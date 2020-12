Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 17 de diciembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 17 de diciembre del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Casi todo acerca de la respiración

¿Qué vamos a aprender?

Integrarás lo aprendido en sesiones anteriores para explicar la respiración en animales, las estructuras asociadas y su relación con el medio natural en el que viven.

¿Qué hacemos?

Para recuperar lo que hemos aprendido esta semana, te propongo un juego muy divertido, se llama “Si yo fuera…”, en este juego te voy a dar las características de algunos animales, tú las vas a analizar y con base a lo que has aprendido me dirás qué tipo de respiración tiene.

Paso toda mi vida en ambientes totalmente acuáticos, como los mares, ríos o lagos; para poder respirar debo separar el oxígeno del agua; esto lo realizo al tomar grandes cantidades de agua y utilizar unas estructuras, las branquias, que me permitan atrapar el oxígeno.

¡Respiración branquial!

Habitamos en ambientes húmedos como un pantano o una charca. El oxígeno que recibo a través de mi piel es muy poco, por eso procuro no moverme mucho, revisa tu piel ¿Cómo es? ¡La mía es delgada y húmeda!

¡Respiración cutánea!

Habito en diferentes ambientes: húmedos acuáticos o terrestres; tengo huesos y cráneo y, mediante dos orificios en mi rostro, tomo el oxígeno del aire que me rodea; el oxígeno pasa por varias partes en mi cuerpo hasta llegar a unos sacos llamados pulmones, donde hago el intercambio de gases.

¡Respiración pulmonar!

Somos animales muy pequeños, vivimos en prácticamente todos los ambientes. El aire entra a través de los espiráculos que están en todo nuestro cuerpo, una vez adentro se distribuye a través pequeños tubos llamados tráqueas.

¡Respiración traqueal!

Muy bien, lograste deducir el tipo de respiración con base en las características de los organismos que la realizan.

Realizaremos un juego llamado “Jeroglíficos”, te voy a dar una serie de imágenes clave que tú deberás descifrar para encontrar un término relacionado con algunos de los aspectos que vimos esta semana, por ejemplo:

Observa muy bien.

Por ejemplo, Erick comenta lo siguiente: Mira yo veo a dos niños que se dan un libro. eso es mmm es… ¡Un intercambio! y la otra ilustración están inflando un globo, se infla con aire, el aire es un gas.

¡INTERCAMBIO DE GASES!

¡Súper bien Erick! entonces comenzamos.

¡¿Qué?! ese está muy difícil no se percibe ninguna relación entre esas imágenes.

¡Relájate! no te cierres, recuerda todo lo que vimos esta semana y relaciónalo. Piensa… si fueran imágenes más sencillas no sería un reto para ti.

Recuerda, observar y pensar, concéntrate.

Ocho, tejido y Drácula.

Ocho, tejer; pero esos colmillos destacan mucho.

Ocho que teje con colmillos. ¡Eso es! una araña tiene ocho patas, teje telarañas y tiene esos como colmillos llamados quelíceros.

Sabía que podías, ¿Y qué tipo de respiración realizan? Traqueal

¡Perfecto! ¿Vamos por otro?

Recuerda no desesperarte. Submarino, lámpara y caña de pescar.

El submarino va a grandes profundidades del océano, utiliza una lámpara, para pescar.

¡Un animal acuático a grandes profundidades que utiliza la bioluminiscencia para atrapar a sus presas y alimentarse!

¡El pez que pesca! Es el Ceratias holboelli. ¿Recuerdas cómo respira?

Como todos los peces mediante branquias.

Como podrás ver esta facilísima son unos ¡sacos aéreos! y recuerdas que son unas modificaciones de los pulmones de las aves para tener energía para el vuelo.

Muy bien.

Recordando a todos los animales que vimos, recuerdas que había uno que realiza respiración cutánea, es decir por la piel y que estaba rodeado de púas, como un: Erizo de mar. ¡Excelente asociación de ideas!

La última:

Paciencia, paciencia, observa, todo está ahí, solo debes pensar algo enrollado jeringa, está en el suelo, pero ¿Qué hace ahí el cascabel?

Forma de manguera que inyecta algo, anda en el suelo y tiene un cascabel.

Serpiente de cascabel, con un solo pulmón, ¡porque tiene muy poco espacio!

Buen trabajo, ¡gracias! nos has dado ejemplos de organismos que utilizan las diferentes formas de respirar.

Para terminar la clase, puedes comentar, ¿Qué te parecieron estas semanas de clase? tú en casa, puedes escribir tus comentarios en tu cuaderno.

Erick, comenta lo que aprendí: Me permitió reunir muchas ideas, yo sabía que todos los seres vivos nos alimentamos, pero después de lo que vimos ahora comienzo a entender en que nos parecemos, todos respiramos, nos nutrimos, interactuamos con nuestro medio, nos reproducimos.

También me pareció increíble que descubrí muchos, muchos animales, principalmente de nuestro país, me dieron ganas de asomarme a la ventana y descubrir los seres vivos que me rodean, animales, plantas. Cuando podamos salir voy a viajar al desierto a buscar otro tipo de organismos.

Como te pudiste dar cuenta las ciencias naturales son una mezcla de preguntas, observaciones, descubrimientos de forma muy divertida.

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

Pisos y azulejos

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás utilizando arreglos rectangulares como apoyo para resolver problemas que implican multiplicaciones con números de dos cifras.

¿Qué hacemos?

Resuelve los siguientes problemas:

Le pidieron a Angélica que diseñara el piso de un baño con azulejo cuadrado en dos colores y que hiciera el presupuesto real. Para el tamaño de ese piso ocuparía 15 cuadrados de largo y 15 cuadrados de ancho. ¿Cada caja trae 10 azulejos? y el colocador le dijo que él cobraba $8 por cada azulejo que tuviera que colocar.

Bien, ya tienes toda la información y las preguntas, realiza los cálculos que consideres necesarios para responderlas. Nosotros también lo haremos aquí y después comparamos respuestas.

¿Ya terminaste? bueno, podemos ver tus respuestas y lo que hiciste para obtenerlas.

Bien, Oscar da sus respuestas: como caben 15 cuadros x 15 cuadros, pues dividí el piso como lo hizo Jorge en el libro de Desafíos y me dieron 4 partes y en total son 225 azulejos.

Muy bien, ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Llegaste al mismo resultado?

La siguiente pregunta es cuántas cajas de azulejo deberán comprar.

Como cada caja tiene 10 piezas de azulejo, entonces se necesitan 23.

Mira, necesitamos 225 piezas y cada caja tiene 10 piezas. Si multiplicamos 22 x 10 resultan 220, faltarían 5 piezas. Si multiplicamos 23 x 10 son 230 piezas, sobran 5 piezas que pueden servir por si se rompe alguna.

Ahora dinos cuánto se pagaría por la colocación.

Pues aquí había que multiplicar el número total de mosaicos que van a colocar por lo que cobran por poner cada uno. Entonces son 225 x 8 y eso nos da $1 800.

¿A ti también te dieron los mismos resultados? eso que hizo Oscar fue lo que hizo la hija de Angélica para ayudar a su mamá con los cálculos.

Veamos ahora otro presupuesto que hizo Angélica y para el cual también le pidió a su hija que le ayudara.

Angélica tenía que diseñar el piso para una recámara infantil y le pidió a su hija que hiciera un diseño que le gustaría para el piso pero que tuviera 4 colores. Le dijo que iba a usar losetas cuadradas y que cabían 20 filas de 22 losetas por fila. Para que se ayudara le dio una representación del piso con las losetas.

Cuando la hija de Angélica terminó su diseño se lo presentó a su mamá y fue como el que se muestra en la imagen.

Angélica le preguntó a su hija, ¿Cuántas losetas de cada color usarán en ese piso? y, ¿Cuántas losetas tendría que comprar en total?

Tú en casa, realiza las operaciones necesarias para responder esas preguntas.

Observa la imagen y realiza tus operaciones.

Oscar: ¡Terminé! si quieren puedo compartir mis cálculos y respuesta.

Primero calculé cuánto rojos se usarían y mi resultado fue 100. Luego seguí con los amarillos, ahí multipliqué 12 por 10 y el resultado es 120, de los verdes es la misma cantidad que de los rojos, es decir, 100 y los azules también son 120, igual que los amarillos. En total Angélica ocuparía 440 losetas para todo el piso.

¿Estás de acuerdo? muy bien, los cuatro arreglos suman 440.

Otro trabajo que le pidieron a Angélica en el despacho de arquitectos donde trabaja fue el de calcular el costo del piso de una alberca. De acuerdo con las medidas, Angélica calculó que cabrían 19 filas de 18 azulejos cada fila.

La alberca tiene diferentes profundidades, la zona baja abarca 6 filas, la zona media comprende 6 filas y la zona profunda tiene 7 filas. Angélica pidió a su hija que calculara cuántos azulejos ocuparía en cada zona y cuántos serían en total.

Aquí te mostramos con tres colores diferentes cómo quedaría cada zona del piso de la alberca. Realiza los cálculos necesarios para responder a lo que pidió Angélica y en unos segundos más compartimos nuestros resultados.

¿Listas y listos? muy bien, vamos a comparar resultados.

Oscar hizo los siguientes cálculos:

Para calcular la zona baja, multipliqué 18 x 6 y me dio como resultado 108, en la zona media también son 108, porque se multiplica 6 x 18 y, en la zona profunda, multipliqué 18 x 7 y que son 126. Luego sumé todo y obtuve 342 azulejos en total.

¿Estás de acuerdo en que se requieren 342 azulejos para todo el piso de la alberca?

Bien, vamos con la última tarea que dejó Angélica a su hija.

Para el piso de la sala y el comedor de una casa, Angélica le dejó estos dos dibujos a su hija y le pidió que le dijera cuántas losetas cuadradas se necesitarían en cada habitación. Como pueden ver, ya no le pintó los mosaicos, sólo anotó cuántos eran de un lado y del otro, tanto para la sala como para el comedor.

Anota, ¿Cuántas losetas cuadradas se requieren para la sala?

Bien Oscar realizó lo siguiente:

Si tiene 30 losetas de un lado y 17 losetas del otro, pues voy a multiplicar 30 x 17, como hemos visto en clases anteriores. Para multiplicar por un número que termina en cero, multiplico las otras cifras y al resultado le aumento ese cero. Así que me resultó que se necesitan 510 losetas cuadradas para la sala.

¿Tú cómo lo resolviste? ¿Obtuviste el mismo resultado? bueno, ahora calcula cuántas losetas se necesitan para el comedor.

Oscar hizo lo mismo que con la sala, para saber cuánto leda 20 x 13, multiplicó 2 x 13 y al resultado le aumentó un cero, entonces son 260 losetas cuadradas las que lleva el comedor. Y, aunque no se preguntó, el calculó cuántas losetas se necesitan para las dos habitaciones y son 770 losetas cuadradas en total.

Muy bien, que gusto, que hagas más de lo que se pide.

Bueno, espero que hayas puesto en práctica la estrategia que más se te facilite para hacer este tipo de cálculos.

Ya viste que saber hacer multiplicaciones te va a servir para muchas cosas.

También has visto varias estrategias o procedimientos para resolver multiplicaciones de números con dos cifras. En esta clase nos apoyamos en arreglos rectangulares que son esas organizaciones de cuadritos que usamos para representar el piso de diferentes lugares.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

¿Jíta enchi attúa? ¿Qué te hace reír?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a escribir chistes propios de la lengua indígena para publicarlos.

¿Qué hacemos?

Niñas y niños, a lo largo de estas clases de 3er grado hemos visto la importancia del uso de diferentes textos para comunicarnos de manera eficaz ante cualquier situación cotidiana.

Esta vez toca conocer la función de un tipo de texto, que está presente en nuestra vida cotidiana, esto es: los chistes. ¿Sabes que es un chiste? ¿Alguna vez alguien te ha hecho reír con un chiste, cuando te encuentras triste o desanimando? ¿Has contado alguna vez un chiste?

Éni ika te taáyanake, jitabechibo túri wepul jioxteri, íri ajaría: jume ujyoriata ¿Empo junneya jitasa ju ujyoriata? ¿Jamakwei jabe ujyoriata enchi téjua wanai entok enchi attua echi rojikteyo? ¿Jache empo batnataka ujyoriata jak éttejola?

¡Quizás te han contado varios chistes! los chistes, son dichos u ocurrencias graciosas.

¡Muy bien! los chistes pueden tratarse de una expresión espontánea, un dicho o historieta breve que contiene algo que genera risa en sus receptores.

El chiste puede ser oral, es decir que lo cuentan al platicar, para hacer de ese momento algo divertido, también puede ser escrito para leerlo las veces que así lo desees, o gráfico para verlo y disfrutar una y otra vez.

Me imagino que en algún momento te han pasado cosas graciosas que en ocasiones te dan pena o simplemente te causan gracia y lo cuentas a tu familia o amigos, entonces ríen y pasan un momento agradable, al sonreír tu cuerpo genera emoción y alegría, lo mismo pasa cuando escuchas o lees un chiste.

¿Te gustaría aprender a escribir chistes?

¿Jache a jioktepeyá juka ujyoriata?

¡Perfecto! para ello necesitamos conocer la estructura de un chiste.

La mayoría de los chistes tienen dos partes:

La introducción, indica sobre quién o de qué es el chiste, por ejemplo:

“Llega el niño de jugar futbol y le dice a su padre“

Una parte graciosa, que unida con la introducción provoca una situación graciosa que hace reír a la audiencia:

Hoy el entrenador me ha dicho que soy garantía de gol.

– ¡Qué bien! siempre quise tener un hijo delantero.

– ¡No, papá! Jugué de portero.

Existen muchísimos chistes en el mundo. La intención del chiste es hacer reír al receptor (ya sea oyente o lector). La función principal de un chiste es causar gracia y a su vez hacer reír al público receptor, además de entretenerlos.

Los chistes también son culturales, quiere decir que para que la gente se ría tiene que retomar aspectos particulares de las comunidades que de por sí causan risa.

Existen personas que se dedican a crear sus propios chistes y hacen de ese pasatiempo una profesión.

¿Sabes qué profesión es? ¡Son los comediantes!

Por ejemplo, entre los comediantes tenemos a los payasitos que cuentan chistes para entretener a niñas y niños en fiestas, circos, plazas públicas y escritores de chistes que junto al chiste agregan dibujos o imágenes en forma de historieta.

Lee con atención la siguiente información para conocer los tipos de chiste de acuerdo a su contenido, podemos clasificar los chistes en:

Blancos. Se llama así a los chistes más inofensivos, infantiles o adecuados a todo tipo de público.

Se llama así a los chistes más inofensivos, infantiles o adecuados a todo tipo de público. Negros. Se les llama así por pertenecer al humor negro o humor cruel, cuyas narraciones son sarcásticas o irónicas.

Se les llama así por pertenecer al humor negro o humor cruel, cuyas narraciones son sarcásticas o irónicas. Exagerados. En este tipo agranda o exagera un tema específico, aquí se juega mucho con la imaginación del receptor.

En este tipo agranda o exagera un tema específico, aquí se juega mucho con la imaginación del receptor. Incongruentes. En este caso las palabras poseen frases absurdas o historias sin sentido, esto es lo que los hace graciosos.

En este caso las palabras poseen frases absurdas o historias sin sentido, esto es lo que los hace graciosos. De telón. Estos recrean una obra de teatro, se debe decir “baja el telón, sube el telón” y para finalizar dice, ¿Cómo se llamó la obra?

En todas las culturas e idiomas se usan los chistes para hacer reír a grandes y pequeños, personas conocidas e inclusive a extraños. Los mexicanos tenemos un gran sentido del humor y gran ingenio para hacer chistes, muchos de ellos tienen origen en las culturas indígenas, pero con el paso del tiempo se han venido modificando.

Los chistes en los grupos indígenas son un recurso literario muy utilizado porque es una costumbre reunirse en grupo para contar historias, comentar noticias, decidir cosas importantes en conjunto y los chistes no pueden faltar.

A continuación, se te compartirán algunos chistes que contaron unas personas en su lengua materna, algunos en “Mayo” de Sonora y otros en español, seguro te robaremos más de una sonrisa, te recomiendo poner atención.

¿Te parece si hacemos un Encuentro de chistes? puedes pedir ayuda a alguien que te acompañe. Para la persona que te acompaña cuente dos chistes y luego tú, otros dos y viceversa, así hasta participar dos veces cada quien.

Participante 1.

El profesor pregunta:

Jaimito ¿Qué debo hacer para repartir 11 papas entre 7 personas?

-Puré de papas, señor profesor.

Ju maijto natemaje:

Jaimito ¿jachisu ne ayuka jume woxmamni ama wepula papam ná chibestianake woibusam jentemmechi?

Papa pure maijto.

Una noche de verano Enrique no se podía dormir y le dice a su papá:

Papá, papá ¡los mosquitos me quieren picar!

Y su padre le responde:

¡Pues apaga la luz!

Al rato entra una luciérnaga por la ventana y Enrique se levanta corriendo y furioso le dice a su papá.

Papá, papá ¡Los mosquitos traen linternas y me vienen a picar!

Senu túkapo kara kotche ju Rikes, wanay júneli aw jiawa a pábewi:

In pá, in pá, ¡jume wöm né buábare!

A páwa entok junel aw jiawa

¡Pues tajjí te tucha!

Yún chübbatuka ju copechi ventanapo aman kibakek wanai ju Rikes yesteka aman wantek omteka a páwa tejjuak:

In pá, in pá ¡jume wöm tají ta wería kan nechim buäbare!

Participante 2.

El niño le dice a su tío al regresar de la escuela:

Tío, tío, hoy estudiamos geometría.

Su tío le dice:

A ver, dime, ¿Qué son los ángulos?

Le contesta el niño:

Son ángulos son las personas que caminan dormidas.

El profesor pregunta a Jaime:

Jaime, dime ¿Qué mineral es éste?

-Es una piedra, responde Jaime.

Los compañeros le susurran:

Basalto Jaime, basalto.

Y Jaime dice: ¡UNA PIEDRAAAAAAA!

Participante 1.

Una maestra, así como yo, le pregunta a Diego:

– Diego, ¿Cómo se dice en inglés “El gato se cayó al agua y se ahogó?

-Es fácil maestra,

The cat cataplum in the water glugluglu and not mas’ miau miau.

¿Por qué Omar va con traje y corbata al oculista?

Porque va a la graduación de sus lentes.

Participante 2.

Antonio, ¿Cuánto es 2 x 2?

– Empate

– Y ¿2 x1?

– Oferta.

Mamá, mamá, hoy casi saco un 10.

– ¡Muy bien, Javier! Pero ¿Por qué casi?

– Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado.

Seguro te sabes otros chistes, y de las distintas clasificaciones que mencionamos hace un momento.

Es tu turno de escribir chistes tal vez sea un talento tuyo y aún no lo sabes, si no es así puedes anotar los que ya conoces o inventarlos.

Empo en ujyoriata a jioktenake, jamak empo a mik´ri wanai entok empo ká a junnéya, si ka junel entok empo am jiokte em täyawim o empam yänake jume ujyoriam.

Como pudiste leer y observar, generalmente los chistes:

Son textos cortos que deben decirse de manera concisa para no perder el sentido.

Están presentes pocos personajes para evitar la complejidad.

Se dicen en palabras coloquiales con frases conocidas por el grupo para conseguir hacer reír.

Todo chiste mantiene en suspenso a la audiencia.

Recuerda que la intención es divertirse y pasar un momento agradable. Puedes crearlos de diferentes tipos, contarlos de manera oral, escrita o gráfica.

Se creativo y al terminar compártelos con tu familia.

Cerremos esta clase con estos últimos chistes:

– ¡Rápido, rápido, necesitamos sangre!

-Yo soy 0 positivo.

-Pues muy mal, aquí se viene a animar, no a ser negativo.

– Eres un fanático de la informática. ¿Cierto?

– Sí mouse o menos.

¡Ha sido un gusto compartir esta clase contigo!

¡Maix ne al´leya enchimak tekipanoa bechibo!

¡Buen trabajo!

¡Türi tekil te yáwua!

¡Gracias por tu esfuerzo!

¡Chiokore uttesi!

¡Nos vemos!

¡Ito te bitnake!

¡Hasta pronto!

¡Lauti te ito bitnake!

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

ARTES

Los títeres y la animación de objetos

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las tradiciones mexicanas mediante la exploración de algunas manifestaciones artísticas, como reflejo de la identidad del país.

¿Qué hacemos?

Para responder las preguntas de títeres o marionetas harás un pequeño recorrido sobre la historia.

Realiza las siguientes actividades.

Historia de los títeres.

Hay diversas historias sobre el origen de los títeres, unas se ubican en Europa, en los países de Francia, Italia y Grecia; en África en Egipto y en Asia en la India. No hay un origen específico.

Se han encontrado muñecos de madera muy antiguos, con extremidades que se mueven y en algunos escritos griegos mencionan que se les hacía mover con hilos y parecían una persona viva y animada.

En la edad media, este tipo de títeres, llamados también marionetas se hizo muy popular, todas las clases sociales las disfrutaban de los espectáculos improvisados que se creaban, desde los plebeyos hasta los reyes.

Después, un señor llamado Laurent Mourguet que por la Revolución francesa perdió su fábrica de textiles, se dedicó a ser dentista y para distraer a sus clientes, confeccionó un títere de tipo guante y el personaje principal se llamaba Guignol, de ahí que a este tipo de títeres se les denomine guiñol.

Las personas que mueven a estos títeres se les llaman titiriteros y son verdaderos artistas, pues ellos son los que dan vida a estos títeres hechos de madera y tela.

¿Qué te pareció esta historia de los títeres?

Tipos de títeres.

Ahora realizarás una actividad para descubrir algunos de los diferentes tipos de títeres que existen, solo unos pocos porque hay muchos tipos de títeres y técnicas para manipularlos o animarlos.

La actividad consiste en que se te dará la descripción del títere y dentro de la caja buscarás el títere correcto, recuerda que debes utilizar tu imaginación.

Descripciones de títeres.

Títere de varilla: Muñeco que consiste en un palo central como armazón del cuerpo, que se sostiene sobre la cabeza, y dos brazos a cuyos extremos van sujetas dos varillas de metal o madera.

Marioneta: Consiste en la manipulación de un muñeco articulado, utilizando hilos o un mando de madera que el manipulador, sujeta y mueve con las manos.

Títere de guante o guiñol: Se mueve exclusivamente con la mano, que se coloca dentro del cuerpo del títere, en forma de guante, y el movimiento se produce con los dedos y con la muñeca.

Títeres de sombra: Son figuras sin cuerpo, planas, formadas sobre una varilla que se colocan detrás de una pantalla semitransparente y que toman ‘vida’ con un foco de luz que genera un teatro de sombras.

Títeres de dedo: Es el más pequeño de los títeres, y se corporiza en un solo dedo, que le otorga a la figura un solo movimiento, es decir el de las falanges.

¿Qué te pareció la actividad?

Para saber cómo elaborar títeres planos observa el siguiente video.

Taller virtual de títeres.

Aquí observamos una forma muy fácil de crear títeres planos.

Animación de objetos.

Aparte de los títeres existen otros recursos que podemos tener en cuenta para contar historias y son los objetos.

¿Objetos? ¿Se pueden contar historias con ellos? ¿Cómo se puede hacer?

La animación de objetos comenzó a principio del siglo XX por el año 1915 aproximadamente, aquí los objetos tienen vida propia, tienen alma y movimiento, se convierten en personajes, antes eran apoyados de sonidos, pero ahora hasta voz propia pueden tener.

En la animación de objetos hay dos tipos: objetos puros que serían cualquier objeto de la vida cotidiana: vaso, escoba, pañuelo, etc. Y los híbridos, que son una composición de dos o más objetos de uso cotidiano ¿Qué te parece?

Creación de títeres.

De la caja que tenemos se sacarán diferentes objetos de uso cotidiano con los cuales se te propondrá realizar un personaje objeto de forma híbrida.

Utilizaremos: objetos pequeños de uso cotidiano, pegamento, cinta adhesiva, hilo o cordel.

Debemos observar el material, de qué está hecho, la textura, los colores, si se mueven algunas partes y la manera en cómo podemos unirlos.

Animación de títere.

Mientras terminamos nuestros títeres objetos, qué te parece si observamos un video donde hay recomendaciones de cómo podemos darles vida a nuestras creaciones.

Me divierto y aprendo con títeres.

En este video pudimos observar algunas técnicas y consejos de cómo animar al títere.

Explorarás la voz de sus personajes, el movimiento, sus emociones de manera libre.

Realiza una historia para contarla a quien este contigo y a toda tu familia.

Hay dos niños que ven una paleta y los dos la quieren.

Realiza una improvisación breve.

Resumiendo lo visto en este día:

Conociste que los títeres existieron desde épocas muy antiguas y los países donde se han encontrado los primeros vestigios: Francia, Italia, Grecia, Egipto y la India.

Identificaste algunos tipos de títeres: de varilla, marioneta, guante, sombra, dedo y guiñol.

Aprendiste a animar a los objetos y construir títeres híbridos.

Observaste y exploraste técnicas para darle vida a los títeres.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

