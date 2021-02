Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 18 de febrero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy jueves 18 de febrero del programa Aprende en Casa de la SEP.

LENGUAJE

Pongamos orden en un instructivo: ¿Le entiendes?

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los elementos que componen un instructivo y el orden que deben llevar para que sea entendible.

¿Qué hacemos?

Lee el siguiente instructivo:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm#page/64

Como que algo no está bien con este instructivo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué le hace falta?

A este instructivo le hace falta algo que es básico al escribir un texto, puedes verlo más de cerca en la página 65 de tu libro de texto.

Hace falta ordenar la información para darle el formato que lleva el instructivo ¿Qué te parece si lo reescribes para organizarlo en apartados?

Tendrás que analizarlo para identificar que oraciones integran cada párrafo y colocar los signos de puntuación, así como los numerales para darle orden y coherencia a las indicaciones.

Por la forma en que está escrito el instructivo anterior puede llegar a ser un poco confuso, por eso es importante el orden y la claridad.

Pon atención, para que también organices el instructivo de tu libro. Observa nuevamente el instructivo.

¿Recuerdas las partes que integran un instructivo?

Primero se pone el título del instructivo, el cual debe ser claro y concreto, después los, materiales. ¿Ya recordaste?

Para saber cuál será el título del instructivo, debes preguntarte, ¿Qué se va a construir, realizar o hacer?

En este caso es un “Portarretrato de masa de sal”, entonces ese va a ser el título.

Ahora siguen los apartados del instructivo. Un apartado es lo que expresas es una acción. Recuerda que, al hablar de apartados en un texto, se refiere a que la información está dividida u organizada en varias partes.

El primer apartado del instructivo son los materiales Anota el apartado de materiales, no olvides tomar en cuenta que los apartados, son los subtítulos, se escriben con letra un poco más pequeña que el título, pero más grande que la demás información del apartado.

Algo que debes de tener presente, es que la información que contiene cada apartado está organizada en numerales, viñetas o en párrafos. Para poder organizar mejor estos elementos, vas a usar el punto y aparte, que te ayudará a marcar la separación que hay entre cada elemento.

Identifica la información que corresponde al apartado de materiales:

¿Ya identificaste lo que necesitas para elaborar el portarretratos?

En este texto está todo revuelto y no tiene signos de puntuación. Pero si lees con calma y detenidamente, podrás distinguir claramente cada material.

Vas a utilizar viñetas y en los materiales debes colocar la cantidad que se necesita de cada cosa.

Lo correcto es:

1 taza de harina.

½ taza de sal.

Fíjate también cómo se deben usar los números o fracciones para expresar las cantidades de lo que se va a utilizar. Luego es:

Agua, la necesaria.

Se coloca una coma después de agua, para que se lea sin confusiones. Después:

1 gota de pintura vegetal.

Y finalmente:

1 trozo de cartulina de 16 x 12 cm.

Aquí se pusieron las medidas del trozo de cartulina y la unidad de medida, que son los centímetros.

De esta forma quedan bien claros los materiales que se necesitan para hacer el portarretrato.

El instructivo está escrito mal a propósito. El texto carece de signos de puntuación, por lo que se dificulta mucho su comprensión. Se escribió así para que puedas observar los errores y corregirlos.

Ya tienes los materiales. ¡Vas por buen camino! ¿Qué apartado hace falta organizar?

En el texto dice: “prepara”, entonces ya sigue el apartado de las instrucciones. Anótalo:

Ahora,¿Cuál es la instrucción número 1 para elaborar el portarretratos? Recuerda que son oraciones concisas, además, las instrucciones deben iniciar con un verbo, ya sean en infinitivo o en imperativo. Seguro que te acuerdas del infinitivo y del imperativo.

La primera sería,¿Mezclando la sal y la harina? Observa bien, ¿Esta oración inicia con un verbo en infinitivo o imperativo? inicia con la palabra, “mezclando”, no termina en ninguno de los dos.

Tienes que tomar la oración desde el inicio, lo correcto es: “Prepara la masa mezclando la sal y la harina.” “Prepara” es el verbo y está en imperativo. El imperativo es como si fuera una orden, esa es la forma de los verbos en imperativo. Se dicen como si fueran órdenes: prepara, mezcla, escribe, dibuja, etcétera.

No olvides que al final de una oración, debes escribir un punto y aparte para cerrar la instrucción y dar paso a la siguiente, además, como esta instrucción es la primera, la vas a anotar con el número 1.

Recuerda que, en los instructivos, los pasos se siguen de manera ordenada, el uno, dos, tres y hasta el último. No se deben saltar, por eso es importante numerarlos.

¿Cuál sería la versión de esa instrucción en infinitivo? Acuérdate que las terminaciones son ar, er o ir.

Preparar la masa mezclando la sal y la harina.

La instrucción número 2, es: “Forma un hueco en el centro y agrega un poco de agua con una gota de color vegetal de tu preferencia y mezcla los ingredientes hasta formar una masa si se hacen grumos agrega un poco más de agua”

Como te habrás dado cuenta otra vez, aquí faltan los signos de puntuación. Si observas nuevamente el instructivo identificas qué signos de puntuación hacen falta y en qué parte del texto deben de ir, de esta forma podrás distinguir la segunda instrucción.

Si la primera terminó en la palabra harina, la segunda debe comenzar en la palabra “forma”, que es un verbo y que está en imperativo. Las instrucciones normalmente van a comenzar con un verbo, que indica lo que debes hacer.

Quedaría así:

Forma un hueco en el centro y agrega un poco de agua con una gota de color vegetal de tu preferencia.

Y la versión en infinitivo sería:

Formar un hueco en el centro y agregar un poco de agua con una gota de color vegetal de tu preferencia.

¿Cuál sería la siguiente instrucción?

Mezcla los ingredientes hasta formar una masa.

Comienzas con un verbo, expresas una idea clara y terminas con un punto. La versión en infinitivo queda así:

Lee con atención para identificar la siguiente instrucción:

Lo que sigue en el texto es: “si se hacen grumos, agrega un poco más de agua”.

Esta instrucción no inicia con un verbo, más que una instrucción, sería una especie de nota para la instrucción anterior. Esto porque dice qué se puede hacer en caso de que la mezcla del paso 2 se haga grumosa.

Puedes ponerlo entre paréntesis debajo de la instrucción tres, quedaría así:

(Si se hacen grumos, agrega un poco más de agua)

La instrucción que sigue:

Forma con la masa el marco del portarretratos.

Está escrita en imperativo, ¿Cómo es en infinitivo?

Formar con la masa el marco del portarretratos.

¡Ya casi terminas! Las instrucciones que estás haciendo ¿Son mucho más claras?

A la siguiente instrucción, le vas a poner su número; el número cinco y ciérrala con punto y aparte.

Sería así:

Deja secar durante un día, de preferencia bajo el sol.

La coma que se puso, sirve para separar las dos partes de la instrucción y la hace más comprensible. La primera parte es dejar secar durante un día, y la segunda, de preferencia bajo el sol.

La opción en infinitivo:

Dejar secar durante un día, de preferencia bajo el sol.

Recuerda que, para formar el verbo en infinitivo solo debes cambiar la terminación del verbo por ar, er o ir.

Continúa con la siguiente instrucción, es la última. Aquí vas a terminar y sería la instrucción número seis.

Quedaría de la siguiente forma.

Pega el cartón al portarretratos únicamente por tres lados, para que puedas meter la fotografía.

Y la versión en infinitivo queda de la siguiente manera:

Pegar el cartón al portarretratos únicamente por tres lados, para que puedas meter la fotografía.

Ya está terminado y corregido el instructivo, léelo y pon mucha atención para ver si ahora sí se entiende el texto.

¿Se nota la diferencia?

Ahora ya puedes elaborar tu portarretratos de masa de sal, siguiendo cada paso del instructivo que ordenaste.

Hoy reescribiste un instructivo, organizándolo en apartados y párrafos.

Incorporaste viñetas, signos de puntuación pertinentes y numerales; para garantizar el orden y la coherencia de las indicaciones.

INGLÉS

Free time

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy veras actividades que se pueden realizar en tu tiempo libre.

Let´s start! ¡Vamos a comenzar! What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A lot of different thigs! Muchas cosas. You are right! Listen to music. Chat with our friends. We can even exercise. ¡Tienes razón! Puedes escuchar música. Puedes chatear con tus amigos. Incluso hacer Ejercicio.

Puedes hacer algún tipo de ejercicio en casa ahora que no debes salir.

¿Qué hacemos?

En las siguientes imágenes observa algunas actividades que puedes hacer en tu tiempo libre. Vas a aprender a nombrarlas en inglés.

Ride a bike Andar en bicicleta Exercise Hacer ejercicio Walk the dog Pasear a tu perro Read a book Leer un libro Draw pictures Dibujar Listen to music Escuchar música Chat with friends Platicar con amigos Jump the rope Saltar la cuerda Play videoGames Jugar Videojuegos

Let’s make some phrases to practice, you can use some of the hobbies above Hagamos algunas frases para practicar, puedes utilizar algunos de los pasatiempos de arriba. My favorite indoor hobby is ___________. Mi pasatiempo favorito para hacer en casa es___________. My favorite indoor hobby is_________. Mi pasatiempo en interiores preferido es __________. I like ________ too. A mí también me gusta:__________

Ahora vas a clasificar cuáles de estas actividades o pasatiempos son comúnmente realizadas al aire libre y cuáles normalmente se realizan desde casa.

Ride a bike. Is this an outdoor or an indoor hobby? _____________.

Did you like the game____________? ¿Te gustó el juego?

Eso fue todo I hope you enjoyed the class, espero que hayas disfrutado mucho la clase.

Excellent! ¡Excelente!

Tell us, what is your favorite indoor hobby? ¿Cuál es tu actividad favorita para hacer en casa?

Para terminar, observa el siguiente video.

Niño Leyendo.

GEOGRAFÍA

Nuestro legado indígena, mestizo y afrodescendiente

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás manifestaciones culturales que se han heredado de los pueblos indígenas, según la región.

¿Qué hacemos?

“Niitze, ¿Cualli tonalli?” ¿Sabes qué lengua es y lo que significa? Es lengua náhuatl y quiere decir: ¡Hola! ¿Qué tal?

¿Seguiste la sugerencia de la sesión pasada? Fue preguntar en casa sobre costumbres y tradiciones que se pueden rescatar para que no se pierdan.

Todos tenemos manifestaciones culturales que hemos heredado de los pueblos indígenas, según la región donde vivimos. Y hay veces que no nos damos cuenta de ello, porque son parte de nuestra vida cotidiana. Hoy aprenderás sobre este tema.

Una de las aportaciones de un grupo indígena que revolucionó el mundo entero, consistió en usar el “cero” en operaciones matemáticas. Los Mayas eran grandes astrónomos y matemáticos, observa el siguiente video del minuto 1:58 al minuto 2:40

Los Mayas en Dibujos Animados.

Antes de que los mayas usaran el cero, no existía este número. Gracias a sus observaciones y cálculos para predecir las posiciones de los planetas, lo crearon.

Eso les permitió hacer operaciones precisas, revolucionando las matemáticas. ¿Puedes imaginar una vida sin el cero?

Y ese legado es nuestro porque los mayas viven en nuestro país. ¿Recuerdas el mapa de “Pueblos indígenas”?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/85

Otro aporte de los grupos indígenas de nuestro país, y que se tiene presente en la vida cotidiana, es la dieta de la milpa. Observa el siguiente video en él se explica más sobre el tema, inícialo del minuto 0:33 al minuto 1:35

La milpa y sus beneficios.

Todos en México tenemos en nuestra alimentación algo relacionado con la milpa.

Comemos maíz en alguna de sus muchas presentaciones, frijoles, calabazas, algunas hierbas y, obviamente, el chile.

La mayoría de los mexicanos consumimos productos asociados con las milpas, la tortilla es la más popular y su preparación sigue la receta original. Lo que se ha agregado ahora es la tecnología, pues ya se elaboran de forma mecanizada, pero se sigue la receta tradicional.

Se nixtamaliza el maíz, se muele, se amasa, se forman las tortillas y se cuecen.

Ahora que sabes esto, ¿Ya identificaste qué alimentos consumes que se obtienen de la milpa?

Si tienes una milpa en casa, puedes elaborar un recetario junto con tu familia de alimentos que preparan con esos ingredientes. En caso de que no tengas una milpa, propón recetas con base en los productos que componen la milpa, y prepáralos en familia.

Las tortillas son un gran aporte de los grupos indígenas de México. Hay muchas prácticas que tenemos en la actualidad y que son aportes de los pueblos indígenas

Una de ellas, es el uso de hierbas medicinales. Cada pueblo tiene su conjunto de plantas que les ayudan a remediar, desde malestares comunes como un dolor de estómago o indigestión, hasta curar enfermedades graves con un conjunto de técnicas propias en las que incluyen, principalmente hierbas del lugar.

La medicina ancestral, como se llama al uso de estos conocimientos, se practica cada vez menos, sin embargo, todavía hay pueblos que la practican.

Se le conoce como medicina ancestral porque es el acumulado de investigación y uso que, por miles de años, han hecho los pueblos indígenas con las hierbas disponibles en su región.

Ahora observa este video del minuto 0:13 al 1:03, del minuto 1:24 al 1:54, del minuto 11:58 al 12:57 y del minuto 13:40 al 14:28

Medicina tradicional, dosis de salud e identidad.

¿Ya conocías todo esto? Es muy interesante que este tipo de medicina ancestral esté reconocida hasta en la Constitución Mexicana.

Es importante mantener estos conocimientos como parte de nuestra diversidad, los grupos indígenas nos han dado grandes aportaciones para conformar la multiculturalidad de nuestro país.

¿Recuerdas el centro de artes indígenas del pueblo Totonaca de Veracruz, reconocido como patrimonio cultural mundial?

Lo aprendiste en la sesión pasada, el de las 16 casas escuelas. La casa “El Arte de Sanar” está dedicada a la aplicación y transmisión de conocimientos medicinales de este pueblo, para garantizar que se sigan practicando y se conserven.

Hay muchas más prácticas que se tienen en la actualidad y su origen es indígena. No alcanzaría el tiempo de la clase para que las veas todas, pero conocerás algunas más, por ejemplo ¿Has ido a algún tianguis?

Seguramente sí, incluso debe de haber uno cerca de donde vives. Te preguntarás ¿Eso también es una aportación de los grupos indígenas?

Pues así es, la palabra tianguis proviene del náhuatl “tianquiz(tli)” que significa “mercados”. En su origen los tianguis eran mercados donde se reunían grupos de diferentes lugares que ponían a disposición sus productos o servicios para hacer trueque.

Trueque es el intercambio entre mercancías que se consideran de igual valor, o de servicios por mercancías. No usaban el dinero, porque no tenían una moneda.

En la actualidad eso ya no se utiliza, aunque hay algunos como el de Zacualpan de Amilpas, en el estado de Morelos donde todavía se practica el trueque.

El siguiente video te muestra un poquito de cómo funciona, obsérvalo del inicio hasta el minuto 1:33

Mercado de trueque.

La imagen que a continuación se presenta, te muestra un dicho popular y tú vas a decir a que se refiere. Puedes preguntarle a tus hermanos, papás o abuelos.

¿Ya sabes a qué se refiere?

Aquí tienes una pista, se obtiene de un tipo de agave.

La respuesta es: el pulque, considerada la bebida de los dioses. Se trata de una bebida ancestral que aún se consume en México. Su consumo pasó, de solo beberse, a hacer recetas de platillos y panes con pulque. Observa el siguiente video del minuto 1:33 al minuto 2:21

Maguey pulquero en el Valle de Teotihuacán.

El aguamiel es una bebida natural que se obtiene directo del agave y luego con ella se hace el pulque, también hay otros grupos culturales que nos han hecho distintos aportes.

Un ejemplo representativo del grupo de mestizos; se trata de una prenda de vestir que usan, de manera cotidiana, las mujeres mexicanas en diferentes regiones del país. En otras ocasiones se usa en días de fiesta, en bailes típicos y hasta como prenda de gala. ¿Sabes cuál es?

El rebozo.

Los rebozos, se fabrican de algodón, de lana o de seda. Son usados por mujeres mexicanas sin importar su clase social y se consideran como un símbolo de identidad nacional. No hay un acuerdo para situar el origen del rebozo, pero hay varios sitios representativos por las técnicas o los materiales que usan. Uno de ellos es Tenancingo, en el Estado de México, donde se elabora el rebozo de bolita.

Son muy bonitos y son toda una artesanía, lo viste en la clase de manifestaciones culturales.

Pasan de ser una prenda, a ser una artesanía. Hasta hay un baile típico dedicado al rebozo en Tenancingo.

Para no dejar de lado el otro grupo cultural de México, verás algunos aportes representativos que los afrodescendientes han hecho.

Algunos de los aportes de origen africano que seguimos disfrutando por ejemplo son los ritmos que enriquecieron los sones jarochos, y también seguimos consumiendo en la actualidad, la sandía, que llegó a México, junto con los africanos.

Observa el siguiente video, en el conocerás más acerca de esta sabrosa fruta,

La sandía.

https://canalonce.mx/video/67

En el video pudiste conocer la semejanza de la sandía con los colores de la bandera mexicana.

Realiza el siguiente ejercicio, anota las palabras en tu cuaderno y haz los dibujos según corresponda.

COMALLI.Sirve para calentar alimentos de maíz.

PAPALOTL.Significa “mariposa” en Náhuatl, y vuela por los aires.

ÍZQUITL.Significa en Náhuatl “botana de maíz”, y se le pone limón y chile.

TLAPALLI.En Náhuatl, “Tlapali” significa color, y es un lugar donde venden pinturas y herramientas de trabajo.

APAPACHOA. En Náhuatl “apapachoa” significa ablandar algo con las manos, pero actualmente se usa para acariciar.

Todas estas son palabras que usas frecuentemente.

Con esto termina tu sesión de hoy, y se te hace la invitación de contribuir para mantener la diversidad cultural de nuestro país.

MATEMÁTICAS

¿Tienen el mismo valor?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la descomposición de números naturales y decimales en expresiones aditivas, multiplicativas o mixtas.

¿Qué hacemos?

Cuando tienes varias expresiones donde hay sumas y multiplicaciones, es importante que conozcas si son o no equivalentes, en esta sesión descubrirás cómo saber esto.

No todas las expresiones con sumas y multiplicaciones son equivalentes. Para saber si son equivalentes o no lo son, es necesario que hagas las operaciones y conocer su resultado, de esa manera podrás determinar si son o no expresiones equivalentes, pero no te preocupes, esto no es difícil.

Para que lo entiendas mejor, vas a utilizar el cálculo mental. Lo importante no es tanto la rapidez, sino obtener el resultado correcto; además no serán cálculos difíciles.

Haz los cálculos mentalmente y sólo anota los resultados, así practicarás algunas estrategias que ya aprendiste antes.

Realiza las siguientes operaciones y trata de hacerlas mentalmente, cuando tengas los resultados, compáralos para determinar si son expresiones equivalentes y, si no lo son, entonces veas cuál es mayor.

¿Son equivalentes estas expresiones? 4 x 20 o 20 + 20 + 20. Piensa tu respuesta con calma, recuerda que no tenemos prisa.

¿Ya tienes la respuesta?

Cómo pudiste darte cuenta, no son expresiones equivalentes, porque 4 x 20 son 80 y sumar 20 + 20 + 20 te da 60, así que 80 es mayor que 60, por tanto, esas dos expresiones no son equivalentes.

Resuelve el siguiente ejemplo:

¿Cuál fue tu respuesta?

Estas dos expresiones no son equivalentes, porque si sumas 10 + 10 + 10 + 10 + 10 da como resultado 50. Y al multiplicar 2 x 50 son 100, entonces otra vez no son expresiones equivalentes estas dos.

Ahora, observa qué pasa con estas dos expresiones.

¿Estas expresiones son equivalentes? 2 x 20 + 5 y 15 + 15 + 15.

Es una operación combinada de multiplicación con suma, hazla mentalmente.

Primero se hacen las multiplicaciones y luego la suma, y aquí además están ordenadas, multiplica 2 x 20 que son 40 y al sumarle 5 da 45. La de abajo es 10 + 10 + 10 son 30 y luego más 5, 35, más 5, 40, más 5, 45. Entonces las dos son equivalentes, porque dan el mismo resultado.

Por tanto, son expresiones equivalentes. Ahora analiza estas dos:

Es un poco más difícil, porque ahora incluye números decimales, pero ¿Qué te parece si piensas los números como dinero? Eso te lo va a hacer más fácil.

Muchas veces es bueno establecer equivalencias con otras cosas que manejas mejor y así las matemáticas se te harán más fáciles.

¿Ya tienes tú resultado? Revisa si coincide con el siguiente:

Agrupa en tu mente 4 monedas de 50 centavos se formaran dos pesos y como los de abajo son tres pesos, entonces dos pesos no es una expresión equivalente a tres pesos.

Esta es otra propuesta de solución. Recuerda que una multiplicación es una suma abreviada, así que puedes sustituir 0.50 + 0.50 + 0.50 + 0.50 por 4 x 0.50, al hacer la multiplicación el resultado es 2.00; y la suma de abajo te da 3, por lo tanto, no son expresiones equivalentes, ya que te dan resultados diferentes.

Con lo que hoy has aprendido podrías resolver la consigna del desafío 48 de tu libro de texto. ¿Tienen el mismo valor? Que se encuentra en las páginas 92 y 93.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm#page/92

Como puedes ver, son parejas de expresiones y te piden que las resuelvas para comprobar si tienen el mismo valor.

No uses calculadora para hacer esas operaciones, realízalas con papel y lápiz.

Aquí sólo se tiene que hacer una operación, algo importante que debes recordar de las sesiones anteriores es que cuando hay multiplicaciones y sumas juntas deberás hacer primero las multiplicaciones y después sumar los resultados, así que la primera multiplicación da 2 y la segunda, 1.6, al final se suma y da como resultado 3.6

Las expresiones de esta tarjeta no tienen el mismo valor, por tanto, no son iguales.

Para que dos expresiones se igualen o sean equivalentes, deben representar la misma cantidad.

Ahora resuelve el primer desafío de la página 93.

Otra vez hay sumas y multiplicaciones combinadas en cada expresión, así que primero realiza las multiplicaciones en la expresión de arriba y luego suma sus resultados, se obtiene 45 + 24 + 27 y en total son 96, ese es el valor de la expresión de arriba; en la de abajo da, 92 + 4, y en total son 96 también para esta expresión.

Por lo tanto, estas dos expresiones que están en la tarjeta son equivalentes.

Compara tus respuestas y responde los demás desafíos que aparecen en tu libro con lo que aprendiste hoy.

Crea y realiza ejercicios matemáticos para que pongas en práctica lo aprendido.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

