletín, que está dirigido a todas las niñas y los niños. Es en ellos en quienes pensamos cuando hemos realizado las notas periodísticas, reportajes y artículos durante las clases pasadas.

Es por eso que siempre procuramos que la información que brindamos sea puntual y, sobre todo, entendible, dados los destinatarios de nuestro boletín.

En las clases han hecho un trabajo fabuloso, han manejado los textos periodísticos a la perfección.

Recuerda que para elaborar un reportaje debes de dar a conocer el hecho de forma clara y precisa y si la fuente es la entrevista a varias personas, corrobora la información en distintas fuentes, ésos son elementos esenciales que debes considerar: Mucha investigación y contacto directo con las fuentes de información.

En las notas informativas se debe indicar de forma clara y precisa la información, puedes incorporar algunas fotografías e imágenes que añaden mucho al tema.

No olvides tomar en cuenta las correcciones que hemos realizado en los textos, es de suma importancia que lo que deseamos informar esté bien explicado y no haya lugar a dudas. Nuestros lectores son sumamente exigentes, no lo olviden. Los textos informativos es asegurarme que el contenido se explique de manera fluida, sea coherente y agradable a quien lo está leyendo.

Es importante dejar bien en claro los acontecimientos que informamos y considerar, en todo momento, el público al que están dirigidos.

Ahora te quiero contar acerca de la importancia que tiene el formato gráfico que deben tener nuestros textos periodísticos, es muy importante cómo se ven, tienen que ser atractivas para los lectores y guardar un equilibrio para que su lectura sea más fluida y enriquecedora.

Para darte un ejemplo más claro, te invito a observar detenidamente el siguiente video, del minuto 04:19 al 06:07

Diseño Editorial.

En el video pudiste ver la importancia de utilizar imágenes y distintos tipos de letras para que los textos se puedan leer y entender de mejor forma, y hacer más interesantes los textos informativos que se están leyendo y como te decía, es todo un arte el editar los textos, hacerlos más atractivos y sobre todo entendibles para quienes los leen.

También nos recordó la importancia de colocar la noticia más importante en la portada de un periódico. Aunque lo que estamos elaborando es un boletín informativo y no un periódico, pero de igual modo podemos aplicar el mismo criterio dentro de los temas que estamos tratando. En nuestro boletín, debe haber alguno que sobresalga en cuanto a su importancia.

Entonces, podemos colocarlo al inicio del boletín, para que llame la atención, de esa forma, “atrapamos” al lector y lo interesamos en el contenido. Es muy importante captar la atención de los lectores, sobre todo, hoy en día, cuando existe mucha información a nuestro alrededor.

Los medios impresos tienen que ser atractivos, más aún cuando la mayoría de la información que llega a nosotros está, en la mayoría de los casos, a un “clic” de distancia. Los medios digitales han cobrado mucha importancia en la actualidad.

Vamos a repasar el proceso que se sigue para la elaboración de un periódico.

El primer paso ya lo conoces cuando creamos textos periodísticos, notas informativas y entrevistas, ésa es la primera tarea, y la fundamental en la labor periodística, recuperar historias e información de interés para la comunidad, indagar, entrevistar, investigar, buscar la información más importante para compartirla con todos nosotros.

Después verificamos que no tuvieran errores, que fueran entendibles, coherentes y que la información fuera real, esta es también una tarea fundamental, debemos asegurarnos que los textos que vamos a publicar estén escritos correctamente y adecuados a nuestro público.

Los pasos que siguen son:

Elegir los textos que se publicarán. Ordenarlos de acuerdo a su importancia. Enriquecerlos con recursos gráficos.

El editor es quien realiza esas tareas y una vez que todo está acomodado como queremos, según lo que deseamos informar, comenzamos a dar el formato más preciso de cómo va a quedar nuestro boletín informativo.

Ahora vamos a resumir lo que hemos visto hoy para elaborar de la mejor manera posible nuestro boletín informativo.

Vimos que, para elaborar un boletín informativo es necesario definir las tareas y actividades que cada integrante del equipo debe realizar.

También, que debemos tener muy claro cuál será el propósito de nuestro boletín y considerar a quiénes está dirigido.

Cuidar que los temas sean interesantes para los estudiantes, quienes serán nuestro público.

Y no debemos olvidar la importancia del formato gráfico de cada texto periodístico que utilicemos, es decir, considerar imágenes para enriquecer la información y usar distintos tipos y tamaños de letras.

¡Estamos por terminar la primera parte del #CicloEscolar! Si aún tienes dudas con los contenidos de #AprendeEnCasa_II, ponte en contacto con el Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia que brinda asesoría y orientación a estudiantes de: 🖍️ #Preescolar

✏️ #Primaria

📖 #Secundaria pic.twitter.com/5KPq5FnK4l — SEP México (@SEP_mx) December 15, 2020

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende