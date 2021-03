Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 16 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 16 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

MATEMÁTICAS

Nuestros códigos de longitud

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar la longitud que permite diferenciar objetos.

¿Qué hacemos?

Recuerda que cada quien tiene distintas formas de aprender, habrá a quien se le facilite más las sesiones de matemáticas, que la de lengua materna o habrá quien entienda más rápido conceptos de conocimiento del medio que de formación cívica y ética, esto es normal. Cada niño y niña de primer grado tiene distintas habilidades y ritmos de trabajo, no te preocupes si no entiendes algo a la primera, siempre se puede consultar tu libro de texto y si es posible, buscar el programa de Aprende en Casa III.

Estar muy concentrado también puede ayudarte a entender más fácilmente lo que observas en la sesión, no te preocupes si te equivocas, cuando estás estudiando y aprendiendo cosas nuevas, equivocarse forma parte del camino de aprendizaje, solo hay que seguir intentando.

En esta sesión vas a realizar actividades divertidas relacionadas con la longitud.

Recuerda que hiciste la actividad de la página 58 de tu libro de texto donde debías comparar las longitudes de unos lápices y decir en qué caja cabían, también recuerda que aprendiste códigos de longitudes.

Debes tener presente que para estimar longitudes es muy importante observar muy bien.

Presta atención: Juan y Sara, que son hermanos, saben que a su abuelita Ana le gustan mucho los rebozos y para la temporada de frío le obsequiaron dos más para su colección, aquí están los rebozos que tiene la abuela Ana.

El rebozo que Juan le regaló a su abuela es más corto de todos y el que Sara le regaló es más corto que el rosa, pero más largo que el verde. ¿Qué puedes hacer para saber el color de los rebozos que Juan y Sara le regalaron a su abuela?

Primero que nada, los cuatro son rebozos muy bonitos y coloridos. Cada uno es diferente entre sí; hay unos más largos y otros más cortitos. Una buena estrategia que responde la pregunta es ordenarlos.

¿Quieres ordenarlos de acuerdo a las características anteriores?

Eso es muy importante, porque si los rebozos están doblados no puedes saber qué tan largos o cortos son.

Ordenados, quedan de la siguiente manera.

¿Qué características se tomaron en cuenta para ordenarlos?

Como se observa en la imagen, hasta arriba está el más largo y hasta abajo el más cortito.

Eso es organizarlos de acuerdo con su longitud, del más largo al más corto. El más largo tiene MAYOR LONGITUD y el más corto tiene MENOR LONGITUD. Si se pidiera que los organices poniendo el de MENOR LONGITUD y al final el de MAYOR LONGITUD, ¿Cómo le harías?

Se pondría primero el amarrillo y al último el rosa.

Recuerda que mayor longitud se refiere a lo más largo y menor longitud a lo más corto, pero ¿Cuáles eran las preguntas que se realizaron?

La pregunta es ¿De qué color es el rebozo que Juan le regaló a su abuela Ana? Para responder, puedes apoyarte observando la siguiente imagen.

La respuesta es amarillo. El rebozo que Juan le regaló a su abuelita es de color amarillo.

¿Cuál es el de mayor longitud, es decir, el más largo? El rosa.

De acuerdo con este acomodo, el rebozo más corto es el amarillo, le sigue el verde con una pequeña diferencia que lo hace más largo, luego el azul, que es más largo que el verde y más corto que el rosa, y finalmente el rosa, que es el más largo de todos, ahora dime, ¿De qué color es el rebozo que Sara le regaló a su abuela?

Primero debes recordar las pistas, el rebozo que Sara le dio a su abuela es más corto que el rosa, pero más largo que el verde, la respuesta es Azul.

Observa el siguiente ejercicio que compartió Jorge de primero de primaria desde el Estado de México.

Silvia la maestra de Jorge, le pidió a él y a sus compañeras y compañeros que registraran en una tabla sus nombres de acuerdo con su estatura: empezando con la alumna o el alumno que su estatura fuese de menor longitud y finalizando con la alumna o alumno cuya estatura fuese de mayor longitud.

Te presento a Jorge, Gaby, Mario y Laura, las alumnas y los alumnos.

Observa cautelosamente, imagina que eres tú quien está en el salón, ¿Cómo harías para saber quién debe estar al inicio o al final de esa tabla? ¿Cuál podría ser el código en este reto?

Para saber quién es Laura, Jorge, Mario y Gaby, lo descubrirás a continuación. Ahora vas a tratar de responder cómo harías para saber quién debe estar al inicio o al final de esa tabla.

Se me ocurre que cada niña y niño podría medirse con un hilo y cortarlo de acuerdo con su estatura.

Excelente estrategia. Eso es exactamente lo que Jorge y sus compañeras y compañeros hicieron. Observa la siguiente imagen.

Una vez que tuvieron los hilos, ¿qué crees que hicieron con ellos? Las niñas y los niños compararon los hilos y los ordenaron del más corto al más largo.

Observa la siguiente imagen.

¿Qué código utilizó Jorge y sus compañeras y compañeros es este reto? CORTO-LARGO

Entre más corto es el hilo, hay menos longitud, eso quiere decir que es menos la estatura, entre más largo es el hilo, es mayor la estatura.

¿Quién resultó ser el más alto de este grupo? ¿Quién es quién?

Las pistas son las siguientes:

Gaby es más alta que Laura, pero más baja que Mario y yo.

Mario es más alto que Laura, más alto que Gaby. Pero más bajo que yo.

¿Crees que puedas saber quién es cada uno?

Lee la pista nuevamente.

Gaby es más alta que Laura, pero más baja que Mario y yo.

Gaby es la niña que tiene el vestido color lila, escribe el nombre Gaby, por lo tanto, Laura es quien usa un vestido rosa y un rebozo azul.

Con esa pista lograste saber el nombre de las dos niñas. Ahora la segunda pista. para saber el nombre de cada niño.

Mario es más alto que Laura, más alto que Gaby.

Los dos niños son más altos, ve la segunda parte de esta pista.

Pero más bajo que yo.

Ya sabes quién es Jorge, ¿Verdad? Jorge tiene la camisa azul.

Mario es más bajo que él, entonces el más alto de los niños es Jorge, lograste saber quiénes son las compañeras de Jorge y compañero a partir de las estaturas.

Así es como quedó la tabla que Jorge y sus compañeros y compañeras le entregaron a la maestra.

Recuerda que la longitud puede medirse usando varios códigos, ¿Sabes cuál es el código que se usa para medir la distancia entre dos lugares?

CERCA – LEJOS.

Y ¿Cuál es el código que se usa para medir la estatura? ALTO – BAJO.

¿Qué código usarías para distinguir lo largo del cabello de tu mamá? CORTO – LARGO.

Los códigos ayudan a comparar y organizar objetos o información, por cierto, ¿Sabías que además de usar tiras o hilos, también puedes medir usando diferentes partes del cuerpo?

Para saber cómo, observa el siguiente video en el que algunas niñas y niños dan ciertas ideas para medir distintos objetos.

¿Cuánto mide?

¿Qué te pareció el video?

Medir con las distintas partes del cuerpo es una gran idea.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

ARTES

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a apreciar y distinguir diversas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, para comprender sus diferencias y similitudes.

¿Qué hacemos?

¿Te acuerdas del álbum de la nostalgia?

Actividad 1. Recuerdos musicales.

Recordaras que en sesiones pasadas has hecho un recorrido por diversas manifestaciones artísticas, por ejemplo: la música, la literatura, la danza, las artes visuales y el teatro, estas manifestaciones tienen cosas en común y otras que las hacen únicas.

Qué tal que recuerdas cómo has jugado con los sonidos, ya que, al estar organizado de cierta manera, creas música, la música es tan diferente y variada que hay muchos géneros musicales a través del tiempo y en distintos lugares.

Observa el siguiente video “Sonidos de mi México” del minuto 13:41 al minuto 16:20

Video. #AprendeEnCasa III. 1º Primaria. Artes. Sonidos de mi México. 15 de febrero 2021.

Explorar todas las posibilidades de la voz y qué divertido es imitar los sonidos de instrumentos con tu voz.

Pero no fue la única vez que exploraste los sonidos y la música, ¿Recuerdas que has escuchado piezas musicales representativas del país? Observa qué instrumentos fueron los que se utilizaron en la cápsula del min 25:32 al min 26:57, que te presentó CONARTE dentro de la sesión “Arriba el telón”.

Video. #AprendeEnCasa III. 1º Primaria. Artes. Arriba el telón 11 de febrero 2021.

¿Te fijaste que tocaron la guitarra? Qué bella música se comparte en esta región del país.

Así es, pero había otros dos instrumentos. ¿Solamente observaste que tocaban la guitarra?

Lo que pasa es que los otros dos instrumentos eran la voz de quien cantaba y los pies al golpear la tarima que era la superficie de madera en donde se bailó esta chilena. Los tres juntos, la guitarra, la voz y el zapateado hicieron de esta pieza algo hermoso.

Actividad 2. El cuerpo y la danza.

Notaste que al cantar o tocar el instrumento, el cuerpo comienza a moverse. Y si mueves el cuerpo al ritmo de la música entonces comienzas a bailar.

El cuerpo te sirve para expresarte.

Hay momentos en que lo haces con ayuda de distintos sonidos para después convertirlos en música, un elemento muy importante que también expresa es el silencio.

Y eso también lo exploraste en las sesiones, ocupas los movimientos del cuerpo para expresar situaciones sin sonidos y otras acompañando algunas canciones. ¿Te gustaría recordar?

Video. #AprendeEnCasa III. 1º Primaria. Artes. Contando historias 28 de enero 2021. Del min 6:00 al min 7:18

Video. #AprendeEnCasa III. 1º Primaria. Artes. A cantar y moverse 26 de enero 2021. Del min 24:12 al min 26:45

En ambos videos utilizas el cuerpo, pero en uno de ellos observas los movimientos para expresar acciones y en el segundo para dar sonido a una canción, además de que tenían un orden y entonces hiciste secuencias de movimiento.

Como te das cuenta las manifestaciones artísticas comparten muchos elementos como el sonido o el movimiento ya que ambos los puedes producir con tu cuerpo.

Actividad 3. Las artes visuales en nuestro entorno.

Además de la música y la danza, hay otras manifestaciones artísticas con las cuales convives diariamente y a veces no te das cuenta.

¿Alguna vez has observado la ropa que viste la gente? Los colores hablan sobre ellos, si prefieren unos u otros, te permiten expresar emociones o sentimientos, pero en algunos lugares los colores y las formas que observas en la ropa tienen otros significados, por ejemplo, por el color y forma puedes distinguir profesiones, si es un astronauta o bombero o si se utiliza en ocasiones especiales como un tutú de ballet o una falda para bailar.

El color y las formas son elementos que están siempre a tu alrededor y al observarlos te ayudan a retratar tu entorno, por ejemplo, al realizar paisajes, pintar partes de la naturaleza e incluso en autorretratos.

Otra manifestación que observaste fue la escultura, pero lo interesante dentro de las sesiones fue experimentar, convertirte en una obra escultórica ocupando tu cuerpo para expresar alguna emoción o idea que el autor te quiso transmitir dentro de la sesión, “Observar y crear”.

Video. #AprendeEnCasa III. 1º Primaria. Artes. Observar y crear 04 de febrero 2021. Del min 21:42 al min 23:42

Cuántas posibilidades tiene tu cuerpo, puede crear sonidos, bailar, y representar esculturas.

Por eso debes cuidarlo. Gracias a tu cuerpo puedes disfrutar y hacer arte.

Y hablando de hacer arte, hay otro elemento que utilizas que ayuda a que el cuerpo sea expresivo, se utiliza mucho en el teatro, con ellas cubres tu rostro.

Las máscaras. Cuando usas máscaras puedes transformarte y jugar a ser otros personajes.

Las máscaras se han utilizado desde hace siglos y las sigues usando porque tienen un significado especial para cada persona que las usa, es una forma muy interesante de expresarte, además, cada máscara es única y especial por el material del cual está hecha, como la máscara de jade, que, al ser una piedra preciosa, sabías que pertenecía a alguien importante.

Observaste máscaras hechas con materiales muy distintos como la madera o el papel.

Actividad 4. El teatro desde casa.

La verdad es que aquí en las sesiones has utilizado muchísimo papel. Vaya que se pueden crear una infinidad de cosas tan solo con papel, incluso puedes hacer teatro con papel.

Pensabas que el teatro se hacía solo en un escenario, pero no, hay un tipo de teatro que se hace solo con papel, también te enseñaron otras técnicas teatrales como el Kamishibai, el teatro de sombras, el teatro de títeres y el teatro de objetos. Puedes hacer teatro casi con cualquier cosa, que impresionante saber que un objeto puede convertirse en un personaje.

Sí, de esta manera puedes estar en casa y aun así ser muy creativo ocupando elementos de las artes y la literatura como cuentos o historias para observar personajes en los objetos que tienes, siempre y cuando no sean peligrosos y te supervise un adulto en todo momento, por ejemplo, un bastón podría ser el cuello de una jirafa si le pegas unos ojitos coquetos y orejitas.

Como te has dado cuenta, las manifestaciones artísticas se encuentran en todas partes, solo es cuestión de abrir tus sentidos para apreciarlas.

Hiciste un recorrido por la música, la danza, las artes visuales, la literatura y el teatro a partir de distintos juegos y exploraciones con tu entorno.

Recordaste que tu cuerpo, los sonidos, colores, formas y materiales pueden estar presentes en las diversas expresiones artísticas que te rodean.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

CIVISMO

Aprendo a convivir con quienes me rodean

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar situaciones de conflicto y cómo enfrentar estas situaciones de tu vida cotidiana.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión jugaras el juego de “Tripas de gato”.

Se trata de que relaciones imágenes o palabras, pero como son varias las opciones, debes unirlos sin cruzar o tocar una línea.

Te invito a dibujar una casa, imagina que ahí vive una familia.

La segunda, es un salón de clases.

La siguiente, es una escuela, el patio y la dirección.

Ahora dibuja como te imaginas un palacio municipal, con un balcón, una bandera de México y una explanada.

En este lugar se llevan a cabo reuniones para tomar decisiones que afectan a las colonias, las comunidades, o también para llevar a cabo celebraciones.

Ahora imagina y dibuja a una familia, dos mujeres, una niña y un niño, también a niñas y niños sentados en distintas mesas, trabajando en equipos.

Imagina y dibuja muchos niños y niñas en el patio de la escuela, que están en el recreo y un grupo de hombres, mujeres y jóvenes frente al palacio municipal, que están exigiendo algo.

Ahora lo que tienes que hacer es recortar esos dibujos que hiciste con ayuda de mamá o papá y pegarlas en distintos lugares de tu cuaderno y unir correctamente a las distintas personas, con los distintos lugares en los que sucede esa convivencia.

Recuerda que las líneas que unen las imágenes no pueden cruzarse.

Toma en cuenta que el lugar donde más convive la familia es la casa.

Las personas que se organizan para exigir solución a algunos problemas que enfrentan en su comunidad, colonia o calle van al palacio municipal.

En el salón de clases, es donde trabajas en equipo.

Y en el patio de la escuela es donde juegas claro cuando haya terminado la pandemia

Termina el juego y muéstraselo a tu mamá o papá.

Te queda claro, que convives con personas diferentes, dependiendo del espacio en el que te encuentres.

En el aula están tus compañeras y compañeros del grupo, pero en la escuela puedes convivir con niñas y niños de otros grados, puedes sentir un poco de temor, al convivir con ellos y ellas, están bien grandes.

Para las niñas y niños de primer grado como tú, es difícil acostumbrarse a una nueva escuela, más grande, convivir con personas de su edad en su aula y mayores.

Pero lo que has aprendido sobre el conflicto te puede ayudar a enfrentar los desacuerdos.

Por eso es importante recordar, ¿Qué es un conflicto?

Un conflicto es un desacuerdo que se da entre las personas porque piensan y tienen distintos deseos y necesidades, además, hay que recordar que todas y todos tienen derecho a expresarse y a que te escuchen.

Es común tener conflictos, y es fundamental no ignorarlos, sino identificar la situación, identificar quienes participan en él, reflexionar sobre cómo te sientes con la situación, aprender de la situación que has vivido y buscar formas de solucionarlo, y para ello tienes herramientas como el diálogo.

Te propongo poner en práctica esto que has aprendido. Vas a analizar algunas situaciones y vas a responder estas preguntas para cada una de ellas:

¿Cuál es el conflicto?

¿Quiénes participan en el conflicto?

¿Qué sienten quienes participan?

¿Qué acciones puedes hacer para solucionar los conflictos?

¿Qué aprendizaje te deja el conflicto?

Para comprender este tema se ejemplificará con algunas situaciones.

Situación 1.

Jaime es un niño que cursa el 1er. grado de primaria. Desde que inició el confinamiento y se suspendieron las clases presenciales en la escuela, Jaime igual que sus compañeros y compañeras, han tenido que trabajar a distancia con su maestra.

La maestra visita la comunidad de Jaime cada 15 días para entregarles los cuadernillos de trabajo y recoger los que dejó la visita anterior (ella toma todas las medidas necesarias para prevenir cualquier contagio). En esta ocasión que la maestra fue a la escuela para recoger y entregar los cuadernillos, Jaime no pudo asistir porque estaba ayudando a su familia en el campo.

Jaime está muy molesto con su papá porque no regresó a tiempo para ver a su maestra en la escuela y no le pudo entregar su cuadernillo terminado ni recoger el nuevo.

El papá de Jaime le trata de proponer algunas soluciones, pero Jaime está tan enojado que no lo quiere escuchar y hasta le dieron ganas de llorar.

¡Uy qué conflicto! También tendrías ganas de llorar si te pasara algo así.

Parece un gran desacuerdo, pero vas por partes.

¿Cuál es el conflicto?

Jaime está muy molesto porque no llegó a tiempo a la escuela y no vio a su maestra, por lo tanto, no pudo entregarle su trabajo ni recoger el nuevo cuadernillo. Se siente tan enojado que no escucha a su papá quien quiere proponer algunas soluciones.

¿Quiénes participan en el conflicto?

Jaime y su papá. Es entre ellos el conflicto.

¿Cómo crees que se siente Jaime? y ¿Cómo crees que se siente su papá?

Jaime, se sintió frustrado al no tener la oportunidad de ver a su maestra y entregar el trabajo, que seguramente hizo con mucho esfuerzo, al mismo tiempo se siente enojado. Y tal vez su papá siente culpa por no llegar a tiempo a la escuela para que Jaime viera a su maestra.

¿Qué acciones podrían hacer Jaime y su papá para solucionar el conflicto?

Jaime debería tranquilizarse para escuchar a su papá, seguramente él está pensando algunas acciones para solucionar esta situación.

El papá de Jaime podría decirle que comprende que se sienta enojado y que esté llorando, es decir, ser empático con Jaime.

Las dos acciones que se mencionan favorecen la solución del conflicto.

Si Jaime se tranquiliza y su papá lo comprende, juntos pueden pensar en las acciones para solucionarlo.

Por ejemplo, pedirle a alguna compañera o compañero que le preste su cuadernillo para que Jaime lo copie y pueda realizar las actividades de estas semanas.

Esa es una opción.

¿Qué aprendizaje te deja este conflicto?

Esta situación te muestra que cuando hay enojo no es un buen momento para hablar con otras personas para poder escucharlas es necesario tranquilizarte.

Como has visto, si escuchas con atención a la otra persona durante un conflicto, la mayoría de las veces puedes solucionarlo.

Cada conflicto, te ayuda a conocerte mejor y es una oportunidad para buscar formas de cómo resolverlos. Vas a leer la situación 2, que dice:

Soy Romina, últimamente he tenido problemas con mi hermanita Juanita, ella siempre quiere ver la misma película y yo quiero ver otras, y cuando le cambio, ella grita, se enoja y llora; cuando viene mi mamá, ella me regaña. Me siento muy molesta con Juanita y con mi mamá, porque no me entienden.

¿Qué piensas de esta situación? ¿Te ha sucedido algo similar? Vas a analizar la situación.

¿Cuál es el conflicto?

Romina y Juanita están peleando por las películas que quieren ver, Juanita quiere ver siempre la misma y Romina, quiere ver diferentes películas.

Pero también es parte del conflicto que la mamá regañe a Romina.

¿Quiénes participan en el conflicto?

Romina y Juanita.

Y su mamá también, porque Romina también se siente molesta con ella, porque no la comprende.

¿Cómo se sienten las participantes?

Romina dice que se siente molesta con su hermana y mamá, pero también se siente triste, porque se siente que no la comprenden.

Juanita, también está molesta, por eso grita y llora porque Romina en lugar de escucharla, simplemente le cambia a otra película.

Y su mamá seguramente se siente triste y un poco enojada de ver que sus hijas pelean y porque no logra comunicarse con Romina.

¿Qué acciones pueden hacer para solucionar el conflicto?

Tal como lo aprendiste en otras sesiones, pueden hacer un círculo del diálogo.

Sería una muy buena acción, pero para poder realizar el círculo es importante que las tres estén dispuestas a escucharse.

Así es, y el círculo es una acción muy adecuada para que las tres expresen lo que sienten al respecto y logren llegar a un acuerdo.

¿Qué puedes aprender de esta situación?

Hay mucho que aprender, ambas hermanas son diferentes, en ideas y gustos, como observaste en otras sesiones, ese es un derecho que tienen las niñas y los niños, pero eso no debería ser motivo de separación, sino por el contrario una oportunidad para conocerse mejor y comprenderse, para lograr una convivencia pacífica.

Otra cosa que aprendiste con esta situación es que para encontrar alguna solución al conflicto siempre es importante escuchar a las otras personas, pero a veces eso no sucede.

A veces las personas no están dispuestas a escuchar y a llegar a acuerdos.

No siempre puedes llegar a acuerdos, sobre todo cuando alguna de las partes no está dispuesta a hacerlo.

En estas ocasiones el conflicto no se resuelve, va a seguir existiendo y también debes aprender a enfrentarlo.

Pero eso no es positivo, sin embargo, la convivencia humana es muy compleja y no siempre llegas a acuerdos, aunque quisieras. Eso no quiere decir que no debes enfrentar los conflictos, por el contrario, en la medida en que lo hagas puedes construir una convivencia respetuosa y pacífica.

Para continuar con la sesión, observa la siguiente situación que pasó en Kipatla.

Matías en el salto mortal. Primera parte del minuto 04:10 a 7:25

Uy, esa situación si es muy injusta.

¿Cuál es el conflicto en este caso?

