Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 16 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de quinto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 16 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 16 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

VALORES

Sueña, actúa y consíguelo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a tomar decisiones en función de lo que le beneficia y a reconocer aquellas decisiones que te pueden perjudicar.

¿Qué hacemos?

Quiero que todos participen y al finalizar, completen la frase “Me comprometo a…”.

Piensa tú a qué te comprometes…

Yo me comprometo a poner atención en las cosas que hago y a enfocarme en lo que estoy haciendo y hacer sólo una cosa a la vez.

¿Has soñado en qué quieres ser de grande?

Soñar con lo que queremos ser es algo muy bonito y útil en nuestras vidas, ya que nos muestra un camino, que aunque muchas veces no nos lleve exactamente a donde queremos, nos puede traer increíbles sorpresas y guiarnos a lo que seremos.

Yo nunca estuve muy segura de qué quería hacer, pero de lo que sí estaba segura era de lo que NO quería. A mí no se me antojaba para nada un trabajo de oficina, para algunos es lo que más les gusta, pero eso no va conmigo.

Tampoco quería algo que tuviera que estar frente a una computadora todo el día, o algo que fuera muy repetitivo, ¿me explico? De estar haciendo exactamente lo mismo todos los días. Hay quienes encuentran en eso una tranquilidad y seguridad y que bien por ellas y ellos, pero yo creo que soy de otro tipo de personalidad. Entonces eso de saber que era lo que NO quería, me ayudó a ir descartando cosas.

Siempre es importante tomar decisiones y hacer compromisos que nos beneficien a nosotros y a los demás, también es importante reconocer las decisiones que nos pueden perjudicar y llevarnos a un estado que nos aleje del bienestar.

Observa el siguiente video del segundo 00:19 al minuto 03:38.

Vitamina Sé.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En nuestras vidas, debemos siempre tomar un momento para detenernos y pensar en qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. El identificar esto, es el primer paso para tomar decisiones que nos pueden ayudar a acercarnos más a lo que queremos y alejarnos de lo que no queremos. Siempre en búsqueda de ese maravilloso tesoro llamado bienestar.

INGLÉS

Y tú, ¿Cómo eres?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describirte físicamente y a las personas que conoces.

¿Qué hacemos?

Hoy vamos a aprender como describir personas. ¿Tú sabes cómo podemos describir a una persona?

Tú, ¿cómo eres?

Can you describe yourself? ¿Te puedes describir a ti misma o a ti mismo?

Ejemplos:

Pon atención, porque vas a tener que describirte.

Te voy a mostrar a esta familia.

He is Gerardo. Él es Gerardo.

He is a baby. Él es un bebé.

He is 2 years old. Él tiene dos años.

He is short. Él es bajito.

He is handsome. Él es guapo.

He is good looking. Él es bien parecido.

He has brown hair. Él tiene cabello café.

He has brown eyes. Él tiene ojos cafés.

He is dad. Él es papá.

He is 42 years old. Él tiene 42 años.

He is tall. Él es alto.

He is strong. Él es fuerte.

He is handsome. Él es guapo.

He has black hair. Él tiene el cabello negro.

He has short hair. Él tiene el cabello corto.

He has brown eyes. Él tiene los ojos cafés.

She is mom. Ella es mamá.

She is 40 years old. Ella tiene 40 años.

She is medium/average height. Ella es de altura promedio.

She is slim. Ella es delgada.

She is beautiful. Ella es hermosa.

She has long and straight hair. Ella tiene el cabello largo y lacio.

She has brown hair. Ella tiene el cabello café.

She has brown eyes. Ella tiene ojos cafés.

She is Valeria. Ella es Valeria.

She is 4 years old. Ella tiene 4 años.

She is young. Ella es joven.

She is short. Ella es bajita.

She is thin. Ella es delgada.

She is beautiful. Ella es hermosa.

She has long hair. Ella tiene el cabello largo.

She has brown hair. Ella tiene el cabello café.

She has brown eyes. Ella tiene los ojos cafés.

Ahora te mostraré por separado como puedes describir a una persona.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

El Reto de Hoy:

¿Pudiste describirte?

¿Por qué no intentas?, elabora una tablita parecida a la mía y haz tu descripción. Sé que podrás hacerlo muy bien.

LENGUAJE

Cómo elaborar y difundir un producto final de investigación

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás como elaborar y difundir un producto final de investigación.

¿Qué hacemos?

El día de hoy aprenderemos acerca de “Cómo elaborar y difundir un producto final de investigación”.

¿Sabes cómo elaborar un producto final?

¿Sabes cuántos tipos de productos finales puedes elaborar?

¿Dónde y con quién te gustaría compartirlos?

Escribe las preguntas en tu cuaderno y al final de la clase ¡tú vas a darles respuesta!

¿Por qué es importante cuidar mucho la elaboración de tu producto final?

Cierra los ojos e imagina tu comida preferida ¿Cuál es?

¿Mole, tamales, barbacoa, machaca, pescado, o tal vez vegetales, frutos y carne de animales del monte?

No importa cuál sea; toda la cocina mexicana y sobre todo los platillos regionales o indígenas son deliciosos.

Te imaginaste el platillo servido ¿verdad?

¿Sabes qué lleva o con qué se prepara? Si tuvieras sobre la mesa únicamente los ingredientes ¿podrías degustar el platillo?

Obviamente que no, ¿verdad?

Es necesario que alguien (mamá, tía, abuela o alguien sepa hacerlo; busque y seleccione los ingredientes, los limpie o prepare para un tueste, molido, cocimiento y/o mezcla en un ambiente y proceso adecuado para lograr la consistencia, cocimiento, sabor y presentación que a ti y a todos nos gusta.

Bueno; el platillo que imaginaste al principio ¡Es el producto final!

¿Y qué tiene que ver eso con el tema de hoy?

Todo proyecto debe concluir con la creación de un producto o el desarrollo de un proceso final que permita al alumno poner en práctica, organizar y difundir todo el trabajo realizado a lo largo del proyectoy poner en juego las nuevas competencias y habilidades adquiridas.

Durante este bloque, has logrado varios aprendizajes y subproductos como:

Guías de autoestudio.

Biografías.

Autobiografías.

Guion para radio.

Estos son tus insumos (o ingredientes si fuera comida).

¿Qué hacemos con todo eso?

Necesitamos recopilar, revisar, seleccionar y ordenar para elegir una forma de presentación.

De la amplia gama de productos finales, elegí 2 formas que están muy relacionadas y te las comparto:

El libro artesanal.

Observa el siguiente video para aprender cómo hacerlo.

Elaboración de un libro artesanal.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Verdad que es sencillo? Reúne tus materiales y ¡Manos a la obra! si lo prefieres, puedes pedir apoyo a tus papás.

MATEMÁTICAS

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a interpretar la información que ofrece un plano o un mapa vial, al identificar y describir la ubicación de algunos lugares de interés.

¿Qué hacemos?

Hoy continuaremos con el viaje que empezamos la clase pasada, espero recuerdes lo que teníamos planeado.

Nos quedamos en elegir algunos sitios para visitar el pueblo de San José, decidimos que sería bueno pasar al deportivo San José y por último a ver las ofrendas y altares de muertos que colocan en la iglesia.

Dijimos que, aunque ese viaje no será durante este año, podemos planearlo tranquilamente.

Así que recordemos la ruta a seguir que trazamos para llegar a cada lugar, partiendo de la casa de los abuelos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como puedes observar ya identificamos los sitios de interés e incluso lugares de referencia, ¿Recuerdas cómo cuáles?

Si observas las trayectorias que se trazaron van de casa de los abuelos de Tom a los diversos lugares.

¿Será esa la mejor forma de realizar el viaje?

Yo creo que no, porque tendría que estar regresando a la casa, entonces tendría que ir al parque y de vuelta a casa de los abuelitos, para de ahí ir a comer y de nuevo a la casa.

Lo más conveniente es trazar una ruta saliendo de casa de los abuelitos, dirigiéndose a los lugares elegidos y hasta llegar al punto de llegada.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Me parece un buen trayecto; pero creo que podríamos tener mejor ubicados los lugares, si además consideramos los nombres de las calles.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Es verdad, el mapa tiene los nombres de las calles y creo nos servirá aún más.

Es verdad, el mapa tiene los nombres de las calles y creo nos servirá aún más. En su trayecto marcaran que para iniciar su viaje saldrán de casa de los abuelos y avanzarán una cuadra al sur; pero, y si te pregunto ¿Sobre qué calle? Sería una cuadra al sur sobre la calle Rafael Castillo.

Buenos días ☕️ hoy es VIERNES 16 de octubre, santo de Gerardo. La temperatura en este momento, en Nuevo Laredo, 25 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰 Visita nuestro sitio para más noticias. 📱 👉 https://t.co/R5HiZCBbLP pic.twitter.com/POsSXTIgZt — El Mañana (@ElMananaOnline) October 16, 2020