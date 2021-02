Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 18 de febrero

This is the title; It is the name of the song. Este es el título, es el nombre de la canción.

These are the words of the song or lyrics. Estas son las palabras de la canción o letra.

The rhythm of the song can be slow or fast. El ritmo de la canción puede ser lenta o rápida.

Let’s read the words of this song: Leamos las palabras de esta canción

Read it with me. Léanla conmigo.