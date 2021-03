Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 19 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 19 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 18 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

ARTES

Alex Mercado y el Piano de Jazz

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar los distintos tipos de instrumentos musicales y sus características.

¿Qué hacemos?

Lee o pide a tu mamá o papá que te lean, acerca del Ritmo, la entonación, el Sketch y curiosidades musicales.

El Ritmo con los expertos Gaby y Rodrigo.

GABY: ¡Qué bueno que llegaron! Estamos ensayando, pero no conseguimos coordinar nuestro pulso.

RODRIGO: ¿Se te ocurre alguna solución?

GABY: ¡Ya sé! Vamos a ocupar un cencerro. Este instrumento es de metal y una de sus funciones es marcar el pulso en un grupo.

¿Lo habías visto antes?

RODRIGO: Oye Gaby ¿Qué te parece si jugamos?

Vamos a poner este metrónomo a distintas velocidades y todos en casa siguen los pulsos que les pongamos.

GABY: ¡De acuerdo! Pueden marcarlo con las palmas o con una latita.

GABY: Muy bien, ahora que ya estamos de acuerdo, qué te parece si yo toco tres golpes y tú respondes con el ritmo que quieras.

RODRIGO: ¿Ven qué fácil es hacer música? Nos vemos pronto.

Aprende acerca de la Entonación con la maestra Vero y Anita.

Anita: ¡Hola Vero! ¡Hoy no tengo sueño! Jajajaja.

Vero: jajajaja Que bueno Anita, ¿Entonces hoy estás más que lista para nuestra práctica de entonación verdad?

Anita: ¡Sí!

Vero: Pues qué te parece si para comenzar hacemos una práctica de vocalización con la colocación de bostezo que ya conocemos.

Anita: ¡Ay sí! lo podemos hacer ahora con las sílabas, ¿Ma y Me?

Vero: ¡Muy buena idea! ¡Vamos a vocalizar!

¡Muy bien! ¿Qué les parece si ahora hacemos nuestra práctica de con los grados que ya conocemos? Yo, De y Fi.

¡Listos! Repite después de mí.

Yo, de, fi (yo de fi) Yo, de, yo (yo, de, yo) Yo, de, fi, de, yo (Yo de, fi, de yo)

Yo, fi, yo (yo, fi, yo) Fi, de, fi, de, yo (Fi, de, fi, de, yo) Fi, fi, de, de, yo (Fi, fi, de, de, yo)

Ya estamos listos para leer nuestro primer ejercicio.

¿Listos?

Yo, de, fi, de, yo, de, yo, de, fi, de, fi, de, yo, de, yo.

Y repites:

Yo, de, fi, de, yo, de, yo, de, fi, de, fi, de, yo, de, yo.

Estoy segura que lo has hecho muy bien.

El Sketch.

Los amables.

Dos personajes se encuentran en el mismo escenario pero solo hay una silla, el conflicto comienza cuando uno de ellos se da cuenta que no hay más sillas para sentarse decide ser amable y darle la silla al otro personaje, este segundo personaje se percata de la buena acción y decide regresarle la silla al personaje 1 y así varias veces hasta que el personaje 1 saca accidentalmente una flauta y el personaje 2 sorprendido demuestra que él también tiene una y ensamblan el sonido de estos dos instrumentos haciendo una pequeña pieza.

Acto seguido otro personaje saca un instrumento más grande y el personaje contrario saca un instrumento aún más grande y vuelven a ensamblar otra pieza. El sketch termina cuando los dos personajes se hacen amigos y deciden darse su número telefónico para volver a tocar

Antes de terminar la sesión, te presento la historia de David y sus invitados de Curiosidades musicales.

DAVID: Hola a todas y todos, bienvenidos sean a una nueva sesión yo soy David. Hoy tenemos a una invitada muy especial, te presentamos a nuestra amiga la Pandereta. ¿Cómo estás pandereta?

PANDERETA: Hola niñas y niños, me da gusto estar acá con ustedes yo soy pandereta. Pues les cuento que estoy un poco triste.

DAVID: Por qué pandereta, ¿No eres feliz conviviendo con los otros instrumentos?

PANDERETA: Sí, me llevo muy bien con todos y vivo en armonía con mis amigos el violín y la trompeta, pero a veces siento que no sé a dónde pertenezco realmente.

DAVID: Ah, ya te entiendo. Sabes qué pandereta, nosotros vamos a ayudarte.

PANDERETA: ¿En serio? ¿Cómo pueden ayudarme?

DAVID: Mira, todos los instrumentos pertenecen a alguna de las 3 familias de instrumentos:

La familia de las cuerdas.

La familia de los alientos.

Y la familia de las percusiones.

Por ahora no podríamos ir a buscarlos, pero qué te parece si les llamamos a casa y les preguntamos.

PANDERETA: ¿De verdad harían eso por mí?

DAVID: Claro mira, el primero en la agenda es don contrabajo, llamémosle.

(Saca su celular y comienza una videollamada)

DON CONTRABAJO: Hola David, ¿Cómo estás?

DAVID: Hola Don contrabajo, un gusto saludarte, quiero presentarte a mi amiga Pandereta, estamos en busca de su familia, ¿Nos ayudas?

DON CONTRABAJO: Claro David, mi familia es la de las cuerdas, y todos nos parecemos mucho, la abuela viola, el sobrino violín, también la guitarra y el arpa. Todos tenemos cuerdas y se tocan ya sea con un arco rasgando con la mano o con pequeños pellizcos. Pandereta, ¿Tú tienes cuerdas?

PANDERETA: No Don Contrabajo, yo no tengo cuerdas. (con tono de tristeza)

DON CONTRABAJO: Ya veo, me pareces conocida, pero creo que esta no es tu familia. Suerte Pandereta.

PANDERETA: Gracias Don Contrabajo, saludos a toda su familia.

DAVID: Muy bien Pandereta estamos cerca, continuemos con nuestras video llamadas. (Llama a la flauta)

DOÑA FLAUTA: Hola David, ¡Cuánto tiempo!

DAVID: Hola Doña Flauta, qué gusto saludarte, te presento a Pandereta estamos buscando a la familia a la cual pertenece, ¿Nos puedes hablar de tu familia?

DOÑA FLAUTA: Claro, mi familia es la de los alientos, para sonar necesitamos que nos soplen y muchos de nosotros contamos con pequeños orificios para cambiar nuestras notas, tenemos al abuelo corno, a la prima trompeta, al oboe y al saxofón. Pandereta, ¿Tú necesitas aire para sonar?

PANDERETA: No Doña Flauta yo no necesito del aire para sonar, pero me ha encantado tu familia. Un saludo a todos ellos.

DOÑA FLAUTA: Oh ya veo, eres bien recibida cuando quieras querida pandereta, mucho éxito en tu búsqueda. Adiós.

(cuelga)

DAVID: Muy bien Pandereta creo que ya estamos a punto de dar con tu familia.

PANDERETA: ¿Tú crees David?

DAVID: Estoy seguro.

(llama)

BOMBO: Hola David, ¿Qué tal?

DAVID: Hola Gemelos timbales. Quiero que conozcan a mi amiga pandereta, estamos buscando a su familia, ¿Podrían contarnos cómo son en su familia?

BOMBO: Claro. En nuestra familia somos muy ruidosos, nos encanta el ritmo y para sonar necesitamos ser agitados, tocados con baquetas o con las manos. Algunos miembros de nuestra familia son: El sobrino Ganzá, sus hermanas las maracas, el triángulo, los platillos y el tambor.

PANDERETA: ¡Oigan a mí también me encanta el ritmo, necesito ser agitada para sonar o tocada con las manos!

BOMBO: ¡Pero claro, si eres Pandereta! La abuela Marimba estará muy feliz de verte.

PANDERETA: Y yo estoy muy contenta de haberlos encontrado.

Muchas gracias David y a todos en casa, desde ahora podré sonar con ritmo y en armonía porque sé a qué familia pertenezco.

DAVID: Felicidades Pandereta, gracias a ti ya conocimos las 3 Familias de instrumentos:

La familia de las cuerdas.

La familia de los alientos.

Y tu familia, la de las percusiones.

Esperamos verte pronto en una nueva sesión para aprender más de tu familia.

¿Verdad, chicas y chicos?

Esto es todo por la sesión de hoy yo y todas las familias te mandamos un abrazo.

¡Adiós!

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

La historia de Benito Juárez

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los acontecimientos más importantes de la vida de Benito Juárez, porque cada 21 de marzo, conmemoramos su nacimiento.

Conocerás algunas de las cosas que hizo por nuestro país y porque es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido México.

¿Qué hacemos?

Las libertades que disfrutas actualmente son el resultado de una lucha que Benito Juárez emprendió a mediados del siglo XIX, que dio como resultado las leyes que hoy regulan nuestra sociedad.

Benito Juárez es uno de los principales personajes de la historia nacional, conocido por sus acciones políticas como “Benemérito de las Américas”, es el creador de leyes que favorecieron la creación de la República Mexicana, tal y como ahora la conoces.

Lee el siguiente texto titulado “Un gran estadista” que habla sobre la vida de Benito Juárez, conocido por sus acciones políticas como “Benemérito de las Américas”.

Estadista quiere decir que es una persona que tiene mucho conocimiento sobre cómo gobernar, conoce muy bien las leyes y cómo se organiza el gobierno de una nación.

Un gran estadista

Benito Juárez es el personaje que más ha trascendido de nuestra historia, ello se debe a que venció todos los obstáculos que se le presentaron en la vida. Indígena zapoteca, nació en un pueblecito de la Sierra de Oaxaca y logró ser el primer abogado titulado del Instituto de Ciencias y Artes del estado, aunque aprendió español hasta los 12 años.

Fue maestro de Derecho y Física y destacó como abogado, defendiendo a los pueblos indígenas, ocupó cargos en los tres Poderes y niveles del gobierno, en su estado fue síndico del Ayuntamiento, juez, diputado local, secretario de gobierno y gobernador.

Fue diputado federal, secretario de Estado, presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la República.

Gobernó México en el periodo más difícil de su historia, cuando el país se dividió en una guerra civil, que continuó con la ocupación de un ejército extranjero por casi cinco años.

Nuestra patria pudo haber sucumbido y convertirse en un protectorado francés o estadunidense, con inteligencia y carácter, Juárez mantuvo el liderazgo en defensa de la independencia nacional, por eso los colombianos y dominicanos lo reconocieron como Benemérito de las Américas.

Don Benito fue un gran estadista, logró la segunda independencia de México, se preocupó por defender la libertad de creencias y de pensamiento.

Biografías para niños, Benito Juárez, Pons, Nuria, México, Ciudad de México, Secretaría de Cultura, INEHRM, 2018.

También en la Ciudad de México hay un monumento muy importante dedicado a él que es el Hemiciclo a Juárez y se encuentra en la Alameda Central.

Benito Juárez representa el esfuerzo para alcanzar las metas que uno se propone, desde su origen indígena llegó a ser presidente de nuestro país, tuvo la fuerza para enfrentarse a una nación como la francesa que en ese momento tenía uno de los ejércitos más poderosos del mundo.

Aun cuando el ejército francés era muy poderoso, pero fue vencido en la Batalla del 5 de mayo, y Benito Juárez era presidente de México.

¿Observas que es muy interesante los cargos importantes que ocupo y desempeño Benito Juárez?

¿Sabías que en las portadas de los libros de texto se han incluido algunas pinturas sobre Benito Juárez? Observa algunos de ellos:

Son de ciclos escolares anteriores.

Ahora como actividad, resuelve un crucigrama a partir de las ideas más importantes que rescates del texto leído.

La actividad se trata de lo siguiente.

En el siguiente cuadro están escritas algunas preguntas relacionadas con la lectura sobre la vida de Benito Juárez. Cada pregunta tiene un número.

HORIZONTAL VERTICAL 4. ¿A qué grupo indígena pertenecía Benito Juárez? R= ZAPOTECA 1. Cuando Benito Juárez fue abogado, ¿A qué pueblos defendió siempre? R= INDÍGENAS 5. ¿Cómo se le llamó a Benito Juárez por defender la independencia nacional? R= BENEMÉRITO 2. ¿En qué estado de la República Mexicana nació Benito Juárez? R= OAXACA 3. ¿Cuál es la mayor libertad que defendió Benito Juárez? R= PENSAMIENTO 6. Al terminar sus estudios, ¿Qué título obtuvo Benito Juárez? R= ABOGADO

Escribe en el lugar que corresponda del siguiente crucigrama, registrando una letra en cada cuadrito, así como lo realizas en tu clase de Lengua materna, una letra en cada espacio.

Si la pregunta tiene el número uno, debes buscar el número uno en el crucigrama y escribir las letras que den respuesta a la pregunta, luego, la respuesta a la pregunta 2 se pone en el número 2 y así hasta terminar de responder todas las preguntas.

Algunas palabras se escribirán de forma vertical, hacia abajo, y otras, de forma horizontal.

Benito Juárez es uno de los personajes de la historia más importantes de México. Tanto, que hay calles y escuelas que llevan su nombre, muchos monumentos con su figura y también es el único presidente que tiene un museo dentro de Palacio Nacional, que es uno de los edificios más importantes del país, ubicado en el centro de la Ciudad de México.

El museo se llama “Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez”.

Observa el siguiente video sobre este lugar.

Recintos SHCP: Recinto de Homenaje a Benito Juárez.

Puedes visitarlo, pero por el momento y la pandemia en la que estamos, será un sitio interesante de visitas después. Este recinto tiene muchos objetos que te harán conocer más de nuestra historia.

Por último, la frase que observas es uno de los discursos que Benito Juárez pronunció, desde entonces, es un lema entre los mexicanos cuando se hace referencia a una convivencia pacífica, porque el respeto a los derechos de los demás es muy importante para vivir en paz.

En esta sesión conociste sobre la vida de Benito Juárez y la importancia de sus acciones en la historia de México.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

VALORES

¡No quiero perder mis emociones!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre las emociones básicas, así como las formas en las que las utilizas para resolver situaciones del entorno y poder relacionarte con quienes te rodean.

¿Qué hacemos?

Imagina que tu hermano o hermana están dormidos y que no los puedes despertar, ¿Qué estarán soñando? ¿Qué puede ser tan interesante que no los deja despertar? y si entras a su sueño, ¿Te gustaría?

Prepárate, no sabes qué cosas raras puedes encontrar en el camino.

Fondo de universo.

https://pixabay.com/videos/id-24241/

¿Es posible que pierdas todas tus emociones?

Acuérdate que las emociones las sienten todas las personas y te ayudan a vivir la vida.

Vas a recordar cada una de las emociones que has estado trabajando y así tenerlas presentes para mejorar tu bienestar.

Efecto mariposa.

https://pixabay.com/videos/id-13895/

¿Qué sentiste? ¿Qué le pasó a tu cuerpo con la sorpresa?

Abriste muy grandes los ojos, levantaste las cejas, respiraste muy rápido y te quedaste inmóvil por un rato. En seguida llegó el susto, te tomaron desprevenido, desprevenida.

Es que la sorpresa aparece cuando ocurren cosas nuevas o que no esperabas, pueden ser agradables o desagradables. La sorpresa sólo dura unos segundos.

Observa la siguiente cápsula de tu amiga Carola para recordar.

Cápsula de Llama y Carola: La sorpresa.

¿Y a ti qué te pareció el video? ¿Qué te provoca la emoción de la sorpresa?

Te comparto los comentarios de niños y niñas de primero de primaria:

Roberto dice que la sorpresa nos provoca curiosidad y esto hace que aprendamos cosas nuevas.

Geraldine dice que la sorpresa también nos provoca bienestar cuando la situación que nos sorprendió resulta ser agradable.

¿En qué te ayuda la emoción de la sorpresa?

Diego dice que la sorpresa, nos ayuda porque nos dan ganas de investigar más acerca de eso, pero si es algo desagradable la sorpresa nos prepara para evitarlo o alejarnos.

Paisaje.

https://pixabay.com/videos/id-55421/

Seguro es la Alegría, porque es una emoción que encanta a todas las personas. Llega de forma natural siempre cuando algo te gusta o te sale bien.

Tu cara refleja alegría, tus ojos brillan, tu boca tiene una gran sonrisa y tu cuerpo se relajó.

La emoción de la alegría te invadió, pero ¿Crees que la alegría te ayuda a algo más?

También te ayuda a relacionarte de forma positiva con otras personas, como te enseña tu amiga Carola en el siguiente video.

Cápsula de Carola y Agustín. La alegría (Amistad).

La alegría se activa con situaciones que te gustan y a su vez es un impulso para realizar metas, objetivos o tareas.

¿Qué sensaciones genera la alegría en tu cuerpo?

Observa las respuestas de niñas de primer grado.

Brenda comenta que tenemos la sensación de poder hacer lo que sea, nos sentimos inspirados, pero ¿Cómo es que la alegría nos ayuda a hacer amistades?

Miriam dice que cuando ella está alegre se siente motivada, con mucha seguridad y energía, entonces le gusta compartir con las demás personas y se anima a acercarse a ellas. Estar feliz facilita trabajar con otras personas por metas comunes.

¿Y de qué otras maneras te ayudan la alegría?

Gael dice: La alegría hace que me sienta motivado y comprometido.

Es momento de continuar el camino.

Volcán, lava.

https://pixabay.com/videos/id-31153/

¡Qué calor hace ahí! El humo no te deja ver con claridad.

Hay un volcán. Ahora entiendes por qué hace tanto calor. ¿Te das cuenta que el volcán se parece un poco a las personas?

¿En qué?

Hay una emoción que te pone como volcán: la emoción del enojo. Te explico: En tu cara, la frente se arruga, tus cejas se fruncen, tus ojos se hacen pequeños, tu boca se tuerce. Todo tu rostro se pone rojo como la lava y tu cuerpo, se tensa. En el estómago sientes una gran presión y calor que quisiera explotar y salir expulsado por la boca.

Cuando te enojas, eres como volcán a punto de explotar y a veces explotas. ¿Cómo puedes saber que estas sintiendo enojo antes de explotar? No te gusta que el enojo te haga decir o hacer cosas que hagan daño a alguien.

Recuerda que, ante toda emoción, siempre debes prestar atención a tu cuerpo. Es el cuerpo el que te dice qué emoción estas sintiendo y, entonces, puedes tomar decisiones sobre qué hacer.

Y si todas las emociones sirven para algo, ¿Para qué sirve el enojo?

Observa esta cápsula donde ánimo te explica muy bien qué es y para qué te sirve el enojo.

Cápsula de Creciendo Juntos Ánimo. Del minuto 11:06 a 11:40

https://canalonce.mx/video/8736

El enojo es importante porque te hace sentir mal y reaccionar ante situaciones injustas o que te pueden poner en peligro.

Recuerda algo muy importante, ante una situación que te provoca enojo.

Es necesario pensar si lo puedes resolver solo o necesitas la ayuda de alguien más, como de algún familiar o maestro.

Necesitas salir de ese lugar tanto calor va hacer que tu emoción del enojo aparezca.

¿Qué te parece si en el próximo lugar descansas un poco?

Basura.

https://pixabay.com/images/id-4855507/

Ahora sí puedes descansar.

No puedes descansar ahí.

¿Por qué no? Sólo huele un poquito feo, sí huele muy feo.

La emoción del asco ha sido activada.

Al principio no encuentras nada malo, pero luego tu nariz percibe olores muy desagradables, creo que este no es un buen lugar para comer y descansar.

¿Y por qué no sería un buen lugar?

Como dice Mireya, niña de primer grado, si mi cuerpo siente asco es señal de alarma y debo alejarme.

Esteban dice que tuve todas las sensaciones que provoca el asco: arrugué mi nariz, saqué la lengua y me dieron ganas de vomitar; además mi cuerpo se erizó, creo que me empieza a doler el estómago.

Esa ha sido una buena respuesta, pero para conocer un poco más del asco te invito a observar la siguiente cápsula.

Cápsula Cupertino y Don Leopoldo: Asco.

El asco te pone en alerta por medio de tus sentidos, pero ¿Cuáles son estos sentidos?

El sentido del olfato, el sentido del gusto.

El asco te aleja de lugares o sustancias tóxicas que pueden ser peligrosas, venenosas y dañinas para tu cuerpo.

Entonces te protege de un envenenamiento.

Es como una alarma que te avisa de peligros o una barrera que no permite que entren cosas tóxicas a tu cuerpo.

Por eso necesitas alejarte de ese lugar, estar cerca de tanta basura y desperdicios podría provocarte una enfermedad.

Tormenta.

https://pixabay.com/videos/id-40598/

Aquí está muy oscuro, le tienes miedo a la oscuridad y también está lloviendo.

Tranquilo, escucha a tu cuerpo.

¡Tienes miedo! Pero eso hace que actúes con cuidado, con precaución.

Te han servido mucho las sesiones de Educación Socioemocional, antes cuando te invadía el miedo no podías calmarte, tus manos empezaban a sudar, tu corazón latía muy rápido y tu respiración era muy agitada.

Ese lugar es muy peligroso, debes ponerte a salvo, esto te recuerda a tu amiga Carola y Agustín y cómo lograron enfrentar una situación peligrosa.

Cápsula Agustín y Carola. Miedo.

Entonces el miedo, ¿Para qué te sirve?

El miedo te ayuda a ponerte a salvo y evitar lugares o situaciones peligrosas.

Es buena idea si te alejas de ese lugar, el miedo te dice que debes alejarte porque te puede caer un rayo.

Bosque.

https://pixabay.com/videos/id-46906/

Ya no tienes miedo a perder tus emociones. ¡Ahora sabes que eso no puede pasar! y que te ayudan a afrontar cualquier situación.

Las emociones son como cartas que envían mensajes a diferentes partes de tu cuerpo para prevenir, proteger, avisar o motivar cuando sea necesario, esos mensajes, te ayudan a tomar mejores decisiones.

Tienes que acordarte que, cuando una emoción invade tu cuerpo, lo primero es reconocerla, después prepararse para enfrentar la situación que la provoca, por medio de tus habilidades personales y comunicar lo que sientes a otras personas para hacer amistades, así como pedir ayuda y apoyo.

También puedes brindar apoyo a otras personas; escuchándolas y teniendo empatía.

Y ahora que conoces todas las emociones básicas, te sientes muy tranquilo.

Falta conocer una, ¿Quieres saber cuál es?

En la siguiente sesión lo descubrirás.

Las emociones también las puedes encontrar en los sueños. Como te lo acabas de imaginar en esta sesión.

Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

MATEMÁTICAS

¡Vamos a calcular!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas de sumas y restas con números naturales menores que 100.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitaras:

Tu cuaderno de matemáticas.

Un lápiz.

Primero recordaras dos temas que ya has aprendido anteriormente:

Vamos a calcular en qué número comenzamos o terminamos después de hacer una operación.

Vamos a calcular la diferencia entre dos cantidades utilizando diferentes estrategias.

Jugaras un juego que se llama “La ruleta de números”, el objetivo es descubrir en que numero inicias y en que numero terminas. Como el ejercicio del tablero y las fichas.

La primera ruleta te va a indicar el numero en que vas a jugar y la segunda, te dirá si empiezas o terminas con ese número. Los dados son solo para contar el número de posiciones que vas hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo:

Dibuja en tu cuaderno un tablero de resultados y los vas anotando como el siguiente:

En la primera columna escribe “Empieza en el número” en la última columna escribe “Llega al número” y en la columna de en medio escribe “Resultado de dados”

Ahora, como un ejercicio de practica el primer número en que se detiene la ruleta es el numero 26. La ruleta de las posiciones dice que vas a poner el número 26 en “Llega al número”, colócala en la columna de tu cuaderno.

Por último, el tiro de los dados marca el siguiente número:

Escribe esos números en la columna de en medio de tu cuaderno. En este momento ya tienes los datos necesarios para responder el desafío; sabes que llegas al número 26 y que tienes que recorrer 5 posiciones para encontrar en qué número empezaste. Y sabes que son 5 posiciones porque sumas las cantidades de los dados que fueron 4+1.

Entonces si estas en el número 26, tienes que contar 5 posiciones en reversa para saber el número de la posición inicial. Cuenta en voz alta: 25, 24, 23, 22 y 21. El número con el que empezaste es el 21. Escríbelo en tu cuaderno.

El siguiente ejercicio dice lo siguiente, el número que salió en la ruleta es el 34. Y en la siguiente ruleta “Empieza en el número”. Recuerda escribir estos datos en tu cuaderno y en sus respectivas columnas.

Por último, el tiro de los dados marca el siguiente número:

Salió el 5 y el 3. ¿Cuántas posiciones tienes que moverte? Correcto, 8 posiciones. Porque cinco más tres es igual a ocho. Entonces si estás en la columna de empieza en el número y quieres descubrir en cual número empiezas, ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu estrategia?

Una podría ser sumar en tu cuaderno 34 + 8. Eso te da como resultado el número 42.

Anota los resultados en la tabla de tu cuaderno.

El siguiente ejercicio dice lo siguiente, el número que salió en la ruleta es 46. Y en la siguiente ruleta “Llega al número”. Recuerda escribir estos datos en tu cuaderno y en sus respectivas columnas.

Por último, el tiro de los dados marca el siguiente número:

Salió 6 y 3. ¿Cuántas posiciones tienes que moverte? Correcto, 9 posiciones. Porque seis más tres es igual a nueve. Entonces si estás en la columna de llega al número y quieres descubrir a cuál número llegas, ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu estrategia?

Una idea es sumar en la mente los números de los dados: 6 + 3 y te dan 9. Después al número 46 que salió en la ruleta, quítale los 9 y eso te da como resultado el número 37.

También te puedes ayudar del siguiente tablero para restar:

Anota los resultados en la tabla de tu cuaderno.

El siguiente ejercicio dice lo siguiente, el número que salió en la ruleta es 38. Y en la siguiente ruleta “Empieza en el número”. Recuerda escribir estos datos en tu cuaderno y en sus respectivas columnas.

Por último, el tiro de los dados marca el siguiente número:

Salió 6 y 6. ¿Cuántas posiciones tienes que moverte? Correcto, 12 posiciones, porque seis más seis es igual a doce, entonces si estás en la columna de llega al número y quieres descubrir en que número empiezas, ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu estrategia?

Una idea es primero sumar 6 + 6 y eso te da 12. Luego a 38 sumarle los 12 porque cuando empiezas en un número y quieres saber a cuál llegar tienes que ir hacia adelante, o sea sumar.

Anota los resultados en la tabla de tu cuaderno.

Recuerda que si quieres saber a cuál número llegas tienes que avanzar hacia adelante, eso quiere decir SUMAR. Si sabes a cuál número llegas y quieres saber en cuál número empiezas, entonces tienes que avanzar hacia atrás o de reversa, eso quiere decir RESTAR.

Puedes hacer tu tablero incluso con hojas de cartulina o si tienes patio, dibuja la ruleta con un gis en el piso y tira un costalito de arena para seleccionar el número, pídele permiso a tú papa o mamá, para seleccionar la posición puedes hacer unos papelitos y meterlos en una bolsa y sacarlos al azar.

Usa tu imaginación, inventa nuevos juegos en casa usando los números.

El siguiente juego se llama ¡Atínale al precio mayor! y se juega de la siguiente manera.

Observa las siguientes imágenes con algunos juguetes. Cada juguete está identificado con su precio. Tendrás que responder estas dos preguntas:

Utiliza tu cuaderno para responder las preguntas. Las imágenes son las siguientes:

¿Cuál cuesta más? y ¿Cuánto es la diferencia?

Observa que el oso cuesta más porque su precio es de 25 y ese número es mayor que 15, que es el precio de la pelota.

La diferencia es de 10 pesos y lo puedes calcular contando de 10 en 10, porque 15 + 10 es igual a 25.

La siguiente imagen es:

¿Cuál cuesta más? y ¿Cuánto es la diferencia?

Observa que el auto cuesta más que el tren, porque el auto cuesta 20 que es un número más grande que 14.

El carro cuesta 6 pesos más que el tren. Lo puedes calcular contado para atrás del 20 al 14 con tus dedos.

La última imagen es:

¿Cuál cuesta más? y ¿Cuánto es la diferencia?

Observa que el juguete que cuesta más es el trompo porque su precio es de 17 pesos y el papalote sólo cuesta 8 pesos.

La diferencia de precios es de 9 pesos. El trompo cuesta 9 pesos más que el papalote. Puedes solucionarlo quitándole los 8 pesos del papalote a los 17 del trompo, o sea restando.

Recuerda que practicar jugando es una de las mejores maneras para volverte muy ágil con los juegos de números.

Ya que tienes dominada esta actividad, ayuda por favor a Laila y José, que son hermanos de primer grado, a salir de una confusión.

Resulta que Laila y José estuvieron ahorrando para comprarle un collar nuevo a su mascota. Cuando llegaron a la tienda, Laila pagó con 3 monedas de 10 y 4 monedas de 1 peso y José pagó con dos monedas de 10 y una de 5.

Laila y José quieren saber, ¿Quién aportó más para pagar el collar? y ¿Cuánto más aportó? ¿Los puedes ayudar?

Una forma de resolverlo es primero sumar las monedas de Laila, que tenía 3 monedas de 10, eso te da 30 y luego suma las unidades que son las monedas que valen 1 peso, eso te da 4 pesos entonces suma 30 + 4 y te da el total del dinero de Laila: 34 pesos.

Después, cuenta lo que tenía José, puedes contar dos veces 10 y te da 20 y luego le sumas la moneda de 5. En total, José tenía 25 pesos, entonces, Laila fue la que puso más dinero para comprar el collar, puso 9 pesos más que José.

🗞️ #Boletín_SEP

Mantenemos nuestro compromiso con las y los integrantes del Sistema Educativo Nacional, de salvaguardar el derecho a la #educación e impulsar que se desarrolle con las condiciones necesarias para garantizar la salud de todas y todos.https://t.co/ZdTDsXOyG4 — SEP México (@SEP_mx) March 18, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende