Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 18 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 18 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 17 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

ARTES

Mis emociones y el arte

¿Qué vamos a aprender?

Expresaras algunas emociones que experimentaste al apreciar manifestaciones artísticas.

¿Qué hacemos?

Actividad 1. Escucha, Alegría.

Recordarás que has trabajado con algunos proyectos como: El movimiento y las expresiones dancísticas del país, la literatura, los niños y las artes, los materiales, el arte y la creatividad, las mil y una maneras de hacer teatro y otros más.

Algunas actividades tal vez te hicieron sentir contento, otras tantas nostálgico, las emociones han estado presentes en cada una de las actividades, observa las siguientes imágenes:

En la sesión de “Ópera para mis oídos” te hizo sentir alegre. Para repasarla te invito a observar el siguiente video del minuto 14:10 al minuto 16:00

#AprendeEnCasa III. 1º Primaria. Artes. Ópera para mis oídos.

¿Qué fue lo que más te gustó y cómo te hizo sentir la actividad?

Te gustó que cantaron con acciones cotidianas y además lo hicieron a partir de una pieza musical muy conocida. Te hizo sentir alegre por las cosas que se pueden construir.

La música provoca diversas emociones, pero, ¿Sabías que los colores también lo hacen? Y no solo provocan sensaciones, también a través de ellos puedes expresar ideas. La cultura es muy colorida.

En la vestimenta de las danzas de México, puedes encontrar los colores y formas expresadas de manera creativa. En la clase de “tejiendo significados” fue posible apreciar la grandeza de los vestuarios que llegaron al salón a continuación observa del minuto 13:33 al minuto 16:00, algunos pedacitos de esa sesión.

#AprendeEnCasa III. 1º Primaria. Artes. Tejiendo significados.

Actividad 2. Observar, Nostalgia.

A estos bordados se les llama arte popular, transformando un pedazo de tela en una obra que dice muchas cosas por sí misma y es que cualquier material que tomes, al transformarlo cobra significado.

Por ejemplo: Cuando exploraste diversos materiales para hacer máscaras, en esa clase conociste un elemento que te permitió expresar tus emociones e ideas, al mismo tiempo que creaste personajes.

Es muy importante repasar todas las sesiones porque es una manera de darte cuenta de todo lo que has aprendido y como recordar es vivir, ¿Recuerdas la sesión de los cuentos clásicos?

Sabías que la nostalgia es una mezcla de tristeza y alegría al recordar lo que has vivido. El tiempo pasa muy rápido.

Actividad 3. Las formas y los colores, Sorpresa.

Ahora te invito a observar los siguientes videos de las sesiones de “A través de la lupa” del minuto 10:45 a 12:12 y del minuto 18:00 a 20:03

#AprendeEnCasa III. 1º Primaria. Artes. A través de una lupa.

#AprendeEnCasa III. 1º Primaria. Artes. ¡Sonrían! Click.

En estas sesiones aprendiste a observar las pinturas de una manera diferente poniendo atención en las líneas, la forma, los colores y además a tomar fotografías y mirar a través de lente de una cámara fotografía o un celular como lo hacen los artistas.

Muchas veces uno está acostumbrado a ver, pero no a observar.

Actividad 4. Haces unos pasitos.

Recuerda otra sesión, es la sesión donde realizaste el proyecto de: La literatura, los niños y las artes.

Estuviste jugando con las rimas y cómo podías acomodar las palabras para expresar alguna idea.

Recuerdas esa sesión porque a la rima le añadiste una base de rap, mejor conocido como beat. ¿Quieres cantarla? Escucha el audio del beat y con la ayuda de mamá o papá canta la letra.

Venga ese beat.

Audio 1. Gustavo Medellín (TETLI). Hip-hop.

Mi abuelita Tencha confiesa

que hace ricos postres de fresa.

Que le gusta el juego de mesa

y se ve como una princesa.

No le gustan los hospitales.

Pinta cuadros originales

y rescata a los animales.

¡Abuelita, gracias totales!

Va al mercado en motoneta.

En verano se hace poeta.

Y con todo mundo es la neta

¡Abuelita, yo soy tu nieta!

Lo que tiene nos lo comparte

ríe y juega por todas partes.

Sueña con viajar hasta Marte

¡Y ve todas las clases de Artes!

El rap de La abuela Tencha, es una abuela muy movida, creo que tiene más energía que tú.

Antes de terminar, observa la siguiente colaboración que tuviste, cuando hiciste el proyecto de mil y un formas de hacer teatro.

Es un video que enviaron Ethan y Nicole del Estado de Veracruz donde muestran sus títeres y cómo los utilizan.

Video. Jugando con títeres. Ethan y Nicole del Estado de Veracruz.

Ya se terminó esta sesión, observaste muchas cosas, pero lo más importante es que reconociste algunas emociones que experimentaste al observar algunas manifestaciones artísticas y además hiciste un viaje por los proyectos trabajados durante este periodo.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Luz y color en nuestra vida

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la importancia de la luz para poder reconocer los objetos que están alrededor.

¿Qué hacemos?

El sentido de la vista permite apreciar los colores, los objetos, lugares y personas que están a tu alrededor, pero esto no será posible sin la luz que se refleja en ellos.

Observa el siguiente video para refrescar tu memoria.

Luz.

¿Recuerdas que la luz puede originarse desde distintas fuentes? Las fuentes son muchas y por medio de ellas es que se puede obtener luz.

Existen fuentes de luz natural y fuentes de luz artificial, eso quiere decir que las fuentes de luz natural son originadas por sí mismas, el ser humano no interviene en su generación, y las fuentes de luz artificiales son fabricadas por el ser humano a partir de la transformación de otros tipos de energía.

Para continuar con el tema, irás clasificando las fuentes que se vayan mostrando.

Recuerda que este tema ya lo has visto y en este repaso es momento de demostrar los conocimientos aprendidos.

El sol es una fuente de luz, ¿Natural o artificial?

Es una fuente de luz natural, es la mayor parte de luz natural del planeta, es por ello que debes aprovechar la luz del sol tan pronto inicia el día. Realizar actividades en las que se requiera observar con detalle, cómo estudiar, leer, realizar tareas, trabajos u otras actividades como coser, realizar manualidades entre otras, permite que se aproveche la luz natural.

Entre más se aproveche la luz natural menos se utilizará la luz artificial que además cuesta dinero, de esta manera también se ahorra.

Por eso es necesario mantener un horario que permita hacer lo que se ha mencionado, eso precisa levantarse temprano, pero también ir a la cama temprano, de esta manera lograrás descansar y aprovechar al máximo la luz natural.

Se trata de una linterna, ¿Corresponde a una luz natural o artificial?

Una luz artificial, ya que se genera a partir de la energía almacenada en las pilas.

Las estrellas emiten luz, eso es cierto, ya que durante la noche y parte de la mañana se pueden apreciar en el cielo, sin embargo, ¿Su luz se trata de una fuente natural o artificial?

Las estrellas no fueron creadas por el ser humano, y tampoco invierten su emisión de luz, por lo que su fuente de luz es natural.

Este objeto, ¿Corresponde a una fuente de luz natural o artificial?

Recuerda que, si se origina por medio de la transformación de otras energías, se trata de una fuente de luz artificial. Una lámpara requiere energía eléctrica o pilas y hay otras que funcionan a partir de la luz del sol, sin embargo y como se dijo requiere de otro tipo de energía para funcionar.

Observa que hay otras imágenes.

Cuando un volcán está en erupción o en actividad constante, emite luz y calor, sin embargo, se debe determinar si la luz es natural o artificial.

Por la naturaleza del volcán se puede definir que es una luz natural.

¿Has notado que cuando toda luz está apagada y únicamente está encendida la televisión, puedes apreciar los objetos que están a tu alrededor, es decir que ilumina la habitación?

Esta luz corresponde a una fuente artificial ya que de forma natural no se puede obtener ese tipo de iluminación.

La sirena de una ambulancia emite luz roja. Puedes apreciarla y además identificas su sonido, ¿Esta luz es natural o artificial?

Es una luz artificial, la cual avisa que está una ambulancia en camino.

El fuego además de ser una fuente de luz, es también una fuente de calor.

¿Por qué piensas que el fuego es una luz natural?

Porque puede iniciarse sin la intervención del ser humano, incluso hay incendios en los bosques provocados directamente por la luz del sol, así como puede propagarse a partir de una chispa.

¿Por qué piensas que puede ser una luz artificial?

Debido a que el ser humano es capaz de prenderlo y apagarlo en repetidas ocasiones, como en un encendedor o en un cerillo, o una vela.

Recuerda que las fuentes de luz artificial requieren una fuente de energía que ayude a que se complete el proceso de iluminación, ya se ha hablado de las baterías o pilas, la electricidad y la energía solar.

Sin embargo, el fuego emite su luz de forma natural debido a un proceso que no depende del ser humano o el cual no ha creado para su aparición, ya que existe de forma natural y se da a partir de un proceso que se llama combustión.

Esto quiere decir, que para que el fuego se produzca, ¿Se requieren elementos naturales que ya existen, no han sido creados por las personas?

Por ejemplo, se requiere del oxígeno que permite la vida de muchos seres vivos en el planeta. La tierra es indispensable para que se dé la combustión, y como consecuencia el fuego, y el oxígeno tampoco ha sido creado por el ser humano.

En este caso, el fuego es una fuente de luz natural.

¿Alguna vez has visto un relámpago?

Algunos dan miedo, sobre todo si el relámpago viene con un fuerte trueno, llega a asustar, pero si has logrado apreciarlo, emite un gran y breve resplandor producido en las nubes cuando aparece.

El cielo se ilumina, aunque por algunos segundos, sin embargo, la luz es muy fuerte, esa luz proviene de una fuente natural.

También es importante que relaciones la importancia de la luz para poder apreciar los objetos que están alrededor, y no solamente observarlos sino apreciar sus colores.

Por ejemplo, imagina un parque, el cual está lleno de plantas y árboles, juegos para niños, aparatos para ejercitarse y bancas de colores. Piensa en las veces que has pasado durante la noche y los colores no se ven tan brillantes, también hay algunos colores que no se llegan a apreciar bien, se ven más oscuros.

Si hay poca luz es diferente, eso quiere decir que, si hay poca luz, ya sea natural o artificial, los colores de los objetos se dejan de apreciar como cuando los observas con luz.

En la imagen anterior el sol está a plenitud, puedes ver colores brillantes como el cielo azul, y el agua, que no es azul pero que se refleja el azul del cielo, así como las nubes.

También se puede distinguir el color de la arena entre amarillo y café claro.

A continuación, observa una playa al atardecer, quiere decir que ya no se ve la luz del sol a plenitud, ¿Qué colores percibes?

Se pueden apreciar colores en el cielo, pero ya no se ve el azul de la imagen anterior, ahora puede verse un poco rojo, anaranjado y algo de azul marino, el mar tampoco refleja el color azul celeste, parece más oscuro, así como la arena.

Ahora fíjate en una playa en la noche, ¿Qué colores aprecias?

No se aprecia el color de la arena, el mar parece estar negro, aunque se sabe que es agua clara, al no haber luz, ésta no se refleja, por eso solo se percibe la oscuridad y solo puede verse la luz de la luna.

Recuerda que la luz junto con el sentido de la vista, permite apreciar las formas, tamaños y colores de los objetos del entorno, ya sea que se trate de luz natural o luz artificial. Entre más luz haya, se observa a más detalle y los colores más brillantes, entre menos luz haya, los colores no se apreciarán igual, así como las formas y tamaños.

Para finalizar esta sesión, observa el siguiente video.

El niño y la luz.

¿Recuerdas que comentamos en sesiones anteriores que las luciérnagas emiten luz propia?

Son una fuente de luz y que la utilizan las luciérnagas para comunicarse durante la época en la que se reproducen, los machos con las hembras, pero únicamente los machos poseen esta característica.

Espero que lo hayas recordado.

Por supuesto hay que cuidar el entorno en el que viven y no molestarlas si encuentras alguna.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

LENGUAJE

Recuerdo lo que leo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar elementos importantes de la lectura en voz alta.

¿Qué hacemos?

Conocerás un poco más acerca de la comunidad hablante de la lengua Pame o Xi’iuy del Estado de San Luis Potosí.

Escucharás con atención una lectura en voz alta, identificarás el título y el contenido de la lectura.

Describirás los elementos más importantes de la lectura.

Te invito a que observes el siguiente video para que conozcas más acerca de esta comunidad.

Pueblo Pame de San Luis Potosí. CELCI

Observa desde el minuto 1:10 hasta el minuto 3:00 o si prefieres puedes observar todo el video.

Este video es muy interesante, te permite imaginar cómo es la comunidad lingüística de los pames, la gente, las casas, los trabajos.

También puedes abrir tus ojos al México ricamente diverso que es nuestro país.

Esta sesión está dedicada a la lectura en voz alta. Se lee en lengua xi’iuy y en español. Pídele a tu mamá, papá u otro adulto que te apoyen en la lectura de los textos.

Estas lecturas son para leer a las niñas y a los niños de primer grado como tú.

Al finalizar cada texto tienes que responder a tres preguntas.

Entonces, ¡A poner mucha atención!

El primer texto para leer es Ndjuy.

Ese es el título.

Este texto pertenece a un Libro Cartonero.

Texto en lengua pame o xi’iuy

Es importante dejar claro que cada que leas un texto, debes recordar el título, de manera general de qué trata y dónde puedes localizarlo.

¿Y por qué es importante hacerlo?

De esta manera puedes volver a leer el texto si es que te gustó o si quieres repasar la información también puedes recomendarlo a otros, o bien, hasta puedes decir que no te gustó.

Y así siempre puedes hacer uso nuevamente de él.

Si tienes oportunidad te invito a que busques en el librero de tu casa cualquier material de lectura que esté en la lengua, o lenguas que hables y practica su lectura, desde luego pídele a tu mamá, papá u otro adulto que te acompañen y de ser necesario te ayuden en esta actividad, al final de la lectura recuerda responder las preguntas:

¿Cómo se llama el texto?

¿Sobre qué trata el texto?

¿En dónde puedo encontrar este texto?

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

MATEMÁTICAS

¿Qué número es?

Aquí hay 5 tarjetas, cada una tiene escrito un número. Observaras una a una las tarjetas por cinco segundos y vas a reconocer el número, y lo apuntas en tu cuaderno.

Entonces comienza a jugar. Observa la primera tarjeta.

Apuntalo en tu cuaderno.

El número que tú observas es el 12, (doce).

La siguiente tarjeta:

Anota el número, es el 26 (veintiséis).

Listo para la siguiente tarjeta.

Escribe el número, es el número 34 (treinta y cuatro).

La penúltima tarjeta.

Escribe el número 47 (cuarenta y siete).

Ahora sí, a jugar con la última tarjeta.

¿Recuerdas que el 12 fue el primer número de las tarjetas?

Recuerda que el 12 empieza con 1 y luego va el 2 y el 21 es al revés, empieza con 2 y luego va el 1.

Si colocas el número 12 en tus ficheros de decenas, ¿Cuántos ficheros completarías?

Observa la imagen del fichero por si no lo recuerdas.

Completarías un fichero y te quedarían 2 unidades solitas en otro tablero.

¿Cuántos ficheros podrías completar con el número 21?

Completarías 2 ficheros y te quedaría una unidad solita.

Como acabas de comprobarlo, aunque el 12 y el 21 se parecen físicamente, no es lo mismo. ¿A poco tu hermana o hermano y tú, que son físicamente igualitos, son la misma persona?

Ahora sí, llegó el tiempo de pasar a otra actividad.

Y esta actividad está inspirada en un día en la feria.

El juego es el de los globos.

En el juego tienes un dardo y lo debes lanzar para reventar un globo. Cuando el globo se revienta se descubre un número, dependiendo del número que te toque, es el premio que ganas.

“El juego de los globos”.

Simula que en las cajas de la imagen de abajo contiene unos premios.

En la caja roja, el premio es una pelota y si sale el número 25 se gana. En la caja amarilla, el premio es un juego de palillos chinos y si sale el número 35 se gana. En la caja azul el premio es un rompecabezas y si sale el número 45 se gana.

Este juego para que sea más divertido, se puede hacer en dos equipos.

Se lanza por turnos un dardo (imaginario) a los globos.

El primer equipo lanza.

Lanza el siguiente equipo.

Por poquito te llevas el juego de palillos chinos, efectivamente ese fue el número 37 es el turno del otro equipo.

Lanza el dardo.

¿Qué número salió?

43

Si se quisiera ganar el rompecabezas, etiquetado con el número 45, ¿Cuántos números faltarían para alcanzarlo?

2

Para verificar esa respuesta vas a contar en voz alta 44 y 45. Tienes razón hubieran faltado 2 números para llegar al 45 y ganar el rompecabezas.

Nuevamente se lanzan los dardos.

¿Qué número nos salió?

29

¿Cuánto falta para llegar al número 35?

6

Vas a corroborarlo, cuenta en voz alta del 29 al 35. La respuesta es correcta.

Se lanza el dardo.

¿Qué número apareció?

50

Se vuelve a lanzar el dardo.

¿Qué número apareció?

16

Otra vez se lanza el dardo.

¿Qué número es?

26

Casi ganan el premio 25 que es la pelota. ¿Cuántos números sobraron para llegar al 25?

1

Cuentas para atrás del 26 hasta llegar al 25, te mueves solo una posición.

Continuamos, allá va el dardo.

¿En qué número cayó?

40

Se lanza el dardo.

¿Qué número es?

45

Se gano el premio azul, que es el rompecabezas, todavía faltan dos premios.

Lanza el dardo y aparece el número.

20

¿Cuántos números faltaron para llegar al 35?

15

Para corroborar la respuesta cuenta del 21 al 35. Ayúdate con tus dedos y cuenta en voz alta del 21 al 35. Faltaron 15 números para llegar al 35 y ganar.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

#VidaSaludable 🛑 ¡Espera! 🛑 Antes que continúes… ¿ya tomaste suficiente agua el día de hoy? Recuerda que es importante mantenernos bien hidratados y tomar de 6 a 8 vasos al día, ¿quieres saber por qué? 💧💧💧💧💧 pic.twitter.com/vrN5ZR5aB5 — SEP México (@SEP_mx) March 17, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende