Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 19 de enero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 19 de enero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

LENGUAJE

Si me fijo bien, claro que le entiendo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a descubrir el significado de las palabras a partir del contexto.

Hoy leerás un cuento muy interesante. Es una historia que es bastante vieja, la escribieron en 1865, o sea hace 115 años, pero es tan interesante que la gente la sigue leyendo con gusto.

En realidad, nada más va a ser una probadita, un fragmentito. El cuento trata, cómo Alicia, la heroína y protagonista, entra en un mundo fantástico donde le ocurrirán muchísimas aventuras y conocerá a personajes extrañísimos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3LEA.htm?#page/48

Y efectivamente, el libro lleva su nombre Alicia en el país de las maravillas, fue escrito por Lewis Carroll en Inglaterra, en donde todo comienza. Alicia realmente existió, era hija de unos amigos de Lewis, pero el mundo maravilloso a donde ella entra, nadie más lo ha podido visitar. Lee la historia e intenta imaginar el mundo fantástico que ella visitará, puedes seguir la lectura a partir de la página 48 de tu libro de lecturas y disfrutar de las hermosas ilustraciones que ahí encontrarás.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3LEA.htm?#page/51

¿Qué te pareció? interesante, ¿No? ¿A dónde habrá caído Alicia? bueno, eso es algo que tendremos que descubrir leyendo el libro.

¿Qué hacemos?

Como es natural, al ser un libro viejito, utiliza palabras que no usamos tanto en nuestra vida diaria. ¿Podrían encontrar algunas en su libro? léanlo otra vez y subráyenlas.

Ya hay una marcada con letras rojas, que es ESCABULLIRSE.

Busca algunas otras y escríbelas en tu cuaderno.

¿Cuáles marcaste?

Somnolienta, guirnalda, seto y madriguera.

Empecemos con somnolienta. Leamos la oración en donde está escrita: “El calor de aquel día le hacía sentirse somnolienta y atontada”.

Muy bien, parece que somnolienta tiene que ver con atontada.

Es una palabra que suena un poco a sueño, ¿Podría ser que tiene que ver?

Yo creo que sí, porque ahora que lo pienso, así te hace sentir el calor, ¿No? con sueño.

Consultemos el diccionario para ver si estamos en lo correcto. Si le atinamos, yo te voy a enseñar un personaje que aparece en esta historia, para que te imagines qué pudo haber sucedido entre él o ella y Alicia, ¿está bien?

Busca en el diccionario, “que tiene sueño”. ¡Le atinamos!

Pues entonces te presento a un personaje muy interesante del libro: El gato de Cheshire. Te lo presento en blanco y negro porque quiero que conozcas los dibujos originales del libro que escribió Caroll. ¿Qué aventura te imaginas que pudieron haber vivido juntos?

1. Se lee la palabra en el texto.

2. Imagina el significado.

3. Lee la definición del diccionario.

4. Se muestra un personaje de la historia.

Definiciones.

Guirnalda: Corona tejida de flores, hierbas o ramas.

Seto: Conjunto de arbustos.

Escabullirse: Escaparse de entre las manos.

Madriguera: Cueva en la que habitan ciertos animales, especialmente los conejos.

Personajes:

Reina de corazones.

El sombrerero loco.

La oruga azul.

La falsa tortuga.

¡Lo hiciste muy bien! aprendiste muchas palabras nuevas el día de hoy.

No te quedaste con la duda, ¿Qué es lo que sucede con Alicia y con todos estos personajes? y ¿Logra salir del agujero o no?

¡Tendrás que leer el libro!

Así es como hemos terminado con “Si me fijo bien, claro que le entiendo”.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha este momento para practicarla.

MATEMÁTICAS

Los asientos del teatro

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás multiplicaciones cuyo producto será hasta las centenas, mediante varios procedimientos.

Esperamos que estés con mucho entusiasmo por continuar tus clases después de su descanso de fin de año.

Recuerda que aún continúa la emergencia sanitaria por el COVID-19. Muchas de las actividades cotidianas se encuentran con algunas restricciones y ustedes deben seguir cuidándose para no enfermar.

El domingo pasado fui al teatro con mis sobrinos y sólo permiten un aforo de una tercera parte del cupo total.

Un aforo de una tercera parte del cupo total, quiere decir que no se venden todos los boletos del teatro, sólo se venden poco menos de una tercera parte de los asientos, con el fin de que haya una sana distancia entre los asistentes, además de que al entrar se siguen todas las medidas sanitarias para evitar contagios.

Dentro de esas medidas está que no puede haber público en la primera fila, ya que es la que se encuentra más cerca de los actores.

Lo que nos podemos preguntar es, ¿Cómo hacen para contar todos los asientos que hay en el teatro de manera rápida?

Los cuentan por secciones y así es más fácil.

Qué te parece si checas en internet las secciones que tiene un teatro y calculas el número de asientos.

¿Qué hacemos?

Ya tenemos aquí los datos. Es un mapa que muestra las secciones y lugares que tiene el teatro.

Te parece que primero los organicemos en una tabla para facilitar el trabajo.

Ve haciendo este trabajo en tu cuaderno.

La tabla puede tener una columna donde anotemos las secciones del teatro, otra columna donde anotemos el número de filas, una más con el número de asientos por fila y al final podemos anotar cuántos asientos hay por sección.

TEATRO ILUSIÓN Sección No. de filas Asientos por fila Asientos por sección A 18 12 216 B 11 42 462 C 14 25 350 D 20 18 360 E 10 30 300 Total de filas: 73 Total de asientos del teatro: 1688

También vamos a anotar el total de filas que tiene el teatro y hasta abajo el total de asientos.

Así queda muy completa la información de la tabla. Bien, este teatro tiene 5 secciones que las identifican con letras: A, B, C, D, y E.

El número de filas en la sección A es 18 y cada fila tiene 12 asientos.

Ya están anotados, ¿Qué podríamos hacer para saber cuántos asientos tiene cada sección? comencemos con la sección A.

Podríamos sumar 12, que es el número de asientos, 18 veces, que es el número de filas, pero eso es muy largo, mejor hacemos una multiplicación de 12 x 18 y son 216.

Se podrían sumar los 12 asientos de cada fila 18 veces, pero recordemos que sumar un mismo número varias veces equivale a realizar una multiplicación.

Ahora, hay que obtener el número de asientos de la sección B.

La sección B tiene 11 filas con 42 asientos en cada fila. Ni modo de sumar once, 42 veces, es muy largo, mejor hagamos una multiplicación, entonces 11 x 42 o 42 x 11, me van a dar lo mismo, entonces descompuse el once en 10 más uno y los multipliqué por 42, lo que me dio en total 462 asientos en la sección B.

Es importante recordarte que da igual descomponer cualquiera de los dos factores.

En este caso se descompuso el 11, pero veamos qué resultado obtenemos al descomponer el 42.

Una forma fácil de descomponerlo es 40 más 2 y estos dos números los multiplicamos por 11, al final sumamos sus resultados.

¿Y si el 42 lo descompongo como 10 + 10 + 10 + 10 + 2 y todos estos números los multiplico por 11, luego sumo sus resultados, me daría el mismo resultado anterior?

¿Qué crees, dará o no el mismo resultado? vamos a ver, 10 por 11 son 110 y 2 por 11 son 22, sumamos todos y nos da 462 también.

Pero es más sencillo si lo descomponemos sólo en dos sumandos, porque son más cortas las operaciones.

El chiste de multiplicar es que ahorres tiempo usando un camino más corto. Bien, ahora pasemos a la sección C donde el número de filas es 14 y cada fila tiene 25 asientos.

Otra vez esto se resuelve con una multiplicación de 14 por 25, o bien, 25 por 14, para ahorrarnos tiempo y a mí se me ocurre que puedo descomponer el 14 en 10 más 4, porque me es muy fácil multiplicar por decenas. Entonces tengo 25 por 10 más 25 por 4, y me da 250 más 100 son 350.

Tú, ¿Estás haciendo las operaciones para saber el total de asientos por sección? ¿Estás obteniendo los mismos resultados que nosotros? espero que sí.

Pasemos ahora a la sección D.

En la sección D hay 20 filas y cada una tiene 18 asientos, por lo que voy a multiplicar 20 x 18. Yo voy a descomponer aditivamente el 18 y queda 10 + 8 y formo dos multiplicaciones, 20 x 10 y 20 x 8, las resuelvo, 20 x 10 = 200, 20 x 8 = 160 y sumo sus resultados, 200 + 160 = 360

Pero no te acordaste que multiplicar por un número que termina en cero es igual a multiplicar la cifra diferente de cero de ese factor por el otro factor y luego al resultado aumentar los ceros que tenga el primero.

¡Es verdad, se te olvidó ese camino, y es más corto!

Ese es el chiste de estudiar algo, que podamos usarlo cuando se nos presente la situación, pero vamos con la última sección.

La sección E tiene 10 filas con 30 asientos cada una. Aquí ya recordé cómo se multiplican los números que terminan con ceros, así que multipliqué 1 x 3 que son 3 y aumenté el cero del diez y el cero del treinta, por lo tanto, el resultado es 300.

¿Estás de acuerdo? ahora ya sólo nos falta saber cuántas filas y cuántos asientos tienen el teatro.

Para saber eso sólo tenemos que sumar y nos dan 73 filas. Ahora sumemos la cantidad de asientos por sección y nos da 1688 asientos que tiene el teatro.

TEATRO ILUSIÓN Sección No. de filas Asientos por fila Asientos por sección A 18 12 216 B 11 42 462 C 14 25 350 D 20 18 360 E 10 30 300 Total de filas: 73 Total de asientos del teatro: 1688

Ahora sólo falta que nos digas cuántas personas tiene permitido aceptar el teatro para una función.

Sólo le permiten aceptar una tercera parte, que son en este caso 562 personas y como dije al principio, esto con el fin de que haya distancia entre ellas y disminuir el riesgo de contagio.

Eso es lo mejor, ahora hagamos un juego de multiplicaciones.

Sacamos una tarjeta y cada uno hace la multiplicación que ahí está indicada, el primero que tenga el resultado dice: ¡alto! y los demás jugadores ya no pueden seguir escribiendo.

20 x 14 30 x 12 50 x 11 80 x 12 15 x 20 13 x 30 60 x 13 90 x 13 12 x 90 15 x 40 11 x 90 10 x 18 11 x 80 12 x 70 11 x 70 11 x 90 11 x 60 12 x 20 15 x 30 13 x 70

Si está bien el resultado se anota 100 puntos, si está incorrecto su resultado, se anota cero. Al terminar el juego sumamos y quien obtuvo más puntos, gana.

280 360 550 960 300 390 780 1170 1080 600 990 180 880 840 770 990 660 240 450 910

¿Jugamos?

Tú, también juega con nosotros, al final, verifica si está bien tu resultado, para ver cuántos puntos haces. ¿Lista/o con tu cuaderno?

Saca una tarjeta tú primero.

20 x 14

Realiza la operación, verifica el resultado en la parte posterior de la tarjeta.

Puedes hacer las rondas que quieras, al final haces tú conteo de puntos, para decidir quién fue el ganador.

¿Cómo te fue con estas operaciones? ¿Qué estrategia usaste para resolverlas? ¿Cuántos puntos hiciste?

Recuerda que para realizar multiplicaciones de números de dos cifras donde ninguno termina con ceros, se descompone aditivamente uno de ellos y se forman multiplicaciones conocidas, al final se suman sus resultados.

También recuerda que cuando se multiplica por números que terminan con ceros, pueden multiplicar las cifras que no son ceros y al resultado le aumentan los ceros que tengan al final los factores.

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

CIVISMO

¡Celebremos la diversidad cultural!

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las diferentes expresiones en donde se reconoce la diversidad de lenguas y culturas.

Que diversión, porque si algo ha quedado muy claro en cuanto a la diversidad, es que el conocer las distintas culturas y tradiciones es algo divertido y que nos hace unirnos más como grupo.

Conocer a las personas que viven en lugares diferentes a los nuestros, y que visten ropa que para nosotras y nosotros no es común, nos hace unirnos como mexicanas y mexicanos además de que crece nuestro conocimiento.

¿Pues qué te parece si observas el siguiente video?

Vamos a verlo y lo comentaremos cuando acabe. Todas y todos, muy atentos a lo que el video nos mostrará.

La resistencia de las lenguas indígenas en la ciudad de México (31/07/2019)

¿Te gustó?

Que interesante fue ver a todas esas personas y lo que hacen.

Definitivamente tenemos mucho que aprender de todas las culturas que viven en nuestro país.

Específicamente, y por lo que viste, ¿Cómo expresa su cultura el artista plástico?

Es un artista que plasma en su obra los referentes de su cultura, recopilando leyendas y objetos cotidianos para él.

En sus pinturas se ven elementos de su cultura. Como él mismo dice: “todos mis trabajos hablan el mazateco”.

Muy bien y sobre la poeta bilingüe, ¿Qué hace para expresar el reconocimiento de su cultura?

Escribe, y como ella es bilingüe, porque habla mixteco y español, podemos disfrutar de lo que dice cuando lo traduce “haciendo un puente entre el mixteco y español”.

Se escucha muy hermoso su poema. Todos deberíamos conocer las lenguas que se hablan en el país, porque somos un país rico en ellas.

Y qué me dices sobre el cantautor que nos mostró el video, ¿En qué lengua expresa él sus sentimientos?

En zapoteco. Él es de Juchitán Oaxaca.

Tiene una historia muy interesante, abuelos pescadores, vivió en el mar, y hasta los 17 años en unas olimpiadas de matemáticas conoció la Ciudad de México y estudió acá.

Es ahora un físico muy reconocido, tiene una gran historia en viajes y de intercambios con ese centro cultural: Gastronomía, música, poesía, en fin, una serie de cosas que realmente se antoja conocer de cerca.

Es una persona muy estudiosa y preocupada porque sus raíces se conozcan y finalmente, todas y todos en sus casas. ¿Piensas que existe alguna otra expresión artística para transmitir la cultura de los pueblos originarios?

Panchito comenta: Yo pienso que sí maestra, muchísimas. Todo lo que hacemos habla de nuestra cultura, por lo tanto, también de la de los pueblos originarios. La comida, la ropa, la escultura, etc.

La danza, la música, las artesanías, todo lo que expresa un ser humano.

Así es, y está en el resto de los ciudadanos no dejar que se pierdan las culturas originarias, empezando por respetar a sus representantes y sus obras, así como consumiendo lo que hacen y difundiendo sus conocimientos.

Es muy hermoso todo lo que he visto que hacen con sus manos, por ejemplo, los artesanos.

¿Qué hacemos?

En el programa televisivo se hará una presentación del baile del huapango, y al finalizar, habrá una charla sobre esta manifestación artística, su historia y su importancia.

Datos a dar a conocer sobre el huapango:

– El huapango: Es un género musical mexicano basado en compás ternario, interpretado en diversas formas, las más conocidas son tres variantes; el huapango típico o son huasteco, interpretado por el trío huasteco; el huapango norteño, interpretado por conjunto norteño y el huapango de mariachi.

– El origen del huapango se remonta al siglo XVII es música creada e interpretada por trabajadores del campo con descendencia indígena de las zonas conocidas como “Huasteca”.

– Sobre los pasos: Campanas, deslizados, puntas, paso de tres y jaranas combinadas son los pasos que se requieren para bailar el huapango hidalguense. Este baile es representativo del estado de Hidalgo, pero principalmente es parte de la identidad de la región Huasteca.

– Sobre el vestuario: El traje de las mujeres consiste en una falda de color negro con fondo blanco, fajilla roja a la cintura, blusa blanca y el quexquémitl al igual que el velo son de color blanco, mientras que el hombre debe de utilizar pantalón de manta amarrado al tobillo, paliacate rojo al cuello, sombrero y morral de ixtle y huaraches de cuero.

Conocer de cerca a los representantes de esta manifestación artística ha sido muy emocionante estoy seguro de que para todas las niñas y niños en casa también.

Dan muchas ganas de seguir viéndolos y de asistir cuando se pueda a las funciones y eventos en los que se vean estos bailes.

Y como ya hemos dicho, hay muchos quehaceres en los que se ve reflejada la cosmovisión de las diferentes culturas de los pueblos originarios. Una más es el deporte, ¿Sabías que existe un deporte llamado el juego de pelota?

Observa el siguiente video que nos enseña muy bien cómo es que se jugaba. ¿Están listas y listos?

#Calle11. Programa 37. Cápsula Calle Juego de pelota (29/11/2018)

¿Qué te pareció?

¿Ya conocías el juego de pelota? pero te puedes imaginar que la pelota que usan pesaba cuatro kilos.

Como cualquier deporte, hay que entrenar mucho.

Y es muy interesante lo que dice el jugador que entrevistan cuando habla del respeto.

Hay un profundo respeto a las raíces, al presente, a los símbolos, a la historia y a lo que aún existe de este deporte. El juego de pelota es un juego milenario y que se ha logrado preservar a lo largo de los años y se transmite de generación en generación en algunas culturas originarias. Es una muestra más de las costumbres y tradiciones de ciertos pueblos.

Es un espectáculo digno de verse. Todos deberíamos ver alguna vez un partido de juego de pelota.

Conocer nuestras raíces es algo que a todos y todas nos debería de interesar.

Para que sepas más de este juego, les voy a platicar de lo que actualmente entendemos por deportes de equipo, y supone una práctica muy interesante para conocer la vida cotidiana y los rituales de determinados pueblos precolombinos, así como el uso tan antiguo de la pelota como elemento lúdico.

Eso significa que se remonta a muchísimo tiempo antes de la invención del fútbol y el baloncesto.

Ha dejado una huella arqueológica impresionante, ya que se han encontrado numerosas canchas a lo largo de toda América, donde se han podido encontrar numerosos restos e importante información al respecto.

¿Y se conocen las reglas con las que jugaban?

Lo que nos ayuda a conocer algo de su reglamento o de cómo se practicaba, es la existencia de un juego más moderno, que actualmente se practica en algunas regiones de México y Guatemala, y se llama ulama, cuyo objetivo principal es el de mantener la pelota en juego utilizando únicamente la cadera, aunque también se pueden utilizar codos y rodillas según algunas versiones.

Sin embargo, uno de los rasgos principales de este juego de pelota era la presencia de un arco de piedra por el que al introducir el esférico se declaraba la victoria de manera automática.

Seguramente era una actividad muy emocionante.

El día de hoy aprendiste:

Que debemos relacionarnos con todas las personas con respeto y empatía.

Que las diferencias nos hacen conocernos más y valorar las distintas cualidades.

Que debemos relacionarnos con la naturaleza con respeto y empatía.

También que la historia de nuestro país está llena de colores, sabores, texturas y deportes. No hay nada de aburrido en conocerla.

Que debemos apreciar y valorar la lengua, los conocimientos, la ropa, la comida, las artes y las tradiciones que vienen de los pueblos originarios, porque nosotros también formamos parte de estos pueblos.

La valoración de la diversidad y el respeto es la base de una sana convivencia y del conocimiento.

Conocer más de nuestro país nos ayudará a convivir con personas diversas.

Puedes ver en tu casa si hay alguna cosa que pertenezca a los distintos pueblos originarios e investiga más sobre ellos, como un sombrero, un jarrón, una blusa o un remedio para algún malestar, como un té.

Hay muchísimas cosas que tenemos cerca y son parte de nuestra historia, y ni siquiera lo imaginamos. Como muchas palabras que tiene origen en la antigüedad de nuestro país y siguen vigentes, como cacahuate, esquite, apapachar, metate, petaca, chocolate, ¿Ustedes cuáles se saben?

Itacate, tlapalería, aguacate.

¡Wow, son muchas! y de todas las mencionadas, apapachar es la favorita, de muchas personas.

Te vamos a dejar una tarea muy divertida, investiga otros tipos de expresiones con las que se transmite la diversidad de lenguas y costumbres y compartan lo encontrado con tu familia y demás gente con la que convives.

Recuerda platicar del tema de este día con tu mamá, papá, otros familiares, niñas y niños que te rodean.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CINECIAS NATURALES

¿Qué comen los animales?

¿Qué vamos a aprender?

Integrarás los conocimientos adquiridos para identificar distintas formas de nutrición de plantas y animales y su relación con el medio natural.

Te tenemos unas adivinanzas fantásticas que sé que te van a gustar. ¿Qué tal que te las digo?

¿Cuál es el animal de campo o corral, una raíz naranja gusta de comer, salta que salta con sus grandes orejas porque ya quiere comer?

¡Es el conejo!

Antes huevito, después capullito, más tarde volaré como un pajarito.

Está difícil, pero si hace capullo y luego vuela pienso que es ¡la mariposa!

No es cama ni es león y desaparece en cualquier rincón. ¿Quién es?

Mmm… a ver, no es cama, pero tampoco es león entonces es un ¡camaleón!

Verde como el campo, pero campo no es. Habla como el ser humano, pero ser humano no es. ¿Quién es?

¿Un animal que habla como nosotros? eso sí que está raro, ¿Qué animal habla como nosotros? pero si los animales no hablan.

Bueno hemos aprendido de varios animales, pero uno que habla ¡Ah! es un perico.

¿Qué te parece si aprovechamos los animales que se mencionaron y me dices a qué grupo pertenecen según su alimentación?

El conejo es herbívoro.

La mariposa es herbívora también porque se alimenta de las plantas, pero dentro de este grupo pertenece a los nectarívoros, porque toman el néctar de las flores de las plantas.

Los camaleones son carnívoros, pero dentro de este grupo pertenece a los que se alimentan de insectos, es decir, es un insectívoro.

Los pericos son omnívoros porque comen de todo: granos, frutas, insectos.

Antes de pasar al repaso a mí me gustaría darte información nueva, la clasificación que conocimos fue en tres grupos: carnívoros, herbívoros y omnívoros.

Pero ahora te voy a enseñar algo que te va a encantar porque vamos a ver que estos tres grupos se van a dividir en otros, según la parte de la planta o el tipo de carne que coman.

Herbívoros:

Frugívoros-comen fruta- tucanes y murciélagos.

Fitófagos-comen hierba-vacas y caballos.

Folívoros-comen hojas- orugas y perezosos.

Granívoros-comen semillas-Guacamaya roja y el hámster.

Nectarívoro-toman el néctar de las flores-colibrí y mariposa.

Carnívoros:

Hematófagos-consumen sangre-mosquitos y chinches.

Insectívoros-comen insectos-golondrinas y el sapo Carroñeros-comen animales muertos-buitres y hienas.

¿Qué hacemos?

Has aprendido tanto de animales y de plantas y de todos los seres vivos, bueno y de los seres humanos también, pero me emociona mucho el tema de las plantas y los animales. Son sorprendentes, como el perico, por ejemplo, que habla como los humanos o las ballenas que respiran con pulmones como los seres humanos a pesar de que viven en el océano.

Todos al ser seres vivos tenemos ciertas coincidencias y nuestros organismos funcionan más o menos de manera parecida. ¿Me ayudas a recordar cuáles son las funciones que realizan todos los seres vivos?

Todos los seres vivos:

Se alimentan para obtener nutrimentos, por eso se llama nutrición.

Respiran para obtener oxígeno.

Reaccionan al ambiente en el que viven.

Tienen crías con las mismas características que ellos.

Están formados por células.

Por ejemplo, nuestra alimentación, así como nosotros comemos carne, verduras, semillas, también hay animales que son herbívoros porque comen de todo. Tú en casa aprendiste muchas cosas muy interesantes sobre la alimentación de los seres vivos.

Pero recordemos que además de los seres vivos que se alimentan de otros seres vivos y que se denominan, ¿Cómo?

¡Heterótrofos!

Para conocer más de los animales heterótrofos, ¿Te gustaría ver unos videos que la maestra Alejandra Medina de la escuela Plan de Ayutla nos comparte de sus alumnos?

#AprendeEnCasa II. 3º Primaria. Ciencias Naturales. ¿Qué es un organismo autótrofo? 25 de noviembre 2020.

Cómo pudiste ver en el video, primero se explicaron la diferencia entre animales Autótrofos y heterótrofos, después, la clasificación de los animales según su tipo de alimentación, por último, recordaremos que los seres humanos tenemos una dentadura muy particular, que nos permite comer de todo tipo de alimentos.

En el programa televisivo se mostrarán unos videos que la maestra Alejandra Medina de la escuela Plan de Ayutla comparte de sus alumnos.

Me encanta ver todo lo que has aprendido y sobre todo que sus maestros como la maestra Alejandra siempre los apoya para que aprendan sobre cómo vivimos los seres vivos e interactuamos con el medio ambiente.

¡Lo has aprendido muy bien!

Es un tema muy interesante, pero, también hay otro grupo.

Los Autótrofos.

¿Te gustaría recordar un poco cómo se alimentan las plantas? ¿Sobre la fotosíntesis?

#AprendeEnCasa II. 3º Primaria. Ciencias Naturales. ¿Qué es un organismo autótrofo? 25 de noviembre 2020 (Continuación)

¡Qué tal! ¿Te gustó este tema?

Además, la explicación de la bióloga fue muy clara, entendí muy bien qué es la fotosíntesis y que significa unir con diversos nutrientes con la luz del sol.

Ahora que ya has aprendido sobre muchos temas, como plantas, animales y cómo funciona el organismo de los seres humanos. Te invitamos a que nos vayamos preparando para el juego divertido de los conocimientos al que vamos a jugar el jueves para retomar los conocimientos que hemos adquirido.

Se trata de un juego interesante, de ver quién ha aprendido más cosas interesantes, pues mucho mejor, así que ponte a estudiar para que el jueves nadie te gane.

Mañana aún tendremos un repaso de temas que hemos aprendido, pero no dejes de repasar tus apuntes, ¿eh?

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

