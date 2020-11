Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 17 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy martes 17 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS

La tienda de regalos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas de valor faltante, usando factores internos como el doble y el triple.

¿Qué hacemos?

Resulta que mi mamá tiene una pequeña tienda de regalos, pero por la contingencia se ha visto en la necesidad de empezar a vender su mercancía por internet, así que mandó a crear una página virtual, para vender sus productos.

El domingo su proveedor le trajo muestras de unos lindos broches y el lunes, publicó en su página, la fotografía de los broches. Ese mismo día, en cuestión de horas, se volvió el producto favorito de los clientes, así que comenzó a recibir pedidos y los registró en su computadora.

El problema es que mientras registraba los pedidos en una tabla se le fue la luz y no guardó los cambios, por lo tanto, ella está muy preocupada, ahora no sabe cuántos broches debe comprar a su proveedor y no quiere quedar mal con sus clientes que tanto le han esperado por la contingencia.

Es por ello que recurrió a nosotros, quiere ver la posibilidad de que le ayudemos a completar la tabla de pedidos.

Con lo que hemos aprendido en las clases anteriores la podemos ayudar.

La tabla con los datos que sí se guardaron en su computadora es la siguiente:

CLIENTE PEDIDO TOTAL, DE BROCHES TOTAL, A PAGAR Regalitos 1 docena $120 Novedades 24 Curiosidades 2 docenas y 4 piezas Sorpresas y más 36 Creaciones y regalitos 1 caja con 60 piezas $600 Papelería y regalos 5 docenas Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como puedes observar están algunas cantidades que los clientes van a pagar, el número de broches que los clientes van a comprar, pero le faltan muchos datos, que debemos completar.

Te invito a que en tu cuaderno nos ayudes a realizar las operaciones para saber qué datos nos faltan en la tabla.

Recuerda que ocupándonos y enfocando nuestra energía desde la relajación podemos sacar el máximo potencial de nuestra concentración, estresarnos y pensar en lo difícil sólo logra dispersar nuestras posibilidades de éxito, así que respiremos todas y todos juntos, inhalen (1, 2, 3 segundos) y exhalen otra vez, inhalo bien profundo (1, 2, 3 segundos) ¡Sostén el aire ahí! (4, 5, 6 segundos) y exhalamos muy bien, estamos listas y listos para descifrar este problema.

Primero, tendrás que conocer el valor unitario del broche, porque sólo tenemos el costo por docena, recuerda que una docena = 12 piezas, es un conjunto de 12 piezas.

Anota el número 12 en la fila del total de broches en el pedido de “Regalitos”.

Ahora calcula el precio unitario de cada broche para poder llenar los demás valores faltantes.

Para obtener el valor unitario de cada broche puedes dividir los 120 pesos que cuesta la docena entre los 12 broches que lo conforman, entonces dividimos 120 entre 12, es igual a 10. Por lo tanto 10 pesos es el valor unitario de cada broche.

Para calcular los valores de “Novedades”, tenemos el dato de que son 24 piezas, que son 2 docenas, porque el 24 es el doble de 12, entonces en el pedido podemos escribir: “2 Docenas”, si una docena tiene 12 piezas y si tengo 24 piezas, son 2 docenas.

Pero aún nos faltaría calcular el total a pagar, puedes multiplicar 24 piezas que pidieron por 10 pesos que cuesta cada broche, 24 x 10= 240, el total son 240 pesos.

Otra forma de obtener el resultado es multiplicar los 120 pesos x 2 docenas, 120×2 =240 pesos.

Con esto comprobamos que podemos llegar al resultado duplicando el total a pagar por docena 24 x 10= 240 y 120 x 2=240, ya tenemos los 3 valores del pedido de “Novedades”.

Ahora calcula los valores faltantes de “Curiosidades”, tenemos en la tabla el valor del pedido que son 2 docenas y 4 piezas, que son: 2 docenas=24 piezas+4 piezas sueltas= 28 piezas, como ya sabes 2 docenas tienen 24 piezas, más 4 piezas sueltas dan un total de 28 piezas.

