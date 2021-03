Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 19 de marzo

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 19 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 19 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

ARTES

Alex Mercado y el piano de jazz

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a comparar objetos e identifica sus características.

¿Qué hacemos?

El instrumento invitado de hoy es el piano.

¿Qué es el piano?

El cencerro es un instrumento de metal y una de sus funciones es marcar el pulso en un grupo.

¿Lo conoces?

Las figuras musicales se pueden ocupar en una práctica de entonación, pero primero debes calentar tu voz para cantar.

Puedes hacer vocalización, utilizando la palabra “Mío”.

Ahora un ejercicio de lectura con los 5 grados que ya conoces de fonomimia (Yo, de, fi, ba, co) lo harás en un compás de 4/4 como el que viste la clase anterior.

Repite entonces el ejercicio:

Yo, fi, yo, fi (Yo, fi, yo, fi) Yo, de, fi, ba (Yo de fi ba) Co, ba, fi, de (Co ba fi de) Yo, co, yo, co (Yo co yo co)

Los amables.

Dos personajes se encuentran en el mismo escenario pero solo hay una silla, el conflicto comienza cuando uno de ellos se da cuenta que no hay más sillas para sentarse decide ser amable y darle la silla al otro personaje, este segundo personaje se percata de la buena acción y decide regresarle la silla al personaje 1 y así varias veces hasta que el personaje 1 saca accidentalmente una flauta y el personaje 2 sorprendido demuestra que él también tiene una y ensamblan el sonido de estos dos instrumentos haciendo un pequeña pieza.

Acto seguido otro personaje saca un instrumento más grande y el personaje contrario saca un instrumento aún más grande y vuelven a ensamblar otra pieza. El sketch termina cuando los dos personajes se hacen amigos y deciden darse su número telefónico para volver a tocar

¿Qué es el Jazz?

Con ayuda de una partitura, se pueden tocar piezas que se escuchan. La partitura contiene notas, símbolos y muchas cosas más que ayudan a saber cómo se debe tocar la pieza.

Una de ellas es el Compás, hoy conocerás que las notas se agrupan formando compases.

Los compases te sirven para medir la duración de la música. Así como las carreteras se miden y se dividen en kilómetros, en la música se agrupan las notas para formar compases.

Y para representar los compases, se dibujan unas líneas verticales que van de la primera línea del pentagrama a la quinta. A esas líneas verticales se les llama barras de compás, por lo tanto, el compás viene delimitado por las barras de compás.

Ya sabes que es un compás, pero hay diferentes tipos de compases.

Por ejemplo, hay piezas que tienen un compás de cuatro tiempos y como cada tiempo se representa por una negra, el compás tiene cuatro negras. Al compás de cuatro tiempos se le llama cuatro cuartos.

Cuando se lee música sin instrumento, se hace marcando el compás con el brazo de este modo: un, dos, tres, cuatro.

Existen familias de instrumentos y aunque están hechos de distintos materiales, suenan muy diferente y tocan cosas distintas, se pueden relacionar entre sí y tienen parentesco entre ellos.

Te imaginas algo así como: Trompetas Canales, los Violines Pérez o a las Flautas Gómez. Pues no son tan familias, pero sí que cuentan con apellidos mira, por ejemplo; las orquestas las puedes comparar con un edificio en el que viven tres grandes familias.

En la planta baja viven los CUERDA, todos tienen cuerdas y, además, necesitan una caja para que resuenen. Son buenos vecinos, muy agradables y viven en el edificio orquesta desde hace mucho tiempo, casi los primeros en llegar, aparte entre ellos son bastantes y hechos de madera.

La siguiente familia vive en el primer piso y son los ALIENTOS, ellos llegaron un poco después al edificio orquesta, pero son muy queridos también. Tienen formas muy variadas y colores distintos, ellos necesitan de aire para producir sonido y vibran en su interior.

En el piso de hasta arriba, justo pegado a la azotea vive la familia PERCUSIÓN, ellos son muy variados y diferentes, por ejemplo, algunos son de madera, otros de metal, unos son largos y otros parecen cazos para cocinar.

Ellos necesitan ser golpeados con la mano o con baquetas para producir su sonido. Su naturaleza es ser algo escandalosos, algunos de ellos son tan viejos que conocieron a los cavernícolas. Son muy alegres, les encanta hacer que la gente baile porque son los maestros del ritmo.

En el edificio ORQUESTA todos sus habitantes a pesar de tener diferentes apellidos, son una gran y unida familia.

Es importante que los niños aprendan música desde pequeños.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

El secreto del bienestar

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre Benito Juárez.

¿Qué hacemos?

¿Sabes que es una canana? Es un cinturón ancho para llevar cartuchos, los utilizaban los revolucionarios.

Juan Carlos encontró un documento muy antiguo que se escribió hace 150 años, es el testamento de su tatarabuelo, pidió que este documento se mantuviera cerrado y sólo fuera leído al llegar el año 2021.

Tiene una canana, el escrito de 1867 y una hoja con instrucciones. ¿Qué relación puede tener con algo actual?

Lee a continuación lo que dicen las instrucciones:

El tesoro que te entrego es una garantía de felicidad para todas y todos, pero debes descubrirlo para poder disfrutarlo toda la vida. Solo así podrás enfrentar cualquier situación que esté viviendo el mundo.

Cuando logres comprender esta frase, el secreto del gran tesoro será revelado.

Pon mucha atención a la siguiente frase:

Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad amando y sosteniendo nuestra independencia y nuestra libertad.

¿Qué significa eso? ¿Cuál es la clave aquí? ¿Legar qué? ¿Llegar a nuestros hijos con qué?

Mientras lo analizas, continúa leyendo.

¡Shitaxha! Significa ¡Hola! en zapoteco.

Es muy importante que goces de libertad para poder expresarte. ¿Sabías que en otros lugares del mundo no gozan de la libertad que nosotros tenemos?

Hay un mercado en Oaxaca que lleva el nombre de Benito Juárez, el primer presidente indígena del país, también conocido como el Benemérito de las Américas.

Este mercado oaxaqueño tiene un ambiente único, es un lugar de los más populares de Oaxaca, un lugar de maravilla, lleno de colores por sus bordados, tejidos de tela y de lana, canastas hechas a mano, exquisita comida, entre otras muchas cosas más.

Bordados.

https://pixabay.com/es/photos/mexico-oaxaca-hecho-a-mano-bordado-608749/

Canastas hechas a mano.

https://pixabay.com/es/photos/bolsas-artesania-t%C3%ADpico-artesan%C3%ADa-2379225/

Tienen deliciosas aguas frescas, flores, frutas, artesanías y por supuesto, ¡La comida! Los antojitos oaxaqueños son la muestra más deliciosa de la tradición, cultura, color y sabor.

Artesanías.

https://pixabay.com/es/photos/heart-coraz%C3%B3n-amor-regalo-madera-3536467/

Ahora pon atención a lo siguiente:

El bisabuelo de Juan Carlos era oaxaqueño y el documento que tiene es de 1867. Al parecer tenemos que volver al pasado para descubrir el futuro. ¿En dónde comenzarías a buscar?

En un museo, que mejor lugar para descubrir la historia que en un museo.

Está el museo: Crónica de la obra de Juárez, que se encuentra en Guelatao, ahí hay muchos documentos de la época.

Este hermoso museo guarda copias de algunos documentos importantes firmados por el mismísimo Benito Juárez, así como ilustraciones e información sobre su vida.

En el museo está el documento que contiene parte de la frase del acertijo que tiene que resolver Juan Carlos.

Es un escrito de 1867 “Manifiesto a la nación” firmado por Benito Pablo Juárez García, y dice:

“Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad amando y sosteniendo nuestra independencia y nuestra libertad”.

La explicación que acompaña al documento se refiere a que todos debemos cooperar para dar a los niños y niñas del país la independencia bienestar y libertad que merecen todos los seres humanos.

“Es una situación que todos debemos gozar, sin riñas ni afectación, ni cananas ni disputas, solamente la canción de la alegría en acción”.

Lee la siguiente narración, sobre la vida de uno de los personajes más importantes de México: el Benemérito de las Américas.

“El informativo”

En la Sierra Madre del sur del Estado de Oaxaca existe una hermosa laguna, conocida como laguna del encanto, ubicada en el pueblo San Pablo Guelatao.

Ahí, un 21 de marzo de 1806, nació Benito Juárez García, hijo de humildes padres zapotecas. Su niñez fue como la de casi todos los niños campesinos: entre el trabajo en la milpa y el pastoreo, tuvo algunos amigos con los que jugaba. Le gustaba ir con ellos a nadar al río.

Cuando aún era pequeño murieron sus padres, Marcelino y Brígida, y fue separado de sus hermanas para vivir con sus abuelos paternos, pero ellos también fallecieron y su tío Bernardino Juárez se lo llevó a vivir con él.

Sin embargo, en la pequeña comunidad donde vivía, ni siquiera había una escuela cercana a la que pudiera asistir. El tío Bernardino del niño Benito sólo le decía “algún día” y “pronto”. Pero el pequeño no lograba obtener el permiso para irse a Oaxaca y alcanzar sus anhelos.

https://unsplash.com/photos/11eyAkkKe48

A los trece años, Benito por fin se traslada a la Ciudad de Oaxaca, donde su hermana, quien trabajaba como empleada doméstica, lo recibe.

Juárez conoció a Antonio Salanueva, un fraile sin mucha formación académica que se dedicaba a la encuadernación, y trabajó para él como sirviente. A este hombre lo llamó siempre “padrino”, pues lo acogió en su casa y le ofreció mandarlo a la Escuela Real.

De la alegría por ingresar al colegio, Benito pasó rápidamente a la decepción total, pues a los alumnos mestizos o indígenas como él se les separaba de aquellos hijos “de buenas familias y decentes”, y sólo se les obligaba a memorizar el catecismo.

Pero firme en su voluntad de aprender y ofendido por el maltrato, Benito comprendió que la única opción que tenía para estudiar era entrar al seminario, así que le pidió ayuda a su padrino, ocultándole que no tenía la menor intención de ordenarse sacerdote.

De este modo, Benito continuó con sus estudios y se graduó de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de la ciudad de Oaxaca, donde también dominó la lectura del inglés y francés. ¡Ahí incluso llegó a ser rector del instituto!

https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-sosteniendo-pergamino-blanco-2292837/

Juárez se desempeñó en varios cargos públicos, como diputado, gobernador de su estado natal, presidente de la Suprema Corte de justicia y, finalmente, presidente de la República, en todos se desempeñó con rectitud y honestidad.

Fue presidente de México en el periodo más difícil de su historia, cuando el país se dividió por una guerra civil, que continuó con la ocupación de un ejército extranjero por casi cinco años. Con inteligencia y carácter, Juárez mantuvo el liderazgo en defensa de la independencia nacional.

Hoy, sigue siendo un emblema y una inspiración para todo el país e incluso el continente. Ganándose su nombramiento como Benemérito de las Américas.

https://pixabay.com/vectors/benito-pablo-ju%C3%A1rez-garc%C3%ADa-mexico-153715/

También está el museo histórico Casa de Juárez, en la Ciudad de Oaxaca, donde vivió el Benemérito de las Américas en 1818, recién llegado de Guelatao.

Continuando con el documento, ¿A qué crees que se refiriera este acertijo?

“Es una situación que todos debemos gozar, sin riñas ni afectación, ni cananas ni disputas, solamente la canción de la alegría en acción”.

¿Has escuchado alguna vez la canción de la alegría? Puedes preguntarle a alguien de tu familia.

¿Qué querrá decir la alegría en acción? La alegría en acción es como si la alegría tuviera movimiento y tuviera vida. La felicidad de las niñas y los niños se “canta” con la risa, con alegría.

A ti, ¿Qué es lo que te causa más alegría? aún en tiempos de pandemia

Lee los siguientes ejemplos de algunos estudiantes:

Nadxieli. “Yo encontré la paz en esta época de pandemia desde que aprendimos a respetar los espacios en mi casa. Eso ayudó a mejorar cómo convivimos y nos relacionamos como familia”.

Xiadani. “Mi familia y yo somos felices porque podemos expresar con libertad nuestra preocupaciones o molestias entre nosotros sin miedo a ser juzgados o regañados. Al contrario, el punto es apoyarnos y darnos soluciones para sentirnos mejor”.

Yabe. “Yo creo que mi felicidad está en tener un cubrebocas que me deja proteger a los demás cuando tengo que salir. Me siento responsable y unido a los demás, aunque no los conozca”.

Yao. “Mi felicidad y paz está cuando saludo a todas las personas que me rodean, aunque sea con sana distancia. Me hace sentir que seguimos siendo una comunidad, desde casa”.

La respuesta al acertijo anterior es la paz, porque es algo que todos gozamos, sin riñas, sin cananas, ni aflicción, nos lleva a cantar y jugar. Los niños y niñas son la alegría en acción.

Ahora, observa bien, en el “Manifiesto a la Nación” del año 1867, hay una frase de Benito Juárez que nos da la respuesta al acertijo principal. ¿Recuerdas cuál fue el acertijo que el bisabuelo de Juan Carlos le dejó resolver?

“El tesoro que te entrego es una garantía de felicidad para todas y todos, pero debes descubrirlo para poder disfrutarlo toda la vida. Solo así podrás enfrentar cualquier situación que esté viviendo el mundo”.

Lee con atención la siguiente frase que ayudará a resolverlo:

“El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Seguramente la conoces, y todas y todos debemos conocerla.

A continuación, lee la siguiente declamación:

En tiempos tan difíciles,

dentro de nuestros baúles, tenemos que comenzar a

sacar esas ideas que hay que actuar.

Hoy te quiero escuchar,

pero también quiero hablar,

y aunque no pienses como yo,

respetas que yo piense diferente.

Como un valiente mexicano,

que Benito Juárez se llamó, deja una gran enseñanza

que en una frase resumió.

“Entre los individuos como entre las naciones,

el derecho al respeto ajeno es la paz.”

Hoy no pienso callar,

lo que entre todos tenemos que gritar,

respetarnos y amarnos

para Paz siempre darnos.

Entre todos somos más fuertes,

y aunque somos diferentes,

nuestros derechos debemos protegernos siempre.

Algo muy importante y significativo de lo anterior es que: aunque pensemos diferente, nos debemos respetar.

Juárez, siendo gobernador de Oaxaca, dijo que para él era intocable el derecho de pensar, que nadie sería molestado por sus opiniones manifestadas de palabra o por escrito.

También dijo que el que traspase la línea que trazan las leyes, el que atente contra el derecho ajeno, el que turbe la paz de la sociedad, ése debe enfrentar todo el rigor de las leyes.

Hay que separar las frases en ideas, para que vayas entendiendo mejor.

“El que atente contra el derecho ajeno”.

Por ejemplo, tu derecho a expresar lo que quieras o el derecho a pensar diferente de otra persona no deben ser reprimidos.

“El que altere la paz de la convivencia”.

Quien no deje que pienses y te expreses en forma diferente o quien te impida la convivencia pacífica, no está respetando tu derecho a ser libre. Por eso el Benemérito de las Américas dijo “El respeto al derecho ajenos es la paz”.

Si todos respetamos los derechos de todos viviremos en paz, sobre todo en esta época de pandemia. Tú debes defender tu derecho a estar sano y los demás tienen que respetarlo, así como tu respetar el suyo.

En otras palabras, si todos respetamos el derecho del otro a cuidar y conservar su salud, todos debemos seguir las indicaciones de salud para cuidarnos y cuidarlos.

Hoy conociste el significado de la frase: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, no olvides ponerlo en práctica.

Quiere decir que, en este país puedes seguir siendo libre y vivir en un ambiente pacífico al respetar el derecho de los demás. Debemos de dar gracias al Benemérito de las Américas, Benito Juárez, quien luchó por ello.

El descubrimiento que tuviste hoy te ayudará a enfrentar con éxito la pandemia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Mi postura crítica frente a los textos publicitarios

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la información de productos para favorecer el consumo responsable.

¿Qué hacemos?

Saludos niñas y niños de cuarto grado, yo soy la maestra Irma Sánchez García, soy de una comunidad Tepehua, que lleva por nombre Pisa flores, del municipio de Ixhuatlán de Madero Veracruz. Y soy bilingüe hablo la lengua Tepehua y el español, es un placer saludarles.

Jas´at´an yu jat´alanininat´in, kit´in ijkunkan Irma Sánchez García, kila´acha´an junkan lakch´intamakan xanti muslay lakaajliwin, Ver. Ikchiwini ma´alhaman chi lhijast´ana.

Nuestra lengua Tepehua se habla en 3 municipios del estado de Veracruz, que son Tlachichilco, Zontecomatlán e Ixhuatlán de Madero.

Kalalhcha, an lhima´alh´aman chiwinkan laka t´utu muslay, Tlachichilco, Zontecomatlan chi laka´aj´liwin, Veracruz.

Prepara libreta, lápiz, colores y el libro de lengua Materna Español, página 91, el día de hoy vas a trabajar un tema muy interesante que te ayudará a ser un consumidor inteligente y responsable.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/91

Es un tema muy interesante porque a veces solo compramos por comprar y no leemos las etiquetas.

¡Qué interesante es tomar una buena decisión! el consumo inteligente consiste el saber elegir los productos que necesitamos, sin olvidar los aspectos importantes tales como: mejor precio, calidad y seguridad.

Oxi li kak´atsau tan yucha yu katamauyau kasakxtú, kalhkapu´au an xtapalh, chi li laj oxi.

Te voy a pedir que analicemos las siguientes situaciones y me ayudes a identificar las que presentan un consumo inteligente.

Chawan k´amaniya´it´it tan yucha yu oxi jatamaunat.

Leer los cinco textos.

Elaní: Compara calidad y precio compara calidad y precio antes de comprar sus útiles escolares, valora si realmente necesita lo que va a comprar y si los artículos que le ofrecen con la calidad que la anuncian.

Antonio: Compró sus útiles escolares porque estaban en oferta, pero no se dio cuenta que ya contaba con todos esos artículos escolares.

Jesús: Le encanta comer golosinas y refresco, dice que no le gustan las frutas y verduras.

Danaí: Le gusta bailar, cantar, hacer ejercicios y consume frutas y verduras.

María: Prefiere comprar productos locales y apoya el cuidado del medio ambiente al elegir productos ecológicos.

De acuerdo a lo que se comentó en la sesión anterior acerca del consumo consciente, informado, crítico, sustentable, solidario y activo Elaní, María y Danaí llevan a cabo un consumo inteligente.

Elaní hace un consumo informado, esto es, compara calidad y precio de los útiles escolares. Danaí consume de manera saludable, procura llevar una alimentación balanceada y hace ejercicio, María realiza consumo solidario y sustentable al comprar productos locales y apoyar al medio ambiente al elegir productos ecológicos.

¿Qué haces tú para realizar un consumo sustentable?

¿tascha lhit´alay li lak paxk´ay an tanlhun jatamaunat?

Por ejemplo, puedes llevar a cabo las siguientes acciones:

Consumir productos ecológicos, es decir, aquellos que buscan el cuidado y la protección el medio ambiente y que en su producción no se usaron pesticidas ni fertilizantes, hormonas o medicamentos.

Apagar y desconectar los aparatos eléctricos que no vas a utilizar. Separar la basura, es decir, puedes poner cartones en un bote o caja, en otros pones los restos de las frutas y verduras y en otros los vidrios.

Puedes caminar cuando recorras distancias pequeñas.

¿Qué productos ecológicos consumes?

¿tanyucha mijatamaunat yun tu lhu makajun jamaxktalh?

Por ejemplo:

Frutas y verduras, cereales, carnes, harina, leche, lácteos, pastas, arroz, por mencionar algunos.

Utilizar ropa de algodón, o de otras fibras naturales y el uso de detergentes ecológicos.

¿Qué beneficios tiene?

¿Tisuncha makauniyani?

En el caso de las verduras contienen menor cantidad de agua que las verduras clásicas por lo que son más consistentes y satisfacen más el hambre.

Cuando un alimento es cultivado de manera biológica produce más antioxidantes y se tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente.

Magnífica elección, ¿te refieres a estos productos?

Yucha ani jatauk´at saxkt´uy.

Atentos niñas y niños analicen los siguientes productos y veamos, ¿Cuál es el que más les conviene comprar? y ¿Por qué?

S´alaj lakt´aulat´it jas´at´an alhak´ap´up´it´´t ¿tan yucha yu oxi katamauyaui? Chi ¿asu´ujcha?

¿Cuál sería conveniente comprar? ¿Tanyucha yu oxi katamaukalh?

Del detergente, conviene más comprar “Burbujitas” porque vale $35, ambos productos tienen la misma cantidad, son biodegradables, son de color azul en su presentación y aunque es atractivo ese color, en este momento no es lo más importante. La diferencia es la marca.

De la leche ambos productos tienen la misma cantidad, un litro, puedes comprar el producto de la vaca contenta, porque si bien cuesta más, esto es $24 es deslactosada y baja en grasa, sería conveniente elegirla porque no genera malestares estomacales.

En relación al detergente líquido, el que vale menos, es más espeso y está comprobado que rinde más, el envase es reciclable y además por su forma puedes cortarlo y transformarlos en macetas.

Para comprar es necesario tomar decisiones y estar bien informado.

Oxi ijk´ats´ay li kasakxtú chi kasakminiu tan yucha yu oxi akxni katamaununau.

Hay que leer la información de los productos para elegir el que más convenga a nuestra economía y necesidades.

Los productos son similares y tienen el mismo fin, lo importante es saber cuál nos conviene comprar.

An tanlhun lhist´at watami lhitask´ini, x´aman li oxi kasakxtú yu xlitask´init sawalh.

Niñas y niños como pueden observar hay productos que están de moda y como consumidores debemos elegir y conservar los que realmente necesitamos.

Jas´at´an alajts´unt´it oxi k´alhak´ap´up´it´it tanyucha yu oxi katamajú.

En la sesión pasada aprendiste que es importante repensar sobre los productos que consumimos y elegir aquellos que satisfagan nuestras necesidades, no afecten nuestra economía ni dañen el medio ambiente a fin de convertirnos todos en consumidores inteligentes y no dejarnos llevar por lo llamativo de los anuncios publicitarios.

Es importante compartir con la familia lo que significa un consumo inteligente para que de esa manera adquiramos productos que realmente se necesiten, y así aprovechar la economía y evitar desperdiciar.

Lhi task´ ini li kat´ak´sau an kint´alalhilajts´ik´an, tani oxicha katalhijatamaunalh chuncha yu katapaxkaya xtumink´an.

Cabe recalcar que al tomar una decisión en la compra de productos no se trata de elegir lo más barato o popular si no que debemos saber qué comprar, checar calidad, así como el impacto ambiental que puede provocar.

Wachu xlitaskínin lika k´atsau li an tanlhun lhist´an alin yuwa lak´aktay, x´aman jantu laj´oxi wa lakajamakxtalhcha maka´anau.

Si el producto tiene muchas envolturas, entonces se produce más basura, así que, analiza los productos antes de comprar.

Hemos llegado en la recta final de nuestra clase bilingüe con el tema “mi postura crítica frente a los recursos de los textos publicitarios”.

T´ala´ojocha ani jatalaninti tipat´uy chiwinti,yujunkan “ kit´in iknajun yu an tanlhun talaklhinajun xlist´atkan”

Ahora sabes que, en el consumo de los productos, se debe tomar en cuenta la calidad, la seguridad, el costo y otros factores que la persona o familia consideren importantes como pueden ser la salud y la economía.

Fue un placer estar con ustedes, adiós a todos. Ocicha li iklat´atapastsau, lhikacha.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

La panadería

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la manera de resolver problemas matemáticos utilizando la suma y la multiplicación para darles respuesta.

¿Qué hacemos?

Es muy fácil resolver problemas cuando sólo necesitas la suma o la multiplicación, pero cuando se requiere más de una operación, ahí sí tienes que prestar más atención y concentrarte para poder resolver el problema.

Entre más practiques, te saldrá mejor y te será más sencillo, cada vez, resolverás más rápido los desafíos a los que te enfrentes, porque como has notado, las matemáticas te ayudan a resolver cosas de la vida cotidiana.

Observa el video de Don Leopoldo y Carola, que te traen una historia que te permitirá poner en práctica lo aprendido y de la cual responderás tres interesantes preguntas.

Ten a la mano lápiz y papel para que vayas tomando nota de los datos más importantes, ya que ocuparás toda esta información para la clase.

¿Te quedo claro el procedimiento que hicieron para resolver el primer problema?

Tratarás de resolverlo nuevamente, lee y pon mucha atención para que te quede más claro:

Diariamente la panadería produce 36 panes en la mañana y 48 por la tarde. ¿Cuántos panes hace en doce días?

Analiza el planteamiento y piensa la manera para poder resolver este problema. Recuerda que Carola mostró tres operaciones que posiblemente ayudarían para encontrar el resultado. Todas con diferentes números y operaciones.

Observa muy bien las operaciones de la imagen.

Cuando hay una operación dentro de un paréntesis, es la que tienes que resolver primero y, además, lo primero que tendrías que hacer sería sumar el total de panes que se hacen al día.

Entonces, sumarías:

36 + 48= 84

La respuesta es 84 panes al día, pero el problema dice, ¿Cuántos panes se producirían en 12 días?

Podrías sumar 84+84+84+84 así 12 veces, pero sería muy tardado. ¿Qué se te ocurre hacer? Puedes multiplicar 84 x 12, para que sea más fácil, por lo tanto, de las tres operaciones que se te presentan en la imagen, ¿Cuál es la que te puede dar la respuesta?

La que dice (36 + 48) x 12 porque primero tienes que hacer la operación del paréntesis, que son los panes que hacen en un día y luego multiplicar por los 12 días.

Ya sabes la respuesta de la suma de 36+ 48 = 84 ahora multiplica por 12

84 x 12= 1008

La respuesta es: 1008 panes.

Ahora observa el siguiente problema:

Si se venden 84 panes al día y cada pan cuesta 8 pesos. ¿Cuánto dinero se habrá recaudado por la venta de 5 días?

Analiza el planteamiento y piensa la manera de poder resolver este problema. Al igual que en el caso anterior, se mostrarán tres opciones de procedimientos que podrían realizarse para obtener el resultado correcto. Concéntrate y pon mucha atención para que tomes la mejor decisión.

Tienes que saber cuánto se vende al día y para ello puedes multiplicar los 84 panes por el costo de cada uno de ellos, es decir tendrías que multiplicar 84 x 8, el 84 representa la cantidad de panes y el 8 representa el costo de cada pan.

Así sabrías cuanto es por día, pero recuerda que la pregunta dice, ¿Cuánto dinero se habrá recaudado por la venta en 5 días? es decir, cinco días, porque la panadería abre de lunes a viernes según la imagen.

¿Tú qué harías? Podrías multiplicar la venta diaria por cinco, que son los días de la semana.

Por lo tanto, la operación que tienes que hacer para hallar la respuesta es:

84 x 8 x 5

Realiza las operaciones.

El resultado es 3360 esa es la cantidad de dinero por la venta de panes en 5 días.

Ahora lee el último problema que tiene que resolver Carola:

Si yo comprara 4 panes al día, ¿Cuánto gastaría en 6 semanas?

Analiza este problema. Recuerda que Carola mostró tres operaciones que podrían realizarse para hallar el resultado.

Tendrías que multiplicar 4 x 8, así sabrías cuanto pagaría por día, pero no olvides que la pregunta dice que, ¿Cuánto gastaría por seis semanas? es decir, 30 días porque recuerda que la panadería abre de lunes a viernes según la imagen, una semana corresponde a 5 días, entonces 6 semanas son 30 días.

Podrías multiplicar 4 x 8 para saber lo que se paga por día y luego multiplicar el resultado por 30; que son los días correspondientes a seis semanas.

La operación que tienes que hacer para encontrar la respuesta correcta es:

4 x 8 x 30

La respuesta es 960 pesos lo que gastaría en 6 semanas, considerando sólo los 5 días que abre la panadería.

Ya notaste que también podrías ocupar la opción que dice (8 + 8+ 8+ 8) x 30y obtendrías el mismo resultado. Primero tendrías que sumar lo que está dentro del paréntesis, es decir el costo de los 4 panes de un día y posteriormente multiplicarlo por los 30 días que se contemplan en las 6 semanas.

Es importante que sigas preparándote, pero puedes hacerlo mientras te diviertes jugando.

En casa con tu familia puedes realizar el siguiente juego, utilizando unas tarjetas y encontrando pares.

Para este juego es importante:

Encontrar pares, una de las tarjetas traerá un problema matemático, encontrarás el par de este problema identificando la operación que te puede apoyar a resolverlo.

Iras jugando por turnos, elegirás una tarjeta con un problema y buscarás otra tarjeta con la operación.

Ganará el que más pares de tarjetas realice. Ojo, siempre y cuando sean pares correctos.

Observa el ejemplo de cómo puedes realizar tu juego. Lee el planteamiento que te ayudará con la información necesaria para poder tomar las mejores decisiones durante el juego y dice así:

Tienes que elegir las tarjetas que correspondan. ¿Qué tarjetas elegirías?

Podría ser la tarjeta que dice: Brenda realizó una rifa y vende 30 boletos en la mañana y 20 boletos por la tarde, ¿Cuántos boletos vendería en 4 días? Y la segunda tarjeta la de (30 + 20) x 4

El 30 corresponde a los boletos que vendió Brenda en la mañana, el 20 corresponde a los que vendió en la tarde, primero se tiene que sumar estas 2 cantidades, por eso están entre paréntesis y el resultado se multiplica por 4 para poder saber cuántos boletos vendió en 4 días.

Las siguientes pueden ser: Brenda vende 50 boletos por cada día de la semana, si cada boleto tiene un costo de 4 pesos, ¿Cuánto sacará en una semana completa? y la otra que dice 50 x 7 x 4

¿Crees que este par de tarjetas sea correcto?

Observa bien, si se venden 50 boletos por día y se necesitan saber las ventas de una semana se tiene que multiplicar por los 7 días de la semana, en este caso 50 x 7 pero, ahí no termina, el resultado de la multiplicación se debe multiplicar por el costo de cada boleto, 4 pesos.

El siguiente par dice: Brenda vendió 30 boletos durante la primera semana, 20 boletos durante la siguiente semana y 10 boletos en la tercera semana, ¿Cuánto dinero reunió en estas tres semanas? y le correspondería (30 + 20 +10) x 4

Esta tarjeta da respuesta al problema, porque primero se sumaría los boletos que vendió: 30 más 20 más 10 y la cantidad total de boletos se multiplica por 4 que es el costo de cada boleto. Así se obtiene la respuesta de cuánto dinero reunió.

Y las dos tarjetas que quedaron, el planteamiento dice así: Brenda vendió 30 boletos con su familia, 20 boletos a sus amigos y 5 boletos a sus vecinos, ¿cuánto dinero reunió con la venta de todos estos boletos? y la otra tarjeta (30+20+5) x4

Y aquí terminaría el juego, ¿qué tal te pareció? Intenta realizarlo y jugarlo con tu familia.

Aprendiste a identificar diversas operaciones como la suma y la multiplicación para resolver problemas matemáticos.

Con ayuda de tus profesores y familia, crea y realiza ejercicios matemáticos que te permitan poner en práctica tus conocimientos.

Ante posibles dudas que surjan en los contenidos de #AprendeEnCasa. Comunícate al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia, donde se brinda asesoría, orientación y acompañamiento pedagógico a estudiantes de: 🖍️ #Preescolar ✏️ #Primaria 📖 #Secundaria pic.twitter.com/XxVB4iwWdx — SEP México (@SEP_mx) March 18, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende