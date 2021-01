Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 19 de enero

Compartir esta publicación













Hoy martes 19 de enero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Busquemos pistas sobre los textos expositivos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a redactar un texto expositivo, seleccionando fuentes de información, relacionando las palabras clave con títulos, índices, sumarios o tablas de contenido.

¿Qué hacemos?

Hoy en nuestra clase vamos a recordar cómo se redacta un texto expositivo.

Para hacerlo voy a realizar varias preguntas y tendrás que darme la respuesta. Te invito a que pongas mucha atención y seas muy observador, iniciemos con la primera pregunta:

¿Cuáles son las partes del texto expositivo?

Respuesta: Los textos expositivos se conforman de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión.

¿Cuál es el primer paso para hacer un texto expositivo?

Respuesta: Para realizar un texto expositivo se necesita, primero, elegir un tema.

Cuando ya tienes delimitado el tema para crear un texto expositivo. ¿Qué tienes que hacer a continuación?

Respuesta: Cuando ya tienes delimitado el tema, entonces vas a escribir preguntas sobre lo que quieres saber, en específico, acerca de ese tema.

Cuando ya sabes sobre lo que quieres hablar o escribir; es decir, el tema acerca del cual vas a elaborar tu texto expositivo, entonces tienes que formular preguntas que te permitan conocer, de manera más precisa, información o datos sobre el tema seleccionado.

¿Y qué hago con las preguntas que ya formulé?

Respuesta: Cuando tengas listas las preguntas sobre lo que quieres saber del tema, ahora es momento de investigar en diversas fuentes.

Después de formular las preguntas, debes darles una respuesta, debes elegir bien en qué fuentes puedes encontrar información.

¿Cuáles son las diversas fuentes de consulta?

Respuesta: Las fuentes de consulta son bibliográficas, hemerográficas y digitales.

Las fuentes bibliográficas, es decir, cuando hacemos la consulta o búsqueda en libros.

Las fuentes hemerográficas, cuando buscamos o consultamos información en periódicos.

Las fuentes digitales, se trata de la información que se encuentra en un formato creado bajo una tecnología computacional; son todos esos documentos que consultamos cuando utilizamos una computadora o un teléfono celular.

Hablando de fuentes bibliográficas. ¿Qué ves en un libro?

Respuesta: La portada, contraportada y el lomo.

¿Qué elementos encontramos en la portada de un libro?

Respuesta: En la portada de un libro hallaremos un título, el nombre del autor y nombre del ilustrador.

¿Por qué crees que es importante conocer las partes de un libro en la elaboración de un texto expositivo?

Respuesta: Porque a la hora de investigar sobre el tema que elegimos para nuestro texto expositivo, es importante identificar algunas partes del libro, como el título, para saber si ahí podemos encontrar o tener pistas sobre la información que estamos buscando.

Dependiendo del tipo de fuente de información que consultemos, podemos identificar ya sea índices, como en los libros, un sumario, como luego aparecen en las revistas, o una tabla de contenido, como en los textos expositivos. Estos tres elementos, índice, sumario y tabla de contenido son útiles para el lector cuando quiere hallar, de manera más sencilla, un capítulo, una sección o un tema.

Utilizar el índice puede ayudarte a ubicar, de manera más fácil, lo que estás buscando.

¿Qué hacemos cuando ya tenemos suficiente información sobre el tema?

Respuesta: Cuando tenemos la información sobre el tema elegido, debemos leerla e identificar las ideas principales.

Identificar las ideas principales se refiere al contenido más importante del texto, el título, por ejemplo, nos da una idea general del tema. Y de aquí surge la siguiente pregunta:

¿Qué tipo de palabras surgen a partir de las ideas principales?

Respuesta: Son las palabras clave.

Las palabras clave surgen de las ideas principales de lo que queremos indagar, pueden obtenerse de nuestro tema o de nuestras preguntas de investigación, como ya lo vimos en otras clases.

Las palabras clave las podemos utilizar para buscar información en fuentes digitales, como Internet, los documentos en Internet están “etiquetados” con palabras clave, con base en la información que se puede localizar en ellos, te lo explico mejor: si tú escribes una palabra en algún buscador de Internet, esta herramienta digital rastreará todos los documentos en donde aparezca dicha palabra.

El misterio que ocultan los textos expositivos es que, si hacemos una investigación sobre un tema, debemos apoyarnos con información que consultemos en diversas fuentes; es decir, en los libros, en las revistas y también en otros documentos digitales, como los que encontramos en Internet.

Ahora recapitulemos lo que vimos en clase:

Las partes de un texto expositivo son: Inicio, desarrollo y conclusión.

Para redactar un texto expositivo recuerda:

Seleccionar un tema.

Redactar preguntas sobre lo que quieres saber del tema.

Investigar en diversas fuentes de consulta sobre el tema, a partir de las preguntas ya planteadas.

Las fuentes de consulta pueden ser: bibliográficas, hemerográficas y digitales.

Identificar ideas principales en los textos que consultas y ubicar las palabras clave.

Redactar el desarrollo con la información obtenida.

Cuidar la ortografía y signos de puntuación.

Redactar una conclusión, es decir, las reflexiones finales de todo lo investigado.

Anotar las fuentes que consultaste.

Acuérdate que la redacción del desarrollo y la conclusión ya las vimos en clases pasadas; son elementos importantes de este tipo de texto.

Si te gusta visitar la biblioteca para investigar o simplemente para disfrutar de la lectura, esta información es para ti.

Aunque en este momento no lo podamos hacer por la contingencia, lo primero que tienes que saber es que las bibliotecas públicas se organizan siguiendo una clasificación universal; eso quiere decir que todas las bibliotecas usan la misma clasificación. Así que, si en un futuro visitas, junto con tu familia, una biblioteca pública en tu estado, en otro estado o incluso en otro país, ¡no te preocupes!, sólo sigue las recomendaciones que aquí te doy para saber buscar lo que necesitas.

Vamos a comenzar y pon mucha atención:

En la biblioteca los libros están colocados siguiendo un orden para facilitar nuestra búsqueda.

Los libros tienen etiquetas con información en los lomos, a las cuales se les llama “tejuelos”.

Si eres observador, los tejuelos contienen una serie de números y letras (la signatura) y sirven para saber dónde tenemos que colocar el material de lectura.

Los libros están ordenados por temas, a cada uno le corresponde un número diferente, esto permite que sea más sencillo encontrarlos.

La clasificación universal que te comenté al principio se llama CDU, que son las siglas de Clasificación Decimal Universal.

Esta clasificación que acabo de decirte no es la misma que se ocupa para las salas infantiles, en éstas utilizan colores para clasificar, así los pequeños y pequeñas pueden ubicar los libros de manera más fácil, de acuerdo con su edad.

La próxima vez que visites una biblioteca, ya sabes cómo buscar información. Recuerda, quédate en casa.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

HISTORIA

Repaso: la segunda mitad del siglo XIX. Parte 1

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los principales hechos y procesos que marcaron la historia de México entre 1850-1876y los ubicarás en el tiempo y en el espacio.

¿Qué hacemos?

Ahora vamos a recordar los principales procesos y acontecimientos de la segunda mitad del siglo XIX, específicamente de la Reforma Liberal y la República Restaurada y seguro hablaremos sobre guerras e intervenciones.

Qué te parece si en esta clase hacemos lo mismo que en el repaso de la primera mitad del siglo XIX, en el que ubicamos en el tiempo algunos hechos y los platicamos. Te invito a que tengas a la mano tu cuaderno y con que anotar porque elaborarás una línea del tiempo.

Repasaremos los hechos de la segunda mitad del siglo XIX, desde 1851 hasta 1900. Te invito a que continúes elaborando tu línea del tiempo, no olvides dividirla en lustros para ubicar los hechos que vayamos mencionando.

Es importante recordar que este periodo está marcado por la Reforma Liberal y el triunfo del liberalismo, es decir, se trata de un periodo de continuos enfrentamientos entre liberales y conservadores, lo cual concluyó con la victoria de los liberales, quienes impusieron su proyecto de nación. Estos hechos y procesos son los que repasaremos el día de hoy para ir comprendiendo cómo fue consolidándose nuestro país en la actualidad.

Lo que proponían liberales y conservadores era muy distinto y ambos se estuvieron disputando el poder, alternándose en el gobierno de nuestro país, el conflicto entre liberales y conservadores fue una constante durante este periodo y después, incluso entre los mismos liberales habría grandes diferencias.

Lucas Alamán fue uno de los principales representantes de los conservadores y, por su parte, José María Luis Mora era una figura muy importante del grupo liberal.

Para completar esta información, observa el siguiente cuadro sobre las diferencias entre liberales y conservadores que ya habíamos analizado en clases anteriores.

Características Liberales Conservadores Forma de gobierno deseada República gobernada por un ciudadano mexicano. Monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea. O un gobierno centralista. Principales Objetivos Desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales; permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Propuestas Cambios en la educación, la libertad de expresión. Establecimiento del registro civil. Mantener los privilegios de la iglesia, del Ejército y los terratenientes.

Recuerda que los liberales querían una República gobernada por un ciudadano mexicano, mientras que, los conservadores querían una monarquía gobernada por un europeo.

Otra diferencia importante era que los liberales querían desamortizar los bienes de la iglesia, mientras que los conservadores querían que la Iglesia Católica mantuviera su poder tradicional, y que el catolicismo siguiera siendo la única religión permitida en el país.

“Desamortizar” quiere decir “Poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos”. Tal como lo dice tu libro de texto de Historia en la página 50.

Como te decía, las propuestas de cada uno de estos grupos eran diferentes. Mientras los liberales querían transformar la educación y pelear por el derecho de expresión, los conservadores querían que no se cuestionara la autoridad de la Iglesia y que conservara sus privilegios.

Ahora sí, pasemos a la línea del tiempo.

Tenemos algunos de los acontecimientos clave que sucedieron durante este periodo y todos ellos los hemos aprendido en clases anteriores, así que vamos a ubicarlos en la línea del tiempo usando el número que tiene cada uno de ellos. Al hacerlo, podemos platicar sobre sus causas, consecuencias y lo más representativo de cada uno.

Revolución de Ayutla 1854. Las leyes de Reforma 1855-1857: Ley Juárez en 1855, la Ley Lerdo en 1856 y la Ley Iglesias en 1857. La Constitución de 1857. La Guerra de Reforma 1858-1861. Segunda intervención francesa 1862. Segundo imperio 1863-1867. República Restaurada 1867-1876.

La Revolución de Ayutla, sucedió en 1854 a principios de este periodo. Fue un movimiento armado para quitar al presidente Antonio López de Santa Anna, quien ya había ocupado la presidencia más de seis veces y tenía a todo mundo descontento porque su gobierno les había quitado muchos derechos a las personas.

Como tú línea del tiempo está dividida en lustros, pues ese año exacto no lo tenemos, entonces puedes marcarla pegadito a 1855, pero del lado izquierdo.

Santa Anna eliminó los derechos y las libertades individuales, persiguió a sus opositores y castigó a sus críticos, entre otras medidas extremas que tomó, y todo llegó a un punto de quiebre después de que Santa Anna vendiera los territorios de La Mesilla en 1853, porque fue entonces que los liberales organizaron una rebelión, plasmando sus intenciones en el Plan de Ayutla. Es por ese plan que la rebelión de los liberales contra la dictadura se conoce como la Revolución de Ayutla.

Antonio López de Santa Anna perdió la pierna durante la Guerra de los Pasteles por un cañonazo, pero sucedió mucho tiempo antes del periodo que estamos repasando hoy, pues la Guerra de los Pasteles ocurrió entre 1838 y 1839, así que vamos a enfocarnos en el periodo que estamos repasando.

La Revolución de Ayutla triunfó y Santa Anna tuvo que abandonar la presidencia para dar pie a un nuevo gobierno liberal.

Las leyes de Reforma están marcadas con el número 2, se promulgaron en tres años distintos, en tu línea del tiempo puedes dibujar una pequeña llave que vaya hacia la derecha desde 1855 hasta 1857, sin llegar al marcador del siguiente lustro.

De las Leyes de Reforma se mencionan tres: La ley Juárez de 1855, la Ley Lerdo de 1856 y la Ley Iglesias de 1857; y estas leyes, en pocas palabras, lo que hicieron fue quitarle poder y privilegios a la Iglesia y al ejército.

Las leyes de Reforma dieron pie, de alguna manera, a la creación de la Constitución de 1857, así que puedes marcar el número 3 en 1857, enseguida de la llave.

La Constitución de 1857; fue una constitución liberal que remarcó la importancia de la igualdad, las libertades individuales y gracias a ellas tenemos un Estado laico.

Laico, significa que algo es independiente de cualquier religión y por eso podemos decir que la educación es laica y actualmente eso está marcado en nuestro Artículo 3° Constitucional.

El grupo de liberales integrado por Juárez y otros personajes luchó para que los mexicanos pasaran de ser un pueblo de súbditos a ser ciudadanos: individuos libres, iguales ante la Ley y con el derecho de elegir a sus gobernantes.

En esta época, luchar por las libertades individuales era una postura radical y muy progresista, porque recuerda que no había libertad de expresión, era común que censuraran los periódicos; tampoco había libertad de asociación, porque para reunirte y formar grupos necesitabas el permiso de las autoridades; ni siquiera había libertad de pensamiento, porque cualquier creencia que se alejara de la religión católica era reprobada y hasta castigada. Es por eso que se hizo la Reforma Liberal.

Ahora vamos a nuestro siguiente acontecimiento, es el número 4: La Guerra de Reforma.

La Guerra de Reforma fue una lucha armada entre liberales y conservadores que ocurrió entre 1858 y 1861 y por eso también se le conoce como la Guerra de los Tres Años. Así que para marcarla en tu línea del tiempo también puedes dibujar una pequeña llave que empiece un poco antes de 1860 y que llegue hasta después para abarcar esos años.

La Guerra de Reforma fue una guerra civil, algo así como una terrible pelea entre hermanos con ideas y expectativas distintas acerca de lo que debía hacerse con el país. Como te decía al principio de la clase, los conservadores querían que se mantuvieran las mismas autoridades que habían existido desde hacía siglos, y los liberales querían acabar con las estructuras coloniales que habían permanecido desde antes de la Independencia.

La Guerra de Reforma comenzó con el “Plan de Tacubaya” en el que los conservadores rechazaron la Constitución de 1857 porque no querían que se le quitara poder a la Iglesia y al ejército y como se crearon dos bandos, hubo un momento de la guerra en el que había dos presidentes al mismo tiempo. Uno era Benito Juárez y el otro era el General Félix Zuloaga, en un momento hubo dos gobiernos: uno con un presidente conservador que gobernaba desde la Ciudad de México; y otro con un presidente liberal que gobernó, primero, desde Guadalajara y luego desde Veracruz.

Los liberales ganaron, después de tres años de sangrientísima guerra, al triunfar en la última batalla que sucedió en Calpulalpan en 1861, y después de eso Benito Juárez hizo su regreso a la capital, convocó a elecciones, ganó y así se convirtió en presidente constitucional.

Algo importante es que, para pagar todos los gastos de guerra como armas, municiones, comida y salarios para los ejércitos, tanto los liberales como los conservadores pidieron préstamos a países extranjeros, y poco tiempo después estas deudas fueron las razones que usaron algunos de esos países, Francia, por ejemplo, para justificar su invasión a nuestro país.

Ahora vamos a nuestro siguiente hecho: La Segunda Intervención Francesa, que está marcada con el número 5 y hay que ubicarla en 1862 porque en ese año empezó.

Marca en tu línea del tiempo este hecho con una llave que empiece poco después de 1860 y que termine aproximadamente en donde estaría el año de 1867, que fue cuando terminó la guerra.

Es importante mencionar que la Guerra de Reforma dejó al país en un estado de crisis económica, política y social; todas esas crisis desembocaron en la Segunda Intervención Francesa, el gobierno de Benito Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa. La deuda externa era un dinero que desde hacía mucho tiempo le debíamos a países como Inglaterra, Francia y España, y al mismo tiempo que Juárez decidió dejar de pagar la deuda para pagar la recuperación del país, un grupo de conservadores mexicanos estaban en Europa organizaron una conspiración para instaurar una monarquía en México.

Recuerda que, en esa época, Francia estaba bajo el gobierno de Napoleón III, que quería fortalecer a su imperio francés invadiendo territorios fuera de Europa en los que pudiera obtener materias primas y mercados que les permitieran seguir creciendo económicamente.

Vamos a pasar al hecho número 6, que es el Segundo Imperio. Y ese iría de 1864, cuando Maximiliano y Carlota llegaron a México, y hasta 1867, que es el año en el que fusilaron a Maximiliano y regresó Benito Juárez a la capital.

Es aquí cuando entran Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota a nuestro hermosísimo Castillo de Chapultepec.

Dibuja la llave que cubra aproximadamente ese periodo de tiempo en tu línea del tiempo.

Lo interesante del Segundo Imperio es que resultó que Maximiliano era tan liberal como Juárez, a pesar de que Maximiliano había sido el elegido de los conservadores para devolverle el poder a la Iglesia, Maximiliano hizo todo lo contrario y volvió a aprobar las partes más importantes de la Reforma Liberal. Maximiliano decretó la libertad de religión y validó las leyes que vendieron las propiedades de la Iglesia.

Los conservadores se enojaron tanto. que le quitaron su apoyo a Maximiliano, y luego también Napoleón III dejó solo a Maximiliano cuando decidió regresar sus ejércitos a Europa y eso les permitió a los liberales ir recuperando el control de la República, hasta que Maximiliano fue capturado, juzgado y fusilado y así terminó el Segundo Imperio.

Ahora ya podemos pasar al periodo de la República Restaurada, los liberales y conservadores se empezaron a reconciliar y todos los esfuerzos se concentraron en reconstruir el país. Además, fue en esta época que por fin los liberales lograron llevar a la práctica sus propuestas.

Ubica esta época en la línea del tiempo, tienes que hacer una llave que vaya de 1867 a 1876 y marcarla con el número 7.

Después de los cinco años en guerra contra Francia y después del conflicto entre liberales y conservadores, Benito Juárez retomó el control de todo el país y a ese hecho se le conoce como el “Triunfo de la República”, durante esta época se implementaron algunas medidas que intentaban resolver los problemas más urgentes del momento. Por ejemplo: Se hicieron elecciones democráticas en las que mucha gente participó para darle validez al gobierno.

Los liberales empezaron a pelearse porque entre ellos había diferencias también, sobre todo entre los que no estaban de acuerdo con que Juárez se reeligiera, aunque también perdonaron a muchos de los que habían apoyado al Segundo Imperio y les quitaron algunas sanciones, porque, como dije al inicio, la República Restaurada fue una época de reconciliación.

Recuerda también que en esta etapa los liberales dieron un impulso enorme a la cultura y la educación, porque se buscaba enseñar un orgullo nacionalista a la población, se buscaba poner en claro qué era eso que definía a la identidad mexicana y lo hicieron escritores y periodistas liberales como Guillermo Prieto, Manuel Altamirano, Francisco Zarco y el Nigromante.

Esto solo ha sido una mirada panorámica del periodo para que refresquemos esos aprendizajes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Deportes, récords y alumnos

¿Qué vamos a aprender?

Interpretarás y explicarás la diferencia que existe entre una unidad de medida decimal y una unidad de medida sexagesimal.

¿Qué hacemos?

El día de hoy retomaremos las clases en las que aprendimos acerca del significado y el valor de una fracción decimal y en donde interpretamos y explicamos la diferencia que existe entre una unidad de medida decimal y una unidad de medida sexagesimal.

Estas clases se titulan: “Récords olímpicos” “¿Cuántos somos?” y “Mis deportes favoritos”.

Vamos a recapitular y a reflexionar si con lo que hemos aprendido puedes resolver los problemas que hoy te voy a presentar.

Para iniciar vamos a recordar lo sucedido en la clase de “Récords olímpicos”, observa el siguiente video del minuto 04:25 al 05:23

Récords olímpicos.

Son admirables los deportistas olímpicos, son unas súper mujeres y unos súper hombres y una manera de entrenarse es conociendo sus puntajes y sus marcas; los analizan y siguen estrategias para poder superarse a sí mismos antes de llegar a las justas mundiales. Así que vámonos de lleno con la información para analizar datos.

Observa la siguiente imagen:

Esta información se refiere al peso de las medallas Olímpicas de Invierno de Pyeongchang 2018, el peso está en gramos; medalla de plata 580.5g, medalla de oro 586.3g y medalla de bronce 493.4g.

Para responder las siguientes preguntas recuerda que el miligramo es la milésima parte de un gramo.

1.- ¿Cuántos miligramos pesa la medalla de bronce?

R = Pesa 493,400 miligramos.

Para obtener el resultado, como un miligramo representa la milésima parte de un gramo, multipliqué por 1000, 493.4 gramos.

2.- ¿Cuántos miligramos pesa la medalla de plata?

R = Pesa 580,500 miligramos, multipliqué los 580.5 gramos por 1000.

3.- ¿Cuántos miligramos pesa la medalla de oro?

R = La medalla pesa 586,300 miligramos, multipliqué 586.3 gramos por 1000 y obtuve ese resultado.

Vayamos ahora a la clase donde interpretamos y explicamos la diferencia que existe entre unidades de medida del sistema decimal, la clase que se tituló ¿Cuántos alumnos somos?

En esa clase pudiste conocer e interpretar las cantidades de niños que estudian quinto de primaria, como tú, en algunos estados del país, pero no llegamos a las cifras totales, vamos a recordarlo, observa el siguiente video del minuto 02:42 al 04:01

¿Cuántos alumnos somos?

En la clase nos faltó el último acertijo y tiene que ver con la cifra total de alumnos de 5º grado en el país.

En esta tabla podemos observar la cantidad total expresada en unidades de millar.

El acertijo que quedó por resolver dice:

Si quisiera representar el total de alumnos en el país, es decir, 2 327 348 alumnos, con la unidad de medida “millones de alumnos”. ¿Cómo debería representar esta cantidad?

R = Se representa 2.327 348, porque si multiplico 2.327348 x1 000 000 es igual a 2 327 348.

Ahora vamos a recordar la clase: “Mis deportes favoritos”. Observa la siguiente tabla:

Día L M M J V S D Tiempo recorrido 1.3 Horas 1.7 Horas 1.1 Horas 1.4 Horas 1.2 Horas 1.9 Horas 1.5 Horas Distancia recorrida 6.5 km 8.5 km 5.5 km 7,0 km 6.0 km 9.5 km 7.5 km

Con los datos de la tabla vamos a responder las siguientes preguntas, solo hay que recordar lo visto en las sesiones anteriores relacionadas con unidades de longitud y sus equivalencias.

1.- ¿Cuántos metros caminó, en total, durante la semana?

La respuesta es: 50,500 m.

Para obtener la respuesta primero sumo los recorridos de cada uno de los días y como como está anotado, en kilómetros: Ahora los convertiré a metros, ya que esta es la pregunta: 50.5 x 1000 = 50,500 m (Se multiplica por 1000 porque 1Km equivale a 1000 m).

2.- ¿Cuántos metros caminó el día jueves?

La respuesta es: 7000 metros.

Como el día jueves caminó 7 Km, entonces hacemos la siguiente operación: 7 x 1000 = 7000.

3.- ¿Cuántos minutos hay de diferencia entre su caminata del día miércoles y la del domingo?

La respuesta es: 24 minutos. Primero calculamos la diferencia entre 1.1 y 1.5, lo escribimos así: 1.5-1.1 = 0.4. Ahora que sé que la diferencia es 0.4 voy a convertirlo al sistema sexagesimal, así que debo multiplicar .4 x 60 = 24

Otro procedimiento puede ser: Convertir cada uno de los tiempos mencionados en minutos: (1 x 60) + (1 x 6) = 60 + 6 = 66; 1.1 h es igual a 66 minutos. (1 x 60) + (5 x 6) = 60 + 30 = 90; 1.5 h es igual a 90 minutos.

Entonces la diferencia entre 90 y 66 = 24 minutos.

4.- ¿Cuántas horas y minutos caminó en total esta semana?

La respuesta es: 10 horas y 6 minutos.

Primero sume los tiempos de cada día, luego los convertí a la unidad de medida sexagesimal. Todos los días usted caminó 1 hora y fracción. Así que 7 días de la semana nos dan 7 horas y fracción. Sumo el .3 y 7 del lunes y martes, me dan otra hora, ya que 3 décimos y 7 décimos nos dan 10 décimos, es decir, un entero de hora. Ya van 8 horas. Luego él .1 del miércoles y el .9 del sábado me suman otra hora, ya van 9 horas. Ahora sumo el .4 del jueves, el .2 del viernes, igual a .6, le sumo el 5 del domingo y es igual a 11 décimos o sea 1.1; es decir 1 hora y un décimo de hora. Son 9 horas más 1.1 hora es igual a 10.1 horas. Ese resultado lo tenemos que convertir a horas y minutos.

Entonces sumamos 1.3+1.7+1.1+1.4+1.2+1.9+1.5= y esto es igual a 10.1

Pero falta convertirlo a horas y minutos, hay que convertir 1 décimo de hora a minutos. Son 6 minutos, porque 6 minutos es la décima parte de 60 minutos. Pero si lo quieres hacer con operación es .1 x 60 = 6

Como pudiste ver, el día de hoy reafirmamos nuestros aprendizajes al analizar el significado y el valor de una fracción decimal. Además de interpretar y explicar la diferencia que existe entre una unidad de medida decimal y una unidad de medida sexagesimal.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

QUÍMICA

Los seres vivos y mi entorno

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características generales, nutrición, respiración, reacción al medio y reproducción de los seres vivos en diferentes grupos.

¿Qué hacemos?

Hoy nos toca repasar temas y eso me parece muy interesante, quiero contarte que ayer al estar en mi jardín, de nuevo observé que en una plantita una araña, estaba haciendo su telaraña y al observar más detenidamente, me di cuenta de que en mi jardín hay muchas formas de vida, plantas, animales, también había un poco de moho. Eso me sirvió para recordar el tema de los seres vivos.

Los seres vivos son sistemas complejos y dinámicos en constante interacción con su medio; sus características más generales son el resultado de una interrelación continua entre los organismos y el medio, lo cual posibilita su desarrollo.

En este caso mi jardín, es el medio donde se desarrollan e interactúan, donde comen y se reproducen y es por eso que debemos cuidar cualquier medio donde haya vida.

Para recordar las características de los seres vivos observa el siguiente video.

Características de los seres vivos.

Ahora te voy a explicar las características de los seres vivos y los vamos a ir relacionando con algunas imágenes que ejemplifican estas características.

La respiración es un proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo. Consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono de este mismo. La respiración suministra la energía al organismo del ser vivo para realizar sus funciones. Todos los seres vivos respiran de diferente manera según las características.

Como puedes observar, la respiración es la entrada de oxígeno al organismo de los seres vivos.

También los seres vivos que viven en el agua necesitan oxígeno, pero lo obtienen disuelto en el agua y regresan el bióxido de carbono a ella, o del oxígeno que liberan las plantas que están en el agua, como las algas.

Muchos seres vivos realizan esta función, pero principalmente las plantas. Por eso a los ecosistemas como los bosques y selvas se les llaman “pulmones” porque en ellos abundan las plantas, aunque todos los seres vivos respiramos, también necesitamos de otros que lo generan.

La nutrición, es el intercambio de materia y energía con el medio y como resultado de ello, lo modifican. Mediante este proceso, los seres vivos adquieren los nutrientes necesarios para subsistir en el medio.

En la imagen podemos observar cómo: cada ser vivo genera un mecanismo para nutrirse; hay seres vivos que producen su propio alimento, como las plantas y algunas bacterias y otros que se alimentan de otros seres vivos, como los animales, los protozoos, los hongos, los mohos y parte de las bacterias.

Por ejemplo, en mi jardín, había seres vivos que generan su propio alimento, como las plantas, pero también la araña, que se alimenta de otro ser vivo.

La reproducción. Los seres vivos provienen de otros seres vivos, pudiendo reproducirse y transferir sus características a sus descendientes. La reproducción es la forma mediante la cual los seres vivos producen nuevos seres vivos y se propaga la especie.

Las arañas usan sus telarañas para atrapar e inmovilizar a sus presas. Pero la telaraña también les ayuda a la reproducción, por ejemplo, algunos machos colocan ahí el esperma y después las hembras colocan los huevecillos para que estos sean fecundados.

Te invito a observar el siguiente video del segundo 00:58 al minuto 04:58 y recordar más sobre el tema.

Reproducirse y sobrevivir.

Como pudiste ver, la reproducción de los seres vivos está asociada a la adaptación y sobrevivencia de los seres vivos.

La relación con el medio. Los seres vivos responden, hasta cierto punto, a los cambios detectados en su ambiente. Además, cuentan con receptores especializados que les permiten captar diferentes estímulos del medio y reaccionar frente a ellos.

Observa el siguiente video del segundo 00:36 al minuto 03:42

Respondiendo al ambiente.

Como pudiste ver, los seres vivos son sistemas complejos en constante interacción con su medio. Todos tienen y tenemos una función y contribuimos al equilibrio de los ecosistemas, todos los seres vivos tenemos un propósito y si alguna especie falta, el medio donde vive, se puede ver afectado.

También si el medio se ve afectado, por ejemplo, con contaminantes, los seres vivos que ahí habitan se pueden ver perjudicados. Por ejemplo, en el jardín, si se quitara a la araña de ahí, probablemente otros insectos se comerían a la planta, o la fauna nociva invadiría al jardín.

Sabías que todos los seres vivos están conformados de agua. Las medusas de mar, por ejemplo, están constituidas por un 99% de agua mientras que algunos insectos están compuestos solo por un 40%. El agua es fundamental para la vida de las especies ya que necesitamos de ella para sobrevivir. Por eso es importante cuidarla.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

