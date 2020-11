Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 18 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 18 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

GEOGRAFÍA

Características de las regiones naturales en el mundo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer las características de las regiones naturales en el mundo, en cuanto a clima, fauna y vegetación.

¿Qué hacemos?

La distribución de las diferentes especies, vegetales y animales sobre la superficie terrestre se relaciona de manera directa con el relieve y el clima. Una región natural es un espacio o superficie de la Tierra que tiene características semejantes en su clima, relieve, flora y fauna.

Las regiones naturales se asocian con los principales tipos de clima: Tropical, seco, templado, frío y polar.

Las regiones toman su nombre de la vegetación dominante a la que corresponde: Selva, sabana, desierto, estepa y pradera, mediterránea, bosque, taiga, tundra y alta montaña, existen zonas cuya flora y fauna tienen características especiales por el efecto de la altitud o por lluvia abundante. La presencia de lluvia es característica de varios tipos de regiones, como los humedales y manglares.

Para entender claramente lo que estoy comentando, observa el siguiente cuadro:

Como podrás ver en el cuadro se indican las regiones naturales y en qué clima los encontramos.

Ahora observa el siguiente video para profundizar más en el tema del segundo 00:25 al minuto 05:12

Las regiones naturales.

Hay una gran diversidad de flora y fauna en el mundo, la naturaleza deber ser valorada y tratada con mucho cuidado, para que todas esas especies que son parte de nuestro entorno puedan seguir existiendo.

En el desierto hay un clima seco, donde las lluvias son escasas y los cambios de temperatura son extremosos, los animales que abundan son los coyotes, liebres, conejos, tuzas, ratas, serpientes muy venenosas, tortugas, tarántulas, escorpiones, hormigas, halcones, entre otros.

La sabana es una región natural que cuenta con una gran variedad de fauna y flora y es que cada una de las regiones tiene sus propias características y su propia flora y fauna, las regiones naturales tienen un ecosistema muy diverso, el bosque tiene su propia flora y fauna, la selva igual. Tan solo en México tenemos una gran diversidad de seres vivos.

Observa el siguiente video.

Áreas Naturales Protegidas-Centro de México.

En la tundra viven animales como: El búho blanco, el lobo blanco y el alce, la región tiene altura y esta se ubica en el norte de Alaska, Canadá, Finlandia, Suecia, entre otros países.

La selva tiene una gran diversidad de vegetación, por ejemplo, árboles de gran altura y troncos gruesos como la Ceiba, la Caoba y el Hule, asimismo, hay arbustos y plantas con hojas muy grandes para capturar tanta luz como sea posible, así como bejucos, lianas y plantas trepadoras.

Por último, quiero mostrarte un planisferio que encontraras en la página 61 de tu Atlas de Geografía del Mundo, es un planisferio que nos muestra las regiones naturales del mundo y su ubicación.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Las regiones naturales son fundamentales para la sobrevivencia del ser humano, son la base de la biodiversidad y varían según el clima. Este se determina de acuerdo a su cercanía con el Ecuador, la inclinación de la tierra y los movimientos de rotación y traslación.

LENGUAJE

Demos coherencia a los textos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a ordenar párrafos con coherencia, usando nexos, mayúscula inicial, ortografía y puntuación, para elaborar textos expositivos.

¿Qué hacemos?

Recuerdas que te conté que me encanta el libro El Principito y mencioné una frase muy bella: “Todas las personas grandes fueron niños antes”.

Así no es la frase exactamente, es parecida, la original es: “Todas las personas grandes han sido niños antes”. Recordemos que al citar textualmente tenemos que decir la frase tal como la dijo el autor o autora.

Me puse a buscar un libro de lecturas que me regaló una tía hace algunos años, era de ella, me lo dio porque ahí vienen algunos fragmentos de la novela El Principito, pero cuando lo encontré, me llevé una gran sorpresa, se rompieron las páginas y el fragmento que quería compartirles viene en trozos, es muy bello y me encantaría que todos puedan leerlo.

Vamos a reconstruir el texto para que lo podamos leer.

Aunque éste no es un texto expositivo sino literario, también nos sirve para tratar el tema de hoy que es la coherencia y el uso de los nexos, y después poderlo aplicar para cualquier tipo de texto que trabajemos.

Vamos a leer el primer fragmento que tenemos aquí. “Consecuentemente había semillas de hierbas buenas y…”. ¿Así comenzará el texto?

Yo creo que no. Nunca he escuchado un texto que inicie con la palabra “consecuentemente”.

“Consecuentemente”, es un adverbio, ese tema lo vamos a ver más adelante, este adverbio, así como aparece aquí, nos puede indicar, que antes de esta oración va otra.

Aquí hay otra pista, esa frase termina con un “y”, así que me suena a que esta oración está incompleta y necesita unirse con otra.

En el caso de la palabra “y” se trata de un nexo coordinante.

Recuerda que en clases anteriores vimos los tipos de nexos. Los nexos coordinantes unen oraciones independientes dentro de una misma idea.

Esa letra es más grande que las otras y además está marcada en negritas, por lo que podemos suponer que se trata del ¡El título!

“El Principito”

Aunque necesitamos tener mucha paciencia y también tener una estrategia, ¿Cuál podría ser una buena estrategia para organizar el texto más fácilmente?

Se me ocurre que separemos todos los fragmentos que inician con mayúsculas, he aprendido que los párrafos siempre inician con una mayúscula.

Sobre el planeta del Principito había, Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le Pero si se trata de una planta mala, Consecuentemente había semillas de hierbas buenas y Antoine de Saint-Exupéry Entonces se estira, y dirige Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Ahora vamos a separar las que inician con minúscula.

ocurre a una de ellas despertarse. como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de semillas de hierbas malas …hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca. hacia el sol una pequeña y encantadora ramita Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Vamos revisando cada fragmento, aquí tenemos uno, “Sobre el planeta del Principito había,” observen que concluye con una coma, así que le falta otra parte para que esté completa.

Como estrategia vamos a buscar su otra mitad, tenemos aquí varios fragmentos que son complemento de otros. Aquí dice: “rosal, se puede dejar crecer como ella quiera”. Entonces diría: “Sobre el planeta del Principito había, rosal, se puede dejar crecer como ella quiera” ¿Cómo ven?

No suena bien, creo que le falta coherencia.

Hay otro, fragmento que dice: “semillas de hierbas malas” y diría: “Sobre el planeta del Principito había, semillas de hierbas malas” ¿Cómo ven?

Aquí veo otra que puede quedar mejor, dice así: “como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas”. Pero para que comprobemos vamos a leerla completa. Entonces quedaría así: “Sobre el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas”.

Esa frase suena mucho mejor, además hace referencia a cómo es el planeta del Principito, vamos avanzando, por lo que observo este puede ser el inicio del texto.

Continuemos y esta frase que mencioné: “semillas de hierbas malas”, puede quedar con la primera frase “Consecuentemente había semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas”, me parece que es la parte que complementa la oración, vamos avanzando rápido.

Aquí encontré una frase completa “Pero las semillas son invisibles.” esta oración inicia con una mayúscula y termina con un punto, sin embargo, inicia con un nexo.

En este caso, así como nos presenta el autor esta redacción, se trata de un nexo coordinante “Pero”. Así que es una oración que sucede a otra, vamos a separarla y colocarla junto a la otra frase que completamos, para que no se nos revuelva con las otras que faltan acomodar.

Aquí tenemos otra frase incompleta y dice así: “Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le”. Aquí hallé una que quizá sí nos coincida y dice: “ocurre a una de ellas despertarse”. Además, la palabra “Duermen” se relaciona con la palabra “despertarse”.

Entonces la frase quedaría: “Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre a una de ellas despertarse”.

Bien, ya tenemos el título y cuatro frases completas, vamos con buen avance, antes de continuar, recapitulemos lo que hemos hecho hasta ahora.

Primero identificamos que hay oraciones completas y otras incompletas, y que éstas últimas hay que unirlas cuidando que tengan relación una idea con la otra, todo tiene que tener un orden para que pueda entenderse, esto es la coherencia.

Encontré la segunda parte de una oración, ya que inicia con minúscula y dice así: “hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca”.

Aquí encontré una: “Pero si se trata de una planta mala,”.

“…hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca”.

Hemos tomado muchas estrategias para identificar la coherencia en los textos, desde los nexos hasta las palabras que se relacionan, es decir, tomamos en cuenta el contexto del texto.

Nos falta una sola frase que es el inicio de una oración, inicia con mayúscula: “Entonces se estira, y dirige”.

Aquí hay varias que podrían ser su complemento, qué les parece ésta que dice: “inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de” también está incompleta, es decir que está en medio de dos frases.

La unimos con esta que dice así: “hacia el sol una pequeña y encantadora ramita” y juntas dirían “Entonces se estira, y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita”.

“Entonces se estira, y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de” sigue quedando incompleta.

La coherencia hace que todo el texto tenga lógica.

Aquí está la última frase y la que la completa, ya la habíamos leído y dice: “rosal, se puede dejar crecer como ella quiera”.

Vamos a leer todas las frases juntas.

Al leerla nos percatamos si tiene o no coherencia lo que estamos conjuntando, otra estrategia que hemos empleado es la lectura en voz alta.

“Entonces se estira, y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera”.

Esta oración fue la más complicada de todas, muy bien, hemos terminado de unir las frases, y aquí hay una suelta que es el nombre del autor, y ésa va al final.

Ya logramos dar coherencia a todas las oraciones, pero cada una de ellas lleva un orden dentro del texto.

Ahora vamos a unir todas las oraciones para formar un texto completo.

Un texto no queda a la primera, hay que revisarlo varias veces, ya lo vimos en otras clases.

Para que un texto tenga coherencia, vamos a identificar el inicio de nuestros textos. Veamos cómo inicia cada oración. Lee las oraciones, tal como quedaron, para ir identificando la coherencia. “Sobre el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas.”, “Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre a una de ellas despertarse”, “Pero si se trata de una planta mala, hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca”, “Consecuentemente había semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas”, “Entonces se estira, y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera”, y la última “Pero las semillas son invisibles”.

¿Con qué oración podemos continuar el texto?

“Consecuentemente había semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas”

Yo pondría como siguiente oración la que dice: “Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre a una de ellas despertarse”

Aunque también está la que dice “Pero las semillas son invisibles”

Ahí se unen dos ideas dependientes que dependen de otra frase para tener sentido, una de esas oraciones rescata la metáfora o analogía, si pensamos en la parte que dice “Duermen en el secreto de la tierra” y lo relacionamos con la palabra “semilla” que se menciona en la otra oración, podemos suponer que se refiere a que la semilla está debajo de la tierra, y después dice “hasta que se le ocurre despertarse”, se refiere a la forma en que crecen las plantas cuando comienzan a salir sus ramitas de la tierra.

Hemos visto en muchas clases la analogía y hablando de coherencia, los aprendizajes que enseñamos en cada clase no son aislados, sino que los vamos relacionando unos con otros, por eso es importante estar presente en todas las clases y poner atención para que todo esté hilado. Así como nuestro texto, que poco a poco lo hemos ido hilando y va teniendo más forma.

¿Entonces cómo quedaría nuestro texto con estas oraciones agregadas?

“Consecuentemente había semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre a una de ellas despertarse”.

Ya solo nos falta acomodar dos oraciones más, ¿Cuál irá antes que la otra?

Si continuamos con la idea de la semilla y lo de cómo crecen las plantas, creo que la siguiente oración podría ser la que dice “Entonces se estira, y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva”.

La última oración se acomoda sola “Entonces se estira, y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. Pero si se trata de una planta mala, hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca”.

Falta el nombre del autor y hemos reconstruido el texto. Ahora solo hay que pegar todo.

El Principito Sobre el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Consecuentemente había semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre a una de ellas despertarse. Entonces se estira, y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. Pero si se trata de una planta mala, hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca. Antoine de Saint-Exupéry Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Pudimos reconstruir el texto, además disfruté mucho de la lectura, aunque este texto que revisamos no es un texto expositivo, sino literario, nos ayudó a trabajar la coherencia.

Te invito a seguir leyendo y además a escribir tus propios textos. Recuerda que al escribir necesitas leer y releer y escribir y reescribir, una y otra vez tus producciones, eso te ayuda para no perder la coherencia, es decir, que no se pierda la idea que quieres dar a conocer.

Lo mejor es que la lectura sea en voz alta, al escucharnos leer, podemos darnos cuenta si tiene o no coherencia. Otra estrategia es leerlo a nuestra familia para que nos den su opinión.

Ahora vamos a hacer un juego sobre el uso de los nexos.

Yo les pregunto y tú trata de responder lo que has aprendido y veremos después si le atinaste o si tienes que estudiar más.

¿Los nexos coordinantes sirven para unir oraciones dependientes?

La respuesta es: Los nexos coordinantes permiten unir oraciones independientes dentro de un texto.

En la siguiente oración, “Mi hermano habla mucho, pero no escucha lo que le digo”. ¿Qué palabra compone el nexo?

La respuesta es: “pero”

Los siguientes nexos que se muestran a continuación, ¿A qué tipo de nexos pertenecen?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

La respuesta es: Son nexos coordinantes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIVISMO

¡Pienso antes de actuar!

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás como el ejercicio de la libertad individual se vincula con la relación con otras personas, en un grupo, comunidad o sociedad.

¿Qué hacemos?

Vamos a analizar diversas situaciones, explicaremos cómo se afecta el desarrollo físico, mental o emocional cuando se limita la libertad.

María no acude a la escuela porque en su comunidad se piensa que una mujer no necesita estudiar.

Yo opino que no se respeta su derecho a la educación y su libertad a elegir qué estudiar, lo cual limita las oportunidades para que María pueda vivir la experiencia de aprender en la escuela y así imaginar, analizar, ni alcanzar sus metas personales y profesionales.

Los padres de Gerardo le impiden decidir por sí mismo la forma en cómo quiere vestirse.

Están limitando por completo su libertad de decidir, esto le puede afectar a Gerardo, al no aprender a tomar decisiones; cuando sea adulto no logrará llevar una vida feliz y digna, por lo tanto, se está lastimando su dignidad e integridad personal.

La libertad nos permite establecer las condiciones para expresar nuestras ideas, así como tomar decisiones para elegir cómo quieres ser, vivir y participar en tu comunidad.

Las niñas y los niños no expresan sus ideas porque los adultos piensan que su opinión no es importante.

Es importante que las niñas y niños ejerzan su libertad de expresión, porque puede afectar su desarrollo físico, emocional o mental, además, la libertad nos permite elegir cómo queremos vivir a partir de aprender a tomar decisiones.

Para TOMAR DECISIONES, es indispensable ser RESPONSABLES de las consecuencias de elegir una u otra opción, pero sobre todo RESPETAR LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS.

Hoy vamos a analizar el siguiente esquema, fíjate muy bien, ¿Qué debo tomar en cuenta para tomar una decisión con responsabilidad?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Respetar a las otras personas es algo que siempre debemos tener presente.

En todas las decisiones que tomemos puede haber consecuencias buenas y malas, por eso, antes de tomar cualquier decisión debemos analizar muy bien las ventajas y desventajas que pudiera tener esa decisión y, sobre todo, saber si favorece al bienestar nuestro y de los demás.

Ahora vamos a reflexionar sobre una situación y comentar qué consecuencias habría si ejercemos la libertad sin responsabilidad.

Pasas varias horas jugando en internet y no realizas tu parte del trabajo en equipo.

Las consecuencias de esta situación pueden ser que no cumplimos con el trabajo y el maestro nos pone una baja calificación, además de no aprender y traicionar la confianza de mis compañeros al no hacer lo que te corresponde.

Si no hacemos nuestro trabajo en equipo también dañamos a nuestro grupo.

Ignoras a alguien porque otra persona te lo pide.

Ignorar, es una falta de respeto y puedo dañar la integridad y la autoestima de la otra persona, además de provocar que se sienta triste con esta acción; recordemos nuestra regla de oro “no hagas lo que no quieres que te hagan”.

Revelas un secreto que te haya contado un amigo.

Al revelar un secreto estoy traicionando la confianza que depositaron en mí, por lo tanto, la consecuencia es que ya no volverán a confiar en mí.

Rechazas a una compañera o compañero porque tiene una discapacidad.

Al rechazar, estoy dañando la integridad de la otra persona, haciéndola sentir menos, triste y muy mal; afecto su autoestima y puede ser una experiencia negativa que deje una huella en su vida. Debemos de ser empáticos con las situaciones de quienes nos rodean, y considerar que hay personas y comunidades con otras circunstancias.

No denuncias a alguien que causa daño a otra persona.

Al callarme me estoy siendo cómplice de esa situación; además, eso puede continuar por más tiempo y seguirá dañando en silencio a esa persona. Si la persona agresora no reflexiona su actitud y la modifica seguirá dañando a otras personas.

Además de pensar en los demás como individuos, es necesario también pensar como sociedad y analizar si nuestras acciones contribuyen o perjudican a esta sociedad. Como puedes ver, la libertad se hace notar cuando puedo elegir entre dos o más opciones, teniendo en cuenta siempre que las decisiones que pueda tomar no afecten mi bienestar y el de las otras personas, por eso es importante analizar las ventajas y desventajas cuando tomamos una decisión con libertad.

Recuerda en todo momento: “piensa antes de actuar”. Ahora ya sabemos lo importante que es pensar las ventajas y desventajas de las decisiones, haciéndolo siempre consciente y con gran sentido de responsabilidad por las consecuencias que pudiera tener.

Porque a toda acción tenemos una consecuencia, sea positiva o negativa, favorable o desfavorable.

Por ejemplo, si no entrego mi tarea, pues no se puede ver el avance en mi aprendizaje y seguro eso bajará mis calificaciones.

En cambio, si cumples con todos tus trabajos y tareas, el resultado seguramente será muy bueno, aprenderás mucho.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Las ensaladas de Anabel

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante, usando el valor unitario explícito o implícito.

¿Qué hacemos?

Para comer no se les antoja una deliciosa y suculenta ensalada fresca y nutritiva, que vende mi vecina Anabel.

Justamente hoy por la mañana pasé a su negocio y mientras me preparaba mi ensalada me platicó la variedad de semillas que utiliza para sus diversas ensaladas, pero tiene un problema, no sabe la cantidad que tiene de cada semilla en su inventario, ¿Te parece si ayudamos a mi vecina a resolver este problema?

Ten a la mano tu cuaderno y un lápiz para que nos ayudes a resolver el problema.

Anabel no sabe la cantidad que tiene de cada semilla en su inventario, así que le pregunté algunos datos para poder ayudarla, me dio el peso de los costales, cuando recién los compra.

Utiliza nuez, amaranto y cacahuate.

Me dijo el peso de cada costal, por ejemplo: El costal de nueces pesa 27 kg, el de amaranto 40 kg y el de cacahuate 32 kg.

Ella maneja una tabla como la que se muestra, para llevar un orden sobre los ingredientes que compra, sólo que como les dije, ha perdido el control del inventario que tiene actualmente de cada semilla.

INGREDIENTES 1 COSTAL 2 COSTALES ____ COSTALES 4 COSTALES NUEZ 27 AMARANTO 120 CACAHUATE 64 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Recordemos que en clases anteriores hablamos sobre el valor unitario, es el valor que se nos proporciona o debemos conocer para resolver problemas de proporcionalidad, en este caso, el valor unitario es el peso de cada uno de los costales.

Vamos a ayudar a mi vecina y a resolver algunos problemas.

Pregunta 1. ¿Cuál es el valor unitario de los costales de nuez?

R = Son 27 kilos.

Pregunta 2. Si un costal de nuez tiene 27 kg ¿Cuántos kilos tendríamos en dos costales?

R = 54 kilogramos.

Para obtener el resultado, multipliqué 27×2=54

¿De qué otra forma podríamos resolverlo?

Si sumamos 27+27=54 entonces estamos hablando que el doble de 27 es 54.

Pregunta 3. ¿Cuántos costales de nuez llenaremos con 81 kg?

R = 3 costales.

Para obtener el resultado dividí 81 kg entre 27 kg.

También podríamos sumar 27+27+27=81

Para comprobar el resultado también podemos multiplicar 27 x 3 = 81 por lo tanto, podemos decir que 81 es el triple de 27.

Entonces el doble de 27 es 54.

Pregunta 4. ¿Cuánto es el cuádruple de 27?

R = 108

Para obtener el resultado multipliqué 27×4=108

Entonces podríamos decir que en 4 costales hay 108 kilogramos de nuez.

Pregunta 5. ¿Cuántos costales de amaranto se pueden formar con 120 kilos?

R = 3 costales.

Para obtener el resultado sumé 40+40+40=120

Pregunta 6. ¿Cómo podemos conocer el valor unitario del amaranto?

Podemos dividir 120 kilos entre 3 costales y el resultado es 40, por lo tanto, el valor unitario del amaranto es 40 kilos.

Pregunta 7. ¿Cuántos kilos de amaranto hay en 4 costales?

R = 160 kilos.

Para resolverlo multipliqué 40 kilos que es lo que pesa cada costal de amaranto por 4 costales y esto es igual a 160 kilos.

También podríamos obtener el resultado de la siguiente manera: a 120 kilos, sumarle 40 kilos más de otro costal para que tengamos el peso de 4 costales.

Pregunta 8. ¿Cuántos kilos de amaranto hay en 2 costales?

R = 80 kilos.

Para obtener el resultado, sólo sumé 40+40=80 kilos.

Pregunta 9. Si 64 es el doble del valor unitario de los cacahuates, ¿Cuál es el valor unitario?

R = 32 kilos.

Para obtener el resultado dividí 64 entre 2

Pregunta 10. ¿Cuál es el cuádruple de 32?

R = 128

Para obtener el resultado multipliqué 64×2=128.

Así como 64 es el doble de 32, también 128 es el doble de 64.

Pregunta 11. ¿Cómo puedo conocer cuánto es el triple del valor unitario de los cacahuates?

R = 96

Para obtener el resultado, sumé 64 + 32 = 96 y así pude calcular el triple del valor unitario de los cacahuates.

Recuerda que es importante conocer o encontrar el valor unitario de cada costal de semillas, para conocer o comprobar el resto de los datos de la tabla.

El día de hoy usamos el valor unitario explícito o implícito al resolver problemas de valor faltante.

También recordamos que sumar dos veces la misma cantidad nos da el doble y si la sumamos tres veces el triple, de igual manera si sumamos cuatro veces la misma cantidad, tendríamos el cuádruple y sumando cinco veces la misma cantidad nos daría el quíntuple.

Para finalizar recordamos que también podemos utilizar la multiplicación para resolver este tipo de problemas, ya que es una suma abreviada.

El Reto de Hoy:

Para reforzar lo visto el día de hoy, te invito a resolver el desafío número 19 ¿Qué pesa más? que se encuentra en la página 48 de tu libro de Desafíos Matemáticos.

Ayuda a Anabel para que pueda organizar y saber, ¿Cuánto deben pagarle por cada ensalada? y así obtener más rápido sus precios, ya que a veces tiene muchos pedidos y cuenta con 3 tamaños. La chica cuesta $45.00, la mediana $55.00 y la grande $65.00

Resuelve la siguiente tabla:

Número de Ensalada TAMAÑO 1 2 3 4 5 CHICA $45 MEDIANA $55 GRANDE $65 Aprende en Casa: preguntas y respuestas

No olvides resolver la tabla del inventario de los ingredientes.