Entonces para saber la cantidad total a pagar podrías sólo multiplicar 28 piezas por 10 pesos que cuesta cada broche, 28 x 10=280. Otra forma de calcularlo es: 2 docenas = 24 piezas, por lo tanto, 24X10= 240 pesos, a eso le sumamos el precio de 4 broches que son 40 pesos, 240+40=280. Entonces el pago total es de 280 pesos.

Vamos ahora con el pedido de “Sorpresas y más”, tenemos del dato que son 36 broches, primero debemos saber cuántas docenas son, dividimos 36 entre 12=3 por lo tanto 36 piezas=3 docenas. Si una docena tiene 12 piezas, entonces 36 piezas están empacadas en 3 docenas.

Por lo tanto, 36 es el triple de 12.

Y para calcular el precio total a pagar, multiplicamos 120 por 3, 120×3=360 porque este cliente pagará el triple de lo que va a pagar el primer cliente, 360 pesos es el precio total que deberá pagar.

La tabla tiene que llevar estos datos con los cálculos que hemos realizado.

CLIENTE PEDIDO TOTAL, DE BROCHES TOTAL, A PAGAR Regalitos 1 docenas 12 $120 Novedades 2 docenas 24 $240 Curiosidades 2 docenas y 4 piezas 28 $280 Sorpresas y más 3 docenas 36 $360 Creaciones y regalitos 1 caja $600 Papelería y regalos 5 docenas Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Para calcular el valor de “Creaciones y regalitos”, como datos en la tabla tenemos que el pedido es 1 caja y pagará 600 pesos, para corroborar cuántos broches son,, tenemos que dividir 600 pesos que cuesta la caja entre 10 pesos que cuesta cada broche, 600/10=60, entonces sabemos que son 60 piezas.

Para calcular “Papelería y regalos”, le faltaban 2 valores, el número de broches y el total a pagar, así que primero calcula la cantidad de las 5 docenas para saber cuántos broches son, multiplica 12 por 5 docenas 12×5=60, son 60 broches, ahora multiplica 60×10 para saber el monto total a pagar que son 600 pesos.

Observa que 60 es el quíntuple de 12, lo comprobamos si multiplicamos 12 por 5, es igual a 60, por lo tanto, si un cliente hace un pedido de 5 docenas, sería lo mismo que hacer el pedido de una caja con 60 piezas.

Revisa que tu tabla quede resuelta de la siguiente manera:

CLIENTE PEDIDO TOTAL, DE BROCHES TOTAL, A PAGAR Regalitos 1 docenas 12 $120 Novedades 2 docenas 24 $240 Curiosidades 2 docenas y 4 piezas 28 $280 Sorpresas y más 3 docenas 36 $360 Creaciones y regalitos 1 caja 60 $600 Papelería y regalos 5 docenas 60 $600 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En esta clase analizamos procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante; es decir, utilizamos valores internos como dobles, triples y hasta quíntuples, para poder calcularlos.

LENGUAJE

Descripción y citas textuales en la elaboración de textos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás como se emplean las descripciones y las citas textuales en la elaboración de textos expositivos.

El día de ayer estuve leyendo un libro que se llama “El libro de los Monstruos”, en ese libro se presentan fichas informativas sobre algunos de los monstruos más famosos, no sólo de las películas, sino también de los libros y de las leyendas y descubrí que muchos de ellos son parte de las tradiciones orales de distintos lugares del mundo. Y sobre todo de México.

En el libro leí acerca de los Aluxes que son de Yucatán y Guatemala, Las brujas o bolas de fuego que aparecen en los cerros de Veracruz, Puebla e Hidalgo, de los chaneques que habitan en Veracruz, Tabasco y Guerrero y de los Nahuales que habitan en Mesoamérica.

Vamos a tomar ese libro para el tema de hoy que es: Las descripciones y las citas textuales en la elaboración de textos.

Ten listo tu cuaderno y tu pluma para que juntos vayamos obteniendo más información a fin de elaborar un texto que nos permita entender más acerca de estos seres fantásticos.

Me refiero a que son personajes irreales que sólo existen en la imaginación, aunque hay muchas historias de ese tipo que se han transmitido de generación en generación, realmente no existen pruebas científicas de su existencia y en muchos casos, los seres humanos los han inventado para ayudarse a explicar fenómenos que en su momento no tenían forma de explicar y que ahora, con el paso del tiempo, estas historias que han perdurado forman parte de estas culturas; son muestra de cómo esas sociedades se explicaban el mundo y ahora, convertidas en mitos o leyendas, son sin duda parte fundamental de ellas.

Estos seres forman parte de la fantasía, pero existen muchas historias, pinturas, objetos y textos relacionados con ellos, que les permiten existir dentro del imaginario colectivo, de la idiosincrasia y forman parte de la cultura no sólo de nuestro país, sino también de muchas culturas alrededor del mundo.

Idiosincrasia es el conjunto de ideas, formas de pensar o de actuar de una persona, en este caso, un grupo de personas que forman una sociedad.

Pero para que te quede más claro, te invito a ver el siguiente video que habla sobre algunos dioses mexicas, los cuales representaban algunos elementos naturales, plantas y animales que formaban parte del imaginario colectivo de esta civilización.

Sabías que…Quetzalcóatl para todos.

https://aprende.org/tema/historia/-2c8nsm/?autoplay=ra47ph*

Vamos a escribir sobre estos seres fantásticos que forman parte de las diferentes tradiciones que hay en nuestro país, pues no olvidemos que en México tenemos un sinfín de culturas y seguramente en cada uno de los estados de la República, podrán obtener información para elaborar un texto sobre un ser fantástico diferente. Pidan ayuda a los adultos que viven con ustedes o a sus compañeros y compañeras, maestras o maestros. Seguramente habrá libros que hablen de este tipo de personajes.

El libro tiene información que puede servir. Por ejemplo, aquí dice que: “Se trata de poderosos chamanes y brujos que toman la forma corpórea de jaguares, coyotes, lobos, pájaros o perros; estos pueden tener un tamaño mayor y aspecto más amenazador y fiero que los animales naturales”.

Recuerda que si es una cita textual le debemos de agregar, el nombre del autor, año, nombre del libro, editorial y página en la que aparece el texto que estamos utilizando.

La ficha bibliográfica quedaría de la siguiente manera:

Cita textual. “Se trata de poderoso chamanes y brujos que toman la forma corpórea de jaguares, coyotes, lobos, pájaros o perros; estos pueden tener un tamaño mayor y aspecto más amenazador y fiero que los animales naturales” Ficha Bibliográfica: Bautista Rojas, Carlos y Rodríguez Jurado, Mariana, (2018), El Libro de los Monstruos, Edit. Alfaguara, p. 160-161 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Vamos a revisar un artículo en Internet. Se llama: “La historia oculta detrás de los Nahuales”, de Mare Lostaunau, publicado en el 2017, y dice: “El término viene del náhuatl nahualli, que quiere decir ”oculto”, ”escondido” o ”disfraz”. Además, menciona que: Se dice que en México todavía existen los nahuales, y es que se trata de una tradición indígena que tanto mexicas como mayas practicaban. En la cosmovisión azteca, los nahuales eran protegidos por el señor de la noche, Tezcatlipoca. La leyenda cuenta que la transformación solo sucedía cuando el sol se metía, y que algunos, aprovechaban para robar semillas y gallinas”.

Vamos a buscar en el diccionario el significado de tradición y de cosmovisión:

Tradición: “Comunicación de unas personas a otras, a lo largo del tiempo, de ciertas experiencias, ideas, técnicas, relatos, etc.: “‘Las mañanitas’ se cantan por tradición”

Cosmovisión: “Visión del mundo. Manera especial de concebir la vida”.

Diccionario del Español de México

Vamos a elaborar la ficha correspondiente para poder incluir esta información en el texto.

Cita Textual: “El término viene del náhuatl nahualli, que quiere decir “oculto”, “escondido” o “disfraz”. Además, menciona que: Se dice que en México todavía existen los nahuales, y es que se trata de una tradición indígena que tanto mexicas como mayas practicaban. En la cosmovisión azteca, los nahuales eran protegidos por el señor de la noche, Tezcatlipoca. La leyenda cuenta que la transformación solo sucedía cuando el sol se metía, y que algunos, aprovechaban para robar semillas y gallinas”. Ficha Electrónica: Laustanau, Mare, (2017), La historia oculta detrás de los Nahuales, https://mxcity.mx/2017/09/la-historia-detras-de-los-nahuales/ Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Observa la siguiente imagen:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Imagen de Códice Borgia. Es un manuscrito ritual mesoamericano y menciona que se elaboró entre el año 1200 y 1521.

Ahora vamos a describir lo que vemos: Recuerdas lo que significa DESCRIPCIÓN, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, “Es la acción de representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje”.

En una descripción es importante utilizar adjetivos que nos permitan detallar lo que estamos hablando.

En la imagen de arriba a la izquierda se ve a un animal de color café, con pequeñas líneas negras como si fueran su pelo, tiene forma de perro o coyote, con grandes colmillos en la boca que son de color rojo y blanco, el Nahual está sacando la lengua, que también es de color rojo, tiene cuatro patas y al final de las patas tiene dibujadas grandes pezuñas de color rojo, blanco y negro, sus orejas son puntiagudas, el rabo de su cola es pequeño, pero tiene picos pequeños que salen de la misma. También se muestra que está atravesado por una cosa puntiaguda, como una espada con punta, es de color rojo con blanco y el resto es de color amarillo con una empuñadura de color café con blanco y rojo y en la espada tiene adornos que podrían ser plumas, como las de un penacho.

Si observaste más detalles puedes agregarlos a tu descripción.

Ya tenemos información y una descripción para elaborar un texto. El cual, por la información que estamos incluyendo, será un texto descriptivo que puede formar parte de un texto expositivo.

En “El libro de los Monstruos”, los autores son Bautista Rojas Carlos y Rodríguez Jurado Mariana, publicado en el año 2018 por la editorial Alfaguara. Dice que: “los chaneques tienen los pies al revés y una cola. Se les considera deidades de la tierra y el agua; como tales velan por los animales del monte y todo lo que existe en él. Pueden ser benévolos y traer prosperidad, pero castigan a las malas personas y el aire que dejan a su paso, dicen, causa enfermedades. A veces, <<encantan>> a los niños y se los llevan a su mundo para crearlos. Para confundirlos, es útil usar la ropa al revés. La semilla llamada <<ojo de venado>> los mantiene alejados”.

En internet se encuentra este artículo que se llama “Qué son los chaneques y en qué lugares de México habitan”, de 2020, y dice: “Para la mitología mexica, estos duendes se conocían como “ohuican chaneque”, una expresión náhuatl que se traduce en “los habitantes de los lugares peligrosos”. Eran considerados deidadesque protegían la naturaleza, como los ríos, lagos, bosques, animales y selvas.

Estos protectores de la naturaleza están bajo el mando de Chane, un dios del agua y de la tierra que vive en el mundo subterráneo”.

Veo que en la información se usan palabras que a lo mejor no todos saben su significado.

Deidades: “Divinidad, ser divino. Que pertenece a un dios o hace referencia a los mismos”.

Benévolo: “Que muestra afecto y tolerancia hacia los demás”.

Prosperidad: “Situación de lo que prospera o de quien prospera, tiene éxito o mejora sus condiciones”.

Mitología: “Conjunto de narraciones sagradas y tradicionales de un grupo social acerca del origen y las relaciones entre los dioses, el origen del mundo y de las cosas que lo componen”.

Para la investigación observa y describe la siguiente imagen:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Se observa una figura en piedra que representa un hombre de baja estatura, está flexionando las rodillas como si se fuera a sentar y su mano derecha la tiene flexionada frente a su pecho con el puño cerrado, la mano izquierda está al costado de su cuerpo con el puño recargado en su cadera; al parecer no trae ropa, pero en la cabeza tiene como una especie de casco, que me recuerda los que usaban antes los jugadores de futbol americano; sus ojos son grandes y abiertos, su nariz es ancha y los labios son gruesos.

Vamos a redactar el texto, no olvides elaborar las fichas bibliográficas que correspondan y hacer las citas necesarias. Te invito a concluir tu texto con la descripción de ese personaje fantástico que hayas seleccionado o también pueden usar alguno de los que hemos mencionado aquí.

HISTORIA

La segunda intervención francesa

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás la situación económica de México de la guerra, el endeudamiento del gobierno mexicano, la intervención francesa y la instauración del imperio de Maximiliano de Habsburgo.

¿Qué hacemos?

La búsqueda de la igualdad ante la ley sólo podía lograrse con estos cambios. Se cambió el orden político, al separar del Estado a la Iglesia, acabando con los fueros y privilegios heredados de la época virreinal.

Cuando acabó la Guerra de Reforma no llegó la paz para México, sino que estaba por venir una nueva guerra que sumergió al país en un estado de violencia e inestabilidad durante varios años más y este conflicto, al igual que otros anteriores, trajo consigo consecuencias enormes para el futuro de la nación.

Lo ideal era que la prosperidad del país fuera creciendo, alimentado por la promulgación de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, sin embargo, veremos cómo poco a poco los problemas van a creciendo hasta explotar provocando una crisis.

La Guerra de Reforma ya había finalizado, pero si hacemos un poquito de memoria recordaremos que, en el transcurso de esta guerra, tanto para los liberales como para los conservadores fue necesario hacer grandes sacrificios y, sobre todo, grandes gastos.

Ambos bandos habían hecho tratos con los gobiernos de países extranjeros para poder financiar sus campañas durante la guerra, el bando conservador había buscado el apoyo de España con el tratado Mon-Almonte, mientras que el bando liberal buscó el apoyo de Estados Unidos con el tratado McLane-Ocampo. Ambos tratados comprometieron al país con grandes deudas, que se sumaron a las otras deudas que México ya tenía desde hacía muchos años con varios países europeos. Esto puso en una situación muy tensa a la economía mexicana después de la Guerra de Reforma, que encima de todo había empeorado aún más las condiciones del país porque las batallas hicieron que la agricultura y la minería quedaran abandonadas.

El cobro de impuestos en nuestro país nunca ha sido muy eficiente y en aquél entonces tampoco lo era, así que el dinero de los impuestos no era suficiente para sacar al país de los apuros económicos en los que lo dejó la guerra. Las guerras siempre resultan eventos costosísimos para los países: primero, por las pérdidas humanas, pero también porque implican una enorme inversión de trabajo, dinero y recursos.

El comercio exterior, también había sido muy afectado por la situación de guerra. Recuerda que cuando se dañan las actividades primarias como la agricultura o la minería, esto también afecta directamente al resto de las actividades económicas y eso incluye el comercio.

Con tantas guerras y conflictos que sucedieron a lo largo de los años el ejército de la nación había llegado a ser enorme y aunque la guerra había terminado todavía era necesario seguir cubriendo sus gastos para pagar, por ejemplo, armas y salarios, porque la nación no podía simplemente deshacerse de ellos.

Las cosas en economía estaban muy difíciles para México. Y al gobierno le urgía tomar medidas para solucionar este problema, o al menos para disminuirlo.

¿Cómo crees que hizo el gobierno para solucionar esta situación?

¿Cuál medida crees que implementó el gobierno de Benito Juárez para recuperar la economía?

Imprimir más dinero Bajar los precios de los alimentos. Suspender el pago de la deuda externa.

El gobierno de Benito Juárez promulgó la Ley de suspensión de pagos de 1861. Desde hacía mucho tiempo México había solicitado préstamos a países como Inglaterra, Francia y España, esa deuda, en distintos momentos, sirvió para atender los problemas financieros y poder echar andar la economía. Cada año, México dedicaba una parte importante de su presupuesto para pagar partes de esta gran deuda, así que el plan del gobierno de Juárez era dejar de pagarla sólo por un tiempo, de tal forma que México pudiera aprovechar ese dinero para recuperarse de la guerra y reconstruirse; y una vez que la recuperación estuviera en marcha, el plan era volver a hacer los pagos de la deuda correspondientes.

Era una idea razonable, pero lamentablemente no les pareció así a los países extranjeros a los que les debíamos, y en respuesta decidieron amenazarnos con una invasión militar, bloqueando los puertos de nuestro país, lo cual afectaba mucho más la economía.

Empezaron las negociaciones diplomáticas y nuestro gobierno llegó a un acuerdo con España e Inglaterra para que levantaran los bloqueos a cambio de la promesa de continuar con los pagos de la deuda, una vez que se estabilizara la situación del país.

En el caso de Francia, el asunto fue muy distinto: en aquel entonces Francia estaba pasando por uno de los momentos más importantes de su expansión imperialista. Napoleón III, el rey de Francia estaba dirigiendo no una, ni dos, sino varias iniciativas para expandir sus dominios por todo el mundo.

Las fuerzas de Napoleón III estaban presentes en casi todos los continentes: en África, estaban en Argelia y Senegal; en Asia, estaban en China, Laos, Vietnam y Camboya; y en América, tenían presencia en todo el Caribe, en Canadá y ahora también querían entrar en México. Lo que buscaba el imperio francés al invadir todos estos territorios eran recursos y riquezas: materias primas y mercados que les permitieran seguir creciendo económicamente como imperio.

La Junta de Notables, fue un grupo de políticos conservadores mexicanos que se formó durante el periodo presidencial de Benito Juárez y tenían el objetivo de buscar en Europa a algún príncipe católico. Algunos de estos políticos conservadores eran personas con mucha experiencia como agentes diplomáticos, como José María Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo.

Querían instaurar una monarquía en México y para eso creían que era necesario contar con una persona de linaje real que estuviera dispuesta a proteger los privilegios de la Iglesia católica y que además tuviera la experiencia suficiente para gobernar un país.

Mientras el ejército francés desembarcaba en las costas mexicanas, los conservadores buscaban a su candidato a la corona de México en las tierras europeas y Napoleón III supo aprovechar muy bien esa coincidencia porque se dio cuenta de que apoyar la instauración de un monarca europeo en México podía convenir muy bien a sus intereses expansionistas. Así, la intervención francesa empezaría a servir como el brazo armado que preparó el terreno para que el proyecto monárquico de los conservadores pudiera suceder, en otras palabras, ese fue un momento en el que pudieron combinarse los intereses expansionistas del imperio francés con los intereses monárquicos de los conservadores mexicanos.

Los franceses querían invadir a México, por sus recursos era una manera de obtener pagos por la fuerza, pero también de fundar negocios por medio de acuerdos que fueran convenientes para Francia, además, un motivo importante que explica la invasión francesa fue que Napoleón III estaba interesado en crear un bloque de poder que pudiera hacerle contrapeso a un país que ya se estaba empezando a perfilar como una gran potencia, ese país era nuestro vecino del norte, Estados Unidos.

Los problemas acumulados provocaron la explosión de una nueva guerra.

De esta manera, a principios de 1862 comenzó la Segunda Intervención Francesa, una larga guerra que no terminaría sino hasta cinco años después, en 1867. Al principio de la guerra, el ejército francés buscaba llegar a la capital para acabar con el gobierno en turno, pero esto resultó ser mucho más difícil de lo que pensaban y en su camino sufrieron una gran derrota, pues el 5 de mayo de 1862, en la Batalla de Puebla, las fuerzas del ejército liberal al mando del general Ignacio Zaragoza derrotaron al ejército francés que estaba bajo el mando del general francés Conde de Lorencez, en su momento, este triunfo representó casi un hecho heroico, ya que en esa época el ejército francés era uno de los mejor armados y entrenados de todo el mundo.

Para tener más claro todos esos acontecimientos, observa el siguiente video del minuto 13:20 al 21:46

“La historia en el Once – Zaragoza en sus palabras”

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Vencimos ese día a los franceses, pero lamentablemente en ese momento sólo ganamos la batalla, pero no la guerra.

Los enfrentamientos no pararon y un año después de la batalla de Puebla, los franceses recibieron 30 mil soldados de refuerzo y así lograron tomar la Ciudad de México en junio de ese mismo año.

El gobierno de Benito Juárez tuvo que huir, trasladarse hacia otra parte del país en donde no estuviera amenazado por el ejército invasor. Y así Juárez y su gobierno salieron de la ciudad con todo el gabinete a cuestas, cargando todos los archivos y documentos importantes en diligencias que iban retacadas hasta el tope, yendo hacia el norte del territorio, pasando por Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Chihuahua, llegando hasta Paso del Norte en la frontera con Estados Unidos, en lo que hoy se conoce como Ciudad Juárez, para continuar gobernando desde ahí.

Vamos a recapitular lo que hemos visto en clase para poder comprender este importante periodo en nuestra historia.

México pasaba por muchas dificultades económicas como consecuencia de la Guerra de Reforma, algunos de ellos eran el abandono de la agricultura y la minería, así como los altos costos de mantener al ejército.

Francia se encontraba en una época expansionista y cuando el rey Napoleón III recibió la propuesta de los conservadores para instaurar un monarca europeo en México vio una oportunidad para invadir y sacar provecho. Así fue como comenzó la “Segunda Intervención Francesa” y posteriormente el “Segundo Imperio Mexicano.

CIENCIAS NATURALES

¡Los seres vivos somos una gran familia!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer que los seres vivos se relacionan, se nutren, se reproducen y definen su diversidad.

¿Qué hacemos?

Observa bien las imágenes. Fíjate en los detalles, en las formas, colores o demás características, ya que nos van a ser muy útiles para el tema de hoy.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Vamos a reflexionar, para responder las siguientes preguntas.

¿Corresponden a seres vivos?

¿Cómo podemos saber qué es un ser vivo?

¿Cómo podemos distinguir un hongo de una planta?

¿La rana podría vivir en el desierto donde están los cactus?

¿Cómo podríamos clasificar a estos seres vivos?

¿Qué características podríamos considerar?

Podemos pensar que no todos son seres vivos, una manera de agrupar a los seres vivos es por su tamaño, por lo que comen o si viven en la tierra o en el agua.

A lo largo de esta clase y de las siguientes iremos elaborando algunas respuestas a estas y otras preguntas en torno a los seres vivos.

El objetivo de esta clase es reconocer la gran variedad de formas de vida que existen en la Tierra, particularmente en nuestro país, ya sea en la superficie terrestre, en los ríos, en los lagos o en el mar. A esa gran variedad de formas de vida se le llama diversidad biológica o biodiversidad.

Te invito a que consultes las páginas 51 a 55 de tu libro de texto de Ciencias Naturales de quinto grado, te servirá de apoyo para el desarrollo del tema.

Clasificar a los seres vivos nos ayuda a conocerlos, comprenderlos y por supuesto a cuidarlos. A lo largo de la historia, diferentes científicos han propuesto diferentes formas de agrupar y clasificar a los seres vivos, por ejemplo: por su estructura, según el lugar donde viven, lo que comen, o cómo se reproducen. Todas estas y otras clasificaciones han servido para conocer mejor a los seres vivos.

Una de las maneras más reconocidas de agrupar los seres vivos, es la que los clasifica según el reino al que pertenecen.

Vamos a ver el siguiente video para que nos quede más claro.

Biodiversidad.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La clasificación de los seres vivos en reinos se basa en unas características comunes y generales de las especies, como, por ejemplo: su organización celular, su reproducción, nutrición, como se mueven y como respiran.

Te voy a dar algunos ejemplos de seres vivos de estos reinos:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Monera (bacteria, por ejemplo).

Protista (por ejemplo, las amibas).

Fungi (como lo hongos o setas).

Vegetal (la gran variedad de plantas).

Animal (todos los animales, donde también entran los humanos, conocidos también como animales racionales).

Las bacterias son seres vivos que podemos encontrar en el yogur que algunos comen en el desayuno. También los hongos del reino fungi, son seres vivos; algunos son comestibles, otros no.

Como pudimos ver en el video, además de que existen diferentes tipos de seres vivos, estos forman parte de un ecosistema.

Un ecosistema es un lugar en donde conviven y se relacionan diferentes seres vivos entre sí, con factores como la temperatura, la luz, la humedad, la salinidad, la presión y las corrientes del medio. Las especies de un ecosistema, como bacterias, hongos, plantas o animales, dependen unas de otras.

Entre los ecosistemas encontramos: los bosques, los matorrales o desérticos, los pastizales, las selvas, los océanos, ríos, mares, lagos, las costas, o los humedales.

Vamos a conocer algunas de las características de los ecosistemas que forman parte de nuestro país, así como las especies de seres vivos más representativos que pertenecen a ellos.

Selva húmeda. Observa el siguiente video:

Diversidad de sabores: Selvas húmedas.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En la selva viven muchos seres vivos.

Observa el siguiente video de los Pastizales

Inmensidad dorada: Pastizales.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Es muy interesante saber que en los pastizales vive el bisonte, el mamífero más grande de América.

Los bosques de macroalgas. Observa el siguiente video:

Altas, ondulantes y delgadas: Bosques de algas gigantes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Recuerda que hay ecosistemas de agua o mixtos, es decir, de tierra y agua. Y así como esos bosques de macroalgas, otros ecosistemas de agua son los arrecifes o las praderas de pastos, o los manglares, que son ejemplos de ecosistemas mixtos.

Vamos a ver el video de Arrecifes del segundo 00:04 al minuto 02:00.

Arrecifes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Los arrecifes son una barrera contra huracanes, además son lugares de crianza, refugio, alimentación y reproducción de muchas especies de seres vivos que viven en el mar, principalmente de aquellas especies que son base de nuestra alimentación.

Bosques templados. Observa el siguiente video:

Centinelas del futuro: Bosques templados.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Los árboles que habitan en los bosques templados son muy altos y frondosos retienen el agua de lluvia, facilitan que se infiltre al subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos. Y así como las flores y otras plantas, estos árboles, capturan dióxido de carbono y devuelven oxígeno el cual nos ayuda a vivir.

Matorrales. Observa el siguiente video:

Tunas, nopales, pulques y mezcales: Matorrales.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Después de ver algunos ecosistemas, en el video que vimos al inicio de la clase se dijo que México es un país megadiverso, somos muy afortunados ya que pertenecemos a la lista de los países megadiversos ocupamos el quinto lugar, entre más de 190 países.

Existen algunas razones por las que México tiene tanta riqueza natural:

Se encuentra en la zona tropical en donde el clima es menos extremo. Aquí no hay ni mucho frío como en los polos, ni mucho calor como en los desiertos.

Está lleno de montañas que producen suelos, climas y ambientes distintos. En la punta hay nieve y pastizales alpinos, en el pie de las montañas hay bosques y matorrales.

Está rodeado de mares con diversas temperaturas y diversas profundidades. El Océano Pacífico es más profundo y frío que el Golfo y el Caribe.

Existen plantas y animales de Norteamérica (como el mapache) y de Sudamérica (como el tlacuache).

Al tamaño de su territorio: México es bastante grande, es el número 14 de los países más grandes del mundo.

Al conjunto de todos estos ecosistemas y especies se le llama biodiversidad. Para conocer más, vamos a ver el siguiente video del minuto 00:00 al 02:25

COP13 de Diversidad Biológica, México 2016.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Sabías qué el organismo más pequeño del planeta es una bacteria, tan pero tan pequeña, que sólo se puede ver con un microscopio potente? Es tan pequeña que en la punta de un cabello humano podrían caber más de 150,000 de ellas.

Ahora mismo, podemos estar conviviendo con seres vivos muy pequeños. Basta con que nos asomemos a la ventana de nuestras casas para darnos cuenta de la cantidad de seres vivos que existen y con los que convivimos e interactuamos.

aprende aprende aprende aprende aprende