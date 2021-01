Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 18 de enero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 18 de enero del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

ARTES

Mi composición

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás haciendo un repaso de lo que has aprendido sobre el tema de tridimensionalidad. La clase anterior revisaste las técnicas que se utilizan para la creación de esculturas con ayuda de un mapa conceptual, además hiciste una actividad para clasificar distintas piezas de acuerdo a la técnica que se utilizó para su elaboración.

Reforzarás tus conocimientos sobre los principios de la composición tridimensional, los cuales nos pueden permitir expresar ideas, emociones y sentimientos.

¿Qué hacemos?

¿Cómo es eso? ¿Puedes comunicar emociones por medio de piezas tridimensionales?

Para identificar cómo hacerlo, primero vas a recordar los principios de la composición que aprendiste en una de las clases pasadas donde el especialista Jesús Urbina nos explicó este tema poniendo como ejemplo la obra del arquitecto Luis Barragán.

Observa el siguiente video.

Mi expresión geométrica.

Como pudiste observar, estos elementos fueron utilizados también por el arquitecto mexicano Luis Barragán, quien usaba los cuerpos geométricos y la tridimensionalidad para generar su obra, pero, además, él buscaba que sus composiciones arquitectónicas no sólo se basaran en la funcionalidad de los espacios, sino también en lo emocional, transmitiendo emociones y estados de ánimo al jugar con la luz, las formas, los colores, etc.

Mi composición emocional.

Recuerdas, que al inicio se reflexionó acerca de si podías comunicar emociones a través de una composición de cuerpos geométricos. ¿Cómo podríamos realizarlo?

Para poder llevar a cabo esta actividad de composición emocional, realizarás una dinámica, en la que ocuparás materiales muy comunes que se pueden encontrar fácilmente en casa. Pueden ser parecidos a los que tenemos aquí o también pueden utilizar cualquier otro objeto que se les ocurra.

Materiales:

Cajas de diferentes dimensiones.

Cilindros (rollos de papel higiénico).

Coladera.

Lámpara de buró.

Extensión.

Taparroscas.

Recipiente de plástico rectangular.

Cuerpos geométricos de fomi.

Dado con una emoción escrita en cada cara (felicidad, tristeza, enojo, miedo, desagrado y sorpresa).

Frase detonante impresa en hojas de colores.

Desarrollo de la dinámica:

En una hoja escribe la frase “Crea un objeto que te genere…”misma que será la frase detonadora para crear tu composición emocional.

Esta frase se completará con cualquiera de las siguientes palabras: Felicidad, Tristeza, Enojo, Miedo, Desagrado, Sorpresa ; que a su vez estarán escritas en la cara de un dado.

El proceso para completar la frase será el siguiente:

-Tomarás el dado y lo lanzarás.

-Al caer el dado, completarás la frase con la palabra que te haya caído. Esta palabra será la palabra con la que deberás complementar la frase del pizarrón. Por ejemplo: “Crea un objeto que te genere felicidad”.

-Puedes contar con más participantes para los lanzamientos y completarán su propia frase.

-Una vez que ambos tengan su frase, se le pide al participante que recuerde alguna experiencia o algún evento de su vida que le haya generado la emoción que dice la última palabra de su frase.

-Pedirá que recuerde o relacione algún objeto que haya estado presente en dicha experiencia.

-Después, cada uno (de los participantes) tomará diversos materiales y deberán representar el objeto que les recuerde la experiencia que hayan recordado y que se relacione con la frase completada previamente al tirar el dado.

-Es decir, crearán una composición tridimensional, basada en la representación de un objeto que les genere un recuerdo o una emoción.

Al terminar de crear su composición cada uno explicará lo que construyó y por qué lo relaciona con la frase o emoción.

-Además deberán comentar qué principio de la composición está presente en su creación.

-Y, por último, le pondrán un título a su composición.

La dinámica se repetirá dos veces.

Recuerda que las composiciones que acabas de realizar, pueden tener las siguientes características: unidad, jerarquía, contraste, movimiento, ritmo, repetición, proporción, simetría y equilibrio, y a todas estas características le sumas un significado emocional, dándole un valor importante en tu vida.

Recuerda que cada aspecto juega un papel fundamental y no hay una regla universal, puedes rescatar uno o varios de los principios de composición.

En la clase de hoy repasaste los principios de la composición y por medio de cuerpos geométricos expresaste ideas y sentimientos, realizando nuestra propia composición.

VALORES

Baúl de los recuerdos. Parte 3

¿Qué vamos a aprender?

Reforzarás tus conocimientos para comprender y manejar tus emociones que día a día experimentas.

¿Qué hacemos?

Recuerdas que en la clase pasada revisaste el baúl de las emocione básicas; ahora vas a revisar lo que encontramos dentro de él, escrito en una hoja, “Si una emoción aflictiva quieres mejorar, diferentes puntos de vista debes tomar”.

Es un poco confuso, pero con el siguiente video entenderás mejor. Observa:

Aprendo de mis errores.

Es una buena técnica para controlar el enojo, PARAR antes de que lastime a alguien más. Proponla en casa para que empieces a practicarla, para lograr sentirse mejor y no dejar que estas emociones aflictivas te hagan reaccionar de una forma que no quieres.

Ahora, observa el siguiente video.

Es cuestión de perspectiva.

Este video te enseña que todos pueden tener diferentes perspectivas o puntos de vista, por lo cual es buena idea ponernos en los zapatos de otra persona para poder entender su situación. Eso es muy útil, especialmente al enfrentar un conflicto. Ya que, si ambas partes se escuchan y se ponen en los zapatos de la otra persona, pueden llegar a un acuerdo.

Observa el siguiente video.

Exclusión y maltrato.

El secretario de las calcetas supo escuchar el punto de vista de los y las calcetines y pudieron llegar a un acuerdo que mejoró la situación a la que se enfrentaban.

Escuchar los puntos de vista de varias personas, también te ayuda a encontrar diversas opiniones y soluciones que tal vez no se te hubieran ocurrido a ti.

¡Bienvenidos, agentes!

Definitivamente el diálogo te hace reflexionar y compartir tus puntos de vista con respecto a una situación. Nutre mucho las discusiones.

Observa el siguiente video.

El huerto de Gaby.

Es buena idea tener un huerto, eso podría ayudar a que tu familia se sienta muy feliz al realizar un trabajo en equipo.

¿Qué tal? ¿Qué te pareció? dar tu punto de vista y escuchar el de las demás personas es muy útil y constructivo, además, puedes resolver conflictos y te permite encontrar soluciones diferentes a las que nosotros mismos a veces no encontramos, sin duda ¡Se nutre el diálogo y se fortalece la convivencia!

El diálogo te ayuda a entender a otras personas, y al comunicarte de una manera asertiva puedes lograr un estado de bienestar.

CIENCIAS NATURALES

Reproducción de plantas y animales

¿Qué vamos a aprender?

Fortalecerás el tema de la reproducción sexual y asexual de los seres vivos, es decir de las plantas y de los animales.

¿Qué hacemos?

Responderás preguntas en una dinámica llamada “Gira la ruleta y ponte listo como Ajolisto”.

Recuerda que todos los seres vivos, incluyendo las plantas y los animales, tienen su propio ciclo de vida, pero todos pasan por las mismas etapas: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte.

Sabes que las plantas y los animales son seres vivos y que hoy, te enfocarás en la reproducción. Recuerdas qué es la reproducción.

La reproducción es una función vital de los organismos vivientes y es de las más importantes. La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos para generar otros de la misma especie. Así se preserva cada especie de la enorme biodiversidad que tiene nuestro planeta. La reproducción asegura la existencia de los seres vivos en el planeta.

En las clases pasadas aprendiste que hay dos tipos de reproducción tanto en los animales como en las plantas. Recordemos el nombre de los dos tipos de reproducción que estudiaste en las clases anteriores.

Estos son: la reproducción sexual y la reproducción asexual y sus características generales.

CARACTERÍSTICAS DE REPRODUCCIÓN EN LOS SERES VIVOS Reproducción sexual. Reproducción asexual. Participan dos progenitores (hembra y macho). Participa un solo progenitor. Intervienen dos células sexuales o gametos (masculino y femenino) que se forman en los órganos reproductores. No intervienen células sexuales. En la reproducción de un nuevo ser interviene alguna parte del cuerpo del progenitor. Los descendientes son parecidos a los progenitores, pero no son idénticos. Los descendientes son idénticos al progenitor e idénticos entre ellos mismos.

Como puedes ver el cuadro, existen dos tipos de reproducción en los seres vivos. La reproducción sexual y la reproducción asexual. Y como viste en clases pasadas, los procesos de reproducción sexual y asexual de los animales y las plantas son diferentes.

Hasta el momento ya recordaste que existen dos tipos de reproducción y también repasaste las características que definen a cada una. Ahora, vas a mencionar los procesos generales en la reproducción sexual y asexual en los animales.

¿Recuerdas la información que contiene tu libro de Ciencias Naturales de cuarto grado en las páginas 51 y 52 sobre la “Reproducción sexual en animales?

“La reproducción de los animales es principalmente sexual. Para que haya un descendiente, un individuo femenino y otro masculino aportan una célula cada uno. Con la fecundación comienza el desarrollo de un cigoto”.

Pero, ¿Cómo aseguran los animales la supervivencia de sus crías?

“Después de ocurrida la fecundación, las hembras de reptiles y aves cubren al cigoto o embrión, y a las sustancias que lo nutrirán, con una sustancia resistente para expulsarlas de su cuerpo. Conocemos esas células: son muy grandes, las llamamos comúnmente huevos, y su cubierta resistente es el cascarón”.

Tal como puedes ver en la imagen el nacimiento de una tortuga”.

“En esta imagen, ves que la serpiente pitón pone huevos al igual que las aves. Algunas serpientes incuban el huevo en el interior de la madre”.

“Como parte de la evolución, las hembras de los mamíferos desarrollaron en su interior el útero y la placenta, con los que protegen y nutren a sus descendientes en desarrollo”.

A este proceso se le llama gestación, después de un tiempo, cuando el nuevo ser está más desarrollado es expulsado del cuerpo de la madre.

Aunque las aves y los reptiles ponen huevos como parte de su reproducción, sus estrategias para cuidarlos son muy distintas, al igual que el periodo de incubación.

Los reptiles, aves y mamíferos tienen conductas especiales relacionadas con la reproducción. ¿Cómo eligen una pareja? ¿Cómo convencen a la pareja elegida para la reproducción?

“A este proceso de convencimiento se le llama cortejo”.

Subraya algunos datos importantes:

Para que haya un descendiente, un individuo femenino y otro masculino aportan una célula sexual cada uno. Lo que define a la reproducción sexual es la participación de dos células sexuales: el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre. En este tipo de reproducción participan dos animales de diferente sexo, es decir un macho y una hembra.

Las crías de algunos animales se desarrollan en huevos cubiertos por un cascarón y otras se desarrollan en el cuerpo de la madre. Por eso los podemos clasificar en ovíparos, como las aves, reptiles, anfibios y peces; y vivíparos, como los mamíferos. Aunque recordemos que existen casos de ovovivíparos, como los tiburones, las rayas y algunas serpientes.

Algunos animales tienen estrategias y conductas especiales para elegir pareja y cuidar a las crías, por ejemplo, son principalmente los machos quienes compiten para ser elegidos por las hembras en un proceso llamado cortejo.

Con esto recuerdas cómo es la reproducción sexual en los animales, así como las células sexuales que intervienen en este proceso, la importancia del cortejo, la definición de “gestación” y que, según su desarrollo embrionario y la forma de nacimiento, los animales se pueden clasificar como: ovíparos, vivíparos u ovovivíparos.

Ahora te enfocarás en la reproducción asexual de algunos animales. En esta reproducción asexual interviene un solo individuo.

En general, este tipo de reproducción se presenta en animales invertebrados, como las estrellas de mar, aunque hay casos raros en vertebrados.

En clases pasadas viste tres ejemplos de seres vivos que se reproducen asexualmente.

El primero es el de unos animales acuáticos conocidos como hidras, en su cuerpo se forman pequeños abultamientos llamados yemas que comienzan a crecer poco a poco. Cada yema se va desarrollando y formando un cuerpo con una nueva boca y pequeños tentáculos hasta que se transforma en un nuevo individuo. Las pequeñas hidras pueden separarse y vivir de manera independiente o, en ocasiones, se quedan unidas y forman una comunidad de hidras.

En el segundo caso, la formación de un nuevo individuo ocurre mediante la división o fragmentación de una parte del cuerpo del organismo original. El fragmento se regenera hasta que se forma un nuevo organismo completo. Como ejemplo de este proceso tenemos a las estrellas de mar.

¿Recuerdas el tercer ejemplo de la reproducción asexual de los animales?

El tercer caso es especial pues interviene una sola de las células: el óvulo. El óvulo forma un nuevo ser sin haber sido fecundado, y por supuesto, este proceso sólo ocurre en hembras. Es común en abejas y hay casos raros en lagartijas.

Solo agregaría que una ventaja que tiene este tipo de reproducción asexual es que permite que los animales se reproduzcan en ciertas condiciones y una desventaja es que, al ser copias exactas del mismo organismo original, si hubiera una enfermedad infecciosa grave, todos los organismos podrían ser afectados y morir por esa causa.

Hasta aquí ya repasaste los dos tipos de reproducción en los animales, ahora sería bueno tener un poco más de información de los tipos de reproducción en las plantas.

La reproducción en las plantas también puede ser sexual o asexual.

Para que se dé la reproducción sexual es necesario que la planta tenga flor, pues en ella se encuentran los órganos reproductores. En algunas plantas, las flores sólo tienen los órganos masculinos: el androceo, o los femeninos: gineceo. En otras plantas, las flores poseen ambas estructuras, es decir, tienen órganos reproductores femeninos y masculinos.

En la imagen puedes identificar al androceo que está integrado por los estambres, y cada estambre por la antera y el filamento. La antera contiene el polen, que es la célula sexual masculina.

Y el gineceo lo encuentras en el pistilo que está formado por tres estructuras: el ovario, la célula sexual femenina llamada óvulo y el estigma, es en esta última estructura donde empieza todo, pues si un grano de polen llega hasta ahí, gracias a los animales polinizadores o por fenómenos naturales como el viento, se produce el proceso de fecundación.

¿Recuerdas que hiciste una actividad para representar el proceso de polinización? Para el polen usamos diamantina y simulamos la polinización por el viento y usamos un animal polinizador (abeja).

Recuerda que, cuando el óvulo de la flor ha sido fecundado, se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector y nutritivo: la semilla. Además, mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto.

Recuerda que las plantas con flores y los polinizadores son muy importantes para mantener el equilibrio necesario y adecuado en el medio ambiente.

Ahora recordarás el tema de la reproducción asexual en las plantas. En este caso, un solo individuo se puede reproducir sin la participación de células sexuales, esto es debido a que las plantas tienen algunos tejidos con la capacidad de formar nuevas estructuras, como raíces, hojas y tallos, y de ese modo, un organismo puede originar otro a partir de una pequeña parte de sí mismo.

Por mencionar algunos ejemplos, hay plantas como la fresa, la menta, la papa, el jengibre, la cebolla y el ajo.

Los ejemplos de la cebolla y la papa son muy comunes.

Juega a “Gira la ruleta y ponte listo como Ajolisto”

Pon atención la dinámica es muy sencilla: aparecerá una ruleta con los temas que abordamos en estas clases.

La ruleta girará y se detendrá señalando un tema, entonces, leerás en la tarjeta una pregunta relacionada con ese tema.

Puedes hacer la dinámica con algún familiar.

Si sabes la respuesta responderás y, el primero que indique que sabe la respuesta podrá contestar la pregunta. Si la respuesta es correcta, colocarás en la tabla un punto, si no es correcta no se obtendrá ningún puntaje; pero el oponente tendrá la oportunidad de responder para ganarse el punto.

¿Listo?

Pregunta 1. De forma general, ¿Cómo se lleva a cabo la reproducción sexual en las plantas?

En la reproducción sexual de las plantas intervienen las flores, ya que es en ellas donde se encuentran los órganos masculinos y femeninos. Cuando el polen, que es la célula sexual masculina, llega al estigma por medio de un polinizador o por el aire, baja hasta el ovario y llega a los óvulos de la flor. Entonces ocurre la fecundación, luego se producen las semillas que darán vida a otra planta.

Pregunta 2. ¿Cómo se lleva a cabo la reproducción sexual en los animales?

En la reproducción sexual de los animales se requiere la participación de una hembra y un macho, ya que cada uno aporta una célula sexual. En el caso de los machos, el espermatozoide y en el caso de las hembras, el óvulo. Una vez que el espermatozoide fecundo al óvulo empieza el desarrollo del nuevo ser y el tiempo que tardará en nacer dependerá de las características de cada animal.

Pregunta 3. ¿Qué es la gestación?

La gestación se define en el libro de texto gratuito de Ciencias Naturales de cuarto grado: es cuando las hembras de los mamíferos desarrollan en su interior el útero y la placenta, con los que protegen y nutren a sus descendientes en desarrollo. En los seres humanos también usamos el término “embarazo”.

Pregunta 4. ¿Qué caracteriza a los animales vivíparos?

Los animales vivíparos, en su gran mayoría son los mamíferos, porque en ellos el embrión se desarrolla dentro del útero y nacen directamente de la madre. Algunos ejemplos serían los perros, los gatos, caballos, e incluso nosotros, los seres humanos, somos vivíparos.

Pregunta 5. ¿Cómo definirías la reproducción asexual en las plantas?

Es la forma de reproducción en la que una planta no necesita de otra planta ni de células sexuales para dar origen a un nuevo individuo, porque son capaces de hacerlo a partir de un fragmento de su propio tallo, de la raíz o de sus hojas.

Pregunta 6. ¿Qué es la polinización?

Es el proceso de transporte del polen (la célula sexual masculina) desde la antera de una flor hasta que llega al estigma (conducto que lleva a los óvulos) de otra flor de su misma especie para quese produzca la fecundación. Esto puede darse a través de los animales polinizadores o del viento.

Pregunta 7. ¿Qué es un animal ovovivíparo? y da al menos un ejemplo.

Un animal Ovovivíparo es aquel cuyos embriones se desarrollan en huevos con cáscara y que se incuban en el interior del cuerpo de la madre. Las crías salen del huevo y del cuerpo de la madre, como sucede en los tiburones y algunas serpientes.

Pregunta 8. ¿Cómo se lleva a cabo la reproducción asexual de los animales? Menciona, al menos, un ejemplo.

Primeramente, este tipo de reproducción se manifiesta en los animales invertebrados, es decir que no poseen un esqueleto, del mismo modo no es necesario la presencia de dos individuos como en la reproducción sexual, es por eso que no intervienen las células sexuales masculinas y femeninas.

En forma sencilla podría decir que de una parte del animal se puede formar otro ser idéntico con sus mismas características. Como ejemplo está la regeneración de una estrella de mar a partir de un fragmento de un brazo.

Ha sido un repaso muy interesante.

CIVISMO

Promuevo el respecto a los derechos de niñas y niños

¿Qué vamos a aprender?

Fortalecerás el tema de los derechos de las niñas y niños, y la importancia de identificar situaciones del lugar donde vives, localidad, municipio o entidad en los que se requieren mejores condiciones para que las niñas, los niños y adolescentes ejerzan sus derechos, por ejemplo: que la niñez tenga una vida libre de violencia o que ninguna niña o ningún niño trabaje.

¿Qué hacemos?

Los derechos humanos son como una serie de poderes que tienen las personas y que sirven para dos cosas.

El primero, que se cubran todas sus necesidades para vivir bien, en paz y ser felices.

Y el segundo, protegerlas de situaciones que pudieran ponerlas en riesgo o causarles daño.

Y se llaman “Derechos Humanos” porque los tienen todas las personas del planeta sin importar su edad, su aspecto o el lugar donde viven. Los derechos humanos fueron establecidos para proteger a cada persona y asegurar que viva con bienestar y plenitud.

¿Recuerdan cuáles son tus derechos?

Recordarás el paraguas, elegirás algunos colores y recordarás de cuáles derechos se tratan; también plantearás algunos ejemplos de cómo se podrían vulnerar.

-Derecho a vivir en familia.

-Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

-Derecho a la educación.

– Derecho a la vida y a la seguridad.

-Derecho al descanso y al esparcimiento.

– Derecho de participación.

– Derecho a vivir en condiciones de bienestar y aun sano desarrollo integral.

– Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

– Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.

– Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

Todas las personas tenemos derechos, también las niñas y los niños. Conocerlos nos ayuda a comprenderlos. Valorar nuestros derechos es el fundamento para promoverlos y defenderlos.

¿Te acuerdas del caso de Gaby; la situación que Gaby vivía?

Gaby era una niña a la que se le obligaba a vender chicles en la calle. Gaby no estaba inscrita en la escuela y lo deseaba mucho. Gaby tenía que contribuir con el gasto de la casa. Y Gaby era golpeada por su padre. Situaciones como la de Gaby, pueden estar cerca de nosotras y nosotros.

Por eso es necesario que sepas cuáles pueden ser las acciones para defender tus derechos. Recuerda cuáles son estas acciones. Vas a ir sacando de una caja las acciones, etapa por etapa, para irlas comentando. ¿Te parece?

Etapa 1. Reconoce tus derechos y el trato que mereces como persona.

Etapa 2. Identifica qué te hace sentir mal física, mental o emocionalmente. Reflexiona el motivo, no te calles, ni le restes importancia.

Etapa 3. Analiza si se restringe alguno de tus derechos e identifica quién te puede apoyar: una persona, autoridad o institución.

Etapa 4. Pon un alto a la situación. Di lo que te molesta a la persona involucrada. Si te sientes en riesgo, aléjate y pide ayuda a una autoridad o alguien en quien confíes.

Etapa 5. Denuncia a la autoridad correspondiente (adultos responsables: madres o padres, docentes, guías o directivos) cuando observes que se comete un abuso.

Etapa 6. Orienta a otras niñas, niños y adolescentes en la defensa de sus derechos.

En el caso de Gaby, también observaste que muchas personas a su alrededor se dieron cuenta de lo que sucedía con ella, como vecinos, los vendedores de la calle, madres de familia, entre otras.

Y también viste que las etapas que acabas de recordar fueron ejercidas por el maestro y la doctora, al ayudar a Gaby a denunciar la situación que estaba viviendo.

Y como en el caso de la doctora o el maestro, es posible que las niñas y niños vivan o sepan de una situación de violación de derechos, y por ello es fundamental que tengan presentes las acciones para defender los derechos tanto propios como de otras personas.

En el caso de Gaby, ella tuvo el valor de dar a conocer lo que vivía, y hubo personas dispuestas a apoyarla, esperamos que Gaby viva cuidada y protegida por su tía.

Los derechos existen para garantizar la dignidad humana y para que todos convivamos con libertad, igualdad y paz. No basta tenerlos por escrito, ejercerlos es tarea de todas y todos.

Los derechos humanos, en ocasiones los hemos visto numerados, pero lo correcto es conocer todos los derechos con la misma importancia.

Todas las niñas y niños tenemos derechos en cuyo ejercicio nos apoyan nuestra familia y las autoridades de distintos niveles.

Recuerda que los derechos existen para garantizar la dignidad humana y para que todos convivamos con libertad, igualdad y paz, tanto personales, como para aquellos que nos rodean. Vivir con bienestar y plenitud.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

