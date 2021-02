Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 17 de febrero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 17 de febrero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

HISTORIA

La caída del imperio mexica

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás conociendo más del códice sobre el proceso de Conquista de México-Tenochtitlan en manos de Cortés y sus aliados.

¿Qué hacemos?

La pregunta que guiará esta sesión será:

En la clase anterior, conociste sobre en la matanza de Cholula, hoy estado de Puebla, y el avance de los españoles y sus aliados hasta llegar a la ciudad de México-Tenochtitlan, a la que entraron por la calzada de Iztapalapa.

¿Te imaginas la impresión de los españoles al ver por primera vez la ciudad de la que tanto les hablaron?

Gracias a los cronistas, se tiene esa primera percepción. Bernal Díaz del Castillo dice:

“Y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué nos decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, veíamos todo lleno de canoas, y en la calzada muchos puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México”.

Vaya que los dejó impresionados, si en la actualidad el Templo Mayor es sorprendente, ¿Te imaginas la ciudad en todo su esplendor? Y aquellos canales de agua seguramente eran como lo que hoy se conoce como la ciudad italiana de Venecia.

Hernán Cortés y sus aliados fueron recibidos amablemente y alojados en el Palacio de Axayácatl. Los españoles y sus aliados comenzaron a vivir en la ciudad.

La siguiente imagen tiene que ver con el siguiente acontecimiento, la aprehensión de Moctezuma II.

Moctezuma II lideraba al imperio más grande de Mesoamérica, con miles y miles de guerreros, seguramente te preguntarás, ¿Por qué no los atacó antes de que entraran a la ciudad de México-Tenochtitlán? ¿Por qué esperarse a que ya estaban dentro la ciudad con su población sus familias?

Los mexicas y su dirigente Moctezuma estaban atemorizados por presagios funestos que formaban parte de su imaginario, tenían ciertas creencias sobre los recién llegados y no estaban tan convencidos de cómo actuar. Observa la imagen de Moctezuma.

Moctezuma no es el nombre original, es: Motecuzohma y en vez de segundo, era Xocoyotzin, que significa el “joven”, recuerda que tuvo un antecesor, Moctezuma Ilhuicamina que sería “el viejo” la pronunciación que ahora se le da fue la dada por parte de los españoles, pero en las fuentes mexicas lo encontrarás como Motecuhzoma. Lo mismo pasó con Cuautemotzin, que lo pasaron a Cuauhtémoc.

A principios de marzo, ya del año 1520, Pánfilo de Narváez zarpó al mando de 19 barcos desde Cuba con rumbo a las actuales costas veracruzanas con la misión de detener a Cortés, por órdenes de Diego de Velázquez; gobernador de Cuba.

Cuando Cortés se enteró que llegarían a las costas de Veracruz se adelantó para confrontarlos y dejó a cargo de la ciudad al capitán Pedro de Alvarado. Pánfilo de Narváez fue derrotado por Cortés en Cempoala tras un rápido ataque y los convenció de unirse a su ejército. Y ante la promesa de riquezas, accedieron. Esto indica que ya nadie le hacía caso a Diego de Velázquez.

Mientras esto pasaba en Veracruz, en Tenochtitlan sucedió un evento sumamente importante.

La imagen anterior, muestra la matanza del Templo Mayor que se llevó a cabo por órdenes de Pedro de Alvarado durante la fiesta de Toxcatl, en la cual murieron varios nobles y sacerdotes mexicas.

Sin avisarles, ni prevenirlos, ni declararles la batalla; los tomaron por sorpresa. Cortés regresó a Tenochtitlán acompañado de las tropas de Pánfilo de Narváez, y se dio cuenta del enojo que ocasionó Pedro de Alvarado en los mexicas.

La capital mexica estaba harta de los españoles y sus aliados así que comenzó un levantamiento armado con el objetivo de expulsarlos de la ciudad.

La población mexica desde los tejados y calles rodearon el palacio de Axayácatl, donde los españoles y tlaxcaltecas estaban resguardados, y los atacaron. Ante esta situación, Cortés intentó que Moctezuma saliera para apaciguar a los alzados, pero, su intento fracasó y culminó con la muerte del tlatoani.

A continuación, observa las dos versiones sobre su muerte.

Es muy importante explicar que en el estudio de la Historia existen diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos.

Un mismo acontecimiento, como la conquista de los pueblos mesoamericanos, puede ser entendido de manera diferente si se explica a partir del punto de vista de los españoles, que se decían conquistadores, o bien desde la visión de los pueblos vencidos, que llamaban invasores a los españoles.

Observa el ejemplo, hay dos versiones de la muerte de Moctezuma.

La versión de Hernán Cortés:

“Y el dicho Muteczuma dijo que les sacasen a las azoteas de la fortaleza, y que él hablaría a los capitanes de aquella gente, y les haría que cesase la guerra. Y yo lo hice sacar, y en llegando a un pretil que salía de la fortaleza, queriendo hablar a la gente que por allí combatía, le dieron una pedrada los suyos en la cabeza, tan grande, que de allí a tres días murió; y yo le hice sacar así muerto a dos indios de los que estaban presos, y a cuestas lo llevaron a la gente, y no sé lo que de él hicieron”.

Según Cortés, los mexicas lo mataron por la herida de una pedrada en la cabeza.

Ahora conocerás la versión indígena:

“Y yendo a buscar al gran Rey Motecuczuma dicen que le hallaron muerto a puñaladas, que le mataron los españoles a él y a los demás principales que tenían consigo la noche que se huyeron, y este fue el desastrado y afrentoso fin de aquel desdichado Rey”.

Según los mexicas, fueron los españoles quienes lo mataron, tú qué opinas, ¿Quién crees fue? ¿Qué argumentos tendrías para decir que fue uno u otro? Analízalo y comenta tu interpretación con tu familia.

Y ahora, sin su tlatoani, los mexicas estaban cada vez más y más enojados. Primero los tenían consumiendo sus alimentos y dándoles alojamiento y recibieron un ataque durante su ceremonia y la muerte de su gobernante.

Las cosas estaban cada vez más tensas. El asedio mexica no cesó con el paso de los días; dirigidos en todo momento por Cuitláhuac, los sublevados lograron causar algunas bajas a los españoles y aliados.

Casi desde el principio los oficiales y regidores españoles pidieron a Cortés que ordenara la retirada de la ciudad; sin embargo, tuvieron que pasar seis días de no poder conseguir comida y de acoso continuo para que el capitán accediera; así en la noche del 30 de junio abandonarían la ciudad, y eso es lo que muestra la siguiente imagen, la llamada “Noche triste”.

Hernán Cortés tomó la decisión de escapar de Tenochtitlán junto con sus hombres, los descendientes de Moctezuma, los tlaxcaltecas y otras tropas indígenas.

Comenzó la huida bajo el mayor sigilo posible, sin embargo, en el camino fueron descubiertos y en poco tiempo miles de soldados mexicas comenzaron a perseguirlos y atacarlos desde las azoteas de los edificios o desde miles de canoas a lo largo de su ruta de escape, que fue la calzada de Tlacopan.

En la imagen se nota que tenían una gran prisa por huir, se ven abandonando la ciudad con gran desesperación. También puedes observar que algunos cayeron al agua y se hundieron o fueron capturados. ¿Te imaginas todo lo que se hundió en el lago testigo de aquella noche?

Después de varias horas de ataque las tropas de la alianza liderada por Cortés alcanzaron la orilla y llegaron a la zona de Popotla desde donde se encaminarían hacia Tlaxcala, aún bajo constantes ataques de los mexicas.

Los daños que los guerreros mexicas causaron a los españoles y tlaxcaltecas fueron graves. Hernán Cortés habla en su segunda Carta de Relación de 101 españoles y 2000 indígenas muertos, mientras que otros cronistas en su relato hablan de 4000 tlaxcaltecas y 450 españoles muertos.

En la huida también murieron algunos de los hijos de Moctezuma y otros nobles mexicas que eran prisioneros de los españoles, además de que perdieron piezas de artillería, caballos y una parte muy importante del botín que habían logrado reunir los invasores.

Imaginas, ¿Cuánto oro debió caerse en el lago? Algo muy importante que debes tener en cuenta sobre este episodio, desde los tiempos de la colonia se ha hablado de “la noche triste”. Sin embargo, en los últimos años esta narrativa ha sido puesta en duda por numerosos estudios que plantean una versión diferente, en realidad lo ocurrido el 30 de junio de 1520 fue una aplastante victoria de la población mexica que sin duda habrían celebrado el resultado.

De esta manera, pregúntate ¿Para quién noche triste? Para españoles y tlaxcaltecas muy posiblemente, para los mexicas y sus aliados todo lo contrario. Quizás convenga buscar un nuevo término para hablar de lo pasó esa noche en el valle de México.

¿Lo habías pensado así? ¿Por qué triste si fue una victoria para los mexicas? ¿Tú de qué manera nombrarías esta fecha?

En su huida las tropas de Cortés fueron alcanzadas por el ejército mexica que los enfrenta en las cercanías de Otumba, la que sería la mayor batalla de la conquista, conocida como la “Batalla de Otumba”

Tras varios días de huida, las huestes de Cortés llegaron a Tlaxcala, donde fueron recibidos por las autoridades tlaxcaltecas que les dieron víveres y un lugar para reponerse. Mientras tanto en Tenochtitlan, Cuitláhuac era nombrado rey tlatoani en sustitución de Moctezuma Xocoyotzin.

¿Qué observas en la siguiente imagen?

Es gente enferma de viruela, lamentablemente, comenzó la epidemia de viruela en Tenochtitlán, la cual duraría aproximadamente 2 meses y acabaría con una parte considerable de la población mexica. Incluso fue la causa de muerte de Cuitláhuac.

Las y los pobladores no tenían defensas en sus cuerpos para esas enfermedades, ya que no existían. Al no tener defensas, lamentablemente morían. No estaban listos para los virus y bacterias que llegaron desde el otro lado del Atlántico.

Fueron bastantes, incluso enfermedades de trasmisión sexual como la sífilis.

En la actualidad, para algunas enfermedades existen vacunas, pero en ese momento, las epidemias se convirtieron en el enemigo más grande de los pueblos originarios.

La siguiente imagen tiene que ver con barcos. Puedes imagínate, ¿Para qué querían barcos en tierra firme?

Hernán Cortés ordenó el inició de la construcción de 13 bergantines, que son barcos pequeños, con miras a sitiar (rodear) la ciudad de Tenochtitlán.

Las tropas de Cortés y las tlaxcaltecas salieron rumbo al lago de Texcoco para comenzar a conquistar las poblaciones que se encontraban en los alrededores del valle de México con miras a realizar un ataque directo sobre la ciudad de Tenochtitlán.

En el mes de mayo, ya de 1521, las tropas comandadas por Cristóbal de Olid destruyeron el acueducto de Chapultepec. Este era muy importante, porque era el que llevaba agua de consumo, porque, aunque todo estaba rodeado de agua, no se podía beber.

Así inició el sitio de Tenochtitlán, el cual duró tres meses, cortaron el agua potable, cortaron el suministro de alimento, los bergantines atacaban con cañones desde el lago, lo que generaba incendios y tomaban por asalto las poblaciones.

Te imaginas ¡tres meses de ataques!, te preguntarás; ¿Qué sucedió con los miles de personas que vivían en la ciudad?

A continuación, leerás lo que cuenta un habitante en el siguiente testimonio de los últimos días de asedio sobre la ciudad de México-Tenochtitlán.

Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros.

Gusanos pululan por calles y plazas, Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad.

Hemos comido palos de colorín. Hemos comido grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierras de polvo, gusanos. Comimos la carne apenas, sobre el fuego estaba puesta.

Según el testimonio terminaron comiendo lagartijas y bebiendo agua del lago. Y a esto se sumó la epidemia de viruela que se vivía, como puedes darte cuenta las condiciones eran de total insalubridad.

Finalmente, Cuauthtemotzin o Cuauhtémoc, quien asumió el cargo de Tlatoani después de la muerte de Cuitláhuac fue capturado, se libró otra batallan en Tlatelolco, y con la victoria de los españoles y los aliados se dio la rendición de la ciudad México Tenochtitlán.

Los españoles y los tlaxcaltecas habían triunfado. Con esta imagen termina el códice.

Las conquistas de los pueblos originarios marcaron un parteaguas en la historia de lo que después sería nuestro país. Este proceso tuvo diferentes etapas que van desde los viajes de exploración sobre las costas caribeñas y el Golfo de México, luego la expedición de Hernán Cortés a la capital mexica y la caída de las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco y, así, hasta las posteriores conquistas del sur y norte del territorio que se extendieron en algunas zonas incluso hasta el siglo XIX.

En la sesión de hoy, se trató de responder ¿Cómo fue posible que un número reducido de soldados españoles sometiera a los mexicas, que en ese momento era la cultura más numerosa y fuerte de Mesoamérica?

Puedes utilizar este cuadro para responderla:

Aprendiste que fueron múltiples las causas, entre las principales la ruptura que existía entre los mexicas y la mayoría de los pueblos indígenas.

Eso se refleja cuando se analiza que, por cada español había entre ochenta y cien indígenas que les hicieron la guerra a los mexicas. Y esto se explica porque, la economía mexica estaba basada en la producción agrícola, el comercio y en el tributo impuesto a través de la conquista militar.

Cuando arriban los españoles, los pobladores sometidos por los mexicas de la costa veracruzana dan a conocer a Hernán Cortés su descontento por la fuerte carga tributaria y pactan con ellos.

Además, mientras los españoles empleaban las armas de fuego los mexicas empleaban lanzas, flechas y hondas. Los caballos (venados sin cuernos) aunque pocos, prestaron un servicio eficaz a los conquistadores.

Las epidemias que llegaron con los españoles fueron determinantes, la viruela terminó sepultando poblados enteros.

En las siguientes sesiones, conocerás más sobre las consecuencias.

No olvides compartir con tu familia lo que estas aprendiendo, no olvides ser cronista de tu propia historia.

CIENCIAS NATURALES

¡Acciones que cambian vidas!

¿Qué vamos a aprender?

Considerarás acciones personales y colectivas para prevenir o reducir la alteración de las cadenas alimentarias, o contribuir a mantenerlas con pocos cambios.

¿Qué hacemos?

Recuerdas, ¿Qué es una cadena alimentaria? Una cadena alimentaria es la relación de alimentación que existe entre organismos productores, consumidores y descomponedores. En esa relación se precisa quién se come a quién, es decir, un ser vivo se alimenta de otro, que le precede en la cadena y éste, a su vez, es comido por el que le sigue y así se van formando los eslabones de esta cadena.

La cadena alimentaria inicia con un eslabón, llamado productor.

Productor

https://pixabay.com/es/photos/xochimilco-canales-cdmx-agua-4959050/

Un organismo autótrofo, o sea un organismo que elabora su propio alimento, como las plantas que vemos en esa hermosa imagen de los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México.

Consumidor primario: Herbívoro.

Consumidor secundario: Carnívoro.

A los demás eslabones se les denomina consumidores, y estos son los animales que se alimentan del productor, es decir, de las plantas (herbívoros, o consumidores primarios) o de otros animales (carnívoros, o consumidores secundarios) y así sucesivamente.

Descomponedor.

Y el último nivel en la cadena alimentaria, corresponde a los descomponedores. Estos actúan sobre los organismos muertos, degradan los restos de plantas y animales, y los transforman nuevamente devolviéndolos al suelo y a la atmósfera del ecosistema.

Ahora piensa, ¿Qué pasaría si en la cadena alimentaria desapareciera un eslabón?

Si desaparecieran los productores:

Desaparecerían todos los eslabones siguientes, pues los herbívoros se quedarían sin alimento, morirían y los consumidores secundarios tampoco tendrían alimento.

Si desaparecieran las aves:

Habría sobrepoblación del nivel inmediato anterior –por ejemplo, de los caracoles– al no existir un depredador que regule su población. Mientras que el nivel inmediato superior –por ejemplo, los zorros– empezarían a disminuir en cantidad porque tendrían menos aves de las que alimentarse.

Si desaparecieran los zorros:

Existiría un desequilibrio en los niveles más bajos, la población de aves aumentaría y consumirían, en este caso, más caracoles; la población de caracoles disminuiría, mientras que la de plantas aumentaría.

Al inicio de la clase se mencionó Xochimilco, un pueblo muy turístico, el cual te servirá para analizar y ejemplificar algunos puntos sobre el desequilibrio de una cadena alimentaria. Y así, podrás pensar en las decisiones para ayudar a que no ocurran tantos desequilibrios en la naturaleza.

¿Conoces el lago de Xochimilco? Si es así ¿Qué podrías decir del lago de Xochimilco? es un lugar muy bonito con muchas plantas y agua.

Aproximadamente hace 500 años, Xochimilco era uno de los 5 lagos que conformaban el sistema lacustre del valle de México. Aunque actualmente solamente queda el 2% de todos esos lagos, su agua es dulce.

Hay chinampas, que son sistemas de cultivo artificiales que se construyen en zonas donde hay una gran cantidad de agua. Es una técnica de agricultura única en el mundo; en las chinampas se siembran y cosechan plantas para comer y de algunas que sirven de adorno.

También hay paseos por las trajineras, y realizan varios espectáculos.

En ese lugar vive una de las especies endémicas de Xochimilco y de México, el ajolote mexicano. Esta especie está en peligro de extinción. ¿Y sabes por qué? Tiene que ver con un desequilibrio en la cadena alimentaria en el lago de Xochimilco.

Pon mucha atención. En el lago de Xochimilco habitan seres vivos como algas, plantas acuáticas, charales, ajolotes, carpas y tilapias, entre otras especies.

Observa las siguientes imágenes con detenimiento:

Plantas acuáticas y algas.

Charales.

En esta cadena del lago de Xochimilco, los productores serían las algas y plantas acuáticas, las primeras serán comidas por los charales, estos peces a su vez son alimento de los ajolotes, y los huevecillos y larvas de los ajolotes son devorados por las carpas y las tilapias, mientras que éstas últimas, principalmente por la pesca del ser humano son extraídas de la cadena natural, o por su muerte, son desintegradas por los descomponedores y vuelven a nutrir el suelo y el agua del canal, propiciando con eso el mantenimiento de los productores, es decir los seres autótrofos como las plantas, en este caso las algas, porque producen su propio alimento.

Como puedes darte cuenta hasta este momento todo parece estar bien, no se observa ningún eslabón alterado, que propicie el desequilibrio de la cadena alimentaria.

En los años 70s se optó por ingresar a los canales de Xochimilco, peces carpas y tilapias, estas especies introducidas eran hasta entonces ajenas al ecosistema, y se adaptaron perfectamente a dichas condiciones. La intención era que los habitantes pescaran y se abastecieran de su carne. Hasta ahí parecía que todo iba bien. Ahora piensa, ¿Por qué se pudo alterar esa cadena alimentaria?

En el año de 1992, Xochimilco se convirtió en un Área Natural Protegida, y con ello se prohibió la pesca de la carpa y de la tilapia. Si ya no se podía pescar, ¿Qué pudo pasar en esa cadena alimentaria?

Quizá a ti te dio gusto que los peces no serían consumidos por el ser humano y vivirían más. Esto tuvo grandes consecuencias, porque al no ser pescados se produjo una sobrepoblación de carpas y tilapias, y al ser peces depredadores se apoderaron de todos los canales con agua, y al tener hambre se alimentaban de los huevecillos y de las crías recién nacidas de los ajolotes, con ello disminuyó rápidamente la población de ajolotes.

Al romperse o modificarse un eslabón por la intervención humana, se causó un desequilibrio en la cadena alimentaria; al haber más carpas y tilapias en el canal de Xochimilco consumían más comida, como los huevos y las crías de los ajolotes; entonces, poco a poco, con el paso del tiempo fue disminuyendo la población de los ajolotes, pues no se les permitía seguir su ciclo de vida normal, la que tenían antes de la introducción de nuevas especies (carpas y tilapias) que no eran originarias de ese lugar.

Consideras que, ¿Este es el único factor que propició que actualmente el ajolote mexicano, endémico del canal de Xochimilco, sea un animal en peligro de extinción?

Esta situación tiene muchas causas, es multicausal.

A continuación, conocerás algunas de las principales que amenazan su existencia, es decir, que ponen a los ajolotes en riesgo de extinción:

La creciente urbanización y la reducción de los canales con agua.

La contaminación del canal de Xochimilco.

La introducción de especies exóticas depredadoras, como la carpa y tilapia.

La venta del ajolote mexicano en el mercado negro, como animal exótico.

Enfermedades que provocan muertes masivas de ajolotes.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) evidencia que en 1998 había más de 6 mil ajolotes por kilómetro cuadrado en el lago de Xochimilco. Para el año 2010 esa cifra había disminuido a 100 ajolotes por kilómetro cuadrado, y algo muy preocupante es que en el año 2014 solamente había uno por kilómetro cuadro.

¿Qué se tendría que hacer para evitar que los ajolotes desaparezcan y con ello se equilibre nuevamente la cadena alimentaria en el lago de Xochimilco?

No es fácil, pero tampoco imposible. Se requiere investigación, tiempo, dedicación y también inversión monetaria; eso es necesario para emprender acciones que permitan reactivar las cadenas alimentarias.

En México, hay acciones colectivas que han promovido diversas instituciones, donde trabajan especialistas en el tema y unen esfuerzos para reducir la alteración de las cadenas alimentarias.

Realiza una investigación sobre la situación actual del ajolote mexicano, puedes iniciar con las siguientes preguntas:

¿Por qué el ajolote mexicano está en peligro de extinción?

¿Cuál es la importancia del ajolote para México y para la humanidad?

¿Qué instituciones de gobierno o de la sociedad civil se dedican a la recuperación y reintroducción de especies de ajolote en el ecosistema?

¿Qué acciones puedes realizar de forma individual para reactivar la cadena alimentaria de cualquier especie en los ecosistemas?

¿Cuál es la principal función de los zoológicos?

Los zoológicos son lugares en los que se cuidan y reproducen especies para su conservación; algunos crían animales para reintroducirlos en el ecosistema al que pertenecen, con la intención de restablecer las cadenas alimentarias y el equilibrio del ecosistema.

Pon mucha atención al siguiente video; en el observarás varias acciones colectivas para atender esta problemática en el lago de Xochimilco, inícialo en el minuto 0:07 y detenlo en el minuto 5:47

El proyecto del CIBAC de la UAM para la preservación del ajolote mexicano.

Cómo pudiste darte cuenta, estas son acciones muy importantes, pero para lograr la meta, todas las personas debemos de contribuir para avanzar hacia un consumo sostenible.

Con base en lo que has analizado, ¿Qué acción emprenderías para contribuir de forma individual para evitar la extinción del ajolote?

Tomando en cuenta las causas que propician que muchas especies de animales estén en peligro de extinción, específicamente la contaminación del ambiente, puedes comprometerte a no tirar residuos en las calles, en los mares, ríos, en los lagos; de esta manera contribuirías a evitar la contaminación que altera los ecosistemas de nuestro país y del planeta.

De forma individual o colectiva, realiza acciones sencillas, como depositar los residuos en lugares adecuados, es una manera de reducir significativamente la alteración de nuestros ecosistemas, salvar y mantener muchas vidas de animales, incluyendo a los seres humanos.

Puedes hacer carteles y anuncios por las redes sociales invitando a no contaminar el lago de Xochimilco, con ello el ajolote mexicano, siendo una especie muy importante en todos los sentidos, no desaparecería.

Conocer las cadenas alimentarias del ecosistema en el que vives, aprender a cómo mantenerlas y prevenir su alteración, y luego difundir de diversas formas dichos conocimientos entre familiares, amistades y la comunidad, puede ayudar a mantenerlas.

Recuerda que no es bueno tener como mascota a un ajolote, observa con atención el video.

Ajolotes. Preguntas del planeta.

Después de ver el video, ¿Opinas que sería bueno tener un ajolote como mascota?

No, porque se estaría interrumpiendo su ciclo de vida al igual que se contribuiría a su desaparición rompiendo un eslabón de la cadena alimentaria.

Si te gustaría tener una mascota, es más recomendable que sea un perrito o un gatito.

https://pixabay.com/es/photos/el-perro-y-el-gato-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80-y-el-gato-2908810/

¿Qué acciones realizarías para evitar la extinción del ajolote? Investiga ¿Qué instituciones trabajan para evitar la extinción de especies en México?

MATEMÁTICAS

Expresiones equivalentes

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás herramientas matemáticas para dar respuesta a algunos problemas, utilizando expresiones equivalentes.

¿Qué hacemos?

Ten a la mano tu libro de desafíos matemáticos de cuarto grado en las páginas 90 y 91, ya que lo necesitarás para realizar algunas actividades.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm#page/90

No olvides también tener un lápiz y papel para realizar tus anotaciones u operaciones en caso de que lo requieras.

Para comenzar, resolverás un problema de matemáticas, sobre expresiones equivalentes :

Zujey y su mamá Goyita tienen una tienda de abarrotes en la ciudad de Tepic, Nayarit, todas las noches al cerrar el negocio realizan el conteo de las ganancias para llevar un mejor control, el último día de ventas reunieron 5 billetes de 20 pesos, 3 billetes de 100 pesos, 9 monedas de 10 pesos y 8 monedas de 1 peso.

En la siguiente imagen podrás observar estos billetes y monedas para poder realizar la actividad de una manera más práctica, piensa cuánto dinero obtuvieron de ganancia en la tienda de Zujey, revisa los datos del problema, tendrás 30 segundos para intentar encontrar la respuesta.

¿Alcanzaste a encontrar el total de todo este dinero? No te preocupes, primero es necesario que observes bien la información, son 5 billetes de 20, 3 billetes de 100, 9 monedas de 10 y 8 monedas de un peso.

Debes tener muy claro que en el mundo de las matemáticas pueden existir muchos caminos para resolver los problemas.

Una forma es la siguiente:

100 + 300 + 90 + 8 = 498

Realizando algunos cálculos mentales, por ejemplo 5 billetes de 20 es lo equivalente a 20 más 20 más 20 más 20 más 20 o sea 100 pesos, 3 billetes de 100 son 3 veces 100 es decir 300 pesos y 9 monedas de 10 son 90 pesos y 8 monedas de 1 peso son 8 pesos, es el total de cada denominación y al final se suma todo: 100 más 300 más 90 más 8, da un total de 498.

¿Ya tienes otra estrategia para resolver el problema? Otra manera de encontrar la solución del problema; es decir, hacer otras operaciones que te lleven al mismo resultado.

Al sumar billetes iguales, se tienen sumas donde se repite el sumando. Tú sabes que esas sumas se pueden sustituir por multiplicaciones. Así que otra forma de resolver el problema es transformar las sumas en multiplicaciones. Entonces iras formando las multiplicaciones con la denominación de los billetes y monedas y con la cantidad de los mismos, por ejemplo, 5 billetes de 20 podrían representarse así, 5 x 20 a ver, ¿Cómo representarías 3 billetes de 100?

3 x 100

¿Y 9 monedas de 10?

9 x 10

Muy bien hecho, entonces 8 monedas de 1 peso lo pondríamos así: 8 x 1. ¿Qué sigue ahora? primero tienes que realizar todas estas multiplicaciones y al final suma los resultados.

¿Ya se te ocurrió alguna expresión que sea equivalente a estas?

Otra forma de resolverlo, pero mucho más larga, es ir escribiendo y sumando billete por billete, moneda por moneda, por ejemplo, primero los 5 billetes de 20, luego los 3 billetes de 100, enseguida las 9 monedas de 10 y por último las 8 monedas de peso.

Es decir:

Cómo pudiste observar, todas estas operaciones te llevaron al mismo resultado. Eso quiere decir que todas esas expresiones son equivalentes.

Es muy interesante que, a pesar de que fueron 3 distintas expresiones, las 3 te ayudaron a resolver un mismo problema.

A continuación, tienes un problema más para reforzar el aprendizaje de esta sesión.

En la fábrica de lápices empacan cajas por cada 100 de estos, el lunes se preparó un pedido de 4 cajas y 98 lápices sueltos, ¿Cuántos lápices se encargaron para este pedido?

Si en esta fábrica de lápices, cada caja la llenan con 100 y son 4 cajas, se puede representar con una multiplicación, quedaría así: 4 x 100, luego sólo le sumaríamos los 98 lápices sueltos.

Quedaría algo así:

4 x 100 + 98

¿Cómo resolverías esta operación? Primero tienes que resolver la multiplicación 4 x 100 que son 400 y al último sólo le sumas los 98, serían 498 lápices en total.

Otra forma para solucionar el problema es, sumar dato por dato para plantear la expresión.

Escribiendo lo correspondiente a cada caja, es decir 100 más 100 más 100 más 100 y sumarle también al final los 98 lápices sueltos. Quedaría así:

100 + 100 + 100 + 100 + 98= 498

¿Qué observas del resultado de este problema? Piensa bien, ¿Se te hace familiar?

Es igual al resultado del problema del Abarrotes de Zujey y su familia, en ambos problemas el resultado es 498. ¿Ya lo recordaste?

Ahora vas a resolver un problema del libro de desafíos. ¡Concéntrate! Y pon mucha atención.

Al invernadero “La Margarita”, llegó el siguiente pedido: 3 paquetes con 30 docenas de rosas cada uno, 4 paquetes con 20 docenas de gerberas cada uno y 2 paquetes con 40 docenas de margaritas cada uno. ¿Cuántas docenas se van a entregar en el pedido?

Son 3 paquetes de 30 docenas de rosas, entonces 3 x 30, más 4 paquetes con 20 docenas de gerberas, es 4 x 20 más dos paquetes con 40 docenas de margaritas es 2 x 40.

Realiza primero las multiplicaciones, puedes hacerlas mentalmente, tienes 3 x 30 = 90, 4 x 20 = 80 y 2 x 40 = 80, ahora suma todo y el resultado es 250. Así que, son 250 docenas de flores en ese pedido.

Recuerda que puedes utilizar otras operaciones para resolverlo, lo importante es que analices si esas operaciones te llevan a obtener este mismo resultado.

Has aprendido que las expresiones equivalentes son las que representan la misma cantidad y cualquiera de ellas sirve para resolver un problema; por ejemplo, observaste que en los dos primeros problemas se obtuvo como resultado 498, las expresiones equivalentes también pueden hacer referencia a problemas distintos como en este caso.

Felicidades por el gran esfuerzo realizado en tu clase de hoy, seguro que has logrado avanzar mucho. Ahora utiliza lo aprendido en esta sesión para resolver los otros problemas que aparecen en el desafío número 47.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm#page/90

Expresiones equivalentes en la página 90 y 91, si te es posible compara tus respuestas y procedimientos con tus compañeros y maestro.

LENGUAJE

Hagamos un títere de calcetín

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás las instrucciones para elaborar una manualidad.

¿Qué hacemos?

¿Te gustaría hacer un títere de calcetín? Pon toda tu atención y no te pierdas ni un solo paso para que lo consigas.

¿Sabías que hay videos que te muestran paso a paso como realizar un títere de calcetín? Hay videos sobre muchas cosas, hay videos, libros, manuales, revistas que tienen instrucciones para hacer muchas manualidades.

Para hacer tu títere de calcetín, te basarás en un video que muestra paso a paso como realizarlo.

Deberás observar el video y al mismo tiempo ir haciendo los pasos que ahí te presentan. También irás redactando las instrucciones, usando el lenguaje adecuado para escribir un instructivo.

¡Pon mucha atención! y escribe las instrucciones en tu cuaderno.

¿Qué te parece si comienzas a ver el video? Para realizar la manualidad, utiliza calcetines tuyos, para que te quede bien. Procura agarrar alguno que no tenga par o que ya no sirva, ¿De acuerdo? Detén el video en el minuto 0:30

Títere de calcetín.

Al inicio del video te indica los materiales que necesitarás. ¿Cómo lo escribirías?

Las instrucciones deben de ponerse de una manera coherente y con mucha claridad.

¿Cómo haces eso? Para empezar a redactar las instrucciones debes tener en claro lo que vas a hacer. En este caso es un títere de calcetín, entonces ese sería exactamente el título del instructivo.

Todos los instructivos deben de tener un título que sea muy claro y concreto, para que quien lo vaya a utilizar sepa perfectamente de lo que se trata.

Ya tienes el título, escríbelo.

Ahora siguen los materiales, también tienes que escribirlos de una forma muy clara y concreta, para eso puedes usar viñetas. Y así te quedará en forma de lista cada uno hacia abajo.

¿Sabes lo que son las viñetas? Las viñetas son unos puntitos o símbolos que nos ayudan a separar una cosa de otra.

Fíjate bien. Para hacer la relación de los materiales que vas a necesitar primero vas a poner un subtítulo que diga “Materiales”.

Si te das cuenta, en la imagen de arriba, el subtítulo “Materiales” está escrito con una letra más pequeña que la del título.

Después están los materiales, cada uno con una viñeta, que son los puntitos oscuros. Los materiales se escribieron con una letra más pequeña que la del subtítulo. Esto te sirve para jerarquizar la información, para organizarla de manera que sea más fácil de comprender.

Primero se escriben los materiales: Calcetín, Hoja de fomi rosa o roja, estambre, dos bolas de unicel y dos ojos. Es muy importante que escribas la cantidad de materiales que se necesitarán, si es que son más de uno, como en este caso, que son dos bolitas de unicel y dos ojos.

Porque si pones nada más, un ojo, tu títere va a quedar tuerto, también se podría hacer un títere con un sólo ojo; un cíclope, o un pirata y ponerle un parche en lugar del otro ojo. Pero si así fuera se tiene que mencionar en el instructivo, se pone desde el título.

Reúne tu material y tenlo a la mano para utilizarlo.

¡Ya puedes iniciar los pasos para hacer el títere! Así que continúa viendo el video, ahora inícialo en el minuto 0:30 y detenlo en el minuto 0:46

Recuerda que además de hacerlo tienes que escribirlo en tu instructivo. ¿Cómo lo pondrías?

Debes ser muy específico y claro, deberás utilizar un lenguaje conciso. Existen ciertas formas de decir las cosas que son útiles para los instructivos y son las formas verbales en infinitivo o en imperativo.

Los verbos son las palabras que expresan las acciones como, comer, saltar, jugar, cortar, pintar, trazar, etcétera. Y los instructivos van a tener verbos, porque te van a decir qué es lo que tienes que hacer para lograr tu objetivo. En el caso del video que estás viendo, ¿Qué acciones tienes que hacer?

Tienes que dibujar unos círculos en el fomi y luego cortarlos. Y en ese orden deberás hacerlo y ponerlo. No puedes cortarlos, si no los has trazado, ¿Verdad? Por eso necesitas usar también números para enumerar los pasos.

En la sesión anterior aprendiste que los números te sirven para saber cuál paso va primero y cuál después.

Ahora comienza a escribir el paso número uno, lo harás usando la forma verbal en infinitivo. El infinitivo es una manera de decir los verbos, no se refieren necesariamente a un tiempo, como el pasado, el presente o el futuro ni tampoco sabes quién las realiza.

Se trata de la acción, nada más, y los verbos en infinitivo los puedes identificar porque terminan en “ar”, “er” e “ir”.

Tienes que escribir un subtítulo que se llame “Pasos”, así vas a distinguir la información que coloques ahí, de la información que está antes y que corresponde a los materiales.

Este otro subtítulo va del mismo tamaño que el subtítulo anterior. Eso va a servir para jerarquizar la información. También se usan los dos puntos al final de los subtítulos, porque eso indica que después viene información relacionada con ellos.

Ahora sí vas a escribir el primer paso con el verbo en infinitivo.

Marcar dos círculos en el fomi del ancho del calcetín.

Como puedes observar, el verbo en infinitivo es “marcar”. ¿Cómo escribirías el segundo paso? Es el de recortar los círculos. Recuerda que tiene que ser en infinitivo. Quedaría así:

Recortar los círculos.

¿Qué te parece si haces los dos primeros pasos con tú material?

Continúa viendo el video del minuto 0:46 al minuto 1:00

Los siguientes pasos quedarían así:

Dar vuelta al calcetín. Pegar uno de los círculos. Dejar secar unos minutos.

Sigue realizando los pasos que se acaban de agregar.

Las instrucciones también se pueden escribir en infinitivo o, en imperativo. El modo imperativo es decir los verbos se presentan como si fueran una orden: come, corre, habla, corta, traza, dibuja, etcétera.

Fíjate bien cómo se pueden cambiar los verbos en infinitivo, por verbos en modo imperativo.

En imperativo, los pasos quedarían de la siguiente forma:

Marca dos círculos en el fomi del ancho del calcetín. Recorta los círculos. Da vuelta al calcetín. Pega uno de los círculos. Deja secar unos minutos.

También se entiende bastante bien en imperativo. Revisa si ya se secó tu calcetín y mientras tanto continúa viendo el video del minuto 1:00 al minuto 1:17

Los siguientes pasos en el modo infinitivo quedarían de la siguiente forma:

Dar vuelta al calcetín. Pegar el otro círculo en el hueco.

Realiza los pasos 6 y 7, al terminar continúa observando el video del minuto 1:17 al minuto 1:38

¿Estás listo para las siguientes instrucciones?

Esas son en infinitivo. ¿Y en imperativo?

Pega las bolas de unicel sobre el borde del calcetín. Pega los ojos en las bolas de unicel y deja secar.

Ahora debes realizar estos pasos, seguro que tu títere te quedara genial.

Ya va tomando forma el títere. ¿Qué más sigue? Continúa viendo el video del minuto 1:38 al minuto 2:08

Perfecto, ¡ya casi terminas! Los siguientes pasos en infinitivo:

Cortar tiras de estambre de diferentes tamaños. Pegar las tiras detrás de los ojos.

Termina de hacer tu títere, realizando los últimos pasos.

¿Ya quedó? ¿Verdad que fue sencillo hacer este instructivo? ¿Qué nombre le vas a poner a tu títere?

Seguramente que te quedo muy bonito, ¿Te parecieron claras las instrucciones?

Léelas con alguien de tu familia para que te ayude a mejorarlas, en caso de ser necesario.

En la clase de hoy aprendiste a escribir un instructivo utilizando el lenguaje adecuado, la utilización de viñetas para enlistar los materiales, números para numerar los pasos en una secuencia y los verbos en infinitivo o en imperativo para los pasos a seguir.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

