Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 17 de noviembre

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 17 de noviembre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

¿Qué vimos hoy?

LENGUAJE

Conozcamos los elementos de un croquis

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás acerca de los elementos que complementan los croquis, como las siglas, abreviaturas, símbolos y la rosa de los vientos. Aprenderás para qué sirven y cómo se clasifican.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información sobre los croquis.

En los croquis se utilizan algunos símbolos que se clasifican en tres tipos.

Observa el siguiente croquis:

Si observas con atención, te darás cuenta, que además de los símbolos también están los nombres de las calles con algunas abreviaturas. Por ejemplo, ¿Sabes qué significa la abreviatura “Calz”? que está en Calz. Del Hueso Colorado.

Significa Calzada, Calzada del Hueso Colorado.

¿Y lo qué significa “Av. U. H. La Unión”?

“Av.” Significa Avenida y “U. H”, son las siglas de Unidad Habitacional.

¿Sabe qué es la “P” de Calle María P. Espinoza? es la inicial de un segundo nombre.

Haz un repaso de todos los símbolos que contiene el croquis.

¿Qué símbolos preventivos observas? recuerda que los símbolos preventivos alertan o ponen sobre aviso de algo que es necesario tomar en cuenta.

Preventivos:

El de las vías quiere decir que hay un paso de tren.

Está el símbolo de camino empinado, significa que hay que tener cuidado con la velocidad a causa de la pendiente.

También está el de andar despacio.

¿Qué símbolos informativos observas? están en negro y azul e indican sobre algún servicio.

Informativos:

La H es de hotel, y significa que ahí hay uno.

Los cubiertos, es de un restaurante.

También se ve un símbolo de alguien tirando la basura en un bote, así que indica que hay un bote de basura.

¿Qué símbolos normativos observas? están en rojo e indican lo que no se debe hacer o lo que está regulado.

Normativos:

El de Alto que es para detenerse.

El del camión atravesado por una línea roja quiere decir que en ese lugar no se puede subir pasaje.

El de la trompeta atravesada significa no sonar claxon.

Hay otros símbolos que no pueden ser clasificados entre los tres primeros. Son algunas figuras que en los croquis resultan muy importantes, porque se usan como referencia.

Si observas bien, verás que hay algunos símbolos relacionados, como el caso del restaurante y del hotel.

También hay símbolos de árboles y la rosa de los vientos, que es como una estrella que indica el norte, sur, este y oeste.

La escuela y dos bibliotecas.

Lee con atención la siguiente ruta para que Raúl vaya de la biblioteca de la calle María P. Espinoza, a la casa de su primo Manuel.

Trayecto:

Ir por la Calzada del Hueso Colorado hacia el sur, pasando la calle Florencia, después la calle Camino a Real del Valle hasta llegar a la avenida Unidad Habitacional La Unión. Dar vuelta a la derecha hacia el oeste, pasar la calle Morales y en la esquina con la calle Francisco Villa, se encuentra la casa.

¿Qué te parece ese camino? es un camino bastante directo y muy fácil.

Raúl comenta que siguió otro camino porque tenía hambre, así que caminó hacia el oeste y en la esquina con la calle Jacinto encontró el restaurante, terminó de comer y caminó por la calle Jacinto hacia el sur hasta la calle Camino a Real del Valle, ahí dio vuelta a la derecha, hacia el oeste y caminó hacia la calle Francisco Villa, luego dio vuelta a la izquierda, hacia el sur, y en la esquina con la avenida Unidad Habitacional La Unión, encontró la casa de su primo.

El día de hoy aprendiste a identificar y clasificar los símbolos que se usan en los croquis, el significado de algunas siglas conocidas y la importancia de interpretar abreviaturas.

GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA

La importancia del agua y su disponibilidad. Recomendaciones para su cuidado.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás sobre la importancia del agua y su disponibilidad, así como algunas recomendaciones para su cuidado.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee la siguiente información sobre los cuerpos de agua.

Es lógico pensar que la distribución de los cuerpos de agua superficial condiciona la disponibilidad del recurso hídrico para los asentamientos humanos, sin embargo, no es así siempre.

Dicho de otra forma, creer que en los lugares donde llueve más, donde hay más ríos y lagos y en dónde se encuentran mantos acuíferos son sitios con mayor disponibilidad de agua, no siempre es así.

A parte de la cantidad de agua que exista en el lugar, hay que considerar dos factores importantes, estos son:

La cantidad de población y

La infraestructura para jalar, bombear, extraer o entubar el agua.

Es decir, no solo es la cantidad de agua que hay en un lugar determinado, sino también, el número de población existente en él y la capacidad económica para extraer o entubar el agua.

No siempre donde hay mayor distribución de los cuerpos de agua, hay disponibilidad, aunque sí es una condicionante, es decir, si hay mayor cantidad de agua, es probable que se cuente con mayor disponibilidad de ella.

Pero para que esto suceda se debe considerar la influencia de la infraestructura con que se cuente para jalar o extraer el agua y la demanda de agua, de acuerdo al número de habitantes.

Observa el siguiente mapa “Precipitación anual” que puedes encontrar en tu Atlas de México en la página 17.

En el mapa puedes ver dónde hay mayor cantidad de agua en el territorio nacional. Ya en clases anteriores viste en qué espacios se encuentra la mayor cantidad de ríos y lagos en México, esta distribución depende, en gran medida, de las zonas en donde hay mayor cantidad de precipitación, es decir, lluvia.

En el mapa puedes ver que la mayor cantidad de lluvia en el país se presenta en las entidades costeras del Pacífico y Golfo de México, se representa con colores verde y azul, donde la cantidad de agua es alta.

También puedes ver que la zona donde hay escasez de lluvias es la Península de Baja California.

Observa el mapa de “Aguas subterráneas” que se encuentra en la página 14 de tu Atlas de México.

En el mapa puedes identificar cuáles son las zonas de recarga, es decir, lugares que por sus condiciones climáticas y del suelo son propicios para la filtración de agua; y las de mayor rendimiento, que refieren a zonas donde se extrae mayor cantidad de agua del subsuelo.

Lee con atención las siguientes recomendaciones para el cuidado del agua.

Diles a tus papás que reparen las fugas, goteras y desperfectos en el inodoro para evitar un gasto innecesario de agua. No dejes abierta la llave del agua mientras te cepillas los dientes, lavas los platos o te enjabonas el cuerpo en la regadera. Utiliza la lavadora en su carga máxima de ropa y en ciclos cortos de lavado; usa los programas de lavado de bajo consumo de agua. Cuando esperes a que salga el agua caliente de una llave o de la regadera, puedes llenar recipientes con el agua fría y utilizarla para otros fines. Riega el jardín por la tarde para evitar la rápida evaporación que ocurre durante el día. Al adquirir plantas para el jardín, prefiere las adaptadas al clima del lugar donde vives, en lugar de plantas con mayores requerimientos de agua. Lava el coche en casa con cubetas de agua en lugar de usar la manguera.

Analiza el siguiente mapa para ver cuál es la disponibilidad de agua.

Como ves, la mayor parte del país tiene una disponibilidad baja de agua; y eso sí es para preocuparse y seguir las recomendaciones para su cuidado.

Ojalá que esta clase te haya permitido ser consciente de esta gran responsabilidad que tenemos como sociedad.

Recuerda que el agua que sale de la llave durante 10 segundos, supera en cantidad, a la consumida por millones de personas que por diferentes razones tienen dificultades para obtenerla.

Para reflexionar sobre tu consumo de agua, contesta las siguientes preguntas:

¿Cuánto tiempo tardas en bañarte?

¿Cuántas veces lavas los platos durante el día?

¿Cuántas veces por semana lavas la ropa?

Cuando te cepillas tus dientes, ¿Cómo utilizas el agua?

¿Si se llegara a romper una tubería de agua potable, cuánto tiempo toman en repararla?

Redacta una reflexión sobre el cuidado del agua.

Recuerda que debes ser consciente de la problemática mundial del agua, ¡Se un verdadero ahorrador de agua!

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

El tiempo pasa

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy seguirás aprendiendo a utilizar la información que proporciona un calendario para resolver problemas que implican determinar el inicio o el final de diferentes eventos.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Analiza y resuelve el siguiente problema.

El grupo de 4º A, donde estudia Mónica, se organizó en cinco equipos. Los equipos atenderán simultáneamente tres comisiones (aseo, puntualidad y disciplina) durante una semana. Los equipos irán participando en orden numérico durante todo el primer trimestre del ciclo escolar; los turnos se iniciarán la segunda semana de clases. Mónica es integrante del equipo 4, ¿En qué periodos le tocará participar? ¿Todos los equipos participarán el mismo número de veces? ¿Por qué?

Para resolverlo apóyate en el calendario escolar.

Primero identifica los datos importantes que proporciona el problema, los cuales son:

Se conforman 5 equipos.

Mónica está en el equipo 4.

Los equipos participarán en orden numérico.

Participarán durante un trimestre, es decir, 3 meses (12 semanas o 90 días, aproximadamente).

Los turnos inician la segunda semana de clases.

Observando el calendario, se tiene que las clases comenzaron en la semana del 24 al 30 de agosto.

El primer trimestre termina el último día de noviembre.

Para darle solución al problema, puedes apoyarte en la siguiente tabla para organizar la información:

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 2 3 4 (Mónica) 5

Es muy sencilla. Como puedes observar, en la primera columna están registrados los 5 equipos que se integraron en el grupo, por lo que en el equipo 4 está el nombre de Mónica para recordar que es parte de ese equipo.

En las 3 columnas subsecuentes están escritos los periodos de participación que cada equipo debe tener.

Recuerda que las participaciones de los equipos inician la segunda semana de clases.

Si la primera semana de clases inicia el día 24 de agosto, ¿Cuándo inicia la segunda semana de clases?

Sumando al día 24 los 7 días de la siguiente semana, da 31. Esto quiere decir que la segunda semana inicia el 31 de ese mismo mes, porque agosto trae 31 días y se cuentan 4 días más del mes de septiembre, por lo que el primer periodo comprende del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre.

Cada periodo es el lapso de tiempo comprendido de lunes a viernes y que forma la semana escolar. Como lo menciona el problema, los equipos participan en orden, es decir, primero el 1, luego el 2 y así sucesivamente.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 2 3 4 (Mónica) 5

Entonces, de acuerdo con el calendario, el segundo equipo, inicia el lunes 7 de septiembre y culmina el viernes 11. Ya que del 7 al 11 trascurren los cinco días de la semana escolar.

Anota el periodo en la tabla.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 3 4 (Mónica) 5

¿Cuándo iniciará el periodo de participación del equipo 3? si al día 7 del periodo anterior se suman 7 días de la semana, da 14, quiere decir que el 14 inicia el periodo del tercer equipo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

El periodo de participación del equipo 3 culmina el día 18.

Otra manera más rápida de calcularlo, es agregando 7 días al final del periodo anterior que acaba el día 11.

11 + 7 = 18

Como ves, si a la fecha de inicio y de término del periodo anterior le sumas respectivamente 7, puedes determinar la fecha de inicio y de término del siguiente periodo.

Anota la fecha de participación del tercer equipo.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 4 (Mónica) 5 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Cuál será el periodo de participación del equipo 4? si 14 + 7 = 21, y 18 + 7 = 25, entonces el periodo en el que participa el equipo 4 es del 21 al 25 de septiembre.

Anota ese periodo en la tabla.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 4 (Mónica) 21 de septiembre al 25 de septiembre 5 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Cuál será el periodo de participación del equipo 5? si 21 + 7 = 28 , y 25 + 7 = 32 , entonces el periodo inicia el 28 de septiembre y termina el 2 de octubre. En este caso, como septiembre tiene 30 días, los dos días que faltan en la cuenta serían tomados del siguiente mes, del mes de octubre.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Anota ese periodo en la tabla. Como te puedes dar cuenta, has completado la primera ronda de participación de cada equipo.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 4 (Mónica) 21 de septiembre al 25 de septiembre 5 28 de septiembre al 2 de octubre Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora continúa con el segundo periodo de participación. Inicia nuevamente con el equipo 1. Entonces, ¿Cuál será su segundo periodo de participación?

Si 28 + 7 = 35 y 2 + 7 = 9, en la primera suma el resultado excede por cinco días a los que tiene el mes de septiembre, cantidad que se toma del siguiente mes, octubre. Entonces, la segunda ronda comienza del 5 al 9 de octubre.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Anota ese periodo en la tabla.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 5 de octubre al 9 de octubre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 4 (Mónica) 21 de septiembre al 25 de septiembre 5 28 de septiembre al 2 de octubre Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Continúa con la segunda ronda de participación del equipo 2. Si 5 + 7= 12 , y 9 + 7 = 16 , entonces el periodo va del 12 al 16 de octubre.

Anota ese periodo en la tabla.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 5 de octubre al 9 de octubre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 12 de octubre al 16 de octubre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 4 (Mónica) 21 de septiembre al 25 de septiembre 5 28 de septiembre al 2 de octubre Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Prosigue con la segunda ronda de participación del equipo 3. Si 12 + 7 = 19 y 16 + 7 = 23 , entonces, el periodo va del 19 al 23 de octubre.

Anota ese periodo en la tabla.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 5 de octubre al 9 de octubre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 12 de octubre al 16 de octubre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 19 de octubre al 23 de octubre 4 (Mónica) 21 de septiembre l 25 de septiembre 5 28 de septiembre al 2 de octubre

Sigue con la segunda ronda de participación del equipo 4. Si 19 + 7 = 26 y 23 + 7 = 30 , entonces el periodo va del 26 al 30 de octubre.

Anota ese periodo en la tabla.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 5 de octubre al 9 de octubre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 12 de octubre al 16 de octubre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 19 de octubre al 23 de octubre 4 (Mónica) 21 de septiembre al 25 de septiembre 26 de octubre al 30 de octubre 5 28 de septiembre al 2 de octubre Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Sigue con la segunda ronda de participación del equipo 5. Si 26 + 7 = 33 y 30 + 7 = 37 , entonces puedes realizar dos restas: 33 – 31 = 2 y 37 – 31 = 6, con la finalidad de saber cuántos días exceden los días del mes de octubre; contarías dos días del mes de noviembre en el inicio y seis días para el final del periodo, por lo que el periodo comprende del 2 al 6 de noviembre.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Anota ese periodo en la tabla.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 5 de octubre al 9 de octubre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 12 de octubre al 16 de octubre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 19 de octubre al 23 de octubre 4 (Mónica) 21 de septiembre al 25 de septiembre 26 de octubre al 30 de octubre 5 28 de septiembre al 2 de octubre 2 de noviembre al 6 de noviembre Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora, vas a continuar con el tercer periodo de participación, iniciando nuevamente con el equipo 1, entonces ¿Cómo calcular su tercer periodo de participación?

Si 2 + 7= 9, y 6 + 7 = 13, entonces el tercer periodo va del 9 al 13 de noviembre.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Anota ese periodo en la tabla.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 5 de octubre al 9 de octubre 9 de noviembre al 13 de noviembre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 12 de octubre al 16 de octubre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 19 de octubre al 23 de octubre 4 (Mónica) 21 de septiembre al 25 de septiembre 26 de octubre al 30 de octubre 5 28 de septiembre al 2 de octubre 2 de noviembre al 6 de noviembre Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Continúa con el tercer periodo de participación del equipo 2. Si 9 + 7 = 16 y 13 + 7 = 20 , entonces el periodo va del 16 al 20 de noviembre.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Anota ese periodo en la tabla.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 5 de octubre al 9 de octubre 9 de noviembre al 13 de noviembre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 12 de octubre al 16 de octubre 16 de noviembre al 20 de noviembre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 19 de octubre al 23 de octubre 4 (Mónica) 21 de septiembre l 25 de septiembre 26 de octubre al 30 de octubre 5 28 de septiembre al 2 de octubre 2 de noviembre al 6 de noviembre Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Continúa con el tercer periodo de participación del equipo 3. Si 16 + 7 = 23 y 20 + 7 = 27 , entonces el periodo va del 23 al 27 de noviembre.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Anota ese periodo en la tabla.

Equipos Periodos de participación en el primer trimestre Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo 1 31 de agosto al 4 de septiembre 5 de octubre al 9 de octubre 9 de noviembre al 13 de noviembre 2 7 de septiembre al 11 de septiembre 12 de octubre al 16 de octubre 16 de noviembre al 20 de noviembre 3 14 de septiembre al 18 de septiembre 19 de octubre al 23 de octubre 23 de noviembre al 27 de noviembre 4 (Mónica) 21 de septiembre l 25 de septiembre 26 de octubre al 30 de octubre 5 28 de septiembre al 2 de octubre 2 de noviembre al 6 de noviembre Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Si analizas el calendario, verás que ya no puedes continuar con la tabla, porque has completado hasta aquí los tres meses en el registro, que son septiembre, octubre y noviembre, además de que sólo resta 1 día hábil de noviembre y un periodo corresponde a una semana entera, así que no puedes contarlo.

Lo que permite contestar las preguntas que planteaba el problema: ¿Todos los equipos participarán el mismo número de veces? ¿Por qué?

Como puedes observar en el registro, no todos los equipos participan el mismo número de veces, ya que hay equipos que participan tres periodos o tres veces, que son el equipo uno, dos y tres. Al contrario del equipo cuatro y cinco que sólo participan dos veces.

En conclusión, no participan el mismo número de veces porque el número de semanas de clases de septiembre, octubre y noviembre no es múltiplo de 5.

Si cuentas las semanas que dura el trimestre, verás que son 13 semanas. El 13 no es múltiplo de 5, porque recuerda que los múltiplos son todos los posibles resultados de multiplicar ese número por todos y cada uno de los números naturales. Entonces:

5×0=0

5×1=5

5×2=10

5×3=15

Así que el 13 no es claramente múltiplo del 5. Por lo que el registro del trimestre ya está terminado.

Ahora puedes contestar la otra pregunta, ¿En qué periodos le tocará participar? se está refiriendo al equipo de Mónica, por lo que puedes concluir que el equipo 4 participa en dos periodos:

Del 21 al 25 de septiembre y

Del 26 al 30 de octubre.

Ahora emplea el calendario para comprobar tus cálculos. Primero ubicarás los periodos y los marcarás con un color.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Así queda el problema representado gráficamente.

HISTORIA

HISTORIA

Matemáticas, astronomía y calendarios I

¿Qué vamos a aprender?

La semana anterior aprendiste sobre los diferentes legados de las culturas mesoamericanas, como la herbolaria, sus sistemas de escritura y el arte, así como las formas en las cuales conservaban, transmitían y expresaban sus conocimientos y acontecimientos sociopolíticos.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video como una introducción al tema.

Los mayas en dibujos animados (INAH TV)

Analiza la siguiente explicación donde se compara el sistema de numeración base 20 de los mayas, con el sistema numérico decimal que se usa en la actualidad (de base 10).

El sistema decimal que se utiliza actualmente se caracteriza porque tiene 10 dígitos, del 0 al 9, con los que se pueden representar un número increíble de cantidades con ellos. Ya lo has visto de diversas formas en las clases de matemáticas.

Sistema decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Pero el sistema que usaban los mayas era diferente, era vigesimal.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Tal y como puedes observar en la imagen, ellos utilizaban tres números base: el 0, el 1 y el 5.

Para formar un número del 1 al 19 bastaba con combinar las barras y los puntos necesarios, colocando las barras debajo de los puntos, por ejemplo, en la siguiente imagen está la representación del número 6 según la numeración maya.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Observa la siguiente imagen, ¿De qué número se trata?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Es el número 12 conforme el sistema numérico que se usa hoy en día. Puedes ver las dos barras que representan 5 cada una y los dos puntos que representan 1 cada uno.

Al representar el número 20, los mayas usaban un punto arriba de un cero, de la siguiente forma.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Los mayas contaban de abajo hacia arriba y su numeración se hacía por niveles, esto quiere decir, que dependiendo del nivel donde estaba un determinado punto, barra o cero, podían entender cuál era la cantidad que se podía representar.

Para cada nivel, a partir del segundo, se iba multiplicando el valor del punto y la barra por 20. Por ejemplo, en el caso del nivel 2, el punto ya no valía 1 sino 20, y la barra ya no valía 5 sino 100. Para el tercer nivel, el punto representaba 400 y la barra representaba 2000.

Nivel 3 20 ×20 = = 400 = 2000 Nivel 2 20 = 20 = 100 Nivel 1 20

Es algo complicado de entender, ya que no es el que se utiliza actualmente, pero los mayas tenían otras dos formas de numeración que incluso a los especialistas les ha costado entender.

Una de ellas se le conoce como “Variante de cabeza”, en la que en vez de usar los números que ya viste, usaban dibujos de cabeza, es lo que se observa en la siguiente imagen.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Otra forma era la “Variante de cuerpo entero” en la que se dibujaba a un personaje sentado, con muchos adornos, y posicionado de lado, tal y como lo puede ver en la siguiente imagen.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Identificar un número es muy complicado en ambas variantes, incluso para los especialistas que han estudiado durante años estas cuestiones, la cosa no resulta tan fácil. Lo impresionante es que, a pesar de lo difícil que parece, fue gracias a esas formas de numerar y a la observación de los cuerpos celestes, que los mayas pudieron hacer edificios gigantescos, como las pirámides; construir ciudades con la correcta orientación urbana y arquitectónica, alineados entre sí y con fenómenos celestes.

Es importante decir que la observación de las estrellas, planetas, etcétera, lo hacían no sólo para saber en qué tiempo tenían que sembrar las semillas o para saber cuándo tenían que empezar a cosechar, sino que también les servía para saber cuándo debían llevar a cabo alguna ceremonia religiosa.

Observa el siguiente video sobre los mayas y sus observatorios astronómicos.

Observatorios astronómicos mayas, contacto con lo divino/2012

Resuelve el siguiente desafío matemático prehispánico. Pide a alguien de tu familia que te ayude.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Recuerda que, en el primer nivel, el punto representa 1, y la línea representa 5; en los siguientes niveles hay que multiplicar por 20 cada uno. En este desafío, todos están en el primer nivel.

