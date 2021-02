Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 18 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 18 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

CIENCIAS NATURALES

Juguemos con los materiales

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar que los materiales son todo lo que te rodea independientemente de su estado físico.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior descubriste muchos materiales más allá de los comunes, como el vidrio, el metal, el plástico e identificaste que cada uno tiene características muy particulares.

En esta sesión vas a identificar cómo es su superficie, su textura, si es moldeable, si se estira o dobla.

Es una figura lisa, tiene una forma puntiaguda, si lo aprieto mucho, parece que se dobla. Es papel en forma de una figura de origami.

Los usos del papel son muchísimos, se usa para escribir, dibujar o imprimir sobre él, o para hacer bolsas, sobres, folders incluso como filtro para la cafetera, o para hacer conos desechables para tomar agua.

Si separamos nuestros residuos, el papel se puede reciclar y así evitamos cortar más árboles.

Es una figura en forma de cono no es lisa, tiene protuberancias, tiene como distintos pétalos, pero son duros, es como de madera. En realidad, es la cáscara de una semilla, muy dura para protegerla del frío, sería más bien una fibra, pero el material es similar, es celulosa, a fin de cuentas. Tiene la forma de un cilindro, es fría y si le pegas suena, es resistente, es lisa, si la agitas, parece que tiene algo dentro, está totalmente sellada. No es algo que parezca que se pueda quebrar, aunque sí abollar un poco, no es muy pesada, pesa más por lo que tiene adentro. Es una lata de comida.

¿Y de qué está hecha? De aluminio. Es un metal blando, mucho más moldeable, que por ejemplo el acero, y lo usamos para muchas cosas, no sólo para hacer latas, sino para hacer cables y también láminas muy delgadas, como, por ejemplo, el papel aluminio. Es uno de los elementos más comunes en el planeta.

Esto es suave está frío se puede moldear, es como plastilina, pero tiene otra textura, se puede manipular, hacer por ejemplo una tira larga, o una figura es masa para moldear.

Con harina de fécula de maíz y un poco de pegamento. La fécula se usa para hacer atole, por ejemplo, aunque claro, así con pegamento no te la puedes comer. En general las harinas, tanto de trigo como de maíz tienen esta cualidad, cuando se mezclan con pegamento y con agua, se hacen una masa moldeable, que después de que se seca se endurece y se queda con la forma que hiciste.

Es suave, se puede estirar, es liso, muy ligero, es como una liga, pero tiene la forma de… ¡Es un globo desinflado! Y está hecho de hule. Enrealidad, es de látex. Al igual que el hule, se saca de los árboles, le damos muchos usos, debido a su gran elasticidad, por eso se puede estirar sin que se rompa, e impermeabilidad, o sea que no deja pasar el agua.

Esto es como una masa pegajosa, se siente como un moco, viscoso.

Es plan, como un papel, pero ¡Ay, se pega en los dedos! Es cinta adhesiva.

En realidad, es una mezcla de tela con adhesivo. Los pegamentos tienen distintos orígenes, pueden venir del petróleo, de algunas harinas vegetales y de unas proteínas animales.

Entonces es ejemplo de una mezcla de varios materiales muy diversos con un uso muy específico. Esta cinta gris o GAFFER es muy resistente, por la base de tela que tiene, es como una venda, pero con pegamento.

A ver es duro, no se puede doblar, es frío, liso, aunque está hecho de distintas piezas, aquí tiene como una pieza pequeña y redonda que gira definitivamente es metal. Es una herramienta.

Es una llave, que cotidianamente llamamos “perico” y nos sirve para ajustar, por ejemplo, la manguera del gas o los tornillos de la bicicleta, está hecha de acero, que es uno de los metales más resistentes que hay. El acero se funde o se calienta para tomar distintas formas, incluso se puede martillar, calentar y estirar hasta formar con él un cable. Se usa en construcciones, para hacer las varillas que ponemos en las casas para que sean más resistentes, incluso se pueden hacer puentes gigantescos de acero, que soportan el peso de tráileres llenos de cargamento.

Ahora sabes que tan importante es conocer las características de los materiales. Una vez que las conoces sabrás cómo utilizarlos en determinadas tareas.

Según el tipo de material, la función que tiene. ¿Y hablando de materiales, te invito a leer un cuento sobre un niño que aprende a utilizar los objetos y los materiales de los que están hechos?

Pon mucha atención a todos los objetos que aparecerán en este cuento.

Los Tesoros de Farfournet (Por: Maurice Jean)

Si quieres saber dónde está situado el pueblo en que vive Farfounet, no te será difícil encontrarlo.

Prepara unas banderitas con agujas. En un mapa de Francia, coloca una en Bayona, famosa por sus jamones, y otra en Givet, la capital de los clavos. Luego, con mucho cuidado, traza una línea recta entre estas dos ciudades. Después, clava una tercera banderita a mitad de camino entre Bayona y Givet, y verás dónde está situado el pueblo de Farfounet. Sin hacer mucho ruido, coge un mapa de Francia, tu sombrero, una brújula y un telescopio, y te vas allí en moto, en coche, en tren, en helicóptero, en un jet o, sencillamente, en bicicleta.

Mira por el telescopio, y tan pronto como veas una colina con tres docenas de casas bajas ni una más ni una menos alineadas a lo largo de una única calle, al pie de una vieja fortaleza, te dirás: Ya he llegado.

Después, vuelves a poner la brújula en el bolsillo, y mandas a tus padres, amigos y conocidos este telegrama:

Llegando sano y salvo al pueblo de FARFOUNET / Stop / Muchos besos de…

(Pon después tu dirección y firma)

¿Quién podrá ser este Farfou-net? Porque este nombre puede ser de un gato, un chico, una alondra o un erizo. ¡Muy bien! Feliz como la alondra, vivaracho como un niño, juguetón como un gatito, tan bien peinado como un erizo, Farfounet es un niño muy amable, y estoy seguro de que me darás las gracias por habértelo hecho conocer.

¿La casa de Earfounet? Sigue adelante. Está detrás del bosquecillo. Ve directamente a la granja, en la que verás una parra que trepa por la pared, seis vacas blancas mugiendo en el establo y un tractor de un rojo llameante en el granero.

Este es el sitio. No tiene pérdida.

El propio Farfounet abrirá la puerta y te dará la mano, como a un viejo amigo. Y no tendrás que rogarle que te muestre sus tesoros.

El motivo de su buena disposición es que no necesita tenerlos enterrados en las profundidades de una caverna o encerrados en una caja fuerte. Para conservar sus tesoros, Farfounet los lleva siempre en los bolsillos de los pantalones.

¡Creánme, amigos, no se trata de bolsillos corrientes! Pesados, hinchados, llenos hasta reventar.

¡La gente va a creer que el niño es deforme! exclama la madre.

Las personas mayores no pueden comprender ciertas cosas.

Pero veamos las maravillas que se encuentran en su bolsillo izquierdo: una pinza de tender ropa, un clavo, un tapón de botella de champán, una piedra de afilar (en forma de huevo), tres castañas (para hacer figuritas con ellas), media docena de cerillos usadas (para los brazos y piernas de las figuras), una rama en forma de horca (para hacer una resortera) un trozo de llanta de bicicleta (para hacer el tirador) un botón de un abrigo y un broche.

Admiremos ahora las riquezas que nos ofrece su bolsillo derecho: un pañuelo blanco (ya no tan blanco) un caracol (envuelto en el pañuelo) un lápiz de color azul, un puñado de habichuelas (municiones para la futura resortera), un silbato de madera, la montura de unas gafas (sin cristales, pero excelentes para mirar la estrella polar por la noche) un reloj sin manecillas (pero con muchos engranajes interesantes en el interior)y un metro de carpintero (muy útil, aunque está casi completamente roto).

¿Vas a encogerte de hombros ante todo esto?

No. Estaba seguro de que no lo harías.

Por la expresión de tus ojos. Tú prefieres los tesoros de Farfounet.

Aunque sus bolsillos son grandes, profundos, no pueden contener todas las riquezas que posee. La mochila le sirve para guardar las cosas de mayor tamaño.

Esta mañana, por ejemplo, antes de salir hacia la escuela, ha puesto en ella, además de los libros y cuaderno su paloma domesticada, Lustucru. (No te preocupes por Lustucru. Está acostumbrado a esto y Farfounet es muy bueno con ella.)

Por curiosidad, sigámosle un ratito en el camino a la escuela. Va con una gran sonrisa. A su espalda, Lustucru va haciendo rruu, rruu.

Como Farfounet necesita tiempo para hacer las cosas, la gente imagina que es perezoso. Nada de esto. Su mente está siempre despierta y sus ojos no paran de mirar de derecha a izquierda.

¡Ah! ¡Si todos los que van enfrascados en sus pensamientos, sin ver nada, supieran, los maravillosos juguetes que se pueden hacer con un pedazo de corteza de abeto, un trozo de alambre y tres plumas de gallina!

Farfounet sabe todo esto.

A veces la señorita lo reprende.

Esto es terrible, Farfounet. ¡Vacía los bolsillos!

Farfounet perdona a la señorita. Ni la mejor maestra puede entenderlo todo. Prudentemente, saca sus tesoros a la vista de todo el mundo.

¡Un caracol! ¡Oh, qué asco! ¡Y todas estas tonterías!

Farfounet se ríe para sus adentros.

Fíjate ahora cómo se demuestra que tiene razón.

El tapón de la botella de tinta se ha perdido, ¿Dónde se puede encontrar otro? ¡En el bolsillo de Farfounet!

¿La señorita quiere colgar de la pared el mapa para ilustrar la lección de Historia? La pinza de tender la ropa de Farfounet o el clavo servirán perfectamente para aguantar el mapa.

Un clavo mal clavado de un asiento amenaza con romper la ropa de alguien. La piedra de afilar de Farfounet servirá de martillo.

Durante los quince minutos del recreo, la distraída señorita, que ha olvidado el silbato, tendrá incluso que pedir prestado el silbato a su alumno.

De pronto, al sonar las doce, comienza a llover. Una de estas lluvias con granizo que a veces caen sobre esta parte de Francia, con este tiempo y sin impermeable, te calarías hasta los huesos antes de llegar a casa. ¿Qué se puede hacer?

Niños dice la señorita, tendrán que esperar.

Todos se ponen tristes. Los estómagos están hambrientos. No es cosa de broma. Entonces Farfounet levanta la mano.

Señorita, tengo una idea.

Nuestro amigo agita una hoja de papel.

Mire lo que he escrito:

Papá, si no vienes a buscarnos con el camión, nos resfriaremos.

“Farfounet”.

Muy bien -dice la señorita. Pero, ¿Quién va a llevar la carta?

Lustucru, desde luego.

¿Lustucru?

Farfounet saca el pájaro de la mochila, y éste agita las alas. Con una liga, Farfounet ata la carta, doblada, a una de las patas del pájaro y le dice, antes de soltarlo bajo la lluvia:

Date prisa, Lustucru.

Unos minutos más tarde, el padre de Farfounet llega a la escuela con su camión y abriendo puerta trasera del camión y grita alegremente:

¡Todos arriba!

Lustucru desempeñó bien su cometido de paloma mensajera.

La señorita se sienta junto al conductor, con Farfounet entre los dos.

El camión deja a cada niño de la escuela delante de su casa.

¡Coman bien, amigos! ¡Nos veremos mañana!

Le llega el turno a la señorita. Al bajar, da las gracias al conductor y le dice a Farfounet:

Sin tu idea, probablemente hubiera pescado una bronquitis.

La señorita sonríe bajo el aguacero. Su corazón se llena de alegría.

Gracias, mi buen Farfounet.

Qué importante es aprender acerca de los materiales y no solo los más comunes, con el avance de la tecnología seguramente habrá muchos materiales nuevos con muchas ventajas.

Para terminar, en esta actividad identificaremos mediante la vista, objetos que están elaborados con determinado material.

Por ejemplo, encuentra cuatro objetos de madera.

La cuchara, el baúl, los lápices y ¡el barco!

¿Qué características observas que tienen en común?

La dureza, todos tienen ese color café tan característico.

Además, si te fijas, en algunos se alcanzan a ver las vetas, que son esas líneas que se dibujan de manera natural en la madera.

Ahora bien, ¡objetos de metal!

Tornillo, moneda, medalla, la llave del lavabo, esas latas de metal, esa llave inglesa y esa otra pieza que no sé cómo se llama.

Es un engrane, como los que encontramos en el interior de los relojes, ¿Qué características observas?

Pues los metales no se rompen, son duros y al calentarlos a muy altas temperaturas se pueden moldear. Y casi todos tienen este color gris, que brilla, aunque hay otros como el oro o el cobre, que son más bien amarillos.

¿Objetos de plástico?

Veo un bote, una bota, un caballito, una casita o casita, más bien de muñecas, una silla, un vaso, unos atomizadores y del plástico, ya hemos dicho que es un material que se le pueden dar muchos usos, puede ser opaco y también transparente, como ese vaso que vemos ahí, porque es moldeable a poca temperatura, puede tomar cualquier forma, ya que lo viertes en un molde y adquiere esa forma, por lo tanto, lo usamos para objetos de uso cotidiano, de uso personal, porque ya si piensas en algo que lo van a usar muchas personas, o por ejemplo como pieza de una máquina, es mejor un material como el metal.

Aunque también hay plásticos de uso rudo, que aguantan mucho más que los plásticos de un solo uso.

¿Objetos de vidrio?

La pecera, las ventanas y bueno, la lupa y el espejo. El vidrio nos sirve para guardar líquidos, para hacer frascos, deja pasar la luz entonces es bueno para hacer ventanas o vitrales no es muy flexible ni muy resistente, se puede quebrar fácilmente.

¿Alguno que combine vidrio y metal?

¡El foco!

Todo lo que nos rodea, pertenece a un material, cada uno es muy diferente y sus funciones corresponden a sus características, sin embargo, de estos materiales básicos, se deriva un increíble número de materiales. Los seres humanos y la comunidad científica continuamente están buscando y creando nuevos materiales, algunos más resistentes, otros más moldeables, pero, sobre todo, que cada vez tengan menos impacto en el ambiente.

Se incluyen objetos de piedra, en caso de que haya tiempo.

Leamos la imagen en la que se mencionan dos materiales que tiene características muy particulares.

Son materiales muy especiales, que, si los súper héroes fueran reales, seguro los utilizarían para sus trajes.

Poco a poco hemos aprendido bastante de los materiales de los que están hechas todas las cosas y algunas características y usos de cada uno.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

MATEMÁTICAS

Memorama y cartulinas, ¿qué será?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el uso de fracciones como medios, cuartos, octavos para expresar oralmente y por escrito medidas diversas. Así mismo reflexionaras acerca del significado de algunas fracciones al tener que representarlas gráficamente o bien, para interpretarlas o compararlas.

¿Qué hacemos?

En esta sesión, comenzaras jugando.

Actividad 1

¿1/8 es menor o mayor que 1/2 ?

1/8 es menor que ½ ¿Lo recuerdas? lo vimos con los listones de Lety la clase pasada cuando partimos el ¼ de metro de listón a la mitad, el pedazo era más chiquito que el de ¼

Siguiente ¿½ es igual que ¼?

¿Te acuerdas que usamos un metro de cartón y lo doblamos a la mitad y luego lo volvimos a doblar para tener cuartos y después doblamos los cuartos para tener octavos?

Ahí vimos que ½ es más grande que ¼

Entonces no son iguales, anotemos que ½ es mayor que ¼

Veamos la última:¿8/8 es mayor que 1?

8/8 significa que estoy usando todo.

Observa un ejemplo, eso nos ayudará a ver si es correcto o no lo que acabas de decir.

Tenemos una sandía y la queremos repartir entre 4 niños y 4 niñas, es decir entre 8 personas; para que les toque la misma cantidad de sandía, hay que cortarla en 8 partes iguales y eso representa 8/8. Al repartirla, a cada uno le toca un octavo de sandía.

Entonces eso es una sandía completa, así que sí, 8/8 es igual a 1 entero. Oiga, pero si en lugar de una sandía es una manzana, ¿También será lo mismo ocho octavos y un entero?

Esa pregunta te toca responderla a ti solito y ustedes en casa también respondan esa pregunta.

Ahora que les parece si abren su libro de desafíos matemáticos en las páginas 73 y 74, y aprovechemos que ya estamos encarrerados con esto de las fracciones.

Primero contestemos la consigna 32, el número uno.

A ver y, ¿Cómo se ilumina el cuadrado?

Hay que iluminar ¼ del cuadrado, debo doblar una vez el cuadrado para tener la mitad, o sea, obtener los medios y como hicimos con el metro de cartón, hacer un segundo “doblez” para tener los cuartos, y luego sólo iluminar una parte, así como se ve en la pantalla.

Muy bien, ya sólo nos falta una figura, y se me hace que es un poco más complicada.

Es muy parecida a la figura del primer juego, sólo que aquí tenemos un círculo nada más y en el primer juego hay una dona que también es como un círculo, y sólo hay que marcarlo igualito que la dona, así como se ve en la pantalla. Imagen 4.

Es como la dona que ya vimos en el Primer juego, muy bien conductor, qué te parece si ahora respondemos la actividad dos que está en los desafíos.

Cada figura: en el círculo va 1/4, en el rectángulo que está iluminado de amarillo va 2/4 y en el rectángulo que esta coloreado con azul, como está dividido en ocho y hay dos partes iluminadas, representa 2/8

El círculo sólo está dividido en 4 y se ilumina sólo una parte.

¿Qué te parece si revisamos otra vez el círculo antes de pasar a los otros?

¿Qué notas en el círculo?

No está dividido en cuatro partes iguales ese círculo. Está dividido en ¡5! está equivocado.

Está engañosa esa división, porque hay que fijarse bien en la figura, ¿Ya notaste que la parte que está iluminada está dividida de una forma que ya vimos?

Si sólo veo esa parte iluminada alcanzo a ver que esa división es la mitad del cuarto, eso significa que como en el metro de cartón, cuando hacemos los dobles en la medida de ¼, obtenemos 1/8.

Significa que, en realidad, el círculo tiene iluminado sólo 1/8, porque esa parte cabe ocho veces exactas en todo el círculo. Lo puedes comprobar si dividimos también a la mitad los otros cuartos de círculo.

El rectángulo que tiene dos partes en color amarillo, también está en cuatro partes, pero ahí se iluminan dos, es decir dos cuartos y al final el rectángulo que tiene pintado azul, está dividido en 8 y se iluminan 2 partes.

Ahora sí, estuvo bien. Pasemos a la siguiente actividad del libro de texto.

Cuando uso el metro sobre puesto, puedo notar que el punto A es la mitad entre 0 y 1, eso quiere decir que A es igual a ½; luego el punto C, es la mitad entre 0 y 1/2, entonces usando el metro y lo que ya vimos, significa que C es igual a ¼; y para el punto E, veo que es la mitad entre 0 y ¼, eso significa que E es igual a 1/8.

El punto D, está a la derecha de ½, entonces su valor es mayor y también veo que es menor que 1, así que me quedé pensando y me di cuenta de otra cosa también.

Que también está a la mitad de ½ y 1, en esta segunda mitad, entonces vale ¼ más ½ que es lo que está acá.

¿y B?

Te propongo que sobrepongas el metro en la recta que va de 1 a 2 y nos digas qué puedes ver.

¿Qué se puede hacer para saber cuánto vale B

Puedo ver que el punto B mide la mitad entre el 1 y el 2, es decir, que B es ½.

Pues que se me olvidó que como el metro de cartón no me alcanzaba para saber cuánto vale B, lo use para medir entre 1 y 2, pero a eso debo sumarle el metro que está atrás, o sea el que va de 0 a 1.

Pues vale 1 metro más ½ metro.

Bien, en el libro aún queda algo más por resolver. Se trata de que coparen las fracciones y decidan si una es mayor o es menos que la otra, o bien, si son iguales.

Es cierto esto, pero creo que lo que hemos estudiado hasta hoy ayudará mucho.

Sin embargo, recuerda que tal vez los niños y niñas que nos ven pensaron en otra forma de resolver estos problemas. Así que, si tu lo resolviste de forma diferente la consigna de sus desafíos, mándenos sus razonamientos por escrito, para ver otras formas de resolverlos y seguir aprendiendo juntas y juntos.

Interesante esto de las fracciones en verdad que había cosas que no había aprendido antes y ahora me quedaron más claras.

Sí, hay fracciones que usamos sin darnos cuenta, como cuando compramos ½ kg de huevo o de tortillas, cuando compramos un cuarto de queso o de mole o cualquier otra cosa.

Y algo que ya estudiamos antes, y que mucha gente usa a diario podemos dividir el tiempo, decimos, por ejemplo, falta ½ hora para llegar, o falta ¼ de hora para las 7, etcétera.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

Documentos históricos y relatos de la comunidad Yo jmurï jñaa, nu yo yaxï yo jñatrjo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar un documento de difusión para los acontecimientos e historias de una comunidad, en esta ocasión será un periódico mural.

Ra xits´i nu paa dya ra panraji ñe ri jñïsiji kja xiskuama xorungumï, pjembe ko kjogï jñaa kja ts´ijñiñi

¿Qué hacemos?

Un periódico mural es un medio de comunicación visual que se coloca en una parte visible, es, en pocas palabras, un conjunto de contenidos donde los estudiantes distribuyen la información más significativa sobre un tema determinado y que esperan que otros estudiantes se enteren de esta información.

¿Se acuerdan que vimos relatos históricos o hechos y acontecimientos de la comunidad en la sesión anterior?

Retomaremos el mismo tema para ordenar y difundir la información en un periódico mural o escolar, los pasos son:

Recuerda que normalmente el tamaño de un periódico mural o escolar es más grande, pero también se puede hacer de esta manera.

En un periódico mural podemos registrar cualquier información de importancia o hechos y acontecimientos de nuestra comunidad estos deben llevar pocas palabras acompañados de dibujos, colores vistosos y el acomodamiento de la información también es importante.

Y para tener una mayor idea de cómo hacer nuestro periódico mural, les contaré sobre un acontecimiento de la comunidad mazahua y les mostraré cómo pueden presentar esta información.

Te gusto el relato.

¡Pudimos acomodar la información en nuestro periódico mural! nos llevan a imaginar y vivenciar más la historia, podrás elegir algún acontecimiento o hecho importante de tu comunidad o algún tema de tu interés y que además puedas compartir con otras personas esta información y quedé cómo un registro histórico y se me está ocurriendo que podríamos hacer también un periódico mural con la información sobre lo que está pasando actualmente sobre el COVID19

Ahora ya podrán hacer su periódico mural con todas las características que ya se enlistaron recuerda que este será un producto o evidencia de tu aprendizaje.

Me na joo ts´itriji pokjï na punkjï ko jñanrokjme ri mbeñe texe ko o mamuji añeba ri opjï kja xiskuama xorungumï

Hemos hablado acerca de cómo registrar los hechos y acontecimientos de una comunidad, en un periódico mural.

Recuerda lavarte tus manos muy bien con agua y jabón.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

ARTES

Muevo mi cuerpo artísticamente

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a generar formas de representación artística, aplicaras los principios de composición del equilibrio.

¿Qué hacemos?

En esta sesión continuaremos con la creación de nuestra secuencia de movimientos, recuerdas que en la sesión anterior hiciste una exploración de tu cuerpo con música, después creaste algunas secuencias utilizando los conceptos de suave y fuerte, lento y rápido, multifocal y unifocal. Ahora veremos otros conceptos que enriquecerán tu aprendizaje.

Antes de comenzar hay que recordar que debemos calentar nuestro cuerpo, puedes hacerlo con el siguiente audio.

Audio 1. Calentamiento.mp3.

El audio se divide en 3 partes, se propone lo siguiente para cada parte:

1. Mover la cabeza lentamente: círculos.

2. Mover hombros, brazos, codos, manos, cintura, rodillas, pies.

3. Movimientos de relajación y respiración.

Como hemos trabajado en sesiones anteriores, los conceptos de velocidad como rápido y lento, otros como de energía que son débil y fuerte, conceptos de amplitud como corto y largo. Para observar mejor los conceptos de movimiento que podemos hacer con nuestro cuerpo, observa el siguiente video.

Video. Expresión Corporal.

Como te diste cuenta en el video hay movimientos que los hacían arriba, otros abajo, enfrente, atrás, esos movimientos que detectaste pertenecen al concepto de espacio y para ello realizaremos la siguiente actividad.

Actividad 1. El mosquito.

En esta actividad trabajarás el concepto de nivel, que son superior, medio y bajo.

1. Imagina que un mosquito te quiere picar.

2. Para evitar que te pique, tienes que esquivarlo.

Escucha atentamente el siguiente audio.

Audio. El vuelo del moscardón.

Si escuchas de manera atenta parece que la melodía es como una batalla.

Actividad 2. El contraataque.

Ahora es tiempo de lanzar un contraataque a este mosquito y para ello vas a necesitar los movimientos de dirección. ¿Saben cuáles son esos tipos de movimientos? Claro, como bien pudiste observar en el video son los movimientos que se hacen hacia enfrente y hacia atrás, otros a la derecha y a la izquierda, en efecto, esos son los movimientos corporales de dirección.

Ahora bien, escucha el siguiente audio.

Audio. Edvard Grieg, En la gruta del rey de la montaña.

Para realizar el contraataque, sigue los siguientes pasos.

1. Colócate en posición de ataque.

2. Marcar movimientos hacia enfrente y hacia atrás

3. Esquivar mosquito a la derecha y a la izquierda.

4. Marcar movimientos hacia arriba y hacia abajo.

5. Se comenzará la actividad con música.

Actividad 3. Secuencia. El mosquito.

Ahora que hemos terminado todas las secuencias las juntaremos, recordando las partes:

1. El personaje lee un periódico y un mosquito lo molesta.

2. El personaje persigue al mosquito silenciosamente.

3. El personaje está furioso con el mosquito.

4. El personaje desesperado persigue al mosquito.

5. El mosquito se lleva al personaje.

Realiza la actividad con el audio.

Audio. El mosquito.

Como hemos observado el cuerpo tiene muchos movimientos y éstos los utilizaremos para seguir creando nuestra secuencia, recuerda que esto lo puedes hacer en cualquier momento que tengas tiempo. Como te habrás dado cuenta, conocimos los conceptos de movimientos por niveles, dirección y Energía, también practicamos los conceptos de movimiento de espacio, tiempo e intensidad.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

