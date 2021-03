Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 16 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 16 de marzo del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

CIVISMO

Los roles de género y los conflictos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a iidentificar que los roles sociales de género impiden la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, identificando así que es lo que caracteriza a los conflictos y que acciones se pueden realizar para resolverlos sin violencia.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión de hoy, te voy a compartir una pequeña historia, que quizá te parezca familiar.

Cuenta cuentos.

Historia de Carlos y Mariana.

Creo que Carlos entendió muy bien que se había equivocado, que esas creencias sobre las mujeres no son ciertas y que son muy molestas y dificultan que las mujeres realicen sus actividades con libertad.

Como viste en sesiones anteriores, los roles de género impiden la igualdad entre hombres y mujeres, y este es un claro ejemplo de ello.

Si Carlos hubiera pensado por sí mismo y no se hubiera dejado llevar por lo que dicen los demás, quizá, se hubiera evitado todas las dificultades que vivió, y hubiera podido pasar un rato agradable con su hermana en el trayecto rumbo a casa de su abuelita.

A veces se tienen que aprender ciertas cosas por el camino difícil, pero lo bueno es que Carlos aprendió una lección y tuvo el valor de pedir disculpas y corregir su actitud.

Carlos reconoció que su hermana merece respeto y ser tratada con igualdad, no decir esos comentarios prejuiciosos.

Así es y también porque dialogaron y compartieron sus puntos de vista.

Te propongo que para reforzar lo que acabas de ver sobre la igualdad entre hombres y mujeres, veamos el siguiente video del minuto 50:00 al 52:25

Video. Diálogos en confianza (Familia)

Yo aún no sé a qué me voy a dedicar de grande, lo que sí sé, es que puede ser a cualquier cosa, ya que hombres y mujeres pueden dedicarse a las actividades que prefieran.

Tú como cualquier niña o niño, tiene el derecho de pensar y decidir a qué se quieren dedicar en el futuro, algo que les guste y donde puedan desarrollar todo su potencial.

Hay que sacarle jugo a todo nuestro potencial, sin detenernos por los obsoletos roles de género.

Todavía falta mucho para lograr una verdadera igualdad entre mujeres y hombres pero ya se empieza a dar este cambio. Podemos encontrar a muchas personas que se han dedicado a lo que les apasiona, y han destacado increíblemente en ello, sin importar los viejos roles de género.

Por ejemplo, ¿Una mujer presidenta?

Claro que sí y no es sólo una, ya hay varias mujeres en altos puestos políticos en varios países.

Bueno pues es que no es para menos, si todas las mujeres y hombres son iguales y tienen los mismos derechos, ¿Por qué no iba a llegar a la presidencia una mujer?

Las mujeres y hombres que han desafiado y roto los roles de género han logrado dedicarse a realizar las actividades que aman y que en otro tiempo hubiera sido muy difícil hacerlo.

Cada vez vemos que hombres y mujeres realizan actividades que les gustan, sin importar su género.

También es importante reconocer que, con mayor frecuencia, las personas comprenden que esto está bien y que son los derechos de todas las personas.

Y es que no hacerlo, impide el pleno desarrollo de las personas, de las niñas y los niños. Creo que sería muy bueno si para reforzar lo que hemos aprendido, hacemos una actividad.

Esta actividad consiste en leer los siguientes enunciados y poner un tache o una paloma según corresponda.

Entonces, si el enunciado dice una acción que favorece la solución de conflictos o habla sobre el derecho a la igualdad entre niñas y niños, entonces le ponemos una palomita.

Pero si el enunciado dice una acción negativa o en contra del derecho a la igualdad entre niños y niñas le ponemos un tache

Pon mucha atención en los siguientes enunciados.

“Zajid es primo de Amadis, Zajid puede salir a jugar al patio cuando quiere, pero Amadis sólo puede hacerlo si termina sus deberes dentro de la casa”.

Eso no es justo, no se respeta la igualdad entre niñas y niños, “tache”.

Siguiente enunciado

“Entiendo que estés muy molesta, la situación no es para menos, pero si nos tranquilizamos y lo pensamos juntas seguro lo podremos resolver”.

Palomita, es una acción que podemos hacer cuando nos enfrentamos a un conflicto.

La siguiente frase dice, “Los niños no deben hacer cosas de niñas, ¡Cómo se te ocurre que vas a bailar ballet!”

Tache, esa idea está equivocada, niños y niñas, hombres y mujeres podemos dedicarnos a lo que nos guste.

La siguiente frase dice:

“Hoy vamos a sembrar algunos árboles, me encanta hacerlo con mis amigas y amigos”.

Palomita, habla de la convivencia entre niñas y niños y también de la importancia de cuidar nuestro entorno.

Siguiente “Pues es que a las mujeres les toca esforzarse doble, deben comprobar que son capaces”.

Tache, se trata de una idea que perjudica a las mujeres y las coloca en una situación de desigualdad sólo por ser mujeres.

Ahí va otra: “Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer”.

Uy, yo he escuchado muchas veces esa frase, creo que está equivocada, porque no es que esté detrás, puede estar al lado o adelante, yo creo que hay que ponerle un tache.

Sí, porque supone que la mujer no puede ir delante, y tanto mujeres como hombres son capaces de aportar al desarrollo pleno de otras personas a partir del compañerismo.

Seguimos.

“Deberías ser un poco más femenina”.

Esa frase sí que es molesta y equivocada. Se basa en ideas erróneas de cómo debería ser una mujer, pero como ya vimos mujeres y hombres pueden ser como quieran y expresarse libremente, ese es un derecho.

Así que le ponemos un tache.

La frase siguiente dice: “Los hombres no lloran”.

Eso no es cierto, claro que los hombres lloramos cuando necesitamos hacerlo, igual que las mujeres.

Mi papá me dijo alguna vez que en su tiempo si un hombre lloraba en público era muy mal visto, pero también me dijo que, con el tiempo, él aprendió que no hay nada de malo en hacerlo, en expresar las emociones y sentimientos públicamente.

A la frase le ponemos un tache, porque es una idea errónea, equivocada.

La última frase dice:

“La igualdad es el alma de la libertad, no hay libertad sin ella”.

Qué bonita frase.

Creo que esta frase debe marcarse con una palomita porque habla de la importancia de la igualdad.

Además, habla de cómo a través de la igualdad podemos ser libres, es muy inspiradora esta frase.

Nos invita a ser mejores personas todos los días, porque de esta manera podemos construir una sociedad basada en la igualdad y la libertad.

Te divertiste con este ejercicio, ahora, quiero compartirte una actividad que he estado realizando.

Como hemos estado hablando de estos temas, es decir de los roles de género que impiden la igualdad entre hombres y mujeres, y también de los conflictos, qué son, cómo resolverlos pacíficamente y promover la igualdad de género, así como la convivencia pacífica entre niñas y niños en la escuela.

Voy a compartir algunos de los principios que integran un manifiesto.

El Manifiesto de las niñas y los niños por la igualdad de género y la convivencia pacífica en la escuela, es una declaración en la que niñas y niños reconocemos que tenemos derecho a un pleno y sano desarrollo, a la igualdad, y a una vida libre de violencia, por lo tanto, las niñas y los niños afirmamos que para favorecer la convivencia pacífica debe haber una igualdad de género entre niñas y niños.

Antes de terminar, me gustaría hacerte una adivinanza, es de alguien que tú conoces:

Es joven, le gusta colaborar en la limpieza de su casa y le encanta cocinar, bailar y jugar fútbol, pone mucha atención en clase, ¿Quién es?

Es ¡Panchito!

Se trata de Panchito, a él le encanta cocinar y colaborar, es muy cumplido con sus obligaciones de la casa.

En la sesión de hoy reflexionaste que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades de dedicarnos a los que más nos gusta y que eso no debe ser motivo para generar violencia.

Reconociste que un conflicto no debe resolverse con violencia y menos si es entre mujeres y hombres porque tenemos la misma capacidad por igual de resolver un conflicto de manera sana y pacífica.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

MATEMÁTICAS

El tiempo y sus problemas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la lectura y uso del reloj para verificar estimaciones de tiempo para calcular las horas y minutos.

¿Qué hacemos?

Contamos con 6 relojes, cuyas manecillas están marcando un horario y en la parte de abajo se alcanza a observar otro reloj, pero no señala la hora, ¿Me ayudas a poner la hora correcta?

Recuerda que debemos empezar a ver las horas que se representan por la manecilla pequeña y después observamos los minutos que se representan con la manecilla larga.

La manecilla de la hora no cambia su valor, sin embargo, en los minutos cada vez que avanzamos de un número a otro deben de contarse 5 minutos.

Del número 12 al número 1 existen 5 minutos, por lo que, si la manecilla larga se encuentra en el número 1 es que ya van 5 minutos.Y si se encuentra en el 2 es que ya han pasado otros 5 minutos es decir 5 + 5 = 10 minutos.

Entonces has recordado que entre cada número del reloj se encuentran 5 minutos, también podemos hacer una multiplicación, por ejemplo, imagina que en tu reloj me sale el número 7 con la manecilla de minutos, entonces para saber que minuto representa sólo tengo que multiplicar 7 x 5 = 35 minutos.

Entonces veamos encontraste las 6:20

Empieza a ver las horas y veo que el tercer reloj está muy cerca de las 6 y en minutos me pongo a ver si está en 20 y sí, efectivamente se encuentra marcando 20 minutos. ¿Qué te parece si continuas tu con el resto?

Para continuar traje una serie de actividades que realizó un sobrino mío llamado Uriel en un día para que analicemos cómo organiza su tiempo.

Realizar la tarea escolar: 2 horas.

Tomar clases: 3 horas.

Comer: 1 hora.

Bañarse y vestirse: 1 hora.

Desayunar: 1 hora.

Leer: 1 hora.

Cenar: 1 hora.

Platicar con los que habitan en casa: 1 hora.

Conocer el tiempo me permite también tener un mayor orden en las actividades. Y es por eso que aquí tenemos varias actividades que me gustaría que ordenaras conforme consideres oportuno.

Muy bien comenzaremos a ordenarlas.

Organización sugerida:

Bañarse y vestirse: 1 hora.

Desayunar: 1 hora.

Tomar clases: 4 horas.

Realizar la tarea escolar: 2 horas.

Comer: 1 hora.

Platicar con los que habitan en casa: 1 hora.

Leer: 1 hora.

Cenar: 1 hora.

Yo te voy a realizar unas preguntas y tú me responderás de acuerdo con el orden que quedaron organizadas las actividades, ¿Estás de acuerdo?

¿A qué hora se debe meter Uriel a bañar para estar listo y tomar sus clases, si sus clases de Aprende en Casa comienzan a las 10 de la mañana?

Si él tarda 1 hora en bañarse y cambiarse y tarda otra hora en desayunar por lo que tarda 2 horas antes de iniciar sus clases, y como inician a las 10 de la mañana, pues 10 – 2 = 8 debe meterse a bañar a las 8 de la mañana.

¿Cuántas horas dedica Uriel al día en realizar sus comidas?

Tarda 1 hora desayunando, 1 hora comiendo y 1 hora en la cena, por lo cual son 3 horas en total las que dedica a sus alimentos.

¿Cuántas horas leerá en una semana y cuántas en un mes?

Si la semana tiene 7 días, veamos el calendario

Por ejemplo, enero tiene 31 días por lo cual leería 31 horas, pero en febrero que tiene 28 días, sólo leería 28 horas. Ah, pero si es junio, pues sólo leerá 30 horas en ese mes.

Enla página 35 del libro de desafíos matemáticos hay algunas actividades que puedes realizar, pero seguramente ya las tienes echas aun así te invito a dar un vistazo y completar el ejercicio si aún no lo tienes.

Vamos a ver cómo te va con estas situaciones relacionadas con el tiempo que emplean algunas personas en hacer diferentes actividades.

Ella tardó 20 minutos desde que salió de su casa hasta que bajó del autobús, luego caminó 10 minutos más para llegar. ¿Cuánto tiempo tardo en llegar al mercado? y ¿A qué hora salió de su domicilio?

Desde que salió de su casa hasta que llegó al mercado, fueron 20 minutos más 10, en total hizo 30 minutos para llegar al mercado. Si en el reloj marcaba las 11 horas con 10 minutos cuando ella llegó, así que regresa la manecilla de los minutos media hora y ve que ella salió a las 10 horas con 40 minutos, o también decimos, al 20 para las 11.

Raúl es mecánico de automóviles. El día de ayer recibió 4 automóviles, para hacerles diferente trabajo por lo que en cada uno se tardó un tiempo distinto: el primero lo revisó y arregló en 50 minutos, en el segundo 35 minutos, en el tercero, 20 minutos y en el cuarto, 45 minutos. ¿Cuánto tiempo tardó en revisar y arreglar los 4 automóviles?

Pues yo sumé todos los minutos que tardó en los cuatro automóviles y eso me dio 150 minutos, entonces me di cuenta que en esta tabla dice cuántas horas se forman con cuántos minutos, así que con esos minutos podía formar dos horas, porque 60 más 60 son 120 y todavía sobran 30 minutos, así que mi respuesta es: 2 horas con 30 minutos.

Fue bastante divertido y espero te haya servido para recordar todo lo que habíamos platicado hace tiempo.

Esta sesión nos sirvió para recordar cómo podemos organizar nuestro tiempo y así cumplir las metas y actividades que tengamos en el día a día.

Y, además, recordar como podemos medir el tiempo en algo muy corto como el segundo y minuto, también cosas muy tardadas como la hora, el día, mes e incluso años.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

Representando a los textos narrativos

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

Vas a empezar el repaso con una entrevista a un texto narrativo.

Enuna pancarta escribirás el nombre del texto narrativo que quieres representar.

¿Cuál es uno de tus favoritos? ¿Qué textos se incluyen en los textos narrativos? ¿Entre cuáles puedo escoger?

Pues todos los que cuentan algo, NARRAN una historia, un suceso. Aquí hablaras de los que son ficticios, o sea inventados, como las novelas y los cuentos, aunque hay narraciones que también cuentan historias reales.

Por ejemplo, La Sirenita, escrita por Hans Christian Andersen.

Comienza con la representación. Lo que más les gusta hacer a los textos narrativos es contar hechos reales o imaginarios.

¿Quiénes participan en las historias de un texto narrativo?

Los que participan en las historias de un texto narrativopueslos personajes que llevan a cabo las acciones y un narrador, que puede ser uno de los personajes o alguien más.

Llevan un orden cronológico y por eso utilizan palabras que indican sucesión, como mientras, primero, después.

En el ejemplo de La Sirenita. Es una historia, primero conocemos a una sirena que vive feliz en el mar, luego, ella se enamora de un príncipe al que rescata de un naufragio.

A continuación, pasan muchas sorpresas que los separan, pero al final nos sorprende La Sirenita con su decisión.

¿Alguna otra característica que podamos encontrar en el cuento?

Hay palabras que indican relación de causa y efecto como porque o por eso. Por ejemplo: La Sirenita entrega su voz porque quería tener piernas en lugar de cola.

Ahora, hay algo que queremos saber todos, ¿Cómo podemos reconocer lo que les pasa a los personajes?

Pues muy sencillo, las acciones que realizan los personajes se muestran con verbos, así que cada vez que veas un verbo, sabrás que se trata de una acción narrativa.

Voy a narrar dos acciones. “La Bruja del mar le quita la voz a la Sirenita y ella ya no puede cantar.” ¿Cuáles fueron las acciones expresadas con los verbos?

Quitar y poder cantar.

Ahora una acción feliz. “El príncipe se enamora de la Sirenita.”

La acción es enamorarse.

Así es como los textos narrativos expresamos las acciones que conforman nuestra historia.

Ahora lee un libro que se titula Kitty descubre su poder, fue escrito por Paula Harrison, ¿Te parece si lees un fragmento de este libro? Así hacemos el ejercicio de leer un texto narrativo.

Ahora pon atención a lo siguiente. Con lo que acabas de leer, ¿Puedes saber qué tipo de texto es?

Pues sin duda es un texto narrativo.

¿Y por qué?

Pues porque es una narración, una historia.

Así es, en este caso, narra hechos imaginarios y aunque todavía no empieza la acción, sí nos da pistas de que es un texto narrativo. ¿Como cuáles?

Pues tiene dos personajes, Kitty y su mamá, y un narrador que no conocemos, pero que nos está contando la historia.

A ese narrador se le llama omnisciente porque ve la historia desde afuera Y sabe todo lo que sucede o puede sucederles a los personajes. El texto, ¿Tiene acción narrativa?

Sí. Pues más bien la están anticipando, dice que en noches así hay muchas aventuras, sin embargo, estar sentadas esperando ya es una acción, y por eso encontramos verbos como “se sentaron” y el búho que “ululó” es decir, hizo así: uuuuuu.

Si te fijas, también explica las razones para tener aventuras, y para eso utiliza nexos de relación causa-efecto. “ve el último párrafo”.

“En noches así, cuando sale la Luna, se nota la magia en el aire. Y por eso sabes que es el momento perfecto para una aventura”.

Aquí hay varios elementos narrativos.

Antes de iniciar la historia, el libro presenta a los personajes. Acerquémonos para ver qué dice sobre la protagonista, Kitty.Y si ves, también muestra a su Patrulla Gatuna.

¿Será que podemos escribir nuestra propia versión del cuento de Kitty?

Claro que sí. Quedaría muy bien para tu repaso, porque puedes poner en práctica todas las características de las que hemos hablado, pero ahora no solo como lectores, sino como autores de un texto narrativo. Ser autor implica otras competencias, pues hay que poner en juego la creatividad, la lógica y la redacción. Así que sí, para comenzar redactas la historia en tiempo verbal en pasado, porque la historia ya sucedió.

Primero inicia con el nombre.

Muy bien, entonces escribe…

Kitty, vivía con su mamá y la Patrulla Gatuna, que se integraba por Mandarino, Fígaro, Misi y Katsumi.

¿Qué otro dato hay a la mano para poder escribir más?

Que quiere ser una super heroína como su mamá.

Muy bien, entonces lo agregamos, Ella quería ser una super heroína como su mamá.

Podrías agregar que a Kitty le gusta que su mamá la lleve a la cama por las noches y que le gusta platicar con ella observando la Luna.

Escribe lo siguiente: Le agradaba mucho que su mamá la llevara a su cama a dormir y platicaban mucho observando la Luna.

Podríamos agregar algo más, aunque no lo mencione el texto directamente.

Que Kitty tuvo muchas aventuras maravillosas al lado de su madre, salvando gatitos.

Con lo que ya escribiste, cumple con las características de un texto narrativo, ya que nos describe a los personajes, y utiliza verbos en pasado al narrar una acción.

Creo que hiciste un gran repaso. Recordaste las características de los textos narrativos, donde resaltaste que es una historia fantástica o real donde participan diversos personajes y se escriben en pasado.

Leíste un fragmento del libro Kitty descubre su poder y te inspiraste en él para escribir tu propio texto narrativo.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

CIENCIAS NATURALES

¿De dónde viene lo que necesitamos?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar cuáles son las necesidades básicas del ser humano y como las transformamos de la naturaleza para alimentarnos, protegernos y vestirnos.

¿Qué hacemos?

¿Cuáles son las necesidades básicas?

Son todos aquellos elementos que nos permiten tener una calidad de vida satisfactoria y saludable.

Los seres humanos somos seres sociales, eso quiere decir que vivimos en grupos y en cada uno de esos grupos, las costumbres o las tradiciones pueden cambiar, pero las necesidades siguen siendo las mismas.

Para recordar las necesidades, te voy a decir unas características y tú identificarás de qué necesidad básica estamos hablando.

Es una necesidad básica que compartimos con otros animales, y nos protege de la lluvia, el calor o el frío, además, nos da privacidad como individuos o familia, nos protege del frío, el vestido.

El siguiente, compartimos esta necesidad con otros animales, es algo que nos protege del clima que compartimos con otros animales es el refugio, las madrigueras o las casas.

Por ejemplo, las hormigas que hacen sus hormigueros, las abejas con sus panales, las aves con sus nidos y muchos mamíferos con sus madrigueras, ¿Cuál sería el equivalente con los seres humanos?

Vamos a la siguiente. Es la necesidad básica que satisfacemos al tomar de la naturaleza los nutrimentos necesarios para crecer, desarrollarnos y estar sanos.

Tiene que ver con la agricultura y la pesca, y con los sabores, la disfrutamos mucho.

Es la Alimentación.

La siguiente: Es la necesidad básica que se satisface con el apoyo de especialistas para mantener a nuestro cuerpo en buenas condiciones para disfrutar la vida diaria, libre de enfermedades, infecciones o traumas.

El siguiente es una necesidad es muy importante, gracias a los médicos, a la ciencia y a los avances de la tecnología, ahora podemos prevenir y atender muchas enfermedades, lo que antes era imposible.

El trabajo que médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud realizan día a día para ayudarnos a prevenir y atender las enfermedades.

Otra más, esta necesidad se debe a que no tenemos el cuerpo cubierto de pelo como otros mamíferos, y nuestra población se encuentra por todo el mundo, desde lugares cálidos hasta muy fríos, por lo tanto, necesitamos protegernos.

Ya lo habíamos dicho, somos los únicos animales que utilizamos ropa, que por cierto la hemos mejorado mucho, al inicio según sabemos sólo utilizábamos pieles de animales.

Otro aspecto importante de las necesidades básicas es que estas siempre se asocian con el uso de un recurso natural.

Recuerda que todos los alimentos que consumimos implican un costo para el planeta, porque para producir un sólo tipo de alimento se necesitan diversos recursos naturales y este “gasto” provoca un impacto. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente video.

Video. Los alimentos de Once Niños.

Es un video breve, pero que describe que somos muchísimos habitantes en el mundo y que dentro de pocos años seremos muchísimos más y, en consecuencia, la demanda de alimentos será impresionante.

Además, menciona un dato muy interesante que, creo no habíamos visto en clases pasadas acerca de las nuevas técnicas de producción de los alimentos.

Cuando se refiere a la biotecnología, son métodos y técnicas que utilizan para mejorar los productos y garantizar el abasto de alimentos.

La ciencia y la tecnología son de gran ayuda, ahora veamos desde otra perspectiva otra necesidad, el vestido.

Los primeros seres humanos eran muy peludos, no necesitaban ropa, pero conforme fueron evolucionando, el pelo desapareció.

Al principio no era necesario usar ropa, pero eso cambió con la llegada de los seres humanos a territorios fríos y con los períodos glaciales, entonces fue necesario usar las pieles de los animales que cazaban para protegerse del frío, ahí empezó la historia del vestido.

Vamos a señalar los recursos que se utilizaron para satisfacer las necesidades de vestido de cada época que nos muestra esta línea.

Prehistoria. Usaban las pieles de los animales que cazaban, por lo tanto, los recursos eran animales.

Época antigua. La humanidad descubrió que se podían domesticar las plantas y que algunas, como el lino, el algodón, el amate, eran fibras que podía utilizar para hacer vestimentas.

Pero no te olvides de que no sólo son plantas, sino también otros recursos, como el agua y suelo en este caso, porque el algodón tiene que sembrarse en alguna parte.

Edad Media. En el Oriente, se usaban, además, de fibras naturales de origen vegetal, otras de origen animal. La lana, sobre todo en occidente, pero en China se usaba una tela que venía de un gusano la seda, entonces, recursos animales, pero a los gusanos de seda había que alimentarlos con las hojas de plantas y de árboles; por lo tanto, ya para esa época, se utilizaban recursos diversos, desde el agua, hasta los árboles, pasando por los animales, las plantas y el suelo.

Revolución Industrial. Además de los que ya mencionamos, se utilizaron los combustibles fósiles como el carbón.

Época actual. Con el descubrimiento y la explotación del petróleo, se empiezan a elaborar fibras sintéticas, como el poliéster y el nailon, además del rayón, que se produce a partir de fibras naturales, de la celulosa de los árboles y de otras plantas, que tiene reacciones químicas con materiales como la sosa cáustica, que es una sustancia con la que se hacen jabones.

En el mundo actual utilizamos todos los recursos que usaban antes y más.

Desde el inicio de la humanidad hemos necesitado un refugio, al principio era en cuevas, en cuanto aprendimos a domesticar las plantas y dejamos de ser nómadas, empezamos a construir, con los materiales que teníamos en el entorno.

Te invitamos a jugar “Tripas de Gato” para relacionar columnas.

En la columna de la izquierda aparecen imágenes de distintos tipos de viviendas, hechas con materiales muy diversos. ¿De qué tipo de lugar crees que hayan obtenidos los recursos para construirlas?

El primero, que es un iglú, se construyó con el hielo del lugar y entre las imágenes de la derecha aparece una con mucho hielo, así que es este, y así puedes continuar con el resto.

El ser humano siempre ha utilizado los recursos que tiene alrededor para cubrir sus necesidades y eso significa que invariablemente alteramos el ambiente.

Por eso hay que reconocer y valorar las acciones que se están haciendo para seguir produciendo de forma amigable con él.

Este tema es muy importante, porque debemos tener siempre en cuenta que todo lo que usamos para satisfacer nuestras necesidades básicas proviene de la naturaleza y que esta es muy generosa con nosotros, pero necesita de un tiempo específico para volver a generar todos los recursos que nosotros tomamos de ella.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

