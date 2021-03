Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 17 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día miércoles 17 de marzo del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

ARTES

Lo básico de la plástica

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a comparar piezas artísticas bidimensionales e identifica sus características.

¿Qué hacemos?

¿Cómo puedes realizar un dibujo o pintura empleando los elementos de las artes plásticas?

Para poder contestar la pregunta, recuerda algunos conceptos a partir del siguiente video titulado “Punto, Línea y Plano”.

Vídeo. Punto, línea y plano. Acervo, Televisión educativa.

El punto es la mínima expresión entre el instrumento y el soporte.

La línea es la trayectoria del punto y el plano es el resultado de la trayectoria de la línea que se vuelve a encontrar en algún punto, como las figuras geométricas o las formas abstractas que se obtienen de los diversos materiales al momento de realizar una composición.

Actividad 1. Punto, línea y plano en el geoplano.

Ahora, realizaras la siguiente actividad para que repases los conceptos que viste en las clases pasadas, utilizando un material especial llamado Geoplano.

¿Geoplano? eso suena a matemáticas.

Geoplano. Libro de texto SEP. Matemáticas de segundo grado, pág. 83

Así es, se utiliza para la materia de matemáticas, pero también puedes hacer uso de él en la clase de Artes.

El geoplano es un tablero regularmente cuadrado que está cuadriculado, en el cual podemos observar claramente dos dimensiones, el largo y el ancho, puede ser de plástico o incluso de madera.

Geoplano con figura.

Libro de texto SEP. Matemáticas de Segundo grado, pág. 83

Para realizar el repaso sobre puntos, líneas y planos, utilizaras el geoplano.

Materiales.

3 Geoplanos.

Ligas de colores.

Estambre de color rojo.

Tijeras.

Indicaciones.

Mostrar el geoplano e indicar que los puntos son los “clavitos o chinchetas”. Mostrar recorrido de un punto a otro con estambre y reafirmar así el concepto de línea. Trazar con una liga o estambre el trayecto de una línea formando figuras hasta llegar al punto de origen, mencionando que esto es un plano. Trazar varias figuras geométricas formando diferentes planos. Trazar un cuadrado en la parte superior derecha del geoplano y consecuentemente ir trazando otras figuras diferentes procurando la intersección entre ellas para mostrar los diferentes planos (solo figuras regulares) con ligas de colores. Como segundo ejemplo, trazar dentro del geoplano diversas figuras irregulares procurando la intersección entre ellas para mostrar los diferentes planos (solo figuras irregulares) con ligas de colores. El aprendiz trazará una figura de estrella para mostrar a los alumnos el ejemplo de una figura más compleja.

Actividad 2. El color.

Con el geoplano podemos hacer muchas figuras y reafirmar el concepto de plano.

Esta herramienta nos da grandes posibilidades de creación, pero no olvides que tenemos también el elemento básico del color.

Falta color, recuerdas el concepto del color.

El color, es uno de los elementos básicos del arte, el cual nos permite expresar ideas, estados de ánimo y sentimientos.

Para que quede más clara la idea, ve el siguiente video.

Video. Colores y coloridos acervo televisión educativa.

El color es un efecto visual el cual nos permite hacer más creativas las producciones bidimensionales.

Para ejemplificar, realiza un ejercicio trabajando con colores primarios.

Para este ejerciciolos materiales a utilizar son:

Hojas blancas, cuaderno o cualquier soporte con el que se cuente.

Lápiz y goma.

1 tapa circular con la que se cuente.

Crayones de cera (colores primarios)

Indicaciones:

En una hoja se marcan tres círculos entrelazados con la tapa y el lápiz.

A cada círculo se les da color utilizando los crayones de cera con los colores primarios (amarillo, rojo y azul). En cada intersección se va mostrando la combinación de los colores primarios, dando como resultado los colores secundarios.

(Amarillo y azul= verde, amarillo y rojo= naranja y azul y rojo= morado).

Y al final se muestra la intersección de los tres círculos en donde da como resultado el color café.

Actividad 3. Tocar con la mirada.

Hay otro elemento muy importante con el cual trabajaste en clases pasadas y es un elemento que hace referencia a la apariencia de los objetos, ¿Recuerdas cuál es?

Sonlas texturas visuales.

Para explicar un poquito más sobre el tema te invito a ver la siguiente cápsula.

Video. Cápsula Monstrilio y la textura.

Monstrilio:Hola niños, el día de hoy hablaremos de la textura.

La textura es la apariencia de una superficie y puede ser de dos tipos: táctil y visual.

La textura táctil es todo lo que percibimos a través del tacto mientras que la textura visual es lo que podemos observar.

Por medio de las texturas, los artistas intentan imitar en sus representaciones bidimensionales, las sensaciones que provocan el tocar un objeto de la realidad, a partir de puntos, líneas, degradaciones de color, superponiendo formas, haciendo trazos pequeños o grandes, aplicando capas de color o salpicando pintura, etc. Eso es todo amigos, ¡FIN!

Muchas gracias querido Monstrilio por esta información tan importantes y ahora quiero invitarte a ti a realizar la siguiente actividad.

Te mostrare diversas imágenes y tendrás que descubrir a qué clase de textura pertenece y el cuadro o pintura a la que pertenece.

Las texturas a analizar serán las siguientes:

Áspera.

Rugosa.

Suave.

Observa la siguiente imagen.

¿Cuál o cuáles serán las texturas que puedes observar?

¿A qué pintura corresponderá este fragmento de la obra?

En esta imagen puedes observar la pintura completa titulada “Verano” del pintor Giuseppe Arcimboldo.

Observa la siguiente imagen.

¿Cuál o cuáles serán las texturas que puedes observar?

¿A qué pintura corresponderá este fragmento de la obra?

En esta imagen puedes observar la pintura completa titulada “El dormitorio” del pintor Vincent Van Gogh.

Observa la siguiente imagen.

¿Cuál o cuáles serán las texturas que podemos observar?

¿A qué pintura corresponderá este fragmento de la obra?

En esta imagen puedes observar la pintura completa titulada “Serie los músicos, número 5” del pintor Juan José Montans.

Es así como puedes identificar las texturas en algunas obras artísticas.

En la sesión de hoy recordaste que los elementos básicos de las artes plásticas son: El punto, la línea, el plano, el color y la textura. Ejemplificaste el punto, la línea y el plano haciendo uso del geoplano.

Realizaste un ejercicio de colores primarios para obtener los secundarios.

Nuestro amigo Monstilio nos recordó lo que es la textura y pudiste observar en obras bidimensionales, la forma en que se plasmaron.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CIENCIAS NATURALES

Recordemos las erres y más…

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a explicar la importancia de cuidar la naturaleza, con base en el mantenimiento de la vida.

¿Qué hacemos?

Veamos, encuentro dos coincidencias, hay dos letras que están en todas las palabras, la primera es la A, pero no vimos ningún tema relacionado con esa letra ¡la otra letra que está en todas las palabras es la letra R y hablamos de la letra R cuando vimos las 5 erres!

En la sesión de hoy vamos a hablar de las cinco erres. Una propuesta sobre hábitos de consumo, la cual ofrece estrategias para el manejo de los residuos que se producen todos los días en nuestro hogar o en la industria, propiciando que seamos más sustentables con el ambiente y reduzcamos el volumen de basura generada.

Disminuir el consumo de productos y energía, ya que se relacionan directamente con los desechos que generamos.

Antes de desechar las cosas, usemos nuestra imaginación para darles un segundo uso.

Rescatar el material del que está hecho un producto y entregarlo para convertirlo en un producto nuevo.

Evitar comprar o usar productos elaborados con unicel o plástico o, bien, aquellos con muchas envolturas.

Transformar y aprovechar el medio, recuperando los espacios verdes.

Ahora, todos los objetos que nos rodean o que usamos diariamente, tienen un “destino” relacionado con cada R antes de convertirse en basura, ¿Te parece si revisamos con cuál de las erres está más relacionado?

Tengo estas tarjetas me ayudarás a relacionarlas con alguna de las erres que proponemos.

Tengo una imagen de electricidad.

Me parece que es energía, algo cuyo consumo debemos reducir y evitar su desperdicio. Para eso debemos aprovechar la luz natural al máximo realizando tareas, leyendo o trabajando durante la mañana y la tarde, así como apagar las luces cuando no las estemos utilizando.

Reducir.

Uso de automóvil.

Combustible.

Electricidad.

Agua.

Energía.

Reusar.

Juguetes.

Bolsas.

Ropa.

Libros.

Cuadernos.

Muebles.

Reciclar:

Plásticos.

Latas de metal.

Botellas de vidrio.

Papel.

Periódico.

Rechazar:

Bolsas de plástico.

Popotes.

Platos, vasos y cubiertos desechables.

Contenedores de comida desechables.

Reverdecer:

Un espacio en la sala.

Composta.

Pequeños jardines.

Pabellones en la calle.

Banquetas.

Cuáles son las acciones que ya realizas sin identificar que son parte de las erres, cuáles llevan a cabo plenamente conscientes de que están siguiendo una estrategia y, además, cuáles están pendientes de seguir.

Además, son dos cosas importantes:

– Con alguna acción debemos comenzar.

– Necesitamos de la participación de todos.

Acompáñame a leer un cuento sobre un niño llamado Liam que decidió comenzar de poco a poco y con mucho esfuerzo y dedicación.

El jardín curioso.

Peter Brown.

Érase una vez una ciudad sin jardines, ni árboles, ni plantas de ninguna clase. La mayoría de sus habitantes pasaban los días encerrados en sus casas. Como se pueden imaginar, era un lugar muy triste. Sin embargo, había un chico al que le encantaba estar fuera de casa, incluso en los días que lloviznaba, mientras los demás se quedaban en casa, se podían imaginar a Liam chapoteando alegremente por la calle.

Uno de esos días, Liam hizo un montón de descubrimientos sorprendentes, estaba paseando por los alrededores de la antigua línea del ferrocarril que ya no funcionaba, cuando descubrió que había una escalera oscura que subía hacia las vías.

Liam subió corriendo las escaleras, empujó la puerta y salió a las vías. Lo último que habría esperado encontrar allí arriba eran plantas y flores silvestres, pero cuando se fijó mejor se dio cuenta de que se estaban muriendo, les hacía falta un jardinero.

Es verdad que Liam no era jardinero, pero sabía que podía ayudarlas, así que a la mañana siguiente volvió a las vías y se puso manos a la obra. Las flores estuvieron a punto de morir ahogadas, y, además, Liam tuvo algunos problemas con la poda, pero las plantas esperaron pacientemente a que el chico fuera adquiriendo destreza en el arte de la jardinería.

Con el paso de las semanas, Liam empezó a sentirse como un verdadero jardinero, y las plantas empezaron a sentirse como un verdadero jardín.

La mayoría de los jardines no se mueven nunca de su sitio. Pero este no era un jardín normal y corriente, con kilómetros y kilómetros de vías por delante, el jardín se moría de impaciencia por explorar su entorno. Las primeras en moverse fueron las pequeñas malas hierbas, más resistentes y los musgos. Aparecieron cada vez más lejos, a lo largo de las vías y el resto de las plantas más delicadas, los siguieron de cerca.

Después de haber pasado la primavera, el verano y el otoño con el jardín, el invierno interrumpió la presencia de Liam en las vías. Durante esta estación cayó un grueso manto de nieve y por primera vez desde que se había convertido en jardinero, Liam no podía visitar las plantas.

Pero en lugar de pasarse el invierno preocupado por el jardín, Liam lo pasó preparándose para la primavera, después de tres meses de frío, finalmente comenzó a fundirse la nieve y Liam cargó sus nuevas herramientas de jardinero hacia las vías.

El invierno había hecho mella en el jardín, pero gracias a los preparativos de Liam, a sus nuevas y útiles herramientas y a la ayuda del Sol, las plantas despertaron pronto de su sueño invernal.

El jardín siempre había querido explorar el resto de la ciudad, y aquella primavera finalmente podría emprender la marcha. Como la vez anterior las pequeñas malas hierbas, más resistentes y los musgos salieron primero. Aparecieron cada vez más lejos de las vías y el resto de las plantas más delicadas las siguieron de cerca.

El jardín sentía especial curiosidad por las cosas viejas y olvidadas.

Algunas plantas aparecieron donde no debían.

Otras aparecieron misteriosamente todas de golpe.

Pero la aparición más sorprendente de todas fue la de los nuevos jardineros.

Muchos años después, las flores y plantas crecían por toda la ciudad, pero de entre todos los nuevos jardines, el favorito de Liam era aquel donde empezó todo.

“A veces parece imposible que la naturaleza pueda prosperar en una ciudad de hormigón, ladrillos y acero. Pero cuanto más he viajado y me he fijado en el mundo que me rodea, más me he dado cuenta de que la naturaleza siempre explora con entusiasmo aquellos lugares que nosotros hemos olvidado, podemos encontrar flores y campos, y hasta pequeños bosques, que crecen de forma natural en todas las ciudades, solo tenemos que buscarlos”.

Espero te haya gustado el cuento y recordaras la importancia de las 5 R’s

Debes saber qué hacer para generar menos residuos, aprender qué hacer con ellos y no convertirlos en basura.

Ten presente que entre más sabes, tomas mejores decisiones.

Estamos en un momento crucial para nuestro planeta, cada acción cuenta y aunque seamos niños y niñas de 8 años, podemos participar.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

Hablamos de artículos de divulgación científica con mucha diversión

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar características y funciones de artículos de divulgación científica. Interpretaras títulos, subtítulos, tablas, ilustraciones y recuadros para anticipar y comprender mejor el contenido de un texto.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy vamos a realizar un repaso en el cual recordaras las características de los artículos de divulgación científica.

El repaso es una herramienta muy importante para aprender, y lo vas a hacer de una forma muy divertida.

Participaras en un juego que se llama “El maratón de los conocimientos” que consiste en tirar un dado, y según el número obtenido se te va a asignar una pregunta o un reto que tiene que ver con los artículos de divulgación científica. Si aciertas te quedas en la casilla a la que avanzaste, si no, te regresas a donde estabas al principio del turno.

El objetivo es llegar a la meta.

Vamos a jugar en equipos.

Lancemos un dado.

¡Cayó en el número 3! y corresponde a una pregunta.

La pregunta es, ¿Qué incluyen los artículos dentro de las revistas de divulgación científica?

Puedo recordar que los artículos de divulgación científica nos dan una amplia explicación de algún tema en particular.

Vamos a ver la respuesta.

Video respuesta 1

Muy buena respuesta bien. Eso quiere decir que se quedan en la casilla número 3.

¡Salió uno!

En el número uno dice: Reto.

Menciona 3 elementos de la portada de una revista de divulgación.

Como primer elemento está el nombre de la revista, también podemos ubicar el tema que se aborda en ella y algo importante es la ilustración del tema principal.

¡Cayó el número cinco! Entonces la ficha avanza al número 8 y dice: Reto.

El reto dice: Da una explicación de la utilidad de las ilustraciones y las tablas dentro de un artículo de divulgación científica.

Las ilustraciones pueden ser imágenes y tablas que dan más idea de lo que se trata el artículo.

Video respuesta 2

¡Nos salió seis! En la casilla siete dice:

Voy a sacar la pregunta, ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en los textos expositivos?

Vamos a recordar que se realizan explicaciones y ejemplificaciones según el tema que hemos trabajado, entonces, ya sé y lo recuerdo bien, el lenguaje es literal.

El lenguaje literal da un significado directo a las explicaciones y facilita el entendimiento a los lectores, entonces la respuesta es correcta y nos quedamos en la casilla siete.

¡Salió cinco! Entonces recorremos la ficha a la casilla trece dice: Pregunta.

¿Por qué es importante incluir títulos y subtítulos en un artículo de divulgación científica?

De eso no recuerdo mucho, pero hay una niña que, si tiene la respuesta, vamos a verla

Video respuesta 3

Muchas gracias por tu respuesta, por ello nos quedamos en la casilla trece.

Vamos a continuar con el juego, para ello vuelve a tirar el dado por favor.

Cayó cuatro, entonces avancemos hasta la casilla once que dice reto y menciona un científico o investigador reconocido del siglo XX.

Albert Einstein. Él se distinguía por mantener correspondencia con niños de todo el mundo. Él sabía explicar de forma sencilla y con humor cualquier pregunta sobre temas científicos.

Albert Einstein es de los científicos más reconocidos en la historia de la humanidad y redactó un gran número de artículos de divulgación científica.

Esta vez salió cinco y recorremos la ficha hasta la casilla dieciocho que dice: Reto.

El reto es: Recordar que es una familia de palabras.

Esa es muy fácil, puedo dar un ejemplo zapato, zapatero, zapatería, zapatazo y zapatear, pero para una mejor explicación ve el siguiente video.

Video respuesta 4

Continuemos. Voy a arrojar el dado ya que es nuestro turno.

Cayó el número más grande, seis, avancemos hasta la casilla diecisiete que dice: Pregunta.

La pregunta es, ¿Cuáles fuentes de información nos pueden servir para ampliar la información al escribir un artículo de divulgación científica?

Hay diversas fuentes de información como los libros, videos, enciclopedias, páginas web.

No olvides que también existen fuentes de información directas o consideradas como orales, en donde algún experto en el tema puede externar sus conocimientos.

Hasta las personas mayores o familiares pueden participar con sus conocimientos.

Nos volvió a salir el número cinco y recorreremos hasta la casilla veintidós que dice: Reto.

El reto es: “Menciona qué tipo de puntos hay en la escritura de un texto y el uso de la coma”.

Solamente recuerdo la primera parte y es que hay punto y seguido, que nos sirve para separar dos ideas en un mismo párrafo.

También está el punto y aparte nos sirve para separar un párrafo de otro y el punto final para concluir nuestro texto.

Lo que no recuerdo es sobre el uso de la coma.

Video respuesta 5

Muchas gracias por tu ayuda Valeria, ya no recordaba lo importante que es el uso de la coma.

Salió cinco y recorremos la ficha hasta la casilla veintitrés que dice: comodín. En esta casilla nos salvamos y no contestamos alguna duda o pregunta. ¡Nos salvamos! pero…

¡Salió tres y es la casilla final!

En esta casilla como reto final es entrevistar a una especialista en la investigación científica y para eso tenemos a una invitada especial, vamos a conocerla.

Video respuesta presentación 6

¿Estás listo o lista para realizar la entrevista?

La primera pregunta sería, ¿Cuál fue el tema que te llamó la atención cuando eras más pequeña para que decidieras ser una investigadora en la actualidad?

Video respuesta representación 7

Es muy interesante conocer los inicios de una investigadora, pero vamos, escuchemos otra pregunta.

¿Sobre qué temas has realizado investigaciones y escrito artículos de divulgación científica?

Video respuesta de especialista 1

El ser investigadora sin duda abre panoramas y más al escribir artículos de divulgación.

¿Cómo contribuyen las fotografías, imágenes, esquemas o gráficas a los artículos de divulgación científica?

Video respuesta de especialista 2

Las fotografías nos dan una idea más clara de lo que hablamos como lo ha dicho la especialista.

Eso llama mucho la atención y surge otra pregunta, ¿Qué es lo más complicado al momento de realizar una investigación para escribir un artículo de divulgación científica y como superaste estos retos?

Video respuesta de especialista 3

Las preguntas que has hecho, son muy interesantes y nos brindan las herramientas necesarias para conocer un poco más sobre la investigación. Por lo cual tú, has ganado el juego.

Yo creo que hemos ganado todos porque hemos aprendido mejor nuestro tema de hoy.

Tengo una última pregunta a la especialista, ¿Qué le podría decir a los niños y niñas que nos ven en casa para que se acerquen a la ciencia y a la investigación científica?

Video respuesta de especialista 4

Es muy interesante investigar y más si son temas que nos llaman la atención o que nos gustan.

En la sesión de hoy recordaste la importancia de los artículos de investigación científica de una forma muy divertida. Para evaluar lo que has aprendido el día de hoy te invito a realizar la autoevaluación del tema de la página 87 de tu LTG.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

MATEMÁTICAS

Las tablas hablan

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a representar e interpretar en tablas de doble entrada información cuantitativa y cualitativa recabadas en artículos de divulgación.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy se presentará una tabla de doble entrada que nos sirve para organizar nuestro conocimiento, esta tabla no solamente se usa en matemáticas, sino en muchas otras áreas de conocimiento, aquí tenemos un ejemplo, se les llama tablas de doble entrada.

Se conoce como tabla de doble entrada porque tiene filas que están de forma horizontal y columnas de manera vertical. Recuerdas la tabla Pitagórica.

Estas tablasse usan, en muchos lados, por ejemplo, cuando hay Censos de población para representar alguna de la información recabada, también en la clasificación de animales, plantas, climas. En la siguiente tabla se clasificarán animales, observa las imágenes y la información.

Aquí tienes una muestra de por qué es doble entrada. En las columnas se presentan las características… ¿ya observaste?, y en las filas los animales. Ves, qué sí guardan tus conocimientos, porque tú obtienes la información cuando investigas y la organizas.

Observa la tabla y responde. ¿Para qué te puede servir una tabla de doble entrada?

Para, organizar la información.

¿Por qué les llamamos tablas de doble entrada?

Porque tiene columnas y filas donde se ordena la información.

Los rectángulos rojo, amarillo y azul.

Si te pido que ordenes las figuras por columnas.

La estrella, el corazón y el circulo.

“Las tablas hablan”.

Te presento una tabla que se conoce como pictograma, porque representa la información a través de símbolos, en este caso las bicicletas. Vamos a leer lo que dicen los pictogramas.

¿Qué ves en la imagen? Númerosy en las columnas meses.

Pictogramas son imágenes que dan información. También se llama lenguaje pictográfico, por ejemplo, cuando lees un cuento, fenómenos naturales, cuando vas a un restaurante hay cubiertos, dichos cubiertos indican comida, cuando vas por carretera hay señales de curva peligrosa, gasolina, cuando vas en transporte el semáforo, cuando vas al sanitario ¿Qué ves en las puertas?

Un sombrero y una sombrilla o un hombre y una mujer o una pipa y un abanico.

Que un sanitario es para mujeres y otro para hombres.Te das cuenta que las tablas y las imágenes tienen información importante.

Lenguaje pictográfico, entonces, estamos ya de acuerdo con lo que nos pueden indicar también los símbolos y lo que es un pictograma. Regresemos a leer la información de la tabla.

Si tenemos números y meses del año podremos identificar de qué se trata sin necesidad de escritura por lo que la tabla nos informa la cantidad de bicicletas que vendieron en cada mes.

Dice: En una distribuidora de bicicletas se quiere saber la cantidad de bicicletas que se vendieron de enero a junio. Para ello nos dan otra pista, si en un mes nos presentan 2 bicicletas, éstas equivalen a 20 por lo tanto, en enero se vendieron, ¿Cuántas bicicletas? pues si cada imagen representa 10 bicicletas, entonces se vendieron 20 bicicletas, porque hay dos dibujos de bicicleta.

No haremos otra tabla, pero, muy bien conductor has desempeñado muy bien. Vamos al libro desafíos, en la página 36.

Hablaremos de la “Ballena azul”.

¿Qué ves en el texto?

La ballena pesa 130 mil kilogramos, mide 27 metros de largo y, puede vivir hasta 90 años, las casan porque venden su carne, sus huesos y su aceite.

Te invito a ver este video.

Video. El libro rojo, Especies amenazadas, Ballenas, tres gigantes y una pequeña en peligro.

¿Qué te pareció este breve video?

Es muy interesante y agradable saber que esos hermosos animales viven en las costas de nuestro país, pero qué terrible que estén en peligro de extinción. Yo creo que todos debemos cuidarlos y evitar que sigan cazándolos, debemos aprender a respetar la vida de nuestro planeta.

Nos presenta varios animales y algunas características de ellos, por ejemplo, que el rinoceronte blanco pesa 2 mil kilogramos, que puede vivir 50 años.

Te invitamos a completar la información del libro en la página 37

Con esta actividad damos por terminada una sesión más de matemáticas, sigue practicando en casa con tablas de doble entrada, es un tema que usarán durante toda su vida, cuando vean, por ejemplo, estadísticas de población, de animales o de muchas otras cosas que se pueden trabajar con una tabla de doble entrada.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

