Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 17 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día miércoles 17 de marzo del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del miércoles 17 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 17 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

ARTES

El tesoro del conocimiento

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás diferentes maneras de transitar el espacio para construir secuencias de movimientos, formas, gestos, sonidos, colores u objetos.

¿Qué hacemos?

¿Sabes lo que representa la siguiente imagen?

¡Es un mapa! El mapa de un salón.

En esta sesión recordarás aquellas maneras de moverte en un espacio, así como el uso de un croquis.

¿Observaste la imagen con atención? ¿Te diste cuenta de que tiene un camino dibujado? ¿A dónde llevará? ¿Podrá ser el mapa de un tesoro?

Sara y Patricio tienen la misma duda. Lee lo que a continuación se narra, para conocer si este mapa llevara a Patricio y a Sara a un tesoro.

Sara se colocó en donde inicia el mapa y realizo los siguientes movimientos, en la siguiente trayectoria.

Movimiento A.

Patricio leyó el mapa, en el cual se daba la instrucción de que Sara realizara la trayectoria dando saltos en esa dirección. Al llegar al lugar indicado por el mapa, encontró un canasto, en el cual había dos papiros muy antiguos y con instrucciones misteriosas.

Sara leyó lo que en el papiro se decía. ¡Era una pista más! Era muy interesante pues decía que esa pista solo se podría resolver entre dos.

Patricio y Sara estaban muy emocionados de resolver aquel misterio.

Pista.El ser humano, tiene muchos sentimientos y estos nos ayudan a nuestra supervivencia.¡Es un sentimiento que en algún momento todos hemos experimentado!Este se encarga de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar.Y a la vez, es inspirador de obras de arte.

¿Ya sabes de qué se trata?

En efecto es el miedo.

Esta emoción ha inspirado muchas obras de arte. Un ejemplo de ello es esta pintura de Caravaggio realizada en 1598 que lleva por título “Medusa”.

https://img.culturacolectiva.com/content/2013/08/20medusa.jpeg?_ga=2.178691308.911493710.1613242040-1437795858.1613242040

Recuerda que, en sesiones pasadas, se te menciono la importancia de reconocer tus emociones y de moverte para interpretarlas.

Sara y Patricio, al igual que tú, necesitaran usar los conocimientos que ya han aprendido.

Sara y Patricio continuaron explorando a través del mapa. Para continuar Patricio le dio a Sara que tenía que trasladarse en la siguiente trayectoria y con el siguiente movimiento.

Movimiento B.

Como ya lo viste, la indicación fue que Sara caminara en línea apoyándose sobre ambos metatarsos alternadamente. Al llegar al lugar marcado Sara encontró una pista más.

Pista.Me muevo al compás de la vida. Conmigo combinan el sonido y el silencio siempre en armonía. Donde reside mi fascinación, sólo la vida siempre encuentra sentido.

¿Qué será?

Muy bien, se trata de la música, pues ella siempre tiene el poder de conectar con tus emociones.

¿Recuerdas cuando elegiste diferentes piezas musicales para crear secuencias de movimientos?

En aquella ocasión nos inspiramos en el cuento de Fernando furioso.

¿Recuerdas cómo era la música cuando realizaste movimientos con enojo?

Sino lo recuerdas, con el siguiente enlace puedes escuchar de nuevo la música.

Carmina Burana.

Como puedes darte cuenta, los sonidos son fuertes y rápidos, y tus movimientos, pueden llegar a ser bruscos y con mucha fuerza.

Realiza nuevamente esta actividad para expresar el enojo con movimientos bruscos y que lleven mucha fuerza.

Ahora recuerda cómo era la música cuando representaste la calma.

Tchaikovsky-Vals de las flores.

En este caso los sonidos son suaves y delicados, por lo tanto, tus movimientos fueron ligeros y lentos.

Realiza nuevamente una secuencia de movimientos suaves y ligeros para expresar calma y tranquilidad.

Lo importante de estas actividades es que aprendas que la música tiene la capacidad de cambiar tu ánimo.

Continúa descubriendo junto a Sara y Patricio, hacia donde guía el mapa.

Patricio reviso nuevamente el mapa y le hizo saber la siguiente instrucción a Sara. Mira el video para que conozcas que trayectoria y movimientos tuvo que hacer Sara en esta ocasión.

Movimiento C.

La instrucción fue que Sara realizara una trayectoria en línea, abriendo sus brazos hacia los lados como un avión.

Cuando llego al punto marcado y descubrió otro emblemático acertijo.

Pista. Todos los tenemos, es parte de nuestra historia y las artes como la música también los tienen.

¿Tienes la respuesta?

Por supuesto ¡Son los orígenes!

Anteriormente estudiaste y experimentaste algunos orígenes de la música y viajaste a distintos países escuchando y deleitándote con la música.

Recuerda un poco sobre las diferentes cualidades en el baile, con la siguiente música.

Música de República del Congo.

¡Qué maravilloso es bailar al ritmo del tambor!

Ahora emociónate con el ritmo de México.

Música de México.

Continúa aprendiendo de lo que fueron descubriendo Sara y Patricio.

Patricio analizo la siguiente trayectoria que tenía que realizar Sara. Esta vez la indicación era que llegara a los cubos realizando giros. Ve el siguiente video, para que observes cómo lo hizo.

Movimiento D.

Cuando Sara llego al lugar indicado, encontró un enigmático acertijo que decía:

Pista. Es un espectáculo sensacional en el que los diálogos son cantados, se reúnen varias disciplinas como la danza, el teatro, la música y las artes visuales.

¿Sabes de qué se trata?

La respuesta correcta es, la ópera.

¿Te gustas la ópera? ¿Por qué? Comenta lo que piensas con tu familia.

Te invito a escuchar a Jorge Cervantes, quien junto con la cantante de ópera Encarnación Vázquez y el pianista Sergio Vázquez, te explican sobre la clasificación de las voces en la ópera, mientras observas un fragmento del concierto didáctico “Canita conoce a Coquin” de Francisco Méndez Padilla.

Canita conoce a Coquin.

¡La ópera es hermosa! Disfruta este tipo de espectáculo cada vez que tengas la oportunidad. En estos momentos, puedes disfrutar de ella desde los eventos que se ofrecen en línea.

Es momento de seguir acompañando a Sara y a Patricio en su búsqueda.

Después de leer el mapa, Patricio le dio a Sara la indicación de moverse dos veces de forma lateral, antes de llegar al siguiente punto, dejando que su cadera la guiará al balancearse de izquierda a derecha.

Movimiento E.

Al llegar al lugar, Sara encontró un nuevo acertijo.

Pista. Las percepciones que llegas a sentir son reales cuando las conviertes en acción; pero, espera, por qué la temperatura puede ser un gran factor.

¿Qué será?

Efectivamente, este acertijo se refiere a los contrastes de movimiento a partir de sensaciones.

¿Recuerdas que este es un tema del que también ya conoces?

Escucha una mezcla de música y realiza algunos movimientos a partir de tus sensaciones.

Audio mix, sensaciones.

¿Qué emoción sentiste al explorar estas pistas musicales? Escríbelo o platícalo con tu familia.

Es impresionante lo que las artes pueden hacerte sentir a través de tus emociones y movimientos.

Continúa con la travesía del tesoro.

Para llegar al último punto, Sara debió realizar el trayecto bailando.

Movimiento F.

Puedes bailar igual que Sara con la siguiente pieza musical.

Obertura el lago de los cisnes Tchaikovsky.

Al llegar al lugar Sara encontró la última pista.

Pista. “Has llegado al finalpero, antes que nadadebes de interactuary la última pista realizar”“Las actividades que tú haces, son importantes en tu día a día, si te trasladas de un lado a otro, crearás armonía”

¿De qué crees que se habla en esta pista?

Si lees detenidamente, parece ser que se habla de crear secuencias para trasladarse.

