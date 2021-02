Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 18 de febrero

Compartir esta publicación













Hoy jueves 18 de febrero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Las formas del poema

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a mostrar interés y sensibilidad al leer y escribir poemas.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy vamos a trabajar sobre algunas características gráficas que suelen tener los poemas. Vas a poder identificar cuando un texto es un poema sólo por las características visuales que tiene.

Un poema tiene renglones cortos que les llamamos versos y tiene rimas, pero no siempre es así, y tampoco es la principal característica de los poemas, que estén escritos en verso.

Es importante aclarar que algunos textos literarios están escritos en verso, pero no son poemas, por ejemplo, en la página 89 de tu libro español, quinto grado, aparece un texto en verso que tiene como título “El loro en la tertulia”. Te invito a que lo leas y trates de identificar, ¿De qué tipo de texto literario se trata?

La respuesta es que es una fábula, los personajes son animales y tiene una enseñanza.

Algunos poemas están escritos en prosa y otros poemas tienen otras formas gráficas, pero siguen siendo poemas, pero, ¿Por qué tantos poemas están escritos en verso? ¿Para qué sirven los versos en los poemas o en otros tipos de textos?

Para contestar las preguntas anteriores, te presentaré algunos ejemplos de poemas que tienen diferencias en su formato gráfico.

Del fragmento del poema titulado “La orilla del mar”, del poeta tabasqueño José Gorostiza. Este poema tiene una versificación tradicional, ahora descubriremos en qué consiste eso, observa que aquí está escrito como si fuera un solo renglón.

No es agua ni arena la orilla del mar. El agua sonora de espuma sencilla, el agua no puede formarse la orilla. Y porque descanse en muelle lugar, no es agua ni arena la orilla del mar.

Lo que hay que hacer es decidir dónde hacer cortes para que el poema quede distribuido en sus versos originales.

Se puede cortar donde hay un punto, porque señala un cambio de idea, que seguramente va en versos distintos.

Cortar donde hay palabras que riman, a ver como riman las palabras “sencilla” y “orilla”, y las palabras “lugar” y “mar”.

Durante muchos siglos, en los poemas y otros textos escritos en verso, tanto en español como en otras lenguas, las palabras que riman quedaban al final de algunos versos.

No es agua ni arena la orilla del mar.

El agua sonora de espuma sencilla,

el agua no puede formarse la orilla.

Y porque descanse en muelle lugar,

no es agua ni arena la orilla del mar.

Suena como que hay una melodía, que tiene que ver con las sílabas tónicas. En cada uno de los versos que se cortaron, se percibe como que cuatro acentos que suenan más fuerte y les dan ritmo a los versos, como que la melodía se repite en cada mitad del verso.

Para entender lo anterior, te invito a que leas los dos primeros renglones, señalando las sílabas tónicas.

No es agua ni arena la orilla del mar.

El agua sonora de espuma sencilla.

Se pueden señalar otros elementos, por ejemplo, la repetición de ciertos sonidos en cada verso. En la primera mitad del primer renglón, se repiten las “enes”, donde dice “no es agua ni arena”. En la segunda mitad, se repiten las “eles” y las “eres” “la orilla del mar”.

Así está escrito el poema original.

La orilla del mar.

(Fragmento)

No es agua ni arena

la orilla del mar.

El agua sonora

de espuma sencilla

el agua no puede

formarse la orilla.

Y porque descanse

en muelle lugar

no es agua ni arena

la orilla del mar.

Este poema lo tomamos del libro José Gorostiza. Poesía y poética, publicado en México, por CONACULTA, en 1988, en una edición coordinada por Edelmira Ramírez.

¿Puedes ver algo más sobre la organización gráfica del poema?

Había un corte importante donde había punto y es ahí donde hay cambio de estrofa.

En este poema, cada estrofa contiene una idea completa. Esto suele pasar en muchos poemas con versificación tradicional, pero también puede ocurrir que el punto que marca el cambio de una idea a otra, se encuentra antes o después del cambio de estrofa.

La versificación tradicional, es la forma en que se escribieron los poemas en español durante muchos siglos, con versos que tenían cierta medida de sílabas y con formas de distribución de rimas que seguían ciertos modelos fijos. Esta organización nos daba una idea muy importante de cuál era la musicalidad de un poema.

Como en una partitura de música, que nos dice cuáles son las notas de una melodía.

Esto lo puedes encontrar en muchos poemas antiguos y recientes. También en muchas de las canciones que se han escrito actualmente, porque los compositores deben ser cuidadosos para darles una melodía a las palabras, que se acompaña de la melodía de la música.

Entonces, ¿Para qué se escriben en verso los poemas más recientes que muchas veces no tienen rima ni una musicalidad tan marcada como los poemas tradicionales?

Es para tener una idea de lo que sucede.

Lee otro poema de Pablo Neruda. Se llama “Oda al albañil tranquilo” y se encuentra en un libro al que ya hemos hecho referencia: “A la orilla del Agua” y otros poemas de América Latina, que es una antología compilada por Claudia M. Lee e ilustrados por Rafael Yockteng.

Hay una edición del poema en el libro de lecturas de quinto grado que todavía se usó hasta el ciclo escolar pasado, con ilustraciones de Natalia Gurovich.

Si quieren conocerlo puedes consultar el catálogo histórico de CONALITEG, en la siguiente dirección: https://historico.conaliteg.gob.mx/H2014P5LEA.htm

Se puede ver que hay ilustraciones de casas y que el texto tiene versos cortos, pero algunos son más largos que otros, también hay estrofas con distinta cantidad de versos y los versos no tienen rima.

Léelo verso por verso y estrofa por estrofa para interpretar por qué el poeta le dio esa organización gráfica al poema, como parte del mensaje esencial que quería comunicar.

El albañil

dispuso

los ladrillos.

Como podrás notar, esta estrofa está compuesta por una sola frase sencilla: “El albañil dispuso los ladrillos”. Suena como si nos estuviera platicando algo cotidiano.

Para tratar de averiguar cuál es el efecto de separar estas frases casi cotidianas en versos breves, lee la segunda y la tercera estrofa.

Mezcló la cal, trabajó

con arena.

Sin prisa, sin palabras

hizo sus movimientos

alzando la escalera

nivelando

el cemento.

Nuevamente, en cada estrofa va mostrando acciones sencillas, puntuales y las oraciones están cortadas en versos cortos.

Realiza lo mismo con las otras dos estrofas, por favor lee.

Hombros redondos, cejas

sobre unos ojos

serios.

Pausado iba y venía

en su trabajo

y de su mano

la materia

crecía.

Si te das cuenta, el poema hace aquí un cambio, deja de enumerar las acciones y comienza a describir, primero, cómo es el señor, el albañil; luego, cómo va realizando en conjunto la tarea. También te puedes dar cuenta que hay un contraste en el contenido de la segunda estrofa: la acción del albañil es lenta, pero el resultado de su trabajo es notable.

Siguiente página del poema. Se aprecia de manera general hacia dónde se dirige el poema. Lee la primera estrofa.

La cal cubrió los muros

una columna

elevó su linaje

los techos

impidieron la furia

del sol exasperado.

En esta estrofa, el poeta continúa describiendo el crecimiento de la obra, pero ahora resalta el efecto que tiene: lo que surge de las manos del albañil, nos protege de lo que puede ser la terrible acción de los elementos.

Da la impresión de que un trabajo pausado, realizado de manera moderada, sobria, es una pelea heroica contra los elementos.

Lee la segunda estrofa.

De un lado a otro iba

con tranquilas manos

el albañil

moviendo materiales.

Y al fin de

la semana

las columnas, el

arco, hijos de

cal, arena,

sabiduría y manos

inauguraron

la sencilla firmeza

y la frescura.

Esta estrofa es más larga que las demás, pero nos da la idea de que la obra creció mucho, casi hasta quedar terminada en poco tiempo.

Aquí puedes notar que algunos versos son muy cortos y otros son un poco más largos, como si nos fueran llevando por una ondulación, de algo que va y viene, como si fueran las manos del albañil las que van y vienen. El ondular de los versos nos ayuda a imaginarlas.

Y el final del poema presenta como una conclusión de lo que ya había venido hablando: El trabajo tranquilo pero constante del albañil nos da una lección, nos conduce a grandes logros.

Este poema nos ayuda a descubrir que la realidad cotidiana puede ser maravillosa, heroica. La otra idea es sobre la forma en que las imágenes que hizo la ilustradora apoyan el sentido del poema. Las ilustraciones hacen alusión al tema principal del poema, es decir la labor del albañil, además, nos presenta dibujos de construcciones muy altas, lo cual resalta la impresión que nos puede provocar el poema: El trabajo del albañil crece y crece.

En este caso, las imágenes se utilizan para reforzar lo que las palabras nos comunican, pero, también es posible encontrar poemas en los que la imagen y el poema están integrados, de manera que no es posible decir si el poema forma parte de la imagen o la imagen forma parte del poema: las palabras y la imagen son parte de un mismo objeto elaborado con una intención artística, a esto se le llama caligramas.

Observa este caligrama, que tiene este título, aparece en tu libro de Lecturas, en la página 63. Su autor es el poeta mexicano José Juan Tablada.

Se puede ver una flor dibujada con palabras.

Se ve que en la parte de abajo está escrito con letra normal lo que escribió el poeta en el dibujo. Dice: Hasta que el poeta cae como pesado tibor y el viento le deshoja el pensamiento como una flor.

Un tibor es un vaso grande de barro, de China o de Japón, pero ¿Qué tiene que ver el vaso con la flor y con el poeta?

Observa lo que dice el poema en partes y luego relacionalo con el dibujo. Primero, hace referencia a algo que puede pasar en el futuro, por eso dice “hasta que…”. Luego, eso que puede pasar está compuesto por dos situaciones, que parecen estar relacionadas: que el poeta se caiga como “vaso grande de barro” y que el viento le deshoje los pensamientos. ¿Qué es lo que puedes deshojar?

Algo que tiene hojas, como un árbol, una lechuga o tu cuaderno. Como en otoño, que a muchos árboles se les secan las hojas, se ponen amarillas y el viento los deshoja, también podemos deshojar una flor. Se hace una doble comparación: el poeta es como un vaso y sus pensamientos son como una flor, por eso está dibujada una flor.

Fíjate, hay dos acontecimientos: se cae el vaso y se deshojan los pensamientos. El poeta, que es un vaso, se cae, y el viento deshoja sus pensamientos. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué comienza el texto del poema con la frase “hasta que”? ¿Qué sugiere?

La dificultad del poema es también un llamado a la imaginación y a la inteligencia, a la interpretación, por ejemplo, puedes completar el poema como lo imagines: hasta que el poeta cae como un vaso que se puede romper y se deshojan sus pensamientos por el viento, en ese momento puede crear un poema.

Este poema, como muchos otros, se queda abierto para que completes su significado con la imaginación, por ejemplo, ¿Tú que te imaginas? ¿Cómo se puede completar?

Las interpretaciones ponen en juego las ideas y sentimientos que parecen importantes, pero basan su interpretación en lo que dice el poema.

Lo que aprendiste en esta sesión fueron las características gráficas de los poemas.

Observaste que en los poemas que tienen una versificación tradicional, la organización gráfica de los poemas habla de su musicalidad, por eso las rimas quedan al final de algunos versos.

Descubriste que en los poemas que son más modernos no tienen rima, la forma gráfica del poema puede sugerir ideas que se relacionan con lo que el poeta quiso comunicar con su creación.

Viste que hay poemas gráficos, como el caligrama, que puede estar compuesto por una frase o un conjunto de palabras más o menos relacionadas, cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema.

En el caligrama y en otros poemas gráficos se pone en juego la tipografía, es decir el tamaño y la forma de las letras, así como el arreglo que le dio el autor para comunicar algo.

HISTORIA

¿Qué era moderno durante el Porfiriato?

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el Porfiriato.

¿Qué hacemos?

En esta sesión aprenderás sobre la historia del cine en nuestro país, para que entiendas mejor de qué estoy hablando, observa el siguiente video y así podrás saber quién fue la primera estrella del cine mexicano.

El presidente Porfirio Díaz cabalgando en el bosque de Chapultepec.

¿Pudiste ver a la primera gran estrella del cine mexicano?

Este video fue grabado hace más de 100 años y obviamente la imagen no iba a tener la calidad a la que estás acostumbrado, pero el jinete que aparece en el centro de la imagen es el mismísimo presidente de México, Porfirio Díaz.

Resulta que, cuando llegó el cine a nuestro país, Díaz se volvió muy fanático de este nuevo tipo de entretenimiento y él no solamente fue la primera estrella de cine en México, sino que también fue el primer espectador de una película en el país.

En el año 1896, vinieron a México unos representantes de los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo.

Este aparato es un cinematógrafo, fue el primer dispositivo en la historia que podía grabar y proyectar imágenes en movimiento.

Los Lumière fueron los encargados de presentar la primera función de cine en México, la cual se realizó el 6 de agosto de 1896 en el mismísimo Castillo de Chapultepec, y fueron testigos únicamente un pequeño y selecto grupo de espectadores invitados por el presidente Díaz.

¿Te gustaría ver una de las películas que se proyectaron en esa noche en Chapultepec? Ve el siguiente video.

La llegada del tren a la estación de La Ciotat.

Te estarás preguntando, ¿A qué hora empieza la película? esa era la película, se llama “La llegada de un tren a la estación de La Ciotat.

En aquella época, las películas eran muy diferentes a las de ahora: imagínate que el cinematógrafo apenas había sido inventado un año antes de que se lo enseñaran a Díaz, en 1895.

Hay que considerar que, para los ojos de aquella época, las imágenes del cinematógrafo eran lo más avanzado de la tecnología, un invento científico que deslumbró a todos por su novedad. Para explicarme mejor, el cinematógrafo de ese entonces sería un equivalente, en nuestra época, a ver una película en 4D con la más alta definición y los mejores efectos especiales.

En la época del Porfiriato, a finales del siglo XIX y principios del XX, el mundo entero se estaba transformando radicalmente gracias a la tecnología, la industrialización y la ciencia.

Para que puedas comprenderlo mejor, observa el siguiente video del minuto 13:36 al 14:30

Factor Ciencia – Cine (18/02/2013)

Con el cinematógrafo se veían 16 imágenes por segundo y esto hacía la ilusión de que los objetos se estaban moviendo. El cinematógrafo fue un invento tan novedoso, un cambio tan radical, que cuando proyectaban la escena del tren llegando a la estación mucha gente salía corriendo porque pensaba que en verdad venía un tren hacia ellos.

Hay que entender que todos estos cambios que estaban ocurriendo no sólo pasaban en México, sino en todo el mundo, dónde estaba sucediendo una Segunda Revolución Industrial.

Vamos a hacer un ejercicio que te permita comprender mejor cómo se estaba transformando el mundo, es algo muy sencillo, ponte a pensar qué es lo que haces un día común y corriente.

Así podrás comparar desde tu propia vida diaria con la cotidianidad de la época de la Segunda Revolución Industrial y también podrás entender mejor el impacto que tuvieron esos avances.

En aquella época aún no estaba bien establecido ni generalizado el servicio de la luz eléctrica en la mayor parte del país. Figúrate que, en el año 1880, apenas había 40 lámparas eléctricas para el alumbrado público de la Ciudad de México.

Ni las televisiones ni los celulares existían en ese entonces, además, la producción de energía eléctrica estaba muy lejos de lo que conocemos actualmente. Te voy a dar un ejemplo:

Comparación del consumo de energía eléctrica

Se calcula que para el año de 1911, nuestro país era capaz de producir un total de 165, 000 kilowatts de electricidad, lo cual puede sonar a mucho, hasta que lo comparamos con la producción eléctrica actual, pues hoy en día son necesarios 180,000 kilowatts sólo para cubrir por un día el consumo de electricidad básico de 100 casas.

Las cartas y la comunicación escrita seguían siendo el principal medio de comunicación, aunque, desde mediados del siglo XIX, también podía usarse el telégrafo, que es un aparato que usa señales eléctricas para transmitir mensajes de texto codificados por medio de líneas de cableado.

El telégrafo fue muy importante en el siglo XIX porque fue la primera forma de comunicación con la que prácticamente de forma instantánea podías mandar mensajes a casi cualquier parte del mundo, bueno en cualquier parte del mundo donde hubiera líneas telegráficas.

El caso del teléfono fue muy diferente, porque cuando recién llegó a México, era un aparato súper exclusivo: en el año de 1888 apenas existían 800 teléfonos en toda la ciudad de México.

¡Imagínate lo difícil que era recibir una llamada! Y no sólo era difícil por la poca cantidad de teléfonos que existían, sino porque al principio no se podían conectar llamadas entre teléfonos con líneas de distintas compañías, entonces, si tu familia tenía un teléfono de una compañía y tú de otra, simplemente no se podían llamar.

No había teléfonos públicos, ve la imagen del “Teléfono del siglo XIX”.

Este aparato definitivamente no lo podías sacar a la calle. Estos teléfonos solamente podían hacer llamadas de voz y era su única función.

Los 800 teléfonos sólo estaban en la Ciudad de México. Los avances tecnológicos no beneficiaron a toda la sociedad de la misma manera, no sólo había una profunda desigualdad entre las clases sociales, sino también entre regiones y ciudades: los recursos que tenía la capital del país eran muy distintos a los que había en otros estados, y definitivamente los que existían en las ciudades eran mucho más abundantes y variados que los que había en el campo.

Las diferencias eran muy grandes, y en ningún lado eran tan claras como en la capital: en el centro estaban los barrios ricos que tenían todos los servicios, como alumbrado, drenaje y transporte, pero conforme te ibas alejando del centro entras en contacto con los barrios populares y obreros en los que todavía no se instalaban ninguno de esos servicios y su gente vivía completamente excluida de ese bienestar.

Los que se beneficiaron con la llegada del teléfono, fue un sector de la élite realmente muy pequeño: grandes comerciantes, inversionistas y empresarios quienes usaban el teléfono para atender las cuestiones de sus negocios.

Cómo te darás cuenta hoy en día no es muy diferente: los inventos más novedosos, los aparatos de tecnología de punta, no suelen popularizarse rápidamente, sino que primero sólo los sectores más privilegiados pueden acceder a ellos, porque son ellos quienes pueden pagarlos.

En esa época nadie tenía su propio cinematógrafo en casa, y la primera exhibición pública de cine se realizó el 14 de agosto de 1896. Aunque a partir de entonces se empezó a popularizar esta forma de entretenimiento, poco a poco también fue siendo afectada por las diferencias sociales. Las funciones del cinematógrafo se presentaban en carpas parecidas a los circos y al principio, las entradas eran relativamente baratas, hasta que los sectores de élite, que querían reclamar esa forma de diversión para ellos solos, pidieron que se aumentara el precio de las entradas para que no todos pudieran acceder a él.

Esta es una época en la que convive lo antiguo y lo moderno, lo tradicional y no novedoso; aunque en la vida cotidiana se integraron las modernas tecnologías como el cine, las viejas formas tradicionales de diversión seguían estando vivas en el día a día de las personas.

Los cambios vertiginosos que sucedían en el mundo y comenzaban a llegar a México eran cada vez más frecuentes y fue muy común que lo nuevo chocará con lo viejo, aunque al final, lo antiguo y lo moderno lograron convivir en la vida cotidiana.

Cómo pudiste ver el progreso técnico y económico fue la característica principal del gobierno de Porfirio Díaz, pero este no era parejo y en lugar de mejorar las condiciones de vida de los todos habitantes, contribuyó a hacer más marcadas las diferencias entre las distintas regiones del país.

Esto puedes verlo ilustrado en el siguiente mapa en que se muestra la esperanza de vida que había en cada estado. Obsérvalo con calma y analiza tus resultados.

La esperanza de vida solía ser mayor en los estados con mayor número de ciudades.

Es muy importante recalcar que los avances que hubo en esta época vinieron a modificar el rumbo del país, pero no resolvieron las desigualdades y eso traería muchas consecuencias importantes en los próximos años.

MATEMÁTICAS

Recipientes de huevo

¿Qué vamos a aprender?

Determinarás cómo se obtiene el residuo entero a partir de una división resuelta con calculadora.

¿Qué hacemos?

Es claro que sin algunos de los inventos que nos rodean estaríamos limitados para hacer muchas cosas. Por ejemplo, la máquina para hacer operaciones llamada calculadora.

Hoy la utilizarás para hacer cálculos y resolver algunos problemas que tiene una niña llamada Sofía.

A continuación, el problema de Sofía y cómo podrás ayudarle a resolverlo.

La familia de Sofía tiene una granja que se dedica a la producción de huevo orgánico, y Sofía ayuda a empacarlo en contenedores de 12 piezas para venderlos. Al final del día registran la información de los huevos recolectados por día, la cantidad de contenedores que se llenan y el número de piezas sobrantes.

Ella hizo una tabla como la que te presentaré; en donde puso lo que recolectó cada día, pero dejó en blanco lo demás porque le pareció que el resultado no era lógico, así que tendrás que ayudarle a resolver el cuestionamiento.

Sofía explica que para calcular cuántos recipientes llenos obtuvieron por día, lo que hizo fue dividir los huevos recolectados entre la cantidad de huevos que le caben a cada contenedor, que en este caso son 12 huevos orgánicos.

Con ayuda de tu calculadora realizarás esas divisiones para ver si los resultados son correctos.

Sofía dice que al hacer la división a ella le salieron números decimales y eso se le hizo muy raro.

Ayúdale a verificar las divisiones con la calculadora.

Operación:

222 entre 12 son 18.5 = 18 enteros con 5 décimos.

El resultado significa que con 222 piezas de huevo llenó 18 envases de 12 huevos y le sobraron 5 (más adelante observarás por qué cambiará).

¿Estás de acuerdo en que no hay medios recipientes? Entonces significa 18.5 recipiente; entonces llenó 18 recipientes y le sobraron los huevos que caben en la mitad de un recipiente, es decir son 18 recipientes completos y la mitad de uno serían 6 huevos.

Entonces ella deberá anotar en esta columna de recipientes llenos 18 y huevos sobrantes 6.

Observa qué pasó el martes: recolectó 237 huevos y la división que hizo le dio como resultado 19.75, verifica en tu calculadora la división.

El resultado fue 19 punto 75, quiere decir que obtiene 19 recipientes completos o enteros y punto 75 es el resultado de dividir los huevos que sobraron entre 12.

Los huevos que sobraron son menos que 12 y por eso salen decimales.

Si realizas la división con lápiz y papel.

23 entre 12 toca a 1 por dos son 2 para tres uno, uno por uno, etcétera. Sobraron 9, si siguiera la división entonces tendrías que colocar el punto decimal y seguir dividiendo, pero como se trata de recipientes no puedes decir pedazos de recipientes.

Si realizas la división con la calculadora siempre da número decimales, es decir, pedazos de enteros.

¿Cómo puede uno saber cuánto sobró cuando la calculadora da decimales y no dice cuánto sobra antes de esos decimales?

¿Recuerdas cómo compruebas que tu división es correcta cuando la haces con lápiz y papel?

R = Multiplicando el cociente por el divisor y si hay residuo se suma.

La calculadora siempre dará decimales y para saber cuál es el residuo que representan esos decimales, entonces debes multiplicarlos por el divisor.

Entonces si multiplicas la parte decimal por el número que es el divisor en tu operación, obtendrás el residuo.

Compruébalo.

219 ÷ 12 y el resultado que da es 18.25

Enseguida se multiplica 0.25 entre 12 y aparece como resultado 3 eso quiere decir que se llenaron 18 recipientes con 12 huevos y sobraron 3.

Puedes hacerlo de otra forma:

219 ÷ 12 y también es 18.25, y se multiplica solamente 18 por 12 y me te da como resultado 216, así que 216 para 219 son 3.

Continúa hasta terminar la tabla, aquí te presento los resultados, sin embargo, debes resolverlos tú con su operación correspondiente utilizando alguno de los métodos que acabas de aprender.

Ahora, vamos a resolver el desafío número 40 “Con la calculadora”, que se encuentra en la página 84 de tu libro de Desafíos Matemáticos.

Este desafío es parecido al problema que tenía Sofía. Aquí dicen que en esa panadería hacen empaques con 24 piezas de pan. El desafío ahora es llenar todos los lugares vacíos de la tabla. Puedes hacerlo con lápiz y papel, pero también debes usar la calculadora.

En el primero menciona que son 11 recipientes completos y este decimal se multiplica por 24, así que se obtiene 12. Aunque también el punto cinco representa la mitad, así que la mitad de 24 es 12. De las dos formas es el mismo resultado.

En el siguiente renglón también los recipientes completos son 11 y esta parte decimal se multiplica por 24, lo que da como resultado 18.

El residuo es parte de la solución en una división y cómo puedes conocerlo cuando la calculadora da resultados decimales y quieres conocer elementos enteros. No olvides que herramientas como la calculadora están para simplificar procedimientos y ahorrar tiempo, pero es muy importante saber qué operaciones son necesarias para resolver problemas y qué significan los resultados que obtenemos con ellas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

