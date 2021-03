Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 18 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy jueves 18 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Opiniones y argumentos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la diferencia entre opiniones y argumentos.

¿Qué hacemos?

Cómo sabes, estás en tu semana de repaso y, en esta ocasión, profundizaremos en dos elementos que se utilizan como parte del discurso de los ponentes o participantes en el debate: las opiniones y los argumentos.

Han sido conceptos de los que hemos hablado con frecuencia en las clases anteriores sobre el debate, en la clase de hoy leeremos un texto que contiene opiniones y argumentos y, con base en lo que sabemos de ellos, los diferenciaremos y, de paso, recordaremos algunas de sus principales características.

Para identificar esas diferencias trabajaremos con un texto periodístico y, en él, identificaremos las opiniones y argumentos que expresa el autor.

El debate es un formato de conversación regulada donde se expresan argumentos, y alguna que otra opinión; en los textos escritos, que pueden ser periodísticos, históricos, o científicos; por ejemplo, existe un tipo llamado “texto argumentativo” que se caracteriza, entre otras cosas, porque su autor, al exponer un tema, expresa opiniones y argumentos al respecto.

Te invito a leer el texto.

El País Internacional.

La vaquita marina está a punto de la extinción.

El Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina alertó que de los 60 cetáceos que había el año pasado ahora sólo quedan 30.

(Agencia EFE), México, 13 MAY 2017.

La vaquita marina está a punto de extinguirse. Un nuevo reporte difundido por el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA) alertó que de los 60 cetáceos que había el año pasado ahora sólo quedan 30. El Fondo Mundial para la Naturaleza en México (WWF, por sus siglas en inglés) ha calificado esta situación de “dramática”, y ha pedido al Gobierno mexicano que prohíba inmediatamente todas las pesquerías dentro del hábitat de esta marsopa y asegure una vigilancia efectiva a fin de salvar a la vaquita de la extinción a la que parece estar condenada.

La vaquita marina (phocoena sinus) es la marsopa más pequeña que existe y es endémica del Alto Golfo de California en México. La principal amenaza para este cetáceo que sobrevive en las profundidades del mar es su captura incidental en redes agalleras, donde queda atrapada y se ahoga. La mayoría de estas mallas son empleadas ilegalmente para pescar camarón y totoaba, un pez también en peligro de extinción. La vejiga natatoria de la totoaba es altamente codiciada en Asia. Un kilo puede llegar a costar más de 50.000 dólares al ser considerado un alimento de lujo. Por ello las vejigas de este pez endémico son traficadas de México a China, a través de Estados Unidos.

El último de reporte del CIRVA ha señalado que la población de la marsopa ha disminuido en un 90% en los últimos 5 años. El Gobierno mexicano desestimó el dato del comité científico que cifra en 30 la población de la vaquita en el país. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuestionó el método usado por el Comité para calcular la población de la vaquita marina. “Este número de 30 ejemplares lo obtienen utilizando metodologías totalmente diferentes, por lo tanto, yo digo que sería importante hacer un estudio con las mismas metodologías y comparar peras con peras”, dijo el funcionario en declaraciones difundidas por el diario Excélsior.

Greenpeace México también ha manifestado su preocupación por la situación de la vaquita. En un comunicado aseguró que el Gobierno mexicano y la comunidad internacional han fallado en la protección de esta especie. En los últimos 25 años, expone, ninguna de las políticas que se han implementado ha tratado con éxito la causa de la extinción mediante la captura incidental y la muerte de estos cetáceos. “Sabemos qué debe suceder para salvar a las vaquitas en su hábitat natural: acabar con la pesca de totoaba, pero no sólo desde el lado de la vigilancia sino también con la aplicación de políticas de apoyo socio económico en la región para involucrar a las comunidades en la protección de la vaquita”, afirmó el director ejecutivo del organismo en México.

La marsopa tiene una reproducción lenta, de aproximadamente cada dos años, y es apreciada por su capacidad de adaptación y su evolución genética. Los expertos han advertido que podría sobrevivir en un entorno natural adverso, siempre y cuando estuviera alejada de la mano del hombre que ha intervenido en su extinción.

EFE. “La vaquita marina está a punto de la extinción”, El País, 13 de mayo de 2017. Consultado en:

https://elpais.com/internacional/2017/02/07/mexico/1486493754_286715.html (recuperado el 19 de febrero de 2021)

Podrás escribir textos diferentes, hacer carteles o promover debates, apoyándote en otras asignaturas como Ciencias Naturales.

En la lectura que realizamos los argumentos están en verde y las opiniones en amarillo.

Los elementos de la información, destacada en verde, los identificamos como argumentos, porque están basados en hechos y en datos reales; por ejemplo, cuando dice que la vaquita marina está a punto de extinguirse, habla de un hecho comprobable; y al decir que la población disminuyó a la mitad en un año; es decir, de 60 a 30, es un dato que también puede probarse.

Es una característica de los argumentos que para construirlos sean sólidos y basarse en hechos, datos e información que pueda verificarse.

La información destacada en amarillo es una opinión, porque, aunque menciona el hecho de la extinción, que es real, la organización dice que la situación es dramática, la percepción que ante esta situación tienen los integrantes de la organización.

Es una característica de las opiniones que son personales y se construyen a partir de las experiencias y vivencias de las personas.

Ahora, el texto subrayado, es una opinión, que se basa en lo que la organización considera que puede pasar y lo que México necesita hacer para evitarlo.

Como lo hemos visto y lo seguiremos haciendo, a lo largo de esta práctica social del lenguaje, a veces resulta complicado diferenciar argumentos de opiniones, por lo que necesitamos tener muy presentes sus características.

Vamos a continuar el análisis por fragmento, pon mucha atención.

La vaquita marina (phocoena sinus) es la marsopa más pequeña que existe y es endémica del Alto Golfo de California en México. La principal amenaza para este cetáceo que sobrevive en las profundidades del mar es su captura incidental en redes agalleras, donde queda atrapada y se ahoga. La mayoría de estas mallas son empleadas ilegalmente para pescar camarón y totoaba, un pez también en peligro de extinción. La vejiga natatoria de la totoaba es altamente codiciada en Asia. Un kilo puede llegar a costar más de 50.000 dólares al ser considerado un alimento de lujo. Por ello las vejigas de este pez endémico son traficadas de México a China, a través de Estados Unidos.

¿Este fragmento del texto expresa opiniones, argumentos o ambos?

Son argumentos, igual que en el caso anterior habla sobre hechos: la pesca ilegal de la totoaba y las redes que usan para capturarla son lo que han puesto en riesgo a la vaquita marina, y además, brinda información adicional, a partir de datos, para entender por qué se captura ilegalmente a la totoaba, que también es endémica de la región y está en peligro de extinción: su alto costo, y da la cifra.

Continuemos con el análisis. Fragmento de noticia.

El último de reporte del CIRVA ha señalado que la población de la marsopa ha disminuido en un 90% en los últimos 5 años. El Gobierno mexicano desestimó el dato del comité científico que cifra en 30 la población de la vaquita en el país. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuestionó el método usado por el Comité para calcular la población de la vaquita marina. “Este número de 30 ejemplares lo obtienen utilizando metodologías totalmente diferentes, por lo tanto, yo digo que sería importante hacer un estudio con las mismas metodologías y comparar peras con peras”, dijo el funcionario en declaraciones difundidas por el diario Excélsior.

El primer texto subrayado, ¿Es una opinión o un argumento?

Es un argumento porque habla de cifras extraídas de una investigación, es decir, presenta datos verificables.

Ahora, la otra parte del texto.

Se menciona una palabra muy difícil “metodología” vamos a buscar la palabra en el diccionario, antes de continuar con la exposición.

Metodología.

Del griego métodos ‘método’ y-logía.

1. f. Ciencia del método.

2. f. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.

Es una opinión porque no explica qué metodología usaron y por qué es diferente a la utilizada por ellos, no aporta datos arrojados por su metodología, la de la organización sí: 30 vaquitas, pero no hay algo que respalde o contradiga lo dicho en la primera parte del texto con información verificable.

Consideren al evaluar si algo es un argumento o una opinión, que se utilicen hechos, datos e información que puedan respaldar lo que se expresa.

Continuemos con el análisis.

Greenpeace México también ha manifestado su preocupación por la situación de la vaquita. En un comunicado aseguró que el Gobierno mexicano y la comunidad internacional han fallado en la protección de esta especie. En los últimos 25 años, expone, ninguna de las políticas que se han implementado ha tratado con éxito la causa de la extinción mediante la captura incidental y la muerte de estos cetáceos. “Sabemos qué debe suceder para salvar a las vaquitas en su hábitat natural: acabar con la pesca de totoaba, pero no sólo desde el lado de la vigilancia sino también con la aplicación de políticas de apoyo socio económico en la región para involucrar a las comunidades en la protección de la vaquita”, afirmó el director ejecutivo del organismo en México.

¿El párrafo expresa una opinión o un argumento?

Es una opinión porque cumple con las siguientes características:

1. Son personales.

2. Se construyen a partir de las experiencias y vivencias de las personas.

3. Se construyen, también, a partir de lo que las personas escuchan o suponen sobre algo o alguien.

4. Son subjetivas porque tienen que ver con las ideas, creencias, gustos, desagrados, preferencias, entre otras cosas, de las personas, más que con información comprobable.

5. Pueden incluir juicios de valor, generalizaciones y estereotipos.

¿Cómo se reflejan en el fragmento del texto?

La organización, desde su punto de vista, expone que nuestro país ha fallado en frenar las muertes de la vaquita marina, por no crear estrategias adecuadas, lo que afirman con base en su experiencia. Allí llevo dos características, la tercera, sería que en realidad no dan datos, hechos o información concreta o verificable por la que ha fallado la estrategia, entonces suponen las razones.

Hasta cierto punto es subjetiva porque no considera a todos los involucrados: autoridades, pescadores, población civil, organizaciones, delincuentes y compradores, no sólo como parte de la solución, al brindar por ejemplo apoyos económicos a la comunidad; sino como parte del problema y, por último, porque incluye juicios de valor como: “han fallado en la protección de esta especie”.

Para concluir, analicemos el último fragmento.

La marsopa tiene una reproducción lenta, de aproximadamente cada dos años, y es apreciada por su capacidad de adaptación y su evolución genética. Los expertos han advertido que podría sobrevivir en un entorno natural adverso, siempre y cuando estuviera alejada de la mano del hombre que ha intervenido en su extinción.EFE. “La vaquita marina está a punto de la extinción”, El País, 13 de mayo de 2017.

¿Cuál es la opinión y cuál el argumento? ¿El texto subrayado o sin subrayar?

El texto subrayado es un argumento porque da datos e información verificable sobre la reproducción de la vaquita marina.

El texto sin subrayar es una opinión que refleja el sentir del autor del texto sobre todo lo que desarrolló en él.

Con lo visto hoy, estás listos para continuar y concluir con la práctica social del lenguaje sobre el debate.

ARTES

Alex Mercado y el piano de jazz

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a utilizar la música de manera intencional en la representación de personajes ficticios a través de los sonidos.

¿Qué hacemos?

Vamos a ocupar un cencerro. Este instrumento es de metal y una de sus funciones es marcar el pulso en un grupo.

¿Lo habías visto antes?

¿Qué te parece si jugamos?

Sigue los pulsos que le pongas. Puedes marcarlo con las palmas o con una latita.

(3 velocidades metronómicas).

Ahora que ya estás de acuerdo vas a tocar.

Yo voy a tocar un compás de 4/4. Tocando el tiempo 1 más fuerte que los demás.

Voy a tocar un ritmo de dos compases en el tambor. Se indican 2 ritmos.

Ritmo 1.

Ritmo 2

¿Recuerda que anteriormente viste las emociones Alegre y Triste con los grados de fonomimia?

Hoy complementarias esos 3 grados de emoción triste para tener los 5 primeros grados de lo que llamaras “modo menor”.

Realizarás primero vocalización con estos sonidos para que tu oído los vaya reconociendo.

Lo harás con la palabra “Lara” ¿Listo?

Ahora entona con los nombres de cada grado ¡Escucha cómo sería!

Ra, ti, yo, de, fi, de, yo, ti, ra.

Ra, ti, yo, de, fi, de, yo, ti, ra.

Haz un ejercicio en un compás de 4/4 utilizando las figuras de negra, blanca y redonda que viste anteriormente; repite siempre:

1. Ra, ti, yo de, yo, ti, ra (Ra, ti, yo de, yo, ti, ra).

2. Ra, ti, yo, ti, ra (Ra, ti, yo, ti, ra).

3. Ra, ti, yo, de, fi (Ra, ti, yo, de, fi).

4. Fi, de, yo, ti, ra (Fi, de, yo, ti, ra).

Sigue practicando.

Dos personajes se encuentran en el mismo escenario pero solo hay una silla, el conflicto comienza cuando uno de ellos se da cuenta que no hay más sillas para sentarse decide ser amable y darle la silla al otro personaje, este segundo personaje se percata de la buena acción y decide regresarle la silla al personaje 1 y así varias veces hasta que el personaje 1 saca accidentalmente una flauta y el personaje 2 sorprendido demuestra que él también tiene una y ensamblan el sonido de estos dos instrumentos haciendo un pequeña pieza.

Acto seguido otro personaje saca un instrumento más grande y el personaje contrario saca un instrumento aún más grande y vuelven a ensamblar otra pieza.

¿Qué es el Jazz?

Es momento de tocar un poco y descubrir cómo se escribe el ritmo.

El ritmo de esta melodía tiene dos notas por pulso, y la figura rítmica se llama corchea.

Las corcheas son dos por pulso, se pueden escribir separadas o juntas.

Recuerda que para llenar un compás de cuatro cuartos necesitas cuatro figuras negras, porque cada una tiene un pulso.

Si cada pulso tiene dos corcheas, ¿Cuántas corcheas necesitamos para rellenar el compás?

Son 8 corcheas.

Primero no olvides escribir el compás de cuatro cuartos, escribe las corcheas en grupos de dos y al final la barra de compás.

Observa cómo escribir también cómo se verían si las separaras una por una.

Las corcheas también son conocidas como octavos.

Al final del segundo compás, escribe dos barras juntas. Representan la barra final e indica que se acabó.

Ahora puedes practicar el ritmo de corchea y hacer combinaciones en la clase de ritmo.

¿Has notado que muchos instrumentos tienen bastantes similitudes entre sí?

Esto se debe a que pertenecen a una misma familia.

Te explico, cada instrumento, pertenecen a una de las 3 grandes familias de instrumentos musicales, la primera de ellas es:

La familia de las cuerdas, ésta se distingue porque todos sus miembros son instrumentos con cuerdas.

Ya sea que se rasguen, se toquen con un arco, se pellizquen, o percutan, si tienen cuerdas, son parte de esta gran familia.

Por otro lado, tenemos.

La familia de los alientos, y éstos incluyen a todos aquellos instrumentos que necesitan del aire para emitir sonidos, desde los más sencillos, hasta los más complejos.

Todos forman parte de esta enorme familia.

Por último, pero no menos importante, tenemos a:

La familia de la percusión, la más ruidosa y alegre que se conforma de todos aquellos instrumentos que se percutan, es decir, que se golpean, ya sea con las manos o con baquetas, también algunos se agitan como el Ganzá o las maracas, ¿Los recuerdas?

Todas las familias de instrumentos unen sus características para vibrar en armonía haciendo gala de sus cualidades, por ejemplo:

El compositor Serguéi Prokófiev, en la hermosa historia “Pedro y el Lobo”, ha utilizado a la familia de las cuerdas para representar a PEDRO.

Pedro es un travieso niño que, junto a sus amigos, un gato, un pato y un ave, emprenden una emocionante aventura al encontrarse nada menos que con el villano: El gran lobo feroz.

Este personaje lo representan los cornos de la familia de los alientos.

¿Te das cuenta de cómo cada instrumento pareciera darle voz al personaje?

Un personaje de esta historia, ¿qué instrumento te gustaría que te representara?

HISTORIA

Para refrescar nuestros aprendizajes: La Revolución Mexicana

¿Qué vamos a aprender?

Ubicarás temporal y espacialmente los principales acontecimientos durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana.

¿Qué hacemos?

Realizarás una línea del tiempo con lo que has aprendido en clases. El objetivo es llenar la línea del tiempo a través de una serie de preguntas que te iré realizando, por lo que es necesario que recuerdes 6 fechas importantes sobre los acontecimientos que marcaron el rumbo de la Revolución Mexicana. Después debes recordar a los 5 principales líderes revolucionarios, así como sus proyectos o ideales.

Recuerdas, ¿Cuál era la situación general del país durante los últimos años del Porfiriato?

La situación general del país durante los últimos años del Porfiriato, se vivía una situación de descontento entre varios sectores de la población, porque, aunque Porfirio Díaz impulsó una gran modernización del país, al mismo tiempo, la desigualdad social aumentó.

¿De qué trataba el Plan de San Luis?

El Plan de San Luis trata de que desconocía a Porfirio Díaz como presidente e invitaba a levantarse en armas contra la dictadura el 20 de noviembre de 1910. Por eso se dice que esta fecha es el inicio de la Revolución Mexicana.

¿Qué pasó después de que derrocaron a Porfirio Díaz?

Después de que derrocaron a Porfirio Díaz se convocó a elecciones y en ellas resultaron ganadores Francisco I. Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente en 1911. La Revolución Mexicana estalló con la intención de cambiar el sistema político de México, que en ese momento era una dictadura, pero a este proyecto se fueron sumando otras inquietudes y demandas.

¿Sabes en qué consistió la Decena Trágica?

La Decena Trágica consistió en un golpe de Estado del Ejército contra Madero. Fue cuando el general Félix Díaz atacó el Palacio Nacional con Madero y Pino Suárez adentro, exigiendo la renuncia de ambos después, Huerta los traicionó y usurpó la presidencia.

¿Por qué renunció a la presidencia Victoriano Huerta?

Victoriano Huerta renunció a la presidencia porque no aguantó la lucha contra el Ejército Constitucionalista, que estaba al mando de Carranza y que se dividió en tres grandes grupos, además de que Huerta estaba perdiendo grandes batallas, se quedó sin apoyo del extranjero, sin armamento ni comida para sus tropas.

Después de que Huerta renunció, hubo un enfrentamiento entre las facciones vencedoras, del cual salió victorioso el bando constitucionalista, y pacificado el país se convocó a elecciones y Carranza fue electo como presidente.

Mientras Carranza era presidente se proclamó la Constitución Política de 1917.

¿Cuáles eran los artículos principales de esta Constitución?

Fueron tres artículos:

El 3° trata del derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria que debe ser impartida por el Estado.

El 27, que se refiere a la propiedad de la tierra y que tenían que ser devueltas las tierras a los campesinos.

El Artículo 123, que versa sobre los derechos laborales, como el derecho a huelga, al salario mínimo y a la jornada de 8 horas 6 días a la semana con 1 día de descanso.

Es importantísimo recordar que, en la Constitución de 1917, los derechos de los niños tuvieron un lugar central, pues los artículos 3 y 123 garantizaron su derecho a la educación y prohibieron el trabajo infantil.

Es muy importante que lo sepas, pues así conocerás tus derechos y tus obligaciones, además de que puedes saber qué hacer cuando alguien intenta sobrepasarse contigo. Nuestra Constitución Política es el documento que establece estos derechos y obligaciones.

La línea del tiempo ha quedado completa. Ahora falta repasar quiénes fueron los principales líderes revolucionarios durante esta etapa.

¿Cuál era el lema con el que Francisco I. Madero se levantó en armas contra Porfirio Díaz?

El lema de Francisco I. Madero decía: “Sufragio Efectivo, No Reelección”.

¿Cuál era el principal objetivo de Francisco Villa?

El principal objetivo de Francisco Villa era repartir las tierras entre pequeños propietarios individuales.

¿Cuál era la diferencia entre los objetivos del reparto agrario de Francisco Villa y Emiliano Zapata?

La diferencia entre los objetivos del reparto agrario de Francisco Villa y Emiliano Zapata es:

Villa quería repartir las tierras entre pequeños propietarios individuales.

Zapata quería repartir las tierras entre comunidades y decía “la tierra es de quien la trabaja”.

¿Cuál fue la prioridad de Carranza durante su gobierno?

Carranza quería establecer un orden constitucional que tuviera como base una Constitución Política totalmente nueva. Para Carranza era muy importante que las demandas sociales de los movimientos revolucionarios quedaran plasmadas en forma de leyes.

¿Por qué le llaman “El último caudillo de la Revolución” a Álvaro Obregón?

Le llaman el último caudillo porque él fue el líder militar y popular al que le tocó vivir la última parte de la revolución y con su gobierno comenzó la reconstrucción del país.

Durante su gobierno, Obregón tuvo un interés especial en cumplir las aspiraciones revolucionarias y conciliar las distintas demandas sociales que existían.

Terminamos el repaso de lo aprendido en este trimestre sobre la Revolución Mexicana y sobre los actores principales de este proceso, así como sus respectivos postulados.

Como puedes ver en tu línea del tiempo, cada personaje tenía un proyecto propio y una forma distinta de entender las problemáticas que se vivían en la época y es debido a esta variedad de perspectivas que cada uno de ellos tenía propuestas diferentes para solucionar estas problemáticas.

Recuerda que el contexto y la historia de vida de cada persona determinan, en gran medida, cómo enfrenta los problemas y qué tipo de soluciones ofrece ante estas situaciones.

La Revolución Mexicana fue un proceso marcado por grandes cambios: se derrocó la dictadura de Porfirio Díaz y luego también al gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta; se luchó por ciertos derechos sociales como la propiedad de tierra y por los derechos laborales, además, se promulgó la Constitución Política de 1917, que es la que nos rige hoy en día.

MATEMÁTICAS

Trazo rutas para visitar el zoológico

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir rutas en las que se recorre una distancia determinada después de interpretar la escala gráfica de un mapa.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy reafirmarás la descripción de rutas en las que se recorre una distancia determinada, después de interpretar la escala gráfica de un mapa, pero también trazarás rutas para una emocionante visita a un zoológico famosísimo en la Ciudad de México: El Zoológico de Chapultepec.

Tú ya sabes la importancia de trazar rutas y además describirlas, estos temas te ayudarán a encontrar cosas y lugares.

No olvides que lo más importante es que sepas cómo llegar a un lugar determinado, cuando vas en algún transporte o a pie y ves los mapas para saber dónde estás y qué ruta tienes que seguir.

Vamos a revisar el mapa del desafío número 49 “La ruta de los cerros” que se encuentra en la página 94 de tu libro de Desafíos Matemáticos.

Nos pide iniciar el recorrido en el cerro de La Guadalupana y terminarlo en el Cerro Prieto.

El desafío consiste en describir una ruta que incluya cinco de los siete cerros que se observan en el mapa y con la que se recorra la mayor cantidad de kilómetros posible.

Sabes, ¿Qué significan los numeritos que están en la parte inferior izquierda del mapa?

Recuerdas, lo vimos en la lección anterior. Es la escala del mapa, y representa la relación que existe entre una distancia medida sobre el mapa y la distancia real que le corresponde sobre la superficie terrestre, en este caso, las distancias están representadas gráficamente.

La distancia que midas en el mapa deberás compararla con esta escala, por ejemplo, aquí se tiene este segmento que representa una distancia que equivale a 10 kilómetros de la distancia real, la mitad a 5 kilómetros y la cuarta parte serían 2.5 kilómetros.

En la escala que se muestra en el mapa por cada centímetro y medio de distancia que hay de un cerro a otro, eso equivale a 10 km. ¿Ya te diste cuenta?

Puedes hacer uso de listón de diferentes colores y una regla, este material te servirá para trabajar. Lo primero que debes hacer es tomar como referencia, como el triángulo que indica la ubicación del cerro en el mapa y que va del Cerro la Guadalupana hasta el Cerro la Catedral.

Ahora solo falta saber cuántos kilómetros representa esa distancia que trazaste.

Puedes comparar la longitud del listón con la escala que tienes abajo del mapa, marca en el cordón una raya hasta donde llega el 10, y luego vuelve a medir y marca otra raya, entonces el listón te quedará dividido en 3, eso quiere decir que esa distancia en línea recta que se marcó en el mapa, en la realidad mide 30 kilómetros.

Otra forma puede ser; como ya vimos que cada centímetro y medio del mapa equivale al segmento que representa 10 km, entonces traza una línea que mida 4.5 cm y la divides entre 1.5 y da 3 pero ese 3 es lo mismo que 3 veces 10 kilómetros, entonces son 30 kilómetros.

Pero, ¿Cómo se escribe todo esto con números?

La distancia entre los dos cerros es de cuatro centímetros y medio y lo divides entre un centímetro y medio que representa diez kilómetros, esto es igual a tres y lo multiplicas por diez, porque ese segmento representa 10 km, así que da como resultado treinta kilómetros.

También se puede hacer de esta forma, se puede colocar el listón sobre la escala que hay debajo del mapa y doblarla, y cabe tres veces, si esa escala es igual a diez kilómetros y esto mide el triple, entonces el triple de 10 es 30, entonces son 30 kilómetros la distancia.

Sabes que puede ser diferente la estrategia utilizada para llegar a un resultado y con diferentes materiales. ¿Para ti cuál es la más sencilla?

Ahora que ya sabes las medidas en centímetros y su equivalencia en kilómetros en este mapa termina lo que piden. El reto consiste en describir una ruta que incluya cinco de los siete cerros que se observan en el mapa y con la que se recorra la mayor cantidad de kilómetros posible.

Yo tracé las que calculé que eran más largas y después medí el cuadrito de la escala del mapa y corte tiras de esa medida, luego las coloqué sobre las rutas que elegí y anoté lo que medían cada una. Inténtalo.

El total de kilómetros recorridos lo obtuve, sumando el total de centímetros, después a cuarenta y nueve lo dividí entre uno punto cinco y el resultado lo multipliqué por diez y esto es igual a trescientos veintiséis kilómetros redondeando.

Del cerro La Guadalupana 43 kilómetros al Vicente Barrancas, después al Villa de Carbón son 10 kilómetros, posteriormente al de La Catedral que son 15 kilómetros, después 23 kilómetros a Toluca de Lerdo y finalmente 53 kilómetros hacia el cerro Prieto.

Suma y da un total de ciento cuarenta y cuatro kilómetros, porque convertimos los centímetros a kilómetros.

Para finalizar la clase te prometí que haríamos una visita al zoológico de Chapultepec y ahora vamos a calcular la distancia que hay para llegar de la entrada del zoológico de Chapultepec hasta la jaula de vuelo donde se encuentran las hermosas aves, tomando como referencia que la escala es: diez centímetros del mapa representan un kilómetro de la realidad.

Mide veinte centímetros, entonces si cada diez centímetros es igual a un kilómetro, 20 centímetros será igual a dos kilómetros, y los seis centímetros equivalen a 600 metros, entonces la distancia real recorrida es de dos kilómetros con 600 metros. Un poco más de dos kilómetros y medio.

No olvides cómo interpretar mapas para hacer tus recorridos y considerar la escala que tenga el mapa para calcular las distancias.