¿Recuerdas que, en sesiones anteriores aprendiste sobre los diferentes movimientos y trayectorias?

Con ellos te dirigiste a diferentes lados con formas creativas de movimientos.

La actividad se llamaba ¡Al tiki titiki ti palo!

Recuerda y realiza nuevamente la actividad, con esta hermosa pieza musical de los niños de Oaxaca.

Al tiki titiki tipalo.

Como te puedes dar cuenta, los movimientos y las trayectorias son esenciales para las artes y no solo para las artes; ya que el ser humano, siempre se encuentra en constante movimiento.

Moverse es salud y vida, pues cada una de las acciones que realices en o día a día, son importantes y conlleva a movimientos.

Ha llegado el momento de encontrar el tesoro junto a Sara y Patricio en el último lugar que marca la “equis”.

La marca se encuentra cerca del librero, fue en ese lugar donde Sara encontró una caja.

Patricio y Sara abrieron cuidadosamente la caja, en ella había una gran cantidad de aprendizajes que tienen que ver con el uso del espacio y el movimiento.

El tesoro son las clases que has tenido en Aprender en casa III.

¡Es el tesoro del conocimiento!

Observa el siguiente video para recordar todo lo que has aprendido.

Random de fotos.

Esta sesión te llevo a hacer un gran recorrido por cada uno de tus aprendizajes.

Te deseo mucho éxito en todos tus trabajos, proyectos y evaluaciones.

Prepárate para la siguiente sesión con kilos de imaginación para seguir divirtiéndote y explorando todo lo que el arte te ofrece.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

MATEMÁTICAS

Calculemos el resultado

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a calcular mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, dobles de números de dos cifras y mitades de números pares menores que 100.

¿Qué hacemos?

Te invito a revisar tu libro de Matemáticas, de segundo grado, en la página 94.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/94

Actividad

Para poder realizarla, necesitarás pelotas pequeñas de colores (azules, rojas y verdes) y el número de tinas, pide a alguien que te ayude a la actividad de ello dependerá de los materiales, según las personas que jugarán contigo. Sino cuentas con pelotas, puedes ocupar bolitas de papel.

Cada color de pelotas, tienen un valor determinado:

Azules= 1

Rojas= 10

Verdes= 100

Lanza a lo largo de 15 segundos, varias pelotas o bolitas de los distintos colores a las tinas. Ganará aquel jugador que haya anotado más puntos. Al final cuenta los puntos que acumularon entre los jugadores.

Cuenta los puntos del siguiente ejemplo y anota el resultado en tu cuaderno.

Una pelota azul, dos verdes, otra azul y 3 rojas.

Para facilitar el conteo, puedes contar primero las pelotas de color verde, después las rojas y al final las azules.

A continuación, observa, lee y resuelve los problemas. Para hacerlo, utilizarás el material de bloques multi base, que has utilizado en sesiones anteriores y que pueden apoyarte para resolver los problemas.

Recuerda que los cuadros azules son las unidades, las barras representan las decenas y las placas representan las centenas.

Primer problema.

Recupera los datos para iniciar a resolver el problema.

Tiene $100

Su hermana le regaló $74

Con tu material, representa la cantidad de dinero que tiene.

Para lograr la representación requieres de una placa que vale 100, que es la cantidad que tiene inicialmente. Ahora agrega 7 barras que valen 10 cada una y 4 unidades, para representar la cantidad que le regaló su hermana.

Suma esas cantidades, para obtener el resultado total.

100 + 70 + 4 = 174

Si sumaste correctamente, sabrás que ahora tienen $174

Segundo problema.

Recupera los datos del problema para poder resolverlo.

Vestido. $350

Pantalón. $218

Representa con el material 3 placas que valen 100 y 5 barras que valen 10, para lograr formar los $350.

Ahora con 2 placas, 1 barra y 8 unidades, son $218.

Suma todo. Te darás cuenta de que son 5 placas, 6 barras y 8 unidades; por lo tanto, la mamá pagó $568 en total.

¿Obtuviste el mismo resultado?

Tercer problema.

Los datos del problema son:

Lunes 235 tomates.

Martes y miércoles 624 tomates.

Con tu material, primero representa el número de tomates del lunes y en la parte de abajo representa lo del martes y miércoles.

Observa que son 9 unidades, 5 barras y 8 placas, por lo tanto, se recolectaron 859 tomates entre el lunes, martes y miércoles.

Para finalizar, suma y arma las parejas correspondientes con las siguientes tarjetas:

Te sugiero, que utilices la estrategia que empleaste en la actividad anterior. Suma unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas, por ejemplo, si tomamos la suma 200 + 150 tendrás 0 unidades, 5 decenas y 3 centenas, por lo tanto, su pareja es la pieza que tiene el 350.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Clasificación de plantas y su cuidado

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a clasificar las plantas a partir de sus características y propondrás acciones para cuidarlas y protegerlas.

¿Qué hacemos?

Las plantas las podemos encontrar de diferentes tamaños: grandes, medianas o pequeñas y se clasifican en yerbas, arbustos o árboles. En casi todos lados hay plantas cuando puedas, observa a tu alrededor y seguro podrás ver varías de ellas.

Es importante que observes a tu alrededor e identifiques las plantas que tienes en casa, intenta clasificarlas e investiga que cuidados les darás.

Continua, realizando las siguientes actividades, abre tú libro de Conocimiento del Medio de la página 92 a la 99.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/92

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/93

https://libros.conaliteg.gob. mx/20/P2COA.htm?#page/94

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/95

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/96

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/97

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/98

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/99

Las plantas necesitan aire, agua, tierra y sol para poder vivir, además de los cuidados que nosotros los seres humanos, les podemos brindar para que no se extingan; y es que, por muchos años, los animales, incluido el ser humano, nos hemos beneficiado de ellas para sobrevivir.

Además de ser parte de nuestra alimentación, también nos ayudan para poder respirar, ya que las plantas producen el oxígeno que respiramos. Por otra parte, con ellas podemos obtener productos para vestirnos, para elaborar medicamentos y algunos de los objetos que utilizamos diariamente.

¿Sabías, por ejemplo, que el papel de tus cuadernos y tus libros se obtiene de los árboles?

Justamente por eso, debes de ser responsable al usar adecuadamente tus libros y cuadernos, así estarás contribuyendo al cuidado de las plantas, en este caso de los árboles.

Te invito a que pongas en práctica lo que has aprendido en sesiones anteriores.

Actividad. ¡Carrera de plantas!

Invita a uno de tus familiares a participar contigo en esta actividad. Para realizarla, utilizarás:

Un dado, que tendrá en sus caras uno o dos puntos.

Fichas para identificarse.

Un tablero, que está compuesto por casillas, las cuales tienen un título y una imagen con los temas que ya viste en cada una de las sesiones.

Ahora se te van a explicar las reglas del juego:

Colóquense con una ficha en la salida. Tiren el dado, según la cara que caiga será el número de casillas que avancen. Tendrán que contestar correctamente a la pregunta que elijan al azar, tomando en cuenta lo aprendido en las sesiones. Si responden correctamente, permanecen en el lugar que les indicó el dado. Si respondes incorrectamente retroceden una casilla. Así continuaran jugando hasta llegar a la meta.

Fichas de preguntas:

Algunas respuestas correctas a las diferentes preguntas son las siguientes.

¿Qué características tienen las yerbas?

Son plantas de tamaño pequeño y sus tallos generalmente son verdes y frágiles.

¿De qué otra forma podemos clasificar a las plantas, además de yerbas, arbustos y árboles?

Con flor y sin flor, con fruto o sin fruto y por su tamaño.

¿Qué características tienen los arbustos?

Tienen muchos troncos delgados y duros. Miden más o menos lo mismo que tú o un poco más.

¿Qué acciones puedes realizar para cuidar las plantas?

No maltratarlas, no pisarlas, y no arrancarlas sino las necesitamos.

No rayar los árboles.

Sembrar plantas para que nos proporcionen oxígeno.

Limpiar las áreas verdes, recolectando basura.

¿Cómo daña la tala de árboles?

La tala de árboles tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. Uno de los mayores impactos es la pérdida del lugar donde viven millones de especies.

¿Cómo beneficia cuidar las áreas verdes?

Ayudan a producir el oxígeno que respiramos y a disminuir la contaminación del aire.

¿Cuáles son los beneficios de sembrar plantas?

Permite regenerar bosques oselvas, a captar agua y a regular el clima.

¿Qué consecuencias tienen los incendios forestales?

Esta acción ha provocado la pérdida de muchas plantas e incluso de bosques y selvas; además de que los animales pierden el lugar donde viven y también aumenta la contaminación del aire.

¿Cuáles son las características de los árboles?

Tienen un solo tallo grueso y duro que se llama tronco. Generalmente su altura es mayor que la de una casa.

Este juego, es muy interesante y divertido, además te ayudará a recordar todo lo que has aprendido.

Las plantas son importantes y esenciales para la vida de todos los animales, incluidos los seres humanos, pues sin ellas no podríamos vivir. Si tienes a tu alrededor alguna planta, procura proporcionarle agua y los nutrientes necesarios para poder vivir.

México es un país megadiverso, es decir, que tiene una gran variedad de plantas, y por eso ocupa el quinto lugar en el mundo por su riqueza natural. Así que sigue contribuyendo a su cuidado.

Recapitulando las ideas más importantes:

Las plantas se clasifican en yerbas, arbustos y árboles.

Los seres vivos necesitamos de las plantas para alimentarnos, obtener oxígeno y algunos productos.

Todos los seres humanos debemos realizar acciones para cuidar las plantas, algunas son:

1. No tirar basura y separarla.

2. Evitar prender fogatas en el campo o bosque.

3. No cortar plantas sino las necesitamos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

LENGUAJE

Leyendas de aquí y de allá…

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás acerca de otro tipo de texto narrativo, vas a leer, ver y disfrutar leyendas de nuestro país y también de otros países.

¿Qué hacemos?

Los pueblos del mundo nos ofrecen una gran variedad de leyendas, todas se recogen de la tradición oral.

Iniciarás la sesión con una leyenda de un país que se llama Canadá. La leyenda corresponde a un pueblo originario de Canadá, el cual se comparte con territorio de los Estados Unidos. La leyenda se llama “Sobre la tortuga que liberó a los animales”.

De cómo la Tortuga liberó a los animales.

Una leyenda del pueblo Syilx Okanagan de Canadá

¿Qué te pareció esta leyenda? ¿Quiénes eran los personajes? ¿De qué se trató?

Busca a alguien y cuenta esta leyenda que acabas de leer.

Estos textos dicen mucho de los usos y costumbres de los pueblos, sin importar en donde se encuentren.

En esta sesión disfrutarás de tu lectura, al leer y analizar algunas leyendas.

También hablarás de algunas de sus características y de cómo se reflejan en ellas las costumbres y tradiciones de los pueblos.

Lee la leyenda “El conejo en la Luna”.

Esta leyenda podrás encontrarla en la página 105 y 106 de tu libro de Lengua Materna Español, segundo grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/105

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/106

Las leyendas son muy interesantes, porque son historias fabulosas que vienen de la tradición oral.

Estas historias se van contando de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos y así perduran durante muchos años, por eso cambian y podemos encontrar varias versiones de la misma historia, porque van pasándose de voz en voz.

La leyenda que acabas de leer viene de al menos cinco siglos atrás, ya que es una leyenda prehispánica; eso significa que se contaba antes de la llegada de los españoles a América.

Y tú, ¿Ya has visto el conejo en la luna?

Observa en la siguiente imagen, algunas de las características de la leyenda.

Las leyendas son historias con acontecimientos que en la vida real serían imposibles, eso es lo interesante de las leyendas, pues son historias muy antiguas que, al leerlas hoy, resultan historias especiales.

En muchos lugares del mundo, deben existir leyendas sobre la luna, sobre el conejo en la luna, y sobre otras figuras que podemos ver cuando la Luna está llena. En este caso la leyenda trata sobre Quetzalcóatl, el dios conocido como la Serpiente Emplumada o serpiente con plumas, es una mezcla de pájaro y serpiente cascabel, su nombre es una combinación de las palabras en náhuatl para el quetzal – el pájaro emplumado esmeralda – y coatl o serpiente.

Para los Aztecas y otras culturas como la cultura Maya o Mixteca, Quetzalcóatl era un dios muy importante, ya que lo relacionaban con la fertilidad y la cosecha, es decir, con el alimento que nos brinda la tierra. Quetzalcóatl es un dios de gran importancia, tanto que, según la leyenda, gracias a él podemos ver un conejo dibujado en la luna.

Ahora presta atención y al siguiente fragmento de la leyenda.

¿Te das cuenta de que, en este fragmento, la leyenda cuenta que el conejo se ofrece para que Quetzalcóatl se lo coma?

Respecto a esto responde la primera pregunta que viene en la página 107 de tu libro.

Probablemente el conejo sabía que Quetzalcóatl era un dios y quería ayudarlo para que no tuviera hambre, eso no quería decir que el conejo no tuviera miedo de morir.

¿Será que a los dioses les da hambre?

En la leyenda se menciona que Quetzalcóatl es un dios al que le da hambre y que también se cansa.Eso es lo interesante de las leyendas, que pueden hacerte pensar y reflexionar sobre cosas que muchas veces, no tienen explicación.

Continúa respondiendo las siguientes preguntas de tu libro en la página 107.

Seguramente el conejo se ganó el respeto de Quetzalcóatl cuando se ofreció como alimento. Así todos lo recordarían como un conejo valiente.

La respuesta es que Quetzalcóatl iba caminando como persona, no como serpiente emplumada.

Si te es difícil contestar a estas preguntas, puedes pedir ayuda en casa, quizá platicando con algún familiar te sea más fácil responderlas.

Ahora una última pregunta, ¿Sabes cómo se ve una serpiente emplumada?

Al terminar las preguntas, realiza un dibujo sobre cómo te imaginas a una serpiente emplumada.

Haz tu dibujo y después compárenlo con las imágenes que existen de Quetzalcóatl, puedes buscarla en Internet, o en una enciclopedia. Verás que es una imagen sorprendente.

Antes de concluir esta sesión, debes recordar que las leyendas son portadoras de las creencias y tradiciones de un pueblo, como viste en la primera leyenda, la de los Okanagan de Canadá, donde uno de los elementos que muestran su cultura, son el valor de los sueños, pues a través de ellos pueden adquirir enseñanzas. Esta es una creencia que comparten muchos pueblos originarios.

Para continuar aprendiendo de las leyendas, pregunta a tus familiares si se saben alguna leyenda y luego proponerles un espacio literario, un momento en donde todos puedan narrar las leyendas que se saben y recopilarlas.

En esta sesión disfrutaste de varias leyendas de nuestro país y de otros, como es el caso de la leyenda del pueblo originario de Canadá.

Te diste cuenta de que algunas características se comparten y que, los pueblos del mundo tienen en la leyenda una forma de mostrar sus costumbres y tradiciones.

También viste que las leyendas son narraciones populares, a veces son reales o cuentan acontecimientos importantes para las comunidades, además, se transmiten de manera oral de generación en generación y pueden cambiar o haber varias versiones sobre la misma historia.

No olvides que, en las leyendas intervienen elementos fantásticos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

¿Conoces a alguien mayor de 60 años y que le apasione la escritura? Invítalo a participar en esta convocatoria que @SEMAR_mx tiene para ellos en este 2021. 👉 https://t.co/I4fyYB8toL

🌊 ⚓️ ⛵ 🏖️ 🐋 pic.twitter.com/mnrdnz72NW — SEP México (@SEP_mx) March 16, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende