Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 18 de febrero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 18 de febrero del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

LENGUAJE

¿A qué jugamos?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a leer y escribir en español y en lengua indígena.

Aprenderás a escribir sobre juegos en lengua mixteca y algunas actividades de la comunidad de Santa Cruz Nundaco Ñuu Savi en Oaxaca.

¿Qué hacemos?

En las comunidades indígenas la mayoría de los niños no tienen un tiempo específico para jugar, sino que combinan el juego con sus deberes, por ejemplo, cuando van a cuidar a sus borregos aprovechan para jugar canicas, o trompo, o juegos que ellos mismos inventan, son sencillos con objetos de la naturaleza, algo que caracteriza el juego en esta comunidad, es que la mayoría de las veces más que promover la competencia o el triunfo individual, se promueve el compañerismo y la diversión colectiva.

Algunos juegos son tradicionales de cada región, ¿Alguna vez has escuchado sobre el juego de la pelota mixteca?

Observa el siguiente video para que conozcas un poco más de este juego.

La Moctezuma. Escuela de pelota mixteca.

Te habías imaginado el juego de la pelota mixteca, llama la atención que los adultos lo juegan con mucho entusiasmo.

Ahora que conoces un juego de la región mixteca, también se ha llevado este juego a diferentes lugres, incluso a torneos internaciones.

Ahora te voy a platicar de algunos juegos que le gustan mucho a los niños y niñas de Santa Cruz Nundaco Ñuu Savi en Oaxaca. Te pido que pongas atención porque después vas a escribir sobre estos juegos.

Columpiarse en los árboles. Kuikoyo nuu ndatuyuja

Éste es un juego que se realiza con la ayuda de los mayores, pues ellos hacen los columpios en los árboles, regularmente se hace con materiales de la región, se juega casi siempre entre dos o más niños, algunos te impulsan o te ayudan a subir y bajar si eres muy pequeño. Se juega en lugares donde hay árboles fuertes, cerca de los adultos.

Es un juego muy divertido y de seguro en el columpio aprovechan para imaginar que están volando en un avión, o sobre el lomo de un águila o de un gavilán, muy, muy, muy alto.

¡Qué divertido, los juegos que juegan las niñas y niños Ñu savi en su comunidad!

El siguiente juego se llama:

Atrapadas. Tajitanyo

Los niños juegan a las “atrapadas” donde hay espacios libres para correr, el patio de la escuela, de la casa, en el bosque. Se juega entre tres o más niños, algunas veces un niño atrapa a los demás y a veces un equipo atrapa a otro equipo. Aquí los niños se divierten mucho, además de que desarrollan habilidades para correr.

Talvez descubras que no es tan divertido jugar a las atrapadas en tu casa, es mejor hacerlo al aire libre, aunque ahora no puedes hacerlo por la pandemia, recuerda que debes quedarte en casa, siempre es conveniente correr y más divertirse.

Ahora el siguiente juego:

Resbalarse en el monte. Ku shuu

Este juego es muy entretenido, en tiempos de secas, los niños y niñas buscan pequeñas pendientes en el monte, libres de árboles, piedras, o algo que pueda lastimarlos y resbalan como si fuera una resbaladilla. Se juega entre 2 o más niños.

Vaya sí que se divierten de lo lindo las niñas y niños de la comunidad, Ñu savi.

Estos son algunos de los juegos cotidianos y sencillos que juegan los niños en esa región, en otras regiones también los juegan, pero tienen sus propios juegos.

A propósito, ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Con quién juegas? ¿En dónde?

Te quiero compartir un juego que hacen los niños de la ciudad y que por supuesto también pueden hacer las niñas y niños indígenas.

Vitamina Sé: especial en tu día. Música para jugar en casa.

Para continuar vas a escribir sobre los juegos que se mencionaron antes. Lo realizaras en un cuadro o tabla en tu cuaderno donde puedas organizar la información. Este cuadro te servirá para, que en la siguiente sesión escribas más a detalle sobre algún juego.

Juegos favoritos Nombre Participantes Lugar

En este cuadro vas a registrar la información sobre los juegos. Recuerda que el primer juego que se menciono fue “columpiarse en los árboles”, anótalo en tu cuadro en donde dice nombre, “columpiarse”, trata de escribirlo en tu cuaderno; luego lo escribe lentamente mientras lo verbalizas, así cada palabra de la tabla.

Puedes apoyarte en el tendedero de letras y palabras.

Tu tabla completa debe quedar de la siguiente manera:

Juegos favoritos Nombre Participantes Lugar Columpiarse en los árboles Dos o más Bosque Atrapadas Tres o más Casa, escuela, bosque. Resbalarse en el monte. Dos o más Monte

Muy bien, has terminado de organizar tu información. Es muy importante que conserves esta tabla para tu siguiente sesión, en la que seguirás tratando el tema de los juegos.

ARTES

Conociendo México a través de sus bailes y danzas

¿Qué vamos a aprender?

Observarás algunas danzas de diferentes estados de nuestro país, para poder identificar algunas semejanzas o diferencias que existen tanto en su música, vestuario, y movimientos, pero primero, observa el siguiente video que te va a hablar algo sobre el tema.

Diversidad Cultural en México.

¿Qué hacemos?

Actividad 1. Conociendo nuestro país a través de sus bailes y danzas.

Has recordado algo de lo que has visto en sesiones recientes, como la diversidad de música, y vestuarios.

Por ejemplo, tanto la música como el vestuario son importantes y están presentes en las danzas de cada uno de los estados de nuestro país, y cada uno tiene sus características propias.

Pero qué te parece si para iniciar esta actividad, observas una danza del Estado de Puebla.

La danza de la zafra.

Observa a partir del minuto 4:43

¿Qué pudiste observar en esta danza? ¿Cómo es el vestuario que utilizan? ¿Observaste el calzado que utilizan?

Es una danza en la que participan mujeres y hombres. Las mujeres usan faldas de color negro con adornos de colores llamativos y blusas blancas y sostienen en el hombro canastas adornadas con flores y en su interior llevan comida, los hombres usan pantalones y camisas de color blanco, y sostienen una vara de caña de azúcar, no usan zapatos sino huaraches.

Esta danza es de Izúcar de Matamoros, en el Estado de Puebla y la realizan los campesinos como agradecimiento por las cosechas de la vara dulce o caña de azúcar.

Recuerda que cada danza o baile tiene un significado de acuerdo al lugar donde se realiza.

¿Gustas observar otro baile? Pues ahora viaja hasta el Estado de Quintana Roo, a través del siguiente video.

Presentación del Ballet Folclórico de Quintana Roo.

Observa a partir del minuto 19:00 al 25:50 (baile de los chicleros).

¿Qué sentiste al observar este baile? ¿Qué diferencia observaste entre la danza que observaste anteriormente y este baile que viste?

Este baile de los chicleros te transmite alegría con mucho más movimiento y ritmo que en la danza anterior.

En efecto, este baile se llama Los Chicleros, es originario del Estado de Quintana Roo y es un homenaje de las andanzas de los grupos de hombres que se adentraban en la selva en busca de goma.

Te comento que Quintana Roo, se encuentra ubicado en la Península de Yucatán, el vestuario de los bailarines se ve de tela más fresca que permite hacer movimientos más amplios.

Te invito a ver otro video, presta atención a ver que puedes observar, ¡te vas a Nuevo León!

XXVIII Mitote Folklórico.

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/xxviii-mitote-folklorico

Observa a partir del minuto 12:09 a 20:50

¿Qué observas en este baile? ¿Qué diferencia encuentras entre el baile que viste anteriormente y éste que acabas de ver?

Este baile es más monótono y con menos movimiento que el anterior.

También, observaste en este baile que se baila en parejas, pero es un grupo grande, recuerda que hay vestuarios que tienen influencia extranjera, y este baile, también tiene esa influencia, este tipo de bailes son muy particulares del norte de nuestro país, la polka, el chotis, la redova.

¿Cuál sonido de instrumento identificaste más?

Sobresale el acordeón y el saxofón.

Así es que nuevamente vuelves a observar que cada estado le da su toque muy particular a cada uno de los bailes y danzas.

Actividad 2. Moviéndome.

Bueno, parece que ya observaste un poquito de bailes y danzas de tu país, porque en una clase es imposible conocer todo, ya que este país es muy diverso. Pero qué te parece si ahora intentas hacer algunos pasitos. Vas a observar una cápsula de un especialista que te va a enseñar unos pasos, trata de hacerlos en casa.

Pieza El Pichito Amoroso (Yucatán).

¿Cómo vas con el paso? ¿Puedes hacerlo? ¿Sientes que este baile es muy alegre con un ritmo tropical? ¿Y tus familiares que te acompañan cómo se sienten?

¿Gustas escuchar la música de nuevo e intentar mejorar tus pasos?

Ya sabes, entre más practiques mejor salen los pasos.

Recuerda que lo importante es que vayas conociendo un poco de tu país a través de la música, el vestuario y la danza.

Observa un último video.

Te reto a Bailar zapateado tradicional (Danza). Cecilia y Diego, integrantes de Saltapatrás.

¿Pudiste hacer el paso? hazlo de nuevo, recuerda repetir la frase “café con pan” para que te salga; con el mismo pie haces dos golpes ca con el talón y fe con toda la planta, pan con la otra planta.

Practica varias veces seguro obtienes buenos resultados, pero sobre todo diviértete mucho.

Conociste algunos estados de tu país México, a través de sus Danzas y Bailes.

México es un país que tiene una gran diversidad, musical, dancística y de vestuario entre otras.

Lo importante es que reconozcas la diversidad, respetes sus características propias, sepas que todas y todos somos parte de esa diversidad, y que todas las personas somos importantes.

Aquí termina la sesión de hoy, conociendo México a través de sus bailes y sus danzas

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Aprendo a cuidarme en casa

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de la importancia de explorar tu casa para identificar los lugares que pudieran representar un riesgo para ti o tus familiares. Es necesario reconocer en qué lugares de tu casa puede generarse un accidente o alguna situación donde se ponga en riesgo nuestra salud o nuestra integridad física.

Ya que muchos de los accidentes ocurren en casa, y se presentan principalmente en menores de edad como tú y en adultos mayores, por eso hay que estar muy pendientes.

Así mismo, conocerás algunas recomendaciones para evitarlos.

¿Qué hacemos?

En el inicio de esta sesión observa el siguiente video, ya lo habías visto anteriormente, se llama “Por qué existen las reglas”, pero es importante que lo observes nuevamente para establecer ciertos ordenamientos en tu vida diaria.

Si observas bien, en todas las actividades que haces están presentes ciertas reglas y debes respetarlas.

Porque las reglas te ayudan a convivir con todas las personas y sobre todo te ayudan a mejorar la convivencia.

Te invito a que pongas mucha atención a la información del video, ya que después lo comentaré contigo.

Por qué existen las reglas.

https://www.youtube.com/watch?v=2hpEqD5RxXE

Es muy útil que tengas ciertas reglas, porque te ayudan a evitar los accidentes, en tu escuela, en tu casa, en la calle o en cualquier lugar.

Para comentar el video, te tengo unas preguntas en estas tarjetas, como ya estás listo, comenzamos. La primera pregunta es:

Lo que dices es correcto, existen reglas de convivencia en tu casa, en tu escuela o cuando juegas.

Observa la otra pregunta:

Porque te ayudan a tener un orden en las actividades que realizas, además, cuando juegas con tus amigas y tus amigos es más divertido. Las reglas se crean para mejorar la convivencia entre todas las personas, tanto en la casa, en la escuela, o en lugares públicos.

Las reglas te ayudan a tener una mejor convivencia con tus compañeros y compañeras, y, sobre todo, cuando las respetas favoreces la armonía en tu familia, así cada uno sabe qué debe hacer.

Te planteo otra pregunta:

En efecto, seguir las reglas te ayuda a cuidar tu cuerpo, porque te protege y te ayuda a prevenir accidentes.

Toma eso en cuenta en la siguiente actividad.

Para ello te invito a observar las imágenes de algunos objetos o condiciones que puedes encontrar en tu casa. Obsérvalas y después, comenta qué accidentes se pueden ocasionar y cómo puedes prevenirlos.

Puedes observar que en esa cocina se usa leña para preparar los alimentos, pero, el fuego está casi al nivel del suelo, y si no se tiene el cuidado necesario podría causar una quemadura grave, sobre todo en los niños y niñas como tú que son los más pequeños de la casa.

¡Ten siempre presente que el fuego es un gran riesgo!

Esta es la segunda imagen, ¿Qué observas? ¿Qué podría ocurrir en casa con estos envases?

En ocasiones tus familiares guardan sustancias que se usan en casa para limpiar o lavar y se guardan en envases de bebidas, cualquiera se puede confundir y beber el contenido. Lo que se debe hacer es pedir a los adultos que rotulen cada envase y los almacenen en lugares donde sólo los adultos puedan usarlos.

Esta es una excelente idea. Ojalá que todos y todas en tu casa puedan aplicarla para evitar un accidente.

En la tercera casa, ¿Qué riesgo tienen las personas que ahí viven?

Qué buena observación, la banqueta es muy angosta y si sales sin tomar precauciones, al caminar sobre la avenida, podrías sufrir un accidente con un automóvil, una motocicleta, o incluso con una bicicleta.

Cambia un poco la actividad con las siguientes imágenes que también son de lugares que puedes encontrar en tu casa, y que te pueden poner en una situación de riesgo.

Menciona qué riesgo puede haber y qué reglas o acciones propones para evitar en la medida de lo posible esos accidentes.

Observa la primera imagen:

Los utensilios de cocina deben estar siempre guardados en un cajón, y no debes usarlos, si necesitas cortar, por ejemplo, alguna fruta, debes solicitar el apoyo de algún adulto.

Aplica esta regla siempre que estés en la cocina.

Pasa a la segunda imagen.

No debes probar sustancias desconocidas, aunque estén en botellas de bebidas que conozcas. Es importante que, si los adultos necesitan guardar sustancias para la limpieza en envases de bebidas, les pongan marcas que indiquen el contenido y los guarden en lugares que sólo los adultos tengan acceso.

Recuerda, cada sustancia que se guarde en envases que no sean los originales, les deben poner un rótulo que identifique de qué sustancia se trata, y así se evita que alguien lo tome por accidente.

Esta es la siguiente imagen.

Aquí se observan muchos riesgos, por eso debes cumplir la regla de que, después de jugar guarda tus juguetes, y de esa manera evitas accidentes; a veces los juguetes pueden quedar en la sala, en la escalera, en la recámara. Recuerda, por pisar un carrito de juguete, te puedes resbalar y tener una caída bastante fuerte.

Por eso la regla de que después de jugar siempre guardes tus juguetes y apoyes a tus familiares a mantener limpia la casa, es importante.

Observa la siguiente imagen.

Si secas el piso del baño cuando te acabas de bañar, te ayudará a evitar resbalones y caídas.

También es importante que uses sandalias cuando salgas del baño, no pises el suelo porque puede estar resbaladizo.

Te muestro la siguiente imagen.

Evita tocar sustancias o utensilios calientes en la estufa, y siempre que estés en la cocina debes tener la supervisión de un adulto.

Recuerda, siempre debes evitar lastimarte.

Esta es la siguiente imagen

Las escaleras siempre deben estar limpias y libres de obstáculos, por lo que evita dejar objetos en los escalones o tirar agua, para mantenerlas siempre despejadas, además, algo muy importante: Siempre debes bajar o subir sujetándote del pasamanos.

También, es importante que nunca corras en las escaleras, y si estás en la escuela, evita bajar agarrados de la mano de tus amigas o tus amigos. En caso de simulacros, debes bajar atendiendo las indicaciones que dan las autoridades, los maestros y las maestras de la escuela.

Observa la siguiente imagen.

Cuando camines en áreas como bosques, jardines o parques, evita llevar a la boca cualquier planta o fruto sin la supervisión de algún adulto, ya que te puede causar una intoxicación o una alergia.

De igual manera, si recoges alguna frutilla cuando sales de paseo, mejor la guardas en una bolsa o canasta y ya en casa tu papá, mamá, abuelos o abuelas te pueden decir si son comestibles. ¡Ah! y otra recomendación, si es posible, toma de la mano a la persona que va contigo, o no te alejes de ella o él.

Esta es otra imagen.

Evita subirte a sillas, libreros o estantes para evitar una caída, o que se caigan los muebles. Si quieres alcanzar un objeto que está en alto, mejor pide la ayuda de un adulto, o espera hasta que un adulto pueda bajar ese objeto que quieres.

En ocasiones por estar jugando, avientas una pelota o cualquier objeto y éste queda atorado en algún mueble de la casa, es necesario que pidas la ayuda de un adulto y no trates de bajarlo subiéndote tú o tus hermanos o hermanas a los muebles.

Has observado la última imagen, y con ello, has hablado de muchas reglas y acciones que te ayudan a estar seguro en casa.

En casa y en la escuela, evita meter objetos o los dedos a los enchufes de luz. Si necesitas conectar alguno de tus juguetes, debes pedir la ayuda de un adulto.

Eso es muy importante, ¡qué bueno que lo mencionas! Si es posible, los enchufes que no se utilicen, deben tener un protector, y como comentaste, si es necesario conectar algún juguete, alguna tableta, o un teléfono celular, que lo conecte un adulto y cuando ya esté cargado, que sea el mismo adulto quien lo desconecte, así evitas accidentes.

En esta sesión has aprendido a identificar en tu casa aquellos lugares que pueden representar algún riesgo para ti o tus familiares. Es necesario reconocer que en tu casa puede generarse un accidente o provocar una situación donde se ponga en riesgo tu salud o tu integridad física, y que una regla o una acción de prevención puede evitarlo.

La sesión está por finalizar y para que reafirmes todo lo que has aprendido te propongo un reto.

El Reto de Hoy:

Con ayuda de un adulto, dibuja carteles para pegarlos en aquellos lugares de tu casa donde consideres que puede existir algún riesgo. ¿Qué te parece?

Te muestro algunas opciones para que tu elabores tus propios diseños de carteles.

Aquí termina la sesión de hoy, aprendiendo a cuidarme en casa.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

MATEMÁTICAS

Grupos de figuras. ¿Cuál no es?

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a reconocer grupos de figuras geométricas.

De una forma muy divertida vas a aprender a clasificarlas observándolas a detalle.

La clasificación que harás será de acuerdo con su tamaño, posición y también a las características geométricas que aprendiste en sesiones anteriores.

Recuerda que es necesario tener a la mano tu libro de Matemáticas Primer Grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm

¿Qué hacemos?

Recuerdas que has trabajado con el tangram, esas figuras son figuras geométricas y con ellas has jugado armando otras nuevas figuras.

¿Recuerdas que también has aprendido que el vértice es el punto donde se unen dos líneas de una figura y que esas líneas se llaman lados?

En esta sesión vas a descubrir figuras y clasificar.

Para clasificar las figuras empieza por las siguientes preguntas:

¿Te parece difícil? No te preocupes en realidad no lo es, pero recuerda que siempre tienes ayuda para que puedas resolver este reto matemático tan divertido.

¿Estás listo en casa?

Actividad 1

Te presento un juego visual muy fácil.

Observa las siguientes figuras geométricas, sus lados y vértices.

Son 5 figuras geométricas que tienen características en común, pero entre las 5 figuras hay una que no pertenece a ese grupo. ¿Sabes cuál es?

Las figuras 1, 2, 4 y 5 tienen tres lados, entonces se llaman triángulos.

En cambio, la figura 3 tiene 4 picos que se llaman vértices y cuatro lados, no es un triángulo como las otras imágenes, ¡Es una figura nueva!

Entonces la figura que no pertenece al grupo es la figura 3.

En casa las niñas y niños como tú seguramente también han obtenido la respuesta.

¿Te preguntas cómo se llama?

Esta nueva figura se llama ROMBO, se parece al ROMBOIDE, pero algo diferente, es en la medida de sus lados.

En efecto, has descubierto que el ROMBO tiene los cuatro lados del mismo tamaño.

Actividad 2

Para la siguiente actividad necesitas tu libro de Matemáticas. Vas a buscar la página 100.

La lección se llama “Uno no es, ¿Cuál es?”. En esta lección observa dos grupos de figuras geométricas. Esta vez vas a trabajar con las que están en la parte superior.

Nuevamente vas a identificar figuras. Se trata de observar con detalle, con especial atención, para elegir cuál no debe estar en este grupo. Las preguntas que te pueden ayudar a distinguirla, por ejemplo:

¿Son iguales?

¿En qué son diferentes?

¿Sus lados son rectos o curvos?

¿Cuántos lados tienen?

¿Cómo están acomodadas?

Este reto es diferente, lo ves un poquito más difícil. porque todas las figuras tienen cuatro vértices y cuatro lados.

Lo primero que puedes hacer es numerarlas para poder resolver la actividad en orden.

¡Te voy a apoyar para que puedas resolverlo! Como observas tienes nuevamente 5 figuras geométricas:

Todas son azules.

Todas tienes cuatro lados.

Todas tienen cuatro vértices y.

Todas son de diferentes tamaños.

Sigue observando las figuras de tu libro. ¿Cuál es el detalle que aún no descubres?

¿Crees ya tener una figura?

¡La has encontrado! La figura 5 no está chueca como las demás. ¡La figura que no debería estar en ese grupo es el cuadrado con el número 5! La diferencia es de posición no está inclinada como las otras figuras.

El cuadrado con el número 5 no está inclinado como las otras figuras. Vas a tacharlo en tu libro.

Sin embargo, también piensas que la figura que no debería estar en ese grupo es la figura 2.

¿Puedes explicar cómo llegaste a esa posible solución?

Piensas que puede ser la figura dos ya que es la de tamaño pequeño en comparación a las otras cuatro, pero no estas totalmente seguro. ¡Crees que algunas niñas y niños como tú en casa pensaron igual que tú!

¿Crees que esa propuesta también puede ser válida?

Estás en lo correcto esta respuesta también es válida.

Recuerda que existen situaciones matemáticas para los que puedes encontrar diferentes formas de resolverlos y también diferentes respuestas. Este ejemplo tiene dos posibles respuestas: una observando el tamaño y otra, la posición de las figuras, tal como lo explicaste.

Algo muy importante es que, al dar tu propuesta de respuesta, expliques cómo llegaste a ella.

Puesto que tu respuesta también es válida, la vas a marcar en la hoja del libro con otro color.

En esta sesión aprendiste mucho.

Clasificaste muy bien las figuras, observando su:

Tamaño

Posición

Forma

Lados

Vértices

En esta sesión pusiste en práctica la observación para clasificar figuras geométricas. y entre más la practiques serás un experto.

Para practicar, puedes clasificar otros objetos como la ropa por colores o piedritas por tamaño, y mil cosas más. ¡Deja volar tu imaginación!

Aquí termina la sesión de hoy, clasificando figuras de acuerdo con sus características geométricas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

