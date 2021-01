Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 18 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 18 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 18 de enero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

VALORES

Atando y desatando las emociones

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificarás emociones, así como, la forma para regresar a un estado de bienestar, considerando los distintos puntos de vista de una situación aflictiva.

Lee la siguiente historia con atención:

Lucy se encuentra sentada intentando insertar las cuentas de una pulsera. De pronto dos de ellas se le caen al suelo.

Ella se molesta un poco, no encuentra una de las cuentas y asegura que todo es un verdadero desastre.

En ese momento Adriana llega y se da cuenta de que algo sucede, se acerca a Lucy y le pregunta cuál es la razón de su desesperación.

-Estaba arreglando la pulsera de mi sobrina Rebeca. Ella y su hermano Gael hicieron pulseras en casa, pero a Rebeca se le rompió y se puso muy triste. ¡Ahora estoy furiosa! pues al tratar de arreglarla y ensartar las piezas, se me cayeron algunas. ¡Me siento mal! No soy capaz de ensartar una cuenta en el hilo.

-Tranquila Lucy, deja un momento lo que estás haciendo, observa cómo tu cuerpo se muestra tenso, tu respiración está agitada y tu corazón late fuerte. Trata de identificar lo que pasa en tu cuerpo. ¿Qué es lo que sientes?

Lucy no podía describir lo que sentía.

-Te ayudare un poco. Acabas de decir que estás furiosa; muy, muy enojada, así querespira profundo para que logres regresar a la calma. Si no regulas lo que estás sintiendo, te agitas y quienes estamos a tu alrededor no podemos ayudarte porque no entendemos qué te pasa. Ven a hacer unas respiraciones conmigo.

¿Qué hacemos?

Seguirás reflexionando la situación en la que está inmersa Lucy y Adriana.

– ¿Ya te sientes un poco mejor? pregunto Adriana.

-Pues sí, Adriana, muchas gracias.

Angélica al llegar, se da cuenta que Adriana y Lucy están realizando una especie de relajación, así que se acerca.

-Hola, ¿Cómo están? me gustaría participar en esta sesión de relajación.

-Hola Angie bienvenida, Adriana me está ayudando a tranquilizarme un poco porque no logro controlar este enojo provocado por mi falta de habilidad para ensartar una pulsera.

-Acuérdate que a todos y a todas nos pasa, que hay cosas que nos causan dificultad, pero eso no significa que no podamos lograr hacerlas, por ejemplo, ensartar la pulsera quizás no sea algo que se te facilite y por eso, sientes emociones aflictivas. Antes de intentar algo que nos cuesta trabajo, debemos llegar a la calma.

Angélica no sabía bien lo que estaba sucediendo, pero comento que lo que decía Adriana le recordaba a Cupertino, quien estaba muy enojado por algo y no lograba salir de ese estado.

– ¿A quién? dijo Lucy.

Adriana se asombró y comento.

-No me digas que no te acuerdas. Lo hemos visto en las sesiones anteriores de Educación Socioemocional. Si en verdad no lo recuerdas, no te preocupes porque lo observarás en el siguiente video ¿Qué te parece si lo vemos nuevamente?

Cupertino y Juan Palomo: Autoconfianza.

-Ya vez Lucy, tú al igual que Cupertino, solamente necesitas identificar lo que está sucediendo, tener confianza en lo que haces, intentarlo varias veces y no darte por vencida hasta lograrlo.

Angélica complemento:

-Así es, cuando tenemos una situación que nos provoca aflicción, es muy importante identificar lo que sucede y cómo nos sentimos con esa situación, para dar una respuesta que nos haga sentir bien.

Lucy se quedó pensativa para después decir:

– ¡Ya me acordé! todo eso se hace para regresar a un estado de bienestar, ¿Verdad?

– ¡Correcto! dijo Angélica -Y eso sucede con muchas cosas cotidianas, por ejemplo, ¿Te acuerdas cuando aprendiste a amarrarte las agujetas? ¿Cómo te fue y cómo lo resolviste?

-Recuerdo que lloraba y me enojaba al mismo tiempo. Hacía rabietas, porque, muchas veces, lo intentaba y ¡no podía! Recuerdo que mis nudos se desamarraban rápido y tardaba horas amarrándolos otra vez.

Adriana aseveró con la cabeza y compartió con Lucy y Angie su experiencia.

-A mí me pasaba igual, terminaba sintiéndome como nudo desatado, yo sufría mucho, porque le hacía como mil nudos chuecos y después ya no podía desamarrarlos. Una vez hice tantos nudos, que mi solución fue cortar la agujeta con una tijera.

-A mí me pasaba que ensartaba las agujetas en los agujeros equivocados y quedaban todas chuecas y como una estaba más larga que otra sólo las metía dentro del zapato para esconderlas y que no estorbaran y seguía jugando. Compartió Angélica.

Lucy compartió que ella resolvió el problema de las agujetas practicando varias veces hasta lograrlo y que eso había hecho que se sintiera bien con ella misma.

-Yo en ocasiones les decía a mis hermanos que me las amarraran ellos y así lo resolvía hasta que poco a poco yo lo fui logrando hacer sola. Dijo Adriana.

-Yo como metía las agujetas una se soltó, me tropecé y me di un buen raspón, así que mejor opté por pedir ayuda a mi mamá y a mi abuelito y ellos me enseñaron poco a poco y diferentes formas de hacerlo.

-Me parece que es un gran ejemplo, dijo Adriana y continúo.

-Las tres teníamos una dificultad que era amarrarnos las agujetas, pero cada una encontró una forma de amarrarlas y de volver al estado de bienestar.

-Lo que nos pasó con las agujetas, es muy sencillo comparado con lo que otras personas viven, contesto Angélica. Les voy a mostrar un video de un competidor de Atletismo que se llama Saúl Mendoza, él ha superado las dificultades de una forma muy especial. ¿Qué te parece si observas el siguiente video?

2. De Saúl Mendoza.

Después de ver el video, Lucy lucia muy sorprendida.

-Qué maravilloso talento y cuantas cosas debió de superar para lograr sus metas.

-Así es Lucy, nunca se dio por vencido. A pesar de las circunstancias y dificultades, siempre se ha mantenido firme y por eso ha tenido tantos logros a lo largo de su vida.

Angélica llamo la atención de Lucy y de Adriana repentinamente, ¡Oigan se me ocurre algo!

-Estuvimos hablando de que hay muchos puntos de vista para resolver una situación. ¿Y si tratamos de resolver lo de la pulsera cantando?

-Pero para esto necesitamos 3 objetos en forma de anillo de cualquier tamaño, busquemos algo rápido.

Adriana, Angélica y Lucy corrieron rápidamente a buscar algunos objetos, encontrando un Diurex, un bastidor de bordar y un aro.

Los tomaron y los colocaron en orden del más grande al más pequeño.

-Muy bien, dijo Angélica, ahora recordemos, ¿Cómo hacemos el movimiento para ensartar una agujeta? practicaremos primero sobre algo grande, analicemos nuestros movimientos y después lo hacemos en lo pequeño, eso es ir de lo fácil a lo difícil para ir superando cada vez más la dificultad.

– ¡Me parece buena idea!

Angélica se emocionó y pidió a las demás que cantarán con ella.

Meter la mano, sacar la mano, la volvemos a meter, sacúdela. Meter el dedo, sacar el dedo, lo volvemos a meter, sacúdelo. Meter el hilo, sacar el hilo, lo volvemos a meter, amárralo.

Mientras todas cantan, Lucy comenzó a ensartar las cuentas para formar la pulsera.

– ¡Wow! lo logré, tenían razón, cuando lo volvemos a intentar regulando las emociones, podemos hacerlo mejor, hasta me dan ganas de hacer una para mí y llamarla mi pulsera del bienestar.

Adriana estaba muy contenta por Lucy- ¡Qué bueno que lo lograste! pero acuérdate que si fallas no hay problema: tratas de calmarte, aprendes lo que hiciste con dificultad e intentas de nuevo. Eso formará parte de regresar al estado de bienestar.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

ARTES

De grises y colores

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con la recapitulación del curso de tercer grado de artes.

Recordarás las técnicas del carboncillo y de gises pastel como una forma de realizar una producción artística original.

Te invito a ver el siguiente video donde se muestran algunas de las características del arte bidimensional.

La técnica de pastel.

Algunas de las palabras clave que se pueden recuperar del video, son las siguientes:

-Largo y Ancho.

-Pinturas, dibujos, litografía.

-Soporte.

-Figuras planas (Naturales, geométricas, abstractas y figurativas).

– Expresar, ideas, pensamientos, sentimientos y emociones.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Los Grises.

Observa el siguiente video para recordar algunas recomendaciones para dibujar.

Lo básico de la acuarela y el dibujo”

¿Qué palabras clave puedes rescatar del video?

Puede que estés de acuerdo conmigo y hayas rescatado alguna de las siguientes:

Materiales diversos para dibujar.

Figuras geométricas.

Luz y sombra.

El carboncillo es una de las técnicas de dibujo que emplea el uso de colores en grises y el contraste que hay entre la luz y sombras.

Mira el siguiente video de la maestra Xcaret Rabadán, para que recuerdes dos formas de cómo se emplea esta técnica del carboncillo y las posibilidades que hay con ella.

El pintor interior.

Algunas palabras clave para rescatar son:

El arte figurativo.

La luz y la sombra.

Sombra proyectada.

El uso de carboncillo con diferente tonalidad.

En casa puedes jugar con tu familia. Realiza letras en papel donde recuperes palabras clave como las anteriores. Pon las letras en desorden, usen algunas pistas y junto a tu familia encuentra las palabras correctas. Por ejemplo:

“Pasteles”

De colores.

Los pasteles son otra técnica que conocimos a lo largo de las sesiones y para recordarla un poco ve el siguiente video con la especialista, la maestra Teresa Suárez.

“La técnica de pastel”

Palabras clave:

Intentar y ser constantes.

Jugar con los colores.

Imaginar.

Comenta con tu familia acerca de las dos técnicas que recordaste en esta sesión.

Realiza tus propias producciones bidimensionales de lo que más les guste.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Cuidamos nuestro sistema locomotor

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás el tema sobre las lesiones en el sistema locomotor.

Esos programas pasaron en octubre y fueron muy interesantes.

Para comenzar a recordar responde lo que es para ti una lesión.

Las lesiones son aquellas afectaciones en el sistema locomotor, principalmente las relacionadas con los huesos, los músculos y articulaciones.

Los signos de una lesión son los siguientes:

Dolor intenso.

En algunos casos hay deformidad, por ejemplo, la extremidad se ve fuera de lugar o está inflamada, hematomas o dolor alrededor de la herida.

Problemas al mover la extremidad.

¿Qué hacemos?

Normalmente se piensa que las lesiones son cuando se nos rompe un hueso, pero hay otros tipos de lesiones.

Lee la siguiente información para identificar las lesiones del sistema locomotor.

Fracturas:

Una fractura es una ruptura, generalmente en un hueso.

Las fracturas pueden ser simples o compuestas si solo se rompe una parte del hueso o se rompe en varias partes.

La luxación es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentran en una articulación.

Una articulación: Es la unión de dos huesos y nos permiten mayor cantidad de movimientos.

Esguinces:

Un esguince de tobillo es el estiramiento o desgarro de los ligamentos en una articulación.

Un ligamento: Son aquellas estructuras que unen los huesos en las articulaciones.

Con esta información puedes reconocer la importancia de saber cómo es que está conformado el sistema locomotor, esto te permite entender mejor las lesiones cuando te enfrentes a ellas.

Un médico o un paramédico pueden seguir varios procedimientos para atender al lesionado.

Un experto puede hacer muchas cosas:

Inmovilizar a un herido.

Elaborar un vendaje.

Colocar un yeso.

Trasladar al lesionado.

Ahora que estas en casa o incluso cuando puedas regresar a la escuela si un niño o niña se lesiona, ¿Qué se puede hacer?

Si una persona no es experta y trata de atender al lesionado, puede causarle más daño que ayudarlo; por eso es muy importante que sepas que lo que a ti te toca es pedir ayuda inmediatamente ya sea al adulto más cercano o con instrucciones de él o ella, a la línea de emergencia.

En la clase del programa televisivo se mostrará un video once informando sobre el 911. ¿Sabías que es número de emergencias?

Hasta ahora has recordado bastante información.

También es importante que conozcas sobre cómo prevenir las lesiones en el sistema locomotor.

Para conocer alguna de ellas, juega con tu familia caras y gestos.

Necesitas una caja con varías varias tarjetas adentro, en cada una se tendrá escrita un tipo de lesión.

Las sacarán por turnos y de acuerdo con la tarjeta que les toque, representarán una acción para evitar las lesiones. ¡Anímate y diviértete aprendiendo!

Aquí tienes algunos ejemplos para que puedas realizar la actividad con tu familia.

Accidentes en casa durante la cuarentena.

Evita juegos que impliquen riesgos, como saltar en la cama, correr en el baño, asomarte por las ventanas.

Lesiones durante la realización de actividades físicas 1.

Realizar ejercicios de calentamiento, antes de realizar actividades físicas.

Lesiones durante la realización de actividades físicas 2.

Realizar actividades físicas de acuerdo con tu estado de salud.

Lesiones en la espalda 1.

Sentarnos correctamente cuando estamos realizando una tarea.

Lesiones en la espalda 2.

Evitar cargar cosas pesadas.

Lesiones cuando estamos jugando.

Evitar los empujones y jaloneos.

Caídas y fracturas al andar en bicicleta.

Utilizar el equipo adecuado de protección (zapato deportivo, casco y rodilleras).

Huesos débiles.

Consumir alimentos ricos en calcio y la exposición protegida a los rayos del sol para tener vitamina D.

Como puedes darte cuenta, no es difícil prevenir las lesiones, solo es cuestión de desarrollar hábitos relacionados con la alimentación y el autocuidado.

El día de hoy recordaste mucha información de las sesiones anteriores, espero que tengas una idea más amplia de cómo prevenir las lesiones en el sistema locomotor.

Para que no se te olvide, realiza la siguiente actividad de verdadero o falso.

Indicaciones. Lee una frase y al respecto selecciona si es verdadero o falso.

Frases:

Cargar cosas muy pesadas fortalece nuestros músculos y huesos.

Verdad Falso

El calcio es un elemento que mantiene nuestros huesos sanos y fuertes.

Verdad Falso

Las lesiones significan que nuestro sistema locomotor está en buenas condiciones.

Verdad Falso

Las rozaduras son lesiones en nuestro sistema locomotor.

Verdad Falso

En un esguince los ligamentos que unen los huesos a las articulaciones se lesionan.

Verdad Falso

En caso de lesión puedes aplicar un vendaje para inmovilizar el área afectada.

Verdad Falso

La vitamina E, es esencial para mantener nuestros huesos sanos.

Verdad Falso

Las fracturas suceden cuando se separan los huesos en una articulación.

Verdad Falso

Los ejercicios de calentamiento evitan las lesiones al realizar actividades físicas.

Verdad Falso

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

Objetos que hablan: discurso directo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar las diferencias generales entre discurso directo e indirecto.

¿Recuerdas las características o diferencias entre el discurso directo y el discurso indirecto? los estudiaste cuando viste las páginas 21 y 22 del libro de español actividades. Revísalas, si no te acuerdas perfectamente del tema.

Hoy recordarás el uso de guiones largos en discurso directo.

Lee el texto “Vendedor de lanzas y escudos”, de la pág. 31 del libro de lecturas. Atento porque tendrás que identificar el discurso directo e indirecto que hay en esta historia. ¿Listo o lista?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3LEA.htm?#page/31

¡Esta lectura deja mucho para analizar!

¿Identificaste los dos tipos de discurso en la lectura?

¡Veamos qué tanto recuerdas del tema! Para esto realizarás el siguiente juego:

Invita a alguien de tu familia a jugar.

Necesitas:

Dos recipientes.

Al menos 10 pelotitas, las cuales quepan dentro de los recipientes.

Frases de la lectura anterior.

Una tabla dividida en dos partes; en ella clasificarás en discurso directo e indirecto.

Coloquen dos recipientes al frente y de manera alternada, traten de encestar cada una de estas pelotitas en la canasta del otro jugador. Cada vez que uno “enceste” en la canasta del compañero, tomará una de las frases de la lectura, la leerán en voz alta y la clasificará en la tabla que en la primera columna tiene la frase “Discurso directo” y en la otra, “discurso indirecto”, todo esto en 15 segundos. El tiempo total del juego es de 3 minutos.

Gana el que clasifique más frases de manera correcta.

Recuerda que el discurso directo es cuando los personajes hablan y se utiliza guion largo. En el discurso indirecto es el narrador el que cuenta la historia en tercera persona, sin reproducir palabra por palabra.

Frases:

El vendedor se jactaba diciendo que nada podía traspasar sus escudos y que sus lanzas podían penetrar cualquier superficie. Mis escudos son tan sólidos -se jactaba-, que nada puede traspasarlos. Mis lanzas son tan agudas que no hay nada que no puedan penetrar. ¿Qué sucedería si una de tus lanzas chocara con uno de tus escudos? Al preguntarle qué sucedería si una de sus lanzas chocara con uno de sus escudos, el vendedor no supo qué decir.

¡Ojo! los guiones de los diálogos son largos. Recuerda que no se deja espacio entre éste y el inicio del diálogo.

Estos cuatro ejemplos hablan de lo que dijo el vendedor, pero en 2 escuchamos su voz, y en otros a un narrador que dice lo que él dijo. ¿Ya recordaste la diferencia entre discurso directo y discurso indirecto?

¿Qué hacemos?

Recuerda que cuando alguien escribe un chiste, un cuento, un guion teatral, etcétera, reproduciendo un diálogo, se usan guiones largos para indicar que cada personaje dice exactamente lo que está escrito, a esto se le llama discurso directo.

El guion largo es un signo de puntuación más largo que el guion con el que separamos palabras.

¿Te imaginas que las cosas que tenemos en casa pudieran hablar? ¿Qué te dirían, por ejemplo, la escoba o el lápiz?

Averigüemos que pueden decir con la siguiente actividad.

“Objetos que hablan: discurso directo”

En esta actividad vas a imaginar que las cosas pueden hablar.

Para esto, tienes que elegir un objeto cotidiano que tengas en casa. Puedes elegir alguno de la siguiente lista o bien seleccionar algún otro.

Libro (puede ser de alguna asignatura u otro que elijamos de la biblioteca en casa).

Escoba.

Lápiz.

Goma de borrar.

Olla/sartén.

Botella.

Cepillo de dientes.

Peine/cepillo para cabello.

Papel higiénico.

Inodoro/retrete.

Ya que hayas elegido uno de los objetos, formula preguntas que antes no te hayas hecho, de tal manera que el objeto que elijas te cuente su historia de la manera más chusca posible. ¡Ah! Recuerda que para escribir preguntas es necesario que emplees los signos de interrogación, al inicio y al final. A continuación, puedes leer algunas preguntas escritas en segunda persona:

– ¿Dónde naciste?

– ¿Cómo es que llegaste hasta nosotros?

– Antes que nosotros. ¿Tuviste otro dueño?

– ¿Estás contento de “vivir” con nosotros?

– ¿Te gusta ser lo que eres o te gustaría ser otra cosa?

– ¿Cuál es tu mayor sueño?

A la hora de escribir en tu cuaderno cada pregunta, deja espacio para la respuesta, cada apartado lo harás tipo diálogo, por lo que emplearás el guion largo; puedes marcarlo con el color de tu preferencia.

Si quedaron claras las indicaciones, saca tu cuaderno, anota la fecha y como título: “Objetos que hablan: Discurso directo” Elije el objeto. Nosotros elegimos el papel higiénico. Posteriormente, anota una por unas las preguntas y escribe las respuestas que imagines que el objeto contestaría. No olvides anotar el guion largo al inicio de cada diálogo.

¿Qué tal quedó tu historia?

Si aún no la terminas, no te preocupes, puedes concluirla más tarde.

Te compartimos el trabajo de Mario. El decidió elegir el papel higiénico.

Lee con atención y fíjate en los guiones largo y demás signos de puntuación.

“Dialogando con el papel higiénico”.

¿ Dónde naciste ?

Nací en una fábrica de papel, allá por el Estado de México, mi papá era un álamo muy guapo, igual que yo… por cierto.

¿Cómo es que llegaste hasta nosotros?

–Yo estaba muy tranquilo en la miscelánea de la colonia, cuando de repente escuché una voz que decía: “Éste, Juan, ¡este papel es el que me gusta!” Era tu mamá.

Antes que nosotros , ¿ Tuviste otro dueño?

, Pues no estoy seguro, porque el tendero me compró en la fábrica antes que tu mamá, pero no me utilizó.

¿ Estás contento de “vivir” con nosotros ?

Sí, me puse muy contento cuando me compraron porque ahora soy útil. Me he dado cuenta de que me usan para muchas cosas, algunos días más que otros.

¿ Te gusta ser lo que eres o te gustaría ser otra cosa ?

Pues… me gustaría ser un papel higiénico mágico, así nunca me terminaría.

¿ Si tuvieras la oportunidad de escaparte del baño, lo harías ?

No creo que eso suceda, porque siempre dejan la puerta cerrada, aunque si no fuera así, tampoco lo haría porque sé que soy útil para ustedes.

En el texto que acabas de leer. ¿Identificaste el uso del guion largo en el discurso directo? ahora, revisa la historia que escribiste, ¿Lo utilizaste de manera correcta?

Hoy has practicado el uso de guiones largos en el discurso directo.

Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

🗞️ #Boletín_SEP

Con el propósito de garantizar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de localidades marginadas del país, el @CONAFE_mx invita a la población a asistir de manera voluntaria a los Centros Comunitarios de Aprendizaje.

🔗 https://t.co/cv2UlVYPry pic.twitter.com/V6nkPYZWEt — SEP México (@SEP_mx) January 13, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende