Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 16 de marzo

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 16 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Más vale prevenir y repasar, para no errar. Recordemos los refranes

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás un repaso sobre el mensaje implícito y explícito de los refranes y los recursos literarios empleados.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas qué son los refranes? En las sesiones anteriores aprendiste que los refranes son dichos populares que nacen de la experiencia de las personas.

Se utilizan para transmitir una enseñanza, un mensaje o un consejo sobre la vida cotidiana.

Los recursos literarios que se emplean en los refranes son las metáforas, las analogías, los juegos de palabras y las rimas.

¿Qué te parece si juegas para poner en práctica lo que sabes? Observarás algunos emoticones armados, en ellos están ocultos algunos refranes y deberás adivinar cuáles son.

Aquí tienes el primero, intenta descifrar el significado.

Observa en el siguiente video lo que dice tu amiga Ángel.

El refrán:

El recurso literario que tiene este refrán es la metáfora, en ella se transfieren las cualidades de un objeto o una cosa a otra.

En este refrán, el caballo simboliza a un regalo mientras que el colmillo simboliza un defecto que podría tener el regalo.

Este es el segundo refrán.

Este refrán es “Más sabe el diablo por viejo que por diablo” El recurso literario que tiene es la analogía por que compara a las personas viejas o mayores con el diablo que es antiguo.

En la analogía se compara una situación o cosa con otra, para establecer ciertas semejanzas. Este refrán te dice que las personas mayores saben mucho por la experiencia que tienen de la vida.

Ahora el tercer refrán.

Observa el siguiente video para que conozcas lo que un niño como tú pudo adivinar.

El refrán 2:

Este refrán también hace uso de la analogía, porque compara el mal tiempo con una situación que va mal o que se complica, así como lo dijo Roberto en el video que acabas de ver.

El cuarto refrán es:

Este refrán es ojo por ojo y diente por diente, el recurso literario que usa este refrán es el juego de palabras.

El juego de palabras usa el doble sentido, como en este caso la reiteración de las palabras este refrán repite o reitera las palabras ojo y diente.

El refrán quiere decir que si le haces un mal a alguien ese mal puede te ser devuelto exactamente igual.

El quinto refrán es el siguiente pon mucha atención:

Observa el video de tu amiga Victoria para que adivines este refrán.

El refrán 3:

En este refrán utiliza el recurso literario de la analogía.

Este refrán compara a las personas curiosas con los gatos y al hecho de morir con una situación no deseada o desagradable. Quiere decir que, a veces, por estar buscando ciertas cosas o información, puedes enterarte de algo que puede hacerte daño.

El sexto refrán es:

Seguramente pudiste adivinar que este refrán es “A bailar y gozar que el mundo se va a acabar” significa que debes disfrutar la vida y cada detalle de ella porque tarde o temprano vas a morir. Aquí puedes notar que el recurso literario es la rima, porque bailar, gozar y acabar terminan en ar y ahí se encuentra la rima.

El séptimo refrán es:

En el siguiente video verás lo que tu amigo Gael pudo adivinar.

El refrán 4:

¿Qué te pareció la explicación de Gael? Este refrán se usa cuando alguien habla mal de los actos de las personas y después le toca vivir alguna situación que lo obliga a hacer esos mismos actos por eso se dice que “Por la boca muere el pez”.

En este refrán el recurso que se utiliza es la metáfora, ya que, como tal, no se está hablando literalmente de la boca del pez, si no de las palabras que salen de la boca de alguna persona.

El octavo refrán es:

Este refrán es “Perro que ladra no muerde” significa que cuando alguien amenaza, regularmente no cumple con su amenaza.

El recurso utilizado es la metáfora, ya que no se está hablando como tal de los ladridos de un perro, sino de las amenazas que salen de las personas enfadadas y el no morder hace referencia a no cumplirlas.

El noveno refrán es:

Observa en el siguiente video lo que Fátima adivinó.

El refrán 5:

Fátima dio una buena explicación, el recurso literario que se emplea en este refrán es la rima porque vaca rima con pata.

Aquí se ve perfectamente la rima, recuerda que deben repetirse los sonidos. Para el caso de esta rima, solo rima la vocal con la que terminan las dos palabras que es la letra “a”

El décimo refrán es:

Observa en el siguiente video la explicación de tu amigo Matías sobre este refrán.

El refrán 6:

En este refrán se hace uso de la metáfora porque no se está hablando literalmente de un libro, sino que se transfieren esas cualidades a lo que tienen las personas por dentro, refiriéndose a sus sentimientos y forma de ser y no a la cubierta, que sería el aspecto físico de las personas.

El penúltimo refrán es:

Este seguramente lo conoces, es “Después de la tormenta siempre sale el sol” significa que, aunque te encuentres mal por alguna situación, después vas a estar bien, solo es cuestión de tener paciencia y una actitud positiva.

En este refrán se hace uso de la analogía, ya que se compara a la tormenta con algo malo que pudieras estar pasando y al sol con la solución al problema o tu bienestar.

El último refrán es:

“Ojos que no ven, corazón que no siente” significa que si no ves lo que otros hacen no sientes feo por eso. Un ejemplo de ello podría ser si tu mamá le hace un favor a tu hermano y tú no lo ves, no vas a sentir celos de tu hermano y no vas a pensar que tu mamá lo quiere más que a ti.

En esta ocasión el recurso literario utilizado es la analogía, porque se está comparando el hecho de no ver, al decir “ojos que no ven”, con ignorar ciertas cosas o situaciones que podrían ser dolorosas para ti. A eso se refiere la frase “corazón que no siente”, pues no te hace daño aquello que ignoras, que no ves o que no conoces.

En esta sesión repasaste el tema de los refranes.

Recuerda que son dichos populares que expresan un mensaje o enseñanza y utilizan recursos literarios como la analogía, la metáfora, la rima y el juego de palabras.

MATEMÁTICAS

Los dulces de amaranto

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás cómo identificar las fracciones que son equivalentes al resolver problemas de reparto y medición.

¿Qué hacemos?

Las fracciones equivalentes son las que representan una misma cantidad aun que se escriban de manera diferente.

En esta sesión ayudarás a Alejandra a repartir algunos dulces de amaranto con 2 de sus primas, unos los parte en 9 piezas y otros en 12 y no sabe que porción les va a tocar.

A continuación, observarás la imagen de unos deliciosos dulces de amaranto.

Para ayudar a Alejandra necesitarás las tiras de colores de tu libro de Desafíos matemáticos y un dado, y de ser posible pide alguien de tu familia que juegue contigo.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm#page/231

Las reglas son las siguientes:

Primero debes poner las tiras enfrente clasificadas por medios, cuartos y octavos. Toma dos tiras rojas. Al tirar, vas a jugar primero con octavos y de acuerdo con el número que caiga en el dado, por ejemplo, si cae en el número 6 dirás que tomas 6 octavos, los vas a ir colocando en una línea paralela para que compruebes si llegas a la equivalencia de los 2 medios. El que termine primero la equivalencia de los octavos será el ganador.

Ahora pon dos tiras moradas y utiliza los tercios, usa el mismo procedimiento para jugar, tira el dado y el primero que llegue a los dos enteros gana.

Ahora lo verás gráficamente.

Aquí observas que ½ es igual a 2/4, 4/8 y 8/16 porque representan la misma cantidad, por eso se les llama fracciones equivalentes, observa bien la imagen azul claro en ellas puedes ver que abarcan la misma proporción de la figura.

Observa la siguiente imagen:

En ella puedes observar que 1/3 es igual a 2/6, 3/9, 4/12 y 5/15 porque tienen la misma proporción.

Recuerda que existen diferentes estrategias para la resolución de problemas y distintos métodos. Ahora vas a utilizar un método para saber si son equivalentes las fracciones.

Aquí puedes ver que si multiplicas el numerador que es el 2 por el denominador que es el 5 y es 2 x 5= 10 y el siguiente color que es el 7 x 3 = 21

Eso quiere decir que no son fracciones equivalentes porque si fuera una fracción equivalente, el numerador y el denominador serían iguales.

Ahora verás un ejemplo de fracciones equivalentes.

Aquí puedes ver que 3 x 10 es igual a 30 y que 5 x 6 es igual a 30, por lo tanto, estas dos fracciones son equivalentes.

Observa con atención la siguiente imagen.

Aquí puedes ver que el dulce de amaranto está dividido en 12 partes, si lo repartes entre tres personas, ¿Cuántas partes le correspondería a cada una?

Muy bien, a cada una le corresponderían 4 trozos, es decir 4 fracciones de las 12 que hay por lo tanto se dice 4/12

En la imagen se ve muy claro que a cada persona le tocará la misma porción.

Observa la siguiente imagen.

Este amaranto está divido en 9 partes, sin son 3 personas, ¿Cuántas partes le tocarían a cada persona? Excelente les corresponderían 3 partes a cada quien.

Aquí el amaranto está dividido en 3/9. ¿Quieres comprobar si 3/9 es equivalente a 4/12?

Para hacerlo observa la siguiente imagen.

Aquí se observa la parte proporcional de uno y otro amaranto En el dibujo se observa que es la misma porción que debe Alejandra repartir a su prima. Puedes notar que 3 x 12 es igual a 36 y 9 x 4 es igual a 36, por lo tanto 3/9 y 4/12 son fracciones equivalentes.

Solo falta repartir una palanqueta que está dividida en sextos. ¿Si está dividida en sextos cuantos sextos le tocaría a cada una? Muy bien, les tocarían 2/6 a cada una.

Ahora piensa si esa fracción que le tocaría a cada una, ¿Es equivalente con las otras dos?

En esta gráfica puedes observar que las tres fracciones abarcan la misma cantidad de la palanqueta, aún podrías analizar si todas estas fracciones equivalen a la misma cantidad.

Una forma es convertir todas a una fracción que tenga el mismo denominador, por ejemplo, podrías convertir todas a treintaiseisavos, pero recuerda que al cambiar los denominadores también cambian los numeradores. Tienes que 9 para que sea 36 lo deberás multiplicar por 4, pero su numerador debe también ser multiplicado por 4, para que representen la misma cantidad, entonces tienes que 3/9 es equivalente a 12 treintaiseisavos.

Ahora convierte los doceavos en treintaiseisavos, ¿Por cuánto tendrías que multiplicar el numerador y el denominador?

Tendrías que multiplicar el denominador por 3 y obtienes treintaiseisavos, pero para que se altere la fracción, entonces también el numerador se multiplicará por 3, así tienes que 4 doceavos es equivalente a 12 treintaiseisavos.

Ahora observa la última fracción.

Para convertir sextos en treintaiseisavos multiplica por 6 el denominador, pero para que la fracción no se altere, multiplica también por 6 el denominador, así obtienes doce treintaiseisavos.

Como puedes notar también esta fracción equivale a 12 treintaiseisavos igual que las anteriores.

Tienes entonces que las tres fracciones son equivalentes a 12 treintaiseisavos, por lo que son equivalentes entre ellas.

Recuerda que las matemáticas te pueden ayudar a resolver algunos problemas que se te presenten.

HISTORIA

De los viajes de exploración a la conquista. Repaso

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás un repaso sobre las rutas de los viajes de Cristóbal Colón, las expediciones españolas y el proceso de conquista. Identificaras las causas de la conquista de México Tenochtitlan y sus consecuencias en la expansión y colonización española a nuevos territorios.

¿Qué hacemos?

En este bloque pudiste aprender todo lo que implico el proceso de mestizaje, lo que sucedió en este periodo y dio origen en gran parte a la cultura mexica que se conoce hoy en día.

En esta sesión repasarás los viajes de Cristóbal Colón, la caída de Tenochtitlán y el proceso de conquista.

Ten a la mano tu libro de texto de Historia para que consultes cualquier duda que pueda surgirte.

Observa el siguiente video en el cual darás un breve recorrido por este periodo.

El encuentro entre América y Europa.

¿Qué te pareció el video? ¿Te sonó familiar lo que viste en el video? En las sesiones anteriores se mencionaron los viajes de exploración y el contexto en los que se dieron, principalmente de los tres viajes que realizo Cristóbal Colón, incluso leíste parte del “Diario de a bordo de Cristóbal Colón” y en algunas cartas conociste las impresiones de Colón cuando llego a estas tierras.

Recuerda que en la historia existen hechos y procesos, por lo que es importante entender que las cosas no ocurren de un día para otro, por ejemplo, antes de 1490 los hombres gracias a la navegación buscaron nuevas rutas comerciales con las nuevas técnicas e instrumentos de navegación fue cada vez más fácil llegar a otros sitios como lo viste en el video.

Durante el siglo XV se dio una gran oleada de expediciones, sin embargo, fue hasta 1942 cuando Cristóbal Colón llego sin saberlo a América. Colón pensaba que había llegado a la india y fue a partir de ello que se le llamó “indios” a las personas que habitaban estos territorios.

Después de los viajes de Colón se realizaron varios viajes de exploración a lo que eran nuevos territorios para ellos y que hoy sabes que es América entre los que se encuentra México.

Los viajes de exploración a las costas de lo que hoy se conoce como el Golfo de México se llevaron a cabo por los españoles principalmente entre 1517 y 1519.

En sesiones anteriores también aprendiste que fueron Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar quienes naufragaron en la península de Yucatán en el año de 1511 siendo los primeros europeos en llegar al actual territorio mexicano.

Posteriormente Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva encabezaron expediciones hacía nuestro país, y sería la expedición de Hernán Cortés la que derivaría en el proceso que se conoce como conquista.

Como lo estudiaste en sesiones anteriores la conquista de Tenochtitlan capital del imperio mexica fue un proceso histórico que se dio de 1519 a 1521 y que comenzó con la llegada de los españoles a las costas del Golfo de México y concluyo con la caída de México Tenochtitlan y Tlatelolco.

Recuerda que pasaron varios años para que los españoles pudieran lograr someter todo el actual territorio mexicano, por lo que hubo varias conquistas.

Durante el periodo de la conquista fue fundamental el papel que desempeño una mujer llamada La Malinche quién fungió como intérprete de los españoles. Durante estas sesiones realizaste un cuadro de causas y consecuencias de la conquista, en el cual se comentó que existieron varias razones para que un imperio poderoso como el mexica fuera conquistado por unos cientos de soldados españoles.

Observa el cuadro para que recuerdes las causas y consecuencias.

La primera causa fue la división existente entre los mexicas y la mayoría de los pueblos indígenas, eso paso por que los mexicas los sometían y les cobraban tributos, lo que causo el descontento de los pueblos como los tlaxcaltecas, otra de las causas de la conquista fue las diferencias en el armamento, mientras los españoles empleaban las armas de fuego los mexicas empleaban lanzas, flechas y hondas.

La última causa de la tabla fueron las epidemias que se dieron con la llegada de los españoles quienes trajeron enfermedades nuevas para las que los habitantes de estos territorios no estaban preparados físicamente, todo esto debilito a los mexicas.

Algunas consecuencias de la conquista fueron que por parte de españoles y sus aliados indígenas del resto de los pueblos de Mesoamérica y de otros pueblos de Aridoamérica y Oasisamérica. La fundación de nuevas ciudades por parte de los españoles; recuerda que, con los restos de los templos indígenas, se levantaron nuevas construcciones, como iglesias y se fundaron ciudades durante el siglo XVI, como la ciudad de México, Puebla y Zacatecas, entre otras.

Otra más que fue causa y consecuencia fue la disminución de la población indígena a causa de las epidemias que se presentaron en el siglo XVl. La reunión de diferentes grupos indígenas en pueblos nuevos, creando un mosaico multicultural de distintos pueblos originarios con costumbres e incluso lenguas distintas.

Por último, en el cuadro se menciona el comienzo del mestizaje cultural y la evangelización.

También aprendiste sobre productos traídos de distintos lugares como Europa, Asía y África, muchas veces, a través del Galeón de Manila y que, junto con los productos prehispánicos, dieron como resultado la comida mexicana, también se habló de la mezcla religiosa que se dio debido a la evangelización y que es posible verla en distintas comunidades hoy en día.

La conquista, estuvo precedida por más exploraciones al territorio y otras pequeñas conquistas para consolidar el dominio español de los pueblos mesoamericanos y que poco a poco fueron creando una nueva sociedad con costumbres y tradiciones nuevas y únicas. Este proceso se llevó a cabo aproximadamente de 1522 a 1578.

Resumiendo, la conquista de los pueblos originarios tuvo diferentes etapas que van desde los viajes de exploración sobre las costas caribeñas y el Golfo de México, luego la expedición de Hernán Cortés a la capital mexica y la caída de ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco y, así, hasta las posteriores conquistas del sur y norte del territorio que se extendieron en algunas zonas incluso hasta el siglo XIX y que terminaron por conformar una nueva sociedad, diferente y compleja, en un nuevo periodo que posteriormente estudiarás y conocerás como el virreinato.

GEOGRAFÍA

Ni de aquí ni de allá… ¿Por qué?…

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión retomarás información sobre las causas y consecuencias de la migración en México.

¿Qué hacemos?

¿Conoces esta canción? Puedes encontrarla en tu libro de geografía cuarto grado en la página 101.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm#page/101

En sesiones anteriores aprendiste sobre Migración, conociste sobre las mariposas monarca y el desplazamiento que realizan desde el norte de Canadá hasta llegar a los bosques mexicanos.

Recuerda que en el planeta hay una gran variedad de Migraciones, muchas especies se desplazan en búsqueda de mejores condiciones climáticas.

Al igual que las mariposas monarca, la ballena azul Migra desde las costas de Canadá hacia el norte de los Estados Unidos hasta llegar a la zona costera del estado de Baja California.

Las poblaciones humanas han Migrado desde siempre, cada vez más personas Migran saliendo de sus lugares de origen.

Observa el siguiente video, con el podrás recordar los movimientos Migratorios en las poblaciones humanas, inícialo en el minuto 22:21 y detenlo en el minuto 25:30

Migración, ¿Qué es eso?

En las sesiones anteriores también aprendiste sobre el significado de las palabras Migración, Emigración e Inmigración. Conociste el concepto de las palabras Migración Temporal y Migración Permanente.

Ahora realizarás la siguiente actividad para que recuerdes los 5 conceptos.

Como puedes observar, tienes 5 maletas. En cada una, encontrarás los conceptos que acabas de leer y en la parte inferior el significado. Coloca en cada maleta el significado, según corresponda.

Puedes pedir a algún integrante de tu familia que te ayude con esta actividad, seguramente se divertirán y aprenderán los conceptos.

Ahora que tienes claros los conceptos, es tiempo de que recuerdes las causas que originan este tipo de desplazamientos, algunas de ellas son las económicas y culturales.

No olvides que las personas cambian de lugar de residencia por diferentes razones, observa el siguiente video para que conozcas más sobre el tema. Inícialo en el minuto 0:20 y detenlo en el minuto 4:20

México: País de Migrantes.

Recuerda que básicamente las personas Migran para buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Ahora realizarás algunos ejercicios para refrescar tu memoria.

En la sopa de letras vas a buscar las causas de la Migración, recuerda que se clasifican en económicas, familiares, políticas, culturales, bélicas y desastres.

Entre las causas que ya conoces están las económicas, estas son donde las personas dejan su lugar de origen para buscar una fuente de trabajo constante y un mejor ingreso.

Las culturales se refieren a que las personas buscan cambiar su lugar de residencia para poder tener mejores oportunidades de estudio o por tener gusto o afinidad con la historia, la religión o el idioma del lugar al que desean inmigrar.

Las causas familiares están relacionadas con las personas que Migran porque quieren vivir con los parientes que se encuentran en otra ciudad o país ya que tienen lazos afectivos muy estrechos.

Otra de las causas son las Bélicas, esta migración es causada por conflictos y situaciones de violencia o guerra. Derivado de la violencia que se llega a vivir en ciertos lugares, la vida de las personas peligra, y para estar a salvo se van a lugares más seguros. Desafortunadamente esta causa genera desplazamientos masivos de personas.

Los desastres se refieren a que cuando suceden terremotos, inundaciones, sequías, tsunamis, epidemias y otros fenómenos naturales, así como las consecuencias sociales que estos ocasionan que obligan a las personas a cambiar de residencia de manera temporal o definitiva.

La última causa son las políticas, esta se da cuando las personas tienen diferencias con las autoridades del país donde viven. Por ello, buscan asilo en otro territorio, por miedo a sufrir persecución, discriminación o algún daño por tener tendencias religiosas, políticas o sexuales diferentes a las aprobadas por el gobierno.

Las consecuencias de la migración traen consigo repercusiones tanto en el lugar de origen o de nacimiento como en el de destino. Las repercusiones están ligadas a los cambios que se generan, algunas de las consecuencias son negativas y otras positivas.

En el video que acabas de observar se comento acerca de la discriminación que sufren algunos migrantes.

Una de las consecuencias se encuentra ligada a los Cambios Demográficos, esto quiere decir que los lugares de origen se vacían y despueblan, generando un hueco cultural y económico, y viceversa, la llegada masiva de migrantes genera una mayor demanda de empleos remunerados, servicios educativos, de salud, seguridad, vivienda, recursos en el lugar de destino. Es una dualidad, ya que como se mencionó puede ser positiva o negativa.

Otra consecuencia es el llamado “Intercambio Cultural y Étnico”, este se refiere a la mezcla y el mestizaje de varias culturas, aportando así riqueza cultural. Sin embargo, también se dan situaciones de discriminación de los habitantes de los lugares de destino hacia los migrantes.

La emigración tiene impacto en la economía, ya que los emigrantes constantemente realizan envío de dinero a sus familiares que se quedaron en su lugar de origen, las remesas representan un gran movimiento económico entre los lugares de destino y los de origen.

Por último, está la Xenofobia.

Esta se refiere a la resistencia de los pobladores de los lugares de destino a convivir y compartir con los migrantes, es decir, se conducen de forma violenta y discriminatoria con la población inmigrante. Es por eso que es importante que conozcas y reflexiones sobre los derechos de los migrantes y hacerlos valer.

Recuerda que conocer los movimientos migratorios permite a las sociedades comprender las necesidades y planear soluciones que atiendan a las poblaciones de salida y a las de llegada.

Con esto, las políticas gubernamentales pueden responder de manera más pertinente a las necesidades de las poblaciones emigrantes e inmigrantes, dando alternativas tanto a las causas como a las consecuencias que trae consigo la migración de personas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

