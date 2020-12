Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 17 de diciembre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy jueves 17 de diciembre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

INGLÉS

Let’s sing a song!

¿Qué vamos a aprender?

Descubrirás y entonarás canciones.

¿Qué hacemos?

Explorará el siguiente rompecabezas.

¿Puedes ver unos pequeños niños?

How many little Indians are there? ¿Cuántos pequeños hay ahí?

A ver, vamos a contarlos:

There are Hay

One little Indian two little Indians three little Indians four little Indians five little Indians six little Indians seven little Indians eight little Indians nine little Indians ten little Indians

¿Ya sabes cuál es la canción?

¡Es la canción de “Ten Little Indians”!

Exactly! ¡Exactamente!

Practícala bien entonada y entonado para formar la canción.

Recuerda anotar la canción, junto con sus dibujos para que después la puedas cantar con tus familiares.

Are you ready? ¿Están listas y listos? Let’s start! ¡Vamos a empezar!

One Little.

Two Little.

Three little Indians.

Four little.

Five little.

Six little Indians.

Seven little.

Eight little.

Nine little Indians.

Ten little Indian boys.

¡Cántala una vez más!

Ahora ¿Qué te parece si la cantamos al revés?

Empezamos con ten little Indians y terminamos con one little Indian boy.

Let’s sing! ¡Vamos a cantar!

Ten Little.

Nine little.

Eight little Indians.

Seven little.

Six little.

Five little Indians.

Four little.

Three little.

Two little Indians.

One little Indian boy.

¡Cántala una vez más!

Awesome! ¡Sorprendente!

Observa las siguientes imágenes y descubre la canción.

We can see five little monkeys… Podemos ver a cinco monos pequeños.

Also, we can see a bed. Además, podemos ver una cama. There is a monkey with a phone… Hay un mono con un teléfono… And, we can see another monkey. Y podemos ver otro mono.

El mono con el teléfono la llamaremos “Mama monkey”.

Al otro mono lo llamaremos “Doctor”.

Y a los cinco monos restantes los llamaremos:

Five little monkeys. Los cinco pequeños monos.

¿Ya sabes cómo se llama la canción?

Canta la canción.

Invita a alguien de tu familia, seguro te será más divertido.

Five little monkeys jumping on the bed. Cinco monitos saltando en la cama. One fell off and bumped his head. Uno se cayó y se golpeó la cabeza. Mama called the doctor and the doctor said. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo. No more monkeys jumping on the bed! ¡No más monos saltando en la cama!

Esta es la canción completa… ¡A cantar!

Cinco monitos saltando en la cama.

Five little monkeys jumping on the bed.

Uno se cayó y se golpeó la cabeza.

One fell off and bumped his head.

Mamá llamó al doctor y el doctor dijo.

Mama called the doctor and the doctor said.

“¡No más monos saltando en la cama!”.

“No more monkeys jumping on the bed!”.

Cuatro monitos saltando en la cama.

Four little monkeys jumping on the bed.

Uno se cayó y se golpeó la cabeza.

One fell off and bumped his head.

Mamá llamó al doctor y el doctor dijo.

Mama called the doctor and the doctor said.

“¡No más monos saltando en la cama!”.

“No more monkeys jumping on the bed!”.

Tres monitos saltando en la cama.

Three little monkeys jumping on the bed.

Uno se cayó y se golpeó la cabeza.

One fell off and bumped his head.

Mamá llamó al doctor y el doctor dijo.

Mama called the doctor and the doctor said.

“¡No más monos saltando en la cama!”

“No more monkeys jumping on the bed!”

Dos monitos saltando en la cama.

Two little monkeys jumping on the bed.

Uno se cayó y se golpeó la cabeza.

One fell off and bumped his head.

Mamá llamó al doctor y el doctor dijo.

Mama called the doctor and the doctor said

“¡No más monos saltando en la cama!”

“No more monkeys jumping on the bed!”

Un pequeño mono saltando en la cama.

One little monkey jumping on the bed.

Se cayó y se golpeó la cabeza.

He fell off and bumped his head.

Mamá llamó al doctor y el doctor dijo.

Mama called the doctor and the doctor said.

“¡Pon a esos monos a dormir!”

“Put those monkeys right to bed!”

Puedes ver a Carola en el siguiente video cantando la canción.

Carola canta una canción en rap.

¡Cantemos otra canción!

Esta lleva por nombre:

“If you are happy”.

¡Muy bien, a cantar!

If you are happy! ¡Si eres feliz! If you’re happy and you know it, clap your hands. Si eres feliz y lo sabes, aplaude.

If you are happy!

¡Si eres feliz!

If you’re happy and you know it, clap your hands.

Si eres feliz y lo sabes, aplaude.

If you’re happy and you know it, clap your hands.

Si eres feliz y lo sabes, aplaude.

.

If you’re happy and you know it.

Si eres feliz y lo sabes.

And you really want to show it.

Y realmente quieres mostrarlo.

If you’re happy and you know it, clap your hands.

Si eres feliz y lo sabes, aplaude.

If you’re happy and you know it, stomp your feet.

Si eres feliz y lo sabes, pisa fuerte.

If you’re happy and you know it, stomp your feet.

Si eres feliz y lo sabes, pisa fuerte.

If you’re happy and you know it.

Si eres feliz y lo sabes.

And you really want to show it.

Y realmente quieres mostrarlo.

If you’re happy and you know it, stomp your feet.

Si eres feliz y lo sabes, pisa fuerte.

A esta canción puedes agregarle las siguientes estrofas:

Turn around. Girar. Pat your head. Acaricia tu cabeza. Shout “hooray”. Gritar.

Haz todos los movimientos que se mencionaron y canta la canción.

Well done! Bien hecho.

Puedes agregar una última estrofa a la canción:

Say goodbye.

Por hoy ha sido todo, espero que hayas disfrutado la clase.

Recuerda anotar tu canción favorita en tu cuaderno, dibuja las imágenes y compártelo a tu maestra o maestro.

Girls and boys, see you soon. Niñas y niños, nos vemos pronto. Take care of you and your family. Cuídense y cuiden a su familia.

Recuerda que es muy importante que todo lo que viste hoy lo sigas poniendo en práctica.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Tarjetas decimales

¿Qué vamos a aprender?

Jugarás con el cálculo mental, pero no como estás acostumbrado (con números enteros). Ahora realizarás sumas y restas con números decimales. ¿Qué te parece?

¿Qué hacemos?

Antes de conocer el juego vas a recordar un poco sobre los números decimales.

Recuerda que, en los números enteros, mientras más a la izquierda se encuentre un dígito, mayor es su valor posicional y, en el caso de los decimales, entre más cerca se encuentre un dígito del punto decimal su valor es más próximo a una unidad.

Por ejemplo, aquí el 1 tiene un valor posicional de 10.

En el caso de los decimales .3 o sea 3 décimos equivale por ejemplo a 30 centésimos o 300 milésimos.

Si quieres realizar sumas o restas, como, por ejemplo:

5.2 – 3.04 aparentemente no se puede porque te faltaría un digito, pero recuerdas. ¿Cómo puedes hacer esa resta?

Le puedes agregar a la derecha un 0 al 2 y quedará como 5.20 que es una escritura equivalente a 5.2

Ahora sí, puedes hacerlo mentalmente: como a 0 no le puedes quitar 4 entonces, toma 1 décimo que es igual a 10 centésimos y le resto 4 lo que te da 6 centésimos; ya no tienes 2 décimos porque tomaste 1, así que 1- 0 = 1 y por último 5 -3 = 2 y tu resultado sería 2.16

Recuerda, para realizar cualquier resta en la que intervengan números decimales, sólo debes alinear las cantidades con relación al punto decimal y hacer la operación como ya sabemos.

Ve a tu libro de texto “Desafíos Matemáticos” páginas 58 y vas a leer las indicaciones de lo que debes hacer.

En equipos nombren a un juez o árbitro en cada uno y jueguen lo siguiente con el material recortable, páginas 239 y 241.

Cada equipo tiene dos mazos de 15 tarjetas cada uno. El árbitro colocará un mazo a su derecha y otro a su izquierda. Todas las tarjetas deben tener el número hacia abajo.

Muy bien, aquí tengo mis tarjetas recortadas, 15 en un mazo y 15 en el otro, uno a mi izquierda y otro a mi derecha con los números hacia abajo.

El árbitro tomará una tarjeta del mazo que está a su derecha y la mostrará al resto del equipo; después tomará una tarjeta del mazo que está a su izquierda y también la mostrará. Enseguida, otra vez volteará las tarjetas hacia abajo.

Aquí está mi primera tarjeta. ¿Qué número es?

Es .75 que se lee 75 centésimos.

Y esta es la segunda.

Esta tarjeta se lee como 1 entero, 1 décimo.

Continúo leyendo, “los demás integrantes del equipo harán mentalmente la operación que sea necesaria (suma o resta) para pasar del primer número mostrado el segundo.

Esto quiere decir que debes analizar cuál número es menor y cuál mayor. ¿El primero (del mazo derecho) o el segundo (del mazo izquierdo)? así determinaremos si se realizará una suma o una resta.

Es muy fácil, el .75 es menor que 1.1

Entonces si quieres que de .75 se pase a 1.1 y ya sabes que el .75 es menor. ¿Qué operación debes realizar?

Se debe agregar, es decir vas a sumar.

Si tienes .75 para llegar al entero debe sumar .25 y entonces te dará 1, pero quieres tener 1.1 así que tienes que sumar .1 más, por lo que .25 + 1 = .35

La respuesta es sumar a .75, .35 para pasar a 1.1

Eso que hiciste fue una descomposición aditiva, es decir representar un número, en este caso mediante la suma de otros dos. Yo terminaré de leer las indicaciones.

El primero que dé el resultado correcto se lleva las dos tarjetas, y ahora él será el árbitro. Para saber si el resultado es correcto, el árbitro puede hacer la operación con la calculadora o con lápiz y papel.

El juego finaliza cuando se terminan las tarjetas de los dos mazos, y gana quien haya logrado reunir más tarjetas.

Para saber si es correcto verificaras la operación.

Quiere decir que es correcto lo que nos dijiste, porque recordemos que 1.1 es igual que 1.10 o 1.100

Entonces, si esto no fuera un ejemplo. ¿Yo habría ganado las dos tarjetas y ahora me tocaría ser el juez?

Así es, tú puedes ser ahora el juez, ponemos las tarjetas hacia abajo y vamos a jugar con la ayuda de algunos niños y niñas que nos ven desde casa, para facilitar el proceso traigo sus nombres anotados en una tabla en la que iremos registrando la información necesaria.

Es decir, que debes pasar del 8.8 al 7.15

Tienes las siguientes respuestas.

Tomaras las diferentes respuestas que dieron estos alumnos y alumnas y verificaremos quién tiene razón. Para empezar, veamos, ¿El número al que deseamos pasar, indicado en la segunda tarjeta, es mayor o menor?

Es menor.

Eso significa que al primer número debemos restarle una cantidad para obtener el número mostrado en la segunda tarjeta, por lo tanto, los que digan suma están descartados, y tenemos 3 respuestas diferentes indicadas con resta.

Realiza las 3 operaciones posibles para verificar la respuesta.

En estas tres operaciones ves espacios vacíos, en los que colocaras respectivamente un 0 ya que no afecta las cantidades representadas porque se trata de una escritura equivalente, así por ejemplo tienes 8 enteros con 8 décimos y al agregarle el 0 a la izquierda de los décimos, escribirías 80 centésimos ya que habrías dividido en 10 cada décimo, de manera que las operaciones quedarían así.

Al realizar la resta el resultado es.

7.05 ¿Este es el número al que deseábamos llegar? No.

Entonces descartamos esta respuesta. La siguiente operación es 8.8 – 1.65, vuelves a agregar el cero para no confundirte y realizas la operación, el resultado es 7.15 ¿Este es el número al que deseábamos llegar?

Sí, restar 1.65 es la respuesta correcta.

¿Estás seguro?

Ya dudé con su pregunta, déjame ver… oh ya entendí, dijimos que 8.8 es lo mismo que 8.80 u 8.800 eso quiere decir que la respuesta correcta es menos 1.65 o también puede ser menos 1.650 ya que 7.15 y 7.150 son la misma cantidad, escrita de forma un poco distinta. Exacto.

Esto significa que tres alumnos proporcionaron respuestas correctas.

Así es, continua con la segunda ronda. Las siguientes tarjetas son:

Observa las respuestas de los alumnos y alumnas.

Tienes las siguientes respuestas.

En esta ocasión como el segundo número, es decir, al que queremos llegar es mayor que el primero, debemos hacer una suma, así que, si alguien dijo resta, es errónea la respuesta.

De los que propusieron una suma, realizaremos las 3 operaciones posibles para verificar la respuesta.

3.50 ¿Este es el número al que deseabas llegar?

Sí, sumar 3.05 es la respuesta correcta. ¡Exacto!

Finalmente es obvioque el resto de las operaciones nos dan un resultado distinto al que buscas.

Así es, vamos con la tercera ronda.

Pasaras del 0.5 al 7.11

Vamos con las respuestas de los alumnos y alumnas.

Tienes entonces las siguientes respuestas.

Nuevamente es una suma ya que el primer número es menor que el segundo, así que nuevamente descartamos las respuestas que dicen resta.

De los que propusieron una suma, realizarás las 3 operaciones posibles para verificar la respuesta.

En estas tres operaciones ves un espacio vacío en el primer sumando con relación al segundo, ahí puedes escribir un 0, ya que no afecta la cantidad representada porque se trata de una escritura equivalente; así tienes 5 décimos y al agregarle el 0 a la izquierda de los décimos, escribirías 50 centésimos, ya que habrías dividido en 10 cada décimo, de manera que las operaciones quedarían así.

7.56 ¿Este es el número al que deseábamos llegar? No.

Entonces descartas esta respuesta. La siguiente operación es 0.50 + 6.51 al realizar la operación, el resultado es 7.01 ¿Este es el número al que deseabas llegar? No.

Entonces descartas la segunda respuesta. La siguiente operación es 0.50 + 6.61 al realizar la operación, el resultado es 7.11 ¿Este es el número al que deseabas llegar?

Sí, entonces sumar 6.61 es la respuesta correcta.

Vas por la última ronda.

Queremos pasar de 3.7 a 2.25 vamos a ver qué nos proponen nuestros alumnos y alumnas.

Tenemos registradas las siguientes respuestas.

Bien, quieres pasar de 3.7 a 2.25 vas a ver qué nos proponen nuestros alumnos y alumnas.

Tenemos registradas las siguientes respuestas.

Analizaras, como has estado haciendo, si es suma o resta: si pasaras de 3.7 a 2.25 debes realizar una resta, ya que el segundo es menor.

Todas las niñas y los niños propusieron una resta, ahora vas a ver cuál es el resultado correcto.

En dos de las tres operaciones ves una diferencia de cifras con relación al minuendo, ahí puedes escribir un 0 ya que no afecta la cantidad representada porque se trata de una escritura equivalente, así tienes 7 décimos y al agregarle el 0 a la izquierda de los décimos, escribirías 70 centésimos ya que habrías dividido en 10 cada décimo, de manera que las operaciones quedarían así.

2.15 ¿Este es el número al que deseabas llegar? No.

Entonces descartas esta respuesta.

La siguiente operación es 3.70 – 1.45 al realizar la operación, el resultado es 2.25 ¿Este es el número al que deseábamos llegar?

Sí, entonces restar 1.45 es la respuesta correcta.

Ahora veremos quién fue la ganadora o el ganador.

Con cuatro aciertos, Brandon es el alumno que obtuvo más éxito al aplicar sus estrategias de cálculo.

El día de hoy ejercitaste el cálculo mental de sumas y restas de números decimales mediante un juego de tarjetas con números decimales.

Además, viste estrategias que nos pueden facilitar realizar dicho cálculo mental, espero puedan realizar este juego en casa con mamá, papá, hermanos, hermanas, para que todos practiquen el cálculo mental.

Los materiales se encuentran en su libro de texto, en los materiales recortables.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

GEOGRAFÍA

Problemas de las grandes ciudades

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás sobre los problemas que enfrentan las grandes ciudades en México.

¿Qué hacemos?

Recuerdas que ya identificaste las características del medio urbano y rural. Por lo tanto, recuerdas 5 características del medio urbano. ¿Puedes mencionarlas?

Son las siguientes:

La densidad poblacional es alta.

El sector industrial y de servicios son las actividades predominantes y emplean a la mayor parte de la población de la ciudad.

El grado de escolaridad promedio de la población es el bachillerato concluido.

La población es cosmopolita.

Cuenta con mayor cantidad de servicios públicos, como: hospitales, escuelas, drenaje, agua potable, energía eléctrica, calles pavimentadas, entre otros.

Ya centrado en el medio urbano al recordar algunas de sus características, identifica cuáles son las principales ciudades de México.

Se consideran ciudades principales, por 3 razones especialmente:

Por el número de habitantes.

Por su actividad comercial e industrial.

Por los servicios que ofrece.

¿Y cuáles son esas ciudades del país? estas son:

Ciudad de México. Guadalajara. Monterrey. Puebla. Toluca. Tijuana. León. Ciudad Juárez. Torreón. Querétaro.

Y, tú estás viviendo en una de esas diez ciudades, ¡Qué impresionante!

Toda ciudad del país tiene lugares maravillosos, desde su arquitectura, museos, iglesias, restaurantes, monumentos, hasta sitios históricos y turísticos. Esto provoca que sean espacios de atracción para muchos habitantes; y a medida que crecen, aumentan las necesidades de la población, pues requieren más servicios, como agua potable, electricidad y drenaje, y también viviendas transportes y alimentos.

Esto me parece que es lo que preocupa y ocupa a los habitantes de las ciudades, y a gobiernos locales, ya que cuando crece una ciudad de manera excesiva es probable que se produzcan efectos negativos para el ambiente y la salud de su población.

Te invito hacer un recorrido por la ciudad para identificar algunos de los problemas que enfrentan las grandes ciudades de México.

Primero iremos al mirador de la ciudad.

¡Qué impresionante vista!

Esto que ves, refleja la gran contaminación del aire que hay en las grandes ciudades, provocado por los automóviles, las fábricas, la quema de basura, entre otras muchas causas.

Es preocupante observar esa gran bruma o nube gris que cubre a la ciudad. No se puede ver con claridad, al menos yo veo con dificultad los edificios. Con esa contaminación del aire, pobres pulmones de los habitantes de esa ciudad.

La calidad del aire que se respira en esa ciudad es mala y provoca enfermedades respiratorias a sus habitantes.

Observa otros problemas.

Este es otro de los problemas que enfrentan las grandes ciudades; el tráfico vehicular que dificulta la movilidad de las personas y aumenta la contaminación del aire, además del ruido.

El ruido es otro tipo de contaminación, que afecta la salud de la población. Mejor viajemos en el tren urbano.

Esa es otra problemática de las grandes ciudades, por la gran concentración poblacional el transporte público se torna insuficiente y deficiente.

Imagino que esto pasa con los demás medios de transporte: camiones, taxis, peseros u otros. ¡Sí que es un gran problema!

¿A qué hora podrá subirse toda esa gente? ¿A qué hora llegarán a sus casas?

Y lo apachurrados que viajarán, hasta pueden lastimarse.

Hay de todo aquí, ropa, comida, películas y más. Sí, y aparentemente más barato, pero esto es un problema más de las grandes ciudades. ¿Por qué?

El ambulantaje o los puestos callejeros representan un problema para la economía local, ya que no pagan impuestos y no hay control de calidad de los productos que venden. Por otro lado, producen mucha basura, no hay control sanitario en los puestos de comida y dañan la imagen urbana de la ciudad.

Claro, tapan fachadas de edificios históricos, generan basura y malos olores y dificultan el paso de los transeúntes; además, en caso de emergencias dificultan el libre tránsito de las personas.

El ambulantaje es una economía informal, que deriva del desempleo. Regularizar este tipo de puestos es muy difícil, por diversas razones que hoy no podremos explicar.

Esta gran aglomeración de gente es reflejo de la alta concentración poblacional que hay en las ciudades; que se traduce en falta de escuelas, hospitales, parques, agua potable y transporte público, como ya vimos.

Hay demasiada gente en las ciudades que ocasiona una demanda de servicios públicos muy alta y que no se logra cubrir en su totalidad.

Desafortunadamente es así, por eso los gobiernos de las grandes ciudades intentan cubrir dichas demandas, pero son rebasados por la alta densidad poblacional.

Aquí ves la basura que de manera irresponsable la gente deja en las calles. Este es uno de los problemas de contaminación en las localidades urbanas.

Son focos de infección y de propagación de roedores e insectos como las cucarachas, que son nocivos para la salud de la población. Además, que daña la imagen urbana ante la población local y los turistas nacionales y extranjeros que la visitan.

Mira, aquí un problema más: la marginación urbana, es decir, zonas en la que viven personas de bajos ingresos, con servicios públicos deficientes o inexistentes.

¿Ya te fijaste que viven sobre la ladera de una montaña?

Esto implica vivir en riesgo, ya que hay probabilidad que se desgaje el cerro y ocurra una desgracia y ¿Por qué viven ahí?

El aumento de la población e inmigración a las zonas urbanas, genera este tipo de asentamientos, ya que estas personas no encuentran espacios dónde establecerse, aunado a que sus ingresos son muy bajos.

En algunos de estos espacios puede haber delincuencia, desempleo y drogadicción. Por lo tanto, en términos de urbanismo, se les llaman a estos asentamientos irregulares cinturones de miseria.

Es penoso ver este tipo de escenarios, pero la desigualdad en el medio urbano es un problema que se refleja en mayor medida en las grandes ciudades.

Recorre más para que veas los contrastes que ofrecen las grandes ciudades con respecto a la desigualdad.

¿Cómo es posible el gran contraste en una ciudad?

Es reflejo de la notoria desigualdad de las grandes ciudades, por un lado, vivienda popular de autoconstrucción; y del otro lado, vivienda residencial. Esto es resultado de la mala distribución del ingreso en la población.

¿Vivienda de autoconstrucción? ¿A qué se refiere?

Es el tipo de vivienda que las personas van construyendo con sus propias manos y al ritmo de sus ingresos, es decir poco a poco, y se construye por lo general en lugares donde no se puede o no se debe.

Mejor vemos otro ejemplo, me da un poco de nostalgia e impotencia ver estos contrastes.

Esto que vemos se llama hacinamiento. Se presenta en condominios y unidades habitacionales, que se encuentran en las grandes ciudades.

¿Hacinamiento? ¿Me puede decir que significa?

Hacinamiento refiere a la aglomeración en un mismo lugar de un número de personas excesivo. En este caso hay muchas personas en un mismo lugar. Simplemente ve el edificio, ¿Cuántas personas crees que vivan ahí?

El hacinamiento trae como consecuencia la poca disponibilidad de agua, falta de espacios públicos, poca o nula privacidad. Se escucha todo hasta lo que están viendo en la televisión.

Verás que este también es un problema en las grandes ciudades, pero las personas que viven en estos lugares ya se acostumbraron.

Viven así por la falta de espacio para la vivienda en las grandes ciudades.

La demanda de vivienda y el poco espacio que hay en las ciudades provoca este tipo de inmuebles, además, otro problema es que las construcciones y el asfalto invaden las zonas verdes.

Por ello cada vez más en las grandes ciudades desaparecen las áreas verdes. Es una pena ya que estas son tan importantes para la limpieza del aire, generación de oxígeno y como zonas de recarga de los mantos acuíferos. Eso lo recuerdo perfectamente, porque lo vimos en las clases sobre servicios ambientales.

Ahora visita el último sitio que se relaciona con la falta de vivienda.

¿Cuál es el problema?

Este tipo de desarrollos habitacionales, segregan a la clase trabajadora de las ciudades. Al vivir en la periferia, se convierte en problema porque la población que ahí habita no cuenta con los servicios necesarios, como: escuelas, hospitales, centros comerciales, no hay seguridad pública, drenaje, agua potable y, el más común, la accesibilidad a un escaso servicio de transporte público y vías de comunicación.

Por lo que dice, al encontrarse en la periferia imagino que otro problema es el tiempo de traslado de los habitantes a sus centros de trabajo, ya que estos desarrollos habitacionales quedan muy alejados del trabajo de las personas que ahí habitan.

Está en lo correcto, en algunos desarrollos de este tipo, al estar alejados de la ciudad y con deficientes servicios públicos, terminan muchas veces por ser abandonadas las viviendas y se convierten en lugares peligrosos.

Aquí también hay aglomeración, sí que es un problema.

¿Qué te pareció nuestro recorrido?

Pues esto es parte de la dinámica urbana de las ciudades, espero que estos ejemplos a las niñas y niños les hayan sido útil para ejemplificar los problemas que enfrentan las grandes ciudades.

Me queda claro que nosotros como sociedad y las autoridades en especial, debemos atender dichas problemáticas que representan un gran reto.

Un gran reto en el que todos debemos sumarnos para contribuir a resolverlo.

Observa el siguiente video.

Todo en plural. Ciudad.