El conflicto surge cuando Ramón decide no formar parte del equipo de Nadia y de Matías, aunque ya había aceptado, porque rechaza a Matías por su aspecto físico.

¿Quiénes participan?

Ramón, Nadia y Matías

¿Qué sienten los participantes?

Es claro, que Matías se siente mal, siente el rechazo por parte de Ramón.

Nadia se siente confundida, no entiende por qué Ramón se comporta así, para ella no hay ninguna razón para no querer ser parte del equipo junto a Matías.

¿Y cómo crees que se siente Ramón?

Ramón también se siente confundido y tiene miedo de lo que las personas dirán si trabaja con Matías.

Hay que recordar que Ramón ofende a Matías cuando le dice “Momia”.

Ofender a una persona por su aspecto físico no está bien, es una forma de discriminarlo y recuerda que todos los niños y las niñas tienen derecho a no ser discriminados

¿Crees que este conflicto tenga solución? ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para solucionarlo?

Si está difícil solucionarlo, pero también una acción es que Ramón reconozca su error y le ofrezca una disculpa a Nadia y a Matías.

Puede ser una acción favorable para resolver el conflicto. Qué te parece si observas qué sucedió con Matías, Nadia y Ramón.

¿Resolvieron el conflicto?

Matías en el salto mortal. Segunda parte de 9:49 a 11:05, 11: 14 a 11:36, 13:14 a 15:12

Qué bueno que si resolvieron el conflicto. Ramón le pidió disculpas a Nadia y a Matías, después hasta lograron formar un equipo más grande.

Afortunadamente lo lograron, no sólo Ramón ofreció disculpas, sino que Nadia y Matías aceptaron seguir conviviendo con él, practicando los trucos de bicicleta.

Estuvo muy interesante el caso.

Tener en cuenta estas preguntas cuando tienes un conflicto te puede ayudar a resolverlo. ¿Qué te parece si haces otra actividad?

Vas a construir algunas frases a partir de las siguientes palabras:

Una paloma, una paloma que simboliza la paz, un corazón, un grupo de niñas y niños, y un símbolo que parece un caracol, pero no lo es, este símbolo se llama vírgula de la palabra y representa la comunicación, es un símbolo prehispánico, es decir, existe desde antes que México se llamara así, lo has visto en algunos de tus libros.

Te vas a inspirar en esas palabras y vas a construir una frase relacionada con la convivencia, el conflicto y las emociones, los temas de los que has estado hablando.

Como ejemplo te comparto algunas frases.

Las niñas y los niños tenemos derecho a expresar nuestras ideas y sentimientos y a ser escuchados.

El diálogo favorece la solución pacífica de conflicto.

Convivir pacíficamente favorece el desarrollo, crecimiento y aprendizaje de las niñas y los niños.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

LENGUAJE

Aprendo a convivir con quienes me rodean

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a utilizar tus datos personales para crear una tarjeta de identificación.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitaras:

Tu cuaderno.

Lápiz.

Para iniciar esta sesión observa el video del minuto 6:35 a 12:19 donde Lucy te da a conocer todos los detalles de su familia Garza García Canul.

Un día en once niños. Lucia Garza García.

Te invito nuevamente a escribir tu nombre o nombres con sus apellidos, además de seguir jugando a escribir palabras que se escriban como inicia tu nombre o nombres y apellidos, como lo realizaste en sesiones pasadas, puedes integrarlas a tu cuaderno de palabras y no olvides realizar tu dibujo.

Si no has preguntado a tus papás tu nombre completo, este es el momento.

Escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones que dicen lo más importante del video.

A ______ le gusta la comida de Yucatán.

El ______ de Lucy se llama Ramiro.

El apellido de Lucy es _____.

El segundo apellido es _____.

La _____ de Lucy la quiere.

Si te fijas bien, en las oraciones hay una línea, ahí vas a formar la palabra que falta con ayuda de las sílabas que tienes a continuación.

Vas a empezar armando las palabras con ayuda de los siguientes dibujos. Empieza con la primera oración que dice A _____ le gusta la comida de Yucatán ¿A quién le gusta la comida yucateca?

Es Lucy, y empieza con Lu, ¿Cuál sílaba debes escribir? cy. Recuerda que se escribe con mayúscula porque es el nombre de una persona.

En la línea escribe Lucy.

Segunda oración.

En la oración. El _____ de Lucy se llama Ramiro.

¿Cuál será la palabra?

En la palabra papá busca la sílaba pa es la p con la a , ahora vas a buscar la otra sílaba que es pá pero con acento o tilde.

En la línea escribe papá.

Lo has hecho muy bien, ahora vas con la siguiente oración que dice: El apellido de Lucy es _____. ¿Recuerdas su apellido? en el video te dijeron Garza, busca Gar en las sílabas, ¿Dónde estará? Empieza con g y como es un apellido va con mayúscula.

La sílaba: za . Esta es una sílaba un poco complicada porque el sonido es “s”, pero se escribe con otra letra diferente a la ese.

En la línea escribe Garza.

Continua este ejercicio con las palabras que van en las oraciones, pídele a mamá o papá que te ayuden a terminarlo

Ahora vas a utilizar algunas de las palabras que ya estaban en las oraciones, de hecho, utilizaras sílabas de esas palabras y vas a formar palabras nuevas. ¡Es como si hicieras magia!

Es un objeto que empieza como el nombre del papá de Lucy, ¿Cómo se llama el papá de Lucy? se llama Ramiro. Escribe la primera sílaba de la palabra Ramiro. El objeto, (RA) y se usa en el tenis para pegar la pelota e inicia igual que el nombre Ramiro. ¿Qué será?

Es raqueta.

Da una palmada por cada sílaba de la palabra raqueta: RA- QUE -TA.

La siguiente es un animal que hace miau y empieza como el apellido de Lucy: Garza, ¿Dónde está escrito Garza? (GA) ¿Qué es?

¡Es gato! Las sílabas que lleva gato, GA-TO.

En este caso la palabra no va a iniciar con la misma sílaba, sino que va a terminar con la sílaba que te voy a indicar. Es un lugar en el que tanto los animales como tú se sienten seguros, de hecho, es otra manera de llamarle a la casa, ¿Qué es? Con qué sílaba termina, termina con GAR .

Es como una casa, pero con qué otro nombre se le conoce, es tu hogar.

Qué sílabas lleva hogar, da una palmada por cada sílaba, suena como O, pero lleva h y la h no tiene sonido, HO-GAR.

Busca ahora la h con la o y gar que comienza con la g y confirma que esta sílaba termina como empieza el apellido Garza (gar).

Esta palabra empieza como el apellido de Lucy Canul con CA. ¿Qué será?

Es casa, CA-SA ya tienes pocas sílabas.

La última palabra es un objeto que empieza como el apellido Canul con CA y en la noche te acuestas para dormir, ¿Qué será?

Es cama, CA-MA, son las dos últimas sílabas que quedan.

Por cierto, dije que harías magia, ¿Qué pasaría si cambias alguna de las vocales en algunas palabras?

Si cambias la última vocal a porla i ¿Qué dice? dice papi.

Si se cambia la última vocal a en mamá por i ¿Qué dirá? dice mami. Lo has hecho muy bien.

En esta sesión aprendiste a escribir palabras uniendo sílabas y en el video observaste cómo se conformó el nombre de Lucy.

🗞️ #Boletín_SEP

#AprendeEnCasa estrena nuevos contenidos para jóvenes de bachillerato; las cuatro novedosas áreas de creación son:

Artes, 🎨

Autoaprendizaje, 🧠

Bienestar emocional afectivo 🙏 ❤️ y

Vida productiva. ✅

