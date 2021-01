Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 18 de enero

Compartir esta publicación













Hoy lunes 18 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Hacia una sexualidad responsable

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la relación del periodo fértil, del ciclo menstrual con la prevención del embarazo mediante la abstinencia y los anticonceptivos, en general.

¿Qué hacemos?

Hoy tendremos una clase integradora muy interesante, por lo que pido toda tu atención.

Para el desarrollo de nuestra clase, te invito a que juntos realicemos la siguiente dinámica que se llama “Verdadero o Falso”, voy a realizar una pregunta o un enunciado y te pido que analices si es verdadero o falso según corresponda.

Pon mucha atención a las preguntas.

Aproximadamente el ciclo menstrual dura 28 días. Esto es: ¿Verdadero o falso?

R = Es verdadero.

El ciclo menstrual es un proceso cíclico que dura aproximadamente 28 días. A la mitad del ciclo menstrual, un óvulo maduro sale del ovario, lo cual se conoce como ovulación, este óvulo desciende por las trompas de Falopio hasta llegar al útero.

Ese proceso relacionado con la maduración sexual de la mujer lo vimos en clases anteriores.

Continuamos con la siguiente pregunta:

En el ser humano se conoce como concepción a la unión del espermatozoide y el óvulo, lo que marca el comienzo de un nuevo ser humano y el inicio del embarazo.

R = Es verdadero.

La concepción de un bebé se produce cuando un espermatozoide penetra un óvulo.

El embarazo humano dura un promedio de 48 a 50 semanas, aproximadamente 12 meses, esto es ¿Verdadero o falso?

R = Es falso.

Como vimos en clases anteriores, el embarazo humano dura un promedio de 38 a 40 semanas, aproximadamente 9 meses. Durante este tiempo, el nuevo ser se irá desarrollando hasta ser expulsado del cuerpo de la mamá mediante el parto.

La abstinencia sexual es la forma más segura y eficaz de evitar la concepción o embarazo. Esto es ¿Verdadero o falso?

R = Es verdadero.

Si un hombre y una mujer no mantienen relaciones sexuales, el espermatozoide no puede fecundar al óvulo y es imposible que la mujer quede embarazada. Por eso la abstinencia es la forma más segura y eficaz de evitar la concepción o embarazo.

Si el hombre y la mujer deciden tener relaciones sexuales, pueden recurrir a algunos métodos anticonceptivos para prevenir o evitar el embarazo. Esto es ¿Verdadero o falso?

R = Es verdadero.

Los métodos anticonceptivos son procedimientos que ayudan a prevenir embarazos y son muy recomendables cuando se decide tener relaciones sexuales y no se quiere tener un embarazo.

Recuerda que en las clases anteriores te mencione algunos ejemplos de los métodos anticonceptivos. Vamos a recordar algunos con la siguiente pregunta.

Una manera de agrupar los distintos métodos anticonceptivos es: naturales, de barrera, hormonales y quirúrgicos. Esto es ¿Verdadero o falso?

R = Es verdadero.

Los métodos anticonceptivos se agrupan en cuatro grandes grupos. De aquí se genera nuestra siguiente pregunta.

El condón masculino y femenino son métodos anticonceptivos quirúrgicos. Esto es ¿Verdadero o falso?

R = Es falso.

El condón masculino y femenino son métodos anticonceptivos de barrera. Los métodos anticonceptivos quirúrgicos son aquellos que implican una intervención médica, una operación.

Los métodos anticonceptivos son tan diversos que por eso debemos conocerlos y estar bien informados sobre su uso para saber cuál se adecua a nuestro estado de salud general.

La siguiente pregunta dice así:

Los métodos anticonceptivos naturales se basan en la suspensión de las relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer y no requieren emplear sustancias u objetos físicos. Esto es ¿verdadero o falso?

R = Es verdadero.

En los métodos naturales se ubican el método del ritmo o del calendario. Estos métodos consisten en realizar un seguimiento del periodo de menstruación para predecir cuándo se ovulará. Por ejemplo, ubicar los días fértiles de cada mujer que empiezan 5 días después de su período menstrual y así evitar tener relaciones durante esos días y de esta forma no hay embarazo.

Es muy valioso recordar los métodos anticonceptivos para el ejercicio responsable de la sexualidad.

Como ya lo mencionamos en clases pasadas, el mantenernos informados ayuda a tomar decisiones importantes sobre temas relacionados con nuestro cuerpo y su cuidado. Ahora vamos con nuestra siguiente pregunta.

Los métodos anticonceptivos ayudan a prevenir un embarazo no deseado y a decidir cuándo y cuántos hijos deseas tener. Esto es, ¿Verdadero o falso?

R = Es verdadero.

Además, los métodos anticonceptivos permiten decidir sobre la vida reproductiva y la planificación familiar.

En clases anteriores también comentamos que antes de iniciar una vida sexual debemos tener en cuenta muchos aspectos, por ejemplo, los riesgos de un embarazo a edades tempranas, una vez que la mujer tiene la menstruación y el hombre produce espermatozoides, ambos están en condiciones biológicas de procrear un hijo, sin embargo, aún no están listos porque no han alcanzado la madurez emocional y de desarrollo necesaria para cuidar a un hijo.

Espero que las preguntas y respuestas te hayan ayudado a recordar los temas.

Recuerda que lo que más importa es saber emplear esto que sabemos en situaciones particulares para cuidar nuestro cuerpo.

Esta dinámica tenía también la intención de ayudarnos a valorar qué es lo que sabemos en torno al ejercicio pleno de la sexualidad y a tratar de identificar en dónde debemos informarnos más o, aclarar nuestras ideas.

El cuerpo humano es maravilloso y debemos cuidarlo, pero sobre todo conocerlo y estar informados para así tomar decisiones y llegar a una sexualidad responsable.

Te invito a ver el siguiente video del inicio al minuto 2:03, para recapitular lo que vimos sobre clases pasadas.

Métodos anticonceptivos, ¡Conócelos!

¿Lo recordaste? Es un tema importante y muy necesario.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

ARTES

Por si te quedaban dudas

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la relevancia de los ensayos para los procesos creativos en el teatro.

¿Qué hacemos?

Para comenzar la clase del día de hoy, vamos a recordar el tema de la caracterización, tono de voz y gestos corporales de los personajes.

En la clase de “Dejando de ser yo”, mencionamos un aspecto importante en la caracterización externa de un personaje, en esa sesión platicamos sobre el tono de voz y los gestos corporales, los cuales son necesarios para brindarle una personalidad única al personaje.

También mencionamos que, para lograrlo, los actores tienen que estudiar y observar meticulosamente. ¿Cómo caminarán? ¿Cómo moverán su cuerpo al hablar? su tono de voz al comunicarse con los demás cuando esté feliz, triste o furioso su personaje.

Aunque el actor esté feliz, si su personaje está desconsolado y triste, deberá cambiar su tono de voz y gestos, aunque realmente no esté sintiendo eso. Haciendo referencia al gesto y subgesto.

Reforcemos estos dos conceptos con el siguiente video.

El gesto y el subgesto.

Como puedes ver en el gesto y subgesto, interviene la expresión corporal.

Ahora vamos a recordar las cualidades del movimiento.

Lentos como en cámara lenta. Rápidos como cuando adelantamos una película. Cortados como un robot. Ligados como si el movimiento fuera uno, sin tener fin. Pesados como si algo o alguien nos estuviera deteniendo. Ligeros como si fluyeran como el aire.

Esta información nos ha servido para recordar de qué manera el gesto y el subgesto ayudan al actor a crear sus personajes, ambos conceptos influyen para poder conectar al actor con el personaje que interpretará.

En la interpretación también se involucran las sensaciones y emociones de los personajes, no hay que olvidarnos de las sensaciones y emociones de los personajes al interpretarlos, esto ayuda al actor a saber cómo se comportan y harán que la interpretación del personaje se vea más natural y real, es importante identificar y reconocer cada uno de estos elementos para saber sus características, gestos, y/o actitudes.

Qué te parece si para refrescar un poco la memoria sobre el tema, observas el siguiente video.

Gestos y emociones.

Como lo hemos visto durante estas clases, la relación en la voz, el tono, su intención, intensidad, las sensaciones, emociones, los gestos y subgestos son sumamente importantes para representar al personaje. Esto hace que la obra sea más real y cause mayor impacto en el espectador.

Ahora vamos a recordar quién ayuda a los actores a cambiar la escenografía, la utilería, a vender los boletos, a la iluminación, quiénes están tras bambalinas y realizan todo este trabajo, vamos a recordar los roles.

Te haré un breve referente sobre lo que vimos en las clases de ¡Héroes tras bambalinas! y “Todos para uno y uno para todos”.

En esas clases vimos tanto a los personajes creativos, como a los ejecutantes y los roles tras bambalinas.

Roles de Producción:

Herreros.

Carpinteros.

Electricistas.

Costureros y Sastres.

Roles de Escenario durante función:

Tramoyistas.

Utileros.

Traspuntes.

Roles de cabina antes y durante la función:

Técnico de iluminación.

Técnico de sonido.

Técnico de efectos especiales.

Roles de camerino antes y durante función:

Maquillista.

Peluquero.

Roles Administrativos antes, durante y después de la función:

Productor.

Productor Ejecutivo.

Publicista.

Taquillero.

Guardarropa.

Acomodador.

Por último, quiero recordarte cómo se puede realizar la construcción de un personaje, mediante el estudio cuadrimensional, que está constituido por los siguientes cuatro aspectos:

El primero es el aspecto físico, en el cual se identifican los personajes por su edad, sexo, así como sus rasgos físicos.

El segundo aspecto es el social, nacionalidad, ocupación, estrato social, gustos y pasatiempos.

El tercero es el psicológico, normas morales por las que se guía, actitud frente a la vida y filosofía personal.

Y el último es el aspecto teatral, participación del personaje en la obra.

También mencionamos que la escenografía, el mobiliario, decorado y utilería se elabora acorde a las escenas que se plantean en la obra y se construirá con los materiales que se puedan conseguir, como te lo he comentado en varias ocasiones con lo que tengas en casa es más que suficiente.

Todas las ideas que te he dado para la elaboración de la escenografía han sido fantásticas, así como la de los personajes, que puedes realizarlos con materiales, objetos o artículos que tengas a la mano en tu casa. También es importante considerar el tiempo y el ambiente en donde se desarrolla la historia, para elegir los artículos adecuados para ella.

Observa el siguiente video habla sobre el papel del escenógrafo y proponen cómo construir el telón de fondo; al final menciona de una manera muy breve sobre el mobiliario, utilería y decorados.

Realización de la escenografía y utilería de su puesta en escena.

Espero que con este repaso que hemos hecho el día de hoy, hayas recordado todos los elementos que al inicio mencionamos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

Y ahora, ¿Qué sigue? Parte I

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a valorar los distintos puntos de vista ante una situación emocional aflictiva, proponiendo acciones para generar un estado de bienestar.

¿Qué hacemos?

Para comenzar nuestra clase, quiero que recordemos esto:

Observa el siguiente video del segundo 00:14 al minuto 01:48

Un mar de emociones.

Recuerdas los estados de ánimo, aquí lo importante es reconocer que las acciones nos provocan emociones, así como las emociones positivas nos permiten modificar las acciones hasta encontrar el bienestar.

Para seguir, quiero que recuerdes este hermoso palacio y a su enojón Príncipe. Te invito a ver el siguiente video del minuto 08:01 al 15:00

Un castillo enojado y el sabor.

Cuando te enojas lo importante es reconocer tus errores y que hay cosas que puedes cambiar y que te ayudan a sentirse mejor. El sentir enojo de vez en cuando está bien, pero lo importante es saber cambiar esa emoción a través de acciones que nos ayuden.

Todas las emociones que sentimos tienen un propósito, pero debemos aprender a regularlas para que no nos empujen a conflictos innecesarios, lo más sencillo es considerar que cada quien tiene diferentes puntos de vista.

Ahora observa el video del minuto 18:34 al 20:20

Un castillo enojado y el sabor.

Como cada persona tiene opiniones y formas diferentes de hacer las cosas, el respeto es muy importante para llegar a acuerdos. ¿Te imaginas si todo el tiempo estuvieran enojados o enojadas y en constante discusión?

Ahora veamos el proceso para solucionar un conflicto y llegar a una solución.

Observa el siguiente video del minuto 4:55 al 5:49

Apariciones misteriosas.

Si algún día tienes problemas para llegar a un acuerdo, pueden seguir este consejo. Ahora observa el video del minuto 09:16 al 9:41

Apariciones misteriosas.

Como pudiste observar los adultos deben tomar en cuenta el punto de vista de las niñas y niños.

La siguiente aventura de la Pirata nos muestra la importancia de los diferentes puntos de vista para enfrentar y resolver problemas. Pon mucha atención a la historia y anota en su cuaderno el mensaje que nos da la historia.

Observa el video del minuto 09:57 al 15:14

Apariciones misteriosas.

Para resolver un problema se debe escuchar de forma respetuosa las opiniones de los demás y expresar la nuestra. El capitán fue muy inteligente dejando a todos participar en la decisión.

Eso le servirá mucho a la Pirata, ya que cuando platica la historia de su colega “Barba Morada” lo hace con mucha emoción, pero no creo que capte el mensaje. Recuerdo aquella vez en la que los marineros estaban enfermos, y la capitana no sabía qué hacer, si seguir el rumbo o girar y desviarse del curso para acercarse a puerto y buscar un médico, aunque no escucha opiniones, ya ven que ella dice siempre: “Aquí yo soy la capitana y se hace lo que yo digo, y punto”.

El tomar en cuenta a los demás es importante, nos da la oportunidad de aprender y conocer lo que los demás piensan.

Te invito a que veas el siguiente video del minuto 05:34 al 06:01.

Las dos caras de la moneda.

Importa lo que tu piensas, o lo que tú también opinas, lo mejor es que como seres humanos tenemos la capacidad de generar lazos, redes entre nosotros para ayudarnos, salir de conflictos y poder generar un bienestar, que no solo nos va a ayudar a nosotros, sino a todos los que nos rodean.

Lo importante es la comunicación, el expresar nuestro punto de vista y opinar con respecto a muchos temas mientras que escuchamos el punto de vista y la opinión de los demás puede tener un gran impacto en nuestro entorno y bienestar.

En estas clases vamos a seguir recordando más cosas, para que tengas más herramientas para que puedas describir y valorar los diferentes puntos de vista ante una situación aflictiva, para que no te paralices ni te enojes y para que puedas realizar acciones conjuntas para generar un estado de bienestar.

GEOGRAFÍA

Mega diversidad y servicios ambientales

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los servicios ambientales que ofrecen las regiones naturales.

¿Qué hacemos?

En esta clase retomaremos dos temas que son, hoy en día, muy importantes para el cuidado de nuestro planeta: la mega diversidad y los servicios ambientales. ¿Los recuerdas?

Cuando te comenté sobre la mega diversidad, definimos qué es y cómo se compone, también dentro de este tema, viene un apartado muy importante: las especies endémicas, que son las que solo viven en un determinado lugar, ya sea un continente, país o estado.

La mega diversidad se refiere a la inmensa cantidad de especies vegetales, animales y ecosistemas que existen.

También te explique que en el continente americano se encuentra la mayor cantidad de países megadiversos del mundo. Por ello la importancia de conservar y cuidar nuestros ecosistemas.

Observa el siguiente video, con él entenderás la vinculación de las Áreas Naturales Protegidas y la mega diversidad y nos acercaremos al tema de los servicios ambientales.

Efectividad de manejo en Áreas Naturales Protegidas.

Las áreas protegidas favorecen el cuidado y conservación de la mega diversidad del planeta, actualmente existen organizaciones encargadas de tomar acciones a favor del medio ambiente, incluyendo estas áreas.

En México hay un área protegida, es el Santuario de la Mariposa Monarca en el estado de Michoacán. Durante todo el año ese lugar se cuida y protege con el fin de que, cuando las mariposas monarca visiten el lugar, estén en su hábitat y se sientan como en casa.

Reflexiona que respuesta le darías a la esta pregunta, ¿Qué pasa si a ese lugar acuden muchos visitantes y no lo cuidan?

Yo digo que lo podrían destruir y eso es tan grave que incluso pueden ocasionar que mueran las especies, porque alteran el hábitat natural.

Recuerda que, cuando existe una concentración de personas, la Tierra se ve afectada de una u otra forma, pues la existencia de millones de personas contribuye a ocupar reservas naturales que no deberían ser habitadas, además, debemos mencionar que el ser humano es el mayor predador de la naturaleza. Por eso, es importante que cuidemos estas Áreas Naturales Protegidas y que hagamos conciencia de la importancia de la naturaleza.

La naturaleza nos provee de cosas maravillosas, no sólo por los hermosos paisajes y animales, sino porque de la naturaleza se extraen recursos que permiten la elaboración de accesorios para vestir y permiten cubrir ciertas necesidades que garantizan el bienestar y desarrollo de los seres humanos y muchas veces de estos recursos depende nuestra vida y asegura nuestra existencia.

Las Áreas Naturales Protegidas y los servicios ambientales se vuelven primordiales para la prosperidad de un país.

Observa las siguientes imágenes y después hablaremos sobre esas áreas protegidas.

COFRE DE PEROTE, MÉXICO PARQUE NATURAL DE SANJIANGYUAN, CHINA DESIERTO DE RUB AL-JALI, ARABIA SAUDITA Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARQUE NACIONAL MARINO DE HAWAI

Son áreas espectaculares. Si todos pensamos que estas son áreas naturales hermosas, ¿Por qué existe la necesidad de crear áreas protegidas?

Estas áreas contienen una mega diversidad de fauna y flora, pero, desafortunadamente, algunos de estos ecosistemas tienen especies en peligro de extinción, por ello la necesidad de cuidarlas. La finalidad de estas áreas es asegurar la protección de un espacio natural que cumpla con características ambientales y que no hayan sido alteradas por la actividad del ser humano, es decir, estas áreas naturales aún no han sido invadidas por los humanos y es necesario conservarlas así, limpias, intactas y solo para las especies que ahí habitan.

A nivel mundial esta idea de proteger ciertas áreas se ha vuelto algo común y prioritario, eso me da gusto, porque quiere decir que comienza un despertar de conciencia sobre la importancia de conservar el medio ambiente, debemos conservar la biodiversidad, sobre todo, en países como México.

Sabías que México está dentro de los cinco primeros países más biodiversos del mundo, observa la siguiente imagen:

Enprimer lugar, encontramos a Brasil, en el segundo lugar a Sudáfrica, tercer lugar Madagascar, cuarto lugar, Ecuador y quinto lugar, nuestro maravilloso país.

Por eso debemos sentirnos orgullosos de la biodiversidad de México, pues existe una gran variedad de plantas, flores y animales. Son pocos países los que gozan de un privilegio como ese.

México es un país muy rico en recursos naturales que benefician a sus habitantes, es necesario que los seres humanos veamos estas áreas no como lugares que no se pueden visitar, sino como regiones que favorecen a las comunidades locales, nacionales e internacionales y con principios y valores de cuidado a dichas áreas protegidas.

Sin duda lugares como: el Parque Nacional Serengueti en Tanzania; el Centro de la Naturaleza Asa Wright en Trinidad, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco en la Ciudad de México o, el Santuario de la Mariposa Monarca, en Michoacán, son áreas protegidas mega diversas; y las personas pueden disfrutar de esos lugares con fines recreativos, o lo que también se conoce como ecoturismo, que beneficia económicamente a las comunidades. Claro, esto siempre y cuando actuemos de manera responsable y respetuosa.

Al inicio de la clase te decía que la mega diversidad y los servicios ambientales tienen una estrecha relación.

Para recordar te invito a ver los siguientes videos, que te permitirán observar y comprender esta relación entre la mega diversidad y los servicios ambientales.

¿Qué son los servicios ambientales?

3. Las Áreas Naturales Protegidas son responsabilidad de todos.

Los servicios ambientales son aquellos que recibimos de la naturaleza y las Áreas Naturales Protegidas tienen como objetivo la conservación, protección, y cuidado de la biodiversidad, que en algunos lugares llega a ser tanta que por eso se llama MEGA diversidad.

Razón por la cual al inicio de la sesión hablamos de que todo lo que nos rodea hoy en día es proveniente de la naturaleza y puede provenir directa o indirectamente, es decir, puede ser la mesa de nuestra casa que está hecha de madera, o bien, las hojas de papel, provenientes de la corteza del árbol, pero pasan por un proceso de transformación para poder ser hojas que todos usamos en el día a día. Por ejemplo, el agua, el pan, el jamón, el aguacate y el queso, todo eso sí proviene de la naturaleza, indirectamente, porque ya pasó por un proceso para poder ser consumido.

También uno de los elementos más importantes que existe para vivir, el cual respiramos, el oxígeno, porque los árboles son filtros de aire.

Para comprender la importancia de tan solo un árbol, observa la siguiente imagen:

Ahora entiendo el porqué es tan importante que en la actualidad plantemos árboles y que no talemos los que ya existen, pues nuestro aire está muy contaminado y gracias a estos árboles el aire se puede regular y volverse limpio otra vez.

Es un tema sin duda muy interesante, pero sobre todo muy necesario para mantener nuestro planeta verde.

Si tienes espacio en casa, podrías sembrar un árbol. Imagínate si 100 estudiantes plantaran un árbol, tendríamos agua para 300 personas y aire mucho más limpio, seguro los niveles de contaminación disminuirían.

Acciones como estas y muchas más son las que tenemos que fomentar para tener una mejor calidad de vida y para sentirnos sanos. Ya lo platicábamos en otra lección, si tú llegas a tu casa y tienes una plantita al interior y la cuidas; esta estará verde y te llenará de alegría.

Existen 4 categorías de servicios ambientales:

Provisión.

Regulación.

Culturales.

Soporte.

Los servicios ambientales de provisión, lo cual significa proveer, es decir que la naturaleza nos lo proporciona, agua, alimentos, medicinas y telas, otro ejemplo, son las corrientes marinas, recuerda que estas ayudan a regular la temperatura en el planeta; todo esto nos lo brinda la naturaleza.

Los servicios ambientales de regulación son todos aquellos que procesa la naturaleza, como la temperatura, la purificación del agua y el control de pestes y enfermedades.

Los servicios ambientales de soporte son aquellos que llegan a equilibrar la naturaleza para que todos sus elementos puedan desarrollarse de la mejor manera; como la biodiversidad, la fotosíntesis y la producción primaria. Un ejemplo de un servicio de soporte son los manglares, estos funcionan como barrera natural para proteger las zonas costeras del impacto de los huracanes.

Es maravilloso conocer cómo funciona nuestro planeta y, principalmente, darnos cuenta de que funcionamos como un todo con la naturaleza.

Los servicios ambientales culturales, estos hacen referencia a las diferentes formas en que las comunidades se relacionan con su entorno físico: montañas, agua, fauna, vegetación, etc., es decir, cómo incorporan los elementos que brinda la naturaleza a sus actividades. Por ejemplo, los rituales para agradecer o bendecir las cosechas, el uso de plantas medicinales para curar algunas enfermedades, la creación de artesanías inspiradas en la naturaleza o, también, la oferta de servicios ecoturísticos para las personas visitantes, entre otras prácticas más.

Todos los servicios si no provienen directamente de la naturaleza, nos permiten conectar con ella como en este tipo de actividades.

Platica con tu hermano, hermana, tu papá, tu mamá o quien esté en casa contigo sobre medidas que podemos implementar para cuidar, desde ya, a la naturaleza, además de que compartas el tema de hoy, te invito a que plantes un árbol, si es que tienes un espacio, pero cuídalo. En un futuro te aseguro lo necesitaremos.

Desde ahora podemos comenzar a mejorar nuestro entorno natural, será sin duda de mucha ayuda. Recuerda, compartir es una manera de aprender.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

