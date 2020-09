Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 17 de septiembre

Compartir esta publicación













Alumnos de quinto de primaria, aquí les traemos las actividades, preguntas y respuestas del Aprende en Casa de la SEP para este día jueves 17 de septiembre.

¿Qué vimos hoy?

ARTES

Manos a la obra

Aprendizaje esperado: Selecciona una obra teatral infantil (autores mexicanos), para presentarla ante público, como resultado de una investigación y debate colectivo sobre las características artísticas y expresivas de, al menos, tres escritores mexicanos.

Énfasis: Reconoce las características artísticas (cualidades estéticas del inicio, desarrollo y desenlace de la obra) y expresivas (esencia de la obra, los personajes, el lugar donde se desarrolla…) de algunas obras teatrales infantiles en México, para seleccionar la que más le haya interesado.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás y comprenderás las características artísticas y expresivas de las obras de teatro infantil con el fin de que puedas seleccionar una de ellas.

Para ello, verás el proceso que sigue una obra de teatro: inicio, desarrollo y final, y abordarás cada una de sus partes.

¿Qué hacemos?

Lee el proceso que sigue una obra de teatro.

En el inicio se establecen los personajes, sus motivos y se nombra una problemática.

En el desarrollo la acción de la historia escala hasta desatar un clímax.

Finalmente, en la conclusión o final, se presentan las soluciones, el fin de los conflictos o la conclusión de la historia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

Observarás el proceso anterior en estos videos. El primero es de la obra “Nadie quiere ser mi amigo”, del escritor Javier Malpica.

“Puesta en escena Nadie quiere ser mi amigo”

¿Cómo habrá empezado la obra del video?

¿Quién es “Nadie”?

¿Cuál fue la problemática de la obra?

¿En que habrá terminado la obra?

Ahora lee este texto que te ayudará a pensar en lo que sucede detrás del escenario en una representación teatral.

El teatro es una disciplina que requiere que los artistas integren sus habilidades y talentos, además de disfrutar el trabajar en equipo. Una obra de teatro requiere de diversos elementos y del trabajo de muchas personas.

¿Quiénes participan en una obra de teatro?

El dramaturgo escribe el texto teatral o le hace adaptaciones para representar la obra.

El director conoce el texto e imagina cómo realizar la obra. Dirige la actuación de los actores y se encarga de coordinar el equipo creativo.

Los actores interpretan los personajes de la obra, deben aprender su texto y representarlo con su voz y su cuerpo. Es importante que estén dispuestos a trabajar en colaboración con los otros actores y con el director.

El escenógrafo debe realizar la ambientación de cada escena con elementos visuales: objetos de utilería, telones pintados, estructuras, sistemas mecánicos, entre otras cosas.

El vestuarista diseña y elabora la ropa y los accesorios de cada personaje. Es muy importante que logre representar la época en que está ubicada la obra, el contexto social y el oficio de los personajes.

El productor resuelve todos los aspectos prácticos del montaje y soluciona conflictos. Hace que la obra sea posible porque atiende y resuelve todo aquello que se encuentra fuera del montaje, como la difusión y el financiamiento de la obra.

Existe también un equipo técnico que se encarga de la iluminación y, en algunos casos, de la correcta disposición en escena de la escenografía y la utilería.

El músico selecciona o compone las piezas musicales según las necesidades de cada escena de acuerdo con las emociones que quieran resaltar. También puede asesorar a los actores cuando tienen que cantar o tocar un instrumento.

Secretaría de Educación Pública (2019).

Educación Artística. Quinto grado. México, SEP, pág. 80 y 81

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5EAA.htm#page/80

Observarás con atención el siguiente video.

“De Ventana en Ventana | Primer lugar | Teatro Pequeño en Casa”

Reflexiona sobre la actuación de los primeros personajes que aparecen al inicio de la obra, sus expresiones, sus movimientos y el efecto que tienen en nosotros los espectadores, así como también el cambio de personajes que tiene la obra.

Responde las siguientes preguntas.

¿Cómo nos vemos inmersos hasta el final de la obra?

¿Qué nos transmiten?

¿Qué mensaje nos dan?

El Reto de Hoy:

Escribirás una pequeña obra de teatro en la que agregarás los personajes que desees. Puedes escribir tu obra en compañía de tu familia, para que cada uno tome un personaje o función dentro de la obra de teatro.

HISTORIA

Las intervenciones extranjeras

Aprendizaje esperado: Explica los intereses de Estados Unidos, Francia, España e Inglaterra en México.

Énfasis: Comprende los procesos que llevaron al reconocimiento de México como país soberano por parte de las principales potencias del mundo moderno.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás cuáles fueron las potencias que se confrontaron directa o indirectamente con nuestro país durante el siglo XIX.

Para ello, sabrás que se les dice potencias a los estados que tienen mucho poder económico y militar, principalmente. En el siglo XIX las grandes potencias eran Inglaterra, Francia y comenzaba a destacar Estados Unidos. Estas potencias, quisieron intervenir en la soberanía de México, es decir, en su capacidad de tomar decisiones propias y actuar sin que otra persona o estado intervenga o influya.

Lee este texto para saber más.

En la actualidad México cuenta con el respeto y la amistad de numerosos países, pero esto no fue así en los inicios de su vida independiente. Por el contrario, nuestro país tuvo que hacer grandes esfuerzos para que otras naciones del mundo reconocieran su existencia como país soberano y respetaran sus derechos.

Tras la consumación de la Independencia, España adoptó una actitud de rechazo hacia México. En el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, existía un grupo de españoles que se negaban a reconocer nuestra independencia. Ante esta situación, la Marina de Guerra Nacional, al mando del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, consiguió que los españoles capitularan en noviembre de 1825; con ello se consolidó la Independencia de México.

Secretaría de Educación Pública (2019). Historia. Quinto grado. México, SEP, pág. 25

En las páginas 25 a 27 del libro de Historia. Quinto grado, encontrarás más información al respecto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5HIA.htm#page/25

Si no tienes los libros a la mano, no te preocupes, puedes investigar en otros textos que tengas en casa o también en Internet. Revísalos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Con respecto a las potencias que confrontaron directa o indirectamente con México en el siglo XIX, Francia tenía un interés económico en el país, pues buscaba comprar nuestros productos y, sobre todo, vender sus mercancías, por lo que apoyaba el restablecimiento de la monarquía, dando lugar a una serie de conflictos, como la llamada “Guerra de los Pasteles”.

Por su parte, Inglaterra le había prestado dinero a México y este no había pagado. Mientras que Estados Unidos, a pesar de haber sido de los primeros países en reconocer nuestra independencia, estaba muy interesado en el comercio con México y también ambicionaba poseer parte de nuestro territorio, específicamente Texas.

¿Conoces alguna de las intervenciones extranjeras en México?

Observa estas imágenes y piensa quién está peleando y dónde.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

Anota en tu cuaderno las características que puedas ver en las imágenes. Por ejemplo:

En la imagen de la izquierda aparece la bandera de Estados Unidos y al fondo se ve un cerro, y una construcción con una bandera, es el Castillo de Chapultepec; esta imagen hace alusión a la intervención estadounidense que se dio entre 1846 y 1848.

En la imagen del lado derecho, está la bandera de Francia, observa las franjas verticales azul, blanco y rojo. Además, se puede ver el color azul del uniforme de los soldados franceses; la imagen hace referencia a la primera intervención francesa, a la conocida “Guerra de los Pasteles” que se dio en 1838.

Consulta las páginas 26 y 27 de tu libro de Historia. Quinto grado, revísalas y responde las preguntas del apartado “Comprendo y aplico” de la página 27.

“Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México”

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5HIA.htm?#page/27

Observa este video para que conozcas un poco del Museo Nacional de las Intervenciones.

“Museo de las Intervenciones”

El Reto de Hoy:

Conoce qué territorios le quitaon a México. Hazlo con ayuda de las páginas 26 y 27 de tu libro de Historia. Quinto grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5HIA.htm#page/26

MATEMÁTICAS

Resolviendo el misterio. ¿Sumar o restar?

Aprendizaje esperado: Resolución de problemas que impliquen sumar o restar fracciones cuyos denominadores son múltiplos uno de otro.

Énfasis: Resolver problemas que implican restar y sumar fracciones con distintos denominadores (donde uno es múltiplo del otro), utilizando fracciones equivalentes. (1/2)

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás diversos recursos para sumar o restar mentalmente fracciones con distintos denominadores.

Para hacerlo, recuerda lo que has aprendido hasta ahora:

Cuando se suman o restan fracciones con diferente denominador se puede recurrir a fracciones equivalentes de cada fracción, es decir, que valgan lo mismo. Un entero está formado por el mismo número de porciones que indica el denominador. Para sumar fracciones con distinto denominador, se deben comparar las fracciones para saber si hay que encontrar el denominador o el múltiplo común.

En tu libro de texto Desafíos matemáticos. Libro para el alumno. Quinto grado, podrás practicar este tema en la página 12.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5DMA.htm?#page/12

También puedes consultar el cuaderno del estudiante “Vamos de Regreso a Clases” en la página 40.

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-d6htoJqYFD-5.odeprimariaEstudiantesVF.pdf

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Lee y analiza la siguiente situación.

Mis hermanos y yo queremos cumplir con un encargo de mis padres, ellos quieren pintar una de las paredes de mi cuarto porque ya está muy desgastada. Y yo les dije que sí, pero que a mí me gustaría que se pintara con figuras geométricas de diferentes colores; quiero inspirarme en los cuadros de Piet Mondrian.

A Piet Mondrian se le conoce como el “pintor de los cuadritos”, nació en los Países Bajos en 1872, fue un artista holandés que creía que el arte podía ser representado a través de líneas rectas y colores puros. Exportó su visión artística a Londres y a Nueva York, donde murió en el año de 1944.

Observa algunos cuadros de Piet Mondrian.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

La pared del cuarto es un cuadrado exacto y para pintarla, debe haber un diseño por partes iguales de las personas que comparten el cuarto, que somos mis tres hermanos y yo, por lo que se decidió dividir en cuatro partes iguales el cuadrado de la pared y que cada uno diseñe una parte.

El resultado es una pared que dividida en cuatro cuadrados que se fraccionaron en partes iguales y pintaron de la siguiente manera:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

Con estas imágenes, puedes practicar la suma y resta de fracciones.

Observa cómo se resuelven estas sumas y restas de fracciones.

Suma las partes verdes de los cuadros 1 y 2, pero ¿cómo quedarían si las escribimos en fracciones?

Si son ocho las partes en que están divididas ambos cuadrados, entonces hablamos de octavos. Por lo tanto, la fracción sería:

3/8 + 2/8 = 5/8

Ahora intenta sumar los amarillos de los cuadros 1 y 3, ¿cómo escribirías la fracción?

3/8 +1/4 + 1/4 =

Recuerda que para resolver esta suma de fracciones con distinto denominador, puedes buscar sus fracciones equivalentes. De esta manera, puedes ver que 1/4 es equivalente a 2/8, por lo que:

3/8 + 2/8 + 2/8 = 7/8

Ahora, resta los azules y verdes del cuadro 1, con los azules y verdes del cuadro 2, para saber qué fracción quedará pintada en amarillo. Observa la siguiente forma de resolverlo.

2 cuadros fraccionados en octavos son 16/8, si se suman los 5/8 pintados en azul y los 5/8 pintados en verde, son iguales a 10/8, para conocer lo que quedará en amarillo, entonces:

16/8 – 10/8 = 6/8

Puedes comprobar el resultado contando las fracciones en amarillo.

Una actividad más con los cuadrados 3 y 4. En esos cuadros, ¿qué fracción representa lo que no está pintado en color verde?

Si el cuadro 3 está pintado en verde 2/4 y el cuadro 4 está pintado de verde 1/2, se pueden sumar 2/4 y 1/2 que son equivalentes. Lo que está pintado en verde son 4/4 y los dos cuadros enteros son iguales a 8/4.

8/4 – 4/4 = 4/4

En tu vida diaria puedes enfrentar situaciones problemáticas en cuya respuesta o solución, necesitas aplicar diversos tipos de conocimientos, entre ellos, conocimientos matemáticos, como puede ser la suma y resta de fracciones. También requieres algo de imaginación y creatividad para buscar maneras distintas para resolverlos.

El Reto de Hoy:

Ve a la página 12 de tu libro Desafíos matemáticos. Libro para el alumno. Quinto grado y practica lo aprendido.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5DMA.htm#page/12

LENGUAJE

Los adverbios de tiempo

Aprendizaje esperado: Usa palabras y frases que indican sucesión y simultaneidad, así como relación antecedente-consecuente al redactar un texto histórico.

Énfasis: Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas: Adverbios de tiempo.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás, en distintas situaciones comunicativas, los adverbios de tiempo como una de las propiedades del lenguaje.

¿Qué hacemos?

Lee el siguiente texto y observa el orden de los acontecimientos de la vida militar de Agustín de Iturbide.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Entendiste algo?

Ordenar las ideas, ¿cómo puedes hacerlo?

Recuerda que toda historia tiene un inicio, un desarrollo y un final. Ubica los tres enunciados en una secuencia cronológica, es decir, por tiempo. ¿Qué paso primero?, consulta las páginas 9 y 12 de tu libro de Español. Quinto grado para responder.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5ESA.htm#page/9

Compara tu respuesta con las siguientes opciones, solo una es la correcta, de acuerdo con el orden en que se desarrollaron los hechos.

OPCIÓN 1

B) A Iturbide no le interesaba ningún puesto público, pero después la junta lo eligió presidente de la Regencia.

A) El 4 de mayo salió de Londres con dirección a México y desembarcó en Soto la Marina el 14 de julio. Fue aprehendido y procesado por el congreso de Tamaulipas y sentenciado a muerte.

C) Durante su reinado, Iturbide creó la orden de Guadalupe, que fue más tarde restaurada por Santa Anna y después por Maximiliano.

OPCIÓN 2

B) A Iturbide no le interesaba ningún puesto público, pero después la junta lo eligió presidente de la Regencia.

C) Durante su reinado, Iturbide creó la orden de Guadalupe, que fue más tarde restaurada por Santa Anna y después por Maximiliano.

A) El 4 de mayo salió de Londres con dirección a México y desembarcó en Soto la Marina el 14 de julio. Fue aprehendido y procesado por el congreso de Tamaulipas y sentenciado a muerte.

Para saber que es la opción correcta, puedes revisar los adverbios en las oraciones anteriores. Algunos adverbios son: tarde y después, ¿encontraste algún otro adverbio de tiempo?

Ahora lee este párrafo.

Mañana me levantaré temprano, haré ejercicio y después me bañaré. Luego, me pondré mi pantalón favorito porque después voy a ver a mi amigo Juan e iremos a jugar al parque.

En el párrafo anterior, ¿cuáles son los adverbios de tiempo?

¿Los adverbios se usan correctamente?

Revisa la forma correcta de usar los adverbios con apoyo de esta tabla.

Incorrecto Correcto Mañana me levanté temprano Mañana me levantaré temprano haré ejercicio haré ejercicio y después me bañé. y después me bañaré. Luego, me puse mi pantalón favorito Luego, me pondré mi pantalón favorito porque después voy a ver a mi amigo Juan porque después voy a ver a mi amigo Juan y fuimos a jugar al parque. e iremos a jugar al parque. Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

De esta manera, el párrafo debería ser así:

Mañana me levantaré temprano, haré ejercicio y después me bañaré. Luego, me pondré mi pantalón favorito porque después voy a ver a mi amigo Juan e iremos a jugar al parque.

Para terminar, usa los adverbios de tiempo: ahora, hoy, mañana, después, antes, frecuentemente, nunca, y úsalos en oraciones.

El Reto de Hoy:

Usa los adverbios después, tarde, cómo y cuando, y redacta lo que más has disfrutado de tu semana. Utiliza los adverbios de tiempo e identifícalos con un color diferente.

¡Buen trabajo!