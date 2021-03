Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 19 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy viernes 19 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

La importancia de la información

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar y seleccionar textos informativos.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy se hablará sobre los textos informativos, su importancia en la vida cotidiana y cómo puedes identificarlos y utilizarlos para aprender o fortalecer tus conocimientos sobre temas de tu interés.

Para introducirte al tema te invito a ver la siguiente cápsula con Don Leopoldo y Cupertino.

Textos informativos. Don Leopoldo Y Cupertino.

Con la introducción dada por Don Leopoldo y Cupertino, puedes identificar y seleccionar textos informativos.

También aprenderás que, a partir de tu consulta, podrás saber más sobre un tema o temas de tu interés.

Jai tsangina satsuuana ku sinchieena texto informativo ngai xruun thi tsengijnaana tsunuua i’cha de thi rinauna tsinxina.

Sabías, ¿Que existen diferentes tipos de textos informativos?

Efectivamente, pero primero debes saber que:

Jaan, aru sa’u rundathjura ixi:

El texto informativo, es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en medios impresos periódicos, enciclopedias, revistas, boletines o a través de la radio o el internet.

Ixi texto informativo yaa kaain thi kjina ku dechjian ke nchau sunde’e icha chujni ku jaaña tsunu’ena kaain thi ku’en, jitu’en ku thi uku’en ku kanxinka thi dikuni, j’i nchau sithjani ngajin periódiko, kai ngai xruun thjin ku xruunthjuin kai ngajin revisa, boletín, radio kunixi internet.

En cuanto a su estructura, los textos informativos cuentan con:

Introducción.

Desarrollo.

Conclusión.

El texto informativo debe describir situaciones reales e información precisa y veraz, es por ello que el lenguaje usado en la narración del texto informativo es objetivo, coherente, directo, y se evita el uso de recursos lingüísticos como metáforas o refranes, que puedan inducir al lector a dobles interpretaciones.

Texto ji’i chunda nii thi datsuanxini sa’u jii naa texinxi, thi ngusii’ne ku thi thjexinxi. Ngai texto ji’i tununxi kaain thi ndu’a ku inchi ku’en, mexinxi tha ndude’ena are kjina yaa chunda ke tjsi xra ku’en, chunda ke nda’ku’a ruchru ku kai tjsi naau.

¿Quieres ver un ejemplo?

Jaan anchee thengijnana sunchiiena ¿a unchau? Tsexi’ina

Revisemos los ejemplos:

Anchee rutjse’ena kanii thi tha’i:

NOTA INFORMATIVA (thi tjangi)

ARTÍCULO (thi ndachru)

¿Qué tal? ¿Pudiste ver que en el ARTÍCULO sobre la Antártida los datos describen una situación real y muy actual que nos afecta a todos? (ya sea que habitemos grandes ciudades o vivamos en pequeñas comunidades rurales).

El artículo emplea un lenguaje directo y con datos basados en estudios científicos y tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión o cierre.

¿A bikura? ¿A tjse’era ke ngai articulo nichjan de rajna Antártida chru ixi kexrein jitu’en nagi nunthe’ena ku kexrein kaain yaa jidithutauna ja’ana, kaain xru téchuna ngata’a rajna ye’ye ku nchinchi?, ku texto ji’i dunde’e naa tha jiian tsinxini ku tjañaana ke chunda naa texinxi, thi ngusii’ne ku thi thjexinxi ku kaain thi tununxi ngai xruun ji’i dachrjexin ngai

En el texto informativo que acabas de revisar encontraste información muy valiosa sobre el cambio climático como:

Si la tendencia del aumento de la temperatura global se mantiene, la Antártida alcanzará un punto de no retorno en el que perderá todo el hielo que posee, provocando un aumento dramático del nivel del mar, que cambiará la vida tal y como la conocemos en la Tierra, un desastre cuyos efectos aún no conocemos.

“Si el nivel de temperatura media global se mantiene el tiempo suficiente a 4 grados por encima de los niveles preindustriales, la Antártida se derrite por sí sola y eventualmente podría elevar el nivel del mar en más de seis metros”.

Y tú:

Ku ja’ara abatsu’enra

¿Pudiste identificar las características de estos textos informativos?

¿Ku ja’ara abatjsue’enra kaain thi jikinixi textos tjangi?

¿Tiene un inicio, un desarrollo y un fin?

¿A chunda naa thi texinxi, naa thi ngusine ku naa thi thjexinxi?

¿Describen situaciones reales y usan un lenguaje directo, objetivo y coherente?

¿A chrunga kexrein thu’en ku dunde’e tha tsji naau, sununxi xra ku’en ku nda’ku’a tsinxini?

¿Los temas que abordan, tienen que ver con su vida en una comunidad rural o indígena?

¿Thi tununxi ngai tema, a chunda ke si’kun ngai thi techura ngai rajnara?

Recuerda que toda información implica una investigación verídica, utiliza un lenguaje directo, objetivo y coherente y se puede encontrar en periódicos, enciclopedias, revistas, boletines o a través de la radio o el internet, como lo es el artículo que hace referencia a la situación actual de la Antártida.

Para ampliar la información te invito a ver el siguiente vídeo sobre el manatí:

Jaña inchi rindachjran ixi kain thi da’ku’a sithjani yaa chunda ke sunde’e naa tha nda’kua sinxini ku nda’ku’a juchru ku yaa dithjani ngai thi nchegiina periódicos, xruun thjin, boletines, sachia tunkjan kunixi internet jaña inchi xruun jinichjan de kexrein jutu’en nunthe ngai Antartida. Ku ja’an rina’u ke icha satsu’ara mexinxi danchia’ara ke sikura thi tjsaguna.

Tu naturaleza mexicana, manatí.

Es muy importante que sepas que puedes ampliar información con ayuda del internet, las revistas de divulgación científica, los boletines, las enciclopedias y demás fuentes.

Como ya te mencioné, hay muchas fuentes en donde puedes consultar y con ello obtener información de todos los temas que sean de tu interés.

Jaña inchi techrjana ixi jii thu tjse thi sithjani kaain thi rinauni tsunueni ku jaña icha tsangini kaain thi xranu’eani ku thi xra rinauni sangini.

¿Dónde podríamos encontrar las fuentes con textos informativos?

Puede ser en una biblioteca, en el internet y en el caso de quien vive en comunidades rurales e indígenas puede acudir a las bibliotecas de la comunidad y por supuesto hacer uso de los libros de texto gratuito.

Es necesario que identifiques que los textos informativos tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión o cierre.

Para ello te invito a elegir un tema de tu interés, por ejemplo:

El cambio climático. La discriminación. La desigualdad social. Las lenguas nacionales en riesgo de desaparición.

Ku jaña inchi tenichjana de textos informativos thu jiian ke sa’tsuan ke chunda naa thi texinxi, naa thi ngusine ku naa thi thjexinxi ku dijexin. Mexinxi danchiara ke dinchie’ra naa de thi sinthaxruxiiara tsunuara ku tsangira inchi:

“xrein jidixingi nunthe” “thi nchenunthe chuu” “thi yei’a chuu” ku “ku kaain tha ndajidithjaan

¿Y a ti, qué tema te llama la atención?

Para poder saber más acerca del tema que hayas elegido te propongo realizar una tabla de registro de información y para ello toma tu libreta, lápiz y una regla para trazar la siguiente tabla y en ella anotar las fuentes de consulta como el siguiente ejemplo:

Ixi rina’u tsunuara i’cha de thi juinaaura juinchiera, danchiara ke sinchechjin’ara naa tabla de registro de información ku je’u sundara naa xruun, naa ndajni o ntha nchu’ni ku naa thi xrathuchua’xi ku nchechjian naa tabla ku yaa thentaxi thi jixranchi’a, ¡suthana!

Con la información que obtengas de la tabla podrás comenzar a escribir un texto informativo del tema elegido e integrar datos que te proporcionen los libros de texto de otras asignaturas.

Para concluir, ¿Recuerdas las preguntas hechas al inicio de la clase?

¿Pudiste identificar las características de estos textos informativos? ¿Tienen un inicio, un desarrollo y un fin? ¿Describen situaciones reales y usan un lenguaje directo, objetivo y coherente? ¿Los temas que abordan, tienen que ver con su vida en una comunidad rural o indígena?

No olvides pedir apoyo a tu maestro o maestra para ampliar la información del tema de hoy sin olvidar que lo aprendido tiene relación con otras asignaturas como lo es geografía y ciencias naturales al reconocer la ubicación geográfica de la Antártida y el uso excesivo del petróleo.

Ja’ara xrutangira xruun danchi’ara ke sanchiagi’ira xi tjagu’ara xruun ke i’cha rinaura tsunu’ara ku jañaa i’cha tsangira ku kai tsinkjura kaain thi tetangira ngai icha asignatura inchi geografía ku ciencias naturales, jaña inchi satsuuana thinuu jii nunthe’e Antartida y ixi unda thutjse’ka nda’che dunda.

¡Usutana! – ¡Hasta pronto!

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

INGLÉS

Una vez más, aquí vamos

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas qué temas has estado trabajando?

En sesiones pasadas viste un video de un personaje muy simpático que se llama Rigoberto. En esa clase viste como rechazar invitaciones educadamente, pero antes de eso, trabajaste con peticiones, cómo aceptarlas y rechazarlas de manera educada.

Vamos a repasar como se hace en esta lección, lo primero que recordarás son las palabras que se usan para conectar ideas.

Empecemos con:

If = Que en español significa “si”. Yo pensaba que “sí” se decía “yes”.

Pero “if” es otra clase de “si” no es un “sí” afirmativo, es un “si” condicional, y se utiliza cuando quieres hablar de una acción y su consecuencia.

Fíjate muy bien en estos ejemplos:

If you eat all your food, I can give you a dessert. – Si te comes toda tu comida, puedo darte un postre.

En cambio, un “sí” de afirmación se emplea de esta manera:

Do you like apples? – ¿Te gustan las manzanas?

Yes, I do. – Sí me gustan.

Otras palabras que se usan para conectar frases son:

then – entonces.

and – y

because – porque, “because” se usa para dar una razón.

Cuando quieres dar una razón a una acción, usas “because” cómo en este ejemplo:

I like to eat bananas because they are sweet. – Me gusta comer plátanos porque son dulces.

Ahora, veremos ejemplos de cómo hacer peticiones. Para esto te sugiero ver el siguiente video para comprender mejor cómo hacerlo.

Repaso Rápido, con R de Rigoberto.

El video de Rigoberto es muy divertido, y ahora sí estamos entendiendo mejor eso de las peticiones educadas.

En la lección pasada también viste cómo rechazar educadamente, y aquí están las frases que vimos.

Nuevamente realizaremos un juego para que utilices estas frases y así podrás aprender mientras juegas. El juego se trata de unir una pregunta con la respuesta correcta.

Para esta actividad necesitaras 10 pedazos de cartulina de 15cm x 15cm. Ya que tienes los pedazos de cartulina hay que escribir en cada pedazo solo una pregunta y la respuesta va en otra cartulina, al finalizar tendrás 5 preguntas y 5 respuestas. Se revuelven las 10 tarjetas, se ponen en la mesa y se debe unir la pregunta con su respuesta correcta. Te sugerimos las siguientes preguntas y respuestas como inicio, tú puedes ir incorporando más preguntas y respuestas a tu juego para hacerlo más divertido.

Pregunta: Would you like to watch a movie?

Respuesta: Thank you. I´d love to join you but I have to study.

Pregunta: Can you help me with my essay?

Respuesta: I can´t. Sorry

Pregunta: Would you like to go to the park and play?

Respuesta: I´d love to go, but we have to stay at home.

Pregunta: Do you like to play videogames on Sunday?

Respuesta: Sorry. I have things to do that day.

Pregunta: There is a new documentary about whales; would you like to see it?

Respuesta: That sounds interesting, but I am really busy.

Además, este juego te ayudará a repasar la manera de rechazar las invitaciones educadamente.

Ahora te invito a ver el video que le hizo Rita a Rigoberto cuando estaba aburrida en su casa.

Rita a Rigoberto

El video, nos sugiere varias actividades, donde Rigo rechaza educadamente algunas invitaciones, pero al final, acepta ayudarla a estudiar inglés.

Sorry, I can´t, we have to stay at home. – Lo siento, no puedo, debemos quedarnos en casa.

But, What about playing “basta”? We can do it online. – Pero, ¿Qué tal si jugamos basta? Lo podemos hacer en línea.

En este ejemplo se está rechazando una invitación, pero al mismo tiempo se está dando una alternativa.

Rechaza la invitación, dando una razón de por qué no puede y además, da una opción diferente de algo que sí pueden hacer.

Lo anterior es muy importante, además de que repasar lo que ya has visto en lecciones anteriores, la práctica constante te ayudará a mejorar en el aprendizaje de un nuevo idioma.

Se han escrito grandes aventuras y relatos breves de viaje. Como por ejemplo el siguiente relato, vamos a leerlo en inglés y después lo traducirás.

Well, this was a famous pirate who liked to sail, searching for treasures – Pues bien, esta era una famosa Pirata que le gustaba navegar en busca de tesoros.

One day, sailing through the waters of the Caribbean, she arrived at the Yucatán península – Un día, navegando por las aguas del Caribe, llegó hasta la península de Yucatán

She used to write everything in her logbook. – En su bitácora escribía lo que sucedía:

Day 1. We have arrived at a new port, we are in Yucatán, we are going to get off the ship to explore.

Día 1. Has arribado a un nuevo puerto, estamos en Yucatán, vamos a bajar a explorar.

Day 2. We have found great places, the people are very friendly and the food is delicious.

Día 2. Has encontrado lugares fantásticos, la gente es muy amable y la comida, deliciosa.

We have tried cochinita pibil, lime soup and dulce de papaya, which are typical dishes of the region.

Hemos probado la cochinita pibil, la sopa de lima y el dulce de papaya, los cuales son platos típicos de la región.

Day 3. We have toured the city, finding archeological sites near the city, Dzibilchaltúnis one of them.

Día 3. Hemos recorrido la ciudad, hemos encontrado sitios arqueológicos cerca de la ciudad, Dzibilchaltún es uno de ellos.

There are also cenotes, which are wells or natural pools of fresh sweet water – También hay cenotes, que son pozos o estanques naturales de agua dulce.

They are supplied by an underground river that is formed in many places in the Yucatán peninsula by soil erosion, to which the Mayans gave a sacred use.

Abastecidos por un río subterráneo que se forma en numerosos lugares de la península de Yucatán por la erosión de los suelos, al que los mayas dieron un uso sagrado.

Ese fue el inicio de este viaje de aventura, pero para conocer más sobre este tema deberás esperar a la siguiente lección, donde exploraras relatos de viaje y aprenderás de otras culturas.

Espero que aprendieras mucho y que te hayas divertido. No se te olvide que esta lección la puedes consultar las veces que lo necesites.

Y recuerda que es muy importante que pongas en práctica todo lo que viste en la lección.

I will see you soon! – ¡Nos vemos pronto!

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

Encuentros cercanos con grandes personas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre las emociones básicas, así como las formas en que las utilizas para resolver situaciones del entorno y para relacionarte con quienes te rodean.

¿Qué hacemos?

Comenzaré con un dato interesante:

La lengua Zapoteca, es una lengua que se habla principalmente en algunas regiones de Oaxaca y en el sureste de Veracruz. “Aguiziidi’ stale”, que en zapoteco significa “aprendan mucho”.

Te voy a platicar sobre un gran personaje, ¿Quieres saber de quién se trata?

Su historia sucedió hace muchos años, en la comunidad de San Pablo Guelatao, en la sierra Norte de Oaxaca.

Desde muy pequeño vivió con tristeza la pérdida de sus padres a la edad de tres años y tuvo que irse a vivir con sus abuelos paternos y sus hermanas.

Con el paso de los años, sus abuelos también fallecieron y sus hermanas se casaron, quedando él al cuidado de su tío Bernardino, con quién comenzó a trabajar en el campo y como pastor de ovejas, hasta los doce años.

No es nada fácil decirle adiós a los que más amas, actualmente en la situación de pandemia probablemente conoces familias que han tenido estas pérdidas, pero más allá del dolor, se deben sacar fuerza de esa emoción de tristeza para salir adelante.

Los lazos familiares son muy importantes no solamente en las situaciones de tristeza, sino también en momentos de alegría.

Tengo un video perfecto que habla de esto, obsérvalo del segundo 00:50 al minuto 03:00

Mi Lugar Tlahuitoltepec, Oaxaca.

https://canalonce.mx/video/12716

La familia representa mucha más alegría que tristeza y el hecho de perderlos o vivir algo lamentable juntos es triste, precisamente por la unión que hay en los momentos de alegría.

Continuaré con la historia, y te diré qué pasó con el pastor.

Él hablaba zapoteco, aunque su tío le había enseñado algo de castellano, estaba sediento de aprender más.

Desafortunadamente en su pueblo, no había más que la primaria. Él sabía que, si quería aprender algo más, debía irse a la capital de Oaxaca, una decisión tan difícil, de por sí se sentía algo solo y ahora súmale dejar su casa, sus amigos, el campo donde trabajaba probablemente sentía miedo.

Recuerda que el miedo nos puede paralizar, pero también te pone en alerta para enfrentar situaciones que se van presentando en la vida.

Una mudanza es difícil, pero te hace crecer, es algo que se acostumbra mucho en Oaxaca, lo ven como un miedo necesario que deben enfrentar.

Ese miedo fue lo que precisamente lo animó a tomar la decisión de irse a la ciudad, se armó de valor y, hablando lengua zapoteca y un poco de castellano, emprendió su viaje a la ciudad, con un sinfín de sueños por cumplir.

Tenía la gran ventaja de que su hermana trabajaba como cocinera en una casa de un comerciante extranjero, ahí consiguió alojamiento y trabajo como granjero.

A los pocos días de su llegada, conoció a un sacerdote que le ofreció enseñarle un oficio y lo ayudó a entrar a una escuela, donde desafortunadamente sufría discriminación por ser diferente.

Lo cual es algo muy desagradable. Te invito a recordar dicha emoción con el siguiente video, obsérvalo del minuto 02:55 al 07:15

En los zapatos del otro.

Como pudiste observar en el video lo discriminaban por su origen indígena y por ser pobre, al grado que las clases se las daba el ayudante y no el maestro.

En aquella época, recién terminada la guerra de independencia de México, los que podían acceder a mejor educación eran los sacerdotes, así que inició sus estudios, primero gramática latina, posteriormente latín, filosofía y teología, pero abandonó el seminario y decidió estudiar leyes.

En esos tiempos pensar en un indígena abogado sería un gran reto. Sin embargo, lo logró ¡Fue un gran abogado! primero trabajó defendiendo a las personas de las comunidades indígenas, pero después comenzó a participar en la política.

Cuando trabajas por un sueño, hay que perseverar hasta lograrlo. Y una vez que lo hayas conseguido, pues hay que seguir adelante. ¡Siempre hay que superarse!

Este pastor lo hizo, llegó a ser Gobernador del estado de Oaxaca en 1847, donde se caracterizó por lograr el equilibrio económico y la realización de obras públicas como caminos, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, la fundación de escuelas normales, el levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca.

Se duplicó el número de escuelas en Oaxaca, de 50 que había en todo el estado a 100 o más, seguramente lo conoces, pero te seguiré contando la historia.

No conforme con ser gobernador y viendo la situación tan difícil que vivía el país, decidió irse de Oaxaca para tomar cartas en el asunto.

Antes de saber de qué personaje te hablo, te invito a ver la historia de Laura en el siguiente video del minuto 03:45 al 05:44

Para más señas, Laura Kipatla.

En la historia de Laura ella es diferente a sus compañeras y compañeros, llega hasta sentir rechazo por esas diferencias, sin embargo, cuando descubre que con el lenguaje de señas puede comunicar sus emociones, logra empatía y confianza.

Así como el pastor de la historia, quien se da cuenta que es a través de la amistad como se crean los lazos más fuertes con los demás.

Además de contar con el apoyo de su familia, había aprendido a través de los años que entre más fuertes fueran esos lazos, mejor persona podía llegar a ser, y más podía hacer por su país.

Existe una anécdota que dice que antes de morir, visitó la tumba de su esposa junto con sus hijas, donde les platicó de una tarde en la que tenía una junta importante con un grupo de empresarios norteamericanos, como no se le acomodaba el cabello, le pidió a su esposa Margarita, un limón, porque era lo único que le funcionaba. Y ella se lo puso y lo peinó; le hizo el nudo de la corbata y le dijo que irremediablemente la necesitaba.

El amor de su familia lo hacía mejor persona, sentía más seguridad y se sentía feliz.

Pero todo tiene un principio y un final. Tristemente, el 18 de julio de 1872, falleció, pero para ese entonces, ya era uno de los presidentes de la República más reconocidos y respetados.

¿Aún no sabes de quién se trata? Te daré una pista, además de un gran legado, dejó una frase que sirvió como ejemplo para muchísimos.

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”.

¡Exacto! ¡Don Benito Juárez!

Con esta historia seguramente recordaste todas las emociones:

Primero la tristeza, cuando Don Benito Juárez perdió a su familia.

Luego el miedo, cuando tuvo que salir de su hogar para perseguir sus sueños. Y grandes que eran esos sueños.

La alegría después de ver todo lo que logró.

Finalmente, la sorpresa de descubrir que esta gran historia pertenecía a uno de los personajes más amados en México.

Es una historia inspiradora que tiene un poco de todo. Como la de muchos héroes nacionales, porque ningún camino viene fácil y todas las emociones están involucradas en los logros de los más grandes.

Observa el siguiente video del minute 37:35 al 40:11

Juárez y la república.

La historia de Don Benito Juárez, que a pesar de tanto sufrimiento logró tantas cosas, gracias a todo ese camino recorrido, pudo tener esa chispa para mejorar el país que tanto amó.

No olvides que las emociones lo ayudaron a superar obstáculos, así como a fortalecer los lazos con su familia y con la gente que tanto quiso proteger.

Aunque en su vida hubo de todo: tristeza, enojo, alegría, miedo, nada lo detuvo para alcanzar sus metas.

Porque supo aprovechar cada emoción para salir adelante.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Competencia matemática

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a deducir la fórmula para calcular el área del triángulo mediante la descomposición de un rectángulo.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy repasarás algunos de los temas revisados en sesiones pasadas respecto al área de triángulos y trapecios y recordarás la relación que tiene la fórmula para calcular el área de un triángulo mediante la descomposición de un rectángulo.

Vamos a realizar un concurso de matemáticas de lo aprendido en estos días, así que prepárate para ganar puntos.

Aquí las indicaciones para que vayas avanzando:

Te iré realizando una serie de preguntas. Piensa en la respuesta. Analiza cómo llegaste al resultado y, si es correcto, obtendrás un punto.

Nuestra competencia será con el desafío número 50 “Divido figuras” que se encuentra en la página 95 de tu libro de Desafíos Matemáticos.

Iniciemos con las preguntas:

¿Cuál es el área de una lámina rectangular que tiene las siguientes medidas 3 metros de largo y 4 metros de ancho?

Respuesta: Son 12 metros cuadrados.

Pon atención para ver si lo resolviste correctamente.

Con la información dada, puedes ver que la lámina tiene forma rectangular, así que, para calcular el área de un rectángulo, debes emplear la fórmula de base por altura, en este caso sería 3 metros de largo por 4 metros de ancho, y nos da 12 metros cuadrados.

La fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura y recuerda que es importante mencionar que el resultado es en unidades cuadradas porque hablamos de la medida de una superficie.

La siguiente pregunta dice así:

¿Si trazamos una diagonal en un rectángulo obtenemos dos triángulos iguales?

Respuesta: Si, obtendrás dos triángulos iguales.

Te explicaré porque, primero tienes un rectángulo, después traza la diagonal, luego recorta y superpón los rectángulos, y verás que coinciden todos sus lados, es decir, son los mismos.

Sigamos con las preguntas:

¿Los triángulos, son la mitad del área un rectángulo, siempre y cuando tengan la misma altura y base que el rectángulo? tú ¿Qué opinas?

Respuesta: En la figura anterior sólo trazaste una diagonal en el rectángulo para saber que los dos triángulos son iguales y esos triángulos tienen la misma base y la misma altura que el rectángulo, pero como son dos, el área del rectángulo se divide a la mitad.

Espero que hayas contestado correctamente, confío en que, si vas acertando, anota tus resultados.

Pasemos a la siguiente pregunta:

Si el área de un triángulo corresponde a la mitad del rectángulo que tiene la misma base y la misma altura que el triángulo, ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del triángulo? ¿Te sabes la respuesta?

Respuesta: Si la fórmula del rectángulo es base por altura y el triángulo es la mitad, es base por altura entre dos.

La fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura sobre dos.

Vamos con la siguiente pregunta:

Tenemos un rectángulo de 2 metros de base y 5 metros de altura si trazamos una diagonal, ¿Cuánto mide el área de cada triángulo?

Resultado:Calculando el área del rectángulo, es 2 por 5 lo que da 10 y, al dividir el rectángulo por una diagonal, se forman dos triángulos iguales, por lo tanto, su área queda dividida en 2, así cada triángulo mide 5 metros cuadrados. El área de este triángulo es de 5 metros cuadrados.

La pregunta siguiente, dice así:

Si tenemos un triángulo que mide de base 4 metros y 6 metros de altura. ¿Cuál es el área del rectángulo que tiene las mismas dimensiones?

El resultado es 24 metros cuadrados, ¿Tienes el mismo resultado?

Está pidiendo el área del rectángulo y como tiene las mismas medidas que el triángulo, entonces sólo multiplicas base por altura, y quedaría 4 por 6, igual a 24 metros cuadrados.

Con los datos que tenemos del triángulo, se obtuvo el área del rectángulo.

Tengo más preguntas, pon mucha atención:

Sí el área de un triángulo mide 10 metros cuadrados, ¿Cuánto mide el área del rectángulo cuya base y altura son iguales a las del triángulo?

Resultado: Son 20 metros cuadrados, ¿Qué resultado tienes?

Si el área de un triángulo es la mitad de un rectángulo que tiene la misma base y la misma altura que el triángulo, eso significa que el área del rectángulo es el doble del área del triángulo, por eso multiplicas 2 por 10 son 20 metros cuadrados, que es el área del rectángulo.

La siguiente pregunta dice:

¿Cuál es el área del siguiente triángulo?

Resultado: Son 27 unidades cuadradas, tiene 9 de base y 6 de altura, primero multiplicas 9 por 6 y son 54, lo divides entre 2, y son 27.

Quiero decirte que si te equivocas no te apures, analiza qué fue lo que no funcionó y corrige. Siempre que hay una equivocación, se asoma una oportunidad de afianzar el conocimiento, pues aprendemos mucho de cuando nos equivocamos.

Las distracciones te pueden generar equivocación, pero si te concentras y las identificas, incluso, te ayudarán a no repetirlas.

Ve el siguiente ejercicio, hay que calcular el área del siguiente triángulo.

El resultado es 33 unidades cuadradas.

Usa la fórmula base por altura entre dos para conocer el área de un triángulo, y entonces multiplica 11 por 6 son 66 entre 2, 33 unidades cuadradas.

Entrando a la recta final, la siguiente pregunta, dice así:

Calcula el área del rectángulo y el área del triángulo marcados en esta imagen.

Resultado:El área del rectángulo es de 32 unidades cuadradas, usa la fórmula de base por altura, que sería 8 por 4, igual a 32 unidades cuadradas.

El área del triángulo, ¿Cuál es?

Resultado:Divide 32 entre 2 y el área del triángulo es igual a 16 unidades cuadradas.

Estoy segura que has logrado responder correctamente y si fallaste en alguna de las preguntas. No importa eso, lo importante es que reflexiones en qué fallaste y qué necesitas para superar el error.

Con este concurso matemático el día de hoy, recordaste la relación que tiene la fórmula para calcular el área de un triángulo mediante la descomposición de un rectángulo.

Además de poner en práctica lo visto en estas clases te invito para que sigas estudiando, para que estés preparada y preparado para resolver cualquier problema matemático que se te presente.

Diviértete y concéntrate y aunque de pronto te equivoques, ten la seguridad de que estás aprendiendo muchísimo y afianzando el conocimiento.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

